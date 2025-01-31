10-те най-добри софтуера за изчисляване на разходите в строителството през 2025 г.

Неточните строителни оценки струват 3% от печалбата на вашия проект, като същевременно намаляват шансовете за спечелване на бъдещи проекти с 30%.

Старомодните методи за оценка на разходите могат да бъдат неточни поради ненадеждни данни, човешки грешки и липса на отчетност.

Софтуерът за изчисляване на разходите в строителството елиминира догадките. Той е обучен в съвременните технологии, помага за изчисляване на точни разходи, оптимизиране на процесите и намаляване на скъпите бюджетни грешки.

Софтуерът за изчисляване на разходи в строителството използва машинно обучение, елементи за визуализация и данни в реално време, за да ви помогне да изчислите точно разходите за вашите строителни проекти.

Въпреки това, няма универсално решение, подходящо за всички.

В тази статия ще разгледаме най-добрите инструменти за изчисляване на разходите в строителството, като се впуснем в техните основни характеристики, ограничения, цени и продуктови ревюта. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за изчисляване на разходите в строителството?

При избора на софтуер за изчисляване на строителни проекти имайте предвид следните фактори:

Достъпни цени: Потърсете софтуер, който отговаря на вашия бюджет. Тъй като това е значителна инвестиция, определете колко искате да инвестирате в софтуера и изберете достъпен инструмент.

Точност и ефективност: Изберете софтуер, който е надежден и предлага високоточни оценки на строителните разходи и проекти, включително разходи за труд, материали и други разходи.

Удобен за ползване интерфейс: Уверете се, че софтуерът за изчисляване на разходите в строителството е лесен за навигация и разбиране. Лесният за ползване инструмент ще намали времето за обучение и ще елиминира нуждата от външна техническа поддръжка.

Интеграция: Потърсете софтуер за изчисляване, който се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи приложения и системи, включително инструменти за управление на проекти и счетоводен софтуер.

Мащабируемост: Изберете инструмент, който може да се мащабира заедно с вашия бизнес, като ефективно се справя с по-мащабни проекти и нарастваща клиентела.

Макар че много ERP софтуери за изчисляване на разходите в строителството могат да се окажат полезни, намирането на подходящия софтуер може да бъде трудна задача.

Ето списък с най-добрите софтуери за изчисляване на разходите в строителството, които ускоряват процеса. ?

10-те най-добри софтуера за изчисляване на разходите в строителството, които да използвате през 2024 г.

Ето функциите, потребителските отзиви, ограниченията и цените на най-добрите софтуери за изчисляване на разходи.

1. Contractor Foreman

Източник на изображението: Contractor Foreman

Contractor Foreman е пълноценен софтуер за управление на строителни проекти. Той предлага инструменти и над 35 функции, които ви помагат да управлявате оферти, оценки и хора – всичко на едно място.

Това е достъпен и лесен за използване софтуер за изготвяне на строителни сметки. Софтуерът за изготвяне на строителни сметки е известен с това, че обслужва изпълнители в над 75 страни.

Използвайте софтуера за изчисляване в интернет или с приложенията за iOS и Android – без ограничения за устройствата.

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Получете пълна видимост на напредъка на вашия проект чрез Kanban и списъчни изгледи.

Персонализирайте кориците, като добавите препратки, подробности и персонализирани данни.

Използвайте готови шаблони за оценки, за да създавате предложения бързо и ефективно.

Достъп до база данни с разходи в реално време с най-новите цени на материалите и труда

Получавайте известия в реално време, когато оценките бъдат доставени, отворени и кликнати.

Интегрирайте с популярни инструменти като Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier и други.

Ограничения на Contractor Foreman

Ограничени начини за организиране на оценки и проекти

Функциите на мобилното приложение не са толкова интуитивни, колкото тези на уебсайта.

Липсват записи за ревизии на оценките

Цени за Contractor Foreman

Безплатно: 30 дни

Базов: 79 $/месец

Стандартен: 125 $/месец

Плюс: 166 $/месец

Pro: 249 $/месец

Без ограничения: 49 $/месец

Оценки и рецензии на Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 630 отзива)

2. Buildertrend

Източник на изображението: Buildertrend

Buildertrend използва безгрешни техники за бърза оценка за точно изчисляване на разходите чрез предварително създадени изчисления и формули. Той е най-подходящ за изготвяне на планове за жилищно строителство и оценка на разходите за строителство, което го прави популярен избор сред строители на жилища, специализирани изпълнители и ремонтиращи.

Buildertrend осигурява точно изчисляване на разходите за работа с проследяване на разходите в реално време. Автоматизираните оферти елиминират двойното въвеждане на данни, като ви помагат да създавате подробни оферти за вашите клиенти бързо и лесно.

