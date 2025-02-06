Топ 10 оперативни CRM инструменти за оптимизиране на вашия бизнес

Играли ли сте някога играта „Удари къртицата“? Управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) често може да ви накара да се почувствате като в такава игра, в която се опитвате да изпълните задачите възможно най-бързо.

Управление на клиентски данни, актуализации на продажбите и маркетингови кампании – това никога не спира.

Тук оперативните CRM инструменти се оказват полезни. Те организират, автоматизират и оптимизират процесите, помагайки ви да управлявате забързания ритъм на бизнеса.

В тази статия ще ви представим 10 оперативни CRM инструмента, които могат да ви спестят стреса от управлението на взаимоотношенията с клиентите.

⏰ 60-секундно резюме Ако търсите кратък списък с най-добрите оперативни CRM инструменти, ето го: ClickUp: Най-добрият персонализируем CRM с безпроблемно сътрудничество в екипа Най-добрият персонализируем CRM с безпроблемно сътрудничество в екипа

HubSpot CRM: Най-добър потребителски интерфейс с маркетингова интеграция

Salesforce Sales Cloud: Най-добрият цялостен CRM с разширени възможности за персонализиране

Zoho CRM: Най-достъпният CRM с многоканална комуникация

Pipedrive: Най-добрият CRM, фокусиран върху продажбите, с визуално управление на процесите

Freshsales: Най-добрият CRM инструмент, базиран на изкуствен интелект, с оценка на потенциалните клиенти

Bitrix24: Най-добрият все-в-едно CRM с управление на проекти

Insightly: Най-добър за интегриране на CRM с управление на проекти

Monday CRM: Най-добър за персонализирани работни процеси с интуитивен интерфейс

Copper: Най-добър за безпроблемна интеграция с Google Workspace

Когато избирате най-добрите оперативни CRM инструменти за вашия бизнес, се фокусирайте върху функциите, които ви помагат да постигнете бизнес целите си:

Управление на клиентски данни: Уверете се, че CRM може да съхранява и анализира релевантни клиентски данни и резултати от продажбите. Търсете функции, които поддържат лесен достъп до клиентска информация за персонализирани взаимодействия.

Автоматизация на продажбите и маркетинга: Потърсете инструменти, които автоматизират повтарящи се задачи като имейл кампании и последващи действия. Подкрепете процесите по продажбите с инструменти, които управляват продажбения процес и повишават производителността на вашите екипи по продажби и маркетинг.

Управление на продажбите: Фокусирайте се върху инструменти, които подпомагат управлението на продажбите и предоставят информация за всеки етап от цикъла на продажбите. Инструмент, който предлага визуализация на продажбите, може да улесни тази задача.

Проследяване на взаимодействията с клиенти: Намерете добра оперативна CRM система, която е Намерете добра оперативна CRM система, която е ориентирана към клиента и записва всички взаимодействия с клиентското обслужване, имейли и обаждания. Тези данни помагат за подобряване на удовлетвореността и задържането на клиентите.

Интеграция и персонализация: Изберете CRM платформи за продажби, които могат да бъдат персонализирани в голяма степен и се адаптират към нуждите на вашия бизнес. Уверете се, че CRM се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи инструменти, като софтуер за управление на проекти или маркетинг.

Анализи и отчети: Функции като прогнозиране на продажбите могат да ви помогнат да предвидите тенденциите и да разпределите ресурсите разумно. Затова търсете инструменти, които предоставят отчети за продажбите и информация за продажбените резултати.

Удобен за ползване интерфейс: CRM платформа с лесен за ползване интерфейс намалява зависимостта от ИТ екипите и елиминира пречки като ръчното въвеждане на данни.

Мащабируемост и цена: Оценете ценовия модел, като например планове на базата на брой потребители, за да се уверите, че избраният от вас CRM отговаря на бюджета ви. Уверете се, че CRM може да се мащабира с разрастването на вашия бизнес, като поддържа по-големи екипи и повече взаимоотношения с клиенти.

