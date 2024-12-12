Как да се борите с фаворитизма на работното място (стратегии и примери)

Представете си служител, който дава всичко от себе си, за да постигне целите на организацията. Той създава техники за по-ефективни процеси, ръководи екипи и поема инициативи за подобряване на операциите.

Но когато става въпрос за повишение, един колега получава повишение само защото има по-приятелски отношения с шефа.

Резултатът? Ниско морално състояние на служителите, липса на мотивация, стрес и спадане на производителността. Фаворитизмът не вреди само на един служител, а се разпространява в цялото работно място, създавайки токсична работна среда, която пречи на развитието и поражда недоволство.

В този наръчник ще разгледаме характерните признаци, реални примери и практически стратегии за служители, мениджъри и лидери за борба с фаворитизма и изграждане на култура на доверие и справедливост.

⏰ 60-секундно резюме Стратегии за борба с фаворитизма на работното място: Въведете политики срещу фаворитизма и система за обратна връзка от 360 градуса.

Създайте безопасна работна среда, в която служителите могат да изразяват своите опасения.

Насърчавайте взаимодействието в екипа и подкрепяйте приобщаването

Провеждайте обучения за мениджърите за справяне с инциденти на фаворизиране и неволни предубеждения.

Използвайте инструменти за проследяване на представянето на служителите и предоставяйте възможности за кариерно развитие въз основа на заслугите.

Идентифициране на фаворитизъм на работното място

Фаворитизъм е, когато човек на власт дава преференциално отношение на един служител пред друг, особено по лични причини.

Идентифицирането на фаворитизъм на работното място може да бъде трудно, особено когато признаците са неясни. Все пак, той често се крие точно под повърхността, чакайки да бъде забелязан. Ето няколко признака за фаворитизъм:

Неравен достъп до предимства и привилегии

Удължени обедни почивки, често одобряване на отпуски, допълнителни дни за отпуск и т.н. за определени служители.

По-добър достъп до оборудване, инструменти или работно място в сравнение с другите, заемащи сходни длъжности

Толерантност към сроковете или целите за някои служители, докато към други се подхожда строго

📌 Пример: Мениджърът повишава няколко от любимите си служители (включително и некомпетентни), въпреки че другите служители поемат повече отговорности и постигат по-добри резултати.

Несправедливо разпределение на работата и възможностите

Несправедливо разпределение на работната натовареност — възлагане на по-малко и по-лека работа или предоставяне на важни проекти само на предпочитани служители — възлагане на по-малко и по-лека работа или предоставяне на важни проекти само на предпочитани служители

Предлагане на награди и повишения на любимия служител (по-малко квалифициран от другите в екипа), докато сте прекалено критични към други талантливи служители.

Допълнително внимание, насоки и възможности за предпочитани служители за подобряване на представянето, повишаване на квалификацията и професионално мрежуване, като се изключват други членове на екипа, които може да имат равни или по-големи заслуги.

Пристрастно отношение

Защита на неетичното поведение на служителите или нарушения на работното място, като тормоз, дискриминация и сексуален тормоз

Вземане на страна по време на конфликти на работното място и прилагане на двойни стандарти. Например, ръководител на екип, който налага глоба на един служител за нанесени имуществени щети, но не и на любимия си служител. и прилагане на двойни стандарти. Например, ръководител на екип, който налага глоба на един служител за нанесени имуществени щети, но не и на любимия си служител.

Позволяване на облагодетелствани служители да влияят върху решения, които засягат целия екип, като се игнорират мненията на останалите

Фаворитизмът на работното място може да окаже сериозно влияние върху благосъстоянието на служителите. Когато работното място стане политически ориентирано, служителите, които се конкурират за дадена позиция, често се ангажират с агресивно поведение, за да изчерпят ресурсите на конкурентите си.

Резултатът? Повишено недоволство, конфликти между служителите и лоши резултати.

Преференциалното отношение може да доведе до изключване, да намали връзката с организацията, да понижи морала, да намали производителността и да застраши здравето на работното място.

