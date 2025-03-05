10-те най-добри алтернативи на Polly AI за обратна връзка от служителите и ангажираност на екипа

За всеки екип идва момент, в който ефективното и привлекателно сътрудничество се заменя с монотонна и безжизнена работна среда. Решения като Polly AI помагат да се вдъхне нов живот в тази трудна ситуация, като предоставят на екипите инструменти за ангажираност и обратна връзка, които да разчупят леда и да дадат тласък на нещата.

Polly AI обаче не е единствената опция на пазара. Възможно е да не разполага с една или две функции, от които наистина се нуждаете, или може би се нуждаете от други опции, които работят по-добре с вашите конкретни работни процеси.

Коя опция ще ви подхожда най-добре? В този блог ще разгледаме 10 алтернативи на Polly AI, които може да я надминат в набора от инструменти на вашето работно място. Тези опции ще ви помогнат да превърнете анкетите, сесиите с въпроси и отговори и проверките на екипа в нещо по-малко скучно. 🎉

Какво е Polly AI?

чрез Polly AI

Polly AI е инструмент за ангажираност на работното място и обратна връзка, който улеснява събирането на информация от екипите. Платформата работи безпроблемно с комуникационни инструменти като Slack, Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, което позволява на бизнеса да провежда анкети, проучвания, сесии с въпроси и отговори и автоматизирани проверки, без да прекъсва работния си процес.

Polly улеснява събирането на бърза обратна връзка, провеждането на кратки срещи, играенето на забавни игри и проверката на настроенията на служителите чрез анкети. Помага за повишаване на ангажираността и подкрепя вземането на решения въз основа на солидни данни, като прави обратната връзка по-бърза, по-ангажираща и по-лесна за действие.

Защо да изберете алтернативи на Polly AI?

Polly AI разполага с някои страхотни инструменти за ангажираност на екипа, но има няколко причини, поради които организациите може да искат да разгледат други AI комуникационни инструменти:

Ограничен безплатен план: Безплатният план на Polly има ограничение от 25 отговора на месец, което може да не е достатъчно за екипи, които се нуждаят от постоянна обратна връзка. Резултатите се съхраняват в продължение на 45 дни, което затруднява дългосрочния анализ.

Сложен потребителски интерфейс: Някои потребители може да намерят интерфейса на Polly за малко труден за навигация, особено когато се опитват да създадат анкети с много опции или персонализирани функции. Тази сложност затруднява бързото събиране на обратна връзка.

Защита на личните данни: По подразбиране Polly показва имената на респондентите, така че ще трябва да направите някои ръчни промени, за да запазите анонимността. Тази настройка по подразбиране може да затрудни хората да споделят честна обратна връзка по чувствителни въпроси.

Ограничен анализ на данни: Polly се справя добре със събирането на обратна връзка, но не е достатъчно ефективна по отношение на разширените анализи. Тя не помага за откриването на тенденции или за задълбочено проучване на информация, което е изключително важно за вземането на информирани решения.

Може да откриете, че други инструменти предлагат по-пълни функции, по-лесни за използване интерфейси, по-силни контроли за поверителност и по-добра поддръжка, което повишава ангажираността на екипа и процесите на обратна връзка.

🔎 Знаете ли, че... Служителите, които получават подходящо признание, са четири пъти по-ангажирани в работата си.

Алтернативи на Polly AI на един поглед

Ето кратък преглед на примерите за употреба и бизнес структурите за всяка алтернатива на Polly AI:

Алтернатива Пример за употреба Най-подходящо за ClickUp Управление на задачи и проекти с вградени анкети за обратна връзка от екипа Екипи, които ефективно управляват проекти, задачи и работни процеси Simple Poll Бързи анкети в работната среда на Slack Потребители на Slack, които се нуждаят от бързи, неформални решения на екипа HeyTaco Признание и оценка на служителите Екипи, които повишават морала чрез взаимно признание Microsoft Forms Анкети, тестове и събиране на обратна връзка Потребители на Microsoft 365, които събират структурирани отговори Matter Обратна връзка от колеги и развитие на умения Екипи, насърчаващи непрекъснатото обратно свързване и професионалното развитие SurveyMonkey Разширени проучвания и анализи Бизнеси, които се нуждаят от задълбочени проучвания Doodle Планиране на срещи и събития Екипи, координиращи срещи в различни часови зони Zapier Автоматизация на работния процес и интеграция на приложения Потребители, които автоматизират повтарящи се задачи в различни инструменти Google Forms Безплатни формуляри, анкети и събиране на данни Лица и организации, които се нуждаят от проста, безплатна опция Culture Amp Ангажираност на служителите и управление на производителността Компании, които подобряват културата на работното място и удовлетвореността на служителите

