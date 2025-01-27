15-те най-добри софтуера за управление на риска в предприятията (ERM) за 2025 г.

Днес предприятията се сблъскват с безпрецедентно количество рискове и несигурност. Нарушения в веригата на доставки, киберзаплахи, валутни колебания, геополитически сътресения и много други сценарии могат да объркат растежа по всяко време.

Внедряването на програма за управление на риска в предприятието (ERM) помага за управлението на тези рискове, улеснявайки управлението на задачите.

Ръчното управление на риска обаче може да отнеме значително време. Защо тогава да не използвате софтуер за управление на риска в предприятията?

След безброй часове проучвания и тестове, екипът на ClickUp и аз открихме 15 първокласни решения за управление на риска. Тези инструменти предлагат превъзходни функционалности – от информация в реално време до управление на непрекъснатостта на бизнеса – и отлични ценови планове.

Нека да ги разгледаме!

Управление на риска в предприятията и неговото значение

Управлението на риска в предприятията (ERM) оптимизира процесите по управление на риска, като помага на вашия бизнес да идентифицира и да се справи с потенциалните заплахи в цялата организация. То ви позволява да намалите рисковете проактивно, преди те да ескалират.

Независимо дали става въпрос за оперативни, финансови или киберрискове, управлението на риска в предприятията гарантира, че нито един риск не се пренебрегва. То ви помага да автоматизирате оценката на риска, да подобрите съответствието и да повишите оперативната ефективност.

С подходящия софтуер за управление на риска в предприятията този процес става много по-лесно управляем. Той спестява време и ресурси и подобрява вземането на решения.

💡Съвет от професионалист: Искате да сте сигурни, че системите на вашата компания са защитени? Използвайте ефективна рамка за управление на рисковете, свързани с киберсигурността, за да осигурите сигурност на системите и по-добро идентифициране на рисковете.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на риска в предприятието?

Когато търсите най-добрия софтуер за управление на риска в предприятието, има няколко задължителни функции, на които трябва да обърнете внимание.

Ето основните характеристики, които поставих на първо място при търсенето на ефективен софтуер, който отговаря на моите очаквания:

Централизирано табло: Изберете софтуер за ERM, който консолидира всички данни за риска, оценките на риска и процесите, като предоставя информация в реално време за цялата организация.

Автоматизирани оценки на риска: Изберете решение, което автоматизира Изберете решение, което автоматизира идентифицирането , мониторинга и отчитането на риска , като минимизира ръчните усилия и осигурява непрекъснато осведомяване за риска.

Управление на съответствието: Уверете се, че софтуерът поддържа съответствие с нормативните изисквания, като проследява ключовите индикатори за риск (KRI) и се съобразява с регламентите за защита на личните данни и индустриалните стандарти.

Видимост на риска: Потърсете софтуер, който увеличава видимостта на риска с топлинни карти и усъвършенствани анализи, за да наблюдавате рисковете в различните бизнес единици и да подобрите информираното вземане на решения.

Управление на непрекъснатостта на бизнеса: Дайте приоритет на Дайте приоритет на софтуер за управление на риска , който поддържа планове за непрекъснатост на бизнеса, като помага за намаляване на рисковете, за да се гарантира дългосрочната бизнес ефективност.

15-те най-добри софтуера за управление на риска в предприятията

Ето 15 софтуера за управление на риска в предприятията (ERM), които според мен са най-подходящи за различни компании, за да отговорят на вашите нужди:

1. ClickUp (Най-добър за цялостно проследяване на риска и сътрудничество)

Смятате ли, че ефективното проследяване и намаляване на рисковете е предизвикателство? Опитайте ClickUp – всеобхватно средство за управление на проекти, което предлага мощно решение за управление на риска в предприятията (ERM)!

Управлявайте рисковете ефективно с ClickUp Tasks

Създавайте задачи, разпределяйте членове на екипа и крайни срокове и ги наблюдавайте с ClickUp Tasks

Използвам ClickUp с екипа си от месеци и съм впечатлен от интуитивните му инструменти за управление. С ClickUp Tasks можете да се насочите към сложни рискове и да ги разделите на лесно управляеми задачи. Той ви позволява да възлагате задачи на членовете на екипа и да се уверите, че те са приоритизирани и се изпълняват ефективно.

Вижте рисковете си с един поглед на таблото на ClickUp

Преглеждайте данни за риска и управлявайте техния статус с помощта на ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards е отличен инструмент за визуализиране на данни за риска и проследяване на ключови индикатори за риска в реално време. Можех лесно да видя проблемите, които се разглеждат, и да комуникирам ефективно със заинтересованите страни, което ми помогна да взема бързи и информирани решения.

