Примери за несъзнателни предубеждения и начини да ги избегнете

Има ли значение първото впечатление? Проучванията показват, че хората си създават първото впечатление за някого в рамките на седем секунди след като го срещнат.

Решение, взето в такава бърза, се основава на това, което веднага се вижда, като външен вид, облекло, глас и т.н. — т.е. на подсъзнателно предубеждение.

В тази публикация в блога се надяваме да ви направим съпричастни към такива предубеждения и да ви помогнем да ги избягвате на работното място.

Какво е подсъзнателно предубеждение?

Несъзнателната предубеденост е система от предразсъдъци или вярвания, на която се основават решенията на даден човек. Тези предразсъдъци влияят на нашите взаимодействия и често водят до предпочитателно или дискриминационно поведение към другите.

Може да не знаем, че имаме такова убеждение, което прави още по-трудно да го идентифицираме и избегнем.

Значението на разбирането на подсъзнателните предубеждения

По дефиниция, несъзнателната предубеденост е предубеденост срещу определени групи хора, поведение или действия. Тя заплашва равенството, справедливостта и индивидуалните свободи. Организациите, които проявяват предубеденост при наемането на персонал, могат да бъдат подложени на съдебни дела и санкции.

Предотвратяването на негативните последствия е само началото. Разбирането и съзнателното избягване на несъзнателните предубеждения може да даде на бизнеса голямо конкурентно предимство. Ето как.

Разнообразно наемане на персонал за растеж на бизнеса

Когато мениджърите по наемане на персонал и интервюиращите са наясно с несъзнателните си предубеждения, те могат да наемат наистина разнообразни кандидати. Разнообразието в работната сила ще доведе до нови идеи и гледни точки, отваряйки нови пазари и възможности.

Инклюзивна работна среда за нови идеи

Екстровертът говори ли прекалено много по време на срещите? Гласовитите членове на екипа приписват ли си заслугите за работата, извършена от по-срамежливите?

Способността да разпознавате такова поведение помага за създаването на по-инклузивна работна среда за всички. По този начин чуваме мненията на хора, които са имали различни житейски преживявания, и предлагат решения, които не са били обмисляни преди.

По-добро вземане на бизнес решения

Осъзнаването на предубежденията води до по-обективни и справедливи бизнес решения. Когато избирате най-добрия софтуер за управление на човешките ресурси, може да вземете предвид неговите функции за достъпност. Когато проектирате чатбот, може да вземете предвид значението на неговото име или идентичност.

Осъзнаването на несъзнателните предубеждения помага за изграждането на по-добро бъдеще.

По-силно сътрудничество

Когато всички в екипа разбират подсъзнателните предубеждения, има по-малко осъждане или политика. Хората ще са склонни да изслушват своите колеги без предразсъдъци. Това създава безопасна среда за хора с различни стилове на работа да си сътрудничат на работното място, да иноватират, което води до по-добри резултати.

Справедливост и равнопоставеност за привличане и задържане на най-добрите таланти

Днес търсещите работа искат да бъдат оценени и възнаградени справедливо. Когато една организация е наясно с несъзнателните си предубеждения, тя вероятно ще бъде по-справедлива и равнопоставена, привличайки и задържайки най-добрите таланти.

Разбирането и избягването на несъзнателните предубеждения е нещо повече от просто правилно поведение. Това е добър бизнес усет.

15 примера за несъзнателни предубеждения

Несъзнателните предубеждения се проявяват по различни начини. Те могат да се основават на раса, пол, сексуална ориентация и т.н. Но могат да се основават и на това, което считаме за повърхностно, като например дали човек обича котки, дали пуши или дали носи косата си по определен начин.

Въпреки че всеки човек е отговорен да разпознае собствените си несъзнателни предубеждения, ето петнадесет от най-често срещаните и как да ги избегнете.

1. Расови предубеждения

Стереотипите, свързани с раса, етническа принадлежност, религия, социален статус и т.н., съществуват от незапомнени времена и продължават да съществуват и днес. Макар човек да не се смята за расист, той може да има необосновано и пристрастно мнение.

На работното място това може да включва избор на човек от една раса пред друга или определяне дали хората от дадена етническа група са добри или лоши в нещо.

