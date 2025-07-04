Най-добрите алтернативи на Workvivo за ангажираност на служителите през 2025 г.

Избрахте Workvivo, мислейки, че ще бъде вашата всеобхватна платформа за служителско преживяване. Но сега тя прилича повече на цифрово табло за обяви, отколкото на истински център за ангажираност.

Звучи ви познато? Не е ваша вината.

Много екипи израстват над своите комуникационни платформи и започват да търсят нещо по-просто, по-умно и по-приятно за използване.

Може би се нуждаете от инструмент, който е по-интуитивен, по-социален или по-лесен за използване при сътрудничество с вашите дистанционни работници. Ако Workvivo ви се струва разпръснат, а не прост, заслужавате нещо по-добро.

Добрата новина? Има мощни алтернативи на Workvivo, които ви улесняват всичко това в една единствена платформа. И да, ние сме направили цялата работа, за да не се налага вие да я правите.

Защо да изберете алтернативи на Workvivo?

Workvivo е помогнало на много организации да създадат дигитално пространство за стимулиране на ангажираността на служителите. Но това, което е работило преди година, сега може да ви се струва тромаво, ограничено или несъвместимо с начина, по който вашите служители работят и комуникират.

👀 Знаете ли, че... Процентът на ангажираните служители в световен мащаб е спаднал до 21%, като най-голям спад се наблюдава при мениджърите.

Трябва да изберете алтернатива на Workvivo, ако искате:

Разширени функции за ангажираност: Някои платформи предлагат по-добри функции за ангажираност на служителите и мощни аналитични възможности, които ви помагат да разберете и мотивирате персонала си.

По-гладка интеграция: Алтернативите могат да осигурят по-гладка интеграция с вашия съществуващ Алтернативите могат да осигурят по-гладка интеграция с вашия съществуващ софтуер за вътрешна комуникация , инструменти на трети страни и външни приложения.

Удобен за ползване интерфейс: По-интуитивен и удобен за ползване интерфейс може да улесни приемането и ежедневната употреба за всички служители, включително и за тези, които работят дистанционно.

Гъвкаво персонализиране: Други платформи предлагат по-големи възможности за персонализиране, което ви позволява да адаптирате комуникацията към вашите специфични нужди.

По-добра поддръжка за мобилни устройства: Алтернативите могат да предложат по-добра поддръжка за мобилни устройства, което улеснява ангажираността на служителите на предната линия и дистанционните работници.

💡 Съвет от професионалист: Преди да сменяте инструментите, обсъдете с екипа си и набележете проблемите, които решавате. Това помага да се отсеят ненужните елементи и да се изберат ключовите функции, които съответстват на стратегиите на HR отдела и предпочитанията на служителите.

Алтернативи на Workvivo на един поглед

Нямате достатъчно време, за да разгледате всеки инструмент поотделно? Ето кратък преглед на всички алтернативи на Workvivo и примери за тяхното използване:

Име на инструмента Пример за употреба Най-подходящо за Цени ClickUp Всеобхватна платформа за управление на работата и сътрудничество в екип Екипи, които търсят гъвкаво, свързано работно пространство за управление на работата, комуникацията и ангажираността Наличен е безплатен план; платени планове от 7 $/потребител/месец Microsoft Teams Сътрудничество в екип, фокусирано върху видеото, в екосистемата на Microsoft Екипи, които вече използват Microsoft 365 и търсят интегрирани видеоразговори, съобщения и споделяне на файлове Безплатно; платени планове от 4 $/месец на потребител Workplace от Meta Ангажираност на служителите, вдъхновена от социалните медии Цифрови екипи, които искат неформална платформа за комуникация, подобна на социалните медии, за всички служители. Платени планове от 4 $/месец на потребител Slack Бърза работа в екип и сътрудничество чрез незабавни съобщения Професионалисти, които дават приоритет на комуникацията в реално време, с фокус върху канали, незабавни съобщения и интелигентни интеграции. Безплатно; платени планове от 8,75 $/месец на потребител Microsoft Viva Engage Общности на служителите в екосистемата на Microsoft 365 Компании с Microsoft 365, фокусирани върху изграждането на общност и ангажираността на служителите Платени планове от 2 $/месец на потребител Connecteam Управление на екипи без бюра с подход, ориентиран към мобилните устройства Екипи на предната линия и дистанционни екипи, които търсят проста платформа за комуникация и управление на задачи Безплатно; платени планове от 35 $/месец Jostle Комуникация и признание на служителите, основани на културата Бизнеси, които искат да подобрят връзката между служителите, признанието и вътрешната култура с лесна за използване платформа. Персонализирани цени Staffbase Омниканална комуникация със служителите Предприятия с разпределени, глобални екипи, които търсят централизирана платформа за комуникация между различни канали Персонализирани цени Sociabble Мултиканална комуникация и разпространение на съдържание Големи или неработещи на бюро работни сили, които искат да разпространяват съдържание през различни точки на контакт Персонализирани цени LumApps Персонализирана комуникация, задвижвана от изкуствен интелект Компании, които искат гъвкав, централизиран интранет с AI-базирано съдържание и комуникация Персонализирани цени Blink Ангажираност на служителите, фокусирана върху първата линия Служители на първа линия, които не работят на бюро и се нуждаят от офлайн достъп и инструменти за комуникация в реално време. Безплатно; платени планове от 4,50 $/месец на потребител Simpplr Унифицирано преживяване на служителите, задвижвано от изкуствен интелект Компании, които искат платформа за ангажираност, която централизира комуникацията и споделянето на знания с персонализация. Персонализирани цени Firstup Автоматизирана, базирана на изкуствен интелект комуникация със служителите Предприятия, които искат да автоматизират и персонализират комуникацията на работната сила в голям мащаб с вземане на решения, основани на данни. Персонализирани цени

🧠 Интересен факт! По-подробната комуникация на работното място кара служителите да се чувстват почти пет пъти по-продуктивни!

Най-добрите алтернативи на Workvivo, които можете да използвате

Не всички софтуери за ангажираност на служителите са еднакви, и това е добре. В зависимост от размера, стила и структурата на вашия екип, подходящият инструмент може да изглежда много различно.

Нека намерим най-подходящата за вас.

1. ClickUp (универсална платформа за управление на работата и сътрудничество в екип)

Изпитайте силата на интегрирания чат, задвижван от изкуствен интелект. Отговаряйте на повтарящи се въпроси, автоматизирайте ежедневни и седмични отчети, сортирайте и разпределяйте съобщения и още много други с ClickUp Autopilot Agents.

Ако сте уморени да търсите начини за повишаване на производителността, които никога не дават резултат, ClickUp е подобрението, което вашият екип заслужава.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предефинира управлението на проекти, като прави комуникацията, сътрудничеството и ангажираността на служителите лесни и, смеем да кажем, наистина забавни!

Нека започнем с ClickUp Chat, центърът за разговори в реално време. Независимо дали обсъждате идеи с екипа по проекта, споделяте новини с отдела си или публикувате съобщения за цялата компания, Chat поддържа всичко организирано на едно място.

Създайте чат канали за всяка тема, екип или инициатива и дръжте всички в течение, без да ровите в имейли или да превключвате между различни инструменти. Бонус! Можете да възлагате задачи директно от чатовете. Няма нужда да удължавате списъка си със задачи!

Опростете комуникацията, повишете ангажираността и управлявайте цялата работа на екипа си в едно свързано работно пространство с ClickUp.

Сега, когато вече общувате по интелигентен начин, превърнете тези разговори в действия с ClickUp Tasks. Разпределяйте задачи, определяйте приоритети, прикачвайте документи и проследявайте напредъка – всичко това в едно елегантно и персонализирано работно пространство.

С над 15 изгледа, като списъци, Kanban табла, календари и времеви линии, ClickUp се адаптира към вашия работен процес, а не обратното.

Уморени сте от класическото извинение „О, пропуснах съобщението ви“? @споменаванията в задачи, документи и дори бели дъски улесняват даването на обратна връзка, задаването на въпроси или маркирането на колеги точно там, където се извършва работата.

Усъвършенствайте писането си, обобщавайте разговори, получавайте информация в реално време за работното пространство и транскрибирайте срещите си с ClickUp Brain.