Наличието на подходящия CRM инструмент за вашите нужди може да направи разликата между потъването в безкрайни таблици, пропуснати последващи действия и разочаровани клиенти – или безпроблемно проследяване на всеки потенциален клиент, автоматизиране на досадните задачи и изграждане на по-силни и по-персонализирани взаимоотношения.

1. ClickUp (Най-добрият персонализируем CRM с безпроблемно сътрудничество в екипа)

Преобразувайте взаимоотношенията си с клиентите с всеобхватното CRM решение ClickUp.

Искали ли сте някога CRM приложение, което да прави всичко? ClickUp е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

С CRM софтуера за управление на проекти на ClickUp можете да създавате и персонализирате работни процеси, които пасват идеално на вашия бизнес.

Използвайте персонализирани изгледи като списък, Kanban табло и диаграми на Гант, за да управлявате ефективно потенциалните клиенти и да проследявате взаимодействията с клиентите на различни етапи от продажбения процес.

Визуализирайте напредъка на екипа си и проследявайте успеха с таблата за управление на ClickUp.

Консолидирайте KPI в персонализирани ClickUp Dashboards, за да визуализирате и анализирате показателите за продажбите и маркетинга на едно място. Този централизиран подход гарантира, че вашият екип има бърз достъп до важни данни, което улеснява информираното вземане на решения и персонализираните взаимодействия с клиентите.

Комуникирайте по-бързо и сътрудничете без усилие с ClickUp Chat

С ClickUp Chat можете да съберете работата и съобщенията си на едно място и да си сътрудничите с екипа си в реално време. Той ви позволява да създавате и управлявате задачи директно от чат съобщенията, превръщайки дискусиите в изпълними задачи с едно кликване. Тази интеграция гарантира, че всички разговори се свързват автоматично с съответните задачи, документи и проекти, осигурявайки контекст и последователност в взаимодействията с клиентите.

Бъдете организирани и изпълнете списъка си със задачи с ClickUp Tasks.

Управлявайте ефективно задачите си с ClickUp Tasks. Разпределяйте задачи, определяйте приоритети и проследявайте напредъка, за да се уверите, че всички аспекти на управлението на взаимоотношенията с клиентите се обработват бързо и ефективно.

Имате нужда от още по-добро начало? ClickUp предлага разнообразие от шаблони, предназначени за CRM процеси. Тези готови за употреба шаблони са създадени, за да опростят процесите по управление на взаимоотношенията с клиентите, спестявайки ви време и усилия.

Например, можете да използвате шаблона ClickUp CRM, за да проследявате безпроблемно потенциални клиенти, сделки, акаунти и контакти. Той разполага с персонализирани статуси за наблюдение на напредъка в отношенията с клиентите и персонализирани полета за събиране на важна информация, като данни за контакт и отрасъл, всичко това организирано в няколко изгледа за лесен достъп и управление.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Automations, за да спестите време и да намалите ръчната работа. Например, ако управлявате продажбена тръба, настройте автоматизация, която автоматично да премества задачата в колоната „Преговори“, когато статуса се промени на „Изпратено предложение“. Запазете автоматизацията и наблюдавайте как работи безпроблемно на заден план. Спестете време и опростете работните процеси с мощните автоматизации на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте работните процеси, за да съответстват на вашите уникални бизнес процеси, от привличането на клиенти до автоматизацията на услугите.

Използвайте интеграции с популярни инструменти като Slack, Google Drive и Salesforce, за да оптимизирате операциите.

Създавайте персонализирани отчети, за да анализирате продажбите, да прогнозирате тенденциите и да подобрите задържането на клиентите.

Използвайте ClickUp Brain , вградения AI асистент на ClickUp, за взаимодействия с клиенти, автоматизиране на въвеждането на данни и напомняния за последващи действия, както и за получаване на информация за поведението на клиентите, за да персонализирате общуването и да оптимизирате комуникацията.

