Съвместно разработване на софтуер за подобряване на доставките

Разработването на софтуер е екипно усилие.

Дори и най-талантливите разработчици могат да се провалят без ефективно сътрудничество и комуникация. Това осъзнаване е накарало много софтуерни компании да възприемат практики за съвместно разработване на софтуер, като признават, че истинският успех се крие в синергията на екипната работа.

Съвместното разработване на софтуер е методология, която набляга на екипната работа и споделената отговорност през целия процес на разработване на софтуер. Това е подход, който комбинира техническата експертиза и способностите за решаване на проблеми на всеки член на екипа, като гарантира доставката на висококачествен код.

В основата си съвместното разработване на софтуер култивира култура на споделяне на знания, позволявайки на членовете на екипа (особено на новодошлите) да се учат от опита и експертните познания един на друг. То също така ви помага да намалите грешките и да откривате бъгове на ранен етап чрез непрекъснати цикли на обратна връзка, подобрявайки по този начин цялостното качество на кода.

Тя включва двойно програмиране, преглед на кода, контрол на версиите и гъвкаво управление на проекти, за да насърчи сътрудничеството и да позволи на софтуерните разработчици да работят ефективно като екип.

Концепцията за съвместно разработване

Практиките за съвместно разработване на софтуер промениха изцяло играта за софтуерните екипи и SaaS компаниите, тъй като те колективно позволяват на екипите да решават сложни предизвикателства и да доставят продуктите по-бързо.

Екипът за разработка на софтуер се сблъсква ежедневно с множество технически предизвикателства – откриване и отстраняване на грешки, справяне с технически дългове и осигуряване на мащабируемост на новия код. В допълнение към това, предизвикателства като промяна на обхвата, спазване на срокове и отстраняване на проблеми на клиенти без да се компрометира стабилността на кода, допринасят за сложността.

Самостоятелното справяне с всички тези задачи може лесно да доведе до стрес и изчерпване. Съвместното разработване на софтуер (в което участват ръководството и старшите мениджъри) обаче може да помогне на екипите да ускорят решаването на проблемите и да разпределят натоварването. Това гарантира, че никой не понася непосилна тежест и дава на ръководните кадри ясна представа за това, което се случва на предната линия.

Можете да използвате софтуер за управление на проекти и екипно сътрудничество като ClickUp, за да управлявате натоварването на екипа си и едновременно с това да подобрите сътрудничеството.

От внимателното изработване и поддържане на последователна пътна карта на продукта до предоставянето на усъвършенствани функции и бързото отстраняване на бъгове, този шаблон предоставя на вашите екипи инструменти, с които да просперират в рамките на гъвкавите методологии Scrum или Kanban.

Можете също да създадете проект с ClickUp Tasks, да го разделите на подзадачи и да добавите описания на задачите и отговорните лица, за да гарантирате прозрачност. Това помага на мениджърите да знаят върху какво работи екипът им, за да могат да разпределят задачите въз основа на натовареността на екипа.

Създавайте проекти с йерархични задачи, подзадачи и списъци за проверка, за да проследявате напредъка на проекта и да наблюдавате натоварването на екипа чрез ClickUp Tasks.

В същото време софтуерните разработчици могат да оставят коментари към задачите си, за да предоставят актуална информация за състоянието им, или да маркират ръководителя на екипа, за да потърсят помощ, ако се сблъскат с препятствие.

ClickUp също така предоставя инструменти за сътрудничество в реално време, като ClickUp Whiteboard и ClickUp Mind Maps, за да помогне на екипите да обмислят решения и да визуализират потребителския интерфейс на продукта.

Добавяйте текст, бележки, изображения и други елементи, за да обсъждате вашите проекти, пътни карти и други активи с ClickUp Whiteboard.

Можете да добавяте фигури, бележки и дори да свързвате задачи с вашата бяла дъска, за да осигурите безпроблемно сътрудничество в екипа.