10-те най-добри алтернативи на Polly AI, които можете да използвате

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Polly AI! Всяка от тях предлага нещо специално за проучвания, анкети, ангажираност на служителите и автоматизация на работния процес.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на обратна връзка и сътрудничество)

Изтеглете този шаблон Създавайте високо персонализирани формуляри за проучвания, за да получите полезни информации с ClickUp Forms.

ClickUp е приложението за работа, което помага на екипи от всякакъв размер да управляват работата си на едно място. То предоставя различни инструменти, които помагат при управлението на проекти, сътрудничеството и оптимизирането на работните процеси, като прави процеса прост и ангажиращ.

Когато става въпрос за обратна връзка и ангажираност, повечето от нас използват външни инструменти и пренасят информацията обратно в работната си среда, което води до превключване на контекста и преминаване от един инструмент към друг. С ClickUp обаче това не е така.

С AI агентите на ClickUp можете да автоматизирате рутинните процеси и да повишите продуктивността на екипа. Например, провеждането на асинхронни standup срещи става без усилие – агентите могат да подканят екипа ви за актуализации, да събират отговори и автоматично да генерират обобщение на напредъка на всеки. Това елиминира ръчното проследяване и гарантира, че важните актуализации винаги се записват и споделят, като всички остават съгласувани и фокусирани върху най-важното.

Насърчете членовете на екипа си да подават отговори, независимо дали са забавни или сериозни!

С опции за създаване на публични или частни канали за конкретни задачи и проекти, ClickUp Chat помага на екипа ви да поддържа разговорите организирани и по темата. В ClickUp има разнообразие от чат агенти, които правят разговорите ви по-продуктивни и практични!

Ако искате да създадете подробна анкета и незабавно да превърнете получената информация в практически задачи, ClickUp Forms трябва да бъде вашият нов най-добър приятел. Той ви позволява лесно да създавате персонализирани формуляри и да ги свързвате директно със задачи в ClickUp. Това е удобно за събиране на обратна връзка, провеждане на анкети или обработка на гласувания, тъй като отговорите от анкетите са подредени в задачи, което улеснява проследяването и последващите действия.

Фен на Slack? Интеграцията на ClickUp със Slack ви позволява лесно да създавате задачи и коментари от вашите Slack съобщения. ClickUp ви позволява също да прикачвате задачи директно в чатовете си в Microsoft Teams. Ще получавате актуализации на статуса, коментари и известия за прикачени файлове в реално време, което улеснява сътрудничеството между различни платформи.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за анкета за ангажираност на служителите на ClickUp, за да получите ценна обратна връзка от служителите си.

Искате да започнете веднага? Ние имаме шаблоните. Например, шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp помага на екипите да следят удовлетвореността на служителите и да разпознават областите, които се нуждаят от подобрение, като събират структурирана обратна връзка. Той има за цел да предостави информация в реално време за културата на работното място, така че екипите по човешки ресурси да вземат решения, основани на данни, за подобряване на опита на служителите.

Какво ще ви хареса в това:

Ясно идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение в условията на работното място, и повишете удовлетвореността на служителите от работата им.

Проследявайте подобренията и промените във времето

Оформяйте политики и стратегии чрез анализ на ценна обратна връзка

Има и шаблон за обратна връзка на ClickUp и шаблон за план за действие за анкета за ангажираност на ClickUp, които ще ви помогнат да определите следващите стъпки въз основа на мнението на служителите.

Искате да подобрите анкетата си с AI? Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате структурирани анкети за ангажираност на служителите за секунди. Ето една, която създадохме:

Пример за проучване за ангажираността на служителите, създадено от ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp

Събирайте обратна връзка с персонализирани формуляри, които превръщат отговорите в изпълними задачи.

