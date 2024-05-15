100 послания за признателност към служителите, които да повишат ангажираността и задържането им

Един от най-големите ви клиенти оценява отличната работа на екипа ви по даден проект и вие веднага искате да изразите благодарността си към членовете на екипа, отговорни за успеха.

Да изпратите имейл или съобщение, да благодарите на ръководителя на екипа или на целия екип, да изразите благодарността си лично или да напишете бележка?

Какво да напишете в посланието за признателност към служителите, за да ги мотивирате и да повишите морала им?

Ако загубите ценно време в размишления по горния въпрос, ефектът от благодарственото съобщение, когато най-накрая го изпратите, ще бъде значително отслабен.

Редовните и навременни послания за признателност към служителите и признаването им като част от културата на организацията гарантират задържането им и успеха на организацията.

Този блог представя различни поводи за похвала и 100 специално подбрани послания за признателност. В него се обсъждат и най-добрите практики и инструменти, които могат да ви помогнат да повишите морала и ангажираността на служителите.

Значението на изразяването на признателност към служителите

Привличането и задържането на таланти става все по-трудно. В такава ситуация признанието и оценката на служителите, включително признаването на постиженията им и предоставянето на положителна обратна връзка, са от съществено значение. Положителната обратна връзка мотивира служителите ви и повишава морала им, и трябва да се прилага съзнателно на всяко ниво от организационната йерархия.

Една добре балансирана стратегия, която включва устни благодарности, писмени послания за признателност, бонуси, подаръци и награди, може да окаже положително влияние върху ангажираността на служителите.

Процесът може да бъде безпроблемен и лесен, като се идентифицират поводи за празнуване, като например постоянство или отлични резултати, важни постижения и принос към нови идеи и иновативни решения.

Неотдавнашно проучване показа, че компаниите с ефективни програми за признание имат с 31% по-ниска доброволна текучество на персонала.

Освен това, 83,6% от анкетираните в проучване на Nectar казват, че признанието влияе на мотивацията им да успеят в работата.

HBR съобщава, че 72% от компаниите считат, че признанието оказва положително влияние върху ангажираността на служителите. Според проучване на Insights Survey, служителите, които се чувстват признати от своите мениджъри, са 2,6 пъти по-склонни да смятат, че повишенията са справедливи.

Изследванията са ясни: признателността, когато е добре изразена, има огромни ползи на работното място.

Искате ли да насърчите отворената комуникация, сътрудничеството и съвместните усилия сред персонала? Ключът е да оценявате своите служители.

100 послания за признателност към служителите, които да повишат ангажираността и задържането им

За да преодолеете творческата блокада при изготвянето на благодарствени съобщения и да създадете трайна празнична атмосфера в организацията си, разгледайте тези 100 съобщения за признание към служителите, които могат да бъдат вдъхновяващи за вас и вашите служители:

I. Празнуване на години служба и важни събития

1. „Беше страхотно да работя с теб тази година. Нямам търпение да видя магията, която ще създадеш в бъдеще!“

2. „Честит юбилей! През последните [брой] години ти се разви лично и беше неразделна част от растежа и успеха на нашия екип. Възхищавам се на положителните резултати, които си постигнал.“

3. „Вашето пътуване не се измерва само във време, но и в иновациите, които сте предизвикали. Нека да запалим още по-светли идеи. Наздраве!“

4. „Десетилетие[та] на отличие! Всяка година вие добавяте още едно ниво на съвършенство, което ни прави по-богати на успехи. Наздраве за влиянието, което оказвате всеки ден!“

5. „Работата ти е с високо качество от първия ден. Много се радваме, че си с нас!“

6. „Честит [номер] годишнина! Вашата упорита работа и лоялност са наистина вдъхновяващи. Наздраве за още много години!“

7. „Отключена е значка за герой на десетилетието [или колкото години]. Благодарим ви, че сте супергерой на нашия екип. Не можем без вас.“