Имате нужда от допълнителен мозък в екипа? Запознайте се с ClickUp Brain, вашият съотборник, задвижван от изкуствен интелект.

Той обобщава документи и разговори, изготвя отговори, извлича политики и дори отговаря на въпроси, специфични за работното място.

Той дори транскрибира вашите гласови и видео срещи, за да не пропуснете нищо. Той е идеален за новопостъпили служители, отдалечени екипи или всеки, който цени времето си (т.е. всички). С ClickUp Brain не се нуждаете от 10 различни приложения, за да постигнете целите си за сътрудничество.

Когато става въпрос за документация, ClickUp Knowledge Management е вашият винаги актуализиран вътрешен център.

Съхранявайте политиките на HR, SOP, ръководства за назначаване на нови служители и други в едно пространство за търсене и сътрудничество. То функционира като жив социален интранет, създаден да расте заедно с вашия екип и вашата база от знания.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain директно в ClickUp Docs, за да създавате незабавно персонализирани документи и да сътрудничите с екипа си, за да събирате обратна връзка в реално време.

Намирайте, съхранявайте, споделяйте и актуализирайте знанията на компанията съвместно с ClickUp Knowledge Management.

А когато имате нужда от надеждна обратна връзка от вашите служители? ClickUp Forms улеснява това. Провеждайте анкети, събирайте анонимна обратна връзка, похвалете добрата работа или просто проверете настроението с бързи анкети.

Можете дори да автоматизирате последващите действия, да предупреждавате мениджърите и да превръщате отговорите в задачи. Това означава, че не само слушате, но и действате по важните въпроси.

Събирайте обратна връзка от служителите, провеждайте анкети, събирайте идеи и проследявайте настроенията в екипа с ClickUp Forms.

Така че, ако искате да преминете от еднопосочна комуникация към истинско сътрудничество, това е мястото, където можете да го направите.

Най-добрите функции на ClickUp

Елиминирайте повтарящите се задачи като напомняния, актуализации на статуса и създаване на подзадачи с ClickUp Automations

Проследявайте времето, прекарано за всяка задача, с ClickUp Project Time Tracking и поддържайте синхронизация между служителите в офиса и тези, които работят дистанционно.

Визуализирайте напредъка и ангажираността чрез персонализирани табла ClickUp с информация в реално време.

Намерете всичко, навсякъде, с ClickUp Connected Search в цялото си работно пространство.

Интегрирайте с над 1000 инструмента на трети страни като Slack, Zoom, Google Calendar и други.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да изпитат лека крива на обучение.

Мобилното приложение може да има ограничени възможности за преглед в сравнение с приложението за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Крин Е., главен креативен директор в Flying Kiwi, казва:

…опитахме много различни инструменти за управление на проекти и вътрешна комуникация, но ClickUp е този, който най-накрая отговаря на всички изисквания. Той е интелигентен, иновативен и невероятно добре организиран. Независимо дали става въпрос за управление на задачи, проследяване на напредъка или синхронизиране на екипа, ClickUp прави всичко това безпроблемно…

2. Microsoft Teams (най-доброто решение за сътрудничество в екип, фокусирано върху видео)

чрез Microsoft Teams

Ако вашият екип вече работи в екосистемата на Microsoft, Microsoft Teams е естествен избор. Той обединява комуникацията, сътрудничеството и ангажираността.

От HD видеоразговори до съобщения в реално време и споделяне на документи, Teams предоставя централизирано работно пространство с ефективни инструменти за дистанционно сътрудничество. Освен това, Microsoft 365 и инструменти за ангажираност на служителите като Viva Engage улесняват сътрудничеството.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Организирайте разговорите по канали за екипи, отдели или проекти.

Провеждайте видеоразговори, споделяйте екрани и записвайте срещи за лесно сътрудничество от разстояние.

Сътрудничество върху Word, Excel или PowerPoint файлове, без да напускате приложението.

Използвайте Teams Phone за интелигентни, унифицирани разговори и гласова комуникация.

