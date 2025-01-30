Топ 10 алтернативи на Copper CRM през 2025 г.

Макар Copper CRM да се е утвърдила като надежден играч на пазара на CRM за продажби, тя може да не отговаря напълно на вашите специфични нужди. Имало е предизвикателства при задоволяването на уникалните изисквания на съвременните екипи по продажбите, както и няколко проблема, които биха могли да повлияят на вашето преживяване.

Например, Copper е бил критикуван за качеството на обслужването на клиентите и политиката за анулиране, което някои потребители са сметнали за разочароващо. Освен това, съвместимостта му с софтуер, различен от Google, може да не предлага най-гладкото преживяване, особено за потребителите на Outlook.

Вместо да се борите с потенциални ограничения, като неадекватна поддръжка на клиенти или предизвикателства при интеграцията, би било по-полезно да проучите алтернативни CRM опции, които по-добре отговарят на изискванията на вашия екип по продажбите.

Ето 10 алтернативи, които ще ви помогнат да намерите идеалната за вас. Да започнем!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Copper CRM?

Ето някои важни функции, които не можете да пропуснете при избора на CRM:

Управление на клиентски данни: Вашата CRM система трябва да съхранява и управлява ефективно информацията за клиентите. Добрата познания за вашите клиенти подобрява тяхното задържане. Разберете и проследявайте техните действия, категоризирайте контактите и използвайте миналите взаимодействия. Използвайки това, ще ги направите по-отворени към вашите предложения.

Анализ на производителността: Много от съвременните CRM системи разполагат с най-модерна генеративна изкуствена интелигентност, която анализира вашата производителност по време на спринт. Тя ще ви покаже подробни отчети относно вашите пипалини, генериране на лийдове и проценти на конверсия, както и други важни подробности, и ще предостави на вашите търговски екипи данни, базирани на информация, за да постигнат своите квоти.

Възможности за интеграция: Повечето компании разполагат с съществуващи приложения, в които са инвестирали значителни средства, и биха искали CRM системата им да се синхронизира с тях. Потърсете CRM система с безпроблемни възможности за интеграция, която поддържа множество приложения.

Автоматизация: Намалете значително натоварването на вашите представители с функции за автоматизация на продажбите . Автоматично оценявайте потенциалните клиенти, проследявайте навреме, оптимизирайте вашия канал за продажби, намалете времето за отговор и разрешаване на проблеми с чатботове и др. Фокусирайте се върху задачи, които изискват човешко докосване.

Разширена поддръжка на CX: Основната цел на един модерен CRM трябва да бъде предоставянето на най-доброто клиентско преживяване. Това включва, но не се ограничава до, разширени системи за издаване на билети, омниканална поддръжка, чат на живо и създаване на база от знания.

Функции за сътрудничество: Подходящата CRM система трябва да позволява на членовете на вашия екип от различни отдели да координират и сътрудничат. Представете си, че не се налага да се занимавате с дублирани проблеми поради недоразумения и че цялата информация за вашите клиенти се споделя и актуализира в реално време на една единствена платформа за цялата организация.

10-те най-добри алтернативи на Copper CRM, които можете да използвате

1. ClickUp

Управлявайте клиенти, продажби, задачи и много други с ClickUp CRM.

ClickUp е сред най-гъвкавите алтернативи на Copper CRM. С основен фокус върху координацията на екипа и управлението на проекти, ClickUp е разработил изключително CRM решение, като е създал много CRM шаблони. Визуализирайте ефективно всяка стъпка от продажбения процес, за да вземете правилното решение в подходящия момент. Създаването на работни процеси за управление на взаимоотношенията с клиентите с ClickUp никога не е било по-лесно.

Използвайте CRM шаблона на ClickUp, за да планирате автоматизацията на CRM работния процес в ClickUp Whiteboards.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализация на тръбопровода: Получете панорамна гледка към вашия тръбопровод за продажби, използвайки мощните възможности за визуализация на ClickUp. Навигирайте по вашите тръбопроводи за продажби, ангажираността на клиентите и поръчките с над 10 високо адаптивни изгледа. От класическия изглед „Списък" до динамичната табло Kanban и структурирания изглед „Таблица", лесно проследявайте и управлявайте вашите акаунти с необходимата ви гъвкавост.

Шаблони на ClickUp: Използвайте Използвайте готовите шаблони на ClickUp , за да проектирате ефективни CRM работни процеси. Тези шаблони включват 7 статуса и 5 типа изгледи, включително изглед на графика, изглед на продажбите, изглед на подробностите за акаунта, изглед на списъка и изглед на сключените сделки.

