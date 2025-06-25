Ако сте тук, вероятно сте чували за Perplexity, може би дори сте го използвали и ви е харесал... точно като този потребител на Reddit, който едва е успял да сдържи вълнението си.

Днес изпробвах Perplexity в WhatsApp – страхотно е! Бързи отговори, най-нова информация, резюмета – всичко това чрез чат.

Днес изпробвах Perplexity в WhatsApp – страхотно е! Бързи отговори, най-нова информация, резюмета – всичко това чрез чат.

За мнозина това е предпочитаният инструмент за проверка и потвърждаване на информация, без да се налага да преглеждат ръчно стотици резултати от търсенето.

Макар да е мощен самостоятелно, използването на Perplexity AI в WhatsApp отваря и редица възможности.

За активните потребители на WhatsApp, особено маркетолозите, това е практичен начин да подобрят ангажираността.

С 98% отворена честота на WhatsApp, изпращането на изображения, генерирани от AI, или кратки отговори чрез WhatsApp бот може да доведе до по-висока възвръщаемост с минимални усилия. Това е ефективен метод за създаване на визуално съдържание, обработка на бързи въпроси и генериране на изображения, които стимулират действие.

В тази статия ще ви покажем как да използвате Perplexity AI за генериране на изображения в WhatsApp, от настройката на системата до изпращането на първото ви съобщение.

Какво е Perplexity AI и защо потребителите на WhatsApp го използват?

Perplexity AI е търсачката, задвижвана от изкуствен интелект, която съчетава простотата на чатбота с дълбочината на търсачката. Тя предоставя бързи, разговорни отговори на сложни въпроси, подкрепени с данни в реално време и цитати от източници.

Сега, когато работи директно в WhatsApp, потребителите могат да получат същата мощна поддръжка, без да превключват приложения.

Можете да използвате тази функция за редица задачи: управление на чатове с клиенти, създаване на визуално съдържание или бърза проверка на данни, всичко това в рамките на вашата WhatsApp кореспонденция.

Ето няколко примера за въпроси, които хората задават на Perplexity в WhatsApp: 📌 „Покажи ми обобщение на най-новите рецензии за iPhone“ 📚 „Преведи този параграф на френски“ 🚀 „Създайте изображение на изстрелване на ракета в акварелен стил“

Вместо да търсите в различни раздели или да копирате линкове, Perplexity ви дава отговора точно там, където вече чатите.

Ето какво го отличава:

Проверени отговори с видими цитати , така че потребителите да могат да verificate информацията.

Данни в реално време от интернет , за да поддържате знанията си актуални

Генериране на изображения, генериране на код и мултимодална поддръжка за визуални или текстови входни данни (чрез Pro план)

Обобщение на сложни статии, дълги документи и разпръснати бележки

Безпроблемно продължение в същия нов чат, което прави преживяването естествено.

Организация и анализ на проекти за откриване на интересни прозрения

Защо да използвате изображения, генерирани с AI, в WhatsApp?

Когато Forever Liss започна да изпраща мултимедийни съобщения на клиенти, които са изоставили количките си, процентът на възстановяване на количките скочи с 24,6%. Марката направи пазаруването по-бързо и по-привлекателно, като съчета автоматизацията на чатбот с изображения, забавни факти и линкове към продукти в WhatsApp.

Този казус показва колко важно е медийно ориентираното съобщаване за маркетинга в WhatsApp. Клиентите реагират по-добре на визуални подсказки, особено когато са съчетани с директен чат в WhatsApp и автоматизация.

За самостоятелни предприемачи, дизайнери и малки екипи ръчното създаване на такива визуални елементи не винаги е възможно. Ето тук AI генераторите на изкуство като Perplexity AI помагат, като ви позволяват бързо да генерирате персонализирани изображения, съответстващи на вашата марка, и да персонализирате вашите кампании.

