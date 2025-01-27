15-те най-добри софтуера за управление на риска в предприятията (ERM) за 2025 г.

Днес предприятията се сблъскват с безпрецедентно количество рискове и несигурност. Нарушения в веригата на доставки, киберзаплахи, валутни колебания, геополитически сътресения и много други сценарии могат да объркат растежа по всяко време.
Внедряването на програма за управление на риска в предприятието (ERM) помага за управлението на тези рискове, улеснявайки управлението на задачите.
Ръчното управление на риска обаче може да отнеме значително време. Защо тогава да не използвате софтуер за управление на риска в предприятията?
След безброй часове проучвания и тестове, екипът на ClickUp и аз открихме 15 първокласни решения за управление на риска. Тези инструменти предлагат превъзходни функционалности – от информация в реално време до управление на непрекъснатостта на бизнеса – и отлични ценови планове.
Нека да ги разгледаме!
Управление на риска в предприятията и неговото значение
Управлението на риска в предприятията (ERM) оптимизира процесите по управление на риска, като помага на вашия бизнес да идентифицира и да се справи с потенциалните заплахи в цялата организация. То ви позволява да намалите рисковете проактивно, преди те да ескалират.
Независимо дали става въпрос за оперативни, финансови или киберрискове, управлението на риска в предприятията гарантира, че нито един риск не се пренебрегва. То ви помага да автоматизирате оценката на риска, да подобрите съответствието и да повишите оперативната ефективност.
С подходящия софтуер за управление на риска в предприятията този процес става много по-лесно управляем. Той спестява време и ресурси и подобрява вземането на решения.
💡Съвет от професионалист: Искате да сте сигурни, че системите на вашата компания са защитени? Използвайте ефективна рамка за управление на рисковете, свързани с киберсигурността, за да осигурите сигурност на системите и по-добро идентифициране на рисковете.
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на риска в предприятието?
Когато търсите най-добрия софтуер за управление на риска в предприятието, има няколко задължителни функции, на които трябва да обърнете внимание.
Ето основните характеристики, които поставих на първо място при търсенето на ефективен софтуер, който отговаря на моите очаквания:
- Централизирано табло: Изберете софтуер за ERM, който консолидира всички данни за риска, оценките на риска и процесите, като предоставя информация в реално време за цялата организация.
- Автоматизирани оценки на риска: Изберете решение, което автоматизира идентифицирането, мониторинга и отчитането на риска, като минимизира ръчните усилия и осигурява непрекъснато осведомяване за риска.
- Управление на съответствието: Уверете се, че софтуерът поддържа съответствие с нормативните изисквания, като проследява ключовите индикатори за риск (KRI) и се съобразява с регламентите за защита на личните данни и индустриалните стандарти.
- Видимост на риска: Потърсете софтуер, който увеличава видимостта на риска с топлинни карти и усъвършенствани анализи, за да наблюдавате рисковете в различните бизнес единици и да подобрите информираното вземане на решения.
- Управление на непрекъснатостта на бизнеса: Дайте приоритет на софтуер за управление на риска, който поддържа планове за непрекъснатост на бизнеса, като помага за намаляване на рисковете, за да се гарантира дългосрочната бизнес ефективност.
15-те най-добри софтуера за управление на риска в предприятията
Ето 15 софтуера за управление на риска в предприятията (ERM), които според мен са най-подходящи за различни компании, за да отговорят на вашите нужди:
1. ClickUp (Най-добър за цялостно проследяване на риска и сътрудничество)
Смятате ли, че ефективното проследяване и намаляване на рисковете е предизвикателство? Опитайте ClickUp – всеобхватно средство за управление на проекти, което предлага мощно решение за управление на риска в предприятията (ERM)!
Управлявайте рисковете ефективно с ClickUp Tasks
Използвам ClickUp с екипа си от месеци и съм впечатлен от интуитивните му инструменти за управление. С ClickUp Tasks можете да се насочите към сложни рискове и да ги разделите на лесно управляеми задачи. Той ви позволява да възлагате задачи на членовете на екипа и да се уверите, че те са приоритизирани и се изпълняват ефективно.
