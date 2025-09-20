10 софтуера за бази данни за набиране на персонал за организиране и управление на кандидатите

За някои екипи набирането на персонал се извършва на базата на паметта.

Този бърз телефонен разговор миналата седмица. Бележка, нахвърляна по време на интервюто. Автобиографията, която някой се кълнеше, че е изпратил.

Подробностите се разпръскват бързо и в тази бъркотия добрите кандидати се изплъзват.

Софтуерът за база данни за набиране на персонал е създаден, за да реши този проблем. Той обединява търсенето – имена, разговори, времеви линии – всичко се намира на едно място, лесно за намиране и по-лесно за действие.

Ето 10 солидни варианта, които си заслужава да разгледате. 👀

10 софтуера за бази данни за набиране на персонал на един поглед

Име на инструмента Пример за употреба Най-подходящ за Цени* ClickUp Създава унифицирана система за набиране на персонал с персонализирани работни процеси, етикети и табла. Управление на множество роли и специалисти по подбор на персонал в едно работно пространство Безплатен план завинаги; Налични са и платени планове Workable Ръководи рекрутерите през структурирани процеси с инструменти за съответствие, готови за одит. Оптимизиране на наемането на персонал при спазване на законовите изисквания Платените планове започват от 360 долара на месец. Greenhouse Осигурява на екипите рамки за оценка и анализи на разнообразието. Намаляване на пристрастията и подобряване на последователността при оценяването на кандидатите Персонализирани цени Zoho Recruit Лесно се адаптира чрез автоматизация, конфигурируеми полета и многоканален източник на данни. Персонализиране на процесите без големи разходи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 30 $/потребител/месец. Recruit CRM Балансира проследяването на таланти с подадените заявки от клиенти и порталите с бял етикет. Агенции за подбор на персонал, фокусирани върху клиентското преживяване Платените планове започват от 100 долара на потребител на месец. Manatal Съпоставя роли с кандидати, използвайки профили, обогатени с изкуствен интелект, и интелигентни препоръки. Технологично напреднали наемания на различни места Платените планове започват от 19 $/потребител/месец. Fetcher Автоматизира общуването и набирането на кадри чрез имейл кампании и информация за ангажираността. Проактивни специалисти по подбор на персонал, които разширяват усилията си за изходящ маркетинг Платените планове започват от 499 долара на месец. SeekOut Открива труднооткриваеми кандидати чрез булева логика, данни от проучвания и обогатени профили. Използване на нишови или недостатъчно представени кадри Персонализирани цени JobAdder Опростява ежедневните задачи с шаблони, масови действия и безпроблемна синхронизация на устройствата. Специалистите по подбор на персонал оптимизират ежедневните работни процеси и мобилността Персонализирани цени Gem Поддържа пасивните кандидати ангажирани с дългосрочни кампании за подкрепа и анализи. Наемане на базата на взаимоотношения и разширяване на резерва от таланти Платените планове започват от 300 долара на месец.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво трябва да търсите в софтуера за база данни за набиране на персонал?

Подходящият софтуер за база данни за набиране на персонал организира данните за кандидатите, автоматизира досадните задачи и се вписва в технологичния набор на вашия екип за набиране на персонал. За да изберете най-подходящия, се фокусирайте върху следните задължителни характеристики:

Удобен интерфейс: Оптимизира Оптимизира планирането на човешките ресурси с интуитивен дизайн, спестявайки на екипа ви дългите процеси на обучение.

Разширени възможности за търсене: Бързо намира идеалните кандидати, използвайки прецизни филтри, ключови думи и заявки, базирани на умения.

Съвпадение, базирано на изкуствен интелект: Повишава точността, като съпоставя профилите на кандидатите с изискванията на работните места чрез интелигентни алгоритми.

Безпроблемна интеграция: Синхронизира се с борси за работа, LinkedIn и платформи за електронна поща, за да опрости търсенето и комуникацията.

Автоматизирани работни процеси: Ускорява наемането на персонал чрез обработка на повтарящи се задачи като актуализиране на статуса и планиране на интервюта.

Мощни инструменти за отчитане: Предоставя подробни показатели за усъвършенстване на стратегиите и ефективно проследяване на резултатите от набирането на персонал.

Мобилен достъп: Позволява управление на кандидатите и задачите от всяко устройство, докато сте в движение.

Мащабируема архитектура: Адаптира се към нарастващите нужди от набиране на персонал, без да се компрометира скоростта или функционалността.

Най-добрият софтуер за база данни за набиране на персонал

За да наемете най-добрите кандидати, е необходимо нещо повече от място, където да съхранявате автобиографии. Нужни са ви инструменти за подбор на персонал, които да ви помогнат да поддържате всичко организирано, да проследявате напредъка и да вземате бързи решения.

