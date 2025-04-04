Най-добрият софтуер за календар за управление на човешките ресурси за ефективно управление на работната сила през 2025 г.

Изненадващо, 38% от работниците в САЩ все още използват перфокарти, хартиени табели за отчитане на работното време или остарели карти за отчитане на работното време вместо съвременен инструмент за планиране. Тези ръчни методи водят до пропуснати смени, грешки в изчисленията на заплатите и несъответствия в отчитането на присъствието, което се отразява негативно на производителността и разходите за труд.

С приложението за планиране на графиците на служителите можете да автоматизирате разпределянето на смени, да проследявате заявките за отпуск и да получавате известия в реално време за отсъствията на служителите.

Този наръчник разглежда 10-те най-добри приложения за планиране на графиците на служителите, които улесняват планирането, проследяването на отпуските и подобряват управлението на персонала.

⏰ 60-секундно резюме Ето списък със софтуер за планиране на графиците на служителите, който предлага мощни функции за автоматично планиране и възможности за управление на работния процес, за да ви помогне да управлявате графиците на служителите: ClickUp : Най-добър за персонализирани HR работни процеси и шаблони за графици

Workday: Най-добър за автоматизиране на процеса на планиране на графиците на служителите

Sage HR: Най-добър за оптимизиране на заявките за отпуск и одобренията

Homebase: Най-добър за оптимизиране на процесите по отчитане на работното време

Rippling: Най-добър за интегриране на графиците на служителите с изискванията за съответствие

BambooHR: Най-добър за оптимизиране на HR процесите и управлението на служителите

Factorial HR: Най-добър за управление на смени в различни локации

Connecteam: Най-добър за управление на заявки за отпуск и размяна на смени

Deputy: Най-добър за улесняване на безпроблемната смяна на смени и оптимизиране на разходите за труд

Gusto: Най-добър за ефективно оптимизиране на процесите по изплащане на заплати и данъци

Какво трябва да търсите в софтуера за календар за човешки ресурси?

Изборът на най-доброто приложение за планиране на графиците на служителите не се свежда само до основното планиране – става въпрос за оптимизиране на ефективността, намаляване на грешките и поддържане на удовлетвореността на персонала.

И така, кои функции за управление на служителите трябва да бъдат приоритетни за вас? Нека разгледаме по-долу:

Опростено планиране на смени: Изберете инструмент за автоматично планиране с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който помага на служителите да заявяват свободни смени, да коригират графиците си и да управляват промените безпроблемно.

Автоматизирано управление на отпуските: Използвайте софтуер за отчитане на работното време, за да обработвате заявките за отпуск с система за одобрение, която гарантира подходящо покритие на смени.

Оптимизирано планиране на работната сила: Изберете приложение за планиране на графиците на служителите с прогнозно планиране, за да анализирате исторически данни и да планирате пиковите часове и нуждите от персонал.

Подобрена комуникация в екипа: Изпращайте автоматични известия, push известия и напомняния за смени, за да информирате служителите за предстоящите смени с подходящия инструмент за планиране.

Подобрено проследяване на присъствието: Следете присъствието на служителите в реално време, проследявайте закъсненията и генерирайте отчети за точност на заплатите с приложение за планиране на графиците на служителите.

Лесно размяна на смени и свободни смени: Позволете на служителите да разменят смени, да отказват смени или да заявяват свободни смени в зависимост от собствената си наличност за по-голяма гъвкавост, като използвате инструмент за управление на служителите.

💡 Професионален съвет: Персонализираните шаблони ускоряват и улесняват работата. Разгледайте 10-те най-добри безплатни шаблона за работни графици, които помагат на малките предприятия да следят всички проекти и ежедневната работа и да управляват графиците безпроблемно.

10-те най-добри софтуера за календар за управление на човешките ресурси, които да разгледате

Ето 10 инструмента за планиране на графиците на служителите, които оптимизират операциите, намаляват административните главоболия и създават графици на служителите, които работят както за вашия бизнес, така и за вашия екип:

1. ClickUp (най-добър за персонализирани HR работни процеси и шаблони за графици)

Опростете наемането, въвеждането в работата и управлението на кандидатите с инструмента ClickUp HR

ClickUp е наистина солиден инструмент за календар за човешки ресурси, който може напълно да промени начина, по който екипите по човешки ресурси се справят с нуждите си от планиране. Платформата има някои страхотни вградени функции, които са идеални за професионалистите в областта на човешките ресурси, които се занимават с множество отговорности.

