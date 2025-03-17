ClickUp и Pipedrive: коя CRM система е най-подходяща за вашия бизнес?

Някои залагат на всеобхватното работно пространство. Други вярват в специализираните инструменти с една цел.

Точно това е важно при сравняването на ClickUp и Pipedrive.

Едната е мощно средство за управление на проекти, задачи и работни процеси, а другата предоставя специфични услуги за екипите по продажбите.

И двете повишават производителността, но по различен начин. Коя от двете отговаря на вашия начин на работа?

Да разберем! 💪

⏰ 60-секундно резюме ClickUp и Pipedrive – два CRM инструмента, създадени за различни нужди, от цялостно управление на работата до специално проследяване на продажбите. Ето основните сравнения: Pipedrive е CRM система, фокусирана върху продажбите, предназначена да оптимизира проследяването на сделките и управлението на потенциалните клиенти.

ClickUp за всеобхватно CRM и решение за управление на работата с дълбока персонализация и автоматизация Разбивка на функциите на ClickUp и Pipedrive: Цялостен CRM и управление на проекти: ClickUp комбинира проследяване на задачи, автоматизация на работния процес и управление на клиенти в една платформа.

Управление на продажбите: Pipedrive предлага структурирана система за проследяване на сделки, автоматизиране на последващи действия и управление на продажбите.

Сътрудничество и персонализиране: ClickUp предлага чат в реално време, бели дъски и персонализирани табла, докато Pipedrive се фокусира върху координацията на екипа по продажбите. Защо да изберете ClickUp? ClickUp Brain: AI-базирани анализи, които автоматично обобщават сделките, предлагат следващи стъпки и предоставят незабавен контекст.

CRM шаблони: Предварително създадени работни процеси за лесно управление на продажбите, обслужването на клиенти и проследяването на потенциални клиенти.

Автоматизация на работния процес: Автоматизирайте CRM процесите, намалете ръчната работа и интегрирайте с над 1000 инструмента.

Какво е ClickUp?

Централизирайте управлението на задачите и сътрудничеството с ClickUp

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Едно от основните му предимства е възможността за персонализиране – можете да настройвате изгледите, да автоматизирате рутинните задачи и да интегрирате над 1000 други инструмента. Освен това, с приложения за настолни компютри, мобилни устройства и уеб, можете да останете свързани, независимо къде работите.

Независимо дали се нуждаете от прост мениджър на задачи или от усъвършенстван център за проекти, ClickUp ви предоставя инструментите, с които да структурирате работата си по свой начин.

📮 ClickUp Insight: Служителите, работещи с информация, изпращат средно по 25 съобщения дневно в търсене на информация, като почти 1 от 5 служители изпраща над 50 съобщения. Освен това над 60% от времето на екипа се прекарва в търсене на контекст, информация и задачи за действие. С ClickUp можете да елиминирате тази трудност и да намерите всичко, от което се нуждаете, за секунди. Екипите могат бързо да получат достъп до съответните подробности, независимо дали става въпрос за история на клиента, предложение или ключови действия. Всичко остава свързано и лесно за намиране, така че работата напредва без ненужно отиване и връщане.

Функции на ClickUp

Когато става въпрос за функции, ClickUp не се ограничава. За разлика от други инструменти, които се фокусират само върху един аспект от управлението на работата, ClickUp обединява всичко – задачи, документи, цели, чатове и табла – под един покрив.

Нека разгледаме по-отблизо неговите функции. 👀

Функция № 1: Управление на CRM проекти

Ускорете растежа на клиентската база и подобрете удовлетвореността на клиентите с софтуера за управление на проекти ClickUp CRM.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp CRM предоставя унифицирана платформа, която съчетава управлението на взаимоотношенията с клиентите с мощни възможности за управление на проекти. Това гарантира, че екипите управляват взаимодействията с клиентите, проследяват продажбите и контролират изпълнението на проектите в срок.

Ето как можете да използвате софтуера за съвместна работа CRM:

ClickUp Docs

Свържете ClickUp Docs директно с вашия CRM работен процес, за да управлявате документите ефективно.

