Как да подобрите оперативната ефективност в строителството

Управлението на строителни проекти не е лесна задача, тъй като трябва да се справяте с много променливи фактори. Изпълнението на проект в срок и в рамките на бюджета, без загуба на качество, изисква правилно планиране и изпълнение.

Въпреки това, въпреки щателното планиране, спазването на сроковете на проектите често може да бъде трудно. Вътрешни и външни фактори могат да причинят критични рискове за всеки проект, голям или малък, което увеличава общите разходи за операциите.

50% от строителните фирми съобщават, че са отменили, отложили или намалили мащаба на проекти поради нарастващите разходи.

Забавяния, надхвърляне на бюджета и проблеми със сигурността могат да застрашат успеха на проекта и да ви поставят в затруднение. С правилното планиране и проследяване на вътрешни и външни заплахи обаче строителните проекти могат да бъдат по-продуктивни и рентабилни. Повишаването на ефективността в строителството има далекосъщителни ефекти, като проучване на Световния икономически форум показва, че само 1% намаление на строителните разходи може да спести на обществото около 100 милиарда долара годишно.

В тази статия ще разгледаме ефективността в строителството и ще разберем ролята на управлението на проекти за нейното подобряване.

Какво е ефективност в строителството?

Оперативната ефективност е съотношението между резултатите от даден проект и различните ресурси, необходими за неговото изпълнение.

В строителния сектор ефективността на един проект се влияе от няколко фактора, включително работна ръка, материали или оборудване. Следователно ефективността в строителството не се изчерпва само с бързината или управлението на ресурсите.

Вместо това, тя се фокусира върху постигането на оптимален баланс между разходите по проекта, времето за завършване и качеството. Целта е да се гарантира, че проектът ще бъде завършен навреме, ще отговаря на очакваните стандарти за качество и ще бъде рентабилен.

Тъй като закъсненията могат да затруднят завършването на проекта и да увеличат разходите по него, производителността е пряко свързана с рентабилността. Затова фирмите използват инструменти за автоматизация на строителството и софтуер за управление на строителството, за да оптимизират работните процеси и да подобрят оперативната ефективност. Използването на технологии в строителството е на рекордно високо ниво, а подходящите инструменти могат да помогнат на мениджърите на строителни проекти да подобрят значително ефективността.

Предизвикателства, които оказват влияние върху работните процеси в строителството

Строителните проекти са изпълнени с потенциални рискове, които могат да бъдат обезкуражаващи за проектните мениджъри.

Това е така, защото всеки проект изисква прецизно проследяване на:

Разходи по проекта

Необходими ресурси и бюджети

Инвентаризация на материалите

Капиталови изисквания

Енергиен принос

Непреки разходи

Проследяването на всички тези показатели и параметри често може да се превърне в предизвикателство. Вследствие на това строителните фирми често използват множество инструменти и софтуери за проследяване на конкретни параметри. След това сравняват тези цифри чрез инструмент за управление на производителността, за да оценят ефективността на даден строителен проект.

Някои от основните предизвикателства пред оперативната ефективност в строителството включват:

1. Липса на ясни цели

Повечето проекти са обречени на провал без реалистични срокове и ясни цели. С подходящо планиране и пътна карта за изпълнение, в която са подробно описани целите на всеки член на екипа и сроковете за всяка задача, строителните проекти могат да избегнат загубата на време и ресурси. Редовното проследяване на напредъка по определени ключови показатели за ефективност е от жизненоважно значение за спазването на графика на проекта.

2. Бюджетни ограничения

Често се случва строителните работи да надхвърлят очаквания бюджет. Ако обаче съответната фирма няма праг на риск за такива случаи, целият проект може да бъде спрян.

За да се избегне това, проектните планове трябва да отчитат външни фактори като инфлация, колебания в цените на суровините и други финансови фактори, които са извън контрола на проектния мениджър. Това помага да се контролира бюджета и да се създаде предпазна мрежа в случай, че разходите надхвърлят прогнозираните.

3. Хаос на строителната площадка

В етапа на планиране всяка задача и дейност изглежда готова за успех. Когато обаче проектът стигне до етапа на изпълнение, могат да възникнат нови проблеми. На строителните обекти често се извършват множество дейности едновременно, което води до проблеми на място, като недостиг на материали или оборудване, недостатъчна работна ръка, надхвърляне на разходите и други.

За да се предотврати това, екипът по планиране трябва да се увери, че разполага с точни оценки за необходимите материали и работна ръка. За да го направи ефективно, той може да използва инструменти за планиране на строителството и софтуер за отчитане на работното време. Освен това екипите на място трябва да се уверят, че проектният план се спазва и че всички рискове и закъснения се съобщават на екипа по планиране. Това помага да се гарантира, че рисковете, които оказват влияние върху графика на проекта, са отчетени в ревизираната стратегия.