Ето най-добрите варианти, които ще ви помогнат да постигнете точно това. 👇

1. ClickUp (Най-добър за цялостно проследяване на процеса на набиране на персонал и сътрудничество)

Вие трескаво превключвате между 17 раздела в браузъра, опитвайки се да разберете кои кандидати за UI дизайнери са стигнали до финалния кръг. Беше ли този с впечатляващото портфолио, но с нестабилна видео връзка, или този, за когото главният ви разработчик се възхищаваше в онази поредица от имейли, която не можете да намерите?

Утрешната среща на ръководството наближава, а вие разполагате само с фрагментирани данни. 📊

Влезте в ClickUp: вашият център за управление на набирането на персонал.

ClickUp HR Solution съчетава управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Използвайте ClickUp Tasks, за да разделите всяка роля на проследими и изпълними стъпки.

Започнете с изграждането на работния процес по набиране на персонал в ClickUp Tasks. Помислете за всяка длъжност като задача, например „Мениджър успех на клиенти – Източно крайбрежие“, и създайте подзадачи за всеки етап от набирането на персонал.

Назначавайте специалисти по подбор на персонал, задавайте крайни срокове, прикачвайте автобиографии или портфолиа и добавяйте коментари за контекста.

След това добавете персонализирани полета в ClickUp, за да превърнете този работен процес в истинска база данни. Добавете полета като „Необходимо спонсориране за виза“, „Припокриване на часови зони“ или „Предпочитан срок за предизвестие“. Когато попълвате пет позиции едновременно и трябва да извадите всички кандидати, които са отворени за работа по договор и са на разположение в рамките на две седмици, няма да се налага да ровите.

За да разберете всичко с един поглед, превключвайте между изгледите на ClickUp. 👇🏼

Сканирайте и сравнявайте информацията за кандидатите в голям мащаб с помощта на ClickUp Table View.

Board View на ClickUp е идеален, когато искате да премествате кандидатите през различните етапи: намерени, интервюирани и одобрени. Междувременно Table View на ClickUp помага, когато сравнявате неща като очаквано възнаграждение, бележки на специалистите по подбор на персонал или етап на наемане за различните роли.

Когато е време да се задълбочите, ClickUp Docs съхранява цялата допълнителна информация точно там, където ви е необходима. Създайте документ, в който да събирате писмени оценки, бележки от интервюта или обобщения на обратна връзка, а след това го свържете директно с дадена задача.

Да предположим, че мениджърът по набиране на персонал дава подробна обратна връзка след панелната сесия. Можете да централизирате тази информация и да маркирате специалистите по подбор на персонал или заинтересованите страни, за да ги включите в процеса, без да превключвате между различни инструменти.

Освен това имате ClickUp Automation и AI Autopilot Agents, които тихо се занимават с това, което вие предпочитате да не правите.

Постигнете повече с AI агентите на ClickUp

Задайте правила като: когато дадена задача премине в „Окончателно интервю“, уведомете специалиста по подбор на персонал и добавете списък с контролни точки за следващите стъпки. Или когато кандидатът бъде маркиран като „Отхвърлен“, автоматично задайте задача за последващо имейл съобщение и върнете ролята обратно в „Отворена“. Това са неща, които обикновено се пропускат, но вече не е така.

А ако предпочитате да не започвате от нулата, използвайте шаблона за план за действие при набиране на персонал на ClickUp. Той вече е настроен с етапи на набиране, шаблони за задачи и изгледи, пригодени за набиране на персонал.

Най-добрите функции на ClickUp

Контролирайте предаването на информация през различните етапи на набирането на персонал: Настройте Настройте зависимостите на задачите в ClickUp , за да не може никой да прескача етапите, например като блокирате одобряването на офертите, докато не бъдат подадени всички отзиви от интервютата.

Бързо маркиране и групиране на кандидатите: Използвайте Използвайте етикетите на ClickUp , за да организирате профилите по умения, тип роля или спешност. Етикети като „frontend dev“ или „referral“ помагат да намерите по-бързо подходящите кандидати.

Синхронизирайте CRM системата си за контекста на кандидатите: Свържете CRM системата си с платформата чрез Свържете CRM системата си с платформата чрез ClickUp Integrations, за да изтеглите съобщения, минали взаимодействия и подробности за източника.

Филтрирайте вашата база данни според това, което е важно за вас: Приложете филтри, за да стесните изгледа на базата данни. Покажете само „отворени позиции в Ню Йорк“ или „кандидати в последния кръг“, без да се налага да превъртате безкрайно.

Проследявайте показателите за наемане с един поглед: Създайте Създайте табла ClickUp , за да следите напредъка на кандидатите, капацитета на специалистите по подбор на персонал и графиците за конкретни длъжности.

Обобщете профилите на кандидатите: Позволете Позволете на ClickUp Brain да сканира дълги формуляри за кандидатстване или стенограми от интервюта и да извлече ключови моменти, като опит, умения и предупредителни знаци.