ClickUp Docs действа като ваш команден център за управление на CRM проекти.

Да предположим, че вашият екип по продажбите работи по важна сделка. Те могат да изготвят предложение в Docs, да маркират колеги за обратна връзка и да вградят задачи, за да проследяват последващите действия.

Когато сделката бъде сключена, екипът за успех на клиентите не трябва да рови в имейли или остарели бележки – всичко, от което се нуждаят, вече е свързано в CRM базата данни. Те могат да имат достъп до историята на клиента, да прегледат минали разговори и да продължат взаимоотношенията, без да пропуснат нито една стъпка.

Освен предложения, Docs ви позволява да създавате динамични потребителски профили, да прикачвате ключови документи към билетите за поддръжка и да добавяте списъци за проверка, за да се уверите, че всяко взаимодействие се записва.

Сътрудничеството в реално време, историята на версиите, коментарите и интеграциите с Google Docs улесняват синхронизирането на всички участници.

ClickUp Brain

Получете ключова информация за вашите продажби с ClickUp Brain преди следващата среща.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент в ClickUp, който незабавно извлича ключови данни за клиентите, напредъка по сделките и миналите взаимодействия, когато имате нужда от тях. Той ви предоставя информация в реално време, автоматично обобщава разговорите, извежда релевантни документи и дори предлага следващи стъпки.

Да предположим, че клиент подава заявка за забавена поръчка. ClickUp Brain незабавно извлича миналите взаимодействия, свързва заявката с подходящата задача и споделя шаблон за отговор.

Нуждаете се от обобщение на сделката преди следващата си среща за продажби? Brain автоматично генерира кратко обобщение, като се позовава на съответните имейли, бележки за задачи и дискусии в екипа, за да гарантира точността.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че приходите на пазара на CRM софтуер ще растат стабилно с годишен ръст от 10,17%, което ще доведе до пазарен обем от 145,61 милиарда долара до 2029 г. Този ръст се дължи на нарастващото търсене на CRM софтуерни решения в световен мащаб.

Функция № 2: Управление на проекти за обслужване на клиенти

Управлението на проекти за обслужване на клиенти може да се усеща като жонглиране със стотици задачи едновременно – проследяване на билети, разрешаване на проблеми и сътрудничество с различни екипи, без да пропускате нищо. Тук на помощ идва софтуерът за управление на проекти за обслужване на клиенти ClickUp.

Да предположим, че клиент съобщава за технически проблем. Вместо да го изгуби в безкраен чат, представител на поддръжката създава задача в ClickUp, я възлага на подходящия член на екипа и определя краен срок.

Благодарение на ClickUp Chat цялата кореспонденция остава свързана с задачата.

ClickUp Chat

Уверете се, че екипът ви за обслужване на клиенти решава проблемите по-бързо с ClickUp Chat.

Чатът премахва хаоса от стратегиите за управление на клиенти, обединявайки разговори, задачи и работни процеси в една безпроблемна платформа. Няма повече преминаване между имейли, Slack и системи за издаване на билети – всичко се случва в ClickUp.

Например, екипът за поддръжка, който се занимава с въпроси на клиенти с висок приоритет, използва Chat, за да организира всичко. Ето как:

Идентифицирайте критични проблеми на клиентите в групови чатове и превърнете ги в изпълними задачи , без да губите контекста, благодарение на създаването на задачи с помощта на изкуствен интелект.

Съхранявайте дискусии, актуализации и решения на едно място , като прикачвате чат низове към задачите.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате незабавни обобщения на разговорите , така че мениджърите да могат да прегледат ключовите детайли.

Свържете чатовете с проектите за обслужване на клиенти , като свържете задачи, SLA и решения за безпроблемна отчетност.

Наваксайте пропуснатите дискусии с помощта на функцията Catch Me Up с изкуствен интелект.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за карта на пътуването на клиента

Функция № 3: Управление на продажбите

Софтуер за управление на продажбите ClickUp

Визуализирайте работния процес по управление на продажбите по начина, по който искате, с софтуера за управление на продажбите ClickUp.