Уморени сте от разпръснати автобиографии и пропуснати последващи действия? Инструментът ClickUp HR ви позволява да проследявате кандидатите, заявленията и контактите на едно място. Можете да създадете табло ClickUp Kanban, за да проследявате кандидатите от „Кандидатствал“ през „Интервюиран“ до „Нает“.

С ClickUp можете да създавате проследими списъци за въвеждане в работата, модули за обучение и споделени документи, за да ускорите адаптирането на служителите.

HR екипите могат да визуализират всичко, което е важно – от графици за интервюта и срокове за назначаване на нови служители до фирмени събития и заявки за отпуск на служителите – всичко на едно място с ClickUp Calendar View. Те могат да маркират с различни цветове различните видове събития, да филтрират изгледите по отдел или тип събитие и дори да преместват с плъзгане и пускане, за да пренаредят нещата, когато плановете се променят.

Календарът на ClickUp е AI инструмент за планиране, създаден да управлява интелигентно вашата работна натовареност. Представете си, че имате асистент, който анализира вашите забавени задачи и ги подрежда по приоритет, след което автоматично ги разпределя във времето за оптимална ефективност. AI на ClickUp прави точно това. Той интелигентно определя най-подходящото време за вас да се заемете с най-важната си работа, като гарантира, че вашите приоритети са изпълнени.

Платформата се предлага с готови за употреба шаблони, които спестяват много време. Използвайте шаблона за календарно планиране на ClickUp, за да управлявате и проследявате събития, дейности и задачи.

Особено полезно е това, как ClickUp свързва планирането с други HR функции. Имате нужда да проследявате колко време отнемат ориентационните сесии? Вградената функция за проследяване на времето ще ви помогне. Искате да уведомявате автоматично ръководителите на екипи, когато някой подаде заявка за отпуск? ClickUp Automations може да се справи с това.

Екипите харесват възможността да добавят коментари директно към събитията в календара, да възлагат задачи на конкретни лица и да споменават колеги, за да държат всички в течение. Това означава много по-малко размяна на имейли относно промени в графика или подробности за събитията.

За HR отделите, които постоянно координират работата на екипите и управляват конкуриращи се приоритети, наличието на всички инструменти за планиране на едно място, заедно с останалите HR работни процеси, спестява много време. Това е като да имате супермощен HR календар, който комуникира с всички останали HR системи.

📮 ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен на информация, съобщенията често са разпръснати в различни канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното им намиране. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като по този начин разговорите ви остават в контекста и са лесно достъпни.

Получете незабавни отговори на вашите въпроси, свързани с работата, с ClickUp Brain

Ами ако имахте незабавен асистент, който да отговаря на всички ваши въпроси, свързани с човешките ресурси, задачите, документите и членовете на екипа? Това е ClickUp Brain за вас!

Искате да знаете кога за последен път е била проведена оценка на работата на даден служител? Просто попитайте ClickUp Brain и той ще ви предостави информацията незабавно – без да се налага да търсите.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте работните процеси с Kanban табла, като лесно проследявате напредъка на кандидатите през етапите на наемане.

Планирайте интервюта и въвеждане в работата с ClickUp Calendar, като гарантирате гладка координация и навременни последващи действия.

Комуникирайте безпроблемно с кандидати и членове на екипа , използвайки ClickUp Chat, като запазвате всички разговори в контекста.

Използвайте ClickUp Brain, за да получавате незабавни отговори, да обобщавате бележки от срещи и да създавате бързо длъжностни характеристики, спестявайки ценно време.

Задавайте напомняния за важни HR срокове, като прегледи на представянето или подновяване на договори, с ClickUp Reminders

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции изисква период на обучение

Мобилното приложение може да не разполага с някои разширени функции, достъпни в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Даяна Милева, акаунт директор на Pontica Solutions, за ClickUp:

С ClickUp ние направихме крачка напред и създадохме табла, където нашите клиенти могат да имат достъп и да наблюдават производителността, заетостта и проектите в реално време. Това позволява на клиентите да се чувстват свързани с екипите си, особено като се има предвид, че те се намират в различни страни, а понякога дори и на различни континенти.