Избягвайте това, като:

Оценяване на автобиографии след премахване на имена или всякаква информация, която може да разкрие расата на дадено лице

Активно поставяне под въпрос на вашите вярвания за различните раси и тяхното проверка

Слушайте внимателно хора с различен произход, за да ги разберете като личности

2. Предразсъдъци, основани на пола

Жените съставляват 6,4% от главните изпълнителни директори на компаниите от Fortune 500. Жените печелят 82 цента за всеки долар, който печели мъж. Проучвания по целия свят показват, че във всяка организация съществува широко разпространено предубеждение по отношение на пола, което далеч надхвърля явния сексизъм.

Това може да означава, че мъжете говорят повече от жените на работното място, като се предполага, че жените не могат да поемат предизвикателни задачи и т.н.

За да избегнете това:

Провеждайте проучвания за възприятията и фокус групи, за да разберете жените

Извършвайте редовно анализ на разликите между половете и плащайте справедливо

Извършвайте редовно анализ на разликите между половете и плащайте справедливо

Внимавайте за езика, свързан с пола, на работното място. Използвайте коментарите, за да посочите, когато някой каже нещо неподходящо в чата.

Никога не правете предположения



3. Предразсъдъци, свързани с майчинството

Част от предразсъдъците, свързани с пола, са предразсъдъците, свързани с майчинството, които се засилват значително, когато някой се връща на работа след отпуск. Тази форма на предразсъдъци предполага, че жените ще бъдат по-малко ангажирани с кариерата си, няма да обичат да пътуват, няма да могат да поемат предизвикателни задачи, ще предпочитат да работят от дома си и т.н.

Това създава среда, в която майките се третират като аномалии, а не като естествена част от всяка организация, което се отразява на изготвянето на политиките.

За да избегнете това:

Спрете да приемате, че всички майки са еднакви

Спрете да взимате решения от името на майките, колкото и да сте добронамерени

Водете честни разговори с майките, които се връщат на работа, без да ги третирате с пренебрежение

4. Предразсъдъци, свързани с възрастта

Редовно категоризираме хората въз основа на тяхната възраст като част от демографските проучвания. Идентифицираме характеристики, които са общи за тази група, за да ги разберем по-добре. Това обаче може да се превърне в несъзнателни предубеждения.

Например, човек може да си помисли, че по-възрастните хора не са подходящи за работа в областта на програмирането или социалните медии. Това води до ненужно микроуправление, което има обратен ефект.

Най-лесният начин да избегнете това е да вземате предвид само уменията и опита на всеки индивид, когато вземате бизнес решения. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, но мениджърите и членовете на екипа трябва активно да избягват да гледат през призмата на възрастта.

5. Предразсъдъци, основани на произхода

Професионалният опит на даден човек играе огромна роля при наемането на работа и вземането на решения на работното място. Някой, който е учил в Харвард или е работил в Apple, вероятно ще бъде вземан под внимание повече от някой, който не е. Това подсъзнателно предубеждение предполага, че хората без подобен опит не могат да имат същото ниво на умения.

Избягвайте това, като:

Оценяване на автобиографии за доказани умения и опит, а не за произход/асоциации

Провеждайте тестове за оценка на уменията, вместо да правите предположения за способностите

Не говори за образованието в престижен университет или за опита в голяма технологична компания като знак за чест

6. Предразсъдъци, свързани с назначенията

Друго подсъзнателно предубеждение е уважението към даден човек въз основа на неговата длъжност или професия. Това предубеждение произтича от предположението, че стойността на човек се определя от парите, които печели, или от властта, която има.

Това създава груба неравенство в организацията. Например, на чистачката може да се отдава по-малко уважение и внимание, отколкото на главния изпълнителен директор на компанията.

За да избегнете това:

Създайте основен кодекс за поведение в организацията, който всички трябва да спазват. Публикувайте го в ClickUp Docs и го споделете с всички.

Имайте еднакви политики по отношение на социалните придобивки, отпуските, застраховките и т.н.

Не се обръщайте към хора с по-висока длъжност с „господин“, „госпожа“ и т.н.

7. Предразсъдък за прилика

Хората харесват хора, които са като тях, което създава предубеждение за сходство или афинитет. Тоест, ние предпочитаме хора с вкусове и мнения, подобни на нашите. Това създава ехо камера в организациите, като постепенно елиминира разнообразните мнения и несъгласия.

Типичен пример за това е невротипичните хора, които са склонни да не наемат на работа хора, които не са като тях. В крайна сметка те възприемат невроразнообразието като различно и по този начин създават предубеждение за близост, макар и несъзнателно.

