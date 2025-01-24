11-те най-добри приложения за строителството за 2025 г.

Строителните проекти изискват много внимание и усилия. От създаването на чертежи до управлението на бюджети и навременното изпълнение на проектите – всичко изисква подробно планиране и перфектно изпълнение.

Добрата новина? Има инструмент за почти всичко! Независимо дали става въпрос за управление на разходите, спазване на правилата за безопасност или синхронизиране на екипа ви, подходящите инструменти могат да улеснят работата ви.

Ето защо сме събрали 11-те най-добри приложения за строителството, които могат да ви помогнат във всички аспекти на строителните проекти – проектиране, управление на задачи, комуникация и др.

Започнете да ги разглеждате и намерете най-подходящия за вас!

Какво представляват приложенията за строителството?

Приложенията за строителство са цифрови решения за управление на строителството. Те варират от прости инструменти за управление на документи до инструменти за проектиране и надеждни платформи за управление на строителството, които се занимават с цялостното планиране и изпълнение на проекти.

Приложенията за строителство ви помагат да управлявате множество проекти чрез:

🤖 Автоматизиране на рутинни процеси като планиране, отчитане и разпределяне на задачи

🔄 Поддържайте екипите, изпълнителите и клиентите в синхрон с актуализации на проекта в реално време и централизирана комуникация.

📂 Съхранявайте всички документи, свързани с проекта, като договори, разрешителни и чертежи, на едно място за лесен достъп.

📊 Съгласуване на екипи, графици, ресурси и резултати за безпроблемно изпълнение

🧠 Знаете ли, че 35% от професионалистите в строителството прекарват над 14 часа седмично в непродуктивни дейности, като търсене на информация за проекти, разрешаване на конфликти и справяне с грешки и преработки.

Предимства на използването на приложения за строителството

Ето основните предимства на приложенията за строителство:

Подобрено сътрудничество и видимост на проекта

Приложенията за строителство предлагат информация в реално време за напредъка на вашия проект с отчети и табла. Мениджърите на строителни проекти могат непрекъснато да проследяват напредъка на място чрез приложението си и да наблюдават подробностите по проекта, като използване на материали, производителност на екипа и натовареност.

🌻 Пример: Ако даден екип е претоварен с работа или напредъкът в дадена област изостава, приложението предоставя видимост, за да се направят незабавни корекции.

Подобрено управление на ресурсите и разходите

Можете да получите достъп до ключови функции за управление на ресурсите, за да видите натоварването на всеки член на екипа и да следите ресурсите и разходите в реално време. Приложенията за строителство също ви помагат да видите разходите по проекта и да сравните бюджетираните с действителните разходи, за да идентифицирате разликите и да направите необходимите корекции.

🌻 Пример: Да предположим, че вашият скъпоструващ екип за сухо строителство работи извънредно, което води до увеличаване на общите разходи. Можете да преразгледате разпределението на натоварването и да намалите извънредния труд, като прехвърлите работата на наличния екип за боядисване. По този начин осигурявате оптимално разпределение на ресурсите и намалявате разходите, без да компрометирате качеството на проекта.

Ръководено вземане на решения

Приложенията за строителство ви помагат да вземате решения, основани на данни, въз основа на различни отчети и анализи. Например, можете да анализирате историческите тенденции в разходите и труда, за да планирате текущите проекти. Освен това можете да създавате отчети за анализ на риска, за да намалите рисковете, да ограничите тяхното въздействие върху проекта и да избегнете забавяния в доставките.

🌻 Пример: Ако приложението сигнализира, че метеорологичните условия представляват риск за проект на открито, можете проактивно да препланирате задачи като изливането на бетон, за да предотвратите забавяния и щети.

Какво трябва да търсите в приложенията за строителството?

Независимо дали сте строителна фирма, която търси клиенти, или експерт в строителния сектор, който търси техническо проектиране или управление на разходите, има подходящо приложение за строителството за всичко. Ето списък с това, което трябва да търсите в приложенията за строителство:

📌 Планиране и график на проекта: Изберете приложения, които улесняват определянето и проследяването на графиците на проекта, приоритизирането на задачите, проследяването на напредъка и наблюдението на зависимостите.

📌 Управление на ресурсите: Потърсете платформи, които показват в реално време натоварването, наличните материали и оборудването.

