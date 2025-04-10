Безплатни шаблони за клиентски брифинг за оптимизиране на комуникацията по проекта

Започвате проект с ентусиазъм и амбиция, но в средата на проекта откривате, че вие и вашият клиент имате различни виждания по ключови аспекти. Това е доста разочароващо.

Нещата стават прекалено сложни, когато очакванията не съвпадат, детайлите се пренебрегват или ревизиите се натрупват. Тогава един добър шаблон за брифинг за клиенти идва на помощ. Той помага на вас и вашия клиент да преминете през всяка стъпка от процеса, като осигурява ясна комуникация.

Тези шаблони улесняват комуникацията, определят ясни очаквания и ви дават солиден план за успех. В тази статия ще разгледаме най-добрите шаблони за клиентски брифинг, които ще превърнат стартирането на вашите проекти от хаотично в супер ясно.

Какво представляват шаблоните за клиентски брифинг?

Шаблоните за клиентски брифинг са стандартизирани документи, които очертават нуждите, целите и общия обхват на проекта на клиента. Те служат като полезни ръководства за творческите екипи, като гарантират, че всички разбират какво очаква клиентът и какво трябва да бъде изпълнено за проекта.

Тези шаблони помагат за намаляване на недоразуменията, като предоставят ясна структура, която събира всички важни детайли още в самото начало. По този начин екипите поддържат целите на проекта и избягват ненужни ревизии и промени в обхвата.

Шаблоните за клиентски брифинг служат и като удобни справки по време на проекта, което улеснява всички участници да следят напредъка и да потвърждават, че всички изисквания са изпълнени.

💡 Професионален съвет: Когато мислят за шаблон за клиентски брифинг, много хора го бъркат с шаблон за маркетингов брифинг, шаблон за проектен брифинг или дори с обикновен шаблон за творчески брифинг. Всички тези видове брифинги имат различни цели и водят до завършване на проект или задача.

Какво прави един шаблон за брифинг на клиент добър?

Един добър шаблон за клиентско задание е добре организиран документ, който излага всички ключови части на проекта, помагайки да се гарантира, че клиентът и доставчикът на услуги са на една и съща страница. Ето ключовите елементи:

Общ преглед на проекта : Кратко резюме, в което се описват целта и задачите на проекта.

Целева аудитория : Конкретна информация за целевата аудитория, включително демографски данни и предпочитания.

Цели и задачи : Измерими резултати, които проектът се стреми да постигне

Обхват на работата : Подробно описание на резултатите, задачите и отговорностите

Бюджет и график : ясно определени финансови ограничения и крайни срокове за проекта

Ключови заинтересовани страни : Идентифициране на участващите лица или екипи, заедно с техните роли

Насоки за бранда: Стандарти и референции за поддържане на последователността на бранда

Включването на тези елементи гарантира разбиране и ефективно сътрудничество през целия жизнен цикъл на проекта.

🔎 Знаете ли, че... Създаването на клиентски брифинг помага на клиентите да изразят по-ясно своите бизнес предизвикателства и цели, което води до по-умни и по-ефективни творчески решения.

14 шаблона за клиентски брифинг

Когато управлявате клиентски проекти, използването на подходящите инструменти променя всичко. Шаблоните за клиентски брифинг улесняват комуникацията и определят ясни очаквания. Тези шаблони за клиентски брифинг ви помагат да стартирате проектите си по правилния начин.

1. Шаблон за брифинг на кампания в ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и изпълнявайте маркетингови кампании ефективно с шаблона за брифинг за кампания на ClickUp.

Шаблонът за брифинг на кампания на ClickUp помага да улесни всяка част от вашата маркетингова кампания, независимо дали я планирате или изпълнявате.

Макар да не е шаблон за клиентски брифинг в истинския смисъл на думата, този шаблон предоставя солидна рамка, която ви помага да очертаете ясни цели, да идентифицирате целевата си аудитория, да създадете ключови послания и да управлявате ефективно бюджетите. Той има персонализирани секции за графици, стратегии и ключови показатели за ефективност, което гарантира, че всички членове на екипа са фокусирани върху постигането на тези измерими резултати.

