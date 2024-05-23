Как да избегнем предубеждението за близост на работното място

Всички ние имаме склонност към подсъзнателни предубеждения, които влияят на поведението ни в личния живот и дори на работното място. Предубеждението за близост е едно от тях.

Нека бъдем честни. Дори и с най-добри намерения, понякога не сме толкова справедливи на работното си място, колкото бихме искали. Предразсъдъците, основани на близостта, могат да се промъкнат, без да забележим – особено когато работим дистанционно или с хибридни екипи.

Но какво е предубеждението за близост и как можем да го избегнем на работното място? Нека разгледаме по-подробно.

Какво е предубеждение, основано на близост?

Предразсъдъкът за близост е човешката склонност да предпочитаме хора или неща, които са физически близо до нас. Сякаш мозъкът ни има любимци. Изграждаме по-силни връзки с хората, които често виждаме в офиса.

Предразсъдъците, основани на близост, на работното място се проявяват по няколко начина: преференциално отношение, по-гъвкави условия на работа, често признание и повишения, както и по-добър достъп до проекти и възможности за развитие за членовете на екипа в офиса.

Това създава значителни различия в начина, по който се възприемат и третират отдалечените служители, което води до неудовлетвореност и намалена продуктивност на екипа. Това също затруднява задържането на служителите.

Разбиране на предубеждението за близост

Предразсъдъкът за близост е като учител, който винаги извиква учениците, седящи на първия ред, тези, които вижда и с които общува най-много. Но защо? Отговорът е прост – познатостта поражда чувство на доверие и комфорт и влияе върху начина, по който възприемаме хората на работното място.

Това е начинът, по който мозъкът ни взема кратки пътища. Естествено се чувстваме по-удобно и имаме повече доверие в хората, които са в близост до нас, които виждаме и с които общуваме по-често. Това удобство може несправедливо да се превърне в по-добри възможности, повишения или дори по-положително внимание за хората в този „вътрешен кръг“ в сравнение с тези, които работят от разстояние.

Дистанционните работници могат да бъдат пренебрегнати при повишения, интересни проекти или признание просто защото са по-малко видими от колегите си в офиса. Когато чувстват, че приносът им не се признава достатъчно, това може да потисне продуктивността и иновациите. Чувството, че са подценени поради предубеждението за близостта, може да доведе до незаинтересованост, недоволство и понижена мотивация сред дистанционните служители.

Предразсъдък за близост: Връзка с атрибуцията (психология) и когнитивния предразсъдък

Предразсъдък за атрибуция (психология)

Теорията за атрибуцията обяснява как оправдаваме поведението си и това на другите. Например, вие приписвате успеха или по-високите оценки за работата на служителите в офиса на тяхната работна етика или ангажираност към корпоративната култура, като пренебрегвате подобни постижения на служителите, които работят дистанционно.

Когнитивно предубеждение

Когнитивните предубеждения са тенденции да мислим по начин, който може да доведе до погрешни преценки или нелогични заключения. Мислете за тях като за оптични илюзии за мозъка ни, които изкривяват начина, по който възприемаме и обработваме информацията. В този случай илюзията е „познато = добро“, което може да доведе до несправедливи предимства за тези, които виждаме по-често.

Реални примери и сценарии за предубеждение, свързано с близостта, в действие

Оценки на представянето: Мениджърът може неволно да даде отлична оценка на служител, който работи на място, докато служител, който работи дистанционно и се представя също толкова добре, получава стандартна оценка.

Проектни задачи: Вълнуващите нови проекти сякаш винаги се падат на служителите в офиса, които минават през бюрото на мениджъра за кратки разговори.

Менторство: Неформалното менторство може лесно да се превърне в случай на предубеждение, основано на близост, при което служителите, които пият кафе с шефа, получават и повече възможности за кариерно развитие и напредък, съвети и подкрепа.

Изграждане на екип: Дори забавните събития могат да бъдат засегнати! Тези, които работят на място, могат да изградят по-силни взаимоотношения с колегите си, които работят дистанционно, и с персонала, благодарение на равния достъп до неформални разговори по време на обедната почивка, които дистанционните работници пропускат.

Предразсъдък за близост срещу предразсъдък за достъпност: обяснение и разграничаване

Представете си предубеждението за близост като невидим клуб на „готините деца“. Хората в този клуб са физически близо до лицата, вземащи решения (шефа, ръководителя на проекта и т.н.). Те са склонни да получават повече внимание, по-добри възможности и всестранно предпочитание, дори и да не го заслужават.