📌 Бюджетиране и управление на разходите: Изберете софтуер за строителство, който ви помага да проследявате разходите по проекта в реално време – от материали до труд, подготовка на обекта и по-широки административни разходи. Той трябва да позволява сравнение между бюджета и разходите, за да ви помогне да направите навременни корекции.

📌 Управление на документи: Изберете приложение, което централизира всички документи, свързани с проекта, като снимки на обекта, регламенти, инспекции за безопасност, дневници и чертежи. То трябва да позволява проследяване на промените и достъп до най-новите версии на документите.

📌 Възможности на място: Изберете инструменти, които работят добре както в мобилна, така и в настолна версия. Те трябва да имат офлайн функционалност, така че екипите на място да могат да имат достъп до документи, да актуализират напредъка и да подават отчети дори без интернет.

📌 Функции за контрол на качеството: Потърсете приложения, които ви помагат да проследявате проблеми, да анализирате рискове, да създавате списъци за проверка и да документирате стандарти за качество. Това ще ви помогне да откривате и отстранявате проактивно проблеми по проекта и да разрешавате въпроси, свързани с безопасността.

📌 Автоматизация на работния процес: Изберете приложение за строителството, което ви позволява да автоматизирате рутинните задачи и да персонализирате работните процеси. Например, автоматизиране на процесите по одобрение на проекти, настройка на предупреждения при наближаване на праговете на бюджета, промяна на статуса на задачите и т.н.

11-те най-добри приложения за строителството

1. ClickUp (Най-доброто за управление на строителни проекти и комуникация)

Планирайте, проследявайте и управлявайте всичките си строителни проекти на едно място с ClickUp

Строителството от нулата е достатъчно трудно. Добавете към това недоразумения, разпръснати документи, закъснения, пропуснати срокове и кражби на материали, и става още по-трудно.

Изходът? Многофункционално приложение за управление на строителни проекти като ClickUp. То ви помага да управлявате графици, да разпределяте задачи, да проследявате напредъка в реално време и да визуализирате проекти с табла и персонализирани изгледи.

ClickUp for Construction Management централизира всичко – от предпродажбата и концепцията до приключването. Можете да сътрудничите по планове, да създавате чертежи и работни процеси за проекти и да превръщате плановете си в изпълними задачи с ClickUp Tasks.

Визуализирайте работата по начина, по който искате, с ClickUp Views

Използвайте над 15-те изгледа на проекти в ClickUp, за да обобщите плановете си, като изглед „Календар“ за планиране на задачи, изглед „Списък“ за управление на ресурси, изглед „Табло“ за напредъка на задачите и диаграми на Гант за графици.

Ето как можете да добавите изгледи на проекти в ClickUp 👇

Едно от най-важните неща при строителните проекти е навременното изпълнение, а функцията за управление на времето на ClickUp ви помага да управлявате ефективно графиците за строителство. Използвайте проследяването на времето, за да оцените времето за задачите, планирайте времето с помощта на диаграми на Гант, календар, натоварване и график и записвайте часовете с времеви листове.

Проследявайте, управлявайте и разпределяйте времето ефективно, за да предотвратите закъснения с ClickUp Time Management

Но това не е всичко! ClickUp предлага богата библиотека от шаблони за управление на строителни проекти, които ви помагат да координирате екипа, да проследявате ресурсите и да се придържате към бюджета.

Например, шаблонът за управление на строителни проекти ClickUp ви позволява да планирате и визуализирате жизнения цикъл на проектите, да проследявате напредъка, да съгласувате ресурсите и да гарантирате навременното изпълнение на проектите. Шаблонът предлага и персонализирани статуси и полета, така че можете да добавяте подробности като нива на увереност и ленти с процента на напредъка, както и да проследявате напредъка по задачите.

Изтеглете този шаблон Планирайте проекти, координирайте екипи и проследявайте всичко от А до Я с шаблона за управление на строителни проекти на ClickUp.

Ето кратко резюме на функциите на ClickUp, които улесняват работата.

Най-добрите функции на ClickUp

Табла в реално време : Преглеждайте напредъка на проекта и производителността на екипа в реално време с персонализирани : Преглеждайте напредъка на проекта и производителността на екипа в реално време с персонализирани табла ClickUp.

Диаграми на Гант : Управлявайте приоритетни задачи, проследявайте зависимости и откривайте препятствия с помощта на : Управлявайте приоритетни задачи, проследявайте зависимости и откривайте препятствия с помощта на диаграмите на Гант в ClickUp

Персонализирани статуси : Създайте персонализирани етикети, за да определите напредъка на задачите, като „В процес на изпълнение“, „Завършено“, „В очакване“, „В процес на одобрение“ и др.

