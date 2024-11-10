Животният цикъл на тестването на софтуер (STLC): общо представяне и фази

Помислете за продукт с „добро качество“ – просто нещо, което смятате за добро качество. Какви са неговите характеристики? Леснота на употреба, приятно преживяване, безопасност, пригодност за целта, иновативност? Сигурни сме, че ви идват на ум и други характеристики.

Качеството може да бъде всичко, което вие определите.

Качеството обаче обикновено е ключов показател за цената. Луксозните стоки, изработени с голямо внимание към детайлите, струват хиляди долари. За да гарантират автентичността и качеството, клиентите харчат много пари за контрол на качеството.

От гилдиите през Средновековието до днешните Scrum екипи, качеството е в основата на ценните продукти и услуги.

Ако искате да създадете висококачествен дигитален продукт, трябва да овладеете жизнения цикъл на тестването на софтуер (STLC). В тази публикация в блога ще разгледаме STLC в подробности, като ще обясним защо ви е необходим и как можете да го приложите във вашата организация.

Какво е жизненият цикъл на тестването на софтуер?

STLC е всеобхватен процес, който се следва от екипите за разработка на продукти, за да се тества качеството на софтуера. Той потвърждава надеждността, сигурността и производителността на софтуера, като гарантира, че той отговаря на техническите спецификации и бизнес очакванията.

Животният цикъл на тестването на софтуер е поредица от шест стъпки, които разглеждаме подробно по-долу. Но първо нека разберем защо се нуждаете от STLC.

Стратегически контрол на качеството: STLC гарантира, че разполагате с цялостна стратегия за осигуряване на качеството на софтуера. Помага на екипите да обхванат цялостно всеки аспект от процеса на разработване на продукта.

Ранно откриване на дефекти: Като следвате шестте фази на STLC, имате по-голяма вероятност да откриете дефектите рано и да ги отстраните, преди да се превърнат в проблеми за потребителя.

Икономия на разходи: STLC спестява разходи в много аспекти. Той предотвратява големи проблеми, спестявайки разходи за последствия или преработка. Помага на екипите да оптимизират производителността на софтуера, спестявайки разходи за инфраструктура и изчислителни ресурси.

Клиентско преживяване: Чрез систематично тестване в различни среди, конфигурации и случаи на употреба, STLC минимизира вероятността от доставка на дефектен софтуер на клиента. Продуктите с добро качество предлагат по-добро клиентско преживяване. Те привличат хората да прекарват повече време с вашия продукт, да се ангажират в по-голяма степен и да избират вашия продукт пред този на конкуренцията, което се отразява директно на вашите приходи.

Съответствие: Добрите гъвкави процеси на тестване са от основно значение за гарантиране, че вашите продукти са в съответствие с местните, държавните, федералните и международните закони.

Това създава и организационна култура на отговорност. Когато имате ясно изложен STLC, всеки член на екипа поема отговорност за своята част от работата, което подобрява цялостното качество на софтуера.

За да функционира ефективно жизненият цикъл на тестване на софтуер, той трябва да бъде интегриран в друга рамка – жизненият цикъл на разработване на софтуер (SDLC). Нека разгледаме и двете.

Ролята на STLC в SDLC

В продуктовото инженерство жизненият цикъл на разработката на софтуер (SDLC) и жизненият цикъл на тестването на софтуер (STLC) са основни рамки, които ръководят създаването и валидирането на софтуера.

SDLC е процесът на планиране, разработване (и тестване), внедряване и поддръжка на софтуерни продукти.

STLC е подмножество на SDLC, което поставя акцент върху осигуряването на качеството.

Тестването обикновено следва фазата на разработване в SDLC, но дейностите, свързани с тестването, започват много по-рано.

Например, по време на фазата на анализ на изискванията в SDLC, QA (анализатори на качеството) също могат да участват в събирането на изисквания за качество.

Освен това има няколко ключови разлики.

Разлика между STLC и SDLC

Тези два процеса са тясно свързани, но имат различни цели и фази. Разбирането на разликите между тях помага да се изясни как тестването се вписва в по-широкия контекст на разработката на софтуер.

Функция SDLC STLC Цел Създаване и доставка на напълно функционален софтуер Гарантиране на качеството и надеждността на софтуера Обхват Обхваща целия жизнен цикъл на разработката на софтуер, от събирането на изисквания до поддръжката. Обхваща само етапите на тестване, от планирането до изпълнението и приключването. Резултат Софтуерен продукт, готов за внедряване при потребителите Доклад, който показва готовност за пускане на пазара, или списък с бъгове, които трябва да бъдат отстранени Заинтересовани страни Широк екип, включващ бизнес анализатори, разработчици, проектни мениджъри и др. По-малък екип, включващ изключително QA и тестери Фази Анализ на изискванията > Проектиране > Разработване и тестване > Внедряване > Поддръжка Анализ на изискванията за тестване > Планиране на тестването > Разработване на тестови случаи > Настройка на средата > Изпълнение на тестването > Закриване на тестването

След като изяснихме това, нека видим какво всъщност включва STLC.