Вижте рисковете си с един поглед на таблото на ClickUp
ClickUp Dashboards е отличен инструмент за визуализиране на данни за риска и проследяване на ключови индикатори за риска в реално време. Можех лесно да видя проблемите, които се разглеждат, и да комуникирам ефективно със заинтересованите страни, което ми помогна да взема бързи и информирани решения.
Автоматизирайте управлението на риска с ClickUp Automations
Страхувате ли се, че ще пропуснете или пренебрегнете някой риск? Не се притеснявайте – ClickUp Automations ви позволява да автоматизирате множество задачи и да оптимизирате работния си процес. Например, можете да настроите автоматични напомняния за оценка на риска и последващи действия и да се съсредоточите повече върху анализа на рисковете.
Създайте подробни планове за риска с ClickUp Docs
С помощта на ClickUp Docs създайте изчерпателни документи за управление на риска, които включват стратегии и процедури. Този инструмент е най-подходящ за сътрудничество с екипи за актуализиране на плановете ви за управление на риска според нуждите.
Обсъждайте рисковете заедно със задачите в ClickUp Chat
Използвайте ClickUp Chat, за да обсъждате потенциални или съществуващи рискове, като се позовавате на задачи и документи. Това значително намалява объркването, поддържа контекста в разговорите и фокусира дискусиите.
Намалете рисковете с помощта на шаблона за оценка на риска на ClickUp
Шаблонът за оценка на риска на ClickUp беше особено полезен за моя екип. Той помогна за визуалното идентифициране, оценяване и приоритизиране на рисковете. Той включва персонализирани статуси за проследяване на нивата на риск в реално време и функции за сътрудничество, за да се гарантира, че всички са информирани за мерките за управление на риска.
Следете всеки риск с шаблона за регистър на рисковете на ClickUp
Използвайте шаблона за регистър на рисковете на ClickUp, който ви позволява да проследявате статуса на всеки риск и да предприемате превантивни мерки предварително.
Направете задълбочен анализ на риска с Project Management Risk Analysis, за да планирате подходящ план за намаляване на риска. Това ще гарантира сигурността на системите и ще ви помогне да избегнете бъдещи рискове за по-добро управление на времето.
С него помощта екипът ми можеше да разработи проактивни планове за намаляване и управление на рисковете, свързани с разходите по проектите, като по този начин гарантираше, че проектите се изпълняват в срок и в рамките на бюджета.
💡 Професионален съвет: Искате да оптимизирате процеса на управление на риска по проектите си и да се уверите, че те вървят по план? Разгледайте 10-те най-добри шаблона за управление на риска при управление на проекти в Excel, Word и ClickUp.
Най-добрите функции на ClickUp
- Задайте измерими цели за намаляване на рисковете и проследявайте напредъка във времето с ClickUp Goals.
- Обсъждайте и визуализирайте идеи за намаляване на риска съвместно с вашите екипи, като използвате ClickUp Whiteboards за планиране на управлението на риска.
- Интегрирайте ClickUp с любимите си инструменти, за да централизирате работата си и да увеличите производителността с ClickUp Integrations.
- Следете ефективно времето, което прекарвате в задачи по управление на риска, с помощта на ClickUp Time Tracking.
- Комуникирайте безпроблемно с екипа си с ClickUp Assign Comments, за да разпределяте задачи, или използвайте ClickUp Chat за бързи дискусии.
Ограничения на ClickUp
- Мобилното приложение на ClickUp няма някои функции, които са налични в десктоп версията.
- Тъй като има много функции, инструментът изисква известно време за усвояване (въпреки че наборът от уроци улеснява процеса).
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 USD/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член на Workspace
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
2. Archer (Най-добър за проактивно идентифициране на риска)
Archer е един от най-гъвкавите инструменти за управление на риска в предприятията. Функциите му за автоматизация на работния процес спестяват часове ръчна работа.