Ограничения на Microsoft Teams

Изисква дълъг период на обучение

Интерфейсът може да се променя понякога

Цени на Microsoft Teams

Безплатно завинаги

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/месец

Microsoft 365 Family: 12,99 $/месец

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (над 15 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 10 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

В рецензия на Capterra се чете:

Когато започнете да използвате Microsoft Teams за първи път, ще имате нужда от време, за да се научите да работите с него. Интерфейсът изисква известно време, за да свикнете с него, тъй като предлага много функции, събрани в една платформа.

3. Slack (Най-доброто решение за динамична работа в екип и сътрудничество)

чрез Slack

Slack е подходящ за екипи, които разчитат на незабавни съобщения, сътрудничество в реално време и интелигентни интеграции. Той обединява хора, проекти и работни процеси в централно пространство, проектирано за ефективност и гъвкавост.

Той осигурява организирани канали за комуникация, лесно сътрудничество чрез Slack Connect и интеграция с над 2600 приложения. Това помага на вашия екип да работи бързо и да остава съгласуван, без да се налага да се занимава с препълнената си пощенска кутия.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте разговори с канали за екипи, проекти или теми.

Включете се в събрания, клипове или чат за сътрудничество в реално време.

Търсете във всички съобщения и файлове с AI-базираната търсачка на Slack.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с Workflow Builder и Slack AI.

Ограничения на Slack

За по-големи организации това може да се окаже скъпо.

Безплатната версия ограничава историята на съобщенията и файловете до 90 дни.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 34 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

В един коментар в Reddit се чете:

Използвам Slack за клиенти и го намирам за ефективен. Непринудената атмосфера помага, а функциите за проекти поддържат нещата организирани. Страхотен е за управление на задачи в движение.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Въведете ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди, така че да можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

4. Microsoft Viva Engage (най-подходящо за общности на служители, фокусирани върху Microsoft 365)

чрез Microsoft Viva Engage

Първоначално известен като Yammer, Microsoft Viva Engage е модерна социална мрежа на корпоративно ниво, създадена от Microsoft, за да обедини служителите, независимо от мястото, на което работят.

Той ви помага да изградите общност, да свържете ръководството със служителите и да насърчите централизираната комуникация. Интегрира се директно с инструменти на Microsoft 365 като Microsoft Teams, SharePoint и Outlook, което улеснява включването на ангажираността в ежедневния работен процес на вашия екип.

Най-добрите функции на Microsoft Viva Engage

Създайте общности, базирани на интереси, за неформални взаимодействия и споделяне на знания.

Свържете служителите и ръководството чрез Leadership Corner и събития на живо.

Споделяйте опит и новини с помощта на Storylines, Campaigns и Answers в Viva.

Използвайте Microsoft Copilot за генерирано от AI съдържание и теми за разговор.

Ограничения на Microsoft Viva Engage

Ограничени възможности за разширена персонализация

Изисква допълнително лицензиране за премиум функции като Copilot и Analytics.

Цени на Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/месец на потребител

Microsoft Viva Workplace Analytics и обратна връзка от служителите: 6 USD/месец на потребител

Microsoft Viva Suite: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Viva Engage

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,2/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Viva Engage?

В рецензия на Capterra се чете:

Имам фирмен абонамент за Microsoft 365, а Viva се интегрира добре с много от неговите компоненти, затова мога лесно да използвам работата, извършена първоначално за една цел, за да я приложа лесно за бъдещи нужди.

5. Connecteam (Най-доброто решение за управление на екипи без бюра)

чрез Connecteam

Connecteam е мобилна платформа, създадена за компании с работници на първа линия, без бюро или дистанционни работници, които се нуждаят от прост инструмент за комуникация, управление на задачи и ангажираност.

Това е особено ефективно за компании, които искат да заменят имейлите, електронните таблици и множество приложения с една унифицирана платформа. Независимо дали става въпрос за споделяне на актуализации, проследяване на времето или събиране на обратна връзка, Connecteam ви помага да синхронизирате управлението на екипа си.

Най-добрите функции на Connecteam

Създавайте графици на служителите, новини за компанията, съобщения и събития – всичко в един комуникационен център.

Използвайте защитен чат за лични, групови или фирмени незабавни съобщения.

Дигитализирайте ежедневните операции с чеклисти, формуляри и инструменти за отчитане в реално време.

Използвайте GPS проследяване и опростете изчисляването на заплатите с вградени инструменти.

Ограничения на Connecteam

Ограничени функции в безплатния план

Изисква първоначално обучение

Цени на Connecteam

Планът за малки предприятия: Безплатен завинаги за до 10 потребители

Основен пакет: 35 $/месец

Разширено: 59 $/месец

Експерт: 119 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

В рецензия на Capterra се чете:

Като цяло, имам много добри впечатления от Connecteam. То внесе структура и яснота в ежедневните ни операции и направи комуникацията в екипа по-гладка от всякога. От проследяване на времето до задачи и актуализации, всичко сега е на едно място. Това наистина ни помогна да останем организирани и свързани, особено по време на натоварени смени.

6. Jostle (Най-доброто решение за комуникация между служителите, основана на културата)

чрез Jostle

Ако търсите по-опростена, визуално привлекателна платформа, която обединява отдалечените, офисните и фронталните екипи в едно цифрово пространство, Jostle може да е подходяща за вас. Тя се фокусира върху улесняването на вътрешната комуникация и признанието на служителите.

Това помага на всички да се чувстват информирани, свързани и ценени, независимо къде работят. С интерфейс, подобен на този на социалните медии, и без такси за настройка, Jostle помага на екипите да се съгласуват бързо, без технологично претоварване.

Най-добрите функции на Jostle

Споделяйте новини, актуализации и събития с целеви съобщения, за да държите всички информирани.

Използвайте JostleTV, за да излъчвате важни новини в стаите за почивка и производствените цехове.

Отбелязвайте постиженията и празнувайте важните събития с послания за признателност към служителите и събития.

Организирайте ресурсите и политиките в библиотека с възможност за търсене за лесен достъп.

Преодолейте ограниченията

Функцията за търсене може да е непостоянна.

Ограничени възможности за разширена персонализация

Цени на Jostle

Налична е безплатна версия

Персонализирани цени за допълнителни функции

Оценки и рецензии на Jostle

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jostle?

В едно ревю в G2 се казва:

Единственият недостатък, за който мога да се сетя, е по-скоро лична неприятност – непостоянството при получаването на резултати от търсенето. В някои случаи трябва да натиснете , а в други – да кликнете върху иконата с лупата, а в трети – бързите резултати от търсенето започват да се появяват, докато пишете.

7. Staffbase (Най-доброто решение за многоканална комуникация със служителите)

чрез Staffbase

Staffbase е подходящ за глобални екипи, които се нуждаят от последователна и ефективна комуникация през различни канали. Той централизира всичко – от актуализации в интранет и мобилни известия до имейл кампании и цифрови табели – в една комуникационна платформа.

Подходът, ориентиран към мобилните устройства, и интеграциите с Microsoft 365 го правят особено полезен за поддържане на връзка и информиране на служителите на предната линия и тези, които работят дистанционно.

Най-добрите функции на Staffbase

Изпращайте съобщения чрез мобилно приложение, имейл, SMS, интранет и цифрови табели – всичко това в една платформа.

Персонализирайте комуникацията за глобални екипи с многоезична поддръжка и местни редактори.

Планирайте, изпълнявайте и измервайте кампаниите с помощта на редакционни календари.

Анализирайте ангажираността и влиянието на комуникацията с помощта на изчерпателни анализи на работната сила и топлинни карти.

Ограничения на Staffbase

Може да се окаже твърде скъпо за по-малки екипи.

Липсват някои разширени функции, които са налични при конкурентите.

Цени на Staffbase

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Staffbase

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Staffbase?

В едно ревю в G2 се казва:

Едно от най-големите й предимства е лесният за използване интерфейс. Дори членовете на екипа, които не са много запознати с технологиите, могат бързо да се научат да го използват без много обучение. Дизайнът на платформата е интуитивен, което улеснява създаването и изпращането на имейли.

8. Sociabble (Най-доброто решение за многоканална комуникация и разпространение на съдържание)

чрез Sociabble

Sociabble ви помага да опростите вътрешната комуникация, като централизира създаването на съдържание и го разпространява във всички точки на контакт със служителите.

За разлика от платформите, които се фокусират предимно върху ангажираността в стил интранет, Sociabble комбинира социалните мрежи с ангажираността на служителите. Това го прави подходящ за големи, разпръснати или неработещи на бюро работни сили.

Най-добрите функции на Sociabble

Публикувайте веднъж и разпространявайте съдържание в уеб, мобилни устройства, бюлетини, Teams, SharePoint и социални медийни платформи като LinkedIn.

Автоматизирайте работните процеси и доставката на съдържание с Zapier, API и Power Automate.

Сегментирайте аудиториите и персонализирайте съобщенията в различните региони, отдели или роли.

Ограничения на Sociabble

Има крива на обучение

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Sociabble

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sociabble

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Sociabble?

В едно ревю в G2 се казва:

Това, което най-много ми харесва в Sociabble, е безпроблемната му интеграция с платформите за социални медии, което прави споделянето на съдържание изключително лесно с едно кликване. Удобният за ползване интерфейс и ефективните инструменти за управление оптимизират процеса на подбор и разпространение на съдържание, спестявайки време и повишавайки ангажираността. Това е революционна промяна за всеки, който иска да подобри стратегията си в социалните медии.

9. LumApps (Най-доброто за персонализирана комуникация, базирана на изкуствен интелект)

чрез LumApps

LumApps е още една гъвкава платформа, създадена да опрости вътрешната комуникация и да обедини опита на служителите в цялата организация. Действайки като централен хъб, тя ви позволява да получавате достъп до новини от компанията, да изпълнявате задачи и да се свързвате с колеги от един единствен, лесен за ползване интерфейс.

Най-добрите функции на LumApps

Централизирайте комуникацията, ресурсите и бизнес приложенията в един център за служители.

Предоставяйте персонализирано, базирано на изкуствен интелект съдържание и съобщения на целеви аудитории.

Улеснете споделянето на знания, сътрудничеството и микрообучението с помощта на социални функции и интранет на компанията.

Интегрирайте с инструменти като Google Workspace и Microsoft 365 за свързан работен процес.

Ограничения на LumApps

Интерфейсът понякога може да бъде бавен.

Начинаещите може да се сблъскат с първоначална крива на обучение

Цени на LumApps

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LumApps

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (35+ отзива)

Какво казват реалните потребители за LumApps?

В едно ревю в G2 се казва:

LumApps е много лесен за използване. След като се обучите, ще можете да навигирате лесно, за да интегрирате съдържанието си. Той позволява да комбинирате всички видове съдържание на всяко ниво в компанията. Условията и генерираните от IA джаджи са вероятно едни от най-добрите функции, които можете да използвате.

10. Blink (Най-доброто за ангажираност, фокусирана върху първата линия)

чрез Blink

Прекарвате ли дните си в управление на смени и графици на служителите? Blink може да ви улесни. Това е мобилна платформа за служителско преживяване, създадена за организации с екипи на първа линия и без бюра.

Създаден да функционира безпроблемно дори в условия на слаба свързаност, Blink обединява комуникацията, признанието, анкетите и основните инструменти в едно интуитивно приложение. То поддържа разпределените работници информирани и мотивирани.

Най-добрите функции на Blink

Осигурете двупосочна комуникация в реално време чрез News Feed, Stories и защитен чат.

Насладете се на офлайн достъп и настройки „Не ме безпокойте“.

Провеждайте анкети и използвайте инструменти за проучване на настроенията на служителите директно в приложението, за да събирате обратна връзка и да повишите процента на отговорилите.

Централизирайте достъпа до графици, фишове за заплати, политики и важни инструменти в Hub.

Ограничения на Blink

Може би не е най-добрият избор за екипи, работещи в офис.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с конкурентите

Цени на Blink

Бизнес: 4,50 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Blink

G2: 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Blink?

