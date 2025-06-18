10 най-добри алтернативи на Alchemer за проучвания и събиране на данни

Точните данни водят до интелигентни решения, но само ако вашата платформа за проучвания и обратна връзка от клиенти може да ги предостави безпроблемно.

Ако търсите най-добрите алтернативи на Alchemer, вероятно настоящата ви конфигурация не е достатъчно добра – може би е твърде тромава, твърде ограничена или просто не ви дава необходимите анализи.

От събирането на обратна връзка от клиенти до провеждането на проучвания за настроенията на служителите, днешните компании се нуждаят от инструменти, които са интуитивни, персонализирани и готови за мащабиране.

Подходящата платформа трябва да ви помогне да създавате анкети с лекота, да събирате индивидуални отговори, които водят до ценни прозрения, и да предлагате възможности за отчитане, които правят следващата ви стъпка кристално ясна.

Нека разгледаме опциите, които правят точно това, без да ви забъркват в лабиринт от объркващи функции и ценови страници.

Защо да изберете алтернативи на Alchemer?

Alchemer (по-рано SurveyGizmo) има няколко ограничения, които могат да затруднят събирането на данни. Ето няколко причини, поради които може да искате да проучите алтернативи за проучвания сред служителите, обратна връзка, отчитане и събиране на данни:

Стръмна крива на обучение: Интерфейсът на Alchemer може да бъде плашещ за начинаещите. Това може да се отрази на екипите, които се нуждаят от бързо създаване на анкети или автоматизиране на конкретни задачи.

Ограничени функции за отчитане: Въпреки че са функционални, инструментите за отчитане на платформата често не предлагат възможност за персонализиране и гъвкавост, което затруднява извличането на задълбочени анализи.

Високи цени: Ценовата структура на Alchemer може да бъде пречка за по-малките предприятия или екипи с ограничен бюджет.

Ограничена функционалност на таблото и изкуствения интелект : Анализът в реално време и споделянето на таблото изискват платен акаунт; безплатните или пробните планове имат ограничения за достъпа до данни и функции, което ограничава пълното използване на възможностите на Alchemer AI.

Архивирани данни: Анкетите и отговорите остават съхранени, но са недостъпни без ъпгрейд.

Неудобно потребителско изживяване: Удобството на платформата и навигацията са получили смесени отзиви, като има място за подобрения.

Предвид тези ограничения, не е изненадващо, че много потребители търсят по-ефективни и лесни за използване алтернативи, които предлагат отлични отчети, поддръжка на клиенти и цялостна функционалност.

👀 Знаете ли, че... 79% от агентите смятат, че изкуственият интелект като помощник подобрява техните способности и им помага да предоставят по-добро обслужване на клиентите.

Най-добрите алтернативи на Alchemer на един поглед

Ето кратко резюме на примерите за употреба и най-добрите функции на всяка алтернатива на Alchemer в нашия списък:

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени ClickUp Цялостен работен процес и управление на данни за екипи от всякакъв размер Разширен инструмент за създаване на формуляри с условна логика, автоматизация, анализи, базирани на изкуствен интелект, персонализирани шаблони и интеграции с приложения на трети страни. Наличен е безплатен план; Налични са персонализирани цени за предприятия. Typeform Интерактивни анкети и формуляри за средни и големи предприятия Персонализирани формуляри с динамични последващи въпроси, брандирано преживяване и опции за вграждане Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец на потребител. Qualtrics Управление на потребителското преживяване и пазарно проучване за големи предприятия Анализи, базирани на изкуствен интелект, автоматизирани препоръки, готови шаблони и интеграция с Google Analytics. Персонализирани цени Google Forms Лесно създаване на формуляри в екосистемата на Google за физически лица и малки предприятия Неограничен брой формуляри и отговори, анализ на данни в реално време, безпроблемна интеграция с Google Workspace. Безплатно SurveyMonkey Анкети и формуляри, базирани на изкуствен интелект, за средни и големи предприятия и агенции Условно разклоняване, анализ на настроенията, глобален достъп до панел и персонализирани шаблони. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец на потребител. Jotform Формуляри с интегрирани плащания за малки предприятия и самостоятелни предприемачи Поддръжка на платежни портали, многоезични формуляри, автоматизация и над 10 000 шаблона. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец на потребител. Zoho Survey Създаване на формуляри в екосистемата на Zoho за потребителите на Zoho SSL защита, персонализирани отчети, интеграция с Google Sheets и готови шаблони. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9 $/месец. Microsoft Forms Създаване на формуляри в екосистемата на Microsoft Office 365 за потребители на Microsoft и големи предприятия Многоезична поддръжка, сътрудничество в реално време, автоматични диаграми и безпроблемна интеграция с Office 365. Безплатно Formstack Автоматизирани формуляри, съответстващи на HIPAA, за големи компании и агенции Конструктор без код, динамични полета, електронни подписи и съответствие с GDPR/HIPAA Наличен е безплатен план; платените планове започват от 99 $/месец. Wufoo Формуляри за отчети и анализи за малки предприятия и агенции SSL криптиране, автоматично актуализиране на таблата, ограничения за отговори и интеграция с приложения. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 22 $/месец.