Най-добрите функции на Buildertrend

Изберете от готови шаблони за оценка, за да ускорите процеса на офериране.

Измервайте и количествено определяйте материалите с лесни за използване функции за изчисляване.

Съхранявайте разходите за материали и труд в персонализирана база данни за разходите.

Създавайте професионални оферти за търгове

Използвайте подробни разбивки на разходите, мониторинг на разходите в реално време и възможност за ефективно адаптиране на ресурсите.

Ограничения на Buildertrend

Потребителският интерфейс не е впечатляващ, функциите и ресурсите са трудни за навигация.

Липсата на опции за автоматично запазване и редактиране в Word и Excel понякога води до изтриване на всички данни.

Цени на Buildertrend

Безплатно: Неограничено

Базов: 19 $/месец

Растеж: 39 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Buildertrend

G2: 4. 2/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

3. Stack

Източник на изображението: Stack

Stack е софтуер за управление на строителни проекти, базиран в облака. От изчисленията до приключването, инструментът предоставя всички строителни решения, от които се нуждаете, за да оптимизирате процеса на изчисление.

Освен това Stack опростява оценяването на разходите за сложни проекти чрез интуитивни инструменти за измерване, оценяване и изготвяне на оферти. Той предлага и удобни инструменти за автоматизиране на повтарящи се задачи като актуализиране на бази данни, преброяване и изчисляване.

В сравнение с други негъвкави инструменти за изчисляване на разходите в строителството, Stack предлага много опции за персонализиране, за да конфигурирате софтуера според нуждите на вашия бизнес.

Допълнителни точки за централизирания проектен център на Stack за управление, проследяване и комуникация с всички вътрешни и външни заинтересовани страни.

Най-добрите функции

Получавайте точни измервания с помощта на специални инструменти за измерване на площ, линейни размери, дъги, наклони, бройки и обем.

Създавайте предложения в съответствие с бранда, с лого, условия, обхват и други подробности.

Използвайте предварително създадени или персонализирани библиотеки, за да създавате лесно сметки за артикули, материали и сглобки.

Генерирайте отчети с персонализирани данни като план, тип разходи или други етикети.

Достъп до обширна библиотека с шаблони, свързани със строителството, за да започнете бързо

Ограничения на стека

Веднъж създадени, елементите и сглобки не могат да бъдат преместени на ново място.

Софтуерът може да забави работата си при работа с огромни масиви от данни.

Цени за пакети

Начало: 2999 $/година

Grow: 1899 $/година

Изграждане: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 1300 отзива)

4. Ясни оценки

Източник на изображението: Clear Estimates

Clear Estimates е лесен за използване софтуер за изчисляване на разходите в строителството. Той разполага с над 130 готови шаблона за изчисляване на разходите за общи части като кухни, бани, гаражи и др.

Можете да персонализирате шаблоните, като добавяте или премахвате конкретни части. Clear Estimates предоставя хиляди предварително заредени блокове с регионално точни разходи за материали и труд.

Просто ги плъзнете в шаблона си, за да създадете оценки, специфични за местоположението на вашия клиент. Получавате ценови данни за над 400 различни области в САЩ, актуализирани на тримесечие.

Най-добрите функции на Clear Estimates

Насладете се на бърза и надеждна поддръжка по време на изготвянето на строителни сметки.

Получете достъп до над 160 шаблона за оценка, категоризирани по различни области.

Достъп до база данни с над 10 000 цени на артикули (актуализирана на тримесечие)

Спестете време при подготвянето на съдържание с професионални шаблони за оферти.

Ясни ограничения на оценките

Предназначени предимно за пазара в САЩ.

Трудно е да се добави данък върху продажбите към една оценка.

Ясни цени за оценки

Безплатно: 30 дни

Стандартен: 79 $/месец

Pro: 119 $/месец

Франчайз: 249 $/месец

Ясна оценка на разходите

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

5. Procore

Източник на изображението: Procore

Procore предоставя цялостен набор от инструменти за оптимизиране на работните процеси преди строителството, като управление на проекти, оценки, търгове и бюджети.

Подобно на Stack, Procore предлага подходящи инструменти за оценка и опции за персонализиране, за да извършвате количествени изчисления, оценки и професионални предложения.

Procore е подпомогнал над 1 000 000 проекта в 150 държави на водещи компании като Honeywell, Brookfield Properties и други.

Най-добрите функции на Procore

Централизирано табло за управление на всички ваши дейности преди строителството

Сътрудничество с участниците в проекта чрез използване на 2D и 3D модели в реално време

Интегрирайте с над 500 приложения, за да работите по начина, по който искате.