Контрол на версиите в съвместното разработване на софтуер

Контролът на версиите – основен аспект на съвместното разработване на софтуер – се отнася до управлението на промените, направени в изходния код с течение на времето. Той повишава производителността, като позволява паралелно разработване, което дава възможност на членовете на екипа да работят едновременно по различни функции или поправки, без да се пречат един на друг.

Контролът на версиите също така подобрява качеството и стабилността на кода, като улеснява прегледа на кода и гарантира, че промените се оценяват внимателно, преди да бъдат включени в основната кодова база. Освен това можете да извършвате и други действия, като връщане към по-стара версия, съхранение на документация за всяка версия и други, за да оптимизирате работните процеси на DevOps.

Ето някои често използвани начини за контрол на версиите:

Управление на код : Системите за контрол на версиите (VCS) като Git, Subversion или Mercurial се използват предимно за управление на промените в кода.

Разклоняване и обединяване : VCS позволява на разработчиците да създават отделни разклонения за нови функции, поправки на грешки или експериментални промени. Тази изолация позволява паралелно разработване и тестване, преди промените да бъдат обединени обратно в основната кодова база.

Преглед на кода: Контролът на версиите улеснява прегледа на кода, като членовете на екипа могат да прегледат и дадат обратна връзка за предложените промени, преди те да бъдат обединени в основната кодова база.

Управление на версиите: чрез маркиране на конкретни комити или създаване на версии, контролът на версиите помага за управлението на софтуерните версии.

Непрекъсната интеграция и внедряване: Системите за контрол на версиите се интегрират безпроблемно с CI/CD пипалините, позволявайки автоматизирано създаване, тестване и внедряване въз основа на промени в кода.

Сътрудничество и разпределено разработване: VCS позволява на няколко разработчици да работят едновременно върху една и съща кодова база, дори ако са разпръснати географски.

История и одит: Системите за контрол на версиите поддържат подробна история на всички промени в кода, включително кой е направил промените, кога са направени и защо.

Проследяване на проблеми и проследимост: Много системи за контрол на версиите се интегрират с инструменти за проследяване на проблеми, което позволява на разработчиците да свързват промените в кода с конкретни доклади за грешки, заявки за функции или задачи по проекта, подобрявайки проследимостта и управлението на проекта.

Документация и споделяне на знания: В допълнение към кода, системите за контрол на версиите могат да се използват за управление и проследяване на промени в документацията, конфигурационните файлове и други артефакти на проекта, като по този начин се насърчава споделянето на знания и последователността на документацията.

Архивиране и възстановяване: Системите за контрол на версиите са архивиране на кода, което позволява възстановяване на предишни версии в случай на случайно изтриване, повреда или системни сривове.

Чрез използване на системи за контрол на версиите и следване на най-добрите практики, разработката на софтуер

Екипите могат да подобрят сътрудничеството, качеството на кода, проследимостта и цялостната ефективност на управлението на проекти.

Apache Subversion и съвместно разработване на софтуер

Apache Subversion (SVN) е централизирана система за контрол на версиите за управление и проследяване на промените във файловете и директориите. Тя позволява на множество потребители да сътрудничат по проекти, като предоставя централизирано хранилище, където се съхраняват и управляват всички файлове по проекта.

Централизираните системи за контрол на версиите като Apache Subversion могат да бъдат чудесна алтернатива на Git (и други разпределени системи за контрол на версиите), особено за по-малки екипи или такива със строги протоколи за съответствие и регулаторни протоколи.

Тъй като SVN предлага централизирано хранилище за вашия код, то ви улеснява да настроите и оптимизирате работните си процеси, да избегнете клонирането на бази данни и да намалите общата сложност на вашите DevOps процеси. SVN също така предоставя подробна история на всички промени в кода, което може да бъде особено полезно по време на одити.

Друго предимство на Apache Subversion е вградената функция за частично изтегляне, която ви позволява да изтегляте само необходимите ви файлове или директории. Тази функция е полезна за големи проекти, като намалява времето за изтегляне и използването на дисково пространство, оптимизира разработката и подобрява производителността.