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме известно време, докато свикнете с богатия набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 180 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4440 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво пише един рецензент на G2 за ClickUp:

Както всяка система за управление на проекти, тя изисква известно планиране и настройка (за да се гарантира, че екипът ви я използва по един и същи начин), но след като определите основните си нужди, тя е много лесна за използване и персонализиране. Всъщност, едно от нещата, които най-много харесваме в ClickUp, е колко лесно се персонализира. Те предлагат функция за персонализирани полета, която ви позволява да създадете всички полета, които са подходящи за вашия екип. Освен това, те имат табла, които ви позволяват да създавате отчети, филтрирани по тези персонализирани полета. Наистина е страхотно!

Както всяка система за управление на проекти, тя изисква известно планиране и настройка (за да се гарантира, че екипът ви я използва по един и същи начин), но след като определите основните си нужди, тя е много лесна за използване и персонализиране. Всъщност, едно от нещата, които най-много харесваме в ClickUp, е колко лесно се персонализира. Те предлагат функция за персонализирани полета, която ви позволява да създадете всички полета, които са подходящи за вашия екип. Освен това, те имат табла, които ви позволяват да създавате отчети, филтрирани по тези персонализирани полета. Наистина е страхотно!

2. Workable (най-подходящ за екипи, които се нуждаят от съответствие и отчетност)

чрез Workable

Workable ви дава усещането, че имате юридически експерт по набиране на персонал и анализатор на данни в екипа си 24/7.

Той ви води през работните процеси по набиране на персонал, които са защитени за юридическа прецизност, събирайки внимателно всяка подробност за кандидатите, докато преминавате от публикуването на обявата за работа до окончателното наемане. Потокът преминава безпроблемно към таблото за отчети, което е ясен интерфейс, показващ в реално време показатели за набирането на персонал и данни за ефективността на екипа, готови за действие.

Системата се синхронизира с над 70 безплатни и платени борси за работа, за да привлече таланти от всички краища, както и с портал за препоръки от служители, който позволява на вашия екип да представя най-добрите си избори.

Най-добрите функции на Workable

Създайте професионално изглеждащи кариерни страници, които съответстват на естетиката на вашата компания.

Проследявайте кандидатите чрез персонализирани процеси на набиране на персонал, които се адаптират към уникалните работни потоци на различните отдели.

Генерирайте автоматично изчерпателна документация за съответствие за целите на одита, спестявайки на вашия правен екип безброй часове за преглед.

Планирайте интервюта безпроблемно в различни часови зони с интелигентна синхронизация на календара.

Ограничения на Workable

Потребителите са срещнали трудности с API интеграциите и качването на автобиографии.

Той не се интегрира с популярни услуги за виртуални конференции като Zoom, което затруднява планирането и провеждането на интервюта.

Workable няма стабилна CRM функционалност за набиране на персонал и опции за персонализиране.

Работещи цени

Стандартен: От 360 $/месец

Premier: От 599 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Workable

G2: 4,5/5 (445+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (490+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Workable?

Ето какво се казва в рецензията на G2 за Workable:

Досегашният ми фаворит сред ATS. Много интуитивен, спестява много време при обучението и внедряването. Системата предлага висока гъвкавост, за да се адаптира към неочаквани ситуации при набирането на персонал. Екипът за обслужване на клиенти също беше страхотен. Отговаряха бързо с полезна информация.

Досегашният ми фаворит сред ATS системите. Много интуитивен, спестява много време при обучението и внедряването. Системата предлага висока гъвкавост, за да се адаптира към неочаквани ситуации при набирането на персонал. Екипът за обслужване на клиенти също беше страхотен. Отговаряха бързо и с полезна информация.

📖 Прочетете също: Как да подобрите уменията си за набиране на персонал

3. Greenhouse (най-подходящ за разширяване на екипи с структурирани интервюта)

чрез Greenhouse

Искате да елиминирате пристрастията при наемането на персонал, докато разширявате екипа си? Greenhouse е идеалният избор. Този софтуер за база данни за набиране на персонал превръща интервюиращите в професионалисти в структурираната оценка с персонализирани карти за оценка, които се фокусират върху уменията, а не върху интуицията. Един наистина освежаващ подход!

Ще забележите, че и опитът на кандидатите се подобрява значително – автоматизираната комуникация държи кандидатите информирани, без да се налага да правите нищо. И забравете за неудобните предавания между екипите – интерфейсът за сътрудничество държи всички, от специалистите по подбор на персонал до мениджърите по наемане, на една и съща страница.

Най-добрите функции на Greenhouse

Създайте карти за оценка, които стандартизират оценките на кандидатите от всички интервюиращи, като по този начин се намалява несъзнателното пристрастие при наемането.

Въведете структурирани комплекти за интервюта, които гарантират, че всеки кандидат ще получи еднакви въпроси, съобразени с конкретните изисквания за длъжността.

Създавайте изчерпателни доклади за разнообразието и включването, които помагат да се идентифицират пречките, засягащи кандидатите, които са недостатъчно представени.

Проследявайте ефективността на екипа за интервюта с показатели, които показват кои интервюиращи предоставят най-подробна и полезна обратна връзка.

