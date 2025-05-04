10 безплатни шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите

Доволни ли са вашите клиенти?

Много компании смятат, че предоставят отлично обслужване, докато отрицателните отзиви или спадащите продажби не разкрият другата страна на нещата.

Добре проектираното проучване за удовлетвореността на клиентите преодолява тази разлика, като ви дава пряка представа за това, което работи и какво се нуждае от подобрение. Изготвянето на подходящи въпроси обаче отнема време, а лошо структурираното проучване може да доведе до неясни или подвеждащи отговори.

Ето тук на помощ идва шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите! Те опростяват процеса, като същевременно ви гарантират ясни и полезни отговори.

В тази статия ще разгледаме най-добрите шаблони за проучвания за обслужване на клиенти.

🔎 Знаете ли, че... Първата регистрирана жалба на клиент в света датира от 1750 г. пр.н.е.! Недоволен купувач на име Нани написал жалба на глинена плочка, след като получил нискокачествена медна руда от търговец. 📜

Какво представляват шаблоните за проучвания за удовлетвореността на клиентите?

Шаблонът за проучване на обслужването на клиенти е предварително изготвен въпросник, който се използва за измерване на удовлетвореността на клиентите от даден продукт, услуга или цялостно преживяване.

Тези шаблони служат като шаблони за обратна връзка и предоставят структуриран начин за събиране на обратна връзка от клиентите. Те ви помагат да идентифицирате силните страни, да отстраните проблемите, да проведете проучвания сред потребителите и да подобрите взаимоотношенията с клиентите.

Така, вместо да създавате анкета от нулата, получавате внимателно подбрани въпроси, съобразени с различни индустрии и цели. Някои от тях са насочени към това да ви помогнат да разберете удовлетвореността на клиентите, докато други са насочени към конкретни области като качество на продуктите, обслужване на клиенти, KPI за клиентското преживяване или лекота на употреба.

Анкетите за удовлетвореност на клиентите са достъпни в няколко формата, включително въпроси с множествен избор, скали за оценка (като Net Promoter Score и Customer Effort Score) и отворени въпроси за подробна информация.

Какво прави един шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите добър?

Един добър шаблон за проучване на обслужването на клиенти прави повече от просто събиране на отговори; той ви помага да измерите удовлетвореността на клиентите и да откриете какво работи (или не работи) в пътуването на клиента.

Ето какво отличава един шаблон за проучване:

Ясни и кратки въпроси: Объркващите анкети водят до объркващи отговори. Уверете се, че шаблонът предлага прости, добре формулирани въпроси за проучване на удовлетвореността на клиентите, които получават по-добри отговори.

Балансирани типове въпроси: Използвайте шаблон, който предлага комбинация от въпроси с множествен избор, скала на Ликерт и отворени въпроси. Това ви помага да получите информация за различни аспекти на клиентското преживяване, от характеристиките на продукта до качеството на обслужването.

Краткостта е ключова: Никой не харесва безкрайните онлайн проучвания. Най-добрите шаблони улесняват Никой не харесва безкрайните онлайн проучвания. Най-добрите шаблони улесняват събирането на обратна връзка , като зачитат времето на клиентите и се фокусират само върху съществените въпроси.

Логичен поток: Анкетата трябва да изглежда естествена. Уверете се, че шаблонът за анкета за удовлетвореността на клиентите започва с общи въпроси, а след това преминава към конкретни въпроси за неща като поддръжка, лекота на използване или характеристики на продукта.

Полезни информации: Данните са полезни само ако водят до промяна. Добре структурираният шаблон превръща отговорите в полезна обратна връзка, която помага на бизнеса да се подобри и развие.

10 най-добри шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите

Ето 10-те най-добри шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите от ClickUp, приложението за работа, което революционизира начина, по който екипите управляват проекти, документи и комуникация – всичко в една унифицирана платформа. Използвайки силата на изкуствения интелект от ново поколение, ClickUp ускорява работните процеси и ви дава възможност да събирате и анализирате обратната връзка от клиентите безпроблемно:

1. Шаблон за удовлетвореност на клиентите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съберете полезна обратна връзка с шаблона за удовлетвореност на клиентите на ClickUp.