Генерирайте готови за излитане символни разпознавания с AI Auto Count за секунди.

Интерфейс, оптимизиран за мобилни устройства, със специални приложения за iOS и Android.

Автоматично изчисляване на разходите за материали и труд

Ограничения на Procore

Софтуерът изисква дълъг период на обучение.

Цената не е подходяща за частни изпълнители или малки и средни строителни агенции.

Цени на Procore

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Procore

G2: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2600 отзива)

6. Buildsoft

Източник на изображението: Buildsoft

Платформата Cubit Estimating на Buildsoft ви позволява да интегрирате изчисляването и изчисляването на разходите в един безпроблемен процес.

Гъвкавата централизирана платформа ви позволява да генерирате оценки бързо и точно. Можете да намерите интелигентни инструменти като 3D или BIM моделни инспекции, анализ на задачите, динамични ценови листи и други, за да опростите оценяването.

Можете също да запазвате ценови данни като списъци с шаблони, като контролирате цените на задачите за точност и рентабилност. Създавайте шаблони на задачи с често срещани дейности и елементи, за да оптимизирате бъдещите оценки.

Най-добрите функции на Buildsoft

Единен изглед за управление на всички ваши строителни сметки и проекти

Проверявайте оценките с помощта на интерактивни 3D или BIM модели.

Създавайте нови оценки, използвайки шаблони с ценови листи.

Активирайте синхронизация в реално време между ценовите листи на шаблоните, задачите и съществуващите оценки.

Използвайте работния процес за ревизия на задачите, за да се справяте ефективно с промените в задачите, оценките или проектите.

Ограничения на Buildsoft

Липсват подходящи ресурси за обучение на нови потребители

Потребителите срещат затруднения при промяната на разходите и цените

Цени на Buildsoft

Стандартен: 180 $/месец

Професионална версия: 240 $/месец

Enterprise: 270 $/месец

Оценки и рецензии за Buildsoft

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. PlanSwift

Източник на изображението: PlanSwift

PlanSwift, софтуер за изчисляване на разходите за строителство, базиран в облака, прави процеса на изчисляване на разходите за строителство бърз, удобен и без хартия. Той лесно се адаптира към вашите специфични бизнес нужди.

PlanSwift може да се използва практически във всяка сфера на дейност благодарение на интуитивния си интерфейс с функции за плъзгане и пускане и функции с едно кликване. Независимо дали става дума за търговски или жилищни сгради, платформата предлага специфични инструменти за генериране на точни разчети на разходите.

Най-добрите функции на PlanSwift

Използвайте инструменти за площ и линейни инструменти, за да изчислите квадратни метри или повърхности, с прости измервания с посочване и кликване.

Функции Single Click Takeoff за измерване на неравномерни или извити повърхности

Достъп до динамични прогнози за разходите, които се актуализират при промени в разходите за труд или материали.

Поставете предварително създадени персонализирани сглобки върху вашия старт за автоматично преброяване, изчисления и оценка.

Ограничения на PlanSwift

Без вградена синхронизация в облака или споделяне на файлове

Понякога бавен и забавен, с дълго време за рендиране

Цени на PlanSwift

Безплатно: 14 дни

Професионална версия: 1749 $/година

Оценки и рецензии за PlanSwift

G2: 4,3/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 350 рецензии)

8. HeavyBid

Източник на изображението: HeavyBid

С доверието на над 50 000 оценители, HeavyBid е сред най-бързите и точни софтуери за оценка в областта на гражданското строителство. Той ви позволява да импортирате елементи от уебсайтовете на DOT, за да намалите времето, прекарано в оценяване.

HeavyBid използва външни програми за изчисления и въвежда данните, за да създаде оценки на проекти.

HeavyBid улеснява и двойната проверка на оценките с помощта на контролни списъци и инструменти за преглед, които поставят всеки разход и цена под лупа. Това обяснява защо той е предпочитан от 44 от 50-те най-големи строителни предприемачи в ENR.

Най-добрите функции на HeavyBid

Свържете се с над 30 счетоводни системи, включително Vista, Quickbooks, Sage 300 и др.

Активирайте автоматичната синхронизация, за да избегнете двойното въвеждане в работния процес по изчисляване на разходите.

Създавайте персонализирани оферти

Поддържа импортиране и експортиране на данни от Primavera или Microsoft Project.

Позволява на няколко оценители да сътрудничат по проекти в реално време.

Ограничения на HeavyBid

Скъпи за закупуване и поддръжка

Ограничени възможности за отчитане

Цени на HeavyBid

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HeavyBid

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

9. Estimator360

Източник на изображението: Estimator360

Estimator360, софтуер за изчисляване и управление на строителни разходи, разполага с вградени строителни изчисления и набор от правила, което улеснява изчисляването.