Автоматизация : Автоматизирайте работните процеси като одобрение на проекти, промяна на статуса на задачите, генериране на ежедневни отчети за напредъка и др. с : Автоматизирайте работните процеси като одобрение на проекти, промяна на статуса на задачите, генериране на ежедневни отчети за напредъка и др. с ClickUp Automations

Чат в реално време : Общувайте безпроблемно, информирайте всички за актуализациите и подобрете сътрудничеството с : Общувайте безпроблемно, информирайте всички за актуализациите и подобрете сътрудничеството с ClickUp Chat.

Документация : Документирайте мерките за безопасност на строителната площадка, стандартите за контрол, инструкциите на място и насоките за целия си проектен екип с помощта на : Документирайте мерките за безопасност на строителната площадка, стандартите за контрол, инструкциите на място и насоките за целия си проектен екип с помощта на ClickUp Docs.

Шаблони: Създавайте бюджети с : Създавайте бюджети с шаблони за строителни бюджети , подобрявайте ефективността на работата, провеждайте срещи и гарантирайте навременното изпълнение на проектите.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да бъде прекалено голям за нови потребители.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp промени изцяло управлението на задачите, свързани с изпълнението на поръчките на клиентите. Имах нужда от инструмент, с който да организирам задачите, вместо да ги помня всички в главата си, а Excel просто не беше достатъчен. ClickUp се оказа ефективно и лесно за използване решение за моя бизнес.

2. Fieldwire (Най-доброто за управление на работата на място)

чрез Fieldwire

Софтуерът за управление на строителни обекти на Fieldwire позволява на екипите на място да имат достъп до изображения, чертежи, задачи, документи по проектите и всичко останало на своите смартфони.

Той позволява на строителните фирми и изпълнителите да създават задачи, свързани с конкретни местоположения, да приоритизират задачите и да споделят RFI (заявки за информация) в реално време. Можете да използвате неговите персонализирани работни потоци, формуляри за инспекция и функции за отчитане за въвеждане в експлоатация преди предаването на проекта.

Най-добрите функции на Fieldwire

Въвеждайте задачи и списъци за проверка, редактирайте информация и генерирайте отчети с мобилното приложение.

Проследявайте напредъка на задачите и производството с изображения и дати

Оптимизирайте навигацията в спецификациите, разпределяйте пакети с документи и управлявайте строителните спецификации.

Ограничения на Fieldwire

Изтриването на проект от устройство е предизвикателство и включва няколко стъпки

Офлайн функционалността е бавна. Качването на файлове отнема много време, което може да бъде предизвикателство за екипите на място.

Цени на Fieldwire

Основни : Безплатни

Pro : 54 долара на потребител/месец

Бизнес : 74 долара на потребител/месец

Business Plus: 104 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Fieldwire

G2 : 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (85+ отзива)

🧠 Знаете ли, че... Много приложения за управление на строителни проекти вече са интегрирани с дрон технология. Дроните предоставят данни от въздуха в реално време, които се синхронизират с тези приложения, за да създадат актуализирани карти на проекта, спестявайки часове ръчна инспекция.

3. Procore (Най-добър за управление на риска)

чрез Procore

Procore е софтуер за управление на проекти за подизпълнители, който осигурява интелигентно управление на риска в рамките на проектите, от предпроектната фаза до приключването. Можете да предвиждате рисковете с помощта на прогнозно моделиране, да ги приоритизирате и да изпращате сигнали в реално време на заинтересованите страни.

Този инструмент за управление на строителни проекти също така оптимизира документацията, поддържа автоматизацията и улеснява административните задачи за отдалечените екипи. Най-голямото предимство на инструмента е функцията за бюджетна оценка, която автоматично изчислява разходите за труд и материали.

Най-добрите функции на Procore

Оценявайте потенциалните рискове по проекта, като използвате алгоритми за машинно обучение, и изпращайте сигнали за актуализиране на екипите.

Начертавайте маркировки, свързвайте изображения, файлове и задачи с конкретни чертежи и сравнявайте различни версии на чертежи, за да вземете информирани решения.

Достъп до над 100 отчета и създаване на персонализирани отчети на ниво портфолио и на базата на личността

Ограничения на Procore

Има стръмна крива на обучение; изисква технически познания, за да започнете да го използвате.