Получаването на честна обратна връзка от клиентите не бива да е трудно, а този шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp го прави лесно.

Шаблонът помага за събирането на данни за удовлетвореността на клиентите в различни точки на контакт по време на тяхното пътуване. Той има различни изгледи, като изглед на респондентите, формуляр за проучване на удовлетвореността на клиентите и изглед на оценката на знанията, както и удобен за ползване дизайн, което улеснява оценяването на ценната обратна връзка.

Защо ще го харесате:

Спестете време с готови за употреба анкети и персонализирайте въпросите според нуждите на вашия бизнес.

Събирайте обратна връзка с помощта на персонализирани полета, като „Полезност“, „Яснота“, „Обратна връзка“ и „Беше ли разрешен проблемът“.

Използвайте изгледа „Списък с респонденти“, за да групирате клиентите според това дали проблемите им са решени, и изгледа „Оценка на знанията“, за да получите ясна представа за качеството на обратната връзка.

Идеален за: Фирми, които искат да получат информация за преживяванията на своите настоящи клиенти и да подобрят нивото на удовлетвореност.

💡 Професионален съвет: Формулярът за проучване на удовлетвореността на клиентите автоматично записва данните и обратната връзка на респондентите. Искате да направите формуляра си още по-интелигентен? Използвайте условна логика за показване на формуляра, за да показвате или скривате въпроси въз основа на предишни отговори, като по този начин проучването остава уместно и интересно!

Ето кратко резюме за това как да използвате условната логика в ClickUp:

2. Шаблон за управление на обслужването на клиенти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Намалете времето за отговор на клиентите с шаблона за управление на обслужването на клиенти на ClickUp.

За да бъдат клиентите доволни, не е достатъчно само да се решават проблемите, а трябва да се осигури безпроблемно и безстресово обслужване. Шаблонът за управление на обслужването на клиенти на ClickUp помага на екипите да управляват заявките за поддръжка, да проследяват взаимодействията с клиентите и да гарантират, че нито един проблем не остава незабелязан.

Той организира всичко – от обратна връзка от клиенти до задачи по обслужването – на едно място. Независимо дали става дума за обработка на запитвания, жалби или последващи действия, той е инструмент за задържане на клиенти и поддържа силна вашата поддръжка!

Защо ще го харесате:

Подгответе предварително формулярите за заявки за обслужване на клиенти с Form View.

Проследявайте заявките за поддръжка и оценките за удовлетвореност по организиран начин.

Подобрете времето за реакция, като си сътрудничите с различни екипи и отдели, за да се справяте по-добре с проблемите, които клиентите усещат.

Идеален за: Екипи за поддръжка и фирми, които искат да подобрят ефективността на обслужването на клиентите.

🧠 Интересен факт: 89% от клиентите вероятно ще направят повторна покупка, ако получат положително преживяване от обслужването!

3. Шаблон за успех на клиента на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте напредъка на клиентите си с помощта на шаблона за успех на клиентите на ClickUp.

Шаблонът за успех на клиенти на ClickUp помага на вашите клиентски екипи да проследяват пътя на клиентите, да поддържат отношенията с тях и да гарантират, че клиентите получават максималното от вашия продукт или услуга.

Вместо да подреждате данните в таблици или разпръснати бележки, шаблонът организира взаимодействията с клиенти, последващите действия и ключовите етапи чрез автоматизация, интеграция и контролни списъци.

Защо ще го харесате:

Следете напредъка на клиентите, организирайте взаимодействията с тях и проследявайте без усилие.

Документирайте и споделяйте ключовите успехи с клиентите, като използвате публични или частни линкове за споделяне.

Отворете шаблона в шест изгледа, като например „Наръчник за успех на клиента“, „Формуляр за обратна връзка“, „Подновяване“ и „Ангажираност“.

Идеален за: Фирми и екипи, които се стремят да предоставят изключително клиентско преживяване и да изградят дългосрочни взаимоотношения.