Колкото и странно да звучи, предубеждението към имената е доста разпространена форма на предубеждение към близостта. Хората смятат някого, чието име е различно или непроизносимо, за „другия“. До такава степен, че хората от определени части на света често имат англицизирана версия на името си, за да се чувстват като част от обществото.

За да избегнете това, задайте си въпроса „защо“ всеки път, когато почувствате, че „харесвате“ някого. Когато почувствате, че някой ви е „близък“, поставете го под въпрос. Редовно оценявайте състава на екипа си за наличието на подобни хора.

8. Предразсъдък, свързан с авторитета

Пристрастието към авторитета е просто предположението, че шефът винаги е прав, без да се проверяват фактите. Макар че е широко разпространено сред служителите в началото на кариерата си, дори опитни кандидати не са свободни от него. Това създава група от хора, които не поставят под въпрос статуквото.

За да се избегне това, мениджърите и лидерите трябва да създадат култура на продуктивен конфликт. Насърчавайте разнообразни мнения и несъгласия. Оценявайте с уважение мненията, споделени от членовете на екипа, без да се възползвате от авторитета си, и давайте обратна връзка. Никога не казвайте „защото аз така казах“.

9. Предразсъдък за близост

Пристрастието към близостта възниква, когато смятате, че хората, които са физически близо до вас, са по-продуктивни от тези, които седят по-далеч. Тази форма на пристрастие често възниква от липса на доверие, което кара хората да мислят, че ако не виждат нещо, то не се случва.

Типичен пример за това е, че мениджърите смятат, че служителите, които работят в офиса, са по-продуктивни от тези, които работят дистанционно.

Избягвайте това, като:

Ясно очертаване на очакванията, за да могат хората да работят свободно, без ограниченията на пространството

Редовно оценявайте производителността и ефективността въз основа на неутрални показатели

Не насърчавайте хората да показват, че вършат работата си, а ги насърчавайте да демонстрират резултатите

10. Предразсъдък за потвърждение

Предразсъдъкът за потвърждение е, когато предпочитаме информация, която потвърждава това, в което вече вярваме, че е истина.

На работното място това може да затвърди предразсъдъците, свързани с раса, пол, възраст и всички други видове предразсъдъци. За да избегнете това, оставете настрана всякаква лична информация и оценявайте кандидатите само по техните умения/резултати.

Съберете обратна връзка за даден човек от разнообразна група колеги, така че тяхното мнение да уравновеси вашата предразсъдъчна нагласа.

11. Предразсъдък за статуквото

Никой не обича промените, особено екипите, които смятат, че работят достатъчно добре. Например, мениджър, който е свикнал да има екип в офиса, може да не е склонен да приеме дистанционни работници.

Макар че не всички промени са добри, промяната не е изцяло лоша. За да избегнете предубежденията към статуквото, поставяйте под въпрос това, което ви се струва удобно. Помислете какво може да ви притеснява, когато наемате или повишавате някого, защото ви се струва, че това е безопасен избор.

12. Предразсъдъци спрямо хората с увреждания

Дискриминацията на хора с увреждания е много често срещан проблем на работното място. Независимо дали използват инвалидна количка или получават подкрепа за психичното си здраве, хората с увреждания често са третирани по различен начин. Те са или покровителствани, или им се дава ненужна свобода.

Това създава среда, в която хората с увреждания се чувстват нежелани, което прави организацията все по-дискриминационна.

За да избегнете предубежденията към хората с увреждания, изградете по-силни практики за работа с хора. Създайте физическа и дигитална среда, която е достъпна за хората с увреждания.

13. Предразсъдък на приписване

Пристрастието към атрибуция се отнася до вземането на малка част от информацията за някого и правенето на предположения или преценки въз основа на това. Хората с това пристрастие често екстраполират конкретни действия към характера, вместо към ситуационни фактори.

Например, може да сметнете, че кандидат, облечен небрежно на интервю, е непрофесионалист или незаинтересован, вместо да помислите, че може да е имал неприятност или неблагоприятен инцидент сутринта.

За да избегнете предубежденията при атрибуцията:

Спрете да съдите човек въз основа на 1-2 негови действия

Бъдете отворени за обяснения, ако действията на някого ви карат да се чувствате некомфортно

Практикувайте емпатия

14. Предразсъдък за закотвяне

Предразсъдъкът за закрепване е определянето на стандарти въз основа на първата информация, която получавате. Например, при провеждането на оценки на представянето, ако първият кандидат е най-добре представящият се, всички останали в екипа могат да изглеждат като по-слабо представящи се, въпреки че са се справили доста добре.