10-те най-добри алтернативи на Alchemer, които можете да използвате

Сега нека разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Alchemer, които биха могли ефективно да отговорят на нуждите на вашия бизнес от проучвания и обратна връзка от клиенти.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостен работен процес и управление на данни)

Проектирайте формуляри с разширени функции като условна логика, използвайки ClickUp Form View.

Като универсално приложение за работа и мощен софтуер за управление на работата, ClickUp опростява събирането на данни и оптимизира работните процеси.

Най-ефективната му функция? ClickUp Form View. Вграденият генератор на формуляри ви позволява ефективно да използвате анкети за всяка ситуация, независимо дали събирате обратна връзка от служители, провеждате пазарни проучвания или събирате информация за клиентите.

От цветовете до шрифтовете и сигурността на формулярите – всеки детайл може да бъде персонализиран, за да отразява личността на вашата марка и да съответства на целевата аудитория.

Формулярите поддържат и условна логика, което означава, че могат да адаптират видимостта на въпросите въз основа на индивидуалните отговори. Това добавя ниво на сложност, което прави създаването на формуляри безпроблемно, дори и за по-сложни нужди.

ClickUp Forms дава възможност на маркетолозите да привличат потенциални клиенти, на изследователите да създават анкети, на бизнеса да оптимизира приемането на данни, а на софтуерните екипи да организират докладите за грешки – всичко това в един гъвкав инструмент.

Може да се използва дори за автоматизиране на работни процеси.

Автоматизирайте задачите от анализиране на данни от формуляри до изпращане на известия с ClickUp Automations.

Над 100 предварително създадени автоматизации в ClickUp Automations ви спестяват ценно време. Всяко подаване на формуляр може да създава задачи, да присвоява собственици, да проследява обратна връзка и да задейства последващи действия, което спестява време и намалява ръчната работа.

А за да направим още една крачка напред, ClickUp Brain подобрява тези възможности с актуализации и анализи, базирани на изкуствен интелект, като гарантира ефективно управление на задачите.

Инструментите на Brain, базирани на изкуствен интелект, позволяват на потребителите да създават персонализирани проучвания на пазара и да анализират отговорите, за да открият ключови тенденции, модели и предпочитания на клиентите.

Анализирайте незабавно подадените формуляри и получите анализи, базирани на изкуствен интелект, с ClickUp Brain.

Можете да го използвате, за да генерирате бързо подходящи въпроси за проучвания, да събирате лесно данни и да превърнете отговорите в полезни анализи. Освен това, нека тези анализи оформят вашия продукт, насочват вашия маркетинг и подпомагат по-интелигентни бизнес решения.

Искате да работите с ChatGPT или Claude? Изберете между големи езикови модели (LLM) в ClickUp и намалете загубата на време и внимание при преминаване от един контекст в друг.

📮 ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли изкуственият интелект да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подкана от потребителя? ClickUp Brain може! Изкуственият интелект е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работната среда, генериране на изображения и много други! ✨ Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

Платформата предлага усъвършенствани аналитични инструменти, персонализирани шаблони и полезни AI агенти, които ви помагат да извлечете максимума от вашите онлайн проучвания. Те могат да ви помогнат при анализа на конкурентите, откриването на тенденции, използването на обратната връзка от потребителите за разбиране на вашата аудитория и визуализирането на данните от проучванията.

Като цяло, това прави проучването на пазара по-бързо, по-умно и много по-ефективно – независимо от размера на вашия бизнес.

Визуализирайте напредъка, следете производителността и вземайте решения въз основа на данни с таблата за управление на ClickUp.

Въведете информацията от анкетите в таблата на ClickUp за лесна визуализация, което улеснява проследяването на промените и прогнозирането на резултатите.

