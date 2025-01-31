10-те най-добри софтуера за управление на проекти за подизпълнители през 2025 г.

За да успеете в строителния бранш, ефективното управление на проекти не е просто нещо, което е хубаво да имате – то е задължително. Независимо дали сте изпълнител, който търси оптимизирани работни процеси, или заинтересована страна, която търси по-добро сътрудничество, намирането на подходящия софтуер за управление на проекти за подизпълнители е от съществено значение.

За щастие, не е нужно да прекарвате часове в търсене на решения в интернет – ние вече сме направили това за вас. ⚒️

С този списък на 10-те най-добри софтуерни опции за управление на проекти за подизпълнители на пазара, ще сте готови да подобрите работата си за нула време.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на проекти за подизпълнители?

Намирането на най-добрия софтуер за управление на подизпълнители и строителни проекти зависи от приоритетите, които поставяте по отношение на характеристиките и функционалността.

Ето някои от важните точки, които трябва да имате предвид, когато разглеждате софтуерни опции за подизпълнители:

Интеграции : Възможност за безпроблемна интеграция с други инструменти и платформи, за да поддържате всичко организирано на един единствен табло.

Проследяване на напредъка на проекта : Персонализирани табла и изгледи отгоре надолу на ключови показатели за проекта, за да се гарантира, че всички са на една и съща страница.

Управление на документи : Централизирано място за достъп и съхранение на документи по проекти, за да се поддържа сигурността на чертежи, разрешителни, договори и други важни файлове.

Счетоводен софтуер : Функциите за проследяване на разходите, обработка на заплатите и фактуриране улесняват подизпълнителите в управлението на финансите и контрола на бюджетите.

Функции за сътрудничество: Вградени форуми за дискусии, съобщения и коментари за ефективно Вградени форуми за дискусии, съобщения и коментари за ефективно сътрудничество в екипа

Автоматизация: Автоматизирането на повтарящи се процеси като възлагане на задачи и актуализиране на статуса ви дава повече време за сложните аспекти на работата на специализираните подизпълнители.

Актуализации в реално време: Потокът от дейности в реално време позволява на всички строителни проекти и заинтересовани страни да следят промените в Потокът от дейности в реално време позволява на всички строителни проекти и заинтересовани страни да следят промените в графиците на проектите , дейностите на екипа и важните етапи, за да вземат по-бързи решения.

Независимо дали искате да подобрите аутсорсинга на управлението на проекти или да правите всичко вътрешно, си заслужава да изберете платформа с богат набор от функции, която прави всичко, от което се нуждаете.

10-те най-добри софтуера за управление на проекти за подизпълнители

Успешното подизпълнение изисква най-модерни инструменти за управление на проекти. Ето защо сме съставили този списък с 10-те най-добри софтуера за подизпълнители за мениджъри на проекти. Всеки един от тях е създаден, за да даде на подизпълнителите и заинтересованите страни разширени възможности и оптимизирани работни процеси. 📈👷

Използвайте ClickUp, за да управлявате лесно задачите и проектите си и да сътрудничите ефективно с екипа си.

Има причина, поради която ClickUp Project Management за екипи заема първо място сред софтуерите за управление на проекти за подизпълнители. Този облачен инструмент предоставя всичко необходимо за подобряване на сътрудничеството и оптимизиране на работните процеси.

Като безплатно софтуерно решение за управление на проекти, ClickUp предлага гъвкава платформа, която отговаря на всички ваши нужди за мониторинг на проекти.

Този софтуер за управление на задачи предлага лесен за използване интерфейс, който улеснява създаването, възлагането и проследяването на задачи от всяко устройство по всяко време.

Ще получите достъп до различни персонализирани изгледи, вариращи от подробни календари и графици на проекти до диаграми на Гант и табла Канбан. Изгледите на ClickUp ви предоставят динамичните перспективи, от които се нуждаете за по-добро управление на проекти.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате автоматично актуализации на задачи, обобщения и други с натискането на един бутон.

Използвайте ClickUp, за да дефинирате и проследявате лесно целите на проекта, като се уверите, че всички са съгласувани с едни и същи цели за сплотена работна среда. Можете също да се възползвате от AI инструментите на ClickUp за строителството, за да подобрите ефективността и да получите интелигентни прозрения, съобразени с уникалните предизвикателства на вашия проект. 🎯

ClickUp надхвърля основното вътрешно сътрудничество и предлага настройки за споделяне и разрешения, които позволяват на членовете на екипа да си сътрудничат с външни заинтересовани страни. Освен това CRM на ClickUp улеснява поддържането на отношенията с клиентите и проследяването на взаимодействията през целия жизнен цикъл на проекта.