8. „[брой] години отлична работа! Благодарим ви за значителния принос към успеха на нашата компания.“

9. „Не знам как бихме могли да преживеем тази година без теб! Честит юбилей на работното място!“

10. „Честваме [брой] години от вашата магия на работното място! Наздраве за многото чудеса, които ще продължите да създавате. ”

11. „Поздравления за [брой] години служба! Ти си истински отборен играч!“

12. „За [брой] забележителни години! Вашата отдаденост е оформила нашето пътуване по безброй начини.“

13. „Празнуваме [брой] години с вас! Вашата всеотдайност е в основата на успеха на нашия екип.“

II. Постигане на целите и задачите

1. „Вашата отдаденост към качеството във всеки аспект от работата ви ни отличава от останалите. Благодарим ви за вниманието към детайлите и постоянното стремеж към съвършенство. ”

2. „Поздравления за успешното [събитие/стартиране]! Това постижение отразява упоритата работа, креативността и страстта на нашия екип. Наздраве за още много победи!“

3. „Вашата ангажираност към екологичните практики в нашия екип и проекти прави истинска разлика. Аз го оценявам!“

4. „Благодарим ви, че направихте нашата програма за обучение успешна. Вашата ангажираност и желание да учите и да се развивате правят нашия екип по-силен.“

5. „Вашето отлично управление на отношенията с клиентите спечели тяхното доверие и проправи пътя за бъдещи възможности. Благодарим Ви, че представлявате нашия екип и компанията по толкова възхитителен начин.“

6. „Твоята устойчивост в трудни моменти е наистина вдъхновяваща. Благодаря ти, че посрещаш предизвикателствата с кураж и решителност, като по този начин гарантираш, че нашият екип винаги просперира.“

7. „Вашата отдаденост към личното и професионалното развитие е възхитителна. Благодарим Ви, че инвестирате в себе си и, по този начин, в бъдещия успех на нашия екип. ”

8. „Благодарим ви, че приемате и въплъщавате ценностите на нашата компания във всичко, което правите. Вашата почтеност, отлични постижения и работа в екип повишават нивото на цялата ни организация.“

9. „Постигането на 100% удовлетвореност на клиентите от всички наши услуги през тази година беше трудна задача, но вие я изпълнихте. Благодаря ви!“

10. „Вашата иновативна маркетингова кампания надмина нашите цели за ангажираност и увеличи пазарния ни дял. Това променя правилата на играта.“

11. „Вие умело ръководихте екипа си, за да постигнете всеки етап от плана на проекта много по-рано от предвиденото. Ние се стремим да постигнем това ниво на ефективност и екипна работа. Браво!“

12. „Поздравления за постигането на нашите продажбени цели за този тримесечен период!“

III. Положителни приноси на работното място

1. „В тези трудни времена вашата устойчивост, работа в екип и позитивен дух блестяха. ”

2. „Благодаря ви, че допринасяте за създаването на приобщаваща, подкрепяща и вдъхновяваща екипна култура.“

3. „На онези, които постоянно дават такъв чудесен пример, благодарим ви, че сте ролеви модели в нашия екип. Вашият професионализъм и работна етика вдъхновяват всички нас.“

4. „Вашето положително отношение и чувство за хумор допринасят значително за морала на нашия екип. Благодаря ви, че винаги намирате начини да повдигате духа и да създавате радостна работна среда.“

5. „Вашите усилия за оптимизиране на нашите процеси значително повишиха нашата производителност и поставиха нови стандарти за качество.“

6. „Вашето положително отношение и енергия са заразителни. Вие правите работното ни място по-добро.“

7. „Вашият оптимизъм и позитивно мислене ви правят истинско богатство за нашия екип. Благодаря ви, че вършите работата си толкова добре.“

8. „Вашият ентусиазъм и отдаденост към работата ви се ценят високо. Да ви виждам толкова запален дори към ежедневните задачи е вдъхновяващо!“