Ограничения на Greenhouse

Функцията за самопланиране няма правила, което позволява на кандидатите да резервират всеки свободен слот без буфери.

Функцията за търсене на кандидати в Greenhouse не е гъвкава, като позволява само търсене по име, а не по телефон или имейл.

Цени на Greenhouse

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Greenhouse

G2: 4. 4/5 (3260+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (730+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Greenhouse?

Един потребителски коментар гласи:

Greenhouse прави създаването и персонализирането на работни процеси за набиране на персонал изключително лесно. Мога да адаптирам етапите, имейлите и одобренията, така че да съответстват точно на нашия процес на наемане. Потребителският опит е интуитивен и е ясно, че платформата е проектирана с оглед на нуждите на специалистите по подбор на персонал и мениджърите по наемане. Тя е достатъчно гъвкава, за да работи за всичко – от роли с голям обем до специализирани търсения, а инструментите за отчитане ни помагат да следим отблизо напредъка.

Greenhouse прави създаването и персонализирането на работни процеси за набиране на персонал изключително лесно. Мога да адаптирам етапите, имейлите и одобренията, така че да съответстват точно на нашия процес на наемане. Потребителският опит е интуитивен и е ясно, че платформата е проектирана с оглед на нуждите на специалистите по подбор на персонал и мениджърите по наемане. Тя е достатъчно гъвкава, за да работи за всичко – от роли с голям обем до специализирани търсения, а инструментите за отчитане ни помагат да следим отблизо напредъка.

🔍 Знаете ли, че... Според LinkedIn компаниите с добре развити програми за вътрешна мобилност отчитат два пъти по-висок процент на задържане на служителите в рамките на две години. Базата данни за набиране на персонал помага да се проследяват вътрешните умения и да се намерят подходящите хора, когато се отворят свободни позиции.

4. Zoho Recruit (Най-подходящ за екипи с ограничен бюджет, които се нуждаят от персонализиране)

чрез Zoho Recruit

Zoho Recruit предлага впечатляващи функционалности без високата цена за предприятия. Персонализацията е в основата на този софтуер за управление на таланти, като позволява на екипите да адаптират системата към своите специфични нужди, вместо да се съобразяват с твърди структури.

Имате нужда от полета за неясни сертификати или специфични за бранша оценки? Готово. Малките екипи по подбор на персонал особено ценят факта, че интерфейсът елиминира ненужните кликвания и екрани.

Разбира се, като част от екосистемата на Zoho, ако вече използвате другите им инструменти, работата ви ще бъде много по-лесна.

Най-добрите функции на Zoho Recruit

Настройте сложни правила за автоматизация, които задействат персонализирани действия въз основа на поведението на кандидатите или промени в профила им.

Създавайте мултитъч имейл кампании, които подхранват пасивните таланти с подходящо съдържание за по-дълъг период от време.

Достъп до изчерпателни аналитични табла, които визуализират показателите за наемане на персонал в различни отдели, местоположения и канали за набиране на персонал.

Използвайте вградения набор от инструменти за съответствие с GDPR, за да управлявате политиките за съхранение на данни на кандидатите и съгласието им.

Ограничения на Zoho Recruit

Ограничава предварителните оценки до 20 въпроса.

Някои потребители са отбелязали трудности с интеграцията и липса на разширени функции за автоматизация.

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с по-новите платформи за набиране на персонал.

Цени на Zoho Recruit

За корпоративни HR отдели

Безплатно

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Enterprise: 60 $/месец на потребител

За агенции за подбор на персонал

Безплатно

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Професионална версия: 60 USD/месец на потребител

Enterprise: 90 $/месец за ползване

Оценки и рецензии за Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (1770+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (1015+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Recruit?

Ето мнението на един рецензент от G2 за този инструмент:

Той разполага с богати функции като персонализирани автоматизирани действия в работния процес, конфигурации за анализиране на автобиографии, а почти всяко действие може да бъде шаблонизирано за лесно взаимодействие и известия. Цената също е много разумна и е гъвкава за нашата скорост на наемане. След като в миналото сме внедрявали различни други ATS опции, съм много доволен, че избрахме Zoho за нашия следващ ATS. Поддръжката също е много добра и получавам непрекъснати проактивни проверки от екипа им за бизнес развитие.

Той разполага с богати функции като персонализирани автоматизирани действия в работния процес, конфигурации за анализиране на автобиографии, а почти всяко действие може да бъде шаблонизирано за лесно взаимодействие и известия. Цената също е много разумна и е гъвкава за нашата скорост на наемане. След като в миналото сме внедрявали различни други ATS опции, съм много доволен, че избрахме Zoho за следващия ни ATS. Поддръжката също е много добра и получавам непрекъснати проактивни проверки от екипа им за бизнес развитие.

💡 Професионален съвет: Всеки път, когато загубите силен кандидат поради времеви или бюджетни ограничения, маркирайте го ясно и напишете кратка вътрешна бележка защо той е бил най-добрият избор. Следващия път, когато се появи подобна позиция, вече ще имате подходящ кандидат.

