Как да създадете анкета в Slack?

Какъв инструмент използвате за вътрешна комуникация във вашата организация?

Ако сте отговорили Slack, вие сте един от приблизително 38,8 милиона други потребители, които използват платформата ежедневно. Говорим за достоен конкурент!

Slack промени начина, по който екипите си сътрудничат, като предлага динамично пространство, в което каналите, незабавните съобщения и интеграциите на трети страни опростяват комуникацията. Но знаете ли, че можете да го използвате и за вземане на решения?

Как? Отговорът е анкетите в Slack.

Една навременна анкета в Slack може да опрости вземането на решения, да събере обратна връзка и да ангажира активно членовете на екипа ви.

Нека разгледаме как да създавате такива анкети в Slack.

Polly е по-разширена опция, която предлага функции като планирани анкети, анонимни отговори и подробни анализи.

SurveyMonkey е чудесен инструмент за задълбочени проучвания. Създайте формуляри на тяхната платформа и споделете линкове в Slack, за да получите отговори.

ClickUp се интегрира със Slack, което прави анкетите и вземането на решения ефективни и без усилие.

Формулярите на ClickUp са надеждна алтернатива на анкетите в Slack, като ви позволяват да персонализирате формулярите, да събирате подробна информация и да анализирате отговорите с помощта на таблата на ClickUp.

Най-добрите практики за анкетиране включват задаване на прости въпроси, определяне на ясни срокове и използване на инструменти като ClickUp за проследяване и анализ на резултатите в реално време.

Различни методи за създаване на анкети в Slack

Създаването на анкети в Slack е по-лесно, отколкото си мислите. Въпреки че Slack няма вграден инструмент за създаване на анкети, има много начини да го използвате за бързо проучване.

От бързи реакции с емотикони до специални приложения за анкети за по-подробни отговори, Slack разполага с инструменти, които улесняват провеждането на анкети.

1. Анкета с емоджи в съобщение в Slack

Реакциите с емоджи са бърз и неформален начин да проведете проста анкета в канал в Slack. Ето как можете да го направите:

Кликнете върху бутона „Създаване“, за да публикувате съобщение в Slack с въпроса и опциите на анкетата (например: „Кое време е най-подходящо за срещата? Опция едно: 10:00 ч., Опция две: 14:00 ч.“).

Добавете съответните емотикони към съобщението си за всеки вариант на отговор

Помолете членовете на екипа да гласуват, като реагират с емотикона, която съответства на избора им.

чрез Slack.

Можете да видите най-популярния избор с един поглед.

Това е идеално за бързи проучвания или анкети с един въпрос, но не и за анкети с много въпроси или анонимни отговори.

🧠Интересен факт: Slack популяризира използването на персонализирани емоджита в комуникацията на работното място, като позволява на екипите да качват свои собствени емоджита, за да отразят вътрешните си шеги, корпоративната култура или просто за забавление.

2. Проста анкета

Simple Poll е известна приложение за анкети, използвано за създаване на анкети в Slack. То е идеално за събиране на бързи мнения от вашия екип.

Отидете на уебсайта на Simple Poll или в директорията на приложенията на Slack, кликнете върху „Добави към Slack“ и разрешете приложението за вашата работна среда в Slack. Имайте предвид, че Simple Poll е платформа на трета страна, която трябва да бъде добавена към вашата работна среда в Slack, преди да можете да я използвате.

чрез Simple Poll

Сега има два начина да създадете анкета в Simple Poll.

А) Използване на пряк път

В чат прозореца, в долния ляв ъгъл, има удобен бутон Прикачени файлове и преки пътища (малкият символ плюс). Кликнете върху него, за да започнете.

Ако „Създаване на анкета с Simple Poll“ не се появи веднага, просто напишете „poll“ в лентата за търсене и тя трябва да се появи.

След като кликнете върху прекия път „Проста анкета“, ще се появи прозорец. Можете да добавите въпросите си, да настроите опциите и да промените настройките според вашите предпочитания.