9. „Вашето положително отношение към работата и живота е наистина възхитително. Продължавайте да блестите!“

10. „Благодаря ви, че останахте с колегите си и превърнахте препятствията в възможности. Всички ние го оценяваме.“

11. „Вашето положително отношение, насърчаване и уважение един към друг правят нашия екип не просто група колеги, а семейство. Браво!“

12. „Вашето решение-ориентирано мислене е безценно за нашия екип. Винаги можем да разчитаме на вас. Благодаря.“

13. „Не се страхуваш от никакви предизвикателства, нали? Е, ние го обичаме. Благодарим ти, че си рок звезда!“

IV. Сътрудничество и отборен дух

1. „Вашите постоянни резултати, креативност и стремеж към съвършенство ме впечатляват. Благодаря ви за неуморните усилия да поддържате екипа на върха.“

2. „Вашата всеотдайност е в основата на успеха на нашия екип. Наздраве за още постижения!“

3. „Вашата решителност постави нашия екип на пътя към продължителен успех. Вие сте суперзвезда. Благодаря ви!“

4. „Поздравления на вас и целия ви екип за взаимната подкрепа при постигането на [конкретно постижение]. Това е доказателство за нашия дух на сътрудничество и общи цели. ”

5. „Макар да просперираме като екип, индивидуалният принос на всеки един от нас прави колективния ни успех възможен. Благодаря ви, че давате най-доброто от себе си.“

6. „Благодаря ви, че проявявате съпричастност, предлагате помощ и сте до екипа си. Именно този дух на колегиалност ви отличава.“

7. „Благодаря ви за безпроблемното сътрудничество и за това, че правите екипната работа да изглежда лесна. Вашата способност да работите заедно, дори под натиск, е двигателът на нашия успех.“

8. „Благодаря ви, че поставяте успеха на екипа над личната изгода. Вашата безкористност и отдаденост към нашите общи цели подчертават истинското значение на екипната работа.“

9. „Благодарим ви, че подкрепяте членовете на нашия отдалечен екип и се грижите те да се чувстват свързани и включени. Вашите усилия правят нашето виртуално екипно пространство сътрудническо и приветливо. ”

10. „Вашата готовност да споделяте знания и идеи с екипа ни помага да се развиваме и насърчава културата на учене. Продължавайте в същия дух.“

11. „Благодарим ви, че допринасяте за повишаване на ефективността на нашия екип. Вашите иновативни решения и подобрения в процесите оказаха значително влияние.“

12. „Благодарим ви, че допринасяте за създаването на разнообразна и приобщаваща работна среда, в която всеки се чувства ценен и уважаван. Вашето уважение към разнообразието ни прави по-силни.“

V. Посвещение и упорита работа

1. „Благодарим ви за изключителната ви отдаденост към нашите клиенти. Вашата ангажираност към предоставянето на отлично обслужване и надхвърлянето на очакванията не остава незабелязана. Продължавайте с фантастичната работа!“

2. „Благодарен съм за вашата отдаденост към личното и професионалното развитие. Наистина е вдъхновяващо да ви гледам как се справяте с нови предизвикателства, учите се и се развивате. Много ви благодаря!“

3. „Вашата всеотдайност и принос са безценни; това е малък жест, за да ви благодарим. Наздраве за продължаващ успех и просперитет!“

4. „В условията на бързи промени вашата гъвкавост и бърза адаптация бяха забележителни. Благодаря ви, че плавно преминахте към нови роли и предизвикателства.“

5. „С вашата упорита работа сте направили невъзможното възможно. Вие сте невероятни!“

6. „Неведнъж си доказал, че постоянната упорита работа води до успех. Благодаря ти, че си звезда в работата си!“

7. „Страстта ти към работата си личи във всичко, което правиш. Ти си ценен член на екипа ни. Никога не забравяй това.“