С Perplexity AI в WhatsApp потребителите могат лесно да създават:

🤩 Акценти на продукта за споделяне на каталог

📝 Информационни изображения за образователни или обучителни материали

💬 Картички с цитати или банери за съобщения

⏰ Напомняния за събития или ограничени във времето оферти

🎨 Визуални отговори на прости запитвания или често задавани въпроси

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения да отличите вашата марка в морето от еднообразие? Тенденции в графичния дизайн, които ще отличат вашата компания ви показва как да превърнете тенденции като топлинно картографиране и експериментална типография в реални активи на марката.

📮 ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Как да използвате Perplexity AI за генериране на изображения в WhatsApp

Започването с Perplexity AI в WhatsApp е изключително лесно, тъй като не е необходимо да изтегляте допълнителни приложения или да се регистрирате. Следвайте тези стъпки, за да настроите AI инструмента си за социални медии:

Стъпка 1: Настройте Perplexity AI в WhatsApp

Започването отнема по-малко от минута:

Запазете официалния номер на Perplexity: +1 (833) 436-3285

Или кликнете тук, за да отворите Perplexity директно в WhatsApp: wa.me/18334363285

Отворете WhatsApp и намерете контакта в списъка си.

Започнете нов чат и изпратете първото си съобщение.

Не се нуждаете от акаунт в Perplexity, парола или допълнителни приложения. Всичко, от което се нуждаете, е активна интернет връзка и WhatsApp.

📖 Прочетете също: Най-сигурните приложения за съобщения

Стъпка 2: Генерирайте изображения с Perplexity AI в WhatsApp

След като настроите чата си в WhatsApp с Perplexity, можете веднага да започнете да генерирате изображения.

За да създадете изображения, просто изпратете команда, описваща какво искате. Perplexity разбира естествен език, така че не е необходимо да използвате технически жаргон. Ето няколко примера, които можете да опитате:

„Създайте изображение на котка, носеща космическа каска“

„Генерирайте изображение на футуристичен град с летящи коли“

„Направете снимка на уютна планинска хижа при залез слънце“

„Създайте изображение на тетрадка с ръчно написани бележки върху дървено бюро“

„Генерирайте изображение на плажно парти през нощта с фенери“

Тези изображения, генерирани от AI, се доставят незабавно в чата на вашия WhatsApp бот. Можете да ги използвате в календара си за съдържание, презентации, макети на продукти или дори за лични творчески проекти.

💡 Професионален съвет: Perplexity AI в WhatsApp може също да предоставя кратки и точни отговори, да помага при бързо проучване и да решава ежедневни проблеми, всичко това в рамките на един чат. Можете да проверявате факти, да обобщавате теми или да получавате стъпка по стъпка указания, без да превключвате приложения.

Съвети за по-добро генериране на изображения с Perplexity в WhatsApp

Искате ли да извлечете максимума от генерирането на изображения с Perplexity AI в WhatsApp? Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да създадете по-добри команди и да получите по-релевантни резултати:

Добавете стил или настройки : Поискайте стилове като „акварел“, „минималистичен“ или „пиксел арт“. Пример : „Създайте изображение на плаж в пастелни тонове с ретро филтри“.

Пример: „Създайте изображение на плаж в пастелни тонове с ретро филтри“.

Пример: „Създайте изображение на плаж в пастелни тонове с ретро филтри“.

Използвайте последващи въпроси

Ако първото изображение не е съвсем подходящо, го усъвършенствайте, като кажете „направи го по-цветно“ или „добави фон със залез“ в същия WhatsApp чат.

Попитайте за няколко опции

Можете да кажете „генерирай три различни версии на осветена с неонови светлини градска улица през нощта“, за да получите варианти. Имайте предвид обаче, че Perplexity може да изпрати само едно изображение наведнъж в отговор на вашата заявка.

Посочете формат или цел

Посочете дали е за публикация в социалните мрежи, слайд или статус в WhatsApp, за да може AI асистентът да разбере по-добре оформлението, от което се нуждаете.

🧠 Знаете ли, че... С над 2 милиарда активни потребители WhatsApp доминира в глобалната комуникация, но не всичко е гладко. Използването на WhatsApp има както предимства, така и недостатъци. Осъзнаването им ще ви помогне да чатите по-умно (или да преминете към друга платформа, ако е необходимо).