С Estimator360 можете също да създавате подробни списъци с материали, включително труд, материали и други съществени разходи за строителство. Тези списъци могат да се споделят с доставчици и подизпълнители, като се поддържа единен източник на информация.

Най-добрите функции на Estimator360

Предлага неограничени сглобки с усъвършенствани строителни изчисления и набори от правила.

Персонализирайте и мащабирайте сглобки, използвайки патентовани технологии като Build Options и Intelligent Ratios.

Разполага с автоматизирани работни процеси за преобразуване на оценки в предложения с едно кликване.

Изберете от над 70 шаблона за проекти или създайте нови шаблони по ваш избор.

Платформа, ориентирана към мобилни устройства, със специални приложения за потребители на iOS и Android.

Ограничения на Estimator360

Трудно се интегрира с софтуер на трети страни

Приложението понякога има проблеми и изисква преинсталиране.

Цени на Estimator360

Един прост план: 369 $/месец

Оценки и рецензии за Estimator360

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

10. Sage Estimating

Източник на изображението: Sage Estimating

Sage Estimating ви помага да спечелите повече търгове с точност и намалява времето за излитане, като извлича 2D и 3D детайли с едно кликване. Можете да прехвърлите тази информация в софтуера бързо и точно.

Той е интегриран с Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction и Real Estate, за да опрости експортирането на бюджети, поръчки за покупка и подизпълнителски договори. Използването на софтуера Sage Estimating решава и проблема с дублирането на данни.

Най-добрите функции на Sage Estimating

Опростете процеса на изчисляване с инструменти за 2D и 3D изчисления.

Максимизирайте скоростта и ефективността с автоматичен трансфер на данни за изчисления

Улеснете сътрудничеството с лесни интеграции с други приложения.

Ограничения на Sage Estimating

Не е много лесен за използване и изисква време за усвояване.

Не успява да създаде системи за изчисляване на разходите въз основа на спецификации

Цени на Sage Estimating

Безплатно: 30 дни

Оценки и рецензии за Sage Estimating

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

Докато тези инструменти за строителство могат да ви помогнат да получите точни оценки за строителни проекти, ClickUp може да бъде вашият помощник за управлението на тези проекти.

Управлението на строителни проекти на ClickUp помага на оценителите, изпълнителите и собствениците на малки и средни предприятия да управляват и да си сътрудничат по строителни проекти, да проследяват зависимости, да управляват предложения и др.

Планирайте и изпълнявайте лесно строителните си проекти с помощта на инструмента за управление на строителни проекти на ClickUp.

Изберете от над 10 изгледа и шаблони за управление на строителни проекти на ClickUp, за да управлявате проектите си бързо.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на строителството на ClickUp ви помага да управлявате всички свои строителни операции на едно място с предварително създадени изгледи, персонализирани статуси, персонализирани полета, документи и др.

ClickUp предлага и неограничен брой потребители и задачи, и то напълно безплатно. Искате да сте в крак с всичко? Включете проследяване в реално време във вашата работа, за да не пропускате нито една актуализация.

Най-добрите функции на ClickUp

Оценка на разходите: Изчислете приблизителните разходи за поръчки, количества, материали и труд с помощта на изчисления и персонализирани формули.

Управление на проекти: Използвайте управлението на корпоративни проекти на ClickUp, включващо функции като автоматизация и управление на ресурсите.

Прогнозиране на времето: Прогнозирайте времето, необходимо за всяка задача, с помощта на времеви прогнози.

Приоритизиране на задачите: Използвайте зависимостите между задачите, за да приоритизирате и изпълните задачите по ред.

Сътрудничество в реално време: Създавайте бази от знания и сътрудничество с екипи в реално време.

Ограничения на ClickUp

Той не предоставя табличен изглед в мобилното приложение (засега).

Цени на ClickUp

Безплатно: Завинаги

Неограничен план: 7 $/месец

Бизнес план: 12 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Използвайте ClickUp, за да правите по-добри строителни оценки

Софтуерът за изчисляване на разходите в строителството е неразделна част от спечелването на повече проекти, минимизирането на времето за изчисляване и повишаването на точността на изчисленията.

Избягвайте загубата на сделки поради бавни и податливи на грешки ръчни изчисления – подходящият софтуер ще ви осигури бързина и прецизност.

С ClickUp на ваша страна управлението на строителството ще стане по-гладко от всякога.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да се възползвате от шаблоните за управление на строителството, неограниченото използване и безпроблемното сътрудничество.