8. „Благодаря ви, че давате 100% от себе си във всеки проект. Успехът на този екип е пряк резултат от вашата упорита работа и ангажираност.“

9. „Благодаря ви, че винаги продължавате напред, дори и в трудни дни. Вашите усилия правят разликата.“

10. „Удивително е да се види колко много постигате. Вашата упорита работа се цени много тук.“

11. „Вашата способност да се придържате към целта, независимо колко е трудна, е вдъхновяваща. Благодаря ви за всичко, което правите.“

12. „Благодарим ви, че сте човек, на когото винаги можем да разчитаме. Вашата упорита работа и отдаденост означават много за нас.“

13. „С вас в екипа ние спечелихме джакпота. Благодарим ви за упоритата работа и всеотдайността.“

VI. Изключителни резултати

1. „Уау, ти го направи! Благодаря, че постави толкова високи стандарти. ”

2. „Вашите резултати са изключителни. Наистина, вие надминавате очакванията и всички ви сме благодарни.“

3. „Невероятна работа! Резултатите ви говорят сами за себе си; те ясно показват колко сте добър в това, което правите.”

4. „Този път надмина себе си. Благодаря, че даде най-доброто от себе си и дори повече.“

5. „Благодарим ви, че сте наш MVP. Вашата изключителна работа прави голяма разлика.“

6. „Има най-добрите в класа си, а после има и теб. ”

7. „Ти надмина всички очаквания. Благодарим ти, че ни показа какво означава да бъдеш отличен.“

8. „Вашите изключителни резултати в този конкретен проект са наистина забележителни. Благодаря Ви, че сте толкова отдадени на постигането на отлични резултати.“

9. „Вашите умения за управление на проекти са несравними. Благодарение на вас завършихме най-големия си проект преди срока и под бюджета. Невероятна работа!“

10. „Благодарение на твоето око за детайлите, ние значително подобрихме качеството на нашите продукти. Твоята отдаденост към съвършенството постави нов стандарт за нашия екип.“

11. „Вашата способност да наставлявате новите членове на екипа им помогна да се развият и укрепи целия ни екип. Страхотна работа!“

12. „Вашите стратегически прозрения отвориха нови възможности за нашия бизнес, като допринесоха за забележителен растеж в много кратък период от време. Благодарим Ви за Вашия далновиден подход и изпълнение.“

VII. Аплодисменти за успеха на проекта/индивида

1. „Исках да отделя минута, за да споделя как вашата сила, креативно мислене и положително отношение направиха разликата в [Име на проекта]. Страхотна работа!“

2. „Твоята упорита работа, късните нощи и всеотдайност наистина се отплатиха с успешното завършване на този проект. Продължавай в същия дух!“

3. „Преодоляването на [голямо предизвикателство] беше доказателство за вашата сила, упоритост и ангажираност. Гордея се, че бях свидетел на вашата упорита работа и издръжливост по време на този проект.“

4. „Вашата отдаденост да спазвате сроковете, независимо от препятствията, е възхитителна. Благодаря ви, че гарантирате, че нашите проекти винаги вървят по план. ”

5. „Ти си супер креативен! Благодаря ти, че споделяш иновативните си идеи и поддържаш проектите ни живи и вълнуващи. ”

6. „Благодарим ви, че вдъхновявате екипа си и празнувате заедно с него победите му. Всички ние се радваме, че сте с нас.“

7. „Вашият ентусиазъм за развиване на талантите си е истински вдъхновяващ.

8. „Работиш толкова усърдно, за да стигнеш дотук. Браво!“

9. „Възможността ти да усвояваш бързо нови концепции е впечатляваща. Искам да похваля желанието ти да учиш и да се адаптираш.“

10. „Няма по-голям подарък за един екип от надежден колега.