Тази гъвкавост е от решаващо значение за аутсорсинга на управлението на проекти, като позволява на екипите да работят лесно с партньори, клиенти и подизпълнители. 🏆🏗️

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте табла, работни процеси, изгледи, полета, контролни списъци и други за индивидуално управление на проекти.

Инструментите за счетоводство в строителството и интеграциите с популярни финансови платформи ви позволяват да следите бюджетите, да проследявате разходите и да управлявате ефективно ресурсите 💰

Съвместимост за всички членове на екипа ви с мобилно приложение за Android и iOS, настолно приложение за Windows, Mac и Linux и разширение за браузъри Chrome, Firefox и Edge.

Над 1000 готови шаблона за всичко – от табели за отчитане на работното време, дневни отчети и работни поръчки до поръчки за покупка, запитвания за информация и поръчки за промени.

Функциите за проследяване на времето подобряват управлението на подизпълнителите, като улесняват точното записване и преглед на отработените часове ⏱️

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при опознаването на пълния набор от функции на ClickUp.

ClickUp AI не е наличен в безплатния план.

ClickUp цени

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Archdesk

чрез Archdesk

Archdesk е цялостно софтуерно решение за управление на строителни проекти с функции, специално разработени за професионалисти в строителството. Използвайте го, за да оптимизирате и автоматизирате работния си процес и да визуализирате данните си на персонализирани табла за по-гладка работа.

Най-добрите функции на Archdesk

Функциите за планиране на ресурсите улесняват оптимизирането на разпределението на оборудването и работната сила за максимална производителност при всеки проект.

Финансовите инструменти улесняват фактурирането, управлението на разходите и проследяването на бюджета в опростена платформа, която всеки може да разбере 💡

Мощните функции за контрол и управление на документи включват контрол на версиите, лесно споделяне и подобрено сътрудничество, за да не пропуснете нищо.

Настройваемите работни процеси улесняват адаптирането на задачите ви към конкретни нужди, така че платформата да се интегрира безпроблемно в съществуващите процеси.

Ограничения на Archdesk

Някои рецензенти посочват, че липсата на съхранение на данни в облака може да затрудни достъпа до информация за проектите на отдалечени работни обекти.

Някои потребители споменават проблеми с интеграцията и обработката на фактури.

Archdesk цени

Essentials: 790 $/месец, фактурирани ежегодно

Професионален: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Archdesk

G2: 4,3/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

3. Contractor Foreman

чрез Contractor Foreman

Contractor Foreman е софтуер за управление на проекти с набор от функции, които оптимизират строителните операции. Той е проектиран като цялостно решение за ГС (генерални изпълнители за непосветените), които се нуждаят от по-добър начин за управление на проекти, преглед на разходите по проектите и комуникация с екипите си.

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Картите за отчитане на работното време и функциите за проследяване позволяват на строителните екипи да регистрират работното си време на оптимизирана цифрова платформа.

Интеграцията с инструменти като QuickBooks, Zapier и други съхранява всичко необходимо за вашия строителен бизнес на централизирана табло.

Приложението позволява на вашите екипи на терен да се регистрират и да преглеждат информация за проектите на всяко мобилно устройство с Android или iOS за сътрудничество в реално време.

Инструментите за отчитане и анализ предоставят на един поглед информация за мониторинг на проектите по отношение на бюджетиране, разпределение на ресурсите и производителност.

Ограничения на Contractor Foreman

Някои потребители съобщават за липса на гъвкавост при шаблоните за проекти и подаването на документи.

Някои малки предприятия считат цените на плановете за недостъпни поради ограничения брой потребители – планът Standard е ограничен до трима потребители, Plus е ограничен до осем потребители, а Pro е ограничен до 15 потребители.

Contractor Foreman цени

Стандартен: 99 $/месец, фактуриран на тримесечие

Плюс: 155 $/месец, фактурирани тримесечно

Pro: 212 $/месец, фактурирани тримесечно

Без ограничения: 312 $/месец, фактурирани тримесечно

Оценки и рецензии на Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

4. FreshBooks

чрез FreshBooks

Freshbooks е облачна платформа за счетоводство и финанси, която улеснява малките предприятия в управлението на бюджета и фактурирането. Тя не е специално предназначена за подизпълнители, но разполага с всичко необходимо на строителните компании за оптимизиране на финансовото отчитане и административните задачи.

Най-добрите функции на FreshBooks

Функциите за фактуриране позволяват на потребителите да персонализират професионално изглеждащи фактури и да ги изпращат на клиентите си по електронна поща (или по пощата) 🐌📬

Функциите за автоматизация ви позволяват да настроите повтарящи се фактури, да създавате автоматични известия за плащания и да категоризирате разходите.

Вграденият инструмент за проследяване на времето позволява на потребителите да следят отработените часове и да генерират фактури според тях.

Снимайте разписките си, за да следите по-лесно разходите си и да управлявате бюджета си.

Ограничения на FreshBooks

Рецензентите съобщават, че някои банки блокират електронните плащания от платформата.

Липсата на специални функции в софтуера за управление на строителството може да създаде специфични за бранша предизвикателства.

FreshBooks цени

Lite: 17 $/месец, фактурирани тримесечно

Плюс: 30 $/месец, фактурирани тримесечно

Премиум: 55 $/месец, фактурирани тримесечно

Изберете: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2: 4,5/5 (над 670 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

5. Buildertrend

чрез Buildertrend

Buildertrend е платформа за управление на жилищни строителни проекти за ремонти, строители на жилища, екипи за предстроителни дейности и специализирани подизпълнители. Използвайте я, за да управлявате продажбите, финансите, ресурсите, клиентите и задачите, така че да можете да поемате повече работа с по-малко стрес. 🧘

Най-добрите функции на Buildertrend

Софтуерът за офериране оптимизира процеса на създаване на оферти, така че да можете да привлечете повече потенциални клиенти и да сключите сделки по-бързо.

Усъвършенстваните инструменти за продажби и CRM са създадени, за да помогнат на вашия бизнес да спечели поръчки, да впечатли клиентите и да разшири обхвата си.

Най-модерните прогнози за приходите ви позволяват да вземате по-информирани решения и да получите представа за бъдещия успех на вашия бизнес.

Подробните графици на проектите улесняват оптимизирането на планирането на проектите и проследяването на задачите.

Ограничения на Buildertrend

Малките предприятия и организации, които се фокусират върху по-малки договори, може да не считат месечните такси за устойчиви.

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение

Buildertrend цени

Essential: 499 $/месец

Разширено: 799 $/месец

Complete: 1099 $/месец

Buildertrend оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (150+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

6. Monday

чрез Monday

Monday е облачна платформа с софтуер за управление на проекти за подизпълнители и други професионалисти в строителния сектор. Тя е проектирана да подпомага подизпълнителите с различни функции, които подобряват сътрудничеството и оптимизират работните процеси.

Най-добрите функции на Monday

Настройваемите работни процеси позволяват на подизпълнителите да адаптират платформата според своите предпочитания и специфични нужди за управление на проекти.

Цветно кодирани диаграми, табла и графики осигуряват визуално наблюдение на проектите и по-добра видимост на задачите 📈

Централизираният комуникационен център позволява споделяне на документи и съвместно управление на проекти, което помага на всички да са на една и съща страница.

Интеграциите позволяват на подизпълнителите да свържат работните процеси по управление на проекти с други инструменти в бранша в един удобен контролен панел.

Ограничения в понеделник

Платените планове са за минимум трима потребители, което увеличава цената на плана.

Някои разширени функции са достъпни само в по-скъпите версии.

Понеделник цени

Безплатни завинаги

Базов: 10 $/месец на потребител

Стандартен: 12 $/месец на потребител

Pro: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии от понеделник

G2: 4,7/5 (над 9300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

7. Procore

чрез Procore

Procore е платформа за управление на строителни проекти, която подобрява ефективността на проектите, като насърчава сътрудничеството и комуникацията между членовете на екипа. Тя разполага със специално разработени функции, които опростяват проектите от подаването на оферти до приключването им, като ви позволяват да управлявате прогнози, проекти и бюджети. 💸

Най-добрите функции на Procore

Инструментите са пригодени за строителния сектор с функции за управление, модули за безопасност и управление на договори.

Комуникацията в реално време позволява на заинтересованите страни по проекта и подизпълнителите да намалят закъсненията и да увеличат прозрачността.

Инструментите за управление на безопасността ви позволяват да проследявате инциденти, да гарантирате съответствие и да внедрявате програми за безопасност.

Функциите за управление на промените улесняват контрола върху промените в поръчките и гарантират съответствие при проследяването на промените.

Ограничения на Procore

Ограниченията за персонализиране могат да попречат на специализираните работни процеси за управление на проекти

Някои потребители съобщават, че цените, получени от офертите, може да са недостъпни за малките предприятия.

Цени на Procore

Информацията за цените на Procore не е публично достъпна онлайн. Потенциалните потребители трябва да се свържат с екипа по продажбите на Procore, за да получат оферта въз основа на размера и спецификата на своя бизнес.