Автоматизирайте управлението на риска с ClickUp Automations

Автоматизирайте задачите и проследявайте техния статус и напредък с помощта на ClickUp Automations

Страхувате ли се, че ще пропуснете или пренебрегнете някой риск? Не се притеснявайте – ClickUp Automations ви позволява да автоматизирате множество задачи и да оптимизирате работния си процес. Например, можете да настроите автоматични напомняния за оценка на риска и последващи действия и да се съсредоточите повече върху анализа на рисковете.

Създайте подробни планове за риска с ClickUp Docs

Редактирайте документи в реално време с екипи и заинтересовани страни в ClickUp Docs

С помощта на ClickUp Docs създайте изчерпателни документи за управление на риска, които включват стратегии и процедури. Този инструмент е най-подходящ за сътрудничество с екипи за актуализиране на плановете ви за управление на риска според нуждите.

Обсъждайте рисковете заедно със задачите в ClickUp Chat

Свържете се с екипа си, за да провеждате лесно дискусии, използвайки ClickUp Chat

Използвайте ClickUp Chat, за да обсъждате потенциални или съществуващи рискове, като се позовавате на задачи и документи. Това значително намалява объркването, поддържа контекста в разговорите и фокусира дискусиите.

Намалете рисковете с помощта на шаблона за оценка на риска на ClickUp

Изтеглете този шаблон Идентифицирайте, оценявайте и намалявайте рисковете ефективно с помощта на шаблона за оценка на риска на ClickUp.

Шаблонът за оценка на риска на ClickUp беше особено полезен за моя екип. Той помогна за визуалното идентифициране, оценяване и приоритизиране на рисковете. Той включва персонализирани статуси за проследяване на нивата на риск в реално време и функции за сътрудничество, за да се гарантира, че всички са информирани за мерките за управление на риска.

Следете всеки риск с шаблона за регистър на рисковете на ClickUp

Изтеглете този шаблон Предотвратявайте рисковете и управлявайте проектите безпроблемно с помощта на шаблона за регистър на рисковете на ClickUp.

Използвайте шаблона за регистър на рисковете на ClickUp, който ви позволява да проследявате статуса на всеки риск и да предприемате превантивни мерки предварително.

Направете задълбочен анализ на риска с Project Management Risk Analysis, за да планирате подходящ план за намаляване на риска. Това ще гарантира сигурността на системите и ще ви помогне да избегнете бъдещи рискове за по-добро управление на времето.

С него помощта екипът ми можеше да разработи проактивни планове за намаляване и управление на рисковете, свързани с разходите по проектите, като по този начин гарантираше, че проектите се изпълняват в срок и в рамките на бюджета.

💡 Професионален съвет: Искате да оптимизирате процеса на управление на риска по проектите си и да се уверите, че те вървят по план? Разгледайте 10-те най-добри шаблона за управление на риска при управление на проекти в Excel, Word и ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Задайте измерими цели за намаляване на рисковете и проследявайте напредъка във времето с ClickUp Goals.

Обсъждайте и визуализирайте идеи за намаляване на риска съвместно с вашите екипи, като използвате ClickUp Whiteboards за планиране на управлението на риска.

Интегрирайте ClickUp с любимите си инструменти, за да централизирате работата си и да увеличите производителността с ClickUp Integrations.

Следете ефективно времето, което прекарвате в задачи по управление на риска, с помощта на ClickUp Time Tracking.

Комуникирайте безпроблемно с екипа си с ClickUp Assign Comments , за да разпределяте задачи, или използвайте ClickUp Chat за бързи дискусии.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение на ClickUp няма някои функции, които са налични в десктоп версията.

Тъй като има много функции, инструментът изисква известно време за усвояване (въпреки че наборът от уроци улеснява процеса).

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член на Workspace

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Archer (Най-добър за проактивно идентифициране на риска)

чрез Archer

Archer е един от най-гъвкавите инструменти за управление на риска в предприятията. Функциите му за автоматизация на работния процес спестяват часове ръчна работа.

С функциите си за управление на одити и персонализирани отчети, той опростява проследяването на съответствието и подобрява процеса на вземане на решения.

Най-добрите функции на Archer

Гарантирайте спазването на индустриалните стандарти с интегрирани функции за управление на съответствието.

Оптимизирайте оценката на проектите и идентифицирайте рисковете им с автоматизирани оценки на риска.

Централизирайте управлението на риска за по-голяма отчетност и последователност

Ограничения на Archer

Archer не е толкова модерен в сравнение с конкурентите си.

Това изисква значителна поддръжка от страна на доставчиците и ИТ отдела за непрекъснато управление.

Цени на Archer

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Archer

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. MetricStream (Най-добър за достъп до информация за рисковите данни)

чрез MetricStream

MetricStream е всеобхватен софтуер за GRC, който ми помогна да оценя рисковете и ми предостави информация в реално време за данните за риска.

С неговия персонализируем интерфейс можете да адаптирате отчетите към конкретни бизнес цели. Използвайки усъвършенстваната функция за анализ на MetricStream, можете да анализирате тенденциите в риска и да вземате информирани решения бързо.

Най-добрите функции на MetricStream

Автоматизирайте създаването, разпространението и прилагането на политики за по-ефективно управление.

Осигурете съгласуваност в реално време с променящите се регулации като GDPR и SOC 2.

Визуализирайте рисковете и опростете идентифицирането им с помощта на топлинни карти.

Ограничения на MetricStream

Предлага стръмна крива на обучение и тромаво потребителско изживяване.

Производителността на системата може да се забави при по-големи масиви от данни.

Цени на MetricStream

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на MetricStream

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. SureCloud (Най-добър за управление на риска от трети страни)

чрез SureCloud

SureCloud предлага програма за управление на риска, която централизира и опростява управлението на риска в цялата организация. Модулът за управление на риска от трети страни ми помогна да управлявам лесно рисковете, свързани с доставчиците.

Намерих неговия табло за рискове в реално време за изключително полезен. Той ви позволява да получите незабавна видимост на възникващите рискове и да откриете потенциални проблеми, преди те да ескалират.

Най-добрите функции на SureCloud

Получавайте известия за дейности с висок риск

Визуализирайте данните на табла, за да получите информация за тенденциите в рисковете.

Гарантирайте спазването на вътрешните политики от трети страни

Ограничения на SureCloud

Инструментите за отчитане и таблото за управление не разполагат с няколко съвременни функции на BI инструментите.

SureCloud не предлага шаблони за оценка на риска.

Цени на SureCloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SureCloud

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: Н/Д

5. Diligent (Най-добър за централизирано управление на рискови данни)

чрез Diligent

Diligent е надежден в управлението на ИТ, трети страни и оперативни рискове. Това, което ми харесва в Diligent, е способността му да централизира данните за риска и да осигурява видимост на потенциалните заплахи.

С интегрираните функции за управление на риска на Diligent можете лесно да идентифицирате и оцените рисковете в цялата си организация и да спестите време с автоматизирани работни процеси.

Най-добрите функции на Diligent

Съгласувайте усилията за спазване на изискванията с глобални стандарти като ISO 31000.

Визуализирайте взаимоотношенията между рисковете с помощта на стратегическо картографиране и табла за управление.

Централизирайте данните за риска, за да получите пълна представа

Ограничения на Diligent

Първоначалната настройка и интеграция с други системи е сложна.

Управлението на промените в жизнения цикъл на политиките не е лесно за потребителите

Цени на Diligent

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Diligent

G2: 4. 3/5 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

6. OneTrust (Най-добър за автоматизиране на регулаторното отчитане)

чрез OneTrust

OneTrust предлага ефективна програма за управление на риска за големи предприятия. Автоматизираните оценки на риска оптимизират проверките за съответствие, което прави отчитането пред регулаторните органи много по-лесно.

Таблото на OneTrust е особено полезно за проследяване на различни нива на риск в реално време.

Най-добрите функции на OneTrust

Автоматизирайте задачите по спазване на GDPR и CCPA

Достъп до табла за управление за видимост в реално време на съответствието

Организирайте политики и процедури за съответствие с ISO и SOC

Ограничения на OneTrust

OneTrust е труден за интегриране с други системи.

Потребителите с малки предприятия го считат за скъп

Цени на OneTrust

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OneTrust

G2: 4. 3/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

7. Resolver (Най-добър за визуализация на риска и проследяване на заплахи)

чрез Resolver

Resolver е чудесен за проследяване на възникващи рискове и незабавно откриване на нови заплахи. Той ми помогна да идентифицирам потенциалните рискове и да приложа ефективни мерки за тяхното намаляване.

С визуализацията на риска той картографира заплахите, за да можете да разберете как рисковете на един отдел могат да повлияят на друг.

Най-добрите функции на Resolver

Настройте работни процеси и напомняния за намаляване на риска без ръчно въвеждане на данни.

Получете незабавен поглед върху възникващите рискове с подробни табла

Създавайте готови за одит отчети с няколко кликвания

Ограничения на Resolver

Процесът на внедряване изисква експертна ИТ помощ.

Управлението на таблото за управление е трудно поради неговата детайлност.

Цени на Resolver

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Resolver

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 40 рецензии)

8. Camms. Risk (Най-добър за управление на инциденти и проследяване на рискове)

чрез Cammsgroup

Camms. Risk предлага цялостно GRC решение и е невероятно за управление на инциденти и осигуряване на съответствие с различни регулации. Неговите предварително създадени шаблони и лесен за използване табло улесняват идентифицирането, присвояването и проследяването на рисковете.

Можете да използвате и многото други функции на Camms. Risk, като например персонализирани регистри на рисковете, мониторинг в реално време и управление на работния процес, за да съобразите стратегиите за управление на риска с бизнес целите.

Camms. Най-добрите функции на Risk

Автоматизирайте работните процеси за управление на инциденти и проследяване на съответствието

Визуализирайте данните с интерактивни табла и инструменти за отчитане

Проследявайте рисковете с персонализирани регистри за рискове и табла в реално време.

Camms. Ограничения на риска

Потребителският интерфейс не е много интуитивен.

Липсва възможност за количествено измерване на рисковете за по-добра оценка

Camms. Оценка на риска

Персонализирани цени

Camms. Оценки и рецензии за риска

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: Н/Д

9. Onspring (Най-добър за централизирано управление на данни за риска и съответствието)

чрез Onspring

Onspring предлага процеси за управление на риска и ви позволява да управлявате заплахи в различни области, като финансови, оперативни и репутационни, всичко на едно място.

Функцията за регистриране на рискове е полезна и за организиране на заплахите в йерархии и предоставяне на автоматични актуализации въз основа на нивата на толерантност.

Най-добрите функции на Onspring

Автоматизирайте работните процеси за оценка на риска, одити и контрол

Генерирайте информация за риска в реално време за по-добри бизнес решения

Използвайте усъвършенствани аналитични инструменти за откриване на аномалии

Ограничения на Onspring

Това представлява по-стръмна крива на обучение за нетехническите потребители.

Има ограничени възможности за персонализиране на отчетите за риска.

Цени на Onspring

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Onspring

G2: 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 70 отзива)

10. SAI360 (Най-добър за управление на съответствието и автоматизиране на работните процеси)

чрез SAI360

Системата за управление на риска на SAI360, която автоматизира работните процеси и известията и проследява заплахите, се оказа доста ефективна за моите усилия в областта на управлението на риска.

Дори предварително конфигурираните табла за управление предоставят информация в реално време за различни рискове, като киберсигурност и рискове, свързани с трети страни. Това може да ви помогне да вземете по-бързи и по-разумни бизнес решения.

Най-добрите функции на SAI360

Използвайте предварително конфигурирани регулаторни рамки, за да отговорите на изискванията за съответствие.

Създавайте подробни, персонализирани отчети за различни заинтересовани страни.

Задайте автоматични предупреждения и известия за оценки и одити.

Ограничения на SAI360

Съобщава се за бавно зареждане и забавяне на системата

Не се интегрира добре с инструменти за работа с големи масиви от данни.

Цени на SAI360

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SAI360

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: Н/Д

11. ServiceNow GRC (Най-добър за разрешаване на проблеми, свързани с съответствието)

чрез ServiceNow GRC

ServiceNow GRC предлага информация в реално време и автоматизация на работния процес, което е чудесно за оптимизиране на управлението на риска и намаляване на ръчния труд.

Можете да използвате ServiceNow GRC за управление на рискове като заплахи за киберсигурността, проблеми със съответствието и управление на доставчиците. Той е също така много ефективен за централизиране на всички ваши данни за риска на едно място, което улеснява проследяването и намаляването на рисковете.

Най-добрите функции на ServiceNow GRC

Оптимизирайте рутинните процеси по съответствие с автоматизацията

Получете незабавен достъп до информация и визуализация на данни за по-добро вземане на решения.

Автоматизирайте управлението на одитите, за да приоритизирате рисковете и да оптимизирате работните процеси.

Ограничения на ServiceNow GRC

Потребителският интерфейс е сложен и не е много интуитивен.

Изисква период на обучение след внедряването на инструмента

Цени на ServiceNow GRC

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow GRC

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: Н/Д

12. LogicManager (Най-добър за управление на сложна рискова среда)

чрез LogicManager

LogicManager е добре познат инструмент за управление на риска в предприятията, създаден да ви помогне да предвидите и намалите рисковете. Той помага да се приоритизират бизнес рисковете, като ги свързва с целите на организацията.