11. „Ти изигра ключова роля в работата с такъв труден клиент и съм ти благодарен за изключителните ти усилия.“

12. „Показахте голямо самообладание, опит и мислене при справянето с проблемите по проекта. Какво ще кажете да поемете ръководството на следващия?“

13. „Ти определено си в друга лига. Работата с теб е забавна, защото имаш нови идеи. Всеки ден научавам нещо ново от теб!“

VIII. Оценяване на малките детайли

1. „По време на най-натоварените ни периоди вашите допълнителни усилия и отдаденост направиха разликата между успеха и отличното представяне. Благодарим ви, че работихте дълги часове и полагахте допълнителни усилия, за да постигнем и надминем целите си.“

2. „Вашето чувство за управление на времето е похвално. Работата ви е организирана и структурирана и сте дали добър пример на екипа.“

3. „Много съм благодарен, че не се страхуваш да задаваш въпроси и да изразяваш мнението си. Това ми помага да бъда по-добър лидер и ментор за теб и твоя екип.“

4. „Благодаря ви, че винаги давате ценни предложения по време на срещите. Вашата подкрепа ни мотивира да даваме всичко от себе си и да поставяме нови стандарти във всеки проект, по който работим.“

5. „Вашата готовност да поемете допълнителни отговорности като доброволец показва вашата ангажираност към успеха на нашия екип. Благодаря ви, че правите повече от необходимото.“

6. „Благодарение на вас идването на работа е истинско удоволствие!“

7. „Страхотно е да те виждам да говориш за нова книга, която четеш всяка седмица. Това е особено вдъхновяващо, защото работим в такава творческа сфера.“

8. „Възхищавам се на вашата креативност и готовност да експериментирате. Това ни помага да бъдем винаги една крачка напред.“

9. „Забелязах, че винаги се опитваш да насърчаваш колегите си. Благодаря ти, че си такава положителна сила в екипа ни!“

10. „Винаги помниш рождените дни на колегите си. Благодаря, че ме държиш в течение. Без твоята помощ вероятно често бих пропускал такива лични събития!“

11. „Никога не се мръщиш. Винаги се усмихваш и разказваш вицове. Страхотно е да виждам това. Винаги бъди себе си!“

12. „Положителната енергия, която внасяте на работното ни място, прави голяма разлика. Благодарим ви, че създавате атмосфера на оптимизъм и вдъхновявате околните.“

Създаване на ефективни послания за признателност към служителите

Съобщенията за признателност имат най-голям ефект, когато са формулирани правилно и ефективно предават вашия тон и емоции.

Ето няколко съвета, които да имате предвид, когато съставяте смислени и мотивиращи послания за признателност:

Определете целта на вашето съобщение: Бъдете конкретни за това, за което благодарите на вашия служител, независимо дали става въпрос за завършване на сложен проект, последователно спазване на сроковете или положителен принос към динамиката на екипа.

Персонализирайте съобщението: В съобщението споменете качествата или приноса, които са уникални за служителя. Този ниво на детайлност показва, че обръщате специално внимание на служителите и цените тяхната конкретна роля в компанията.

Насърчавайте растежа: Изразете признателност за бъдещите усилия на служителите и ги насърчавайте да продължат по пътя на растежа.

Бъдете бързи: Изпратете благодарственото съобщение веднага след постижението или събитието, за да има по-голям ефект.

Бъдете искрени: Съобщението ви трябва да звучи искрено и да е в съответствие с корпоративната култура и вашите отношения със служителя.

Ролята на лидерите и мениджърите в изразяването на признателност към служителите

Макар че шаблоните помагат за опростяване на създаването на съобщения за признателност и оценка, отговорността за активно поддържане на среда, в която признателността процъфтява, лежи върху лидерите и мениджърите. В тази секция се разглеждат конкретните действия и подходи, които лидерите могат да предприемат, за да гарантират, че признанието и ангажираността на служителите станат постоянни и безпроблемни.