Какво ще ви хареса в тях:

Следете етапите на кампанията си с персонализирани полета за сортиране на задачи и персонализирани изгледи като Списък, Гант, Натоварване и Календар.

Лесно достъпни подзадачи и опции за няколко изпълнители

Интеграцията с ClickUp Docs позволява на екипите да си сътрудничат за по-лесно разбиране.

🔑 Идеални за: Маркетинг екипи и агенции, които искат да повишат производителността и да подобрят комуникацията по време на планирането и изпълнението на кампании.

Ето какво казва Анш Прабхакар, анализатор по подобряване на бизнес процесите в Airbnb , за използването на ClickUp:

ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно и въз основа на ежедневните срещи за напредъка; бъдещото планиране беше лесно.

ClickUp предлага много на едно място, като например управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно и въз основа на ежедневните срещи за напредъка; бъдещото планиране беше лесно.

2. Шаблон за брифинг за маркетингова кампания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изработвайте стратегии и организирайте маркетингови инициативи с помощта на шаблона за маркетингова кампания на ClickUp.

Шаблонът за брифинг за маркетингова кампания на ClickUp организира всички подробности по проекта на едно място, което улеснява планирането и изпълнението на маркетинговата кампания. Той е чудесен за екипите, които искат да определят целите на кампанията, да генерират креативни идеи, да определят целевата си аудитория и да разработят ключови стратегии за комуникация в рамките на своите маркетингови усилия.

Шаблонът включва раздели, посветени на планирането на бюджета, управлението на графиците и мониторинга на ефективността на кампаниите.

Какво ще ви хареса в тях:

Използвайте персонализирани статуси, за да следите етапите на кампанията, и персонализирани полета, за да сте в крак с вашия списък за проверка на маркетинговата кампания.

Повишете видимостта и екипната работа по време на жизнения цикъл на кампанията с различни персонализирани изгледи като Списък, Гант, Натоварване и Календар.

Въведете автоматизирани известия, за да сте информирани за напредъка на рекламните кампании.

🔑 Идеални за маркетинг екипи или акаунт мениджъри, които искат структуриран и сътруднически подход към планирането и изпълнението на сложни кампании.

3. Шаблон за маркетингово предложение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Представете убедителни маркетингови планове с шаблона за маркетингово предложение на ClickUp.

Шаблонът за маркетингово предложение на ClickUp е създаден, за да ви улесни при изготвянето на ефективни маркетингови предложения. Той предлага ясен дизайн, който улеснява очертаването на целите на кампанията, споделянето на стратегически решения и ефективното комуникиране на графици и бюджети.

Този шаблон има специални раздели за определяне на целевата аудитория, очертаване на маркетингови тактики, дефиниране на показатели за успех и гарантиране, че предложението ви е изчерпателно и убедително. Освен това, инструментите за сътрудничество на ClickUp позволяват на членовете на екипа да споделят идеи, да дават обратна връзка и да редактират заедно в реално време, което улеснява процеса на създаване на предложения.

Какво ще ви хареса в тях:

Оптимизирайте процесите на одобрение, като проследявате етапите на предложението (чернова, преглед, одобрение) в един централизиран работен поток.

Организирайте важни детайли от кампанията с персонализирани полета за бюджетни прогнози, изисквания за ресурси и графици на кампанията.

Визуализирайте графиците и зависимостите на проектите, като използвате изгледите „Списък“, „Гант“ и „Календар“, за да съгласувате задачите и крайните срокове.

🔑 Идеален за: Маркетинг екипи, агенции и фрийлансъри, които се нуждаят от професионален, организиран и сътруднически подход за създаване на маркетингови предложения.

🔎 Знаете ли, че... По-кратките предложения обикновено имат по-висок процент на успех – докато петстраничното предложение има 50% шанс да бъде прието, при 30-страничното предложение вероятността спада до около 35%.