Когато анкетата ви е готова, кликнете върху бутона „Преглед“. Той ще ви покаже как ще изглежда анкетата ви, когато бъде публикувана.

Б) Използване на командата /poll

Отидете в канала в Slack или в директното съобщение, където искате да създадете анкетата, и въведете командата /poll, последвана от вашия въпрос и варианти за отговор. Например:

Натиснете Enter или Send и анкетата ви ще бъде публикувана.

💡Съвет от професионалист: Можете да персонализирате още повече анкетата, като добавите разширени ключови думи към вашите команди със слеш, като например: „анонимно“, за да запазите отговорите конфиденциални.

„recurring“, за да създавате повтарящи се анкети на редовни интервали

„ограничете гласовете“, за да ограничите броя пъти, през които всеки участник може да гласува

„allow-options“, за да позволите на членовете на екипа си да добавят опции Например: /poll „Какво искате да обсъдим на по-късното фирмено събрание?“ „Напредък в набирането на персонал“ „Новини за партито“ „Финансови резултати“ allow-options anonymous

Натиснете Enter и Simple Poll ще създаде анкетата в канала или съобщението. Вашият екип може да започне да гласува веднага!

3. Polly

Polly е още едно фантастично средство за създаване на анкети в Slack, което предлага разширени функции като планиране на анкети и анонимно гласуване.

1. Посетете директорията с приложения на Slack и добавете Polly към работното си пространство в Slack.

2. В предпочитания от вас канал напишете /polly, последвано от вашия въпрос и опциите.

3. Ще се появи изскачащ прозорец, в който можете да избирате от различни типове въпроси:

Множествен избор

Числови скали (1-5, 1-10)

Съгласен/Несъгласен

NPS (Net Promoter Score)

Отворени въпроси

чрез Polly

4. Подобно на Simple Poll, можете да добавите допълнителни опции като анонимни анкети, многократно гласуване и повтарящи се анкети.

5. Щом анкетата ви е готова, можете да я стартирате веднага или да я насрочите за участниците.

6. Polly предоставя резултати и актуализации в реално време, така че можете да следите резултатите от анкетата, докато екипът ви отговаря.

👀 Знаете ли? В Polly, след като създадете анонимна анкета/проучване, не можете да я направите неанонимна по-късно. Но можете да промените нещата.

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey, софтуер за създаване на онлайн формуляри, е отличен избор за създаване на подробни анкети или проучвания с разширени типове въпроси. Макар да не е вграден директно в Slack, можете лесно да споделяте анкетите си от SurveyMonkey с екипа си.

Чрез интегрирането на Slack и SurveyMonkey можете да използвате команди със слэш, за да задавате прости въпроси и да споделяте анкети и резултати с участниците в Slack. Например: /poll „За какво да обсъдим на следващата ни сесия?“

Ако вече сте създали по-подробна анкета в SurveyMonkey, можете лесно да я споделите в канала си в Slack с друга проста команда: /survey.

чрез SurveyMonkey

Ограничения при използването на Slack за създаване на анкети

Анкетите в Slack често не са достатъчно гъвкави по отношение на персонализирането на типовете въпроси или дизайна, което ограничава начините за събиране на обратна връзка.

Анкетите понякога могат да се разпръснат по различни канали, което затруднява управлението на отговорите или проследяването на резултатите на едно място.

Създаването на разширени анкети в Slack (например анкети с няколко въпроса) често изисква инсталирането на приложения на трети страни, което може да доведе до допълнителни разходи или ограничения.

Прочетете също: Как да проведете проучване на потребителите

Създавайте анкети с ClickUp

Когато става въпрос за безпроблемно анкетиране и сътрудничество, ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата — предлага мощна алтернатива на анкетите в Slack.

Докато Slack предлага отлични опции за основни анкети и бързи проучвания, ClickUp отива още по-далеч с ClickUp Form View, като премахва ограниченията като ограничена персонализация и липса на подробно събиране на данни.