Осигуряване на качеството на софтуера при съвместното разработване

Макар съвместното разработване на софтуер да предлага многобройни предимства, включително по-бързи цикли на разработка и подобрено сътрудничество в екипа, то поставя и някои предизвикателства, особено по отношение на качеството на доставяния код.

Чрез внедряването на надеждни мерки за осигуряване на качеството, екипите за разработка могат да се справят с комплексността на ефективната съвместна работа, като същевременно доставят софтуер, който отговаря на най-високите стандарти за производителност, сигурност и удовлетвореност на потребителите.

Ето как можете да го направите:

Статично тестване на сигурността на приложенията (SAST): Това е метод за тестване на сигурността, който сканира кода за уязвимости, без да стартира програмата. Той идентифицира проблеми като уязвимости при инжектиране или несигурни практики при кодиране, като анализира известни модели и помага за предотвратяване на нарушения на сигурността.

Компютърно подпомагана съвместна работа (CSCW): Инструментите за CSCW предлагат споделени работни пространства, комуникационни платформи и други рамки и инструменти за сътрудничество, които позволяват безпроблемна координация между членовете на екипа и могат да бъдат особено полезни при разпределени екипи.

DevOps с непрекъсната доставка (CD): Друга чудесна рамка, DevOps с CD, набляга на сътрудничеството и автоматизацията. Тя автоматизира процеса на доставка на софтуер, като позволява чести и надеждни внедрявания чрез автоматизирани задачи за изграждане, тестване и внедряване.

Справяне с бъгове при непрекъснатото разработване на софтуер

Друго неизбежно предизвикателство при непрекъснатото разработване е начинът, по който екипът ви се справя с отстраняването на бъгове, а това може да се окаже сложно, особено ако не отстраните тези бъгове в началото на цикъла на разработване.

Ето две стратегии, които могат да ви помогнат – програмиране в двойка и непрекъсната интеграция (CI).

Първото включва двама разработчици, които работят съвместно по една и съща задача, като единият пише код, а другият го преглежда в реално време. Тази практика подобрява качеството на кода, като насърчава взаимната проверка и улеснява ранното откриване на грешки.

От друга страна, непрекъснатата интеграция е автоматизирана проверка на кода. Промените в кода се интегрират автоматично в споделено хранилище няколко пъти на ден, а CI системи (като Jenkins или Travis CI) изпълняват автоматизирани тестове, което позволява бързи цикли на обратна връзка.

Намирането на бъгове е само половината от работата. Трябва също да проследявате бъговете, да възлагате на разработчици да ги отстраняват и др. Тук на помощ идват инструменти като платформата за управление на софтуерни екипни проекти. Можете да записвате заявки за бъгове и проблеми чрез формуляри за приемане, да ги добавяте като задачи, които могат да се проследяват, да задавате нива на приоритет и да позволявате на ръководителите на екипи да ги възлагат на разработчици въз основа на натовареността на екипа ви.

Добавяйте доклади за грешки и дайте възможност на екипите да проследяват проблеми, да определят приоритети и да планират поправки и много други с функциите за управление на софтуерни екипни проекти на ClickUp.

Не само това, ClickUp предлага и безплатен шаблон за проследяване на грешки и проблеми с приоритети, статуси и много други. Той включва и документ, в който са описани протоколите за проследяване и отстраняване на грешки, така че можете да го споделите с новите членове на екипа и да се уверите, че всички знаят как да докладват, преглеждат и отстраняват грешки.

Шаблонът съдържа раздел за проследяване на „Ограничения и решения“, така че можете да ги следите и да ги отстранявате, когато имате време.

Лидерство в съвместното разработване на софтуер

Ефективната комуникация и сътрудничество в екипа могат да бъдат затруднени, ако ръководството не се ангажира. Без активното участие на ръководството дори и най-опитният екип ще има затруднения да постигне сътрудничество и производителност.