Как служителите могат да се справят с фаворитизма

В началото служителите може да пренебрегнат случаите на фаворизиране на работното място. Но постепенно това създава недоверие, което води до намаляване на ангажираността на служителите и по-висока текучество. Ето как служителите могат да се справят с фаворитизма и да се справят с ръководството на работното място:

Останете професионалисти в предизвикателни ситуации

Вашето мнение като служител е важно, когато става въпрос за противопоставяне на фаворитизма, но начинът, по който го изразявате, може да направи значителна разлика.

❌ Ето какво трябва да избягвате:

Емоционални изблици: Те засенчват проблемите, накърняват доверието и обтягат взаимоотношенията.

Посочване с пръст: Обвиняването създава конфликти и пречи на намирането на решения.

✅ Вместо това, фокусирайте се върху:

Покажете резултати: Извършвайте висококачествена работа, спазвайте сроковете и се съобразявайте с целите на екипа. Подчертайте приноса си с измерими резултати.

Поискайте обратна връзка: Редовно обсъждайте областите, в които имате нужда от подобрение, с вашия мениджър и действайте според предложенията.

Обсъждане на спокойствие: Ако е необходимо, проведете частен, конструктивен разговор с вашия мениджър, за да обсъдите вашия принос и възможностите за развитие.

Документирайте инцидентите за бъдеща справка.

Служителите трябва да запишат всичко, свързано с наблюдавания акт на фаворизиране, като започнат от датата и часа до описанието на инцидента и неговото влияние върху работата им. Това помага да се докладва фаворизирането с доказателства.

✨ Добавете следните подробности, за да запишете случаите на фаворизиране: Дата и час : Когато се е случил инцидентът

Какво се случи : Ясно описание на фаворитизма

Кои са засегнатите лица : Лица, които пряко или непряко проявяват фаворитизъм или са свързани със ситуацията.

Въздействие върху работата : Как фаворитизмът се отрази на морала, производителността или динамиката в екипа

Подкрепящи доказателства: имейли, преписи на чатове или записи на задачи, ако са релевантни.

Тези записи могат да бъдат безценни при докладване на фаворитизъм на отдел „Човешки ресурси“ или на ръководството, за да може проблемът да бъде разрешен по справедлив начин.

Можете да използвате ClickUp Docs, за да документирате подробно всички случаи на фаворизиране и да ги споделите по сигурен начин с всички заинтересовани страни. То ви позволява също да зададете настройки за поверителност и редактиране, за да можете да управлявате кой има достъп до чувствителна информация.

Мениджърите по човешки ресурси могат да използват Docs, за да категоризират инцидентите по отдел, тип или тежест, което улеснява проследяването на моделите на фаворизиране и проактивното решаване на проблемите.

Документирайте политиките и ги направете достъпни за всички с ClickUp Docs

Стратегии за комуникация с ръководството

Докладването на случаи на фаворизиране може да бъде неудобно. Ето няколко съвета, които служителите трябва да следват, когато общуват с ръководството по въпроса за фаворизирането:

🙌 Изразявайте загрижеността си по конструктивен начин: Споделете как фаворитизмът се отразява на морала и производителността, като се фокусирате върху амбициите и приноса.

🙌 Участвайте в прозрачна комуникация с колегите: Инициирайте прозрачна хоризонтална комуникация с колегите, за да разберете споделените преживявания и динамиката на работното място.

🙌 Обсъдете с ръководството: Говорете за възможностите, очакванията, представянето, културата на работното място и процесите на вземане на решения.

🙌 Формулирайте опасенията си, а не обвинения: Избягвайте пряко да обвинявате в фаворитизъм. Вместо това изразявайте опасенията си спокойно и конструктивно.

🙌 Водете разговори, а не конфронтации: Подходете към тези дискусии като разговори за решаване на проблеми, а не като конфронтации, които засилват напрежението.

📌 Пример: Карен Дилън, автор на HBR Guide to Office Politics (Ръководство на HBR за политиката в офиса ), дава практичен пример: „Забелязвам, че Сара е получила възможност да направи XYZ и аз също бих искала да имам такава възможност.“

Обмисляне на варианти и потенциални кариерни промени

Продължителното явно фаворизиране в крайна сметка води до напускане на служителите. Ако всички други стратегии се провалят, може би е време да се преместите в организации с положителна работна среда.