Фази на STLC

Животният цикъл на тестването на софтуер е цикличен процес от шест отделни фази с предварително определени критерии за влизане и излизане за всяка фаза. Всяка от тези фази изпълнява специфична функция и постига определена цел. Нека разгледаме какво представлява това.

1. Анализ на изискванията

Това е първата и основна фаза на STLC. Тук екипите за осигуряване на качеството събират функционалните и нефункционалните изисквания на софтуера.

Например, ако разработчиците създават функционалност за вход, като тестер, QA ще събере изисквания относно проектирания поток за вход, очакваната сигурност, UX и стандарти за производителност.

Основната цел на тази стъпка е да се определи точно какво ще се тества и спрямо какви стандарти. Най-доброто време за това е успоредно с фазата на събиране на изисквания в процеса на разработване на софтуера. Това помага на екипите по качеството да се ангажират със заинтересованите страни, като бизнес анализатори, разработчици и клиенти, за да изяснят всякакви неясноти в изискванията.

Обичайна практика обаче е това да се започне в последните етапи на разработката или след приключването й.

2. Планиране на тестовете

След като имате изискванията и целите, е време да създадете цялостна стратегия за тестване и съответен план. Резултатът от фазата на планиране на тестването е подробен документ, който насочва последващите дейности по контрол на качеството.

На този етап ръководителят или мениджърът на тестването очертава следното.

Обхват : Видове софтуерни тестове, които трябва да се изпълнят (например функционални, производителност, сигурност)

Стандарти : Критерии за приемане за всеки от тези тестове

Ресурси : Хора, време и инструменти, необходими за изпълнение на плана за тестване

График : Дневен план за изпълнение на плана за тестване

Анализ на риска: степен на риска и потенциално въздействие върху бизнеса

Тестовите планове обикновено се изготвят за целия софтуер, а не за конкретни функции. Това означава, че планирането на тестовете често протича успоредно с фазата на проектиране на SDLC.

3. Разработване на тестови случаи

След това екипите за контрол на качеството разработват тестови случаи. Просто казано, тестовият случай е набор от действия, използвани за потвърждаване, че софтуерът/функцията работи според очакванията.

Всеки тестов случай се основава на изискванията, събрани в първата стъпка. Понякога екипите използват шаблони за тестови случаи за по-голяма бързина и последователност. Когато няма шаблон, QA специалистите пишат подробни тестови случаи.

Типичен тестов случай включва:

Идентификационен номер на тестовия случай : Уникален идентификатор, често генериран автоматично от инструмента за проследяване на грешки.

Описание на функцията : Кратко субективно описание на предназначението на функцията.

Тестови стъпки : Поредицата от действия във функцията

Очакван резултат: Какво се очаква да прави приложението

Обикновено за всяка функция има повече от един тестов случай. Всъщност тестовите екипи създават минимум два тестови случая – един положителен и един отрицателен.

Например, основният тестов случай за функционалността на влизане може да включва въвеждане на потребителско име и парола, кликване върху бутона за влизане и проверка, че потребителят е влязъл успешно. Въпреки това, екипите могат да създадат тестови случаи за редица сценарии, като например: Полетата за потребителско име и парола са деактивирани, когато потребителят вече е влязъл в системата.

Въвеждане на грешно потребителско име

Въвеждане на грешна парола

Въвеждане на недопустими символи в потребителското име или паролата

Освен това можете да подготвите тестови данни (например потребителски имена и пароли). След като бъдат завършени, тестовите случаи се преглеждат от колеги, за да се гарантира точността и обхватът на всички възможни сценарии, като например тестване на валидни и невалидни входни данни.

4. Настройка на тестовата среда

Следващият етап в подготовката за стратегическо тестване на софтуер е настройването на средата. Това включва подготовка на хардуерните и софтуерните условия, при които ще извършвате тестването.

Тук екипите за тестване правят следното.

Настройте хардуера, като инфраструктура, сървъри, мрежови конфигурации и др.

Инсталирайте софтуер, като бази данни, операционни системи и др.

Тествайте средата

Поддържайте средата възможно най-близо до производствената настройка.

Например, ако приложението трябва да работи на NGINX 3. 19. 0, тестовата среда трябва да имитира това. Трябва също да потвърдите, че всички зависимости, като API или услуги на трети страни, са достъпни и функционални.