С функциите си за управление на одити и персонализирани отчети, той опростява проследяването на съответствието и подобрява процеса на вземане на решения.
Най-добрите функции на Archer
- Гарантирайте спазването на индустриалните стандарти с интегрирани функции за управление на съответствието.
- Оптимизирайте оценката на проектите и идентифицирайте рисковете им с автоматизирани оценки на риска.
- Централизирайте управлението на риска за по-голяма отчетност и последователност
Ограничения на Archer
- Archer не е толкова модерен в сравнение с конкурентите си.
- Това изисква значителна поддръжка от страна на доставчиците и ИТ отдела за непрекъснато управление.
Цени на Archer
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Archer
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
3. MetricStream (Най-добър за достъп до информация за рисковите данни)
MetricStream е всеобхватен софтуер за GRC, който ми помогна да оценя рисковете и ми предостави информация в реално време за данните за риска.
С неговия персонализируем интерфейс можете да адаптирате отчетите към конкретни бизнес цели. Използвайки усъвършенстваната функция за анализ на MetricStream, можете да анализирате тенденциите в риска и да вземате информирани решения бързо.
Най-добрите функции на MetricStream
- Автоматизирайте създаването, разпространението и прилагането на политики за по-ефективно управление.
- Осигурете съгласуваност в реално време с променящите се регулации като GDPR и SOC 2.
- Визуализирайте рисковете и опростете идентифицирането им с помощта на топлинни карти.
Ограничения на MetricStream
- Предлага стръмна крива на обучение и тромаво потребителско изживяване.
- Производителността на системата може да се забави при по-големи масиви от данни.
Цени на MetricStream
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на MetricStream
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
4. SureCloud (Най-добър за управление на риска от трети страни)
SureCloud предлага програма за управление на риска, която централизира и опростява управлението на риска в цялата организация. Модулът за управление на риска от трети страни ми помогна да управлявам лесно рисковете, свързани с доставчиците.
Намерих неговия табло за рискове в реално време за изключително полезен. Той ви позволява да получите незабавна видимост на възникващите рискове и да откриете потенциални проблеми, преди те да ескалират.
Най-добрите функции на SureCloud
- Получавайте известия за дейности с висок риск
- Визуализирайте данните на табла, за да получите информация за тенденциите в рисковете.
- Гарантирайте спазването на вътрешните политики от трети страни
Ограничения на SureCloud
- Инструментите за отчитане и таблото за управление не разполагат с няколко съвременни функции на BI инструментите.
- SureCloud не предлага шаблони за оценка на риска.
Цени на SureCloud
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на SureCloud
- G2: 4. 3/5 (30+ отзива)
- Capterra: Н/Д
5. Diligent (Най-добър за централизирано управление на рискови данни)
Diligent е надежден в управлението на ИТ, трети страни и оперативни рискове. Това, което ми харесва в Diligent, е способността му да централизира данните за риска и да осигурява видимост на потенциалните заплахи.
С интегрираните функции за управление на риска на Diligent можете лесно да идентифицирате и оцените рисковете в цялата си организация и да спестите време с автоматизирани работни процеси.
Най-добрите функции на Diligent
- Съгласувайте усилията за спазване на изискванията с глобални стандарти като ISO 31000.
- Визуализирайте взаимоотношенията между рисковете с помощта на стратегическо картографиране и табла за управление.
- Централизирайте данните за риска, за да получите пълна представа
Ограничения на Diligent
- Първоначалната настройка и интеграция с други системи е сложна.
- Управлението на промените в жизнения цикъл на политиките не е лесно за потребителите
Цени на Diligent
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Diligent
- G2: 4. 3/5 (над 130 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)
6. OneTrust (Най-добър за автоматизиране на регулаторното отчитане)
OneTrust предлага ефективна програма за управление на риска за големи предприятия. Автоматизираните оценки на риска оптимизират проверките за съответствие, което прави отчитането пред регулаторните органи много по-лесно.