Решаването на проблеми или неизправности изисква подкрепата на твърде много екипи, което прави процеса отнемащ много време.

Цени на Procore

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Procore

G2 : 4,6/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Procore?

Procore е невероятен инструмент, който ефективно оптимизира процесите по документиране и въвеждане на данни и е лесен за използване, след като се научите да го ползвате. Procore се използва ежедневно за нашия проект от всички, включително консултанти, подизпълнители и целия мениджърски екип. Въпреки това, може да бъде сложно да се научите да го ползвате и да го разберете.

4. AutoCAD (най-добър за редактиране на 2D строителни чертежи)

чрез AutoCAD

AutoCAD е онлайн редактор на DWG (файлов формат, който означава чертежи) и DWG преглед, който ви позволява да създавате проектни чертежи, използвайки основни инструменти и команди за чертане. Можете да създавате 2D и 3D строителни конструкции, чертежи и планове с прецизност. Най-доброто е, че предлага предварително зададена библиотека с готови за употреба материали, които ви помагат да започнете и гарантират по-голяма ефективност на проекта.

Най-добрите функции на AutoCAD

Визуализирайте и проектирайте вашите проекти в 2D и 3D с хардуерна интеграция.

Редактирайте проектите с помощта на WYSIWYG редактор (инструмент, който визуализира крайния резултат)

Създавайте анимирани последователности от стъпки, оборудване и екип за ефективност в строителството

Ограничения на AutoCAD

Според някои потребители, то не е подходящо за 3D проектиране.

Лицензите му са скъпи.

Цени на AutoCAD

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AutoCAD

G2 : 4. 4/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за AutoCAD?

Програмата е полезна за създаването на 2D чертежи с цел изчертаване на скици в компютъра – основно ръчно чертане в цифров формат.

5. GasBuddy (Най-доброто приложение за намиране на гориво на по-ниски цени)

чрез GasBuddy

Не всички приложения, използвани в строителни проекти, са специализирани за този сектор. Например, GasBuddy, първоначално създадено за намиране на по-евтино гориво, може да помогне и на строителните екипи да управляват разходите за гориво.

Строителите и работниците на терен могат да проверяват цените на горивото в най-близките бензиностанции. Приложението предлага и премиум функции като конкурси, които ви помагат да спечелите безплатно гориво, да получите награди и да спестите повече от горивото.

Най-добрите функции на GasBuddy

Вижте тенденциите в цените на горивата по региони с информация за горивата

Записвайте покупките на гориво за лесно проследяване с дневник за гориво

Вземете калкулатор „всичко в едно“ за планиране на разходите за гориво

Ограничения на GasBuddy

Понякога показва неправилни цени

Понякога приложението намира отдалечени бензиностанции.

Цени на GasBuddy

Безплатни

Оценки и рецензии на GasBuddy

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Buildertrend (Най-добър за управление на екипи на място и планиране на проекти)

чрез Buildertrend

Ако сте строителна компания, която се опитва да централизира строителната си документация, Buildertrend може да ви помогне. То ви дава бърз поглед върху всичко – от проектни доклади до изображения, графици и финансови данни, и ви позволява да оптимизирате проектните операции.

Приложението за планиране на строителни проекти помага на потребителите да създават графици, да управляват зависимости и да синхронизират актуализации за лесно пренареждане на графиците.

Най-добрите функции на Buildertrend

Управлявайте финансите, поръчките за покупка и промени, календарите и фактурите на едно място.

Спестете от разходите за материали с отстъпки и програми за намаления и управлявайте взаимоотношенията с доставчиците.

Ограничения на Buildertrend

Софтуерът няма функция за автоматично запазване и показва „незапазени промени“ дори след запазване на файла. Тази грешка може да доведе до загуба на данни.

Няма начин да проследявате различни ставки на заплащане, което затруднява проследяването на плащанията на свободно практикуващите специалисти.

Цени на Buildertrend

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Buildertrend

G2 : 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buildertrend?

Харесва ми, че мога да персонализирам платформата, за да отговаря на конкретните ми нужди, от формуляри до отчети. Честно казано, понякога бих искал да има още повече възможности за интеграция с други програми, които компанията ми използва.

7. PlanGrid Build (Най-доброто за изготвяне на строителни чертежи)

чрез Plangrid

PlanGrid Build от Autodesk Construction Cloud е инструмент за изготвяне на строителни чертежи. Неговите функции обаче вече са достъпни в Autodesk Build, който ви помага в управлението на строителството.