За да се освободите от цикъла на фаворитизъм, докато търсите нова работа, имайте предвид следното:

✅ Потърсете съвети от ментор, който може да ви даде полезни съвети за справяне с предизвикателствата на работното място.

✅ Проверете отзивите за компаниите в Glassdoor , за да се уверите, че те насърчават справедливостта и прозрачността.

✅ Подгответе отговор защо напускате настоящата си работа, без да говорите негативно за нея.

Подобно на служителите, мениджърите по човешки ресурси играят еднакво важна роля в справянето с фаворитизма на работното място. Това ни води до следващата ни секция.

Ролята на HR в управлението на фаворитизма

Един на всеки пет служители смята, че работодателят му не се интересува от неговото благополучие. Тук е мястото, където мениджърите по човешки ресурси трябва да се намесят, за да спрат фаворитизма и да задържат най-добрите таланти, преди да е станало твърде късно.

Ето няколко начина, по които можете да предотвратите фаворитизма на работното място и да насърчите справедливото отношение към служителите.

Разработване на прозрачни и справедливи критерии за повишение

Уверете се, че в политиките ви за повишение няма пропуски, които дават възможност за фаворизиране.

Бъдете прозрачни . Установете ясни критерии, като лидерски способности, качество на резултатите, технически компетенции и др., за да идентифицирате заслужаващите служители. Комуникирайте тези критерии открито с всички служители, за да елиминирате двусмислието.

Задайте измерими критерии , свързани с конкретни изисквания за длъжността, като успешно завършване на съответни програми за обучение, придобиване на нови умения, брой ръководени проекти и др.

Използвайте оценки на представянето и 360-градусова обратна връзка , за да получите информация за служителите от различни източници, като колеги, мениджъри, ръководители и подчинени, за да гарантирате справедливост.

Създайте структуриран процес , в който мениджърите документират причините за решенията за повишение, подкрепени с конкретни примери за постижения и съответствие с определените критерии.

Създайте комисия, която редовно да преразглежда и актуализира политиките за повишение, за да гарантирате тяхната уместност и приобщаващ характер.

Това гарантира, че служителите се повишават въз основа на постиженията си, а не на личността или произхода си.

Насърчаване на инициативи за изграждане на екип

Дейностите за изграждане на екип укрепват организационната култура, осигуряват по-добро разрешаване на конфликти, укрепват доверието и минимизират фаворитизма.

📌 Пример: MotorInc. Pvt. Ltd. се сблъска с предизвикателства като ниска ангажираност на служителите, конфликти и липса на доверие от страна на служителите. За да се справят с това, те организираха тридневна програма за ангажираност на служителите в къмпинг, която включваше сесии за отчитане и игри. Това доведе до положителни отзиви от служителите, по-висока продуктивност и по-висока възвръщаемост на инвестициите.

Ето няколко идеи за изграждане на екип, които ще ви помогнат да управлявате екипите по-добре:

Провеждайте дебати : Организирайте виртуални дебати по определени теми, за да насърчите служителите да взаимодействат помежду си (както на място, така и дистанционно). Определете ясни правила и се фокусирайте върху уважителното общуване, насърчавайки оценяването на разнообразните гледни точки.

Организирайте хакатони : Дайте възможност на вашите технически екипи да открият и усъвършенстват скритите си умения и силни страни за кариерно развитие и подобряване на производителността. Определете ясни цели и стимули за екипа, насърчавайте междуфункционалното сътрудничество и споделяйте резултатите в цялата компания, за да отпразнувате усилията им.

Месечни срещи : Планирайте месечни срещи, лично или виртуално, за да общувате със служителите за работата и извън нея. Говорете за техните хобита, интереси, баланс между работата и личния живот, пътувания и др.

Планирайте групови предизвикателства: Включете дейности като ескейп стаи, викторини или виртуални фитнес предизвикателства, за да укрепите екипната работа в различни ситуации.

Наред с организирането на дейности за изграждане на екип, насърчавайте ежедневно сътрудничеството в реално време по време на работа. ClickUp Whiteboards може да ви помогне в това. Можете да създадете Whiteboard, за да обсъдите стратегии за справяне с фаворитизма на работното място, да добавите бележки за често срещани случаи на фаворитизъм и да ги свържете с задачи.