1. Култивирайте култура на признателност

Оценката е най-ефективна, когато е в синхрон с предпочитанията на служителя. Например, някои може да предпочитат да бъдат признати публично, докато други предпочитат лично благодарствено имейл. Отделете време, за да разберете какво кара всеки служител да се чувства ценен.

2. Позволете гъвкавост в начина, по който служителите искат да работят

В тази ера на дистанционна и хибридна работна среда, налагането на политика за работа в офиса изглежда като архаичен ход. Това показва, че не се доверявате на своите служители и искате те да работят по определен начин, което не е добър знак от дългосрочна перспектива.

Как компаниите поддържат ангажираността и продуктивността на дистанционните служители е нещо, което заслужава размисъл.

Предлагането на допълнителни придобивки, като гъвкаво работно време и възможност за работа от дома, изпраща положително послание към служителите, че тяхното щастие и благополучие са важни за компанията.

Например, ако дистанционната работа дава добри резултати за ценен служител и той иска да работи дистанционно, позволете му. Обмислете решение, което е изгодно и за двете страни. Насърчаването на баланса между работата и личния живот също е форма на признателност.

3. Направете признателността нещо редовно

Бъдете нащрек за възможности да изразите признателност към служителите спонтанно. Когато видите някой да прави нещо забележително, похвалете го веднага. Не чакайте тримесечните или годишните прегледи, за да споменете събитието.

Освен това, признавайте постиженията в работата и личните успехи, като ангажираност на служителите, раждането на дете или покупката на нова кола или дом. Това доказва, че служителите се ценят за тяхната индивидуалност, а не само за резултатите от работата им.

4. Изразете благодарността си в различни канали

Когато например даден служител или екип надхвърли очакванията при одит или спечели нов клиент за компанията, споделете новината с всички. Използвайте фирмените бюлетини или интранет, за да ги изтъкнете.

Създайте страница с успешни истории на вашия уебсайт и насърчете супервайзорите да изпращат статии. Освен това, трябва да се създаде физическа или дигитална „стена на признанието“, на която да се показват постиженията на служителите.

Изтъкването на тези постижения в цялата компания може да повиши чувството за признание и да насърчи останалите.

5. Организирайте ежегодна церемония по връчване на награди

Това е най-старият и най-популярен начин за признание и оценяване на служителите. Включете категории награди, които подчертават приноса, като работа в екип, иновации и лидерство.

Връчването на трофеи, плакети или сертификати на публична платформа може да бъде запомнящо се за служителите.

6. Насърчавайте менторска програма

Менторството е форма на признание, която показва на менторите, че са ценени и че компанията инвестира в тяхното развитие.

Затова съчетайте опитни служители с по-нови или по-малко опитни членове на екипа, за да развиете уменията им, да признаете и да подхранвате потенциала им.

7. Насърчавайте взаимното признание между колеги

Gartner съобщава, че обратната връзка от колегите може да повиши удовлетворението от работата и да подобри производителността с 14%. По този начин се създава култура, в която служителите се чувстват комфортно да изразяват признателност към колегите си, без да изпитват завист или предубеждения.

Създайте структурирани програми или канали, като системи за номиниране за награди или дигитални платформи, за да изразявате признателност.

Организирайте месечни събирания, на които екипът ви да може да празнува успехите и да признае индивидуалния принос на всеки. Това може да бъде просто кратка среща, на която всеки споделя своите успехи и благодари на колегите си за подкрепата.

Използвайте безплатни шаблони за човешки ресурси или шаблони за оценка на представянето, за да подпомогнете внедряването на програми за признателност към служителите. Тези ресурси ще улеснят управлението и справедливата оценка на представянето на служителите.

Бъдещето на признателността към служителите

Макар основните принципи на признателността и признанието към служителите да остават същите, ефективното им прилагане изисква непрекъснато адаптиране. Нека разгледаме как можете да поддържате култура на признание в бъдеще, въпреки нововъзникващите тенденции и технологии.