В едно приложение имате достъп до всичко – от планиране и създаване на чертежи до проследяване на напредъка на проекта, отчитане и управление на документи. Освен това можете да редактирате чертежи в реално време в сътрудничество с екипа си.

Най-добрите функции на PlanGrid Build

Създавайте интелигентни чертежи, за да визуализирате строителните си планове

Контролирайте разходите с помощта на инструменти за управление на бюджета и разходите и за прогнозиране.

Извършвайте анализи на риска на базата на изкуствен интелект, за да откриете потенциални проблеми.

PlanGrid Build ограничения

Цената му е висока, което може да не е подходящо за малки екипи.

Софтуерът има затруднения при зареждането на големи пакети с листа и не позволява превъртане между листата или файловете.

Цени на PlanGrid Build

PlanGrid вече не се предлага за покупка. Неговите функции са достъпни чрез Autodesk Build, чиято цена започва от 145 долара на месец.

PlanGrid Build оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. LetsBuild (Най-доброто за инспекции на обекти и комуникация в екипа)

чрез LetsBuild

LetsBuild предлага два продукта:

Aproplan за откриване на дефекти, проверки на качеството и контрол на безопасността, гарантиращ съответствие и намаляващ необходимостта от преработки.

Geniebelt за планиране и управление на проекти, оптимизиране на проследяването на напредъка и разпределянето на ресурсите, за да се спазват сроковете и бюджета на проектите.

Те ви помагат да провеждате мобилни инспекции на обекти, да идентифицирате и регистрирате видове проблеми, напредък и крайни срокове; да прикачвате изображения за подробности; да измервате планове в режим на редактиране; и да преработвате чертежи.

LetsBuild позволява оптимизирана комуникация между строителните екипи, подизпълнителите, доставчиците и другите заинтересовани страни. То също така предоставя визуализации на строителната площадка в реално време и актуални чертежи за отчитане, изготвя 6-седмични графици, открива закъснения и претоварвания и коригира графиците с помощта на динамични диаграми на Гант.

Най-добрите функции на LetsBuild

Създавайте и синхронизирайте списъци с задачи 24/7 с известия в реално време.

Записвайте проблемите на обекта и ги отстранявайте, преди да могат да повлияят негативно на резултатите.

Снимайте снимки и създавайте отчети с едно кликване за всеки проблем.

Ограничения на LetsBuild

Ограничени възможности за отчитане и интеграция

Уеб приложението може да се срине при работа с големи масиви от данни.

Цени на LetsBuild

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LetsBuild

G2 : 4. 1/5 (20 отзива)

Capterra: 4. 2/2 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за LetsBuild?

Платформата е лесна за използване, особено за хора, които тепърва започват и не разполагат с пълни познания за управлението на проекти, но се нуждае от някои промени, за да се превърне в по-мощен инструмент и да се използва като единно средство за управление на проекти.

9. Autodesk Construction Cloud (Най-доброто за управление на строителни проекти)

чрез Autodesk Construction Cloud

Autodesk предлага унифицирана платформа за достъп до всички данни по проекта – файлове, снимки, Revit модели, RFI, листа и отчети – на едно място. Тя предлага BIM (Building Information Modeling) координация за редактиране на модели, откриване на дефекти и преработване. Нейната секция за подаване е особено полезна при споделяне на работни чертежи.

Управлението на проекти на Autodesk предоставя на строителите и изпълнителите информация за проектите в реално време. То разполага и с функции за управление на разходите, които ви помагат при изготвянето на строителни прогнози, прогнозиране на рисковете, свързани с разходите, и намаляване на финансовите рискове.

Най-добрите функции на Autodesk Construction Cloud

Извършвайте анализ на риска в реално време, оптимизирайте тръжните процедури и автоматизирайте рутинните задачи с Autodesk AI.

Проследявайте проектите и визуализирайте промените в проектите с функции за съвместна работа по проектите.

Използвайте шаблони, за да документирате правилата за безопасност и да създавате доклади за инциденти.

Ограничения на Autodesk Construction Cloud

Диаграмите на Гант не синхронизират актуализациите в реално време.

Създаването на проекти с потребителски разрешения, логически връзки и т.н. може да отнеме много време.

Цени на Autodesk Construction Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Autodesk Construction Cloud

G2 : 4. 4/5 (3900+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Autodesk Construction Cloud?