Обсъдете идеи, изгответе стратегии и планирайте спринтове с ClickUp Whiteboards

Провеждане на проучвания на работното място, за да се измерят настроенията на служителите

Проучванията на работното място са чудесен начин да проверите как се чувстват служителите относно работната среда и дали са се сблъсквали с инциденти на фаворизиране.

Например, можете да проведете проучвания за ангажираността на служителите, за да измерите колко доволни са те от работата си и от решенията на ръководството. Включете както въпроси с рейтингова скала, така и описателни въпроси, за да получите подробна информация.

✨ Задайте на служителите си въпроси като: Как бихте оценили баланса между личния и професионалния си живот по скала от 5?

Смятате ли, че получавате справедливо възнаграждение?

Получавате ли достатъчно възможности за обучение?

Въпреки това, осигурете възможност за анонимност при провеждането на проучвания като оценки на работната среда и ефективността на мениджърите.

Можете също да внедрите софтуер за 360° обратна връзка, който събира мнения от колеги, подчинени и мениджъри, за да гарантирате безпроблемна и сигурна система за обратна връзка. Анализирайте резултатите от проучването и предприемете конкретни стъпки, като например справяне с проблемите, свързани с фаворитизъм, преразглеждане на политиките или подобряване на културата на работното място.

Използвайте инструменти като ClickUp Form View, за да създадете изчерпателни анкети и да събирате анонимни мнения от служителите.

Използвайте формулярите на ClickUp, за да проведете проучвания за фаворитизъм на работното място

Освен това, можете да използвате ClickUp Automations, за да разпратите автоматично анкетните формуляри на подходящите хора за секунди.

Създаване на механизми за анонимно подаване на сигнали

Докладването на фаворитизъм или други проблеми на работното място е рисковано. То може да струва на служителите тяхното повишение и дори работата им. Затова въведете анонимно докладване, за да защитите лицата, които подават сигнали.

Ето няколко механизма, които можете да приложите:

Онлайн портали : Създайте сигурен портал за сигнализиране с цялостно криптиране, където служителите могат да сигнализират за мениджъри, които проявяват фаворитизъм, без да се притесняват, че ще бъдат разкрити. Включете лесни за ползване формуляри, които позволяват на служителите да подават подробни описания на фаворитизъм или несправедливо отношение, заедно с допълнителни доказателства като екранни снимки или имейли.

Шаблони за анонимни формуляри за докладване : Предоставете на служителите достъп до шаблони за формуляри за докладване, които могат да използват, за да докладват инциденти в различни категории, от фаворитизъм до тормоз или етични нарушения. Тези шаблони трябва да насочват служителите да включват всички необходими подробности, като дати, часове, замесени лица и въздействието на инцидента.

Мобилно приложение или гореща линия : Създайте гореща линия или сигурно приложение, където служителите могат да съобщават за проблеми на работното място чрез обаждания 24/7 и анонимни текстови съобщения.

Действайте прозрачно: Уверете служителите, че всеки сигнал ще бъде разгледан своевременно и справедливо. Споделяйте информация за разрешените проблеми, без да нарушавате поверителността, за да изградите доверие в системата.

Решения и стратегии за организации

Според Gallup, 12% от служителите в САЩ са напуснали работата си поради проблеми с висшето ръководство. Това показва, че цялата организация, от ръководителите на екипи до висшите мениджъри, трябва да предприеме стъпки за създаване на благоприятна работна среда за всички служители.

Ето как можете да го направите.

Въвеждане на политики за предотвратяване на фаворитизма

Въвеждането на строги организационни политики предотвратява фаворитизма на всички нива. Ето няколко практически съвета:

политика за разпределение на възможностите , за да гарантирате равномерно Създайте структурирана, за да гарантирате равномерно разпределение на задачите и да предотвратите несправедливо разпределение на ресурсите и възможностите.

Въведете прозрачна система за повишение и оценка , като използвате обективни показатели, например ключови показатели за ефективност (KPI), и включите няколко оценители, за да сведете до минимум пристрастността.

