Безплатни шаблони за графици за преподаване за организирано планиране на уроците

Учителите са сред най-ценните (и трудолюбиви!) членове на обществото. Но дори и за тези непоколебими хора огромният обем работа, свързан с образованието на следващото поколение, може да се окаже прекалено голям.

Звънецът звъни, учениците нахлуват в класната стая и преди да се усетите, денят се превръща в мъгла от уроци, срещи и безкрайни задачи. Без солиден план преподаването може бързо да се превърне в прекалено натоварващо.

Ами ако графикът ви помагаше, вместо да ви пречи?

Добре изготвеният график за преподаване ви помага да постигнете точно това! Той е надеждна основа за поддържане на реда, намаляване на стреса и максимално оползотворяване на всеки учебен ден.

Независимо дали балансирате между няколко предмета, координирате с колеги или се опитвате да запазите здравия си разум, този блог предлага шаблон за график за преподаване, който променя преподаването.

Какво представляват шаблоните за графици за преподаване?

Шаблонът за график на учебните часове определя структурата на учебния ден или седмица, като организира уроците, почивките и основните задачи в ясен и лесен за управление формат. Вместо да съставят планове в движение, преподавателите следват последователен график, който гарантира, че всичко протича гладко.

Тези шаблони са онлайн инструменти за преподаване, които създават ритъм, гарантиращ, че уроците протичат логично и времето се използва ефективно.

От планирането на учебните часове до балансирането на административните задължения, добре структурираният график премахва догадките и въвежда ред дори в най-натоварените дни.

Най-добрите шаблони за графици за преподаване

Ето най-добрите шаблони за графици за преподаване, с които да организирате ежедневния си график:

1. Шаблон за график на уроците в класната стая на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Извлечете максимума от графика на вашата класна стая с шаблона за график на класната стая на ClickUp.

С шаблона за график на уроците на ClickUp Classroom ще ви е по-лесно да следите плановете за уроците, дейностите и задачите!

Създаден за учители, които се занимават с множество задачи, този шаблон помага за структуриране на ежедневните графици, проследяване на важни срокове и поддържане на всичко на едно място.

Елегантният цифров дизайн, сътрудничеството в реално време и опциите за персонализиране ви позволяват да управлявате присъствието, предстоящите събития и ежедневните дейности.

🌟 Защо ще го обикнете

Персонализирайте графиците с цветно кодирани задачи и гъвкави оформления.

Проследявайте задачите, крайните срокове и напредъка на учениците на едно място.

Сътрудничейте с колеги, ученици или родители в реално време с този инструмент за сътрудничество

Отворете 15 различни изгледа, включително музика, четене и фонетика, социални науки, писане, история и други, за да прегледате лесно информацията.

🔑 Идеален за: Учители, които искат универсален цифров планиращ инструмент за безпроблемно планиране на графика на класа.

Чрез организирана работа с ClickUp успяхме да разберем кои дейности действително генерират стойност и кои не, така че даваме приоритет на тези, които генерират стойност, което ни позволи да постигнем 98% от целите.

2. Шаблон за график на часовете в класната стая за специално образование на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте ефективни графици с шаблона за графици за специално образование на ClickUp.

Управлението на клас за специално образование изисква структура, гъвкавост и ясна комуникация. Шаблонът за график на клас за специално образование на ClickUp е създаден, за да подпомага специалните педагози в организирането на индивидуализирани планове за обучение, терапевтични сесии и дейности в класната стая.

С персонализирани изгледи, лесно сътрудничество и вградени напомняния, този шаблон за ежедневен планирач гарантира, че уникалните нужди на всеки ученик са задоволени, като същевременно ежедневните графици са гладки и без стрес.

🌟 Защо ще го обикнете

Организирайте терапевтични сесии, дейности в малки групи и индивидуални занятия с помощта на изгледа „Всички класове“.

Задайте напомняния за важни събития като оценки и проследяване на напредъка.