Таблото на OneTrust е особено полезно за проследяване на различни нива на риск в реално време.
Най-добрите функции на OneTrust
- Автоматизирайте задачите по спазване на GDPR и CCPA
- Достъп до табла за управление за видимост в реално време на съответствието
- Организирайте политики и процедури за съответствие с ISO и SOC
Ограничения на OneTrust
- OneTrust е труден за интегриране с други системи.
- Потребителите с малки предприятия го считат за скъп
Цени на OneTrust
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за OneTrust
- G2: 4. 3/5 (над 140 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)
7. Resolver (Най-добър за визуализация на риска и проследяване на заплахи)
Resolver е чудесен за проследяване на възникващи рискове и незабавно откриване на нови заплахи. Той ми помогна да идентифицирам потенциалните рискове и да приложа ефективни мерки за тяхното намаляване.
С визуализацията на риска той картографира заплахите, за да можете да разберете как рисковете на един отдел могат да повлияят на друг.
Най-добрите функции на Resolver
- Настройте работни процеси и напомняния за намаляване на риска без ръчно въвеждане на данни.
- Получете незабавен поглед върху възникващите рискове с подробни табла
- Създавайте готови за одит отчети с няколко кликвания
Ограничения на Resolver
- Процесът на внедряване изисква експертна ИТ помощ.
- Управлението на таблото за управление е трудно поради неговата детайлност.
Цени на Resolver
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Resolver
- G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 40 рецензии)
8. Camms. Risk (Най-добър за управление на инциденти и проследяване на рискове)
Camms. Risk предлага цялостно GRC решение и е невероятно за управление на инциденти и осигуряване на съответствие с различни регулации. Неговите предварително създадени шаблони и лесен за използване табло улесняват идентифицирането, присвояването и проследяването на рисковете.
Можете да използвате и многото други функции на Camms. Risk, като например персонализирани регистри на рисковете, мониторинг в реално време и управление на работния процес, за да съобразите стратегиите за управление на риска с бизнес целите.
Camms. Най-добрите функции на Risk
- Автоматизирайте работните процеси за управление на инциденти и проследяване на съответствието
- Визуализирайте данните с интерактивни табла и инструменти за отчитане
- Проследявайте рисковете с персонализирани регистри за рискове и табла в реално време.
Camms. Ограничения на риска
- Потребителският интерфейс не е много интуитивен.
- Липсва възможност за количествено измерване на рисковете за по-добра оценка
Camms. Оценка на риска
- Персонализирани цени
Camms. Оценки и рецензии за риска
- G2: 4,5/5 (над 60 отзива)
- Capterra: Н/Д
9. Onspring (Най-добър за централизирано управление на данни за риска и съответствието)
Onspring предлага процеси за управление на риска и ви позволява да управлявате заплахи в различни области, като финансови, оперативни и репутационни, всичко на едно място.
Функцията за регистриране на рискове е полезна и за организиране на заплахите в йерархии и предоставяне на автоматични актуализации въз основа на нивата на толерантност.
Най-добрите функции на Onspring
- Автоматизирайте работните процеси за оценка на риска, одити и контрол
- Генерирайте информация за риска в реално време за по-добри бизнес решения
- Използвайте усъвършенствани аналитични инструменти за откриване на аномалии
Ограничения на Onspring
- Това представлява по-стръмна крива на обучение за нетехническите потребители.
- Има ограничени възможности за персонализиране на отчетите за риска.
Цени на Onspring
- Персонализирани цени
Рейтинги и отзиви за Onspring
- G2: 4,7/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 70 отзива)
10. SAI360 (Най-добър за управление на съответствието и автоматизиране на работните процеси)
Системата за управление на риска на SAI360, която автоматизира работните процеси и известията и проследява заплахите, се оказа доста ефективна за моите усилия в областта на управлението на риска.