Софтуерът за управление на продажбите ClickUp предлага всичко, което един екип по продажбите може да пожелае. Той обединява проследяването на потенциални клиенти, привличането на нови клиенти и сътрудничеството по сделките в една единствена платформа.

Да предположим, че сте мениджър по продажбите, който ръководи екип, сключващ сделки за SaaS компания.

Можете да създадете персонализирана тръба за продажби, като използвате ClickUp Board View, където всяка колона представлява етап. Удобно е също така да:

Настройте работни процеси , при които, когато сделка премине на по-високо ниво, автоматично се задава последваща задача в рамките на три дни с помощта на , при които, когато сделка премине на по-високо ниво, автоматично се задава последваща задача в рамките на три дни с помощта на ClickUp Automations.

Организирайте сделките с помощта на с помощта на персонализираните полета на ClickUp в задачите за стойност на сделката, вероятност за сключване и очаквана дата на сключване.

Сътрудничество в реално време с помощта на с помощта на ClickUp Assign Comments , като прикачвате договори и @споменавате колеги за одобрение директно във всяка задача по сделката.

Следете производителността с таблата на ClickUp и визуализирайте продажбените цели, прогнозите за приходите и напредъка по сделките с актуализации в реално време.

ClickUp предлага и отлични готови за употреба CRM шаблони за екипи по продажбите. Ето един от най-добрите:

Шаблон за CRM на ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в течение с всяка сделка и взаимодействие с клиенти с шаблона за CRM на ClickUp.

Разбираме ви – управлението на потенциални клиенти, проследяването на сделки и поддържането на взаимоотношения с клиенти може да бъде прекалено обременяващо. Шаблонът ClickUp CRM е най-доброто решение за оптимизиране на продажбите, без да се налага да превключвате между различни инструменти.

Той е изключително адаптивен и се приспособява към вашия процес на продажби, независимо дали сте самостоятелен предприемач, който поддържа контакти с потенциални клиенти, или растящ екип по продажбите, който управлява голям обем от проекти. Този шаблон поддържа всичко организирано, свързано и ефективно, като същевременно комбинира CRM и управление на проекти.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Какво е Pipedrive?

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM, фокусиран върху продажбите, създаден да помага на екипите да управляват по-ефективно своите проекти. Той предоставя визуален процес на продажбите, позволяващ на потребителите да проследяват сделките от първоначалния контакт до сключването им. С подхода си, ориентиран към сделките, можете да персонализирате етапите на проекта, за да съответстват на уникалното пътуване на вашите клиенти, като по този начин гарантирате, че няма да пропуснете нито една възможност.

Той предлага и инструменти за анализ и отчитане, които подпомагат сегментирането на клиентите, анализират процента на конверсия и следят напредъка на сделките, помагайки на бизнеса да усъвършенства своите стратегии за продажби. Проектиран за малки и средни екипи, той е интуитивно и икономично решение за екипите по продажбите.

🧠 Интересен факт: През март 2020 г. Pipedrive придоби Mailigen, платформа за имейл маркетинг, за да подобри CRM възможностите си с интегрирани функции за имейл маркетинг.

Функции на Pipedrive

Pipedrive е създаден с мисъл за екипите по продажбите и предлага функции, които опростяват проследяването на сделките, автоматизират задачите и предоставят информация за изготвянето на успешни CRM стратегии.

Нека разгледаме някои от основните му функции. 📔

Функция № 1: Персонализирана тръба за продажби

Създайте канал за продажби за вашия работен процес

Визуалният продажбен канал на Pipedrive ви дава ясен преглед в стил канбан на състоянието на всяка сделка. Можете да персонализирате канала, за да съответства на вашия процес на продажби, да добавите уникални етапи на сделката и да проследявате напредъка с един поглед.

Например, мениджърът по продажбите може да настрои етапи на сделката като „Квалифициран потенциален клиент“ и „Преговори“, за да проследява ежедневния напредък и да идентифицира пречките, преди те да повлияят на приходите.