💡 Професионален съвет: В ClickUp използвайте изгледа „Client Success Playbook“, за да съхранявате най-добрите практики, и изгледа „Feedback Form“, за да събирате информация за подобрения. Следете подновяванията с изгледа „Renewal“ и проследявайте взаимодействията с клиентите с изгледа „Engagement“, за да откриете възможности за растеж, преди да ги изпуснете!

4. Шаблон за обратна връзка от клиенти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Събирайте полезна обратна връзка от клиентите с помощта на шаблона за обратна връзка от клиенти на ClickUp.

Получаването на честна обратна връзка не трябва да прилича на игра на познаване. Шаблонът за обратна връзка на ClickUp улеснява бизнеса да събира ценна информация, без да претоварва клиентите.

Независимо дали става въпрос за характеристики на продукта, качество на обслужването или цялостно преживяване на клиентите, шаблонът помага да зададете правилните въпроси в анкетата и предоставя платформа, на която клиентите да изразят мнението си.

Защо ще го харесате:

Разберете кои услуги се нуждаят от подобрение и кои са силно препоръчителни, като използвате изгледа за оценка на услугите.

Анализирайте представянето на екипа си с Provider Rating View

Превърнете обратната връзка в реални подобрения, като я преобразувате в задачи.

Идеален за: Фирми, които искат да получат информация за преживяванията на съществуващите си клиенти и да подобрят своите продукти или услуги.

🎁 Бонус: Събирайте, организирайте и оптимизирайте данните без усилие с ClickUp Forms. Събирайте информация, проследявайте заявки, автоматизирайте работните процеси и превръщайте отговорите в задачи, за да не се ограничавате само със събирането на обратна връзка. Създайте персонализирани формуляри с помощта на ClickUp Forms ClickUp Forms ви позволява да: Автоматизирайте работните процеси, като превръщате отговорите във формулярите в задачи, които могат да бъдат изпълнени незабавно ⚙️

Персонализирайте формулярите, за да съответстват на стила на вашата марка, включително шрифт, фон и изображения на корицата 🎨

Добавете персонализирани полета, за да събирате точно необходимите данни, от прости текстови записи до качване на файлове 🛠️

Сътрудничейте с екипа си или клиентите си и проследявайте отговорите в реално време 🤝🏻

Свържете се с AI и генерирайте обобщения на настроенията на клиентите 🤖

Научете как да използвате ClickUp Forms за целите на приемането чрез това кратко видео:

5. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изслушайте предпочитанията на клиентите си с помощта на шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp.

Да слушате клиентите е ключът към изграждането на марка, която те обичат! Шаблонът „Гласът на клиента“ на ClickUp ви помага да събирате и анализирате обратната връзка от клиентите, за да подобрите продуктите, услугите и цялостното преживяване на клиентите.

Организирайте обратната връзка на едно място и идентифицирайте тенденциите, за да предприемете действия. Разберете по-добре предпочитанията и нуждите на клиентите и направете информирани подобрения на продуктите.

Защо ще го харесате:

Управлявайте и задържайте клиенти, като подобрите управлението на клиентските проекти.

Използвайте различни персонализирани атрибути, като „Нужди на клиентите“, „Източник на глас на клиентите“ и „Решение“, за да визуализирате обратната връзка.

Използвайте изгледа на таблото, за да категоризирате данните според източника на VoC и да идентифицирате прилики или разлики.

Идеален за: Фирми, които искат да измерят удовлетвореността на клиентите и да подобрят преживяването им.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за анкети за ефективно събиране на данни

Получете безплатен шаблон Съхранявайте цялата информация за контактите с клиенти на едно място, като използвате шаблона за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp.

Поддържането на отворена и безпроблемна комуникация прави голяма разлика в клиентското преживяване. Шаблонът за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp е идеален за фирми, които искат да събират запитвания, заявки за поддръжка и обща обратна връзка.

Проследявайте запитвания на клиенти, събирайте данни от различни източници и организирайте контактната информация, за да сте сигурни, че можете лесно да се свържете с клиентите си с този шаблон. Приоритизирайте заявките на клиентите, като добавяте персонализирани статуси към задачите, като например блокирани, завършени, в процес на преглед и нови заявки.