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи на WhatsApp за бизнес

Ограничения при използването на Perplexity AI за изображения в WhatsApp

Генерирането на изображения с Perplexity AI директно в WhatsApp е вълнуващо, но няколко ограничения могат да ви забавят.

Ограничението за символи в WhatsApp може да съкрати подсказките или отговорите, което понякога се отразява на детайлността или яснотата на вашата заявка за изображение.

Perplexity не може да създава диаграми, инфографики или многослойни визуални елементи, така че е ограничен до еднокадрови, самостоятелни изображения .

Без ясен стил или тема, изображенията могат да изглеждат общи или да липсва творческа вариация.

Не можете да контролирате резолюцията , размера на изображението или формата на файла, което може да ограничи начина, по който използвате изображенията в дизайнерски проекти.

При нишови или технически запитвания точността на изображенията може да намалее, тъй като Perplexity разчита на общи уеб източници, а не на специализирани бази данни.

📖 Прочетете също: Най-добрите безплатни шаблони за графичен дизайн за творчески екипи

Използване на ClickUp за оптимизиране на вашите AI изображения проекти

Несъвместимите инструменти убиват инерцията.

Когато творческите идеи на вашия екип се съхраняват в един инструмент, обратната връзка – в друг, а задачите – в трети, проектите зациклят, губите представа за контекста, крайните срокове се отлагат и сътрудничеството става реактивно, вместо проактивно.

Ако използвате Perplexity AI в WhatsApp за генериране на изображения, но съхранявате подсказки в Google Docs и събирате обратна връзка по имейл, екипът ви ще се мъчи да поддържа темпото и да остане синхронизиран.

ClickUp обединява всичко това на едно място, като поддържа вашите AI-базирани дизайнерски и маркетингови работни процеси организирани, сътруднически и бързи.

Обсъждайте, създавайте и споделяйте изображения с ClickUp Whiteboards и ClickUp Brain.

Започнете с ClickUp Whiteboard. Да предположим, че планирате визуализации за пускането на продукт на пазара. Начертавате няколко идеи съвместно с екипа си, добавяте някои вдъхновяващи изображения и след това въвеждате следния прозорец за ClickUp Brain:

„Генерирайте изображение на смарт часовник, плаващ над светещия силует на града през нощта.“

Опитайте ClickUp Brain безплатно Създавайте изображения за секунди и поддържайте цялостния си творчески процес с ClickUp Brain.

ClickUp Brain не само генерира изображения. Той се свързва с вашите документи, задачи и комуникация, позволявайки ви да задавате въпроси въз основа на данните от работното ви пространство, като например: „Какъв е статуса на визуализациите на нашата начална страница?“ или „Обобщете всички отзиви за изображенията от прегледа на тази седмица. ”

Започнете да използвате ClickUp Brain още днес Свържете процеса на генериране на изображения с изкуствен интелект с работните си процеси в едно приложение, използвайки ClickUp Brain.

Ето кратко видео за това как можете да използвате ClickUp Brain от идеята до реализацията на вашата кампания:

Искате ли да обсъдите по-подробно генерираните изображения? Отворете ClickUp Chat заедно с таблото си с идеи.

Вие и вашият дизайнер можете незабавно да прегледате изображението, да дадете обратна връзка чрез коментари и дори да превърнете тези коментари в задачи, които могат да бъдат възложени. Това е толкова просто, колкото използването на Perplexity AI в WhatsApp, но с цялостния творчески работен процес около него.

Дайте обратна връзка за генерираните изображения и я превърнете в изпълними задачи чрез Clickup Chat

📖 Прочетете също: Dall-E алтернативи за създаване на AI изображения

Въведете AI изображения в работния процес на проекта с ClickUp Tasks

Проследявайте всеки изобразителен елемент от чернова до окончателна версия с помощта на персонализирани статуси, крайни срокове и отговорни лица, като използвате ClickUp Tasks

След като генерирате изображението си с Perplexity AI, просто го качите в съответната задача в ClickUp за безупречно управление на дизайнерския проект.

Да предположим, че създавате три графики за социални медии за публикация в блог. Поставяте всяка изображение в задачата, маркирате копирайтъра си, за да прегледа надписите, и задавате краен срок за публикуване.

Ако получите обратна връзка, коментарите остават свързани с изображението.

С ClickUp Tasks няма объркване, дублиране и чудене: „Коя версия използваме?“

💡 Съвет от професионалист: Можете също да използвате вградените инструменти за проверка на ClickUp, за да добавяте бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове, за да работите с тях асинхронно. Просто прикачете желания ресурс в коментар към съответната задача в ClickUp. Отворете ресурса и кликнете върху „Добави коментар“ в горния десен ъгъл. Оставете зададените коментари, като кликнете върху необходимите места върху визуалния ресурс!

Добавяйте бележки към мултимедийни файлове, като изображения, видеоклипове и PDF файлове, за по-добро сътрудничество с помощта на Proofing в ClickUp.

📖 Прочетете също: Трикове за WhatsApp, които трябва да знаете

Въведете последователност в работата си с ClickUp AI Agents

С разрастването на вашите AI изображения се увеличава и необходимостта от последователност. Тук на помощ идват ClickUp Autopilot Agents, които предлагат премиум функции за подобряване на вашия работен процес.

Създайте персонализирани AI Autopilot Agents, за да се справяте със сложни работни процеси в работната си среда ClickUp.

Тези AI-задвижвани агенти работят във вашето работно пространство, изпълнявайки интелигентни действия въз основа на тригери. 📌 Например:

Когато някой качи изображение, генерирано от Perplexity, към задача, Autopilot Agent може автоматично да маркира задачата като „Готова за преглед“ и да я възложи на творческия ръководител.

След като членовете на екипа оставят коментари в чат нишка, агентът може да обобщи обратната връзка и да я запише като списък за проверка в задачата за изображение.

Когато създадете нов документ за AI изкуство , той може автоматично да бъде свързан със съответната папка на кампанията и споделен с вашите сътрудници.

👀 Интересен факт: Първото изображение, генерирано от компютър, се появява през 1963 г. То е просто модел на ръка, създаден от пионера в компютърната графика Иван Съдърланд с помощта на Sketchpad – предшественикът на съвременните инструменти за дизайн.

Съхранявайте и използвайте отново AI подсказките си с помощта на ClickUp Docs.

Запазете AI подсказките си за повторна употреба в ClickUp

Вместо да оставяте страхотните изображения да изчезнат в историята на WhatsApp, запазете ги в споделен ClickUp Doc.

Запазете, организирайте и споделяйте най-добрите си изображения или творчески идеи с помощта на ClickUp Docs за сътрудничество в реално време

Например, ако кампанията ви използва последователен визуален стил, като „плоски икони на отдалечени екипи, които работят“, можете да създадете библиотека с подсказки около него, от която екипът ви може да черпи по всяко време.

Можете дори да зададете задача: „Актуализирай промоционалното изображение за празниците, като използваш подсказката от миналата година, но с брандинга от тази година.“

👀 Интересен факт: Можете също да запазвате (и да използвате отново) индивидуални или лични подсказки за себе си директно в ClickUp Brain. Отидете в „Запазени подсказки“ и кликнете върху „Добави подсказка“. След това въведете инструкциите си и ги направете лични.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Midjourney за генериране на изображения с AI

Объркани ли сте? Вече не с ClickUp.

Създаването на визуално съдържание вече не изисква преминаване между различни инструменти за дизайн, дълги вериги от имейли или бавни цикли на обратна връзка. С Perplexity AI в WhatsApp можете да генерирате изображения, които привличат вниманието, просто като изпратите съобщение.

Но страхотните изображения са само началото. ClickUp превръща вашите визуализации, генерирани от AI, в реални резултати. С функции като ClickUp Brain, Whiteboards, AI Agents и Docs можете да централизирате вашите подсказки, да автоматизирате работните процеси и да поддържате всички в синхрон от концепцията до пускането на продукта.

Готови ли сте да оптимизирате творческия си процес от идеята до публикуването? Регистрирайте се в ClickUp сега!