Ето няколко начина, по които ръководството може да насърчи сътрудничеството в екипа:

Определете ясни очаквания: Комуникирайте очакванията си относно поведението и практиките за сътрудничество в екипа. Това включва определяне на норми и очаквания за комуникация и подчертаване на значението на сътрудничеството.

Инвестирайте в инструменти за сътрудничество: Осигурете на екипите достъп до инструменти за сътрудничество, като софтуер за управление на проекти, системи за контрол на версиите и платформи за комуникация, за да улесните безпроблемното сътрудничество и споделянето на информация.

Давайте пример : Създайте среда на доверие, отворена комуникация и взаимно уважение, като насърчавате членовете на екипа да споделят идеи, да сътрудничат ефективно и да работят за постигането на общи цели.

Насърчавайте прегледа на кода и програмирането в двойки : Насърчавайте членовете на екипа да извършват задълбочен преглед на кода, да дават конструктивна обратна връзка и да работят заедно по сложни задачи.

Създайте ефективни системи за проследяване на грешки : Въведете надеждни системи за проследяване на грешки и помолете екипа си да използва стандартизирани формати за докладване на грешки, за да се гарантира, че те са лесни за разбиране от всички членове на екипа.

Насърчавайте гъвкави методологии: Насърчавайте въвеждането на гъвкави рамки като Scrum и Kanban, за да създадете култура на редовно сътрудничество в екипа с ежедневни събрания и ретроспективи.

Агилна разработка на софтуер и сътрудничество

Ако има една рамка за управление на проекти, която най-добре допълва съвместното разработване на софтуер, то това е гъвкавата методология. Тя работи чрез итеративен подход, разделяйки проектите на по-малки спринтове за бърза доставка. Екипите работят съвместно в кратки цикли (обикновено шест седмици), доставяйки „работещ“ софтуер в края на всеки цикъл.

Чрез възприемането на итеративен подход, гъвкавите методологии позволяват на екипите да се адаптират бързо към променящите се изисквания и да иновативни непрекъснато. Те могат да проучват нови идеи, да експериментират с различни подходи и да доставят стойност постепенно. Освен това, непрекъснатият цикъл на обратна връзка гарантира бързи поправки и подобрява качеството на бъдещите версии.

Освен това, гъвкавите рамки като Scrum и Kanban могат да ви помогнат да дадете приоритет на отворената комуникация и съвместното вземане на решения, като по този начин създадете култура на доверие, прозрачност и сътрудничество.

Управлявайте вашите гъвкави рамки като спринтове, Kanban табла и Scrum актуализации от едно място с платформата за гъвкаво управление на проекти.

Софтуерът за гъвкаво управление на проекти може да бъде особено полезен при създаването и управлението на вашите гъвкави процеси и работни потоци. Например, можете да създадете проект за всеки спринт, да добавите точки за спринт, да проследявате напредъка по целите и да управлявате етапите с диаграми на Гант.

Не само това, можете да използвате интеграции, за да се интегрирате с вашата система за контрол на версиите, за да автоматизирате актуализациите на статуса и да проследявате бъгове.

Следете натоварването на екипа си и разпределяйте задачите въз основа на графика им с ClickUp Views.

Инструментите за управление на проекти помагат и при управлението на натоварването на вашия екип. Позволете на продуктовите мениджъри, дизайнерите и другите членове на мултифункционалния екип да добавят своите заявки към „списък с нерешени задачи" чрез формуляри. След това проверете натоварването на екипа си и разпределете задачите на отделните членове на екипа според техните възможности.

Съвместно разработване на софтуер и дистанционна работа

Все повече компании преминават изцяло към дистанционна работа или въвеждат хибридни политики на работа, за да предоставят на служителите си повече свобода и гъвкавост. И макар дистанционната работа да е полезна, тя може да затрудни сътрудничеството.