Функции за сътрудничество: Накарайте екипа си да работи в унисон, използвайки Накарайте екипа си да работи в унисон, използвайки отличните функции за сътрудничество на ClickUp CRM . С унифицирана платформа, която се актуализира в реално време, кажете сбогом на всякакви недоразумения между членовете на екипа ви.

Автоматизация на задачите: Използвайте автоматизацията и изкуствения интелект на ClickUp, за да постигнете перфектна синергия по време на вашите цикли на продажби. Разпределяйте задачите безпроблемно на всеки етап от вашия процес, инициирайте актуализации на статуса в зависимост от активността и пренареждайте приоритетите, за да сигнализирате на екипа си следващия фокус, като използвате автоматизацията. Това драстично намалява човешките грешки и спестява много време.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате автоматично актуализации на задачи, обобщения и други с натискането на един бутон.

Анализ на данни: Създайте задълбочени перспективи, за да следите без усилие показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделките. С ClickUp получавате достъп до цялата поредица от данни за клиентите и можете да ги използвате, за да получите основани на данни прозрения относно следващите стъпки в бизнес операциите си.

Ограничения на ClickUp

Може да се използват някои малки корекции на грешки

Функцията за търсене се нуждае от подобрение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce е едно от най-популярните CRM решения за големи предприятия. Разполага с отлични интеграции, които работят безпроблемно с вашия съществуващ софтуер.

Salesforce Lighting, Sales Cloud и Salesforce AppExchange са инструменти, които ви помагат да извлечете пълния потенциал на вашата CRM система и да я персонализирате безкрайно, за да отговаря на вашите нужди.

Най-добрите функции на Salesforce

Динамични табла и персонализирани отчети: Адаптирайте Salesforce според вашите предпочитания с гъвкави функции за персонализиране. Настройвайте таблото си в движение, за да отговаря на вашите уникални предпочитания и изисквания за функционалност. Създавайте персонализирани отчети, за да се фокусирате върху точните детайли, които искате да видите.

Интеграция на имейл с Salesforce Lightning: Опростете разработката на приложения и процеса на продажби с интеграцията на Salesforce Lightning. Напълно персонализираната рамка, базирана на компоненти, ви помага да повишите производителността и да проектирате приложения по-бързо.

Sales Cloud: Обединете цялата информация за вашите клиенти на една платформа с Sales Cloud. Възползвайте се от функциите за маркетинг, генериране на потенциални клиенти, продажби, обслужване на клиенти и бизнес анализи, за да увеличите продажбите и производителността.

Ограничения на Salesforce

Потребителите се оплакват, че преработката от 2019 г. го прави по-труднодостъпен и по-бавен.

Настройката и инсталирането трябва да са включени в цената.

Ограничаващи и неинтуитивни полета и критерии при създаването на отчети

Потребителският интерфейс би могъл да се подобри.

Не е подходящ за малки предприятия поради цената си.

Цени на Salesforce

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална: 105 $/месец на потребител

Enterprise: 190 $/месец на потребител

Неограничен: 355 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 рецензии)

3. Sugar CRM

Чрез SugarCRM

SugarCRM има много иновативни функции, които ви помагат да достигнете по-широка демографска група. Поддръжката на много езици и валути е една от най-забележителните функции, когато става въпрос за обхват.

Друг уникален подход към CRM е Sugar Connector, който директно интегрира необходимите функции и приложения в интерфейса на Sugar CRM.

Най-добрите функции на SugarCRM

Многоезична и мултивалутна поддръжка: Достигнете до по-широка клиентска база с многоезичните и мултивалутни функции на SugarCRM. Поддържа 38 езика и множество валутни опции. Оптимизирайте превода и валутната конверсия между екипите по продажбите и клиентите.

Системи за управление на оферти: Ускорете сключването на сделки и опростете целия цикъл на продажбите с CRM софтуер за оферти.

Потоци от дейности: Позволете сътрудничеството между вашите CRM потребители с персонализирани настройки за споделяне. Потоците от дейности на Sugar CRM представят директно най-новата релевантна информация на вашите членове в интерфейса. Това им позволява да се учат и да действат ефективно.

Sugar Connector: Комбинирайте необходимите приложения, за да създадете безпроблемна софтуерна среда с Sugar Connector. Той ви свързва с необходимите приложения като DocuSign. Позволява ви да въвеждате данни директно в каналите на Slack.