🧠 Интересен факт: CRM се превърна в незаменим инструмент за бизнеса. Технологичните компании са водещи в това отношение, като 94% от тях използват CRM софтуер за повишаване на ефективността на продажбите и подобряване на взаимоотношенията с клиентите. Освен технологичния сектор, най-големите потребители на CRM са компаниите в областта на производството (86%), образованието (85%), здравеопазването (82%) и човешките ресурси (81%).

Осигурете по-висок процент на реализация на продажбите с управлението на потенциални клиенти на Pipedrive.

Не всички потенциални клиенти си заслужават да бъдат преследвани. Pipedrive оценява и категоризира потенциалните клиенти, помагайки ви да се фокусирате върху възможностите с висока стойност. Освен това, уеб формулярите улавят нови потенциални клиенти директно от вашия уебсайт, добавяйки ги автоматично към вашия пайплайн.

Той също така извлича данни от LinkedIn и други източници, предоставяйки ви по-богата информация преди всеки разговор.

🔍 Знаете ли, че... Рекомендационният алгоритъм на Amazon е всъщност гигантска CRM система. Всеки път, когато получавате предложение от типа „клиентите също купиха“, това е CRM технологията, която работи зад кулисите, за да проследява вашите предпочитания и да подобри вашето пазаруване.

Функция № 3: Автоматизация и отчетност

Настройте персонализирана автоматизация за вашите продажбени процеси

Повтарящите се задачи не трябва да отнемат цялото ви време. AI асистентът за продажби на Pipedrive автоматизира последващите имейли, задачите и актуализациите на сделките, така че можете да се съсредоточите върху сключването на сделки, вместо да актуализирате таблици.

Pipedrive ви помага и да прогнозирате продажбите. Персонализираните отчети предоставят информация за процента на реализация на сделките, ефективността на екипа по продажбите и бъдещите тенденции в приходите.

Цени на Pipedrive

Essential: 19 $/месец на потребител

Разширено: 34 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 $/месец на потребител

Мощност: 74 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

🔍 Знаете ли, че... 57% от компаниите не успяват да поддържат добро клиентско преживяване, защото CRM системата им не е достъпна. Докато само 32% от компаниите имат единна визия за клиентската информация, 90% смятат, че това би било ценно.

ClickUp и Pipedrive: сравнение на функциите

ClickUp или Pipedrive – коя от двете е подходяща за вас?

Всичко зависи от това, от какво се нуждаете. Искате ли да оптимизирате продажбите си и да сключите сделки, или се нуждаете от гъвкаво работно пространство за всичко?

И двата инструмента предлагат мощни функции, но се отличават в различни области. Нека ги сравним, за да ви помогнем да решите кое от тях е най-подходящо за вашия работен процес. 🎯

Критерии ClickUp Pipedrive Цел Цялостен инструмент за управление на проекти и производителност CRM софтуер, фокусиран върху управлението на продажбите Основни предимства Високо персонализирани работни процеси, гъвкаво управление на проекти и инструменти за сътрудничество в реално време. Опростен процес на продажби, проследяване на сделки и управление на потенциални клиенти Леснота на използване Умерена крива на обучение поради обширните функции, но интуитивна за основни задачи. Удобен за ползване интерфейс с минимални настройки, необходими за CRM задачи Персонализиране Над 15 изгледа, включително Kanban, Gantt, календар, времева линия и мисловни карти за проследяване на проекти Ограничена персонализация, фокусирана предимно върху работните процеси в продажбите Сътрудничество Предлага инструменти за сътрудничество в реално време, като бели дъски, чат и коментари за задачи. Ограничени функции за сътрудничество, фокусирани главно върху координацията на вътрешния екип по продажбите. Прегледи Интегрира се с различни инструменти, но е по-малко обширен в сравнение с ClickUp. Само изгледи на тръбопровода за управление на сделки и продажбени процеси Интеграции Интегрира се с над 1000 приложения, включително Pipedrive и Google Workspace. Интегрира се с различни инструменти, но е по-малко обширен в сравнение с ClickUp.