Почти всеки аспект от работата се промени през последното десетилетие, ускорен след пандемията, от технологията, която използваме, до рутинния работен ден от 9 до 5, дори и мястото, където работим – на кухненската маса? Това е новото нормално.

1. Блокчейн за признание

Блокчейн технологията може да създаде прозрачен и неизменен архив на постиженията и признанието на служителите.

Това могат да бъдат цифрови жетони или значки, които хората печелят за различни постижения или важни събития. Можете да използвате тези жетони или значки в рамките на компанията за привилегии или бонуси, или дори да ги конвертирате в криптовалута като бонус.

2. Персонализация, базирана на изкуствен интелект

Изкуственият интелект (AI) може да предложи най-подходящия начин за признание на даден служител въз основа на неговите предишни отзиви, данни за представянето му и лични интереси. Това ще гарантира, че признанието ще има възможно най-голямо въздействие.

3. Празненства във виртуална реалност (VR)

Представете си сценарий, в който отдалечени екипи могат да се съберат във виртуално пространство, което изглежда почти толкова реално, колкото да са там на място.

От виртуални ескейп стаи за празнуване на постиженията на екипа до VR пространства, предназначени за годишни церемонии по връчване на награди, има много начини, по които VR може да се използва за вашата програма за признание на служителите.

4. Екологични и социално отговорни награди

С нарастването на осведомеността по отношение на екологичните и социалните проблеми, бъдещите тенденции в областта на признателността може да включват:

Засаждане на дървета в чест на служителите

Осиновяване на застрашени животни от тяхно име

Даряване на средства за каузи, които са им близки

Това признава индивидуалните постижения и прави програмите за награждаване на служителите по-социално съзнателни.

Допълнете признателността към служителите с технологии

Използвайте софтуерно решение за признание на служителите, за да оптимизирате и управлявате ефективно програмата си за признание и оценка на служителите.

Дългосрочни ползи от признателността към служителите

Оценяването на служителите не е просто практика, която носи добро настроение, а стратегическа инвестиция. Разбирането на дългосрочните ползи от културата на оценяване дава възможност на организациите да създадат лоялна, ангажирана и високопроизводителна работна сила.

Когато служителите се чувстват оценени и признати, те се чувстват по-свързани с работата си, колегите си и компанията. Те са по-щастливи, а когато това е така, повечето други неща си идват на мястото, като например по-добра работа в екип, по-висока креативност и по-добра репутация на компанията.

Затова се уверявайте, че редовно показвате признателност към хората, които работят за успеха на вашата компания всеки ден.

Както казва Волтер в един от цитатите си за работата в екип: „Оценяването е нещо прекрасно. То прави това, което е отлично в другите, да принадлежи и на нас.“

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какво е добро съобщение за изразяване на признателност към служителите?

Едно добро съобщение за изразяване на признателност към служител може да бъде: „Благодаря ти за упоритата работа и всеотдайността ти всеки ден. Ти постоянно демонстрираш своите компетенции и постигаш резултати, от които ние не бихме могли да бъдем по-щастливи. Продължавай в същия дух!“

2. Как изразявате благодарност към служителите?

Изразяването на благодарност към вашите служители не трябва да включва големи жестове. Подаръци за признателност към служителите, стоки с логото на компанията, обяди с кетъринг или дори искрено благодарствено писмо могат да помогнат за ефективното предаване на посланието.

Освен това, включете публично признание по време на срещи или чрез каналите на компанията, за да подчертаете тяхната стойност за вашата компания.

3. Как се пише благодарствено съобщение до служител?

Най-добрият начин да напишете благодарствено съобщение до служител е да определите контекста и да изразите защо сте впечатлени от действията на служителя с искрен и неподправен език. Използвайте (но не прекалявайте) емотикони ефективно, за да покажете как се чувствате.