5. Recruit CRM (Най-подходящ за агенции, фокусирани върху взаимоотношенията с клиенти)

чрез Recruit CRM

Recruit CRM се фокусира върху двустранен подход, като отдава еднаква тежест на каналите за таланти и ангажираността на клиентите. Поредиците от имейли информират както кандидатите, така и клиентите без ръчна намеса.

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ускорява внедряването, особено за екипи, които преминават от електронни таблици. Съвместяването на кандидати, задвижвано от изкуствен интелект, предлага оптимални таланти за свободни позиции, което намалява времето, което специалистите по подбор на персонал прекарват в пресяване на бази данни.

Освен това, опциите за бели етикети позволяват на агенциите да поддържат последователност на марката, когато споделят профилите на кандидатите с клиентите.

Най-добрите функции на Recruit CRM

Създавайте профили на кандидати с логото на вашата агенция и пакети с документи, които представят професионалните стандарти на вашата агенция пред клиентите.

Управлявайте поръчките за работа чрез персонализирани работни процеси, които съответстват на уникалния подход на вашата агенция към обслужването на клиенти.

Създайте автоматизирани поредици от имейли, които поддържат едновременно връзките с кандидатите и клиентите.

Получете достъп до анализи за назначаване на работа, които показват кои специалисти по подбор на персонал, индустрии и типове клиенти генерират най-големи приходи.

Ограничения на Recruit CRM

Ограничени функции на ниво предприятие в сравнение с по-големите системи за проследяване на кандидати (ATS)

Възможностите за отчитане не разполагат с някои разширени опции за персонализиране.

Синхронизирането на календара понякога се забавя при някои доставчици.

Функцията за търсене работи най-добре със структурирани, а не с неструктурирани данни за служителите.

Цени на Recruit CRM

Предимства: 100 долара на месец на потребител

Бизнес: 150 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Recruit CRM

G2: 4. 8/5 (85+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (435+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Recruit CRM?

Един потребителски коментар гласи:

Отлична функционалност на наистина разумна цена. Освен това има опция за месечен договор, което е освежаващо, когато всички останали изглежда искат 12-месечен ангажимент. Откакто работя с RecruitCRM, развитието е огромно и новите функции просто продължават да се появяват, те явно имат стремеж към непрекъснато усъвършенстване, а това е необходимо в тази ера на изкуствен интелект. Обслужването на клиенти също е отлично, отговорите на запитвания са много ефикасни, а моят акаунт мениджър винаги е готов да ми се обади, когато е необходимо. Бързо се превръща в едно гише, което намалява нуждата от огромно технологично оборудване, като сега включва многоканално общуване, интеграция с LinkedIn съобщения, телефонни обаждания, обогатяване на данни и др.

Отлична функционалност на наистина разумна цена. Освен това има опция за месечен договор, което е освежаващо, когато всички останали изглежда искат 12-месечен ангажимент. Откакто работя с RecruitCRM, развитието е огромно и новите функции продължават да се появяват, те явно имат стремеж към непрекъснато усъвършенстване, а това е необходимо в тази ера на изкуствен интелект. Обслужването на клиенти също е отлично, отговорите на запитванията са много ефикасни, а моят акаунт мениджър винаги е готов да ми се обади, когато е необходимо. Бързо се превръща в едно гише, което намалява нуждата от огромно технологично оборудване, като сега включва многоканално общуване, интеграция с LinkedIn, телефонни обаждания, обогатяване на данни и др.

чрез Manatal

Manatal се отличава с мощни AI възможности за съпоставяне, които точно свързват квалифицираните кандидати с подходящите позиции. Софтуерът за база данни за набиране на персонал анализира ключови думи, контекстуална информация, умения, взаимоотношения и дори модели на кариерно развитие.

За организации, които оперират в глобален мащаб, този AI инструмент за набиране на персонал предлага многоезична поддръжка при работа в различни региони. Вградените инструменти за сътрудничество улесняват плавното предаване на информация между членовете на екипа по време на целия процес на набиране на персонал.

Най-добрите функции на Manatal

Обогатявайте автоматично профилите на кандидатите с подходяща информация от социалните медии, извлечена от публични професионални профили.

Сътрудничество между екипите по подбор на персонал с вградени системи за коментиране, маркиране и известяване, които поддържат динамиката на процеса.

Внедрете различни канали за набиране на персонал за различни позиции или отдели с уникални етапи и изисквания.

Създавайте и изпращайте писма с оферти, използвайки персонализирани HR шаблони , за да проследявате приемането им и да улесните назначаването на нови служители.

Ограничения на Manatal

Опциите за персонализиране на работните процеси и процедурите са ограничени.

Масовите действия не разполагат с някои функции за ефективност при процеси на набиране на персонал с голям обем.