Най-добрите функции на ClickUp

Събирайте отговори от формуляри и ги превърнете в действие с ClickUp Tasks.

Автоматизирайте рутинни задачи като възлагане на задачи, промяна на статуси и публикуване на коментари.

Използвайте шаблони за обратна връзка , за да създавате бързо формуляри за обратна връзка, формуляри за заявки и анкети.

Анализирайте подадените данни директно в таблата на ClickUp за информация в реално време.

Интегрирайте формуляри с приложения на трети страни като Google Sheets, Slack и Zapier, използвайки ClickUp Integrations

Свържете ClickUp с над 1000 приложения (включително инструменти за имейл/SMS), за да автоматизирате работните процеси, задействани от отговорите на анкетите.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с лека крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4430 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвали сме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията с електронна поща и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвали сме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията с електронна поща и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

📖 Прочетете също: Въпроси за проучване на обслужването на клиенти, които превръщат купувачите в застъпници

2. Typeform (Най-доброто за създаване на интерактивни, диалогови форми и анкети)

чрез Typeform

Търсите по-разговорно подход към анкетите? Уникалният, лесен за ползване дизайн на Typeform превръща традиционните формуляри, анкети и тестове в интерактивни преживявания.

Фокусът върху един въпрос наведнъж прави анкетите по-малко като задължение и повече като разговор, което повишава процента на отговорите. С Typeform получавате и задълбочени анализи на поведението на клиентите, решенията за покупка и настроенията благодарение на аналитичните инструменти, задвижвани от изкуствен интелект.

За разлика от Alchemer, който може да бъде сложен, Typeform се отличава с простотата си, безпроблемната интеграция и елегантните шаблони.

Най-добрите функции на Typeform

Персонализирайте формулярите с цветове, шрифтове, изображения, GIF файлове и видеоклипове, за да създадете брандирано преживяване.

Представяйте въпросите един по един, създавайки по-естествен и ангажиращ разговор.

Вградете лесно формуляри във вашия уебсайт, за да повишите видимостта

Задавайте динамични последващи въпроси, за да получите по-задълбочени анализи въз основа на по-ранни отговори.

Получете бяло етикетиране при планове от по-висок клас

Ограничения на Typeform

AI функциите са достъпни само в плановете Enterprise.

Цените са високи за малките предприятия или самостоятелните предприемачи.

Цени на Typeform

Core Basic : 29 $/месец на потребител

Core Plus : 59 $/месец за 3 потребители

Основна дейност : 99 $/месец за 5 потребители

Core Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Growth Essentials : 199 $/месец за 3 места

Growth Pro : 349 $/месец за 5 места

Growth Custom: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

В едно ревю в G2 се чете:

Най-доброто в Typeform е колко лесно е да създавате сложни формуляри и все пак да ги персонализирате за лицето, което ги попълва. Това значително намали спам съобщенията на моя уебсайт и увеличи общите запитвания. Страницата с резултатите също е полезна за бързо събиране на статистически данни за клиентите. Имам чувството, че съм докоснал само повърхността на възможностите на Typeform.

Най-доброто в Typeform е колко лесно е да създавате сложни формуляри и все пак да ги персонализирате за лицето, което ги попълва. Това значително намали спам съобщенията на моя уебсайт и увеличи общите запитвания. Страницата с резултатите също е полезна за бързо събиране на статистически данни за клиентите. Имам чувството, че съм докоснал само повърхността на възможностите на Typeform.

💡 Професионален съвет: Приоритезирайте мобилните устройства при проектирането на формулярите си, като първо ги създадете за малки екрани, а не просто ги коригирате по-късно и се надявате, че ще работят.

3. Qualtrics (Най-доброто за управление на потребителското преживяване [CXM] и пазарни проучвания)

чрез Qualtrics

Ако сте пазарен изследовател или работите за подобряване на потребителското преживяване, Qualtrics може да ви помогне да създадете подходящите анкети. Той предлага усъвършенствана прогнозна интелигентност и анализи, поддържани от собствения му iQ™ двигател.

Qualtrics се отличава сред алтернативите на Alchemer с автоматизираните си препоръки, които насочват обратната връзка към подходящите екипи, улеснявайки бързото реагиране на мненията на клиентите. Можете да предприемете целенасочени стъпки въз основа на обратната връзка, което помага да максимизирате ефекта от действията си.

Най-добрите функции на Qualtrics

Използвайте функциите за изкуствен интелект и машинно обучение с Stats iQ за комплексен анализ и Text iQ за анализ на обратна връзка.