Споделете публично критериите за повишение , като стаж, умения и постижения, така че всеки служител да разбере как се взимат решенията.

Ясно определете приемливото поведение на работното място , включително нулева толерантност към фаворитизъм, и посочете последствията за такива действия, независимо от позициите им в йерархията.

Направете тези политики лесно достъпни чрез вътрешни портали или наръчници. Служителите трябва да знаят къде да намерят правилата и как да докладват проблеми, свързани с фаворитизъм.

Редовно обучавайте мениджърите и служителите по тези насоки, за да гарантирате последователно прилагане.

💡Професионален съвет: Използвайте шаблона на ClickUp за наръчници, политики и процедури за служители, за да създадете централизиран документ с политики, който обхваща всичко – от кодекса за поведение до процедурите за докладване и политиката срещу фаворитизъм.

Програми за обучение на мениджъри

Фаворитизмът е част от човешката природа, затова полагайте съзнателни усилия да го контролирате. Провеждайте обучения за мениджърите, за да идентифицират своите несъзнателни предубеждения , така че да не фаворизират никого въз основа на раса, длъжност или пол.

Например, предпочитането на мъжки служители, предположението, че жените не могат да изпълняват предизвикателни задачи, и предпочитането на жените, когато се връщат на работа след отпуск по майчинство, са форми на фаворизиране, които могат неволно да повлияят на работата и личните взаимоотношения.

Осигурете обучение за справедливо разпределение на задачите въз основа на умения, опит и цели за развитие, а не на лични предпочитания или минали взаимоотношения.

Фаворизирането на служители, с които работят лично или които са по-лесно достъпни, може неволно да отблъсне отдалечените или по-малко видими служители. Споделете стратегии за избягване на пристрастието към близостта на работното място , като предоставите равни възможности и ресурси на всички членове на екипа, независимо от местоположението им.

Създаване на култура на приобщаване и справедливост

Включването и справедливостта в рамките на една организация оказват положително влияние върху резултатите на различни нива – индивидуално, групово и организационно. Те повишават удовлетвореността и лоялността на служителите и подобряват тяхното представяне и благосъстояние.

Ето как можете да насърчите приобщаването и справедливостта: 🤝 Въведете политики за приобщаване, провеждайте менторски програми и подкрепяйте групи за служители, за да могат те да общуват открито. 🌍 Организирайте културни събития и насърчавайте екипни дейности, за да могат служителите да опознаят и уважават различни култури. 💬 Поддържайте прозрачност относно ангажимента си към приобщаването и споделяйте опит, който подчертава необходимостта от разнообразие и приобщаване на работното място.

TiER1 Performance Institute създаде приобщаваща и достъпна работна среда, за да гарантира, че всички дистанционни и локални служители имат равен достъп до ресурси и възможности. Това повиши ангажираността на служителите, подобри производителността и увеличи процента на задържане на персонала.

💡Професионален съвет: Използвайте шаблона за план за комуникация за разнообразие и приобщаване на ClickUp, за да създадете комуникационна стратегия, да осигурите последователни канали за комуникация в цялата организация и да ангажирате служителите в инициативи за разнообразие и приобщаване.

Редовни одити и оценки

Чрез редовни проверки можете да идентифицирате модели, които сочат фаворизиране, като например постоянни повишения или възлагане на проекти на едно и също лице. Например, можете да забележите, че даден мениджър постоянно повишава служители с определен произход.

Въведете механизми за обратна връзка и структурирани системи за оценка на представянето, за да гарантирате прозрачни и стандартизирани оценки на представянето на служителите на редовни интервали.

Използвайте инструменти като анкети или кутии за предложения , за да разберете как служителите възприемат справедливостта при разпределянето на задачите и оценяването на представянето.

Обучете одиторите да разпознават несъзнателните предубеждения и несправедливото фаворизиране и периодично сменяйте рецензентите, за да гарантирате обективност.

Когато одити разкрият фаворизиране, предприемете незабавни действия за преразглеждане на процесите, потърсете отговорност от мениджърите или осигурете допълнително обучение за преодоляване на предубежденията.