Интегрирайте с Google Календари, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Вземете съвместни бележки и проследявайте важната информация с бележките от часовете по специално образование.

🔑 Идеален за: Учители по специално образование, помощен персонал и терапевти, които търсят адаптивна, фокусирана върху учениците система за планиране.

3. Шаблон за училищен график на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте ежедневни, седмични и месечни графици с помощта на шаблона за училищен график на ClickUp.

Чувствате ли понякога, че училищният ден минава по-бързо, отколкото можете да го уловите? Шаблонът за училищен график на ClickUp ви помага да сте в крак с деня, така че нито един урок, задача или дейност да не ви убягне.

Създаден за ученици и учители, този инструмент за управление на задачи улеснява проследяването на уроците, домашните задачи и извънкласните дейности.

🌟 Защо ще го обикнете

Организирайте ежедневните часове, задачи и важни срокове в интуитивен календарен формат.

Персонализирайте графиците с различни изгледи, включително изгледи за дейности, училищни графици и бележки за часовете.

Задайте напомняния за тестове, проекти и учебни сесии, за да бъдете винаги една крачка напред.

Използвайте автоматизирано проследяване на времето, за да следите времето, прекарано по проектите.

🔑 Идеален за: Ученици, учители и училищни администратори, които търсят дигитален подход за управление на училищните графици.

4. Шаблон за график на часовете и проучване на времето на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Използвайте времето си максимално ефективно с шаблона за график на часовете и проучване на времето на ClickUp.

Шаблонът за график на часовете и проучване на времето на ClickUp е идеален за балансиране на академичните постижения и производителността. Той структурира ежедневната ви рутина и проследява времето, което прекарвате за всяка задача.

Този инструмент за учене помага да се приоритизират часовете, да се планира времето за учене и да се подобри управлението на времето. Той ви позволява да проследявате дългосрочните си цели, да получите обща представа за всичко, което трябва да направите, и безпроблемно да проследявате предстоящите часове.

🌟 Защо ще го обикнете

Проследявайте времето, прекарано по всеки предмет, за да подобрите концентрацията и да управлявате ефективно натоварването.

Идентифицирайте моделите на учене с вградените аналитични инструменти за по-умно управление на времето.

Отворете в няколко изгледа, включително „Времева линия“, „Приоритети“ и „Изглед за второкурсници“.

Задайте напомняния за предстоящи задачи, тестове и сесии за повторение.

🔑 Идеален за: Студенти, колежани и самоуки, които искат да оптимизират времето си за учене.

Открийте пропуските в календара си и запазете време без разсейващи фактори за задълбочена работа.

Препишете бележките от срещите в документ с възможност за търсене и задайте задачи за изпълнение.

Проследявайте времето, получавайте напомняния за срещи и се присъединявайте към срещи отвсякъде в ClickUp.

Ето какво казва за ClickUp Хийт Хейдън, координатор по професионално развитие в Tacoma Community College:

Успях да си сътруднича с други членове на екипа си, като използвах функцията календар, за да покажа програмата и плана за важно събитие. Всички ние можехме да преместваме събитията в календара според нуждите на ръководния екип. Той е изключително лесен за използване от един член на екипа към друг.

5. Шаблон за управление на класната стая ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте всичките си часове безпроблемно с шаблона за управление на часовете на ClickUp.

Управлявате няколко класа? Стресът от едновременното управление на многобройни курсове не може да бъде елиминиран. Въпреки това, той със сигурност може да бъде намален с шаблона за управление на класове на ClickUp!

Планирайте уроци, проследявайте задачите и наблюдавайте напредъка на учениците в лесна за използване система. Проследявайте всички текущи часове, използвайте формуляри за безпроблемно подаване на задачи и се уверете, че сте в крак с напредъка.

🌟 Защо ще го обикнете

Следете напредъка на учениците с проследяване на резултатите и персонализирани отчети.