С ClickUp ние направихме крачка напред и създадохме табла, където нашите клиенти могат да имат достъп и да наблюдават производителността, заетостта и проектите в реално време. Това позволява на клиентите да се чувстват свързани с екипите си, особено като се има предвид, че те се намират в различни страни, а понякога дори и на различни континенти.

💡 Професионален съвет: AI HR инструментите предлагат много повече от спестяване на време и разходи за труд. Разгледайте 10-те най-добри AI инструмента за HR, които помагат за управлението на графици, улесняват назначаването и напускането на служители и проследяват цикъла на наемане.

2. Workday (Най-добър за автоматизиране на процеса на планиране на графиците на служителите)

чрез Workday

Workday предлага приложение за планиране на графиците на служителите, предназначено да оптимизира управлението на работната сила. То включва и цялостни софтуерни решения за управление на човешкия капитал (HCM), рационализира HR процесите и се адаптира към уникалните нужди на вашия бизнес.

Този софтуер за планиране ви позволява лесно да създавате графици на служителите, да управлявате заявки за отпуск и да следите присъствието на служителите.

Автоматизираната функция за планиране ви позволява да генерирате повтарящи се смени въз основа на наличността на служителите, което намалява ръчните грешки и повишава ефективността на планирането.

Най-добрите функции на Workday

Използвайте изкуствен интелект, за да създадете оптимизирани графици на смени, които съответстват на бизнес изискванията и предпочитанията на служителите за наличност.

Управлявайте всички дейности по планиране от една унифицирана платформа, опростявайки процеса на планиране.

Дайте възможност на екипа си да управлява графиците си, да разменя смени и да подава заявки за отпуск самостоятелно.

Ограничения на работния ден

Някои казват, че потребителското преживяване (UX) на Workday е лошо, с тромава видимост.

Цената му е висока, а настройката изисква обучение на вашия HR екип.

Цени на Workday

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4. 1/5 (1570+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (1570+ отзива)

Какво казват потребителите в реално време за Workday?

Използвам Workday ежедневно и много харесвам много от неговите функции. Например, много ми харесва компонентът за управление на времето, тъй като улеснява отбелязването на работното ми време/отпуски и ваканции, което осигурява прозрачност за моя мениджър.

Използвам Workday ежедневно и много харесвам много от неговите функции. Например, много ми харесва компонентът за управление на времето, тъй като с него е много лесно да отбелязвам работното си време/отпуски и ваканции, което осигурява прозрачност за моя мениджър.

🔍 Знаете ли, че... „ Нощната смяна “ не е просто зловещо име! То се отнася за нощните работни смени, а някои смятат, че произхожда от историческата практика някой да бди над гробищата през нощта! 🌙

➡️ Прочетете повече: Безплатни шаблони за присъствени листи

3. Sage HR (най-добър за оптимизиране на заявките за отпуск и одобренията)

чрез Sage HR

Sage HR е отличен избор, ако търсите интуитивно приложение за планиране на графиците на служителите, с което да оптимизирате управлението на персонала си.

Този инструмент, предназначен за фирми от всякакъв мащаб, предлага функции като проследяване на присъствието на служителите, наблюдение на производителността и проследяване на разходите. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да създавате графици на служителите, да управлявате повтарящи се смени и да обработвате заявки за отпуск.

Ако даден служител се налага да смени смяната си, функцията за смяна на смени на Sage HR опростява процеса, като осигурява безпроблемно управление на графиците и повишава удовлетвореността на служителите.

Най-добрите функции на Sage HR

Лесно добавяйте, редактирайте, премествайте и копирайте смени с помощта на интуитивен интерфейс за планиране на графици.

Дръжте екипа си информиран с автоматични известия за предстоящи смени и промени в графика.

Управлявайте ефективно заявките за отпуск, одобренията и балансите в рамките на системата.

Ограничения на Sage HR

Проследяването на производителността, планирането на смени и набирането на персонал са достъпни само като платени добавки.

В Sage HR Essentials имате само три политики за отпуски.