Функция № 1: Автоматизация на работния процес

Ефективността зависи от това колко добре платформата автоматизира повтарящите се задачи. Нека видим как Pipedrive и ClickUp се справят с автоматизацията на работния процес.

ClickUp

Мислете за ClickUp като за ваш личен асистент за продуктивност.

С интегрирания ClickUp Brain можете да автоматизирате всичко – от управлението на задачите до повтарящи се проекти, актуализации на статуса и известия. Освен това можете да създавате персонализирани CRM работни потоци, за да оптимизирате сложните процеси в екипите.

Pipedrive

Pipedrive е идеален за автоматизация на работния процес в продажбите. Той автоматизира последващите действия, тригерите за напредък на сделката и синхронизирането на имейли – чудесно за по-бързо сключване на сделки, но не толкова надежден за обща автоматизация на работния процес.

🏆Победител: ClickUp за по-гъвкавите си възможности за автоматизация в мултифункционални екипи и индустрии.

Функция № 2: Отчети и анализи

Проследяването на ефективността и вземането на решения въз основа на данни изискват мощни инструменти за отчитане. Ето как ClickUp и Pipedrive се сравняват по отношение на анализите и статистическите данни.

ClickUp

ClickUp ви позволява да създавате персонализирани табла, да проследявате напредъка на проектите, да анализирате изразходваното време и да генерирате отчети въз основа на вашите специфични нужди. Тези табла могат да включват карти като статуси на задачи, проследяване на времето и напредък по отношение на целите, за да следите производителността в реално време и да подпомагате по-доброто управление на ресурсите.

Pipedrive

Pipedrive е специализирана в предоставянето на задълбочени анализи на продажбите.

Можете да генерирате визуални отчети, за да проследявате сделки, да прогнозирате приходите и да оценявате индивидуалните и екипните резултати от продажбите, което улеснява вземането на решения въз основа на данни. Платформата предлага и персонализирани табла, които представят данните за продажбите чрез диаграми, графики и таблици.

🏆 Победител: Равенство! Можете да използвате ClickUp за общи анализи и Pipedrive за отчети за продажбите.

🧠 Интересен факт: Мобилната революция направи CRM по-гъвкава. Преди търговските представители трябваше да са на работните си места, за да имат достъп до данните на клиентите, но сега могат да управляват взаимоотношенията си от телефоните си, докато са в движение.

Безпроблемната работа в екип зависи от подходящите функции за сътрудничество. Нека видим как тези примери за CRM софтуер подпомагат комуникацията и координацията в екипа.

ClickUp

ClickUp предлага всичко необходимо за работа в екип: чат в реално време, коментари, бели дъски и споделяне на документи. Имате нужда да управлявате работната натовареност на множество проекти с много екипи? ClickUp е точно за вас!

Pipedrive

Сътрудничеството в Pipedrive е насочено главно към продажбите – разпределяне на потенциални клиенти, проследяване на сделки и споделяне на информация в рамките на вашия процес. Чудесно за продажбите, но не е идеално за по-широка работа в екип.

🏆 Победител: ClickUp за екипно сътрудничество извън продажбените задачи.

🧠 Интересен факт: Най-големите предизвикателства пред CRM са интеграцията на технологии (41%), ограниченията на функциите на платформата (40%) и вътрешните знания и умения (37%). 43% от лидерите посочват прогнозирането и анализа на продажбите като най-важните CRM-базирани дейности, на които организациите дават приоритет днес.

ClickUp и Pipedrive в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят реалните потребители за ClickUp и Pipedrive, и отговорите не ни разочароваха. Макар че няма конкретни теми, посветени на двете платформи, ето какво казват потребителите за тези инструменти. 👇

Потребителите хвалят ClickUp за неговите функционалности, които позволяват да се управлява всичко наведнъж:

Изпробвах практически всички сериозни търговски инструменти, които се предлагат на пазара. Това, което ми харесва в ClickUp, е основно това, което те рекламират: едно приложение за всичко. Много ми харесва нивото на персонализация на управлението на задачите, а базата знания също е доста солидна. Наскоро пуснаха значително подобрение на чата, така че заместваме и Slack.