Уверете се, че всички предадени задачи включват подробности като предмет, бележки, оценка и файлове с задачите.

Достъп до всичко от всяко устройство, за да поддържате реда, докато сте в движение

🔑 Идеален за: Учители и педагози, които търсят универсален инструмент за управление на няколко класа.

6. Шаблон за задачи в клас от ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте и проследявайте задачите на учениците с шаблона за задачи в клас на ClickUp.

Проследяването на задачите не трябва да се усеща като безкрайна задача. Използвайте шаблона за задачи в клас на ClickUp, за да улесните управлението на задачите, като организирате крайните срокове, статуса на предаване и оценяването.

С този шаблон можете да съобщавате крайните срокове за задачите, бързо да създавате нови задачи и да предоставяте полезна обратна връзка директно на ученика.

🌟 Защо ще го обикнете

Организирайте задачите по предмет, приоритет или краен срок, за да имате ясен преглед.

Добавете персонализирани полета, като тип задача, оценка и обхванати теми, за да управлявате задачите.

Споделяйте важни подробности за занятията, включително място, дата, час, преподавател и линкове към програмата.

🔑 Идеален за: Учители, които управляват курсовите работи и задачите на учениците.

7. Шаблон за часови график на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте ефективно дните си с шаблона за часови график на ClickUp.

Някои дни се усещат като надпревара с времето, но с шаблона за часови график на ClickUp всеки час е отчетен. Структурирайте деня си в управляеми времеви интервали, независимо дали организирате последователни часове, планирате учебни сесии или балансирате работата и личния си живот.

Задайте ясни цели и приоритети, следете напредъка си спрямо поставените цели, разпределяйте задачи на членовете на екипа и изчислявайте заплатите на всеки служител.

🌟 Защо ще го обикнете

Разделете деня на часови блокове и коригирайте графиците с интерфейс за плъзгане и пускане.

Маркирайте задачите с висок приоритет, за да се съсредоточите върху най-важното.

Добавете персонализирани полета, като обща сума на плащанията, честота, тип задача, ресурси и производителност, за да управлявате плащанията.

Използвайте изгледите „Изплащане на възложител“ и „Действително изплащане“, за да управлявате изплащанията на всички членове на екипа си.

🔑 Идеален за: Професионалисти, които търсят начин да планират деня си и да управляват плащанията си.

8. Шаблон за планиране на уроци ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте интересни уроци с шаблона за планиране на уроци на ClickUp.

Шаблонът за планиране на уроци на ClickUp помага на преподавателите да организират целите на уроците, да структурират дейностите и да съобразят курса с целите на учебната програма. Този шаблон улеснява преподаването, като обхваща всички важни теми за всеки учебен час.

Уверете се, че бележките ви са съхранени на едно място, разпределяйте задачи на класа и изготвяйте планове за уроците достатъчно време преди началото на занятията с този шаблон.

Рамката ви позволява също да задавате крайни срокове за проекти и да следите напредъка на всеки ученик.

🌟 Защо ще го обикнете

Очертайте плановете за уроците с ясни цели, дейности, материали и теми за дискусия.

Съхранявайте и организирайте учебни ресурси, работни листове и справочни материали.

Планирайте дългосрочни курсове, като следите напредъка през седмиците или семестрите.

🔑 Идеален за: Преподаватели, които търсят гъвкава система за лесно планиране и управление на уроците.

9. Шаблон за планиране на учебна програма ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте курсовете за всеки предмет, като използвате шаблона за планиране на учебната програма на ClickUp.

Създаването на учебна програма не се състои само в изброяване на теми, а и в изготвяне на план за успешен курс. Шаблонът за планиране на учебна програма на ClickUp помага на преподавателите да разработват учебната си програма, да определят учебни цели и да планират курсовете с яснота и прецизност.

От очертаване на седмичните теми до планиране на оценки и крайни срокове, той гарантира, че всеки урок допринася за добре организирано и ангажиращо академично пътуване.