Цени на Sage HR

Core HR + Leave Management: 5,28 £ на служител/месец (и допълнителни добавки по избор)

Оценки и рецензии за Sage HR

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 360 отзива)

4. Homebase (най-добър за оптимизиране на процесите по отчитане на работното време)

чрез Homebase

С Homebase можете лесно да създавате и споделяте графици на служителите, като по този начин гарантирате, че всички са на една и съща страница.

Платформата предлага функция за отчитане на работното време, която превръща всяко устройство в инструмент за планиране за отчитане на часове, почивки и извънреден труд, елиминирайки необходимостта от хартиени табели за отчитане на работното време.

Homebase ви позволява да създавате седмични шаблони за графици за вашия бизнес, да обработвате безпроблемно заявки за отпуск и да съобщавате актуализации незабавно чрез вградената система за съобщения. Това оптимизира процеса на планиране за HR специалистите и подобрява координацията в екипа.

Най-добрите функции на Homebase

Създавайте и разпределяйте графиците на служителите бързо, като намалявате административното време.

Следете работното време и почивките на служителите, за да гарантирате спазването на правилата и точното изчисляване на заплатите.

Интегрирайте безпроблемно със системите за изчисляване на заплатите и синхронизирайте отработените часове с тях, за да оптимизирате плащанията.

Ограничения на Homebase

Някои потребители считат, че правилата за планиране са трудни за навигиране.

Инструментите за отчитане на работното време на Homebase не разполагат с географско ограждане и GPS-базирани часовници за отчитане на работното време на служителите.

Цени на Homebase

Безплатен завинаги

Essentials : 24,95 $/месец на локация

Плюс : 59,95 $/месец на локация

Всичко в едно: 99,95 $/месец на локация

Оценки и рецензии за Homebase

G2: 4. 2/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,6/5 (1080+ отзива)

Какво казват потребителите в реално време за Homebase?

Наистина харесваме тази платформа и използваме безплатната версия... ВСЕКИ ДЕН!! Това е чудесен начин да управляваме графика си (за нашия магазин за търговия на дребно). Лесно се използва за изготвяне на графици, както и за управление на наличността. Нашият екип може също така да разменя смени или да иска заместване доста лесно.

Наистина харесваме тази платформа и използваме безплатната версия... ВСЕКИ ДЕН!! Това е чудесен начин да управляваме графика си (за нашия магазин за търговия на дребно). Лесно се използва за изготвяне на графици, както и за управление на наличността. Нашият екип може също така да разменя смени или да иска заместване доста лесно.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони и формуляри за човешки ресурси за подобряване на процесите в областта на човешките ресурси

5. Rippling (най-подходящ за интегриране на графиците на служителите с изискванията за съответствие)

чрез Rippling

Опитайте Rippling за безпроблемно планиране на графиците на служителите, спазване на нормативните изисквания и интеграция на заплатите. Това е едно от най-добрите приложения за планиране на графиците на служителите, което автоматизира създаването и управлението на графиците на служителите и гарантира спазването на местното трудово законодателство.

Мениджърите могат да разпределят смени и да ги коригират в реално време, за да отговорят на оперативните нужди, а служителите могат да виждат графиците си, да посочват наличността си и да искат промени.

Ако служител поиска отпуск, Rippling ускорява процеса на одобрение и автоматично актуализира графика.

Най-добрите функции на Rippling

Лесно разпределяйте смени и коригирайте графици в реално време, за да отговорите на променящите се оперативни нужди.

Дайте възможност на екипа си да има достъп до графиците си, да предоставя информация за наличността си и да иска промени безпроблемно.

Оптимизирайте изплащането на заплатите чрез интегриране на данните за графиците, като гарантирате точно и навременно възнаграждение.

Ограничения на Rippling

Софтуерът за отчитане на работното време и присъствието на служителите на Rippling не разполага с функции за управление на производителността и ефективността на служителите.

Някои потребители съобщават за дълги времена на изчакване за разрешаване на проблеми и може да е трудно да се свържете с представител на живо.

Динамично ценообразуване

Персонализирани цени

Вълнуващи оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (6600+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 3500 отзива)

📜 Интересен факт: Графикът е съществувал още преди електронните таблици! Вярвате или не, преди появата на компютрите, фирмите са използвали физически табла, регистри и дори хартиени листчета, за да управляват смени на служителите! Това се нарича отдаденост! 😅

6. Bamboo HR (Най-добър за оптимизиране на HR процесите и управлението на служителите)

чрез Bamboo HR

Bamboo HR предлага цялостен набор от инструменти, предназначени да оптимизират процесите по планиране на човешките ресурси. Въпреки че се отличава в области като отчитане на работното време и управление на служителите, важно е да се отбележи, че BambooHR не предлага вградени функции за планиране на графиците на служителите.

Чрез интегрирането на Bamboo HR с инструмент за планиране на трета страна можете да синхронизирате данните за служителите, като по този начин гарантирате, че графиците ви са винаги актуални и точни.

Тази интеграция ви позволява да обработвате ефективно заявките за отпуск и да поддържате точни записи за присъствието на служителите, което допринася за по-добро управление на персонала.

Най-добрите функции на Bamboo HR

Дайте възможност на служителите да се регистрират при пристигане и напускане чрез мобилни устройства, с възможност за проследяване на местоположението за точно отчитане на работното време.

Поставяйте цели, провеждайте оценки и давайте непрекъснато обратна връзка, за да насърчавате развитието на служителите.

Управлявайте задачите по човешките ресурси, докато сте в движение, с лесно за използване мобилно приложение.

Ограничения на Bamboo HR

Някои потребители са съобщили за проблеми с функционалността на електронния подпис, обработката на разликите в смени и сертифицираните ведомости за заплати.

Потребителите изразиха недоволство от увеличението на цените и липсата на гъвкавост за дългосрочните клиенти.

Цени на Bamboo HR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (2400+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

⚡ Бонус: Имате затруднения да поддържате екипа си на една вълна? Поддържайте организация и повишете производителността с 10-те най-добри приложения за споделен екипен календар, които оптимизират планирането и сътрудничеството! 📅🚀

Какво казват потребителите в реално време за Bamboo HR?

Много ми харесва да използвам Bamboo HR като наша HRIS система. Тя е много лесна за използване и внедряване. Достатъчно стабилна е, за да помага на малките и средни предприятия да функционират и да решават много от предизвикателствата, пред които са изправени. Възможността да съхранявате цялата информация за вашите служители на едно място е изключително полезна за текущо и бъдещо проследяване.

Много ми харесва да използвам Bamboo HR като наша HRIS система. Тя е много лесна за използване и внедряване. Достатъчно стабилна е, за да помага на малките и средни предприятия да функционират и да решават много от предизвикателствата, пред които са изправени. Възможността да съхранявате цялата информация за вашите служители на едно място е изключително полезна за текущо и бъдещо проследяване.

7. Factorial HR (Най-добър за управление на смени на различни места)

чрез Factorial HR

С интуитивния интерфейс на Factorial HR можете ефективно да управлявате графиците на служителите, да проследявате присъствието им и да обработвате заявките за отпуск.

Функцията за управление на смени ви позволява да разпределяте смени от разстояние, да откривате автоматично конфликти в графиците и да възпроизвеждате седмични шаблони за смени, като по този начин осигурявате гладкото протичане на работата.

Ако имате нужда да координирате смени в различни локации, това приложение за планиране на графици на служителите ви позволява да видите графиците, разделени по роли и локации, което улеснява ефективното управление на персонала ви.

Най-добрите функции на Factorial HR

Разпределяйте смени от разстояние на отделни лица, екипи, офиси или местоположения, като осигурявате гъвкавост и ефективност.

Предотвратете припокривания и осигурете адекватно покритие, като идентифицирате конфликти в графиците в реално време.

Управлявайте смени в съчетание с отсъствия на служители, почивни дни, планирани почивки, заплати и др.

Ограничения на Factorial HR

Софтуерът за управление на смени е насочен към испаноговорящите пазари, което може да бъде пречка за потребителите, които не говорят испански.

Factorial няма вградена функция за управление на заплатите, така че потребителите може да се наложи да го интегрират с външни системи.