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение може да бъде стръмна поради неговите широки възможности.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управление на продажбите до CRM цикли на продажбите, комуникация в екипа и производствени графици. Възможността да персонализирате всичко прави ClickUp гъвкав и ви дава възможност да направите всяко пространство свое. Харесва ми също, че мога да каня гости и да използвам тази функция, за да позволя на клиентите си да виждат продуктите си в реално време през различните етапи на производството, а диаграмата на Гант ми позволява да събера всичко на едно място за пълен преглед на производственото планиране.

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управление на продажбите до CRM цикли на продажбите, комуникация в екипа и производствени графици. Възможността да персонализирате всичко прави ClickUp гъвкав и ви дава възможност да направите всяко пространство свое. Харесва ми също, че мога да каня гости и да използвам тази функция, за да позволя на клиентите си да виждат продуктите си в реално време през различните етапи на производството, а диаграмата на Гант ми позволява да събера всичко за пълен преглед на производственото планиране.

2. HubSpot CRM (Най-добър за лесен за използване интерфейс с маркетингова интеграция)

чрез HubSpot

Търсите ли CRM, който да се чувства като естествено продължение на вашия екип?

HubSpot CRM е интуитивна платформа, която интегрира маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, което я прави предпочитана сред бизнеса, който се стреми да подобри взаимоотношенията с клиентите.

Една от най-ценените функции на HubSpot CRM е централизираният му табло, което предоставя на потребителите пълен преглед на тяхната стратегия за продажби и маркетинг. Използвайте го, за да проследявате взаимодействията с клиентите, да наблюдавате прогнозите за продажбите и дори да виждате актуализации в реално време за представянето на екипа.

Този оперативен CRM софтуер улеснява създаването и проследяването на маркетингови кампании, изпращането на персонализирани имейли и анализа на показателите за продажбите.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Планирайте имейли и срещи от CRM, като използвате вградения планировчик на срещи.

Използвайте вградените интеграции с шаблони за имейли, за да автоматизирате имейл кампаниите.

Анализирайте продажбите с помощта на табла за продажби , които измерват ефективността на маркетинговите кампании, рекламите и усилията за генериране на потенциални клиенти.

Ограничения на HubSpot CRM

Някои разширени функции може да изискват абонаменти от по-висок клас.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Платформа за начинаещи клиенти: 16 USD/месец (включва едно място; допълнителните места струват 20 USD/месец)

Професионална платформа за клиенти: 1300 долара/месец (включва пет места; допълнителните места струват 50 долара/месец)

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 USD/месец (включва седем места; допълнителните места струват 75 USD/месец)

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,5/5 (над 4200 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot CRM?

Внедрихме HubSpot в нашата компания преди около 6 месеца. За нашите екипи по продажби, маркетинг и обслужване е чудесно да имат едно място, където да централизират данните си. Преди всичките ни контакти бяха разпръснати между Gmail, нашия уебсайт, различни таблици и лепящи се бележки... да, имахме нужда от това.

Внедрихме HubSpot в нашата компания преди около 6 месеца. За нашите екипи по продажби, маркетинг и обслужване е чудесно да имат едно място, където да централизират данните. Преди всичките ни контакти бяха разпръснати между Gmail, нашия уебсайт, случайни таблици и лепящи се бележки... да, имахме нужда от това.

👀 Знаете ли, че... През 1957 г. Life Circulation Company, която по-късно става DialAmerica, създава първия вътрешен екип по продажбите в САЩ, съставен изцяло от жени!

3. Salesforce Sales Cloud (Най-добрият цялостен CRM с разширени възможности за персонализиране)

чрез Salesforce

Salesforce Sales Cloud предлага цялостен набор от инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите, автоматизиране на продажбените процеси и предоставяне на задълбочени анализи чрез усъвършенствани аналитични инструменти.

Неговите функции поддържат персонализирани работни потоци, сложни процеси на продажби и големи екипи по продажбите. Неговите широки възможности за интеграция позволяват на бизнеса да се свърже с различни приложения на трети страни, създавайки единна екосистема, поддържаща различни бизнес функции.