🌟 Защо ще го обикнете

Начертайте цялата времева рамка на курса, от първия урок до крайния изпит.

Планирайте задачи, тестове и проекти с ясни крайни срокове с помощта на календарния изглед.

Прикачете списъци с литература, ресурси и допълнителни материали за лесен достъп.

Споделяйте и сътрудничете с колеги, ръководители на катедри или студенти, като използвате публични линкове за споделяне.

🔑 Идеален за: Професори и учители, които изготвят целенасочени учебни програми за всякакви предмети или класове.

10. Шаблон за план на уроците в колежа ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте бързо планове за уроци с шаблона за планове за уроци в колежа на ClickUp.

Шаблонът за план на уроците в колежа на ClickUp помага на професорите и преподавателите да организират лекции, задачи и дискусии в едно оптимизирано пространство.

Независимо дали планирате семестър или отделни часове, той гарантира, че всеки урок е интересен, с добро темпо и съобразен с целите на курса. Шаблонът позволява на учителите да създават персонализирани планове за уроците, които повишават ангажираността на учениците за по-добри резултати в ученето.

🌟 Защо ще го обикнете

Структурирайте лекциите с ключови теми, точки за дискусия и учебни цели.

Използвайте ADDIE Phase View, за да организирате задачите в пет етапа: анализ, проектиране, разработване, внедряване и оценка.

Създайте и споделете линкове към формуляри за оценка с учениците, за да получите обратна връзка от тях и да подобрите уроците си.

Прикачете материали за изследвания, презентации и препратки за безпроблемен достъп.

🔑 Идеален за: Преподаватели, които търсят организирана система за ефективно планиране и управление на уроците.

Преминаването към ClickUp беше най-важното нещо, което нашият екип направи през 2022 г. Откакто направихме тази промяна, забелязахме значително подобрение в производителността, ефективността, екипната работа и общото настроение.

11. Шаблон за план за действие на учителя в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Разработете планове за действие, за да постигнете целите си с шаблона за план за действие на ClickUp Teacher.

Шаблонът за план за действие на ClickUp Teacher помага да разделите целите на изпълними стъпки, което улеснява проследяването на напредъка и поддържането на фокуса.

Подобряването на ангажираността на учениците и професионалното развитие помагат да превърнете идеите в измерим успех. Организирайте материалите, определете приоритетите и създайте персонализирана система за оценяване с този шаблон, за да гарантирате справедливи оценки.

🌟 Защо ще го обикнете

Създайте конкретни цели за преподаване с поетапни планове за действие.

Използвайте изгледа „Цели“, за да изброите и проследите краткосрочните и дългосрочните цели.

Организирайте задачите в три статуса: „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“.

Начертайте дейностите си в диаграмата на Гант, за да визуализирате зависимостите и да изпълните задачите навреме.

🔑 Идеален за: Преподаватели, които търсят структурирана система за ефективно постигане на целите си за професионално развитие.

Визуализирайте академичния си календар и следете часовете и крайните срокове.

Сътрудничество чрез чат канали и интеграция с електронна поща за по-ефективна комуникация

Управлявайте информацията за учениците, курсовете и административните задачи в рамките на една унифицирана платформа.

Автоматизирайте рутинни процеси като задаване на задачи и актуализиране на статуса, за да спестите ценно време.

12. Шаблон за блокиране на графици в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте графика си бързо с шаблона за блокиране на графика на ClickUp.

Когато задачите се натрупват, денят винаги изглежда твърде кратък. Шаблонът за блокиране на графика на ClickUp помага да разделите времето на структурирани блокове, което улеснява фокусирането върху приоритетите без разсейване.

Тази система спестява време, повишава производителността и предотвратява преумората, като определя конкретни периоди за преподаване, оценяване, срещи и лични задачи.

🌟 Защо ще го обикнете

Организирайте деня в целенасочени времеви блокове за максимална ефективност.