Защо ще го харесате:

Подобрете времето за отговор и подобрете комуникацията с клиентите

Редовно проверявайте формуляра си за нови отзиви, като зададете напомняния.

Обобщете цялата информация за контакт с изгледа „Обобщение на контактите“

Идеален за: Фирми, които искат да подобрят ефективността на комуникацията с клиентите.

Чуйте какво Филип Стори , старши системни администратор в SYZYGY, има да каже за ClickUp:

Координацията в SYZYGY се подобри във всички области. Най-добрият пример е процесът за назначаване на нови служители, който изисква координация между четири отдела – ЧР, Финанси, ИТ и Съоръжения. Използването на шаблон и формуляр ни позволи бързо да съберем подробна информация за новите служители, които се присъединяват към нашата организация, и след това да създадем задача с подзадачи, възложени на всеки отдел за необходимата работа.

Координацията в SYZYGY се подобри във всички области. Най-добрият пример е нашият процес за нови служители, който изисква координация между четири отдела – ЧР, Финанси, ИТ и Съоръжения. Използването на шаблон и формуляр ни позволи да съберем бързо подробностите за новите служители, които се присъединяват към нашата организация, и след това да създадем задача с подзадачи, възложени на всеки отдел за необходимата работа.

7. Шаблон за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разберете нуждите на клиентите с помощта на шаблона за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp.

Искате да съберете подробна информация за очакванията на вашите клиенти? Не търсете повече, а използвайте шаблона за анализ на нуждите на клиентите на ClickUp! Той ви позволява да се запознаете в дълбочина с очакванията, проблемите и приоритетите на клиентите. Използвайте систематичен подход, за да анализирате обратната връзка, да откриете тенденции и да адаптирате продуктите или услугите си, за да отговорите на реалните нужди.

Управлявайте нуждите на клиентите с помощта на персонализирани полета, като например линк към формуляр за оценка, прикачени файлове, линк към данни и описание на проекта. Независимо дали подобрявате функциите на продукта, усъвършенствате поддръжката или оптимизирате пътуването на клиента, този инструмент ви помага да се съсредоточите върху най-важното.

Защо ще го харесате:

Създавайте проекти според нуждите на всеки клиент и възлагайте задачи директно на членовете на екипа.

Разберете очакванията на клиентите с структуриран подход

Идентифицирайте областите с пропуски в продуктите, услугите или поддръжката чрез резултатите от проучването.

Идеален за: Фирми, които искат да съберат информация за нуждите на съществуващите си клиенти и да създадат решения, които отговарят на тези нужди.

📮 ClickUp Insight: 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работното място. Важна информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си. ClickUp обединява целия ви работен процес в една унифицирана платформа. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs и ClickUp Brain всичко остава свързано, синхронизирано и незабавно достъпно. Кажете сбогом на „работата около работата“ и си върнете продуктивното време. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

8. Шаблон на ClickUp за скала на Ликерт

Получете безплатен шаблон Измервайте мненията и удовлетвореността с помощта на шаблона на ClickUp за скалата на Ликерт.

Шаблонът на ClickUp Likert Scale е идеалният начин да измерите мненията, нивото на удовлетвореност и общото настроение на вашите клиенти или членове на екипа.

Използвайте проста скала от „Напълно не съм съгласен“ до „Напълно съм съгласен“, за да получите подробна обратна връзка по дадена тема, без да обърквате респондентите.

Защо ще го харесате:

Измерете общото мнение по конкретна тема, продукт, услуга или опит.

Използвайте персонализирани полета, като „Предприети действия“, „Ескалиране“, „Връзка с данни“, „Описание на проекта“ и други, за да събирате подробна обратна връзка.

Прикачете свързани файлове или документи в раздела „Прикачени файлове“, за да предоставите повече контекст.

Идеален за: Екипи, които искат да измерят удовлетвореността на клиентите с лесни за анализ анкети.