Улеснете дискусиите с помощта на ClickUp Chat за обратна връзка от екипа в реално време.

Следете ангажираността с шаблони за анкети за структурирани прозрения

Модифицирайте и персонализирайте вашите анкетни формуляри за секунди с ClickUp Brain.

Анализирайте отговорите с таблата на ClickUp , които визуализират тенденциите и настроенията в екипа.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции на платформата могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp? Ето какво казва Кристиан Гонзалес, административен координатор в Националната търговска, услуги и туристическа камара на Гуадалахара:

Опростяваме всички процеси в нашите отдели, като интегрираме платформи за бизнес анализи, инструменти за автоматизирано изпращане на писма и съхраняваме KPI, формуляри, документи за процеси и зависимости в едно приложение (ClickUp).

Опростяваме всички процеси в нашите отдели, като интегрираме платформи за бизнес анализи, инструменти за автоматизирано изпращане на писма и съхраняваме KPI, формуляри, документи за процеси и зависимости в едно приложение (ClickUp).

🧠 Интересен факт: Световната икономика губи около 9 трилиона долара годишно поради ниското ниво на ангажираност на служителите!

2. Simple Poll (най-подходящ за бързи анкети в Slack)

чрез Simple Poll

Simple Poll е лесен за използване инструмент за анкети, създаден специално за Slack. Той позволява на екипите лесно да създават анкети и проучвания в рамките на своето работно пространство, като всичко остава удобно. Simple Poll работи в рамките на Slack, така че не е нужно да преминавате от едно приложение в друго. С функцията за анонимни анкети служителите могат лесно да споделят искрените си мисли без колебание.

Най-добрите функции на Simple Poll

Създавайте анкети в Slack мигновено с командата /poll

Провеждайте анонимни анкети, за да насърчите честната обратна връзка.

Планирайте периодични анкети, за да автоматизирате проверките на екипа и обратната връзка по проектите.

Експортирайте резултатите от анкетите в CSV формат за дългосрочно проследяване и анализ.

Ограничения на Simple Poll

Безплатната версия ограничава потребителите до 100 отговора на месец.

Не предлага вградени отчети освен CSV експортиране.

Цени на Simple Poll

Безплатно

Премиум: 59 $/месец на потребител за до 24 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Simple Poll

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво казва един потребител на Simple Poll за него:

Харесва ми колко бързо и лесно мога да създавам и изпращам анкети до различни екипи в Slack. Независимо дали става дума за планиране на екипно събитие, събиране на мнения за проект или запитване кой има опит с определен софтуер – Simple Poll ми позволява да персонализирам ефективна анкета или проучване, за да ангажирам екипа си и да събера техните мнения.

Харесва ми колко бързо и лесно мога да създавам и изпращам анкети до различни екипи в Slack. Независимо дали става дума за планиране на екипно събитие, събиране на мнения за проект или запитване кои от екипа имат опит с определен софтуер – Simple Poll ми позволява да персонализирам ефективна анкета или проучване, за да ангажирам екипа си и да събера техните мнения.

3. HeyTaco (Най-доброто за признание между колеги в Slack и Microsoft Teams)

чрез Hey Taco

HeyTaco е освежаваща платформа за признание на служителите, която позволява на членовете на екипа да покажат признателност за упоритата работа на другите по забавен и ангажиращ начин. Чрез интеграцията си с други комуникационни платформи, потребителите изпращат виртуални „такос“, за да покажат признателност.

Това е забавен начин да създадете положителна и свързана работна атмосфера. Всеки член на екипа получава дневна надбавка за тако, която споделя с колегите си, за да признае добрата работа или екипния дух.

Най-добрите функции на HeyTaco

Въведете признание от колеги с виртуални такос, за да направите оценяването забавно и значимо.

Интегрирайте със Slack и Microsoft Teams, за да включите признанието в съществуващите работни процеси.

Персонализирайте наградите, за да ги съобразите с корпоративната култура

Следете ангажираността чрез класации и нива на постижения

Ограничения на HeyTaco

Липсват функции като автоматизирани анкети и по-задълбочени анализи.