Интегрирайте с Google Analytics за онлайн формуляри и проучвания

Създавайте анкети с интуитивни инструменти и получавайте полезни анализи чрез разширени възможности за отчитане.

Използвайте готови шаблони за проучвания, за да събирате ценна обратна връзка от клиентите.

Ограничения на Qualtrics

Ограничени онлайн уроци и материали за поддръжка в сравнение с други алтернативи на Alchemer

Цени на Qualtrics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2: 4,3/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

🧠 Интересен факт: Хората са склонни да дават по-обмислени отговори в анкетите, когато вярват, че отговорите им ще доведат до промяна. Ето защо много инструменти предлагат стимули или превръщат процеса в игра!

4. Google Forms (Най-доброто решение за създаване на прости формуляри в екосистемата на Google)

чрез Google Forms

Ако вашият екип вече е пристрастен към Gmail, Google Apps или Google Drive, Google Forms е очевиден избор. Той е изключително лесен за използване и е чудесна отправна точка за всеки, който иска да създава анкети, въпросници или формуляри.

Можете да персонализирате формулярите си с цветовете, шрифтовете и изображенията на вашата компания. Освен това, той поддържа условна логика, която ви позволява да адаптирате формуляра въз основа на отговорите.

Най-добрите функции на Google Forms

Създавайте неограничен брой формуляри и събирайте неограничен брой отговори

Изберете от разнообразие от предварително проектирани шаблони за формуляри за обратна връзка, заявления и др.

Автоматично генериране на диаграми и графики за анализ на данни в реално време

Интегрирайте с инструменти на Google Workspace като Google Sheets и Google Analytics.

Ограничения на Google Forms

Ограничени интеграции с трети страни

Цени на Google Forms

Безплатно с акаунт в Google

Оценки и рецензии за Google Forms

G2: 4,6/5 (над 42 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

Едно ревю в G2 казва:

Лесното използване и начинът, по който всичко необходимо за управлението на малък бизнес е на едно място. Харесва ми също, че всичко е включено в една малка такса, което го прави много мащабируемо.

Лесното използване и начинът, по който всичко необходимо за управлението на малък бизнес е на едно място. Харесва ми също, че всичко е включено в една малка такса, което го прави много мащабируемо.

5. SurveyMonkey (Най-доброто за анкети и формуляри, базирани на изкуствен интелект)

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey предлага солиден набор от инструменти, които ви помагат да задавате по-добри въпроси и да събирате отговори, които ви дават полезна информация. Той работи добре в редица случаи – независимо дали измервате удовлетвореността на клиентите, събирате обратна връзка от служителите или проучвате нови пазарни възможности.

С над 2,4 милиона прогнози, базирани на изкуствен интелект, направени ежедневно, платформата предлага интелигентни препоръки за усъвършенстване на вашите проучвания.

За разлика от Alchemer, SurveyMonkey предлага директен достъп до вграден глобален панел от над 335 милиона души. Това ви позволява да поискате обратна връзка от целеви аудитории, без да се налага да търсите респонденти сами – като цената започва от само 1 долар за всеки попълнен отговор.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Използвайте шаблоните на SurveyMonkey , за да започнете бързо.

Подобрете точността с условно разклоняване и логика за прескачане

Вградете анкети в имейли, за да увеличите процента на отговорите

Използвайте WordCloud и анализ на настроенията, за да анализирате данни.

Експортирайте резултатите във формати като CSV, XLS, PDF, PPT и SPS.

Ограничения на SurveyMonkey

Ограничава анкетите на живо до десет въпроса, включително текст и изображения, тъй като анкетите с повече въпроси могат да се сблъскат с ограничения при редактирането и не могат да бъдат копирани.

Разширените функции и подробните анализи изискват планове от по-високо ниво.

Цени на SurveyMonkey

Основно: Безплатно

Индивидуален стандартен месечен план: 99 $/месец

Индивидуална годишна оферта: 39 $/месец

Индивидуален Premier годишен: 139 $/месец

Предимство за екипа : 30 $/месец на потребител

Team Premier : 92 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 300 отзива)

🧠 Интересен факт: SurveyMonkey се появява в един епизод на „The Office“, където Джим Халпърт го използва, за да проведе анкета за „Наградите Дънди“ за своите колеги.

6. Jotform (Най-добър за създаване на формуляри с интегрирани плащания)

чрез Jotform

Ако търсите алтернативи на Alchemer, Jotform си заслужава да бъде разгледано.