В едно ревю в G2 се чете:

Blink позволи трансформацията на вътрешната комуникация, особено за служителите на първа линия, които имаха затруднения с бързия достъп до важна информация и с чувството за свързаност с останалата част от бизнеса. Комуникацията в бизнес с много локации е предизвикателство, но Blink позволи това да бъде преодоляно по лесен за ползване, забавен и ангажиращ начин. Бих го препоръчал на всеки, който иска да подобри комуникацията в своя бизнес...

11. Simpplr (Най-доброто за AI-базирано, унифицирано преживяване на служителите)

чрез Simpplr

Simpplr е модерна платформа за служителско преживяване, която централизира комуникацията, споделянето на знания и ангажираността в един интелигентен, опростен център. Тя е особено привлекателна за организации, които търсят персонализация, съответствие и производителност в социалните взаимодействия.

Интегрира се лесно със съществуващите рамки за управление на производителността, като предоставя платформа за комуникация, съгласуване на целите и споделяне на обратна връзка.

Най-добрите функции на Simpplr

Централизирайте комуникацията, ресурсите и сътрудничеството в единен цифров център.

Използвайте AI Assistant за незабавни отговори, автоматизирана поддръжка и автоматизация на работния процес.

Извършвайте анализ на настроенията и проучвания на служителите с интегрирани анкети и табла.

Създавайте и изпращайте визуално привлекателни бюлетини с практически показатели за ангажираността на служителите.

Ограничения на Simpplr

Ограничени възможности за управление на знанията

Има крива на обучение за начинаещи.

Цени на Simpplr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Simpplr

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Simpplr?

В рецензия на Capterra се чете:

Като цяло страхотно преживяване – много полезен екип по внедряването и страхотен краен продукт. Както се очакваше, процесът на внедряване беше малко труден (особено защото не бяхме използвали интранет преди), но всички ресурси, свързани с ангажираността и какво съдържание да добавим и т.н., бяха много полезни.

12. Firstup (Най-доброто решение за автоматизирана комуникация със служителите)

чрез Firstup

Firstup е софтуер за портал за служители, базиран на изкуствен интелект, създаден за автоматизиране, персонализиране и оптимизиране на комуникацията на работната сила в голям мащаб. Вместо да разчита на статични портали или ръчни процеси, Firstup използва изкуствен интелект, за да организира персонализирани комуникационни пътувания през мобилни устройства, електронна поща и интранет.

Силата му се крие в автоматизацията, интелигентното таргетиране и вземането на решения, подкрепени с данни, което го прави мощен избор за предприятия с голям, разпределен или фронтален персонал.

Най-добрите функции на Firstup

Организирайте адаптивни пътувания на служителите, използвайки изкуствен интелект и данни за поведението в реално време.

Проектирайте лесно сложни комуникационни потоци с визуален конструктор без кодиране.

Използвайте генеративната изкуствена интелигенция на Creator Studio, за да създавате и управлявате кампании ефективно.

Свържете се с HRIS и корпоративни системи за прецизно таргетиране на аудиторията и автоматизация.

Ограничения на Firstup

По-малко разширени функции в сравнение с другите опции

Ограничени функции за управление на знанията

Цени на Firstup

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Firstup

G2: 4,5/5 (над 190 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Firstup?

В едно ревю в G2 се казва:

Като част от малък екип, е от решаващо значение да осигуряваме навременна, точна и ангажираща комуникация с нашите сътрудници. Firstup улеснява създаването на значимо съдържание по ефективен начин. Обичам и възможностите за двупосочна комуникация! Можем да чуем мнението на нашите служители на първа линия, да получим обратна връзка и да създадем приветлива и приобщаваща култура за всички!

Направете всичките си думи значими с ClickUp

Нека си го признаем. Без солидна комуникация работното ви място е просто група хора, които гледат екрани по едни и същи канали. Тя е лепилото, което държи всичко (и всички) заедно. От повишаване на ангажираността до съгласуване на целите, всичко започва с правилното общуване.

Докато много инструменти изпълняват част от задачите, ClickUp отговаря на всички изисквания. С вграден чат, документи, автоматизация, AI асистент, управление на знанията и управление на проекти в една мощна платформа, това е мястото, където продуктивността среща личността.

Искате да изпитате истинско сътрудничество? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!