Честите известия за признание могат да станат прекалено много

Цени на HeyTaco

Планове за всички и за екипи: 3 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за HeyTaco

G2: 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Уникалният подход на HeyTaco има много почитатели, като един от потребителите казва:

Оценявам колко лесно е да споделяш признателност с колегите си в Slack. Това е толкова просто, колкото изпращането на емотикон, но добавя внимателен, личен щрих, за да признаеш усилията на някого. Тази простота насърчава честите, искрени изрази на благодарност, което има положително влияние върху морала на екипа.

Оценявам колко лесно е да споделяш признателност с колегите си в Slack. Това е толкова просто, колкото изпращането на емотикон, но добавя внимателен, личен щрих, за да признаеш усилията на някого. Тази простота насърчава честите, искрени изрази на благодарност, което има положително влияние върху морала на екипа.

4. Microsoft Forms (най-доброто решение за интеграция с Microsoft 365)

чрез Microsoft Forms

Microsoft Forms ви позволява да създавате анкети, тестове и проучвания безпроблемно. Като ключова част от пакета Microsoft 365, той работи добре с други приложения на Microsoft, което го прави фантастичен вариант за организации, които вече използват екосистемата на Microsoft.

Платформата предлага различни типове въпроси, като многократен избор, текст, оценка и скала на Ликерт. Проследяването на отговорите в реално време и вградените аналитични инструменти предоставят незабавни данни, които могат да бъдат допълнително анализирани чрез експортиране на данните в Excel.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа при създаването на формуляри и анализа на данни

Вградете тестове или формуляри за обратна връзка директно във видеоклипове, хоствани в Microsoft Stream на Sharepoint.

Позволете на респондентите да качват файлове като част от отговорите си във формуляра, което улеснява събирането на подкрепящи документи или изображения.

Създавайте формуляри, които поддържат няколко езика, разширявайки достъпността за различни групи респонденти.

Ограничения на Microsoft Forms

Възможностите за интеграция са фокусирани предимно в екосистемата на Microsoft, което потенциално ограничава свързаността с приложения на трети страни.

Той не се предлага като самостоятелен продукт и изисква абонамент за Microsoft 365.

Цени на Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

➡️ Прочетете още: Как да създадете анкета в Microsoft Forms

5. Matter (Най-доброто за обратна връзка и признание от колеги)

чрез Matter

Matter е платформа за признание и обратна връзка на служителите, която подобрява културата на работното място и ангажираността на колегите. Тя също така помага на членовете на екипа да споделят конструктивна обратна връзка, да празнуват успехите си и да насърчават непрекъснатото лично и професионално развитие.

Като алтернатива на Polly AI, Matter се интегрира безпроблемно с комуникационни инструменти като Slack и Microsoft Teams и позволява взаимно признание чрез персонализирани похвали и обратна връзка. Платформата предлага също персонализирани похвали, автоматизирани напомняния за обратна връзка и анализи, които ви помагат да следите ангажираността и производителността.

Най-добрите функции на Matter

Изпращайте автоматични, персонализирани напомняния с платформата „Feedback Friday” (Петък за обратна връзка).

Проследявайте ангажираността и идентифицирайте областите за подобрение в организацията.

Включете обратната връзка и признанието в ежедневните работни процеси

Създайте персонализирани шаблони за признание, съобразени с ценностите на компанията или конкретни поводи.

Ограничения на Matter

Безплатната версия ограничава потребителите да изпращат ограничен брой похвали на канал на седмица.

За някои потребители цената може да се окаже предизвикателство.

Цени на Matter

Безплатно завинаги

Предимства: 4 $/месец на потребител

Pro + Surveys: 7 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Matter

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

6. SurveyMonkey (най-доброто за създаване и анализ на анкети)

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey е отлична онлайн платформа за анкети, която позволява на физически лица и организации да създават, споделят и анализират анкети. Тя предлага различни типове въпроси, персонализирани шаблони и разширени логически функции , което улеснява потребителите при създаването на анкети и провеждането на проучвания.

Разширени функции като логика за прескачане и разклоняване подобряват преживяването на респондентите, като представят подходящи въпроси въз основа на предишни отговори. Освен това SurveyMonkey предоставя инструменти за анализ и отчитане в реално време, което позволява на потребителите да получат незабавно полезна информация.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Достъп до подбрана колекция от въпроси, написани от експерти, за подобряване на качеството и релевантността на проучванията.

Създавайте анкети на различни езици, за да достигнете до разнообразна аудитория и да съберете изчерпателна обратна връзка.

Разпространявайте анкети чрез различни канали, включително имейл, уеб връзки и социални медии.

Анализирайте отговорите в реално време с динамични инструменти за отчитане.

Ограничения на SurveyMonkey

Безплатната версия ограничава потребителите до 10 въпроса на анкета.

Цената може да е твърде висока за малките предприятия или физическите лица.

Цени на SurveyMonkey

Advantage Annual: 39 $/месец на потребител

Стандартен месечен план: 99 $/месец на потребител

Premier Annual: 139 $/месец на потребител

Предимство за екипа: 30 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Team Premier: 92 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Провеждането на проучване сред потребителите на ранен етап ви помага да проектирате въз основа на реалните нужди на потребителите, а не на предположения. Създайте интуитивен, ефективен и приятен продукт, като активно слушате потребителите и разбирате техните проблеми. Това води до по-висока удовлетвореност, по-добро задържане и по-силно приемане. 🚀

7. Doodle (Най-доброто за опростено планиране на групови срещи)

чрез Doodle

Doodle е популярен онлайн инструмент за планиране, който се използва за координиране на срещи и събития с група хора. Той позволява на организаторите да предлагат различни времеви слотове, а участниците да споделят кога са свободни, което елиминира ненужните размени на съобщения.

С интуитивния си интерфейс, потребителите могат да предлагат няколко времеви слота, да канят участниците да гласуват за предпочитаните от тях опции и бързо да определят най-подходящото време за всички участници. Doodle се интегрира безпроблемно с популярни календарни приложения като Google Calendar и Outlook, като гарантира, че всички насрочени събития са синхронизирани между платформите.

Най-добрите функции на Doodle

Координирайте груповите срещи, като предлагате няколко варианта за време и позволявате на участниците да посочат своята наличност.

Подобрете участието и пунктуалността с функции като автоматични напомняния и крайни срокове, които подканват участниците да отговорят.

Персонализирайте анкетите с различни опции, включително дати, часове и местоположения.

Подобрете професионалния си имидж, като добавите логото на вашата организация и елементи от брандинга към вашите Doodle покани и анкети.

Ограничения на Doodle

Безплатната версия включва реклами, които могат да ви разсейват.

Някои разширени функции са достъпни само в платените версии.

Цени на Doodle

Безплатно

Про: 14,95 $/месец на потребител

Екип: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии в Doodle

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Простата функционалност на Doodle е хит сред потребителите, като един от тях казва

Функционално е проста и лесна за споделяне. Настройването на кампании и изпращането на линкове до много получатели е лесно. Създаването на множество анкети или опции за календар е отлична функция. Както повечето участници в анкетите, никога не съм пропускал краен срок за насрочване на среща или получавал закъснял отговор.

Функционално е проста и лесна за споделяне. Настройването на кампании и изпращането на линкове до много получатели е лесно. Създаването на множество анкети или опции за календар е отлична функция. Както повечето участници в анкетите, никога не съм пропускал краен срок за насрочване на среща или получавал закъснял отговор.

8. Zapier (Най-доброто решение за автоматизация на работния процес между различни платформи)

чрез Zapier

Zapier е платформа за автоматизация, която ви позволява да свържете различни уеб приложения и да опростите работните си процеси без кодиране. Потребителите могат да създават „Zaps“, за да настроят тригери и действия между приложенията, което улеснява повтарящите се задачи. Освен това Zapier поддържа над 5000 приложения, включително добре известни инструменти като Gmail, Slack и Trello. Помага за създаването на плавен поток от данни между различни платформи.

Най-добрите функции на Zapier

Приложете логиката „ако/тогава“ в Zaps, за да изпълнявате различни действия въз основа на конкретни условия.

Използвайте набора от вградени инструменти на Zapier, за да персонализирате и контролирате потока от данни в рамките на вашата автоматизация.

Следете ефективността на автоматизацията с подробна история на задачите

Създайте многоетапни Zaps, за да автоматизирате задачите и да активирате сложни работни процеси.

Ограничения на Zapier

Безплатният план ограничава потребителите до едностъпкови Zaps и 100 задачи на месец.

Плановете от по-висок клас могат да се окажат скъпи за физически лица и малки предприятия.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионална версия: Започва от 29,99 $/месец

Екип: Започва от 103,50 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

9. Google Forms (най-доброто решение за безплатно и лесно създаване на формуляри)

чрез Google Forms

Google Forms е безплатен инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява да създавате, споделяте и анализирате анкети, тестове и формуляри, което го позиционира като жизнеспособна алтернатива на Polly AI. Като част от пакета Google Workspace, той работи добре с други услуги на Google, като Google Sheets, което прави събирането на данни и анализа на анкетите по-ефективни.

Интуитивният интерфейс на приложението също така безпроблемно се адаптира към различни типове въпроси, включително с множествен избор, падащо меню и линейни скали, отговаряйки на разнообразни нужди за събиране на данни.

Най-добрите функции на Google Forms

Създавайте формуляри за обратна връзка с помощта на интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Позволете на няколко потребители да редактират формуляри едновременно; функции за сътрудничество в реално време, за да улесните работата в екип.

Интегрирайте с Google Sheets за анализ на данни в реално време.

Достъпвайте и качвайте файлове директно чрез формуляра, което е полезно за събиране на документи, изображения или други ресурси.

Ограничения на Google Forms

Той предлага основни дизайнерски функции, което прави формулярите да изглеждат общовалидни.

Той не предлага вградени функции за разширени анализи или отчети.

Цени на Google Forms

Безплатно

Оценки и рецензии в Google Forms

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Потребителите харесват колко бързо се създават формуляри в Google Forms, като един от тях казва:

Google Forms улеснява и ускорява работата с хора, които не могат да бъдат в една и съща стая. Трябва да работим бързо, за да развиваме бизнеса си, а Google Forms е мигновено.

Google Forms улеснява и ускорява работата с хора, които не могат да бъдат в една и съща стая. Трябва да работим бързо, за да развиваме бизнеса си, а Google Forms е мигновено.

10. Culture Amp (Най-доброто за ангажираност на служителите и управление на производителността)

чрез Culture Amp

Culture Amp е всеобхватна платформа за опит на служителите с широка гама от инструменти за ангажираност, управление на производителността и развитие.

Създадена с цел да подобри културата на работното място, Culture Amp дава възможност на организациите да събират полезна информация чрез персонализирани анкети, оценки на представянето и планове за развитие. Платформата предоставя инструменти за събиране и анализиране на обратна връзка от служителите, провеждане на оценки на представянето и подкрепа на непрекъснатото развитие.

Най-добрите функции на Culture Amp

Провеждайте изчерпателни проучвания за ангажираността на служителите с полезни заключения

Въведете управление на ефективността чрез поставяне на цели, 360-градусова обратна връзка и проследяване на развитието.

Интегрирайте с различни HRIS системи, за да опростите управлението на данни.

Създайте структурирана матрица на компетенциите, за да дефинирате и оцените уменията и поведението, които се очакват в организацията.

Ограничения на Culture Amp

Разширените функции може да изискват време за усвояване.

Някои потребители смятат, че цената на платформата е относително висока.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Culture Amp

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

Изберете най-добрата алтернатива на Polly AI

Изборът на подходяща алтернатива на Polly AI зависи от това, което работи най-добре за работния процес на вашия екип. Има много добри опции, независимо дали търсите бързи анкети с Simple Poll, подробни резултати от проучвания с SurveyMonkey или гладка автоматизация с Zapier.

Ако искате платформа, която прави всичко – събира обратна връзка, насърчава сътрудничеството и предоставя надеждни анализи – ClickUp е най-добрият избор. Тя опростява управлението на обратната връзка с персонализирани формуляри, чат в реално време и информативни табла.

Регистрирайте се безплатно още днес, за да видите как ClickUp подобрява ангажираността на екипа ви и работните процеси.