9. Шаблон за начинаещи с Ликертска скала на ClickUp

Получете безплатен шаблон Събирайте полезна обратна връзка от вашите клиенти, като използвате шаблона за начинаещи на ClickUp Likert Scale.

Чудили ли сте се някога колко са доволни вашите клиенти? Шаблонът за начинаещи на ClickUp Likert Scale помага за събирането на структурирана обратна връзка чрез проста система за оценяване.

Вместо неясни отговори, клиентите оценяват своите преживявания по ясна скала, което улеснява измерването на удовлетвореността на клиентите, проследяването на настроенията и подобряването на клиентското преживяване. За да съберете значими данни, използвайте персонализирани атрибути, като например колко разумна е работната натовареност, контактният номер и колко приветлива е работната среда.

Защо ще го харесате:

Използвайте въпроси по скалата на Ликерт за лесни и последователни оценки.

Редактирайте формуляра за проучването, за да промените елементите му, да добавите или премахнете въпроси и да го персонализирате.

Идентифицирайте тенденциите и моделите в получената обратна връзка.

Идеален за: Организации, които търсят информация за конкретен продукт, услуга или опит.

💡 Професионален съвет: Прегледайте обратната връзка, дадена от служители от различни отдели, като използвате изгледа „По отдели“, и получите обобщение на събраната обратна връзка, като използвате изгледа „Обобщение на проучването“!

10. Шаблон за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Подобрете продукта си с полезна обратна връзка, като използвате шаблона за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp.

Ако искате да съберете обратна връзка за новия си продукт, използвайте шаблона за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp! Този шаблон ви помага да получите обратна връзка за всеки аспект на продукта си, включително качество, цена, опит при първа употреба, използваемост, обслужване на клиенти, опит при покупка и опит при употреба.

Организирайте обратната връзка, за да можете лесно да проследявате тенденциите и да определите приоритетите за подобрения. Научете какво харесват и какво не харесват вашите клиенти, за да определите посоката на вашите иновации. Освен това, той събира директна информация за характеристиките на продукта, използваемостта и общата удовлетвореност.

Защо ще го харесате:

Идентифицирайте често срещаните проблеми и областите, които се нуждаят от подобрение.

Проследявайте промените в настроенията на клиентите във времето

Получете ясна представа за настроенията на клиентите, като използвате изгледа за обща удовлетвореност.

Идеален за: Организации, които искат да усъвършенстват характеристиките на своите продукти или да пуснат нови продукти на пазара.

🎁 Бонус: ClickUp за обслужване на клиенти поддържа вашия екип организиран, отзивчив и ефективен в една мощна платформа. С автоматизация, безпроблемна интеграция и сътрудничество в реално време можете да разрешавате проблеми по-бързо и да поддържате клиентите доволни. Ето какво можете да направите, за да предоставите изключително обслужване на клиентите без усилие с ClickUp: Подобрете сътрудничеството с общи пощенски кутии, вътрешни бележки и управление на задачите, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато 💯

Автоматизирайте задаването на билети, проследяването и актуализирането на статуса, за да намалите времето за отговор ✅

Проследявайте ефективността с персонализирани табла за наблюдение на процента на разрешени проблеми, удовлетвореността на клиентите и натовареността на екипа 📊

Направете всеки отговор да има значение с ClickUp

Изборът на подходящ шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите е от решаващо значение за събирането на значими данни. Независимо дали проследявате клиентското преживяване, анализирате обратната връзка за продуктите или подобрявате качеството на обслужването, тези шаблони ви помагат да оптимизирате процеса.

От структурирани въпроси по скалата на Ликерт до подробни формуляри за обратна връзка от клиенти, всеки шаблон е проектиран така, че да улеснява събирането на данни, да го прави ефективно и да позволява предприемането на действия.

Търсите ли безпроблемен начин да управлявате информацията за клиентите? ClickUp предлага мощни функции и шаблони, които ще ви помогнат да поддържате организация и да вземате информирани решения.

Регистрирайте се безплатно още днес, за да подобрите и усъвършенствате различните аспекти на проучванията за обслужването на клиенти!