Цени на Factorial HR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Factorial HR

G2: 4. 4/5 (95+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (270+ отзива)

⚡ Бонус: Притеснявате се от бъдещи пропуски в наемането на персонал? Бъдете една крачка напред в задоволяването на нуждите от таланти, като научите как прогнозирането на работната сила помага да планирате бъдещите нужди от таланти и да вземате решения за назначаване на персонал въз основа на данни! 🚀

8. Connecteam (Най-добър за управление на заявки за отпуск и размяна на смени)

чрез Connecteam

Приложение за планиране на графиците на служителите като Connecteam може да революционизира начина, по който управлявате персонала си.

Създаден с цел да оптимизира операциите, Connecteam предлага функции, които опростяват създаването и управлението на графиците на служителите. Интуитивният му интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява разпределянето на смени, обработката на заявки за отпуск и съобразяването с наличността на служителите.

Ако служител поиска отпуск, можете бързо да коригирате графика и да уведомите другите членове на екипа, за да могат да заявят свободни смени.

Тази ефективност намалява разходите за труд и повишава удовлетвореността на служителите, като осигурява ясна комуникация и балансирана натовареност.

Най-добрите функции на Connecteam

Бързо одобрявайте или отхвърляйте заявки за отпуск на служителите, за да поддържате оптимални нива на персонал.

Използвайте чата и актуализациите в приложението, за да държите всички информирани и свързани.

Проследявайте влизанията и излизанията, за да гарантирате пунктуалност и отчетност.

Ограничения на Connecteam

Някои потребители срещат затруднения с вградената функция за камера във Forms.

Функции като GPS проследяване и автоматизация на процесите са достъпни само в разширения план.

Цени на Connecteam

Безплатен завинаги

Базов : 35 $/месец за първите 30 потребители

Разширена версия : 59 $/месец за първите 30 потребители

Expert : 119 $/месец за първите 30 потребители

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (2170+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (990+ отзива)

Какво казват потребителите в реално време за Connecteam?

Моят екип използва Connecteam за управление на смени в ескейп стая, което води до променливи графици в зависимост от резервациите на клиентите. Connecteam улеснява предварителната подготовка на смени и публикуването само на необходимите смени, което значително улеснява екипа, отговорен за публикуването на наличните смени.

Моят екип използва Connecteam за управление на смени в ескейп стая, което води до променливи графици в зависимост от резервациите на клиентите. Connecteam улеснява предварителната подготовка на смени и публикуването само на необходимите смени, което значително улеснява екипа, отговорен за публикуването на наличните смени.

💡 Професионален съвет: Искате да повишите морала на екипа? Ето 10 дейности за повишаване на морала и ангажираността на служителите, които можете да опитате веднага: Създайте приветлива програма за въвеждане в работата 🧑‍🤝‍🧑

Осигурете възможности за обучение и развитие 📚

Ангажирайте служителите в двустранни сесии за обратна връзка 🗣️

Празнувайте заедно специални дати 🎉

Планирайте събития за екипни дейности на открито 🏞️

Организирайте талант шоу за служителите 🎤

Организирайте работилници за изкуство и занаяти 🎨

Споделяйте идеи в мини лекции в стил TED 🧠

Вземете си обяд и научете нещо ново 🍽️

Поддържайте форма с дейности за здраве и благосъстояние 🤸‍♂️

Прилагането на тези дейности може да повиши удовлетвореността и производителността на служителите! 🚀

9. Deputy (Най-добър за улесняване на безпроблемната смяна на смени и оптимизиране на разходите за труд)

чрез Deputy

С Deputy можете лесно да създавате графици на служителите, като вземете предвид предпочитанията за наличност на персонала и трудовото законодателство. Функцията за автоматично планиране генерира оптимални графици, което намалява времето за ръчно планиране. Служителите могат също да разменят смени чрез приложението, което насърчава гъвкавостта и автономността.

Функцията за отчитане на работното време на служителите позволява на персонала да се регистрира при пристигане и напускане чрез мобилни устройства, като по този начин се гарантира точност на отчетите за присъствие. Интеграцията с системи за изчисляване на заплатите оптимизира обработката на заплатите, като минимизира грешките.

Най-добрите функции на Deputy

Създавайте лесно графици на служителите, като вземате предвид наличността и изискванията за съответствие.

Използвайте автоматичното планиране, за да създадете оптимални смени, да спестите време и да намалите грешките.

Позволете на служителите да разменят смени безпроблемно чрез приложението, като по този начин увеличите гъвкавостта.

Ограничения на Deputy

Някои потребители казват, че приложението е бъгаво и бавно и замръзва при започване на смяна.

Не е идеално да въвеждате ръчно началните и крайните часове на отпуските, вместо просто да въвеждате общия брой часове за деня.

Цени на Deputy

Безплатно

Премиум : 6 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Deputy

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

⚡ Бонус: Борба с молбите за отпуск и хаос в последния момент? Вземете нещата под контрол, като научите как да оптимизирате системата за управление на отпуските на екипа си и да поддържате графиците безпроблемно! 📅✅

10. Gusto (Най-добър за ефективно оптимизиране на процесите по изплащане на заплати и данъци)

чрез Gusto

Gusto е цялостна платформа за HR специалисти, създадена да опрости обработката на заплатите, администрирането на социални придобивки и управлението на служителите.

С него можете да проследявате работното време на служителите и да автоматизирате изчисляването на заплатите, като гарантирате навременни и точни плащания и безпроблемно обработване на данъчните декларации.

Това приложение за планиране на графиците на служителите предлага портали за самообслужване, които позволяват на вашия екип да има достъп до фишове за заплати, да подава заявки за отпуск и да управлява личната си информация самостоятелно. Gusto се интегрира и с различни счетоводни софтуери, което улеснява синхронизирането на финансовите данни и намалява ръчното въвеждане на информация.

Най-добрите функции на Gusto

Управлявайте подаването на федерални, щатски и местни данъци без проблеми

Дайте възможност на екипа си да има достъп и да управлява личната си информация и данните за заплатите си.

Синхронизирайте данните за заплатите с платформи като QuickBooks и Xero за оптимизирано счетоводство.

Ограничения на Gusto

Той има по-малко предварително създадени отчети в сравнение с някои други решения и не разполага с ефективни възможности за управление на разходите.

Касовата сметка на Gusto има дневен лимит за разходи с карта от 2000 долара и лимит за теглене от банкомат от 510 долара на ден.

Цени на Gusto

Simple : 40 $/месец плюс 6 $/месец на човек

Плюс : 60 $/месец плюс 9 $/месец на човек

Премиум: 135 $/месец плюс 16,50 $/месец на човек

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,5/5 (790+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите в реално време за Crunchbase?

Моята компания използва Gusto за отчитане на часовете и съхранение на определени документи (данъчни, документи за назначаване, формуляри за подписване от Jotform и др.). Най-голямото му предимство е интеграцията на услугите за отчитане на работното време и изчисляване на заплатите.

Моята компания използва Gusto за отчитане на работното време и съхранение на определени документи (данъчни, документи за назначаване, формуляри за подписване от Jotform и др.). Най-голямото му предимство е интеграцията на услугите за отчитане на работното време и изчисляване на заплатите.

Допълнителни приложения за календар за човешки ресурси В допълнение към различните софтуери за планиране на графиците на служителите, споменати по-горе, ето още няколко, които заслужават да бъдат отбелязани: Humanity: Най-добър за планиране на графиците на служителите и функционалност за отчитане на работното време

When I Work: Най-добър за планиране на смени и комуникация със служителите

7shifts: Най-добър за планиране на графиците на служителите в ресторанти и управление на бакшишите

ScheduleAnywhere: Най-добър за стабилна функционалност за планиране и персонализиране

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за заявки за отпуск

Оптимизирайте HR работните процеси с най-доброто приложение за HR календар — ClickUp!

Управлението на HR работните процеси, включително планиране на графиците на служителите, наемане, въвеждане в работата и проследяване на работната сила, може да бъде прекалено обременяващо без подходящите инструменти. Оптимизираният процес означава по-малко грешки, по-добра производителност и по-щастливи служители.

Десетте инструмента за календар за управление на човешките ресурси, които разгледахме, предлагат отлични функции за планиране и проследяване, които ви помагат да поддържате добра организация. Но ако се нуждаете от цялостно решение за управление на човешките ресурси, което надхвърля планирането, ClickUp е отговорът!

С персонализирани табла, автоматизирани работни процеси, проследяване на задачи и вграден чат, ClickUp централизира целия ви HR процес, за да можете да се фокусирате върху хората, а не върху документите.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и пренесете управлението на човешките ресурси на ново ниво!