Ограничения на Sugar CRM

Функцията за имейл кампании не е интуитивна

Честите сривове карат потребителите да се оплакват

Създаването на лични табла за управление е свързано с трудна крива на обучение

Функцията за глобално търсене понякога е дефектна.

Цени на Sugar CRM

Пазар: 1000 долара/месец за 10 000 контакта

Продажба: 49 $/месец на потребител

Цена: 80 долара на месец на потребител

Enterprise: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Sugar CRM

G2: 3,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 400 отзива)

4. HubSpot

Чрез HubSpot

Продаван като безкрайно мащабируем CRM модел, HubSpot има уникални функции за екипи по продажбите с няколко души и предприятия с хиляди служители.

Функцията за поведенческо таргетиране улеснява генерирането на потенциални клиенти и значително подобрява удовлетвореността на клиентите. Тя разполага и с CPQ възможности, които опростяват процеса на определяне на цените и генериране на оферти.

Най-добрите функции на HubSpot

Поведенческо таргетиране: Персонализирайте Персонализирайте маркетинговите кампании и програми за достигане до клиенти, използвайки натрупаните данни за клиентите . Достигнете до клиентите си по начини, които те предпочитат, с програмата за поведенческо таргетиране на HubSpot, базирана на показатели като ангажираност на клиентите и история на взаимодействията.

Софтуер за транзакционни имейли: Оптимизирайте процеса на изпращане на имейли и облекчете членовете си, като автоматизирате транзакционните имейли с помощта на HubSpot. Автоматично създавайте и изпращайте разписки, оферти, съобщения за регистрация и др.

CPQ възможности: Използвайте софтуера Configure, Price, Quote (CPQ) на HubSpot, за да бъдете винаги една крачка напред и да оптимизирате процеса на продажбите. Конфигурирайте продукти, определете вероятната им пазарна цена и изготвяйте оферти – всичко това с едно натискане.

Ограничения на HubSpot

Функционалността на ABM не е добре развита.

По-малките предприятия може да имат затруднения да се справят с високите цени.

Ограничени възможности за дизайн, когато става въпрос за имейли

HubSpot Marketing Hub се нуждае от по-добри възможности за интеграция

Цени на HubSpot

Безплатни завинаги

Професионална версия: 1600 долара на месец на потребител

Enterprise: 5000 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3900 отзива)

5. Affinity

Чрез Affinity

Affinity е една от уникалните алтернативи на Copper CRM благодарение на своя модел Relationship Intelligence. Тя се фокусира предимно върху изграждането на мрежови канали за достигане до лица с висок приоритет, които генерират висококачествени потенциални клиенти за вашата компания.

В съответствие с тази тема, CRM автоматично записва всички данни за взаимодействието с клиентите за бъдещи комуникационни тактики.

Най-добрите функции на Affinity

Интелигентност в отношенията: Използвайте интелигентността в отношенията на Affinity, за да събирате без усилие информация от вашите канали за контакти. Проследявайте безпроблемно най-ефективния път към ключови лица, които са от решаващо значение за откриването, управлението и сключването на сделки с висок приоритет.

Автоматизирани CRM записи: Кажете сбогом на главоболието Кажете сбогом на главоболието от ръчното въвеждане на данни . Функцията за автоматизирани CRM записи на Affinity спестява ценно време, като без усилие записва всяко взаимодействие. Наблюдавайте как тя създава персонализирани записи с изчерпателна история на взаимодействията с вашата компания.

Ограничения на афинитета

CRM системата забавя работата си при обработката на големи масиви от данни.

Добавката GSuite заема прекалено много място на екрана

Управлението на уеб таблото изисква значително усилие за усвояване.

Потребителите искат да имат някои основни разширени функции в пробните версии.

Ценообразуване по афинитет

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Affinity

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Zoho CRM се фокусира върху автоматизацията и овластяването на партньорите. Той автоматизира рутинните задачи и процесите по продажбите, което го прави една от най-добрите алтернативи на Copper CRM.

Освен това, отличителната функция Partner Portal позволява на всички заинтересовани страни да допринесат значително за проекта, като същевременно остават в крак с всички новости.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Автоматизация на рутинните продажби: Избягайте от монотонността на повтарящите се продажбени процеси с помощта на системата за автоматизация на рутинните продажби на Zoho. Оставете софтуерът да свърши тежка работа и освободете ценно време за членовете на вашия екип.