Използване на технологии за минимизиране на фаворитизма

Управлението на развитието на служителите, проследяването на производителността и сътрудничеството на работното място може да се окаже прекалено обременяващо и хаотично. Без единна система екипите по човешки ресурси губят безброй часове в преминаване от един инструмент към друг и в опити да поддържат последователност в процесите.

Платформата ClickUp HR Management превръща тези предизвикателства в оптимизирана система за наемане, въвеждане и насърчаване на развитието на служителите. Тя ви помага да проследявате ангажираността и производителността на служителите, да централизирате политиките, да автоматизирате процесите и да създадете работно място, насърчаващо сътрудничеството.

Когато отговорността за задачите е неясна, видимостта страда и пристрастията могат да се промъкнат в управленските решения. Тази липса на прозрачност често води до объркване, пропуснати срокове и напрежение на работното място, тъй като отговорностите се изплъзват.

ClickUp Chat решава този проблем, като свързва хората, задачите, документацията и производителността на едно място. С тази удобна функция можете да свързвате задачи с съобщения, за да изясните контекста, да държите всички в течение с последните новини, съобщения и дискусии, да организирате чатове в пространства, за да свършите работата си, и много други.

Свържете се със служителите си чрез ClickUp Chat

Все още могат да възникват комуникационни пропуски между екипите, което води до пропуснати актуализации и неясни очаквания. Когато важната информация е разпръсната в имейли, чат приложения и документи, критичните актуализации неизбежно се губят и екипите се разминават.

ClickUp Assign Comments добавя още едно ниво на отчетност, за да предотврати това.

Можете също да използвате @mentions, за да маркирате конкретни членове на екипа в коментарите, така че те да не пропуснат важни задачи. Можете да им задавате въпроси, да получавате обратна връзка, да давате одобрения и да управлявате задачи, като насърчавате отворена комуникация с всички служители.

Присвойте коментари на членовете на екипа с @mentions за конкретни задачи с ClickUp Assign Comments

Неравномерното разпределение на натоварването и скритият фаворитизъм могат да навредят на морала и производителността на екипа.

Без ясна представа за капацитета на екипа и разпределението на задачите, някои служители се претоварват, докато други остават недооценени.

ClickUp Dashboards помага да се предотврати това чрез персонализирани табла в реално време, където можете да проследявате натовареността на служителите и статуса на проектите. Това ви помага да идентифицирате и да възнаградите по подходящ начин служителите с висока производителност.

Насърчавайте равенството и справедливостта при разпределянето на задачите с ClickUp Dashboards

Без подходящите инструменти може да бъде трудно да се балансира справедливо капацитетът на екипа. Много мениджъри се борят да поддържат точна представа за капацитета на екипа си, което води до изчерпване и пропуснати възможности за развитие.

Шаблонът за натоварване на служителите на ClickUp предоставя ясна представа за текущото натоварване на всеки служител, което помага за осигуряване на справедливо разпределение на работата.

Освен това, когато организацията на екипа стане хаотична, шаблонът за управление на екипа на ClickUp ви помага да организирате екипите си, да получавате актуална информация за това кой върху какво работи и да комуникирате задачите по-ясно. С помощта на този шаблон можете да очертаете ролите и отговорностите на всеки член на екипа, да определите целите на проекта, да установите очакванията, да възложите задачи на конкретни членове и др.

Създайте положителна работна среда с ClickUp

Здравословната работна среда е място, където всеки може да се развива – без фаворизиране и негативизъм. Когато фаворитизмът се промъкне, той може да отрови работната култура и да повлияе на морала, продуктивността и доверието.

За да се справите с фаворитизма, се нуждаете от ясни политики, отворена комуникация и системи за конструктивна обратна връзка и отчетност. Но също толкова важно е да разполагате с подходящите инструменти. ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Чрез централизиране на работата, ClickUp помага за преодоляване на пристрастията, осигурява прозрачност на натоварването на екипа, насърчава сътрудничеството в екипа, гарантира справедливо разпределение на задачите и провежда проучвания на работното място, за да се справят с потенциални проблеми.

Любопитни ли сте да разберете как ClickUp постига всичко това? Регистрирайте се безплатно сега!