Но предразсъдъкът за близост често се бърка с предразсъдъка за достъпност, който е подобен, но не е съвсем същият.

Какво е предубеждение за достъпност?

Предразсъдъкът за достъпност е като обсебването на мозъка ни от най-новото и блестящо нещо. Това е, когато вземаме решения въз основа на това, което помним най-лесно , а не непременно на това, което е най-точно или важно. Така че, ако един колега сгреши точно преди оценката си, това може да засенчи обективния отчет за цялата добра работа, която е свършил през годината.

Както предубеждението за близост, така и предубеждението за достъпност водят до несправедливост, но имат различно въздействие: Предразсъдък, свързан с близостта: Става въпрос за това, с кого сте близо. Служителите, които прекарват време в офиса, имат повече възможности за лични срещи с лицата, вземащи решения, и потенциално получават възможности, дори ако не са най-квалифицираните.

Предразсъдък за достъпност: Става въпрос за това, което помните. Един голям успех или една единствена грешка могат да заемат по-голямо място в съзнанието ни от постоянната добра работа на някого.

Намаляване на предубеждението за близост

Да разберем как да избегнем предубеждението за близост на работното място е равносилно на обучение за супергерой, който се бори с несправедливостта на работното място! Особено сега, с хибридните и дистанционните работни среди, се нуждаем от специални стратегии за борба с предубеждението за близост към дистанционните служители, за да гарантираме, че всеки получава справедлив шанс, независимо от това къде работи.

Ето някои конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да постигнете целите си:

Създайте по-инклузивна работна среда

Инклузивността е противоотровата срещу предубеждението за близост. Ето как да създадете инклузивна офис среда и да се справите с предубеждението за близост:

Разнообразие: Обмислете физическото присъствие на тримесечните общи събрания или сесиите за изграждане на екип, необходими за дистанционните служители, и периодични дни за дистанционна работа за служителите в офиса. Това насърчава приобщаването и емпатията към различни стилове на работа.

Насърчавайте виртуални срещи : Планирайте почивки за кафе или виртуални обеди за екипа, които да са насочени към опознаването един на друг, а не само към разговори за работа. Планирайте почивки за кафе или виртуални обеди за екипа, които да са насочени към опознаването един на друг, а не само към разговори за работа.

Насърчавайте дистанционните работници: Публично признавайте приноса на дистанционните работници. Направете техните успехи видими за всички в компанията. По този начин признавате усилията на всички служители и ги карате да се чувстват ценени.

Въведете обективно управление на представянето и възнаграждения

Насърчаването на справедливостта на работното място изисква план за действие! Тук ясните показатели и проследяването на резултатите спасяват положението:

Поставете ясни цели: Оценявайте обективно представянето на екипа си. „Работете добре“ е твърде неясно. Определете какво означава успех в конкретни, измерими термини за всяка роля, като използвате ключови показатели за ефективност (KPI) и създавате цели и ключови резултати (OKR).

Проследявайте всичко: Използвайте инструменти за регистриране на постиженията, независимо къде работи даден човек. Това помага да се избегне предубеждението за близост на работното място, когато дойде време за повишения или възлагане на проекти.

Насърчавайте прозрачността при възнагражденията: Обяснете защо някой получава бонус, награда или повишение! Свържете тези възнаграждения директно с онези супер ясни цели, за които говорихме, и насърчавайте всички членове на екипа да работят по-добре.

Установете политики и стратегии, които дават предимство на дистанционната работа

Осигуряването на равни условия за служителите на място и тези, които работят дистанционно, изисква промяна в мисленето ни и възприемане на подход, при който дистанционната работа е на първо място. Ето как можете да го направите:

Срещи за всички: Определете етикет за хибридни срещи (качествен звук/видео, равностойно участие, без странични разговори), дайте приоритет на срещите, които се провеждат предимно дистанционно, и предоставете записи/резюмета за тези, които не могат да присъстват на сесиите на живо.

Правило за документи: Осигурете достъп до актуализации на проекти, бележки и ключова информация в писмен вид. По този начин всички ще бъдат в течение.

Приемете асинхронната комуникация: Използвайте инструменти, които позволяват на хората да работят по свой график. Това е справедливост в действие, особено в различни часови зони! Използвайте Използвайте инструменти, които позволяват на хората да работят по свой график. Това е справедливост в действие, особено в различни часови зони! Използвайте софтуер за управление на таланти , платформи за споделяне на документи и чат инструменти, които предоставят отделен канал за обсъждане на проекти.