Неблагоприятният ефект от предубеждението за закотвяне е, че хората често отказват да променят мнението си, дори когато им се представят доказателства за обратното. Това може да попречи на напредъка, тъй като вие сте зациклили – или закотвени – на първата информация.

За да избегнете това,

Създайте рубрика , преди да оценявате хора, идеи и т.н.

Вземайте решения кумулативно, вместо да отхвърляте варианти на всеки етап

Преоценете основната информация, за да се уверите в нейната точност и уместност.

15. Предразсъдък за актуалност

Предразсъдъкът за актуалност е да се придава непропорционално голямо значение на събития от близкото минало. Например, ако член на екипа е работил добре през цялата година, но е провалил голям проект през четвъртото тримесечие, оценката му ще бъде непропорционално повлияна от провала, а не от цялата година.

За да избегнете предубежденията, основани на скорошното минало:

Създайте култура на документиране/записване на резултатите през цялата година

Определете ясни структури и процеси за дейностите, които се извършват през цялата година

Давайте и получавайте обратна връзка веднага, вместо да чакате момента на оценяване

Тези 15 са просто примери. Хората се сблъскват ежедневно с десетки други предубеждения, които оказват неблагоприятно влияние върху организационната ефективност и ангажираността на служителите. Справянето с несъзнателните предубеждения като цяло изисква стратегическа интервенция в цялата организация. Ето как би могло да изглежда това.

Стратегии за справяне с несъзнателните предубеждения

Обучение за несъзнателните предубеждения

Провеждайте обучения по разнообразие и несъзнателни предубеждения за всеки нов служител и предлагайте опреснителни курсове за съществуващите членове на екипа. Уверете се, че те са практични и приложими.

По време на обучението покажете практическото въздействие на подсъзнателните предубеждения чрез истории и преживявания. Включете симулирани сценарии и ролеви игри, за да разберете по-добре подсъзнателните предубеждения. Предложете практически мерки за справяне с предубеденото поведение.

Незабавна обратна връзка

Когато забележите действия, които са резултат от несъзнателни предубеждения, изразявайте ги.



При това не забравяйте, че хората, които проявяват предубеждения, не са наясно с тях. Затова, вместо да ги упреквате, обяснете им ситуацията с такт. Не искате да ги накарате да изглеждат расисти или сексисти пред екипа.

Използвайте софтуер за признание на служителите, който автоматизира проследяването на постигането на целите на вашия екип. Позволете на членовете на екипа да се оценяват и награждават взаимно.

Насърчавайте комуникацията в реално време.

Изградете отворена култура на учене

Когато екипите работят заедно, те трябва да взаимодействат и да си сътрудничат. Това може да помогне на членовете на екипа да се разберат помежду си, а когато междуличностните отношения се укрепят, те могат да преодолеят своите предубеждения.

Създайте пространство за съвместна работа. Бъдете прозрачни по отношение на проекта, задачите, стандартите и критериите за успех. Поканете членовете на екипа да оставят коментари и да обсъждат идеи в контекста на всяка задача.

Използвайте дигитални инструменти, за да обсъждате идеи без да ограничавате творчеството си. Документирайте наученото.

Изберете един от шаблоните за комуникационен план на ClickUp, за да дадете тласък на вашите инициативи.



Укрепете практиките за наемане на персонал

Разнообразието започва с наемането на персонал, въпреки че трябва да се подхранва ежедневно. За да елиминирате несъзнателните предубеждения от наемането на персонал,

Създайте процес на наемане, свободен от несъзнателни предубеждения

Използвайте AI инструменти за HR процеси, като подбор на кандидати въз основа на умения и опит, но бъдете внимателни с присъщите на AI инструментите предубеждения.

Изтрийте всякаква лична информация от формулярите за кандидатстване

Създайте разнообразен екип от оценители

Редовно обучавайте интервюиращите да разпознават несъзнателните предубеждения и да ги избягват.

Събирайте обратна връзка от кандидатите и действайте въз основа на нея



Поставете основите на процесите си по наемане на персонал с подходящи шаблони. Персонализирайте ги според нуждите си и започнете!

ClickUp е всичко, от което се нуждаете, за да създадете системи за елиминиране на несъзнателните предубеждения на едно място. Опитайте ClickUp безплатно още днес!