Отдалечените екипи трябва да подхождат по-целенасочено към сътрудничеството в екипа. Може да се наложи да разчитат повече на обемна документация и асинхронни инструменти за сътрудничество, като инструменти за управление на проекти и сътрудничество по документи, софтуер за контрол на версиите и, разбира се, електронна поща.

Ето няколко съвета за организации, които работят дистанционно и искат да насърчат сътрудничеството:

Определете насоки за комуникация : Създайте ясни насоки, които наблягат на асинхронни методи за комуникация, като писмени съобщения и документация.

Комуникирайте с контекст : Насърчавайте членовете на екипа да предоставят контекст, като оставят коментари във вашия инструмент за документиране, софтуер за управление на проекти или система за контрол на версиите, вместо да чакат за комуникация в реално време.

Наблегнете на документацията: Култивирайте култура на документиране, в която важните решения, дискусии и актуализации се документират и споделят по прозрачен начин.

Отдалечените екипи могат да използват инструменти за сътрудничество в работната среда, като електронна поща и Google Workspace, за да си сътрудничат в различни часови зони, така че членовете на екипа да могат да комуникират асинхронно и в удобно за тях време, без да са ограничени от времеви ограничения.

Ако търсите универсален инструмент, който да ви помогне с вашите проекти, документи и комуникация в екипа, тогава инструментите за сътрудничество могат да бъдат чудесен избор. Освен това, функциите за запис на видео правят асинхронното сътрудничество много по-интерактивно и ангажиращо.

Направете асинхронната комуникация по-малко монотонна и по-интерактивна с видеоклипове, които могат да се споделят чрез ClickUp Clips.

Можете да записвате екрана и гласа си и да ги споделяте с останалата част от екипа си чрез директни съобщения или, още по-добре, да добавите клипа към актуализациите на задачите за по-бърза обратна връзка.

Съвместно разработване на софтуер и големи организации

Подобно на отдалечените компании, по-големите организации и предприятия се сблъскват с уникални предизвикателства при съвместното разработване на софтуер. Когато към това се добавят разпределени екипи, аутсорсирани проекти и много други заинтересовани страни, ситуацията става още по-сложна.

Разликите в часовите зони могат да доведат до комуникационни проблеми, което да забави вземането на решения. Освен това, да накарате стотици, ако не и хиляди служители да се придържат към вашите процеси и работни потоци също може да бъде предизвикателство.

Успешен пример за съвместно разработване на софтуер е Amazon Web Services. Въпреки че AWS първоначално работеше като единен екип, с разрастването на компанията (и нейните услуги) той се „раздели“ – създавайки отделни екипи за всеки продукт или услуга. Това гарантира, че всеки екип – независимо дали е Amazon Prime или Amazon Music – има автономия и пълен контрол върху формата на услугата.

В същото време Amazon е много строга по отношение на своите основни принципи и насоки. Например, преди да започнат нов проект, софтуерните разработчици трябва да създадат „модел на заплахи“, който се преглежда от инженер по сигурността. Едва тогава те могат да продължат с разработката на продукта.

Освен това, Amazon е голям привърженик на внедряването на изкуствен интелект за повишаване на производителността на своите софтуерни разработчици. Това включва вътрешни AI инструменти като CodeWhisperer (AI помощник за кодиране), които са помогнали на разработчиците да изпълняват задачите си с почти 57% по-бързо, отколкото преди.

Това са само няколко примера, а има много други неща, които разрастващите се екипи могат да научат от Amazon, когато разширяват своите практики за съвместно разработване на софтуер.

Психологията на съвместното разработване на софтуер

Знаем, че внедряването на най-добрите практики за съвместно разработване на софтуер е по-трудно, отколкото изглежда. Една от малкото причини за това са когнитивните предубеждения, които влияят на уменията на вашия екип за вземане на решения и решаване на проблеми.

Обикновено има шест често срещани предубеждения, с които екипът ви може да се сблъска при съвместното разработване на софтуер:

Потвърждаващо предубеждение : Екипите обикновено избират идеи, които подкрепят техните предварителни представи. Можете да предотвратите това, като насърчавате разнообразни гледни точки и включвате рамки за вземане на решения като „Адвокатът на дявола“.