Освен това Salesforce Sales Cloud предоставя цялостни инструменти за управление на продажбите, които предлагат видимост в реално време на процеса на продажбите. Тази функция позволява на мениджърите по продажбите да следят напредъка на сделките и улеснява проактивното управление на данните и управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Синхронизирайте автоматично съдържанието на имейлите и календара си с CRM данните с помощта на функцията Salesforce Einstein.

Използвайте надеждни инструменти за отчитане, за да проследявате бизнес резултатите.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез вградени комуникационни функции и инструменти за сътрудничество като Chatter.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Платформата може да бъде сложна и да изисква време за изучаване и пълноценно използване.

Атрактивни функции като прогнозиране и управление на оферти не са налични в стартовия пакет.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 165 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 330 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 500 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (23 100+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 700 отзива)

Прочетете също: Топ 12 алтернативи и конкуренти на Salesforce CRM

4. Zoho CRM (Най-достъпният CRM с многоканална комуникация)

чрез Zoho

Търсите ли оперативен и аналитичен CRM, който да ви помогне да управлявате взаимоотношенията с клиентите и да обедини всички ваши канали за комуникация на едно място? Тогава това е точно за вас.

Zoho CRM е оперативен CRM инструмент за бизнеса от всякакъв мащаб. Той е особено популярен сред малките и средни компании, които търсят икономично, но богато на функции решение за оптимизиране на взаимодействията с клиентите и циклите на продажбите.

Платформата лесно управлява многоканалната комуникация. От имейли и телефонни обаждания до чат на живо и социални медии, Zoho ви гарантира, че можете да се свържете с клиентите си на техните предпочитани платформи.

Задачи като генериране на потенциални клиенти, напомняния за последващи действия и имейл кампании могат да бъдат автоматизирани, което спестява ценно време на вашите екипи по продажби и маркетинг.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Получавайте известия в реално време, когато клиент взаимодейства с вашите имейли, уебсайт или публикации в социалните медии с функцията SalesSignals.

Идентифицирайте и анализирайте продажбите и тенденциите в данните си с помощта на AI-базирания асистент Zia.

Анализирайте продажбите и задачите, свързани с тях, с помощта на усъвършенствани инструменти за отчитане, за да вземете стратегически решения.

Ограничения на Zoho CRM

Някои потребители съобщават, че интерфейсът може да бъде по-малко интуитивен в сравнение с други CRM системи.

AI инструментите са достъпни само в по-високите нива.

Цени на Zoho CRM

Безплатно

Стандартен: 14 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 40 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 52 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 6800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM?

Zoho CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и възможността за персонализиране на работните процеси. Интеграцията с други инструменти в екосистемата на Zoho улеснява централизираното управление на данни и автоматизацията на повтарящи се задачи, което спестява време и подобрява ефективността в ежедневните ни операции. В допълнение, модулът за анализи е много пълен и полезен за вземането на решения.

Zoho CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и възможността за персонализиране на работните процеси. Интеграцията с други инструменти в екосистемата на Zoho улеснява централизираното управление на данните и автоматизацията на повтарящи се задачи, което спестява време и подобрява ефективността в ежедневните ни операции. В допълнение, модулът за анализи е много пълен и полезен за вземането на решения.

5. Pipedrive (Най-добрият CRM, фокусиран върху продажбите, с визуално управление на процесите)

чрез Pipedrive

Искате ли да виждате целия си цикъл на продажби на един поглед, с всяка сделка и всеки етап подредени по разумно начин? Тогава Pipedrive е идеалният избор за вас.

Това е CRM инструмент за продажби, специално създаден, за да помогне на вас и вашите екипи по продажбите да останете организирани, фокусирани и на път да сключите повече сделки.

Независимо дали работите в областта на недвижимите имоти, продажбите на софтуер или в друга индустрия, неговите персонализирани канали се адаптират към нуждите на вашия екип.

Инструментите за анализи и отчети на Pipedrive са също толкова впечатляващи. Можете да генерирате отчети, за да проследявате ефективността и да анализирате процента на конверсия на потенциалните клиенти.