🧠Интересен факт: Концепцията за анкетите датира от 19 век. Джордж Галъп провежда първата научна анкета за общественото мнение в САЩ през 1935 г., която поставя основите на съвременните техники за анкетиране.

Защо да използвате формулярите на ClickUp?

Представете си, че планирате фирмена екскурзия и искате да съберете предпочитанията на всички за дейности... или обяд. Макар че бърза анкета в Slack може да свърши работа, вероятно ще ви е необходима по-голяма гъвкавост, за да съберете различни предпочитания, коментари или дори класации.

Повишете нивото на анкетите си с ClickUp Form View

С ClickUp Forms можете да:

Създавайте напълно персонализирани анкети, съобразени с вашите нужди

Събирайте подробни отговори, включително отворени въпроси

Споделете линка чрез ClickUp Chat (или Slack) за лесен достъп. ClickUp Chat ви позволява да маркирате линка като „Обявление“, за да не бъде пропуснат. Можете също да изпратите на респондентите напомняне чрез ClickUp , за да подадат отговорите си навреме!

Използвайте съобщенията в ClickUp Chat, за да подчертаете споделената анкета

С ClickUp всяка стъпка от анкетата се извършва в рамките на едно и също приложение, което елиминира необходимостта да превключвате между приложения или да инсталирате инструменти на трети страни. Започвате с създаването на анкета в ClickUp Forms, споделяте я чрез вградения чат на ClickUp и анализирате отговорите в ClickUp чрез персонализирани отчети и табла. Може ли да бъде по-ефективно от това?

Как да създадете анкета с помощта на ClickUp Form View

Създаването на анкета в ClickUp Form View е толкова бързо, колкото и интуитивно. Ето как да го направите:

1. Настройте формуляр

Отидете в работната среда на ClickUp, където искате да управлявате анкетата.

Отидете в „Form View“ (Изглед на формуляра) и изберете подходящата опция. Можете да изберете съществуващ шаблон на формуляр или да създадете нов формуляр от нулата (шаблоните са много по-бързи, разбира се!).

Създайте анкетата си, като използвате функциите за плъзгане и пускане, за да добавите въпроси/категории. Можете да използвате въпроси с много отговори, падащи менюта или дори текстови полета за отворени отговори.

Получете проста, но ефективна обратна връзка с Form View на ClickUp

Това е най-лесният начин за създаване на анкети. Съгласни ли сте?

2. Персонализирайте анкетата си

Възползвайте се от стандартните персонализирани полета на ClickUp като „Име“, „Имейл“ или „Приоритет“ за анкети. Можете да ги персонализирате според нуждите си.

Използвайте условна логика, за да насочвате респондентите въз основа на предишните им отговори. Например, ако някой избере „Да“ за участие в почивка, може да му бъде предложено да избере предпочитани дати или дейности.

Генерирайте подробни анализи и отговори с условна логика в ClickUp Form View

Използвайте шаблоните на ClickUp за вдъхновение, както и за бързо създаване на анкетата. Например, шаблонът за формуляр на ClickUp ви позволява да създадете общ формуляр за регистрация, с който да събирате отговори от респондентите за минути.

3. Споделете анкетата

След като формулярът е готов и публикуван, копирайте линка с едно кликване

Споделете формулярите, които създавате в ClickUp Form View, за секунди

Публикувайте я в ClickUp Chat или в канала си в Slack, за да улесните достъпа на екипа, и позволете на участниците да отговорят директно.

4. Проследявайте отговорите

Вижте отговорите в реално време от изгледа на формуляра в ClickUp

Когато отговорите пристигнат, те се синхронизират директно с задачите в ClickUp . Това ви гарантира, че можете да реагирате незабавно на обратната връзка.

Интеграция със Slack

Но това не е всичко! С интеграцията на ClickUp в Slack можете да изпращате известия за анкети или напомняния директно в Slack. Това гарантира, че всеки има възможност да участва, като преодолява разликите между платформите.

Най-добри практики за ефективни анкети

Искате повече хора да отговарят на вашите анкети? Трябва да започнете с създаването на по-добри анкети!

Ето няколко съвета за максимално участие и ангажираност в анкетите ви:

Поставете ясни цели: Започнете с добре дефинирана цел на анкетата, за да се уверите, че въпросите са кратки, уместни и лесни за разбиране.

Дръжте го просто: Използвайте ясен език и предоставете няколко варианта за отговор, за да отчетете различни гледни точки.

Промотирайте широко: Споделете анкетата чрез имейл, чат платформи или табла, за да достигнете до по-широка аудитория. Споделете анкетата чрез имейл, чат платформи или табла, за да достигнете до по-широка аудитория. Известията на ClickUp ви помагат, като напомнят на хората да подадат отговорите си.

Предлагайте стимули: Насърчавайте участието, като обясните как ще бъдат използвани резултатите или като предложите малки награди.

Създайте усещане за спешност: Задайте ясен краен срок, за да мотивирате участниците да отговорят своевременно.

След като получите резултатите от анкетата, е също толкова важно да извлечете полезни заключения, които могат да ви помогнат да вземете ефективни решения:

Идентифицирайте тенденции: Агрегирайте данните, за да откриете модели или тенденции в отговорите. Използвайте демографски филтри, ако е приложимо, за да разберете гледните точки на различните групи.

Визуализирайте данните: Представете резултатите чрез диаграми или графики, за да направите заключенията по-достъпни и приложими.

Подчертайте ключовите изводи: Фокусирайте се върху идеите, които съответстват на целите на проекта или на ключовите показатели за ефективност на организацията, и не пренебрегвайте изключенията или неочакваните отговори, които могат да предоставят уникални перспективи.

Комуникирайте прозрачно: Споделете резултатите с участниците и заинтересованите страни, за да изградите доверие и да насърчите бъдещо участие.

Приложете тези най-добри практики с ClickUp

ClickUp предлага надеждни инструменти, които правят анкетите и анализите изключително ефективни за вас. Създайте персонализиран табло с резултатите от анкетата с ClickUp Dashboards, като използвате джаджи като кръгови диаграми или стълбови диаграми, за да визуализирате данните от отговорите с един поглед.

Визуализирайте и анализирайте резултатите от анкетата си директно в ClickUp, като използвате таблата на ClickUp.

Можете дори да следите процента на участие, като използвате джаджи за проследяване на напредъка или изгледи на активността, за да определите нивата на ангажираност. Използвайте инструментите за отчитане на ClickUp, за да генерирате обобщения и да свържете резултатите от анкетите с конкретни цели, като използвате ClickUp Goals.

Накрая, не забравяйте да добавите коментари към таблата или отчетите и да обобщите заключенията в ClickUp Docs, за да ги споделите лесно с екипа.

Чрез създаването на анкети с ясни цели, стратегически анализ на резултатите и използване на мощните функции на ClickUp, можете да превърнете анкетите в стратегически актив, който подобрява сътрудничеството в екипа и води до решения, подкрепени с данни.

💡 Професионален съвет: Когато създавате анкетата си, включете опционален отворен въпрос заедно с въпросите с многовариантни отговори. Това позволява на респондентите да споделят идеи, предложения или уникални гледни точки, които предварително зададените отговори може да не отразяват.

Покажете най-доброто от себе си (игра на думи) с ClickUp

Анкетите са едно от онези подценявани инструменти, които могат да улеснят значително работния ви живот. Независимо дали става дума за бърза анкета с емоджи реакции в Slack или за по-подробна анкета с Simple Poll или Polly, целта е да съберете обратна връзка и да вземете демократични решения.

Но понякога е необходимо нещо повече от просто гласуване.

Когато имате срокове, предпочитания и мнения, идващи от всички посоки, бърза анкета в Slack може да ви помогне, но ClickUp събира подробни отговори, филтрира ги според приоритетите на екипа и ги представя в реално време в отчети.

С ClickUp създаването на анкети е функционално, информативно и, смеем да кажем, забавно.