Изпробвах практически всички сериозни търговски инструменти, които се предлагат на пазара. Това, което ми харесва в ClickUp, е основно това, което те рекламират: едно приложение за всичко. Много ми харесва нивото на персонализация на управлението на задачите, а базата знания също е доста солидна. Наскоро пуснаха значително подобрение на чата, така че заместваме и Slack.

Съотношението цена-качество на ClickUp също е оценено от потребителите на Reddit.

Определено ми отне известно време, за да го разбера... Истинската суперсила на ClickUp е в способността на различни потребители и екипи да работят с една и съща информация, но да я виждат във формат (изглед), който им е най-удобен... ClickUp позволява на различни екипи в организацията да работят по какъвто работен процес предпочитат, но извън централизирана информационна структура... ClickUp е абсолютно убийствена система. По отношение на съотношението цена-качество и лекота на употреба, никога не съм виждал нещо друго, което да се доближава до него.

Определено ми отне известно време, за да го разбера... Истинската суперсила на ClickUp е в способността на различни потребители и екипи да работят с една и съща информация, но да я виждат във формат (изглед), който им е най-удобен... ClickUp позволява на различни екипи в организацията да работят по какъвто работен процес предпочитат, но извън централизирана информационна структура... ClickUp е абсолютно убийствена система. По отношение на съотношението цена-качество и лекота на употреба, никога не съм виждал нещо друго, което да се доближава до него.

От друга страна, някои потребители на Reddit хвалят Pipedrive,

Използвам Pipedrive за B2B от около 6 месеца и много ми харесва. Единственото ми притеснение, за което съм писал и преди, е, че дедупликацията не е много лесна. Ако качите 2 Excel файла с контакти или организации, които имат някои припокриващи се данни, трябва ръчно да дедуплицирате всеки приложим запис.

Използвам Pipedrive за B2B от около 6 месеца и много ми харесва. Единственото ми притеснение, за което съм писал и преди, е, че дедупликацията не е много лесна. Ако качите 2 Excel файла с контакти или организации, които имат някои припокриващи се данни, трябва ръчно да дедуплицирате всеки приложим запис.

Някои потребители се оплакват от цените на платформата,

Pipedrive има интересна ценова концепция – те таксуват добавките с фиксирана цена на компания, а не на потребител. Това понякога може да изглежда скъпо, когато първоначално го изчислите на потребител, но всъщност е доста разумно. Например, модулът им „Кампании“ струва около 20 долара на месец, което не е твърде скъпо, макар и да не е най-надеждната опция на пазара.

Pipedrive има интересна ценова концепция – те таксуват добавките с фиксирана цена на компания, а не на потребител. Това понякога може да изглежда скъпо, когато първоначално го изчислите на потребител, но всъщност е доста разумно. Например, модулът им „Кампании“ струва около 20 долара на месец, което не е твърде скъпо, макар и да не е най-надеждната опция на пазара.

🧠 Интересен факт: CRM започна с химикал и хартия. Преди софтуерът да вземе превес, фирмите управляваха взаимоотношенията с клиентите си с помощта на ръчно написани бележки, индексни картички и Rolodexes. Сега всичко е цифрово, автоматизирано и задвижвано от изкуствен интелект.

Кой CRM инструмент е най-добър?

Резултатите са готови и имаме ясен победител! ClickUp се очертава като по-добрият избор. 👑

Макар Pipedrive да предлага лесен за употреба интерфейс, пригоден за екипи по продажбите, той не отговаря на няколко ключови изисквания, които са от съществено значение за цялостното управление на бизнеса. Фокусът му върху управлението на продажбите ограничава неговата гъвкавост, което го прави по-малко подходящ за екипи, които се нуждаят от по-широки възможности за управление на проекти.

От друга страна, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, надхвърля функционалностите на CRM, като предлага управление на задачи, автоматизация на маркетинга, множество изгледи и много други за цялостно бизнес решение.

Създаден с оглед на мащабируемост, ClickUp расте заедно с бизнеса на всякакви размери, което го прави инвестиция с гарантирано бъдеще.