Групово мислене : Това се случва, когато желанието за хармония в групата надделява над критичното мислене и потиска противоположните гледни точки. За да предотвратите груповото мислене, насърчавайте членовете на екипа да дават конструктивна обратна връзка и да поддържат отворено съзнание по време на разговорите.

Пристрастие към актуалността : Това е тенденцията да се дава приоритет на актуалната информация при вземането на решения, като се пренебрегват историческите данни. Можете редовно да преглеждате миналите си резултати и историческите данни, за да се уверите, че те остават свежи в паметта на екипа ви и че те разбират тяхното влияние.

Ефект на закрепване : Това се случва, когато членовете на екипа разчитат прекалено много на първоначалната информация или „закрепвания“ при вземането на решения, дори когато тази информация е нерелевантна или подвеждаща. Структурирани рамки като дървета на решения и планиране на сценарии могат да помогнат за предотвратяването на това, тъй като карат софтуерния ви екип да преразгледа алтернативни решения.

Пристрастие към авторитета : Това се случва, когато членовете на екипа се подчиняват на лицата в позиции на власт (като мениджъри и ръководители на екипи), без да поставят под въпрос техните решения или предложения. Насърчавайте лидерите да търсят обратна връзка от екипа си и да получават мнението им, преди да вземат важни решения.

Социално безделие: Някои хора могат да полагат по-малко усилия, когато работят в група, отколкото когато работят сами, разчитайки на другите да поемат част от натоварването. Това може да се предотврати чрез насърчаване на отговорността и определяне на ясни роли и отговорности за всеки член на екипа.

Като предотвратите тези когнитивни предубеждения, можете да осигурите по-добро вземане на решения, да подобрите динамиката на екипа и да стимулирате творчеството и иновациите в софтуерните си екипи.

Когнитивното съзнание е от ключово значение в разработката на софтуер, като подпомага ефективното решаване на проблеми, вземането на решения и вниманието към детайлите. С повишено когнитивно съзнание разработчиците могат да разбират сложни кодови бази, да проектират стабилни архитектури и да придобиват нови знания по-ефективно.

Тази когнитивна бдителност улеснява сътрудничеството и ясната комуникация в екипа, като позволява споделено разбиране на перспективите и изискванията. Освен това когнитивната осведоменост е от съществено значение за осигуряване на качеството и тестването, тъй като позволява на разработчиците да предвидят потенциални сценарии и да проектират изчерпателни тестови случаи.

Чрез насърчаване на рефлексивното мислене и непрекъснатото самоусъвършенстване, когнитивното съзнание позволява на разработчиците да анализират своите мисловни процеси, да идентифицират области за растеж и последователно да усъвършенстват своите умения и практики.

В крайна сметка, улесняването на когнитивното съзнание чрез преглед на кода, програмиране в двойки и сесии за споделяне на знания може значително да подобри производителността, продуктивността и способността на разработчиците да доставят висококачествени софтуерни решения.

ClickUp за съвместно разработване на софтуер

Ако търсите всеобхватно работно пространство и платформа за продуктивност, която да подпомага ежедневно вашите софтуерни разработчици при съвместното доставяне на код, инструментите за управление на проекти могат да бъдат полезни. Вградените решения за управление на проекти, съвместна работа с документи и комуникация в екип го правят гъвкав инструмент за управление на работното пространство.

Чрез централизиране на комуникацията, оптимизиране на работните процеси и предоставяне на информация за напредъка на проекта, инструментите за управление на проекти позволяват на софтуерните екипи да работят заедно по-ефективно и да доставят висококачествени софтуерни продукти.

Интеграцията със системи за контрол на версиите като GitHub и GitLab позволява на разработчиците да свързват задачите директно с хранилищата на код, което оптимизира работните процеси на DevOps и гарантира съгласуваност с целите на проекта.