Партньорски портали: Предоставете на вашите партньори подбрана и значима информация, за да създават и поддържат потенциални клиенти, управляват запасите и преглеждат своите контакти. Развивайте своя бизнес и поддържайте добри отношения с всички заинтересовани страни.

Омниканална поддръжка: Свържете се с клиентите си на предпочитаните от тях платформи, използвайки изчерпателната история и данни за ангажираността на Zoho. Останете фокусирани върху клиентите, за да избегнете потенциални конфликти и да гарантирате, че вашите съобщения се получават, без да бъдат маркирани като спам.

Ограничения на Zoho CRM

Необходима е по-добра функционалност за импортиране на данни чрез Excel CSV.

Стръмна крива на обучение по време на процеса на въвеждане

Липса на интеграция в сравнение с други CRM системи

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 14 $/потребител/месец

Професионална версия: 23 $/потребител/месец

Enterprise: 40 $/потребител/месец

Ultimate: 52 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (6530+ отзива)

7. Nutshell CRM

Чрез Nutshell CRM

Nutshell CRM предлага надеждна поддръжка за имейл маркетинг чрез своите интегрирани функции, фокусирайки се върху ефективното управление на потенциални клиенти. Платформата включва разширени функции за имейл маркетинг и мощни възможности за генериране на отчети. Считайте Nutshell CRM за най-добрата алтернатива на Copper CRM за имейл маркетинг.

Най-добрите функции на Nutshell CRM

Разширени отчети: Получете ценна информация за екипа си и производителността на продуктите с разширената функция за отчети на Nutshell. Адаптирайте я според нуждите си, фокусирайте се върху областите, които се нуждаят от подобрение, и без усилие създавайте готови за презентация диаграми за следващата си среща. Вземайте лесно решения, основани на данни

Интелигентни формуляри: Оптимизирайте събирането на информация с интелигентните формуляри на Nutshell CRM. Запишете потенциални клиенти от вашия уебсайт за минути. Лесно персонализируеми и автоматично синхронизиращи клиентските данни с Nutshell. Опростете, събирайте и покорявайте

Вграден имейл маркетинг: Увеличете обхвата си с имейл маркетинга на Nutshell. Изберете шаблони или създайте свои собствени за бюлетини, излъчвания и поредици от съобщения. Достигнете до клиентите по-бързо и по-убедително.

Ограничения на Nutshell CRM

Необходимо е подобрение на функцията за прикачване на няколко имейла

Необходими са повече опции за напомняне за дейности

Липсва разширено търсене и не се предоставят точни резултати.

Някои функции липсват в мобилното приложение.

Цени на Nutshell CRM

Основа: 16 долара /месец на потребител

Предимства: 42 долара на месец на потребител

Power AI: 52 долара на месец на потребител

Enterprise: 67 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nutshell CRM

G2: 4. 2/5 (890+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (440+ отзива)

8. Pipedrive

Чрез Pipedrive

Като оригиналната CRM система за управление на продажбите, Pipedrive ви позволява да проследявате действията на клиентите си, когато посещават вашия уебсайт.

Разберете кога, къде и как вашите клиенти взаимодействат с вашите продукти и услуги, за да им предоставите персонализирано клиентско преживяване с Pipedrive. Използвайте това, за да изградите автоматизация на продажбите, за да персонализирате и тяхното преживяване при покупка. Комбинирайте това с постоянно разширяващия се списък от интеграции на приложения, за да извлечете максимална полза от тази всеобхватна платформа.

Най-добрите функции на Pipedrive

Управление на продажбите: Управлявайте работния си процес с визуализация на продажбите, използвайки първия софтуер, който позволява управление на продажбите. Проследявайте потенциалните си клиенти през целия цикъл на продажбите и никога не пропускайте друга възможност.

Проследяване на посетителите в уебсайта: Открийте посетителите на уебсайта и потенциалните клиенти без усилие с добавката за проследяване в уебсайта на Pipedrive. Започнете значими взаимоотношения, като разберете кой се интересува от вашите услуги и какво привлича вниманието им. Получете преднина в изграждането на връзки

Изключителен списък с интеграции: Подобрете CRM системата си с Pipedrive Marketplace, който предлага най-новите и най-добри инструменти. Разгледайте популярни приложения за счетоводство, фактуриране, управление на потенциални клиенти, телефонни решения, предложения за договори, дистанционна работа и чатботове.