Намалете разсейването, като персонализирате блокове за преподаване, планиране на уроци, срещи или лично време.

Отворете в няколко изгледа, като „Дейности“, „Формуляр за график“, „Местоположения“, „Месечен“ и „Дневен“, за да следите графика си.

Визуализирайте как прекарвате времето си всеки ден

🔑 Идеален за: Учители, студенти и професионалисти, които искат да планират деня си, за да бъдат по-концентрирани и ефективни.

13. Шаблон за месечен график на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте месечните си дейности ефективно с шаблона за месечен график на ClickUp.

Справянето с крайни срокове, планове за уроци и срещи в рамките на един месец може бързо да стане прекалено натоварващо. Шаблонът за месечен график на ClickUp организира всичко в един изглед, което улеснява поддържането на преднина.

Визуализирайте месеца си, определете приоритетите си, управлявайте ресурсите си и бъдете в крак с всичките си срокове с този шаблон.

🌟 Защо ще го обикнете

Организирайте задачите, крайните срокове и събитията в ясен месечен формат.

Задайте повтарящи се задачи за текущи отговорности като оценяване или проверка.

Визуализирайте напредъка си през месеца с изгледа „Времева линия“.

🔑 Идеален за: Учители и професионалисти, които искат да управляват месечната си натовареност, без да пропускат важни срокове.

Какво прави един добър шаблон за график за преподаване?

Сега, след като разгледахме най-добрите шаблони за графици за преподаване, как да изберете този, който е подходящ за вас?44

Един добър шаблон за график на часовете помага на преподавателите да поддържат ред, да управляват ефективно времето си и да осигуряват гладкото протичане на уроците. Най-добрите шаблони за график на часовете осигуряват яснота, гъвкавост и достатъчно подробности, за да подпомагат учителите и учениците.

Ето какво да търсите в един шаблон:

Ясно определени времеви интервали: Всеки час, почивка и преход трябва да имат определени времеви интервали, за да се поддържа структурата на графика на часовете. Всеки час, почивка и преход трябва да имат определени времеви интервали, за да се поддържа структурата на графика на часовете. Шаблонът за работен график трябва да гарантира, че часовете не се удължават и че учениците знаят какво да очакват.

Раздели за задачи и планиране: Добрият шаблон за график на часовете включва място за проследяване на домашните задачи, предстоящите тестове и графиците за оценяване, което предотвратява пропускането на срокове и бързането в последния момент.

Напълно персонализиран формат: Независимо дали използвате Google Docs, Microsoft Word, PDF формат или друг инструмент, добрият шаблон за график на часовете трябва да може лесно да се модифицира в зависимост от различните предмети, класове или стилове на преподаване.

Множество изгледи за различни нужди: Някои преподаватели се нуждаят от дневен график, докато други предпочитат седмичен или месечен график. Най-добрите шаблони действат като Някои преподаватели се нуждаят от дневен график, докато други предпочитат седмичен или месечен график. Най-добрите шаблони действат като приложение за работен график и предлагат различни формати, за да се приспособят към различни стилове на планиране.

Удобен за ползване дизайн: Ясният и организиран формат улеснява следването на графика на занятията, което намалява объркването на учителите и учениците. Използването на шаблон с прекалено сложен дизайн може да доведе до пропуснати дейности или неправилно управление на времето.

Опростете графиците на часовете си с ClickUp

Добре планираният график е основата на организирана и продуктивна класна стая. Шаблоните за график на часовете помагат за оптимизиране на планирането на уроците, проследяване на задачите и ефективно управление на времето, като гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато.

С структурирани графици учителите могат да се концентрират повече върху ангажирането на учениците и по-малко върху справянето с промени в последния момент.

ClickUp пренася планирането на ново ниво с мощни функции за персонализиране, автоматизация и сътрудничество.

Започнете да планирате по-умно – опитайте ClickUp безплатно още днес!