4. Липса на адекватна комуникация

На строителната площадка работят множество екипи и експерти, които трябва да си сътрудничат. Те включват строителни работници, архитекти, инженери, техници, изпълнители и друг персонал. Тъй като всеки екип има свои цели и срокове, които трябва да спази, едно просто забавяне или липса на преценка се превръща в значителен риск. Тези недоразумения и забавяния често усложняват целия проект и водят до загуба на време, пари и ресурси.

Проектните мениджъри трябва да въведат ясни насоки, за да избегнат това, и да информират екипа за всички пречки пред постигането на целите. Ясната комуникация относно дългосрочните и ежедневните дейности помага да се избегнат пропуски и поддържа екипа на проекта информиран за конкретните си дейности и цели.

Добрата новина? С ефективен процес на планиране и софтуер за управление на строителството, строителните компании могат да строят по-бързо, да подобрят ефективността и да гарантират удовлетвореността на клиентите.

10 стратегии за подобряване на оперативната ефективност в строителството

Сега, когато знаем защо строителните проекти се провалят, нека разгледаме стратегиите, които помагат за подобряване на ефективността в строителството и за намаляване на тези потенциални рискове:

1. Създайте план за вашия строителен проект

Представете си, че строите къща без чертежи – не е най-добрата идея, нали? Същото важи и за строителните проекти. Солидният план дава възможност на всички участници в проекта да работят ефективно и лесно да следят напредъка.

Управление на строителството и проследяване на времето с ClickUp

За да гарантирате ефективното изпълнение на вашите проекти, вашите планове трябва да включват следното:

Обхват на проекта, който очертава изискванията, графика, бюджета и разпределението на ресурсите

Управление на запасите и ресурсите – инструменти и материали, необходими за завършване на проекта, както и изпълнителите и другите работници, с които ще работите

Разрешения, сертификати и лицензии за вашия проект

Протоколи за качество и безопасност

Прогноза за времето и план за смекчаване на последиците

Планове за извънредни ситуации – в случай, че вашите проекти надхвърлят сроковете или бюджета

Създавайте диаграми за работния процес за минути с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards може да ви помогне да създадете подробни планове и чертежи за вашите проекти. С невероятните си функции, целият ви екип може да го използва за обсъждане на идеи и да получи цялостен поглед върху всички задачи в един строителен проект.

Извод: Започнете с подробен план и включете другите в обсъждането на идеи

2. Практикувайте отворена комуникация и документирайте всичко

След като проектът започне, следвайте една проста практика: документирайте всичко. От изпълнени задачи и изисквания до потенциални рискове или забавяния, уверете се, че всяка дейност е отчетена в софтуера за управление на строителството.

Ръководителите на проекти трябва да създадат култура на открита комуникация и сътрудничество, за да насърчат членовете на екипа да споделят актуална информация за състоянието на проекта и обратна връзка. Това спомага за осигуряване на прозрачност и поддържане на проектните дейности в правилната посока. Освен това помага за идентифициране на потенциални рискове, така че да можете да подготвите планове за действие в извънредни ситуации, за да ги смекчите.

Не забравяйте, че свързаните и информирани екипи са продуктивни екипи, а това се превръща в по-добри резултати за вашия проект.

С помощта на ClickUp Docs можете да създавате впечатляващи документи, уикита и планове за проекти, които позволяват на вашите екипи да си сътрудничат в реално време. Те могат да работят върху същия документ заедно с вас, а вие можете да им възлагате задачи, да добавяте коментари и да преобразувате текст в проследими задачи, за да сте в крак с всичките си идеи.

ClickUp Chat, за да видите цялата си комуникация на една платформа

Освен това, функцията за чат в реално време ви помага да обедините всички разговори, свързани с различни проекти или графици, на едно място. С ClickUp Chat можете да споделяте линкове към проекти и да изпращате прикачени файлове, удобно групирани. Съобщенията могат да бъдат форматирани с богати функции за редактиране, което ви помага да спестите време и да изпратите всичките си кодове, списъци, банери и други подробности.

Извод: Документирайте всичко и комуникирайте за прозрачност

3. Инвестирайте в обучението на служителите за по-висока производителност

В момента се използват няколко инструмента и технологии за автоматизация, за да се оптимизират строителните процеси. Ако обаче вашият екип не може да използва правилно тази усъвършенствана технология, това може да доведе до забавяния. По-лошото е, че може дори да създаде потенциални рискове или инциденти. За да избегнете това, обучете персонала си за най-новите методи, протоколи за безопасност и инструменти, които могат да използват, за да повишат ефективността. Освен това, организирайте обучения за използването на най-новия софтуер и технологии и ги насърчавайте да повишават квалификацията си с сертификати в областта на строителството. Това ще помогне на вашите екипи да придобият важни умения, за да работят по-бързо и по-умно, като избягват скъпи грешки, които могат да увеличат разходите по проекта.