Търсачката не позволява на потребителите да намират архивирани кандидати, без първо да ги деархивират, което добавя допълнителни стъпки към процеса.

Цени на Manatal

Професионална версия: 19 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Персонализиран план: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Manatal

G2: 4,8/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 135 отзива)

Какво казват реалните потребители за Manatal?

Един рецензент на Capterra казва:

Като цяло страхотни функции. Намирането на кандидати чрез Linkedin става лесно, а чрез нашата обща база данни с кандидати аз и колегите ми можем да се възползваме от предишните кандидати. Много е лесно да преместваме кандидатите и да поддържаме всичко организирано.

Като цяло страхотни функции. Намирането на кандидати чрез Linkedin става лесно, а чрез нашата обща база данни с кандидати аз и колегите ми можем да се възползваме от предишните кандидати. Много лесно е да премествате кандидатите и да поддържате всичко организирано.

💡 Професионален съвет: Разделете обратната връзка на повторяеми категории като „техническа пригодност“, „съвместимост с културата“ и „стил на комуникация“. С течение на времето ще забележите модели в предпочитанията на екипа и ще приключвате по-бързо процеса на набиране на персонал.

7. Fetcher (Най-добър за проактивна автоматизация на набирането на персонал)

чрез Fetcher

Fetcher AI ви помага да намирате кандидати чрез интелигентно търсене, което се адаптира към предпочитанията на специалистите по подбор на персонал. Можете да изпращате персонализирани имейли, които звучат естествено, на много хора едновременно.

Разширението за Chrome ви позволява да добавяте обещаващи кандидати от LinkedIn или други сайтове директно във вашата Fetcher pipeline с едно кликване.

Освен това екипите могат да работят заедно, без да се свързват два пъти с едни и същи хора. Таблото ви показва как кандидатите действително взаимодействат с вашите инициативи, а не само основни цифри. Това работи добре за технически и специализирани позиции, където квалифицираните хора обикновено не използват стандартни борси за работа.

Най-добрите функции на Fetcher

Проследявайте показателите за ангажираност, включително процента на отворени писма, процента на отговори и процента на преминаване към интервю за всички кампании.

Уточнете параметрите за търсене въз основа на данни за ефективността, които показват кои профили на кандидати генерират най-висока ангажираност.

Достъпвайте вашата база данни за набиране на персонал отвсякъде с мобилно приложение за управление на кандидатите в движение.

Планирайте интервюта директно чрез двупосочна интеграция с календара, която показва в реално време наличността на кандидатите.

Ограничения на Fetcher

Фокусирани са предимно върху изходящия подбор на персонал, с по-малко функции за управление на входящите кандидатури.

Някои потребители са съобщили, че изкуственият интелект в подбора на персонал може да намери кандидати, които не отговарят напълно на конкретните изисквания за умения или опит.

Неговата интеграционна екосистема все още е в процес на развитие в сравнение с утвърдените ATS платформи.

Цени на Fetcher

Растеж: 499 $/месец

Amplify: 849 долара на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Fetcher

G2: 4,6/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Fetcher?

Ето едно отзив в G2 за този софтуер за база данни за набиране на персонал:

Fetcher премахва главоболието при търсенето на кандидати. Техният екип върши чудесна работа, като взема предвид обратната връзка, която давате за търсенията, и наистина персонализира търсенето. Наехме много хора чрез Fetcher и като специалист по подбор на персонал, това ми улесни живота значително! Тяхната система се интегрира лесно с Chrome и нашата ATS!

Fetcher премахва главоболието при търсенето на кандидати. Техният екип върши чудесна работа, като взема предвид обратната връзка, която давате за търсенията, и наистина адаптира търсенето. Наехме много хора чрез Fetcher и като специалист по подбор на персонал, това ми улесни живота значително! Тяхната система се интегрира лесно с Chrome и нашата ATS!

8. SeekOut (Най-добър за откриване на скрити таланти в нишови области)

чрез SeekOut

SeekOut събира информация от различни източници, като публични профили, академични изследвания, патенти и нишови уебсайтове, за да създаде подробни профили на кандидатите.

Ако наемате инженери или технически специалисти, ще оцените възможността да търсите конкретно по езици за програмиране, рамки и реални технически приноси, които кандидатите са направили.

И за разлика от базите данни с остаряла информация, SeekOut непрекъснато актуализира профилите на кандидатите, така че винаги работите с актуална информация, а не с остарели данни.

Най-добрите функции на SeekOut

Филтрирайте кандидатите, като използвате усъвършенствани булеви оператори за търсене в комбинация с обработка на естествен език за по-точни резултати.

Анализирайте подходящи таланти чрез информация за разнообразието, която помага за създаването на по-представителни списъци с кандидати.

Експортирайте изчерпателни профили на кандидатите, включващи проверени постижения и контактна информация.

Въведете описанието на длъжността и SeekOut ще ви покаже най-подходящите кандидати въз основа на умения, опит и цели за набиране на персонал.