Ограничения на Pipedrive

Потребителите искат възможности за видео съобщения

Неинтуитивните полета за сортиране на данни могат да затруднят конфигурирането на отчетите.

Не се синхронизира добре с Outlook

Трудно е да се подберат важни сделки от препълнен портфейл

Цени на Pipedrive

Essential: 9,80 $/месец на потребител

Разширена версия: 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител

Цена: 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (1690+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2910+ отзива)

9. Keap

Чрез Keap

Системата за автоматизация на Keap е специализирана в предоставянето на възможност на по-малките предприятия с недостиг на персонал да отговарят винаги на клиентите си. Към това се добавя Keap Business Line, която ви позволява да имате втори специален бизнес телефонен номер на личния си телефон. Тя ви позволява да останете свързани, без да нарушавате личното си пространство, което я прави идеална за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизация на последващите действия за малки предприятия: Използвайте автоматизираната функция за последващи действия на Keap с автоматизация на работния процес, за да дадете на клиентите си незабавни и смислени отговори.

Business Line: Осигурете си специален бизнес номер с Keap Business Line. Той се интегрира безпроблемно с телефона ви и предлага премиум функции като бизнес гласова поща, поддръжка на настолни компютри и функция за автоматичен отговор. Разделете работата и личния си живот, като си осигурите 24/7 достъпност без компромиси.

Ограничения на Keap

Конструкторът на целеви страници не е много гъвкав.

Потребителското преживяване с Keap Shopping Cart не е най-доброто

Цени на Keap

Предимства: 159 $/месец на потребител

Макс.: 229 $/месец на потребител

Ultimate: 279 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (1460+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1250+ отзива)

Чрез BIGContacts

BIGContacts е CRM за малки предприятия, който ви позволява да управлявате добре потенциалните клиенти и взаимоотношенията с клиентите. Неговите функции, като например известия по имейл и съвместимост с устройства, се открояват. Той ви уведомява, когато клиентите взаимодействат с вашия имейл, и ви помага да отговорите по подходящ начин.

Освен това можете да правите всичко от вашия компютър и всяко друго устройство, включително смартфона си. Организирайте комуникацията с вашите клиенти и потенциални клиенти, използвайки изчерпателната база данни с контакти и функциите за имейл маркетинг на BIGContacts. Това ви помага да изградите надеждни бизнес процеси с автоматизация на маркетинга.

Имейл известия: Получете информация за въздействието на вашия имейл маркетинг с имейл известията на BIGContacts. Получавайте подробна информация в реално време за това кога и как вашите потенциални клиенти взаимодействат с вашите имейли. Използвайте тази информация, за да създадете персонализирани имейли въз основа на дължина, време и съдържание.

Съвместимост с устройства: Насладете се на безпроблемен достъп до CRM от всичките си устройства благодарение на изключителната съвместимост на BIGContacts. Възползвайте се от пълния набор от функции директно от своя смартфон. Останете свързани и в контрол, независимо дали сте на работното си място или в движение.

Необходими са по-разширени функции за търсене

Функцията за генериране на отчети може да бъде по-удобна за ползване.

Забавя се, ако се зареди прекалено много данни в него.

BIG: 5 долара на месец на потребител

BIGGER: 15 $/месец на потребител

НАЙ-ГОЛЯМА: 25 $/месец на потребител

ENTERPRISE: Персонализирано ценообразуване

G2: 4,5/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

И така, коя CRM система ще изберете?

Глобалният пазар на CRM е огромен, а възможностите са безкрайни. Copper CRM има своите предимства, но може да не е подходящ за всички компании. Макар цената на Copper CRM да е предимство, нуждите на пазара са разнообразни, а изискванията надхвърлят просто достъпната цена.

С нашия изчерпателен списък с алтернативи вече знаете кои алтернативи на Copper CRM да оцените. Независимо дали ще изберете CRM система „всичко в едно“ за вашата компания или такава, която е специално създадена за вашия екип по продажбите, изберете такава, която отговаря на вашите нужди.

Сред изброените инструменти ClickUp се откроява по няколко причини. На първо място, той разполага с многофункционални характеристики, които отговарят на множество бизнес предизвикателства в рамките на едно софтуерно решение. Дори безплатната му версия предлага солиден набор от функции.

Освен това ClickUp се гордее с отлично обслужване на клиенти и удобството на една платформа, която обхваща различни функции, включително поддръжка на клиенти и маркетинг. Е, какво чакате? Опитайте ClickUp CRM безплатно още днес!