4. Шаблон за проектно предложение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ясно целите и задачите на проекта с шаблона за проектно предложение на ClickUp.

Шаблонът за проектно предложение на ClickUp е всеобхватен инструмент, създаден да ви помогне да представите проектните си идеи ясно и ефективно. Той предоставя структуриран формат за проектните цели, резултати, бюджети, графици и показатели за успех.

Освен това, те включват раздели за идентифициране на потенциални рискове, нужди от ресурси и роли на заинтересованите страни, като по този начин гарантират, че всички аспекти на проектното предложение са добре планирани. За разлика от други шаблони, този е създаден, за да представя идеи и да улеснява приемането на проекта, като предоставя професионална и визуално привлекателна презентация на информацията.

Какво ще ви хареса в тях:

Интегрирайте ги с инструментите за сътрудничество на ClickUp, което позволява на членовете на екипа да споделят обратна връзка и редакции в реално време.

Използвайте ClickUp Brain , за да автоматизирате съдържанието и полетата за този шаблон.

Свържете предложението си за проект със съществуващи задачи и документи в работната среда на ClickUp.

🔑 Идеални за: Проектни мениджъри, консултанти и екипи, които се нуждаят от ясен и изчерпателен подход при изготвянето на проектни предложения.

💡 Професионален съвет: Добре изготвеното клиентско задание е „реклама, насочена към творчески хора“, която ги вдъхновява да разработват иновативни идеи, които съответстват на визията на клиента.

5. Шаблон за творчески брифинг на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте подробностите по творческите проекти с шаблона за творчески брифинг на ClickUp.

Шаблонът за творчески брифинг на ClickUp е създаден, за да опрости планирането на творчески проекти, като организира всички важни детайли на едно място. Той помага на екипите да определят целите на проекта, целевата аудитория, изискванията за творческия брифинг и графиците, като гарантира съгласуваност от концепцията до изпълнението.

Този шаблон включва и раздели за разпределение на бюджета, стратегии за комуникация и ключови резултати, което помага на екипите да поддържат фокуса и последователността си през целия творчески процес. Той поддържа и съвместно редактиране, автоматизация и интеграция с ClickUp Brain, което улеснява управлението на обратната връзка и оптимизирането на работните процеси.

Какво ще ви хареса в тях:

Централизирайте цялата информация за проекта в ясен и достъпен формат с добре дефинирани цели и желани резултати.

Постигнете съгласуваност и общо разбиране между заинтересованите страни през целия жизнен цикъл на проекта.

Идентифицирайте и дефинирайте целевата аудитория, за да сте сигурни, че творческата работа отговаря на нейните нужди.

🔑 Идеални за: Креативни екипи, маркетингови агенции и дизайнери, които се нуждаят от централизиран и организиран подход към планирането и изпълнението на креативни проекти.

6. Шаблон за планиране на търсенето на творчески брифинг на ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете стратегиите за планиране на търсенето с помощта на шаблона за планиране на търсенето на ClickUp Creative Brief.

Шаблонът за планиране на търсенето на ClickUp Creative Brief е създаден, за да помогне на екипите ефективно да планират и управляват стратегиите за генериране на търсене. Той предлага ясен начин за определяне на цели, идентифициране на целеви аудитории, сортиране на техники за генериране на идеи, изработване на съобщения и определяне на необходимите ресурси.

Шаблонът включва и раздели за избор на маркетингови канали, определяне на срокове и проследяване на напредъка на кампанията. Той предлага персонализирани изгледи, включително библиотека с проекти, приети проекти, отхвърлени проекти, статус на брифинга и календар на проектите или съдържанието, което помага на екипите да организират и достъпват ефективно информацията и важните детайли.

Какво ще ви хареса в тях:

Разработвайте практически планове с ясни цели за всяка инициатива.

Създайте рамка за събиране и оценка на изискванията на клиентите

Създавайте по-точни прогнози за търсенето и получавайте информация за промените в потребителското търсене.