Ограничения на SeekOut

Той налага ограничение на броя кредити за контакти, които потребителите могат да използват, и тези кредити не се прехвърлят в следващи периоди.

Потребителите са съобщили, че предоставените телефонни номера и имейли често са неверни.

Цени на SeekOut

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SeekOut

G2: 4,5/5 (755+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 185 отзива)

Какво казват реалните потребители за SeekOut?

Един потребителски коментар гласи:

Най-много ми харесва в Seekout възможността да намирам разнообразни кандидати. В технологичния сектор съотношението между жените и мъжете в талантливите кадри обикновено е 1:2, което затруднява намирането на разнообразни таланти. С инструмент като Seekout можете бързо да намерите най-добрите разнообразни кандидати! Много ми харесва и колко подробни са функциите за търсене. Мисля, че е по-добър от стандарта в бранша, Linkedin.

Най-много ми харесва в Seekout възможността да намирам разнообразни кандидати. В технологичния сектор съотношението между жените и мъжете обикновено е 1 към 2, което затруднява намирането на разнообразни таланти. С инструмент като Seekout можете бързо да намерите най-добрите разнообразни кандидати! Много ми харесва и колко подробни са функциите за търсене. Мисля, че е по-добър от стандарта в бранша, Linkedin.

🧠 Интересен факт: През 1901 г. National Cash Register Company създава първия специализиран екип по човешки ресурси след голяма стачка. Каква е тяхната работа? Да се занимават с оплакванията на служителите, да подобряват морала и да поддържат мира. По същество, това е оригиналният „people ops“.

9. JobAdder (Най-добър за ефективност на работния процес при набирането на персонал)

чрез JobAdder

JobAdder улеснява процеса на набиране на персонал с добре обмислен интерфейс, който следва ежедневния работен процес на специалистите по подбор на персонал. Веднага ще забележите, че той елиминира ненужните кликвания и екрани, които ви губят време.

Платформата ви спестява часове с практични функции като обработка на няколко кандидати едновременно, достъп до готови за употреба шаблони за назначаване на нови служители и настройка на автоматизирани последващи действия, които поддържат процеса без да се налага да му обръщате постоянно внимание.

JobAdder е достатъчно всеобхватен, за да се справи с комплексни работни процеси по набиране на персонал, но и достатъчно интуитивен, за да може новите членове на екипа да го усвоят бързо.

Най-добрите функции на JobAdder

Преминавайте кандидатите през етапите на набиране с едно кликване, което задейства съответните уведомления и следващите стъпки.

Получете достъп до всеобхватна мобилна функционалност, която поддържа функционална равностойност с десктоп версията.

Интегрирайте с над 200 инструмента на трети страни, включително борси за работа, доставчици на оценки и системи за назначаване на нови служители.

Разработвайте отчети за управление на ефективността и ефикасността, които идентифицират пречките и отбелязват постиженията на екипа.

Ограничения на JobAdder

Опциите за персонализиране са по-ограничени в сравнение с някои конкуренти на корпоративно ниво, които предлагат инструменти за създаване на кариерни страници.

Интеграциите на платформата, особено с LinkedIn и Google Workspace, са били оценени като ненадеждни или остарели.

В шаблоните за имейли липсват някои разширени опции за форматиране.

Цени на JobAdder

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за JobAdder

G2: 4. 4/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 155 отзива)

Какво казват реалните потребители за JobAdder?

Един потребителски коментар гласи:

Използвам JobAdder от над шест години – и той става все по-добър. От първия ден бях впечатлен както от софтуера, така и от екипа, който стои зад него. Платформата продължава да се развива с значими актуализации, които наистина подобряват функционалността и потребителското преживяване. Времето за реакция на техническата поддръжка е изключително – бързо, ефикасно и винаги полезно. Като човек, който от години се занимава с подбор на персонал, считам JobAdder за мощно и мащабируемо решение, подходящо както за малки агенции, така и за по-големи компании. Не бих се поколебал да го препоръчам. Продукт от световна класа, подкрепен от изключителен екип.

Използвам JobAdder от над шест години и той става все по-добър. От първия ден бях впечатлен както от софтуера, така и от екипа, който стои зад него. Платформата продължава да се развива с значими актуализации, които наистина подобряват функционалността и потребителското преживяване. Времето за отговор на техническата поддръжка е изключително – бързо, ефикасно и винаги полезно. Като човек, който от години се занимава с подбор на персонал, считам JobAdder за мощно и мащабируемо решение, което е подходящо както за малки агенции, така и за по-големи компании. Не бих се поколебал да го препоръчам. Продукт от световна класа, подкрепен от изключителен екип.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за планове за набиране на персонал за специалисти по подбор на персонал

10. Gem (Най-добър за поддържане на връзки с таланти)

чрез Gem

Gem се фокусира върху често пренебрегвания аспект на набирането на персонал: поддържането на връзки с пасивни кандидати за продължителни периоди от време. Той се отличава в създаването на персонализирани кампании за набиране на персонал, които поддържат интереса на талантите, докато се появи подходящата възможност.