Споделяне в реално време с ClickUp Docs

ClickUp Docs ви позволява да създадете споделяемо хранилище на знания с SOP и поуки от предишни проекти. Това може да бъде полезно, за да може целият екип да бъде на една и съща страница по отношение на всякаква информация и актуализации.

Извод: Поддържайте уменията на екипа актуални

4. Дайте приоритет на безопасността на работното място

Безопасното работно място е продуктивно работно място. Когато се спазват протоколите за безопасност, закъсненията са по-малко и вашият екип може да работи ефективно с по-малко прекъсвания.

Внедрете цялостна програма за безопасност, провеждайте редовни инспекции и обмислете използването на технологии за безопасност. Не забравяйте, че защитата на вашия екип е правилното нещо, което трябва да направите, а освен това помага да се намалят закъсненията и прекъсванията и да се поддържа проекта ви в правилната посока.

Извод: Инвестирайте в мерки и програми за безопасност

5. Подхождайте с предвидливост към потенциални проблеми в веригата на доставки

Представете си, че организирате всички ресурси, машини и необходимата подготовка за една важна дейност. В последния момент обаче необходимите материали не са налични. Фрустриращо, нали?

Това е често срещана ситуация в строителния сектор и е причината повечето проекти да не спазват сроковете си. За да избегнете това, внедрете интелигентно управление на запасите и попълвайте или поръчайте отново изчерпаните артикули.

Изградете силни взаимоотношения с доставчиците си и ги информирайте навреме за вашите изисквания. Това ще ви помогне да предвидите потенциални проблеми в веригата на доставки и да гарантирате безпроблемното изпълнение на проектите си.

Извод: Управлявайте запасите си и предотвратявайте прекъсвания в веригата на доставки

6. Използвайте модулни строителни и префабрикувани техники

Традиционните конструкции често изискват много тежка работа, включително монтаж на стоманени греди, строителни материали на място, извършване на необходимите корекции и изпълнение на всеки процес стъпка по стъпка. Новите технологии обаче могат да направят строителния процес по-бърз и по-ефективен. Чрез използването на модулни или сглобяеми строителни материали е необходимо само да съберете всички материали и да ги монтирате в сградата.

Това ви помага да строиш по-бързо, да намалиш отпадъците и да поддържаш общото качество на строителния проект.

Извод: Модулното строителство е по-ефективно

7. Възприемете автоматизацията, за да революционизирате строителните процеси

Спестете време и автоматизирайте задачите ефективно с ClickUp Automation

Автоматизацията може да ускори сроковете за строителство с невероятни темпове. Ако се извърши правилно, автоматизацията чрез машини, електрически инструменти и усъвършенствани системи може да ви помогне да освободите работната си сила за допълнителни, по-важни задачи. Това може да ускори процеса и да гарантира, че вашите работници няма да трябва да работят неуморно денонощно.

Софтуерът за управление на проекти като ClickUp ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи като актуализации и други, спестявайки ценно време на вас и вашия екип.

Спестеното време може да се използва за проучвания, инспекции и други важни задачи, като по този начин се гарантира, че получавате най-доброто от автоматизацията и човешкия опит.

Извод: Автоматизацията ви спестява време, усилия и пари

8. Поставете ясни и измерими цели за ефективност

Създаването на реалистичен план за проекта е най-добрият начин да избегнете забавяния и да минимизирате рисковете. Проектните мениджъри могат да пропуснат да включат предпазна мрежа в плана си в стремежа си да завършат проектите в рекордно кратко време. По този начин, ако една задача се забави, това създава ефект на домино и нещата започват да се влошават. Определете ясни, измерими, постижими, уместни и обвързани с времето (SMART) цели за бюджета, графика и качеството. Също така, следете редовно напредъка и коригирайте при необходимост. Ясните цели поддържат фокуса и мотивацията на всички, като водят проекта ви към успех.

ClickUp Goals View с разширено проследяване, за да сте сигурни, че всички ваши строителни проекти спазват сроковете

Използвайте ClickUp Goals, за да сте сигурни, че сте в синхрон с целите на организацията и разполагате с всички данни, като напредък на проекта, седмични карти за оценка на служителите, спринт цикли, OKR и друга важна информация.

Извод: SMART целите са печеливши за всички

9. Оптимизирайте строителните процеси за по-голяма ефективност

В допълнение към автоматизацията и използването на съвременни стратегии за строителство, трябва да анализирате и подобрите съществуващите си процеси. Усъвършенстваните решения за управление на проекти и ресурси ви дават цялостен поглед върху вашата организация. Можете да планирате бъдещи проекти и да подобрите ефективността на строителството, като се поучите от грешките и препятствията, с които сте се сблъскали.