Неговата простота, съчетана с мощни функции като мобилни приложения и интеграции с инструменти като Slack, Google Workspace и Trello, го прави идеален избор за професионалисти в продажбите, които искат CRM, който е едновременно функционален и лесен за използване.

Най-добрите функции на Pipedrive

Синхронизирайте цялата кореспонденция по имейл с CRM с функцията Smart Email BCC.

Добавяйте бележки, задавайте напомняния и прикачвайте файлове директно към сделките с инструментите за управление на сделки на Pipedrive.

Планирайте обаждания, срещи и последващи действия директно в инструмента с помощта на планиране на дейностите.

Визуализирайте и управлявайте вашия продажбен процес с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Pipedrive

Ограничени функции за автоматизация на маркетинга в сравнение с други оперативни CRM софтуери

Цени на Pipedrive

Essential: 24 $/месец на работно място

Разширено: 44 $/месец на работно място

Професионална версия: 64 USD/месец на работно място

Цена: 79 $/месец на работно място

Enterprise: 129 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Pipedrive успешно е структурирал своя CRM, като е имал предвид хора, които може да не са експерти в използването на сложен софтуер. Те са го направили прост, без да правят компромис с важни функции. Ние го използваме всеки ден за прости продажби до сложни търгове и проекти, а Pipedrive осигурява проследяване на всички дейности от начало до край.

Pipedrive успешно е структурирал своя CRM, като е имал предвид хора, които може да не са експерти в използването на сложен софтуер. Те са го направили прост, без да правят компромиси с важни функции. Ние го използваме всеки ден за прости продажби до сложни търгове и проекти, а Pipedrive осигурява проследяване на всички дейности от начало до край.

6. Freshsales (Най-добрият CRM с изкуствен интелект и оценка на потенциални клиенти)

чрез Freshsales

Freshsales съчетава автоматизация на услугите, анализи и интуитивен интерфейс, за да направи управлението на продажбите по-интелигентно и по-бързо.

Това е един от най-добрите примери за оперативен CRM софтуер, който е изцяло базиран на изкуствен интелект. Той е предназначен за сервизни компании, които искат да насочат усилията си към високодоходни възможности.

Благодарение на мобилното си приложение, Freshsales е и мощен инструмент за отдалечени екипи. Приложението позволява на търговските представители да управляват потенциални клиенти, да актуализират етапите на сделката и да имат достъп до информация за клиентите, докато са в движение.

Накрая, инструментите за отчитане и анализ на Freshsales предоставят задълбочена информация за вашите продажби, независимо дали проследявате процента на конверсия, анализирате успеха на маркетингова кампания или прогнозирате тенденции.

Най-добрите функции на Freshsales

Внедрете AI-базирана система за оценка на потенциални клиенти, за да се фокусирате върху тези с висок потенциал.

Създайте персонализирани работни процеси за поддържане на интереса на потенциалните клиенти с функцията за последователност на продажбите, което улеснява насочването на потенциалните клиенти.

Консолидирайте всички взаимодействия с клиенти – имейли, обаждания, чатове и срещи – в единен изглед с 360-градусови профили на клиенти.

Автоматизирайте работните процеси в продажбите, за да увеличите ефективността и да намалите ръчния труд.

Ограничения на Freshsales

Някои потребители може да сметнат, че опциите за персонализиране са ограничени в сравнение с други оперативни CRM инструменти.

Цени на Freshsales

Растеж: От 9 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 59 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 610 отзива)

Прочетете също: Как да измервате KPI и показатели за подпомагане на продажбите

7. Bitrix24 (Най-добрият все-в-едно CRM с управление на проекти)

чрез Bitrix24

Ако търсите оперативен CRM инструмент, който интегрира управлението на взаимоотношенията с клиентите с екипното сътрудничество и управлението на продажбите, Bitrix24 може да бъде подходящ избор.

Bitrix24 е всеобхватен оперативен CRM софтуер, предназначен за управление на бизнес процесите в организации от всякакъв мащаб. От малки стартиращи компании до големи предприятия, Bitrix24 предлага цялостен набор от инструменти за повишаване на производителността и управление на взаимодействията с клиентите.

CRM системата на Bitrix24 централизира данните за клиентите, проследява взаимодействията и автоматизира задачите по продажбите. Тази функция е особено полезна за екипите по продажбите, които се стремят да поддържат организирани записи на комуникациите с клиентите.

Тъй като Bitrix24 предлага и инструменти за управление на проекти, вашите маркетингови екипи могат да го използват за планиране, организиране и наблюдение на проекти, както и за сътрудничество между отделните отдели.

Най-добрите функции на Bitrix24

Управлявайте проекти и задачи с помощта на интегрирани инструменти, които поддържат различни методологии, включително Kanban и диаграми на Гант.

Създавайте и персонализирайте уебсайтове с вградения инструмент за създаване на уебсайтове.

Получете достъп до AI-базирана помощ за продажбите, за да получите информация и препоръки, подпомагащи вземането на решения въз основа на данни.

Ограничения на Bitrix24

Сложността на функциите може да доведе до стръмна крива на обучение за новите потребители, което потенциално изисква допълнително време за обучение и адаптация.

Цени на Bitrix24

Безплатно

Базов: 61 $/месец (включва пет потребители)

Стандартен: 124 $/месец (включва 50 потребители)

Професионална версия: 249 $/месец (включва 100 потребители)

Enterprise: От 499 $/месец (включва 250+ потребители)

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (540+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (920+ отзива)

8. Insightly (Най-добър за интегриране на CRM с управление на проекти)

чрез Insightly

Insightly е унифицирано CRM решение, с което фирмите могат лесно да управляват взаимодействията с клиентите и работните процеси по проектите.

Вашият екип по продажбите също може да се възползва от функциите на Insightly за насочване на потенциални клиенти и управление на продажбите, които автоматизират разпределението на потенциалните клиенти и осигуряват видимост в реално време на етапите на сделката.

Освен това, персонализираните табла и усъвършенстваните инструменти за отчитане на Insightly предлагат ценна информация за бизнес резултатите. Потребителите могат да генерират отчети, съобразени с техните нужди, което улеснява информираното вземане на решения и стратегическото планиране.

Най-добрите функции на Insightly

Интегрирайте управлението на проекти с CRM, за да наблюдавате проектите на клиентите от началото до края.

Достъп до мобилни приложения за управление на взаимоотношенията с клиенти и проекти в движение

Автоматизирайте задаването на потенциални клиенти, за да гарантирате бързо и подходящо проследяване от страна на подходящите членове на екипа.

Ограничения на Insightly

Ограничени възможности за разширена персонализация, които може да не отговарят на нуждите на бизнеса, изискващ силно персонализирани работни процеси.

За да използват повечето от разширените функции, клиентите трябва да закупят корпоративния CRM пакет.

Цени на Insightly

Плюс: 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 49 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (910+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (650+ отзива)

🧠 Интересен факт: Някои от най-подходящите часове за студени обаждания са между 8:00 и 9:00 сутринта и между 4:00 и 5:00 следобед, ако се обаждате в рамките на вашата часова зона (ако не е така, коригирайте според мястото, от което се обаждате).

9. monday CRM от monday. com (Най-добър за персонализирани работни процеси с интуитивен интерфейс)

Какво ще кажете за оперативна CRM система, която е едновременно високо персонализирана и лесна за използване? Ако отговорът ви е „да“, тогава monday CRM може да е подходящ избор за вас.

monday.com работи добре с екипи от всякакъв размер, от стартиращи компании до големи предприятия, които търсят управление на продажбите, управление на данни и управление на взаимоотношенията с клиентите в един интуитивен интерфейс.

Освен това, неговите интеграционни възможности позволяват на всички ваши основни приложения да работят хармонично заедно, създавайки кохезивна екосистема, която поддържа работния процес на вашия екип.

Най-добрите функции на monday CRM

Автоматизирайте повтарящите се задачи с автоматизация без кодиране, като подобрите ефективността и точността.

Визуализирайте напредъка на проекта с динамични табла, времеви графики и диаграми на Гант, като гарантирате прозрачност и отчетност.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа чрез вградени комуникационни функции, насърчаващи екипната работа и съгласуваността.

Ограничения на monday CRM

Цената може да се повиши с добавянето на повече потребители и разширени функции, което може да бъде фактор за екипите, които се съобразяват с бюджета.

Първоначалната настройка може да отнеме време, за да се персонализира напълно и да се интегрира със съществуващите работни процеси, което може да забави незабавното внедряване.

Цени на monday CRM

Базов: 15 USD/месец на работно място

Стандартен: 20 $/месец на работно място

Pro: 33 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за monday CRM

G2: 4,6/5 (910+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните потребители за monday CRM?

Нашият екип харесва гъвкавостта на monday CRM. С monday можем да направим много неща, които не бихме могли да направим с друг софтуер (или за които бихме се нуждаели от много поддръжка за персонализиране/разработване). Харесва ни и колко лесно се интегрира с monday work management и forms, които използваме от няколко години, което улесни изграждането на CRM.

Нашият екип харесва гъвкавостта на monday CRM. С monday можем да направим много неща, които не бихме могли да направим с друг софтуер (или за които бихме се нуждаели от много персонализирана/разработвателна поддръжка). Харесва ни и колко лесно се интегрира с monday work management и forms, които използваме от няколко години, което улесни изграждането на CRM.

10. Copper (Най-добър за безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез Copper

Ако работата ви зависи в голяма степен от Google Workspace и искате оперативен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите, който се интегрира безпроблемно с други приложения на Google, то този CRM инструмент е за вас.

Copper е оперативен CRM софтуер, който се интегрира директно с Google Workspace, създавайки позната и интуитивна среда за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Създаден за малки и средни предприятия, Copper се интегрира в Gmail, Calendar и Drive, което ви позволява да управлявате потенциални клиенти, да проследявате имейли и да планирате последващи действия, без да напускате пощенската си кутия.

Тази интеграция означава по-малко време за превключване между приложенията и повече време за фокусиране върху изграждането на взаимоотношения с клиентите.

Най-добрите функции на Copper

Извършвайте повтарящи се задачи с автоматизация на работния процес, като освобождавате време за по-стратегически дейности.

Автоматизирайте въвеждането на данни, като събирате контактна информация и взаимодействия от вашите имейли, поддържайки CRM актуален без усилие.

Ограничения на Copper

Възможност за крива на обучение за нови потребители поради широкия набор от налични функции

Цени на Copper

Стартово ниво: 12 USD/месец на работно място

Базов: 29 $/месец на работно място

Професионална версия: 69 $/месец на работно място

Бизнес: 134 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Copper

G2: 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Прочетете също: Топ 10 алтернативи на Copper CRM

Кликнете с вашите клиенти, използвайки ClickUp

Всеки иска екипът му да работи като симфоничен оркестър – всеки инструмент в перфектна хармония, всяка нота в точното време. Това е координацията и яснотата, които подходящият оперативен CRM инструмент може да донесе на вашия бизнес.

В тази статия разгледахме най-добрите оперативни CRM системи, които помагат на бизнеса да управлява взаимоотношенията с клиентите, да оптимизира процесите по продажбите и да постигне успех.

Всеки инструмент има свои уникални предимства, но когато става въпрос за съчетаване на гъвкавост и сътрудничество, един се откроява: ClickUp.

ClickUp опростява сложните процеси, без да претоварва екипа ви. За разлика от инструментите, които се отличават само в една област, ClickUp е нещо повече от CRM – това е приложение за всичко, свързано с управление на проекти, проследяване на взаимодействията с клиенти и сътрудничество в екип.

Широките възможности за персонализиране и безпроблемната интеграция гарантират, че той се адаптира към уникалните нужди на вашия бизнес.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и вижте каква разлика може да направи за вашия екип. В края на краищата, най-доброто време да подобрите ефективността си и взаимоотношенията с клиентите е сега.