5. Изпълнение на тестове

Сега вече сте готови да пристъпите към действие.

Изпълнете тестовите случаи според плана

Сравнете действителните резултати с очакваните резултати.

Уверете се, че работи както очаквате.

В противен случай, регистрирайте дефектите.

Докладвайте грешката на екипа за разработка, като посочите стъпките за възпроизвеждане на грешката.

Например, ако функцията за вход не работи поради неправилна валидация, докладвайте грешката с подробности за проблема и стъпките за възпроизвеждането му.

Обикновено екипът за разработка поправя грешката и я изпраща обратно за тестване. След това трябва да тествате отново поправените дефекти, както и цялата функция, за да се уверите, че грешките са отстранени, без да се въвеждат нови проблеми. Тази фаза продължава, докато не се изпълнят всички планирани тестове и не се решат всички критични проблеми.

Тъй като този процес на циклично повторно тестване може да бъде досаден, екипите често използват инструменти за автоматизация на тестването. В следващата секция ще обсъдим как можете да автоматизирате тестването. Преди това нека обобщим STLC.

6. Завършване на тестовия цикъл

След като продуктът е тестван и е счетен за готов за пускане в производство, цикълът на тестване приключва официално. Това е фаза на преглед и ретроспектива.

Преглед : Оценете резултатите от тестовете, включително докладите за дефекти и покритието.

Измерване : Проследявайте ключови показатели, като броя на изпълнените тестове, процента на успешни/неуспешни тестове и броя на отворените и затворените дефекти.

Анализирайте: Обсъдете производителността с екипите по бизнес, разработка и тестване. Получавайте обратна връзка за непрекъснато подобряване на процесите.

Сега, когато разбирате целия жизнен цикъл на тестването на софтуер, нека видим как можете да автоматизирате различните стъпки, за да го направите по-рентабилен и ефективен.

Как да автоматизирате процеса на тестване на софтуер

През целия STLC има различни места, където можете да автоматизирате процесите. Екипите използват автоматизацията най-вече за тестване на единици (валидиране на отделни единици код) и тестване на интеграция (валидиране на свързани части код). Тестването от край до край за валидиране на стандартите за потребителско преживяване често се извършва ръчно.

Освен самото изпълнение на тестовете, има много други неща, които можете да автоматизирате. Нека разгледаме някои популярни процеси, които можете да автоматизирате с инструмент за гъвкаво управление на проекти като ClickUp.

Автоматизирайте гъвкавите процеси на тестване

Днес повечето софтуерни екипи следват гъвкави практики за разработка, като създават продукти като малки, взаимосвързани компоненти постепенно и итеративно. Този подход работи и за тестването.

Интегрирайте STLC в SDLC

Разглеждайте тестването като непрекъснат процес, който протича успоредно с разработката, позволяващ по-бърза обратна връзка и бързи корекции при промени. Планирайте тестовите случаи, докато правите планирането на спринтовете си.

Предвид фокуса на гъвкавото разработване и микроуслугите върху непрекъснатата интеграция, изберете гъвкави инструменти за тестване, които да подпомогнат усилията ви.

Напишете и интегрирайте автоматизирани тестове в процеса на непрекъсната интеграция (CI) с инструменти за непрекъснато внедряване. Внедрете инструмент като ClickUp за гъвкави екипи, за да управлявате жизнения цикъл на тестването за различни продукти, спринтове и проекти.

Лесно и гъвкаво тестване с ClickUp

Автоматизирайте създаването на тестови случаи

Автоматизацията на тестовите случаи е процесът на създаване и изпълнение на тестови скриптове, които валидират функционалността на вашето приложение без ръчна намеса. Най-добрите съвременни инструменти за QA тестване могат да направят всичко това и още много други неща.

Например, той може да изпълнява многократно едни и същи тестове в различни среди, платформи или конфигурации, като гарантира последователност и спестява време.

Изтеглете този шаблон Шаблон за тестови случаи на ClickUp

Можете да направите този процес още по-ефективен, като използвате изпитана рамка като шаблона за тестови случаи на ClickUp. С този шаблон можете да създавате, организирате и приоритизирате тестови случаи, без да се притеснявате за документацията. Използвайте го, за да оптимизирате фазата на разработване на тестови случаи и да изградите последователна автоматизация с максимално покритие на тестовете.

Автоматизирайте управлението на тестовете

Не е достатъчно само да идентифицирате бъгове. Сигурността на качеството включва регистриране, отчитане, проследяване, повторно тестване и гарантиране, че функцията е готова за производство. Това изисква автоматизиран процес. Автоматизираният софтуер за проследяване на бъгове може да направи всичко това и още повече.