Използвайте тези данни, за да стандартизирате практиките, да създадете шаблони за процесите, да минимизирате загубите и да насърчите непрекъснатото усъвършенстване. Това ще ви помогне да оптимизирате строителните процеси, като гарантирате, че операциите протичат гладко и постигат очакваните резултати в рамките на планираните срокове.

С шаблоните за управление на строителството на ClickUp можете бързо да започнете с плановете си за строителни проекти. Можете да:

Планирайте и визуализирайте всичко – от продажбите до жизнения цикъл на проектите

Съгласувайте ресурсите на екипа и изпълнителите за гладко сътрудничество, за да свършите работата

Проследявайте напредъка и целите, за да сте сигурни, че ще изпълните задачите навреме и в рамките на бюджета

Изтеглете шаблони Лесните за използване шаблони за строителство на ClickUp ще ви помогнат да започнете

Извод: Стандартизацията може да добави стойност

10. Използвайте инструмент за цялостно управление на проекти за ефективност в строителството

Строителният сектор все повече разчита на цифрови инструменти и софтуер за управление на строителството, за да се придържа към плана и да управлява едновременно множество строителни проекти. Решението за управление на проекти ви помага да планирате всичките си дейности (планове, графици, бюджети, комуникация) в един централен хъб.

ClickUp ви помага да планирате, управлявате и проследявате строителни проекти от предпродажбата до концепцията и доставката – всичко на едно място.

ClickUp е най-високо оцененият софтуер за производителност и управление на строителни проекти, който предлага цялостно решение, което ви помага да управлявате безпроблемно всичките си строителни дейности. Независимо дали става дума за управление на задачи, разпределение на ресурси, финанси, инвентар, проследяване на напредъка или други изисквания, можете да използвате това решение за всичките си нужди. Мислете за него като за вашия команден център за строителство, който поддържа всичко организирано и достъпно за оптимален контрол на проекта.

Извод: Бъдете организирани и ефективни с ClickUp

Време е да започнете да строите – по правилния начин

Управлението на строителен проект не е лесна задача; трябва да планирате, координирате и изпълнявате всяка дейност с голяма прецизност, за да гарантирате, че проектът ще бъде реализиран безпроблемно. Тъй като това включва множество процеси, заинтересовани страни и градивни елементи, софтуерът за управление на строителството от една точка може да ви помогне да проследявате показателите за ефективност, да опростите отнемащите време задачи и да подобрите оперативната ефективност.

Уверете се, че всички са на една и съща страница, като използвате тази проста диаграма на Гант за строителството, за да проследявате етапите и да изпълнявате проектите навреме

Това е точно това, което прави софтуерът за управление на строителни проекти ClickUp! С вградени работни процеси за строителството и готови за употреба шаблони на ClickUp за проследяване на задачите и ресурсите, можете да планирате, управлявате и проследявате всички свои строителни дейности от едно място.

Вместо да се опитвате да проследявате ръчно десетки дейности, просто създайте задачи в ClickUp с графици, отговорници и друга информация. Използвайте диаграмите на Гант и изгледа на времевата линия в ClickUp, за да проследявате ежедневния напредък.

AI Project Manager на ClickUp също така автоматично създава актуализации на проекти, открива зависимости и пречки, създава необходимите подзадачи и ви помага да поддържате всичко в ред.

Разширените функции на ClickUp позволяват на строителните компании да използват цялостно решение за подобряване на оперативната ефективност и опростяване на процесите. Започнете с безплатен пробен период още днес, за да се уверите, че всички ваши проекти се изпълняват по рентабилен начин.

Често задавани въпроси

1. Какво е ефективност в строителството?

Ефективността в строителството, с прости думи, е способността на дадена компания да завърши проект с минимални загуби на усилия или разходи в рамките на срока на проекта. Тя се фокусира върху оптимизиране на ресурсите, минимизиране на закъсненията и проследяване на времето, разходите и ресурсите, за да се постигне перфектен баланс между рентабилност и качество.

2. Как се измерва ефективността в строителството?

Ефективността в строителството е съотношението между резултата и вложените ресурси в даден строителен проект. Тя се измерва с помощта на критични показатели като време за завършване на проекта, отклонение от бюджета, производителност и използване на ресурсите, процент на отпадъците от материали, честота на инциденти, свързани с безопасността, и др. С помощта на ClickUp можете да проследявате и дефинирате показатели за клиентите в таблото за управление на проекта, за да сте сигурни, че вашите строителни проекти винаги са в съответствие с целите.

3. Какво е оперативна ефективност в строителството?

Оперативната ефективност е рационализиране на ежедневните строителни операции с цел максимално увеличаване на производителността и резултатите. Това включва аспекти като: