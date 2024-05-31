Безплатни шаблони за рубрики

Обективната оценка, независимо дали е за студенти, служители или проекти, е невъзможна без поне някаква стандартизация. Но е трудно да се знае откъде да се започне, и тук на помощ идва подходящият шаблон за рубрика.

Шаблонът за рубрика ви позволява да оцените работата на ученика, като използвате скала за оценяване, която е подходяща за конкретна задача или тестови въпрос. С подходящия шаблон можете дори да разширите критериите си за оценяване, като включите по-описателен език и конкретна обратна връзка.

Най-подходящият безплатен шаблон за рубрика за вас зависи, разбира се, от вашите конкретни нужди. Например, шаблоните за рубрики за оценяване ще имат различни критерии от рубриката за проекти, предназначена за оценяване на представянето.

Нито една рубрика не може да включва всички необходими критерии, за да обхване всички тези нюанси. Но най-добрият празен шаблон за рубрика предлага гъвкавост и възможност за персонализиране, за да ги отчете.

Какво е шаблон за рубрика?

Шаблонът за рубрика е стандартизиран формуляр, който ви помага да оцените и класифицирате служител, проект или студент. Той установява стандартни критерии за създаване на оценка, която се прилага за всички, които класифицирате, като същевременно е достатъчно гъвкав, за да отчита по-качествена оценка.

Повечето шаблони за рубрики включват няколко основни компонента:

Раздел с обща информация, който очертава подробностите за проекта или задачата, целите на обучението и общите очаквания за представянето.

Позиции за всеки критерий, по който учителят ще оцени ученика, с конкретни оценки за всяка част от представянето.

Допълнителни редове, които позволяват по-общи коментари за всеки елемент

Обобщение на цялостното представяне на учениците въз основа на цялата релевантна информация в рубриката за оценяване.

Раздел за учители или оценители, в който да дават обратна връзка и да очертават следващите стъпки за подобряване на представянето.

Резултатът от тези индивидуални аспекти е цялостен шаблон за рубрика, който оценителят може да попълва всеки път, когато студентът завърши задачата, което му спестява време.

Какво прави един шаблон за рубрика добър?

Тъй като трябва да бъдат гъвкави, редактируемите шаблони за рубрики се различават значително както по формат, така и по настройки. Естествено, шаблонът за оценяване на нивото на производителност на служителите изглежда по-различно от този, който се фокусира върху критериите за оценяване на индивидуални ученици или групови проекти.

Казано това, най-добрите шаблони за рубрики споделят няколко важни характеристики:

Удобство за ползване : Най-полезните шаблони улесняват създаването на рубрики всеки път, когато го правите.

Лесни опции за експортиране : Например, трябва да е лесно да експортирате рубриката си за оценяване в Google Docs или вашата LMS.

Персонализиране : Колкото по-лесно можете да персонализирате празния шаблон за рубрика, за да съответства на вашата скала за оценяване и други критерии, толкова по-добре.

Опростеност : Вашата цел е да сведете до минимум отнемащите време процеси по оценяването, затова най-подходящ е опростен шаблон (може би дори съкратен до една страница).

Интеграция в по-голяма система: Вероятно вашият празен шаблон за рубрика е само един от многото онлайн инструменти, които използвате за оценяване на учениците. Колкото по-добре се интегрира с другите инструменти, като например : Вероятно вашият празен шаблон за рубрика е само един от многото онлайн инструменти, които използвате за оценяване на учениците. Колкото по-добре се интегрира с другите инструменти, като например софтуера ви за оценка на представянето , толкова по-добре.

10 безплатни шаблона за рубрики

Ако искате да създадете наистина цялостна рубрика за вашите ученици и оценки на представянето, тези празни шаблони за рубрики могат да ви помогнат.

1. Шаблон за рубрика

Изтеглете този шаблон Шаблон за бележник на ClickUp

Шаблонът ClickUp Gradebook е лесен начин да следите всички дейности на учениците в класната стая през семестъра. Той се състои от четири основни изгледа:

Започнете оттук : Въведение в шаблона за рубрика, който очертава точно как можете да оценявате учениците си.

Таблица с рубрики : Раздели, организирани по месеци, и колони, включващи името на ученика, средна оценка от тестове, средна оценка от домашни работи, средна оценка от дълги тестове, оценка за участие и раздел за коментари, в който да пишете описания на тяхната работа.

Списък за оценяване : За въвеждане на индивидуални оценки на учениците за отделни задачи

Ниво на участие: За да класифицирате учениците според това колко добре са участвали в часовете и в усилията ви за преподаване.

Най-доброто в този шаблон за рубрика е балансът между сложност и ефективност. След като дефинирате задача и въведете оценки за вашите ученици, той автоматично използва изчисления в бекенда, за да попълни правилните колони за раздела с обща информация. Това ви спестява време, като същевременно поддържа конструктивния характер на вашата обратна връзка.

2. Шаблон за оценка на проект в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за оценка на проект в ClickUp

Ако искате да оцените успеха на даден проект след неговото завършване, шаблонът за оценка на проекти на ClickUp е чудесно място да започнете. Той ви позволява да оцените представянето на проекта си спрямо първоначалните ви цели за управление на проекта, да идентифицирате области за подобрение и дори да съберете обратна връзка от други заинтересовани страни за това какво да направите по-добре следващия път.

Най-хубавото е, че всичко това е достъпно в прост разказ в ClickUp Docs, което позволява на всеки читател бързо и лесно да премине към раздела, който е най-релевантен за него.

Например, някои заинтересовани страни може да имат нужда да прочетат цялата оценка. Други обаче може да искат да видят само цялостната рубрика, която подчертава количествената част от вашия обзор. С шаблона за оценка на проекти можете да задоволите и двете нужди, като ви помага да оцените проектите си и да извлечете важни поуки за бъдещето.

3. Шаблон за доклад за оценка на проект

Изтеглете този шаблон Доклад за оценка на проекта ClickUp

Създаден като по-изчерпателен доклад за оценка, шаблонът за доклад за оценка на проект на ClickUp е особено ценен за оценяване на вашите студенти или служители в края на определен етап, като например семестър или финансова година.

В резултат на това този шаблон за рубрика е предимно описателен и се фокусира повече върху обстоятелствата и резултатите от индивидуалните оценки, за разлика от шаблоните с по-аналитична насоченост. Но това не го прави по-малко ценен, особено при оценяване на представянето в клас спрямо първоначалните очаквания.

В началото на всяка оценка можете да създадете доклад, в който да опишете подробно задачите или проектите, които се оценяват. Оттам нататък шаблонът ви дава възможност да споделите мнението си по бърз и организиран начин, като описанията са кратки и точни. Можете дори да включите подробности като това как вашите ученици реагират на вашия стил на преподаване.

4. Шаблон за рубрика за оценка на представянето

Изтеглете този шаблон Шаблон за оценка на представянето на ClickUp

Написването на оценка на представянето може да бъде трудно, особено когато нямате предварително зададена скала или критерии, по които да оценявате всеки. Това е, което прави шаблона за оценка на представянето на ClickUp толкова ценно допълнение към този списък.

Този шаблон за рубрика ви помага да проследявате и оценявате представянето на служителите. Но можете да го използвате и като рубрика за оценяване на вашите ученици, благодарение на лесния му дизайн и персонализируемите критерии, които го правят идеален за учители.

Както повечето шаблони за оценка на представянето, той започва с един документ с няколко предварително определени категории, като данни за служителя, точки за обсъждане, обратна връзка и ключови приоритети. Но това, което наистина отличава този шаблон, е листът за управление на представянето с критерии, като умения и разбиране на работата, които помагат както на вас, така и на вашия служител да оцените представянето му.

Резултатът, особено когато използвате един и същ шаблон за няколко служители или студенти, е ясна аналитична рубрика, която може да стане основа за всяка оценка на представянето.

5. Шаблон за отчет за представянето

Изтеглете този шаблон Шаблон за отчет за резултатите на ClickUp

Шаблонът за отчет за представянето на ClickUp оценява проектите спрямо целите и очакванията, като използва количествена рубрика, за да създаде обща представа за представянето на дадена програма или задача.

Основната част на този шаблон е визуален преглед на представянето на даден проект или програма спрямо определени цели. Но той може да предложи много повече от това благодарение на функции като маркиране, коментари и дори известия за файлове, които ви позволяват да добавите допълнителен контекст за по-изчерпателна оценка.

Освен това, този шаблон се възползва от интеграцията си с по-голямата функционалност на ClickUp. Вашите заключения могат да бъдат прехвърлени директно в работния процес на ClickUp с задачи, списъци и календари, които предприемат действия в съответствие с оцененото представяне. В резултат на това, той е перфектната основа за всеки шаблон за план за подобряване на представянето, който искате да приложите.

6. Формуляр за оценка

Изтеглете този шаблон Формуляр за оценка на ClickUp

Особено в по-стандартизираните процеси, създаването на шаблон за рубрика като формуляр с предварително зададени критерии за попълване може да бъде полезно. Точно това предлага шаблонът за формуляр за оценка на ClickUp, който позволява обективна оценка, като същевременно минимизира усилията, необходими за попълване на всеки формуляр.

Формулярите в областта се фокусират върху простотата, включително количествени показатели, като броя на изпълнените задачи, заедно с отворени полета за оценяване на умения и постижения. В крайна сметка, всичко това се комбинира, за да ви помогне да прецените всичките си служители (или студенти) по обективни критерии и по справедлив начин, като изключвате всякакви субективни преценки или пристрастия.

Можете да използвате този шаблон за различни нужди, като индивидуални задачи или годишна оценка на служителите. Особено когато свържете съдържанието му с вашите KPI или показатели за оценяване, той може да се превърне в полезен инструмент за преподаване, който спестява време и подобрява ефективността.

7. Шаблон за доклад за оценка

Научете повече Шаблон за доклад за оценка на ClickUp

Шаблонът за оценъчен доклад на ClickUp работи толкова добре благодарение на опциите си за категоризация. Той не е просто празен шаблон за рубрика без контекст, а предлага лесен начин за учители и супервайзори да оценяват членовете на екипа си или учениците си.

Съществуващите раздели на този шаблон за рубрика включват:

Обобщение на оценката, в което се посочват името на оценяваното лице, неговата длъжност, отдел и период на оценяване. За студентите това може лесно да се промени на име на студента, клас и семестър.

Опция за бърз избор на типа оценка, като например повишение, годишна оценка или отстраняване.

Действителната оценка на представянето, включително рубрика за оценяване, която съдържа както отделни раздели, така и обща оценка или бележка.

Допълнително място за супервайзори или учители, където да включват коментари за нови умения и всичко друго, което не се вписва в рубриката.

Тъй като този шаблон за рубрика работи толкова добре за редовни оценки, той е и чудесна опция за свързване с вашия KPI софтуер. Можете да проследявате индивидуалните резултати обратно до рубриката на вашата програма или проект, за да получите ясен обзор.

8. Рубрика за устни презентации в PDF формат от BrightHubEducation

Чрез BrightHubEducation

Особено за учители, които искат да оценят своите ученици по задача за презентация, PDF Oral Presentation Rubric от BrightHubEducation може да бъде изключително полезен. Това е прост, едностраничен шаблон, който позволява на учителя да оцени всеки ученик по съдържание, зрителен контакт, сила и яснота на гласа, плавност и визуални помощни средства.

Разбира се, този шаблон за рубрика за оценяване може да се персонализира извън предварително зададените категории, което позволява на учителите да редактират категориите и скалата за оценяване според своите предпочитания. Но дори и в предварително зададения си вид, това е една от най-холистичните рубрики, които можете да намерите специално за онлайн устни презентации.

9. Рубрика за анализ на думи от Университета на Небраска

Чрез Университета на Небраска

Аналитичната рубрика е вид шаблон за рубрика, който помага на учениците да количествено оценят работата си и в крайна сметка да подобрят ученето си в процеса. Word Analytic Rubric на Университета на Небраска е чудесно място за всеки учител, който иска да започне този процес, като му позволява бързо да създаде рубрика за задача или проект, която учениците му могат да използват, за да оценят работата си.

Това е празен шаблон за рубрика, фокусиран върху индивидуалното персонализиране. Учителите могат да се възползват и от учебна дейност, при която учениците създават свой празен шаблон за рубрика, което позволява по-задълбочено и всеобхватно учене.

10. Рубрика за дебат с думи от EducationWorld

Чрез EducationWorld

Дебатите са важна част от съвременния живот, като политическите дебати определят президентските избори, а съдебните дебати помагат да се убедят публиката и журито в справедливостта. Рубриката „Word Debate Rubric“ на EducationWorld може да помогне на всеки студент по право или политически науки да създаде свой шаблон за рубрика, за да научи повече за критериите, които помагат на всеки участник в дебата да спечели спора.

За разлика от повечето празни шаблони за рубрики, това не е непременно инструмент за преподаване. Вместо това, то е инструмент за самообучение за студенти и всеки, който се интересува от разбирането на нюансите на реториката. За тази цел обаче, то може да се превърне в жизненоважен инструмент, който помага да се разбере как някои от най-благородните професии в света излагат своите аргументи.

Подобрете шаблоните си за оценяване и оценка

Ако търсите подходящия шаблон за рубрика за оценяване, с който да оптимизирате работата и оценките си, сте на правилното място. Богатата библиотека с шаблони на ClickUp е чудесно място да започнете, независимо дали търсите прост празен шаблон за рубрика или по-изчерпателни опции с различни критерии.

Шаблоните ще помогнат на вашите ученици да разберат как организирате обратната връзка. Независимо дали предоставяте качествена обратна връзка за умения като комуникация или по-количествени оценки, те винаги ще знаят къде се намират и къде могат да направят съответните подобрения.

Още по-добре: шаблоните се интегрират с ClickUp for Education, софтуер за цялостно управление на проекти, който предлага много повече от обикновена рубрика за оценяване. Превърнете оценките на представянето в задачи и работни процеси, като направите процеса на обучение по-ефективен и успешен.

ClickUp е идеалното начало не само за вашия празен шаблон за рубрика, но и за създаване на цялостна система за оценка на представянето, предназначена да отговори и надмине вашите (и на вашите ученици) очаквания. В процеса ще станете по-последователни в усилията си да оценявате представянето и да предприемате съответните следващи стъпки.

Готови ли сте да започнете? Създайте безплатен акаунт още днес!