Аналитичните данни, базирани на изкуствен интелект, на Logic Manager ми помогнаха да идентифицирам вероятността от риск, която може би бих пропуснал ръчно, и ми помогнаха да взема по-интелигентни решения за компанията.

Най-добрите функции на LogicManager

Идентифицирайте рисковете и ги намалявайте ефективно във всички отдели

Преобразувайте данните в ясни отчети с автоматизирано отчитане

Проследявайте всички рискови инциденти на едно място

Ограничения на LogicManager

Не е много адаптивен и липсват много важни интеграции.

Представлява трудност при измерването на ефективността на GRC дейностите

Цени на LogicManager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LogicManager

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

13. LogicGate (Най-добър за количествено измерване и оценка на рисковете)

чрез LogicGate

LogicGate ефективно оптимизира процесите по управление на риска. Функцията му за оценка на риска включва предварително конфигурирана система за оценяване, която според мен е чудесна функционалност, която ви помага да оцените рисковете и незабавно да определите мерки за тяхното намаляване.

Персонализираните табла за управление на LogicGate и симулациите на Монте Карло също ви помагат да количествено изразите рисковете във финансово отношение за по-добро вземане на решения.

Най-добрите функции на LogicGate

Персонализирайте отчети и табла за ангажираност на заинтересованите страни

Оптимизирайте процесите по съответствие с предварително конфигурирани работни потоци

Визуализирайте рисковете с топлинни карти, стълбовидни диаграми и др.

Ограничения на LogicGate

Първоначалната настройка изисква адекватни технически познания.

По-бавна скорост на отчитане при голям обем данни

Цени на LogicGate

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на LogicGate

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

14. AuditBoard (Най-добър за автоматизация на оценката на риска за бързи прозрения)

чрез AuditBoard

AuditBoard е надежден инструмент за ERM, който опростява проследяването и управлението на рисковете в цялата организация. Функцията RiskOversight централизира управлението на риска, което означава, че мога да избегна пресяването на данни, да оптимизирам оценките и да идентифицирам рисковете бързо.

Най-добрите функции на AuditBoard

Съхранявайте документи от одити и имайте лесен достъп до тях

Получавайте сигнали за рискове и управлявайте съответствието проактивно

Автоматизирайте оценките на риска и идентифицирайте рисковете бързо

Ограничения на AuditBoard

По-бавно реагиране на клиентската поддръжка, което води до забавяне при разрешаването на критични проблеми

Интерфейсът не е интуитивен за нови потребители, което забавя внедряването на софтуера.

Цени на AuditBoard

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на AuditBoard

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

15. Fusion Risk Management (Най-добър за оптимизиране на процесите по възстановяване)

чрез Fusion

Fusion е друг мощен софтуер за управление на риска в предприятията, който помага за оценка на организационните рискове и създаване на ефективни програми за непрекъснатост на бизнеса.

Използвайки основните му функции, като оценка на риска и въздействието, възстановяване след ИТ бедствия и картографиране на зависимостите, можете да събирате данни в реално време от всички отдели и да приоритизирате усилията си за възстановяване.

Най-добрите функции на Fusion

Картографирайте и анализирайте взаимозависимостите между вашите бизнес единици.

Оптимизирайте реакцията при инциденти и усилията за възстановяване с автоматизирани процеси

Достъп до данни и анализи в реално време за информирано вземане на решения

Ограничения на Fusion

Интеграцията с други системи пречи на безпроблемния поток на данни между платформите.

Сложен за начинаещи, изискващ дълъг процес на обучение

Цени на Fusion

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Fusion

G2: 4. 4/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 40 рецензии)

Оптимизирайте процесите си за управление на риска с ClickUp

Изборът на подходящ софтуер за управление на риска в предприятието може да се окаже труден и объркващ, като се има предвид голямото разнообразие от налични опции. С помощта на този специално подбран списък можете да оцените внимателно 15-те най-добри инструмента за вас, като вземете предвид техните характеристики и функционалности, значителните им недостатъци и отзивите на потребителите.

Ако имате съмнения относно процеса или смятате, че отнема много време, имайте доверие, следвайте съветите ни и изберете ClickUp. Като всеобхватна платформа за продуктивност, ClickUp предлага пълен набор от функции, които могат да оптимизират процесите ви за управление на риска.

Готови ли сте да направите следващата стъпка? Регистрирайте се в ClickUp още днес и открийте как той променя вашите усилия за управление на риска!