Изградете проактивни и приобщаващи практики за комуникация

Комуникацията с членовете на отдалечените екипи и служителите на място е ключът към избягване на предубежденията, свързани с близостта. Трябва да положим допълнителни усилия, за да включим всички в процеса на вземане на решения:

Провеждайте редовни проверки: Поддържайте ангажираността на дистанционните членове, като създадете канали за обсъждане, където всеки член може да споделя ежедневните си задачи. Можете също да планирате седмични или месечни индивидуални срещи с дистанционните членове на екипа, за да обсъждате работата, да давате обратна връзка или да обменяте идеи.

Помолете за мнения: Съберете идеи от всички, като използвате техники като „кръгът” (където всеки получава поред). Освен това, приканете по-тихите членове да споделят своите мнения и им предоставете възможност за писмени или асинхронни мнения.

Избягвайте да създавате категории: Избягвайте изрази като „хората в офиса” или „онези отделни работници” въз основа на местоположението.

Как да предотвратим предубеждението за близост на работното място

Преодоляването на предубеждението за близост изисква постоянни усилия. За щастие, технологиите улесняват тази задача! Нека разгледаме инструменти и стратегии, специфични за отдалечени/хибридни екипи, за да избегнем предубеждението за близост на работното място:

Незабавни актуализации: Използвайте Използвайте инструменти за управление на проекти като ClickUp , за да държите всички в течение с ясни задачи, срокове и отчет за напредъка. Няма повече да разчитате на това кой случайно е бил в офиса, когато е било взето решението.

Комуникация в реално време: Използвайте Използвайте ClickUp Chat за незабавни съобщения, бързи дискусии и неформални разговори. Той имитира „разговорите по време на обедната почивка“, без да изключва хората, които работят дистанционно. Можете да добавяте ресурси, да възлагате задачи с помощта на @mentions, да споделяте актуализации и проекти и да създавате Chat View, за да обсъждате задачите, докато работите по тях.

Управлявайте цялата комуникация и детайлите по проекта на едно място с ClickUp Chat view

Видеоконференции с инструменти за повишаване на ангажираността: Излезте извън рамките на основните процеси на срещите Излезте извън рамките на основните процеси на срещите , за да повишите ангажираността . Използвайте функции за сътрудничество като ClickUp Whiteboards или споделени документи, за да насърчите участието и сътрудничеството в реално време, а не само пасивното слушане. Можете да проследявате дейността на всички, да обменяте идеи и да добавяте бележки.

Браinstorm свободно, а след това гледайте как вашите идеи изскачат от екрана и се превръщат в действие с помощта на съвместната Whiteboard на ClickUp.

Използване на образователни технологии за стратегии за учене и развитие

Повишаването на квалификацията трябва да бъде достъпно за всички, а не само за хората на ръководни позиции. Технологиите правят възможно преодоляването на предубежденията, свързани с близостта, на работното място чрез:

Системи за управление на обучението (LMS): Платформи като Coursera или Udemy предоставят достъп до курсове, сертификати и развитие на умения – независимо от местожителството на служителя.

Платформи за менторство: Инструменти, които свързват ментори и менторирани, независимо от местоположението им, като по този начин се бори с предубеждението за близост, което може да попречи на традиционните програми за менторство.

Възможности за микрообучение: Къси видеоклипове, статии и интерактивни упражнения могат да бъдат изпратени на всички, като предоставят кратко обучение, подходящо за Къси видеоклипове, статии и интерактивни упражнения могат да бъдат изпратени на всички, като предоставят кратко обучение, подходящо за тези, които работят дистанционно.

Уебинари и виртуални семинари: Тези събития за обучение на живо (с записи, достъпни след това!) носят експертно знание директно на екраните на служителите, като гарантират, че местоположението не е пречка за развитието.

Заредете се с енергия с ClickUp

Знанието е сила в борбата с предубеждението за близост! Решенията за управление на човешките ресурси на ClickUp могат да бъдат вашето тайно оръжие в борбата с предубеждението за близост. Чрез опростяване на управлението на производителността на служителите, те гарантират, че всеки член на екипа получава заслуженото внимание.