Оценки и рецензии за Procore

G2: 4,6/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2600 отзива)

8. Assignar

чрез Assignar

Софтуерът за управление на проекти Assignar за подизпълнители предлага специализирани функции за строителни компании. Използвайте го, за да планирате екипи, да проследявате оборудването, да получавате актуална информация в реално време от обекта и да организирате цифрови документи на платформа, ориентирана към сътрудничество.

Най-добрите функции на Assignar

Надеждни инструменти за проследяване на съответствието улесняват гарантирането, че подизпълнителите спазват индустриалните стандарти и регулации.

Ефективните функции за управление на ресурсите ви позволяват да проследявате персонала, оборудването и материалите в множество проекти 🧰

Централизираният център за документация по проекти позволява на членовете на екипа да имат достъп и да работят съвместно по проектните документи в реално време.

Мобилните инструменти за работната сила позволяват на подизпълнителите да управляват ефективно работната си сила на място с възлагане на задачи в реално време.

Ограничения на Assignar

Някои потребители споделят, че опциите за персонализиране имат ограничения, които могат да повлияят на сложните изисквания на проекта.

Потребителите съобщават за крива на обучение за тези, които не са запознати със специализирания софтуер за управление на проекти за подизпълнители.

Assignar цени

Assignar не предоставя публична информация за цените. Платформата начислява месечни или годишни абонаментни такси, както и еднократна такса за регистрация. Потребителите трябва да се свържат с екипа по продажбите на Assignar, за да получат ценова оферта.

Оценки и рецензии за Assignar

G2: 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

9. Fonn

чрез Fonn

Fonn е друг специализиран софтуер за управление на проекти за подизпълнители, който оптимизира работните процеси в строителството. Използвайте го, за да насърчите сътрудничеството между подизпълнителите, да подобрите управлението на задачите и да повишите удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на Fonn

Създадени специално за търговски генерални изпълнители, строители на жилища, специализирани подизпълнители, управители на съоръжения, архитекти, разработчици и инженери ✨

Една платформа за обединяване на мониторинг извън обекта, комуникация на обекта, проследяване на напредъка и съхранение на чертежи.

Функциите за документи ви позволяват да споделяте, ревизирате и одобрявате чертежи, BIM файлове и графици за подаване от едно съвместно пространство.

Структурата на разпределение на работата предоставя пътна карта за всеки проект, за да поддържа членовете на екипа ви на една и съща страница.

Ограничения на Fonn

Според някои отзиви, Fonn не разполага с някои разширени функционалности, които са налични в по-големите платформи за управление на проекти.

Потребителите споделят, че Fonn е най-подходящ за малки и средни проекти с ограничения по отношение на мащабируемостта.

Fonn цени

Приходи 0-5 млн.: 399-779 долара/месец

Приходи от 5 до 10 милиона: 779–1299 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Fonn

G2: 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,7/5 (10+ отзива)

10. eSUB

чрез eSUB

eSUB е цялостно софтуерно решение за управление на проекти за подизпълнители, създадено с цел подобряване на ефективността и сътрудничеството. Това е първата платформа в строителния сектор, която стандартизира процедурите за управление на проекти, за да улесни проследяването на събитията на обекта, разходите за материали и трудовите дейности. 🙌

Най-добрите функции на eSUB

Работният процес, базиран на подаване на документи, оптимизира процеса на подаване, проследяване и управление на документи като поръчки за промени и заявки за информация.

Системата за управление на работните часове опростява процеса на проследяване на работните часове и управление на графиците за по-добро разпределение на ресурсите.

Инструментите за проследяване на разходите позволяват на подизпълнителите да следят разходите, бюджетите и разходите по проектите, за да поддържат финансите си в ред.

Полеви бележки и ежедневни отчети могат да се създават и актуализират от мобилни устройства за комуникация в реално време.

Ограничения на eSUB

Някои потребителски отзиви посочват необходимостта от система за издаване на билети за проследяване на докладите за проблеми.

Според отзивите, невъзможността да се попълват документи в платформата може да затрудни работния процес.

Цени на eSUB

Базова цена: 49 USD/месец на потребител, фактурирана ежегодно

Разширено: 69 $/месец на потребител, фактурирано годишно

Оценки и рецензии за eSUB

G2: 4. 1/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Изпреварете конкуренцията (и останете начело)

Всяко от средствата в този списък предлага решения, които ще ви дадат конкурентно предимство. Важно е да изберете подходящата платформа за вашия бизнес.

Като внимателно обмислите нуждите на вашите екипи и проекти, можете да намерите най-добрия софтуер за управление на проекти за подизпълнители, който да ви помогне да постигнете успех. ☀️🛣️

Не чакайте още един ден, за да изпитате силата на софтуера за управление на проекти за подизпълнители. Регистрирайте се в ClickUp сега.