🔑 Идеален за: Маркетинг екипи и планиращи, които искат да опростят стратегиите за генериране на търсене и да поддържат съгласуваност.

7. Шаблон за задание за дизайн на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и координирайте дизайнерски проекти с шаблона за задание за дизайн на ClickUp.

Шаблонът за кратко описание на проекта на ClickUp оптимизира създаването на кратки описания на проекти, като ясно дефинира целите, задачите, обхвата и графиците на проекта. Той преодолява различията между творческите екипи и заинтересованите страни, като осигурява последователна комуникация и съгласуваност през целия жизнен цикъл на проекта.

Този шаблон включва раздели за целите на проекта, целевата аудитория, резултатите и събирането на обратна връзка, което помага на екипите да останат фокусирани и организирани. Той предлага и персонализирани изгледи, включително Creative Brief Whiteboard, Timeline и Task Views, които осигуряват гъвкав и визуален подход към управлението на клиентски проекти. Тези функции позволяват на екипите да си сътрудничат и гарантират, че всички подробности са документирани и лесно достъпни.

Какво ще ви хареса в тях:

Разработете единна визия за проекта и определете общи очаквания за резултата.

Гарантирайте, че крайният продукт отговаря на нуждите и очакванията на клиента.

Подобрете проследяването на заданията за дизайн с проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости, имейли и други инструменти за управление на проекти.

🔑 Идеални за: Креативни екипи, дизайнери и маркетингови отдели, които искат структуриран, но гъвкав подход към управлението на дизайнерски проекти.

Гледайте това видео, за да научите как да оптимизирате творческия си и дизайнерски работен процес:

8. Шаблон за дизайн брифинг на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте дизайнерските си идеи с шаблона за дизайн брифинг на ClickUp Design Brief Whiteboard Template.

Шаблонът за дизайн брифинг на ClickUp позволява на творческите екипи да обменят идеи, да визуализират и да организират дизайнерски проекти в интерактивно пространство за сътрудничество. Гъвкавото оформление на бялата дъска помага на екипите да изготвят дизайнерски концепции, да очертаят целите на проекта и да управляват творческите работни процеси.

Шаблонът е особено ефективен за отдалечени екипи, като поддържа сътрудничество в реално време, интегриране на обратна връзка и споделяне с заинтересованите страни.

Какво ще ви хареса в тях:

Опростете процесите на проектиране с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който се адаптира от начинаещи до сложни работни процеси.

Провеждайте мозъчна атака, като свържете бялата дъска с инструментите за управление на задачи и сътрудничество с клиенти на ClickUp.

Превърнете сесиите за мозъчна атака в действие, като преобразувате идеите в проследими задачи директно в платформата.

🔑 Идеални за Дизайнерски екипи, креативни агенции и проектни мениджъри, които се нуждаят от динамичен, визуален подход към планирането на дизайна.

📮 ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

9. Шаблон за указания за марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте последователността на марката, като използвате шаблона за указания за марката на ClickUp.

Шаблонът за указания за марката ClickUp помага на бизнеса да поддържа последователност на марката, като организира всички елементи на брандинга на едно място. Шаблонът обхваща използването на лого, цветови схеми, типография, глас на марката и указания за съобщения, като гарантира съгласувана комуникация с клиентите на всички платформи.

Те включват раздели за създаване на политики за използване, дефиниране на идентичността на марката и документиране на визуалните стандарти, което помага на екипите да запазят целостта на марката и да максимизират маркетинговия ефект.

Какво ще ви хареса в тях:

Персонализирайте указанията с ClickUp Docs , което позволява на екипите да адаптират правилата за брандиране към конкретни случаи на употреба.

Автоматизирайте актуализациите, като зададете напомняния и известия за преглед и одобрение на насоките.

Интегрирайте ги безпроблемно с инструменти за дизайн като Figma и облачно съхранение, за да централизирате активите на марката.

🔑 Идеални за: Маркетинг екипи и агенции, които се стремят да поддържат последователна идентичност на марката във всички маркетингови материали и комуникационни канали.