Докато Alchemer е по-подходящ за напреднали потребители, Jotform прави създаването дори на сложни формуляри лесно, благодарение на интуитивния си инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане и над 10 000 готови шаблона. Не се изискват експертни умения – само това го отличава от много други инструменти за създаване на формуляри.

Можете да автоматизирате работните процеси, да добавите условна логика, да поддържате няколко езика и да проследявате индивидуалните отговори чрез подробни анализи. Получете гъвкавост и информация без обичайните неудобства.

Най-добрите функции на Jotform

Изберете от над 100 теми, за да персонализирате вашите формуляри за плащане, анкети и др.

Автоматизирайте задачи като генериране на фактури, отчети, напомняния по имейл и автоматични отговори.

Приемайте плащания чрез 32 портала, ACH, кредитни/дебитни карти и електронни чекове.

Събирайте подписи чрез DocuSign

Превеждайте формуляри на над 130 езика за глобален обхват

Ограничения на Jotform

Безплатната версия предлага ограничен брой формуляри.

Цени на Jotform

Стартово ниво: Безплатно (5 формуляра)

Бронз : 39 $/месец на потребител (25 формуляра)

Silver : 49 $/месец на потребител (50 формуляра)

Gold: 129 $/месец на потребител (100 формуляра)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

7. Zoho Survey (Най-доброто решение за създаване на формуляри в екосистемата на Zoho)

чрез Zoho Survey

Zoho Survey прави създаването и управлението на анкети изключително лесно, особено ако сте начинаещ в използването на инструменти за анкети. Функцията „плъзгане и пускане” ви позволява да създавате бързо въпросници, а лесният за използване интерфейс е идеален за по-малки организации или екипи, които не разполагат с технически опит.

Персонализацията е голямо предимство тук. Можете да променяте всичко – от темата на анкетата до логото на вашата марка, и дори да настройвате цветовете на заглавната лента и бутоните за навигация, за да съответстват на вашата марка.

Освен това, логическите функции ви позволяват да персонализирате отговорите, така че да можете да зададете различна начална страница в зависимост от това как някой отговаря на вашите въпроси.

Най-добрите функции на Zoho Survey

Осигурете сигурността и поверителността на вашите анкети с SSL защита.

Анализирайте данните от анкетите си с Google Sheets за по-задълбочени анализи.

Персонализирайте отчетите, за да визуализирате тенденциите в отговорите и да вземете информирани решения.

Достъп до над 200 готови шаблона с над 25 типа въпроси

Ограничения на Zoho Survey

Най-подходящ за потребители на Zoho One, с ограничени CRM интеграции.

Цени на Zoho Survey

Безплатно

Базов пакет: 9 $/месец

Плюс : 35 $/месец

Pro : 49 $/месец

Enterprise: 109 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Survey

G2: 4. 4/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Survey?

Едно ревю в G2 казва:

Лесен за използване и за създаване на собствени анкети за корпоративна или дори лична употреба. Обслужването на клиенти е фантастично.

Лесен за използване и за създаване на собствени анкети за корпоративна или дори лична употреба. Обслужването на клиенти е фантастично.

8. Microsoft Forms (най-подходящ за създаване на формуляри, интегрирани с Office 365)

чрез Microsoft Forms

Чист, ясен и изненадващо способен, Microsoft Forms върши работата без излишни усложнения. Той обхваща основните функции – създаване на формуляри, шаблони, персонализиране и проследяване на отговорите – всичко това от един прост контролен панел.

Това, което му дава предимство, е вградената многоезична поддръжка, която ви помага да се свържете с по-широка и по-разнообразна аудитория.

Преподавателите се възползват особено от функции като тестове и проследяване на задачи, с допълнителния бонус, че могат да експортират отговорите директно в Excel. Освен това, интелигентните предложения на изкуствения интелект ви помагат да създавате по-добри анкети, независимо дали събирате обратна връзка от служителите или управлявате входящата информация от екипа.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа

Изберете от разнообразие от типове въпроси, като анкети и тестове.

Визуализирайте отговорите с автоматични диаграми и графики.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти на Microsoft 365 като Excel и OneNote.