Създайте работно място, където всеки може да се развива. HR инструментите на ClickUp подпомагат набирането на персонал, въвеждането в работата, развитието на таланти и управлението на служителите – където и да се намират вашите служители

Ето как да избегнете предубежденията, свързани с близостта, на работното място с ClickUp, като използвате решението за управление на човешките ресурси:

Актуализации на дейностите за пълна прозрачност: Проверете кой върху какво работи, проследявайте напредъка на задачите и приноса на членовете на екипа на едно място с Проверете кой върху какво работи, проследявайте напредъка на задачите и приноса на членовете на екипа на едно място с ClickUp Tasks . Можете лесно да планирате, организирате, разпределяте задачи и да си сътрудничите, използвайки персонализирани изгледи на задачите.

Поемете контрола над проектите си с ClickUp Tasks

Персонализирани работни процеси: Настройте ясни процеси за задачи и проекти. Това елиминира всякакви несправедливи предимства за служителите в офиса.

Комуникация в контекста: Прикачете дискусии към конкретни задачи, подредете бележките си и се уверете, че историята на взетите решения е достъпна за всички.

Управление на ресурсите: Проследявайте наличността на служителите, за да разпределяте задачите справедливо и да избягвате претоварването на някого, особено на дистанционен работник.

Отчитане на времето: Разберете колко време отнемат различните задачи в реалност, за да планирате по-добре проектите и да осигурите балансирана натовареност на екипа си.

Цели: Задайте ясни цели на екипа, проследявайте напредъка и ги свържете с конкретни задачи. Това гарантира, че всички разбират цялостната картина и как индивидуалната им работа допринася за общия успех.

Табла: Получете персонализирани изгледи на състоянието на проекта, ресурсите и индивидуалните постижения с Получете персонализирани изгледи на състоянието на проекта, ресурсите и индивидуалните постижения с таблата на ClickUp – идеалният начин да проследявате приноса на дистанционните работници и да се уверите, че тяхната упорита работа получава признанието, което заслужава.

Визуализирайте целите си, оптимизирайте работния си процес и постигнете повече с напълно персонализируемите табла на ClickUp

HR задачите стават по-лесни с ClickUp

Отделите по човешки ресурси могат да усетят остро болката от предубеждението за близост, тъй като често виждат от първа ръка как физическото присъствие може да повлияе несправедливо на възможностите на служителите. ClickUp може да оптимизира вашите процеси, да намали предубеждението за близост и да насърчи справедливостта лично и сред цялата ви работна сила:

По-лесно набиране на персонал: Проследявайте кандидатите, управлявайте обратната връзка с тях и сътрудничете с мениджърите по наемането от разстояние, всичко на едно организирано място. Няма да губите повече талантливи кадри, защото не живеят наблизо!

Начало без претоварване: Създайте списъци за проверка, споделяйте важни документи и проследявайте напредъка на новите служители, така че дистанционните служители да се чувстват добре дошли и подкрепени от първия ден.

Преосмислено управление на служителите: Опростете заявките за отпуск, проследявайте целите за производителност и съхранявайте поверителни документи – и, да, откривайте потенциалните модели на предубеждение, свързано с близостта, за да поддържате справедливостта в процесите си.

Подобрено развитие на талантите: Създайте пътища за учене, управлявайте менторски двойки и проследявайте развитието на уменията от разстояние. Всеки получава достъп до инструменти за развитие на кариерата си, независимо от местоположението си.

Обединени цели и табла: Очертайте ясно целите на цялата компания и създайте персонализирани табла, за да проследявате ключовите показатели и да гарантирате напредък. Това насърчава съгласуваността и прозрачността в цялата организация.

Подобрено сътрудничество: Участвайте в Участвайте в сътрудничество в реално време , сесии за мозъчна атака, съвместно редактиране на документи и оптимизирана комуникация, премахвайки бариерите, създадени от разликите в местоположението, с ClickUp Docs и много други функции за сътрудничество.

Пишете, свързвайте се и сътрудничете за безпроблемна работа в екип с ClickUp Docs

Преодолейте предубеждението за близост на работното място с ClickUp

Често не осъзнаваме кога се промъква предубеждението за близост. Но с малко осъзнатост, умни ходове и интегриране на инструменти като ClickUp, можете да създадете работно място, където всеки се чувства забелязан и има достъп до справедлив шанс за успех.

Не забравяйте, че създаването на приобщаващ екип е дълъг процес, а не спринт. Затова продължавайте да се стараете, бъдете отворени и изберете инструмент, който предлага прозрачност.