🧠 Интересен факт: 81% от потребителите трябва да имат доверие в дадена марка, за да обмислят закупуването на нейните продукти и услуги.

10. Шаблон за кратко описание на маркетингов проект на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изработвайте стратегии за маркетингови проекти с шаблона за маркетингов проект на ClickUp.

Шаблонът за маркетингова задача на ClickUp е създаден, за да помогне на маркетинговите екипи да планират и изпълняват ефективно кампаниите си. Той предоставя структуриран формат за определяне на целите на проекта, целевата аудитория и ключовите послания, като гарантира стратегическа съгласуваност между всички елементи на кампанията.

Помогнете на екипите да останат организирани и фокусирани върху целите си, като управлявате графици, проследявате бюджети и разпределяте ресурси ефективно с помощта на шаблона. Той поддържа и сътрудничество в реално време и интегриране на обратна връзка, което улеснява екипите да координират и комуникират ефективно.

Какво ще ви хареса в тях:

Подобрете проследяването на маркетинговите проекти чрез включването на множество изпълнители, коментари, нива на приоритет и вложени подзадачи.

Намалете риска от недоразумения, като предоставите ясна и кратка представа за проекта.

Подобрете комуникацията между членовете на екипа, като им предоставите единен източник на информация.

🔑 Идеални за: Маркетинг екипи и агенции, които искат да оптимизират планирането на проекти, да подобрят сътрудничеството и да изпълняват маркетинговите стратегии по-ефективно.

11. Шаблон на ClickUp Agency/Client Discovery Doc

Получете безплатен шаблон Документирайте подробно изискванията на клиентите с шаблона за агенция/клиент на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Agency/Client Discovery Doc стартира процеса на въвеждане, като записва подробни изисквания, цели и очаквания на клиента по отношение на проекта. Той предоставя структуриран формат за събиране на ключова информация за въпросите за откриване на клиенти, нуждите на клиента, целевата аудитория, бюджета и сроковете.

Освен това, шаблонът гарантира, че всички заинтересовани страни са съгласувани, преди да започнат да работят по проекта, което намалява риска от недоразумения и промени в обхвата. Ключовите функции включват персонализирани статуси за проследяване на етапите на откриване, персонализирани полета за организиране на клиентски данни и персонализирани изгледи като Списък, Календар и Гант за визуализиране на графиците на проектите.

Какво ще ви хареса в тях:

Подобрявайте комуникацията между агенцията и клиента, като очертавате очакванията и изискванията в структуриран формат.

Оценявайте ефективно обхвата на проекта с добре документиран процес на проучване.

Подобрете процеса на откриване на клиенти с екранно записване, съвместно редактиране, автоматизация и AI-базирани прозрения.

🔑 Идеални за: Агенции и проектни мениджъри, които искат да подобрят комуникацията с клиентите и да оптимизират стартирането на проектите с ясен, организиран и професионален подход.

12. Шаблон за документ за откриване на услуги на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте изискванията за услугите с шаблона за документ за откриване на услуги на ClickUp.

Шаблонът за документ за откриване на услуги на ClickUp опростява откриването на услуги, като документира изчерпателни изисквания на клиента и подробности за проекта. С ясна структура за определяне на обхвата на услугите, този шаблон улеснява документирането на очакванията на клиента и очертаването на целите на проекта.

Уникалните характеристики на този шаблон включват персонализирани статуси като „Чернова“, „В процес на преглед“ и „Одобрено“, които помагат да проследите напредъка на документа през различните етапи на одобрение. Той предлага и персонализирани полета за въвеждане на конкретни подробности като бюджетни ограничения, категории услуги и информация за заинтересованите страни, което позволява по-добра организация и прозрачност.

Какво ще ви хареса в тях:

Изяснете целите, процесите и необходимите ресурси, за да идентифицирате нови възможности за подобрение.

Съгласувайте екипите около ключовите приоритети за колективен успех, за да определите обхвата на услугите и свързаните с тях разходи.

Повишете удовлетвореността на клиентите, като им предоставите точни и подробни описания на услугите.

🔑 Идеален за: Услуги, агенции и консултанти, които искат да подобрят привличането на клиенти и планирането на проекти с подробна и съвместна документация.

13. Шаблон за обхват на работата на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ясно обхвата на проекта с шаблона за обхват на работата на ClickUp.

Шаблонът за обхват на работата на ClickUp предоставя подробна структура за определяне на целите, резултатите, сроковете и отговорностите по проекта. Той гарантира ясна комуникация с клиента и съгласуваност между всички заинтересовани страни. Шаблонът помага на екипите да очертаят обхвата, ресурсите, етапите и бюджета на проекта, като минимизира промените в обхвата и избягва недоразуменията.

Шаблонът има няколко персонализирани изгледа, като диаграми на Гант за визуализация на времевата линия, календари за планиране и списъци за управление на задачите. Освен това, той се интегрира с инструментите за сътрудничество на ClickUp, което позволява на членовете на екипа да предоставят обратна връзка в реално време и да споделят актуализации.

Какво ще ви хареса в тях:

Определете обхвата и целите на проекта си, като очертаете графици, задачи и резултати.

Опростете оценката на времето и разходите за завършване на проекта, за да се уверите, че всички заинтересовани страни са информирани и съгласувани.

Подобрете проследяването на проектите с помощта на запис на екрана, изкуствен интелект, автоматизация и други инструменти за управление на проекти.

🔑 Идеални за Проектни мениджъри, агенции и екипи, които се нуждаят от цялостен и организиран подход за определяне на обхвата, задачите и графиците на проектите.

14. Шаблон за споразумение за услуги на ClickUp

Получете безплатен шаблон Формализирайте договорите за услуги с шаблона за договор за услуги на ClickUp.

Шаблонът за споразумение за услуги на ClickUp улеснява създаването на ясни и изчерпателни договори за услуги. Неговата обширна и структурирана структура определя основните детайли на услугата, условията за плащане, сроковете и отговорностите, като осигурява прозрачна комуникация между доставчиците на услуги и клиентите.

Освен това, шаблонът е от решаващо значение за управлението на правните изисквания, като подробно очертава условията. Това предпазва и двете страни от потенциални спорове и насърчава по-сътруднически работни отношения.

Какво ще ви хареса в тях:

Гарантирайте спазването на изискванията, като включите правни клаузи, които защитават и двете страни.

Ускорете одобренията с колективно редактиране и вградена функция за коментиране за бързи ревизии.

Подобрете сътрудничеството чрез интегриране с инструменти за електронно подписване за безпроблемно сключване на договори.

🔑 Идеални за: Доставчици на услуги, консултанти и агенции, които искат да формализират споразуменията с клиенти, като същевременно поддържат ясни условия и отчетност.

Изберете най-подходящия за вашите нужди шаблон за клиентски брифинг

Изборът на подходящия шаблон за брифинг на клиента зависи от нуждите на проекта, начина, по който работи екипът ви, и степента на детайлност, която желаете. Ако искате лесен начин да очертаете целите и резултатите от проекта, шаблонът за брифинг на кампания на ClickUp е фантастичен вариант.

Ако искате да се впуснете в подробно планиране с графици и бюджети и да синхронизирате всички, шаблонът за кратко описание на маркетингов проект на ClickUp е чудесен начин да поддържате организация. Искате ли да съберете всички подробности за привличането на клиенти? Шаблонът за документ за откриване на агенция/клиент на ClickUp улеснява комуникацията и очакванията.

Ако сте част от екип, който трябва да се справя със сложни проекти с подробни обхвати и структурирани споразумения, ClickUp предлага чудесни шаблони и инструменти. Те включват персонализирани статуси, полета и инструменти за сътрудничество и писане, които ви позволяват да управлявате всеки проект от начало до край.

Регистрирайте се безплатно още днес, за да видите как ClickUp може да ви помогне да управлявате проектите си по-ефективно и ефикасно.