Докладване на грешки

Улеснете тестиращите при регистрирането на бъгове. Използвайте формуляри за софтуерните екипи, за да им позволите да въвеждат цялата необходима информация във формат, който ви е удобен. Не започвайте от нулата. Използвайте предварително проектираните шаблони за докладване на бъгове на ClickUp, за да започнете веднага.

Проследяване на проблеми

Шаблонът на ClickUp за проследяване на грешки и проблеми е идеален за тази стъпка. Този високо персонализируем усъвършенстван работен процес ви помага да проследите основната причина за всяка грешка. Той консолидира информацията на едно място, което улеснява вашите екипи за разработка да ги отстранят всички!

Изтеглете този шаблон Шаблон на ClickUp за проследяване на грешки и проблеми

Разпределение на ресурсите

Използвайте ClickUp Automations, за да присвоявате бъгове на разработчиците въз основа на предварително зададени правила. Например, можете автоматично да присвоявате бъгове в дадена функция на разработчика, на когото е възложена съответната задача за разработка.

Управление на тестовете

Цялостният процес на управление на множество бъгове, тестови случаи, случаи на употреба, функции, изисквания и критерии за приемане може да бъде досаден. За да се справите с хаоса, създайте проста и лесна за използване STLC структура, като автоматизирате колкото се може повече.

Изтеглете този шаблон Шаблон за управление на тестове на ClickUp

Използвайте шаблона за управление на тестове на ClickUp, за да настроите цялостно решение за управление на STLC. От разработването на стратегии за тестване до провеждането на тестове, оценяването на резултатите и сътрудничеството с членовете на екипа, използвайте шаблона за средно ниво като основа.

Например, с този шаблон можете да създадете папка за тестовия цикъл за всяка версия, да добавите тестови случаи за нови функции, да ги възложите на членове на екипа, да актуализирате статусите, да генерирате отчети и др.

Автоматизирайте генерирането на тестови доклади

Каква е ползата от изкуствения интелект, ако той не може да генерира отчети? Използвайте най-новите технологии, като автоматизирате генерирането на отчети за приключване на тестовете.

Използвайте ClickUp Brain, за да консолидирате данни/актуализации от различни задачи и тестове, за да създадете цялостен поглед за всеки заинтересован. Дайте възможност на членовете на екипа да задават въпроси за процесите по QA, актуализации на статуса, производителност и т.н. в реално време.

Автоматично генериране на тестови доклади с ClickUp Brain

Искате нещо по-традиционно? Опитайте шаблона за тестови доклад на ClickUp, за да започнете с правилния подход.

Автоматизирайте проследяването на напредъка

Генерирането на тестови доклади е детайлно, обикновено се създава за всяка функция/спринт. За по-цялостна картина, опитайте ClickUp Dashboards.

Визуализирайте целия си STLC на едно място. Следете състоянието на изпълнението на тестовете, големите решения, състоянието на проекта и други в реално време. Създавайте персонализирани джаджи според нуждите си, като например изглед на натоварването, проследяване на целите и др.

Бъдете в крак с STLC с таблата на ClickUp

Горният списък е само началото. С ClickUp можете без усилие да автоматизирате десетки, ако не и стотици процеси за управление на проекти. За да ви вдъхновим, ето няколко примера за автоматизация.

Управлявайте ефективно STLC с ClickUp

В разработката на софтуер доброто качество се определя от редица фактори. Изпълнява ли задачата, за която е предназначен? Лесен ли е за използване? Бърз ли е? Сигурен ли е? Използва ли прекалено много мрежова честотна лента? Работи ли добре в съчетание с други функции на продукта? И така нататък.

Основната цел на жизнения цикъл на тестването на софтуер е да се гарантират правилни отговори на всички горни въпроси и много други. Предвид мащаба и сложността на софтуера, който се създава днес, тестването не може да бъде ефективно, ако е изцяло ръчно.

Това важи и за управлението на STLC проекти. ClickUp за софтуерни екипи разбира това и се адаптира към вашите нужди. Той включва редица функции, специално проектирани за тестване на софтуер.

Например, можете да създадете задачи за всеки открит бъг и да зададете типа на задачата като „бъг“. Можете да визуализирате диаграми за изразходване и изчерпване само за бъгове. Можете да създадете шаблони с критерии за приемане за всеки тип бъг и автоматично да ги добавите към съответните задачи.

С ClickUp можете без усилие да създавате висококачествен софтуер, като идентифицирате и отстранявате дефектите на ранен етап, намалявате разходите и подобрявате удовлетвореността на потребителите.

Вижте как ClickUp променя правилата на играта за софтуерните екипи.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!