Аналитиката на маркетинга за набиране на персонал предоставя ясна представа за това кои съобщения и подходи генерират най-високи нива на ангажираност. Платформата създава унифицирана база данни с кандидати, която съхранява всички взаимодействия във времето, създавайки институционална памет дори при текучество на специалистите по подбор на персонал.

Най-добрите функции на Gem

Записвайте кандидатите директно от LinkedIn и други платформи с разширение за браузър, което запазва всички релевантни данни.

Координирайте дейностите на екипа с видимост на всички точки на контакт с кандидатите, като предотвратявате дублиране на контактите или прекъсване на комуникацията.

Получете достъп до анализи на процеса, които показват процента на конверсия на всеки етап от набирането на персонал за различни демографски групи.

Ограничения на Gem

Той е насочен предимно към намиране и поддържане на кадри и не предлага ATS шаблони

Някои потребители смятат, че интерфейсът на Gem е остарял или претрупан.

Изисква интеграция с ATS за пълно управление на цикъла на набиране на персонал.

Цени на Gem

Стартиращи компании: 300 долара на месец

Растеж: Персонализирани цени

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Gem

G2: 4. 8/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (120+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Gem?

Ето мнението на един рецензент от G2 за този софтуер за база данни за набиране на персонал:

Продуктите на Gem за набиране на кадри и анализ на данни са много лесни за използване – с тях можем да започнем работа с новите служители в рамките на един-два дни и не се налага да разчитаме на външен екип за анализ, за да извлечем важни данни и показатели. Те са и много отворени към обратна връзка и бързо подобряват продукта си!

Продуктите на Gem за набиране на кадри и анализ на данни са много лесни за използване – можем да започнем да ги използваме за наемане на нови служители в рамките на един-два дни и не се налага да разчитаме на външен екип за анализ, за да извлечем важни данни и показатели. Те са и много отзивчиви към обратната връзка и бързо правят подобрения в продукта си!

💡 Професионален съвет: Проследявайте причините, поради които кандидатите приемат или отхвърлят оферти. Освен възнаграждението и длъжността, дали те се присъединяват към по-малки компании, за да имат по-голяма автономност? Дали избират хибридни или дистанционни роли, например? Запишете тези подробности като търсени данни в софтуера за база данни за набиране на персонал – това помага за усъвършенстване на посланията за ценността на служителите (EVP) и обхвата на ролите.

Управлявайте процеса на набиране на персонал с ClickUp

Всеки софтуер за база данни за набиране на персонал в този списък решава конкретна част от пъзела на наемането.

Някои се фокусират върху обхвата, други се отличават с анализи на съответствието или на процеса. Но ако целта ви е да управлявате целия процес на набиране на персонал, без да сменяте инструменти или да губите контекста, ClickUp се откроява.

ClickUp комбинира проследяване на кандидати, работни процеси, базирани на роли, сътрудничество между специалистите по подбор на персонал и табла в реално време в едно единно, персонализирано работно пространство.

Те поддържат процеса ви прецизен и мащабируем, от маркирането на кандидатите до автоматизирането на последващите действия. Можете да създадете работни процеси, пригодени към всяка роля, да свържете обратната връзка директно в задачите и да използвате филтрирани изгледи, за да се фокусирате само върху това, което е важно в момента.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси

Какви бази данни използват специалистите по подбор на персонал?

Специалистите по подбор на персонал често използват бази данни като системи за проследяване на кандидати (ATS), борси за работа (като LinkedIn, Indeed, Monster) и вътрешни бази данни с таланти, за да съхраняват и управляват информацията за кандидатите. Някои използват и специализирани бази данни за подбор на персонал или CRM (Customer Relationship Management) инструменти, създадени специално за привличане на таланти.

Кой е най-добрият софтуер за набиране на персонал?

Най-добрият софтуер за подбор на персонал зависи от нуждите на вашата организация, но популярни варианти са Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS и BambooHR. Тези платформи предлагат функции като проследяване на кандидатите, планиране на интервюта и комуникация с кандидатите, за да оптимизират процеса на наемане.

ATS е ли база данни?

Да, системата за проследяване на кандидати (ATS) също функционира като база данни за набиране на персонал. Тя съхранява автобиографиите на кандидатите, подробностите за кандидатстването, историята на комуникацията и друга relevantна информация, което улеснява работодателите при търсенето, филтрирането и управлението на кандидатите.

Какво е ATS и CRM?

ATS (система за проследяване на кандидати) е предназначена за управление на кандидатури за работа и оптимизиране на процеса на наемане, като се фокусира върху проследяването на кандидатите през различните етапи на набирането на персонал. CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) в набирането на персонал, често наричана CRM за набиране на персонал, се използва за изграждане и поддържане на взаимоотношения с потенциални кандидати, дори ако те не кандидатстват активно за работа. Докато ATS е ориентирана към процесите, CRM е ориентирана към взаимоотношенията.