Ограничения на Microsoft Forms

Липсват някои разширени функции

Не поддържа директно събиране на плащания

Цени на Microsoft Forms

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 250 отзива)

📖 Прочетете също: Най-добрите AI инструменти за създаване на формуляри

9. Formstack (Най-добър за създаване на автоматизирани формуляри, съответстващи на HIPAA)

чрез Formstack

Освен създаването на формуляри с помощта на AI-базирани конструктори без код, Formstack е платформа за продуктивност, използвана в индустрии като здравеопазване, финанси и право. За разлика от някои други алтернативи на Alchemer, тя поддържа динамични полета, условно съдържание и електронни подписи и отговаря на стандартите GDPR, HIPAA и SOC 2.

Платформата твърди, че спестява 17 часа седмично чрез свързване с CRM, ERP системи и други инструменти, като по този начин намалява ръчните задачи. Тя превръща данните в анализи, генерира документи, базирани на изкуствен интелект, позволява електронни подписи и проследява ефективността на формулярите.

Най-добрите функции на Formstack

Импортирайте формуляри от други платформи с инструмента Form Importer.

Блокирайте спама с невидимо reCAPTCHA

Създавайте бързо множество формуляри с AI формулярния конструктор

Достъп до анализи в реално време, за да получите ценна информация

Ограничения на Formstack

Потребителският интерфейс може да изглежда нестабилен и объркващ на моменти.

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $/месец за всеки потребител на конструктора (фактурира се ежегодно)

Пакет : 299 $/месец за 3 потребители на конструктора (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4,3/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Formstack?

Едно ревю в G2 казва:

Formstack for Salesforce предлага невероятно безпроблемна интеграция, която улеснява създаването на документи и подаването на формуляри. Нативният опит гарантира, че данните се прехвърлят директно от Salesforce, което елиминира ръчното въвеждане и намалява грешките. Гъвкавостта при автоматизирането на работните процеси, комбинирана с надеждни опции за персонализиране, позволява гладък и ефективен процес. Техният екип за поддръжка също е отзивчив и полезен, когато е необходимо.

Formstack for Salesforce предлага невероятно безпроблемна интеграция, която улеснява създаването на документи и подаването на формуляри. Нативният опит гарантира, че данните се прехвърлят директно от Salesforce, което елиминира ръчното въвеждане и намалява грешките. Гъвкавостта при автоматизирането на работните процеси, комбинирана с надеждни опции за персонализиране, позволява гладък и ефективен процес. Техният екип за поддръжка също е отзивчив и полезен, когато е необходимо.

10. Wufoo (Най-доброто за отчитане и анализ на формуляри)

чрез Wufoo

Създаването на формуляри не трябва да бъде досадно занимание, и Wufoo го доказва. С лесен за употреба инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане и гъвкав дизайнер на теми, можете да оформите всеки формуляр така, че да съответства на вашата марка – лога, цветове, шрифтове, всичко.

За тези, които се нуждаят от нещо повече от обратна връзка, той също поддържа събиране на плащания чрез интеграции с големи доставчици, което го прави солиден избор за онлайн магазини, такси за събития или дарения. Той е прост, персонализируем и създаден, за да ускорява процесите.

Най-добрите функции на Wufoo

Защитете данните с 256-битово SSL криптиране

Създавайте персонализирани отчети с автоматично актуализиращи се табла и вградени аналитични инструменти.

Задайте ограничения за формулярите за максимален брой отговори или крайни срокове

Интегрирайте с над 2300 приложения, включително PayPal.

Ограничения на Wufoo

Опциите за джаджи са ограничени в сравнение с конкурентите.

Безплатният план е силно ограничителен.

Не поддържа офлайн формуляри

Цени на Wufoo

Безплатно

Стартово ниво: 22 $/месец

Професионална версия: 45 $/месец

Разширено: 113 $/месец

Ultimate: 286 $/месец

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2: 4. 2/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Бързо създаване на формуляри и оптимизирано управление на данни с ClickUp!

Вашите проучвания са толкова добри, колкото данните и анализите, които генерират. Ако търсите алтернативи на Alchemer, които правят повече от просто създаване на проучвания и ви помагат да предприемете действия въз основа на обратната връзка, ClickUp е идеалното решение.

Той съчетава мощността на създаването на анкети с надеждно управление на задачите, така че можете автоматично да преобразувате отговорите от анкетите в изпълними задачи. Независимо дали автоматизирате работни процеси, организирате обратна връзка или проследявате напредъка, ClickUp съхранява всичко на едно място за максимална продуктивност.

Няма повече преминаване между платформи или загуба на важни детайли – само оптимизирани процеси и анализи в реално време.

Готови ли сте да видите как работи за вас? Регистрирайте се в ClickUp още днес и превърнете резултатите от анкетите си в значими действия!