Като цяло, много добри; в началото имаше някои проблеми, но ACC отдели повече ресурси и сървърна поддръжка, за да гарантира, че прекъсванията са редки и че заявките на потребителите се обработват съответно.

10. Contractor Foreman (Най-доброто за управление на разходите по проекти)

чрез Contractor Foreman

Contractor Foreman е най-подходящ за управление на финансите на проекта и проследяване на разходите. Той ви позволява да проследявате разходите и финансовите данни на подробно ниво, да изчислявате индивидуални и групови надценки и да управлявате оферти и промени в поръчките.

Можете да проследявате екипа си, да създавате графици на служителите и да поддържате документацията по проекта за архивиране. Освен това софтуерът разполага с мрежа за поддръжка, която предлага предложения за максимално използване на софтуера за управление на строителството.

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Създавайте прогнози и ги споделяйте с клиентите си, използвайки бази данни с разходи в реално време.

Проследявайте сметки, свързвайте сметки с поръчки за покупка и генерирайте фактури за клиенти.

Създавайте пакети с оферти, изпращайте покани за участие в търгове и възлагайте поръчки

Автоматизирайте актуализирането на промените в поръчките

Ограничения на Contractor Foreman

Функциите за изчисляване са основни и ограничени.

Мобилното приложение понякога има технически проблеми.

Цени на Contractor Foreman

Basic : 49 $/месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 99 $/месец

Плюс : 155 $/месец

Pro : 212 $/месец

Без ограничения: 312 $/месец

Оценки и рецензии за Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (245+ отзива)

Capterra: 4,5/6 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Contractor Foreman?

Това, което най-много ми харесва в Contractor Foreman, е широкият обхват на модулите, които предлагат толкова много различни опции за управление на проекти. Въпреки това, поради наличието на толкова много функции, при първото си запознаване с програмата може да се почувствате малко объркани.

11. Raken (Най-доброто за отчитане на времето и управление на екипа)

чрез Raken

Raken работи чудесно за управление на терен. Можете да записвате данни в реално време, да проследявате часовете и да генерирате ежедневни отчети за напредъка. Членовете на екипа могат да го използват, за да правят ежедневни бележки, да качват изображения и да водят дневници.

Най-голямото предимство на Raken е лекотата на употреба и възможността да проследявате часовете, материалите, оборудването и производството с ежедневни и моментални отчети. Можете да използвате карти за отчитане на работното време, за да централизирате проследяването на времето, да разпределяте часовете на екипа наведнъж и да одобрявате подадените карти за отчитане на работното време, докато сте в движение.

Най-добрите функции на Raken

Създавайте персонализирани сегменти на отчети с фотодокументация, бележки, записи от глас към текст.

Преглеждайте списъци за проверка на безопасността и наблюдения на едно място, използвайки табла в реално време.

Получете информация за това как се използва оборудването с кодове за разходи и часове на използване в сравнение с функциите за неактивно време.

Ограничения на Raken

Няма опции за масово редактиране или автоматично попълване. Например, трябва да въведете едни и същи данни за 50 или 100 броя оборудване.

Без опции с множествен избор или падащи менюта за анкети

Цени на Raken

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Raken

G2 : 4,6/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Raken?

Обичаме, че можем да персонализираме кодовете си за разходи и да проследяваме преобладаващите класификации на заплатите. Нашите служители на терен получават уведомление, че картите им за отчитане на работното време са готови, и за тях е много лесно да влязат и да ги одобрят. Галерията на всеки проект е много лесна за използване и качване, а интеграцията с One Drive е невероятна за нашия екип. Би било добре обаче да има повече функции, които могат да се персонализират.

Предавайте проектите навреме с най-доброто приложение за строителство

Завършвайки списъка си с най-добрите приложения за строителството, сме сигурни в едно – не можете да очаквате успешен строителен проект без подходящата технология.

Приложенията, които сме представили тук, са отлични по отношение на функциите за проследяване, планиране, финансово управление и сътрудничество. Но ако търсите универсално решение, което да работи за строители, строителни работници и проектни мениджъри, то това е ClickUp.

ClickUp се отличава с ефективните си функции за управление на графици, мощни възможности за сътрудничество, проследяване и отчитане в реално време, усъвършенствани автоматизации и огромна библиотека с шаблони. Всички тези функции ви помагат да завършите строителните си проекти навреме и без да надвишавате бюджета.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и разгледайте неговите функции още днес!