Дори предварително конфигурираните табла за управление предоставят информация в реално време за различни рискове, като киберсигурност и рискове, свързани с трети страни. Това може да ви помогне да вземете по-бързи и по-разумни бизнес решения.
Най-добрите функции на SAI360
- Използвайте предварително конфигурирани регулаторни рамки, за да отговорите на изискванията за съответствие.
- Създавайте подробни, персонализирани отчети за различни заинтересовани страни.
- Задайте автоматични предупреждения и известия за оценки и одити.
Ограничения на SAI360
- Съобщава се за бавно зареждане и забавяне на системата
- Не се интегрира добре с инструменти за работа с големи масиви от данни.
Цени на SAI360
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на SAI360
- G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)
- Capterra: Н/Д
11. ServiceNow GRC (Най-добър за разрешаване на проблеми, свързани с съответствието)
ServiceNow GRC предлага информация в реално време и автоматизация на работния процес, което е чудесно за оптимизиране на управлението на риска и намаляване на ръчния труд.
Можете да използвате ServiceNow GRC за управление на рискове като заплахи за киберсигурността, проблеми със съответствието и управление на доставчиците. Той е също така много ефективен за централизиране на всички ваши данни за риска на едно място, което улеснява проследяването и намаляването на рисковете.
Най-добрите функции на ServiceNow GRC
- Оптимизирайте рутинните процеси по съответствие с автоматизацията
- Получете незабавен достъп до информация и визуализация на данни за по-добро вземане на решения.
- Автоматизирайте управлението на одитите, за да приоритизирате рисковете и да оптимизирате работните процеси.
Ограничения на ServiceNow GRC
- Потребителският интерфейс е сложен и не е много интуитивен.
- Изисква период на обучение след внедряването на инструмента
Цени на ServiceNow GRC
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за ServiceNow GRC
- G2: 4. 4/5 (20+ отзива)
- Capterra: Н/Д
12. LogicManager (Най-добър за управление на сложна рискова среда)
LogicManager е добре познат инструмент за управление на риска в предприятията, създаден да ви помогне да предвидите и намалите рисковете. Той помага да се приоритизират бизнес рисковете, като ги свързва с целите на организацията.
Аналитичните данни, базирани на изкуствен интелект, на Logic Manager ми помогнаха да идентифицирам вероятността от риск, която може би бих пропуснал ръчно, и ми помогнаха да взема по-интелигентни решения за компанията.
Най-добрите функции на LogicManager
- Идентифицирайте рисковете и ги намалявайте ефективно във всички отдели
- Преобразувайте данните в ясни отчети с автоматизирано отчитане
- Проследявайте всички рискови инциденти на едно място
Ограничения на LogicManager
- Не е много адаптивен и липсват много важни интеграции.
- Представлява трудност при измерването на ефективността на GRC дейностите
Цени на LogicManager
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за LogicManager
- G2: 4,6/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)
13. LogicGate (Най-добър за количествено измерване и оценка на рисковете)
LogicGate ефективно оптимизира процесите по управление на риска. Функцията му за оценка на риска включва предварително конфигурирана система за оценяване, която според мен е чудесна функционалност, която ви помага да оцените рисковете и незабавно да определите мерки за тяхното намаляване.
Персонализираните табла за управление на LogicGate и симулациите на Монте Карло също ви помагат да количествено изразите рисковете във финансово отношение за по-добро вземане на решения.
Най-добрите функции на LogicGate
- Персонализирайте отчети и табла за ангажираност на заинтересованите страни
- Оптимизирайте процесите по съответствие с предварително конфигурирани работни потоци
- Визуализирайте рисковете с топлинни карти, стълбовидни диаграми и др.
Ограничения на LogicGate
- Първоначалната настройка изисква адекватни технически познания.
- По-бавна скорост на отчитане при голям обем данни
Цени на LogicGate
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на LogicGate
- G2: 4,6/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)
14. AuditBoard (Най-добър за автоматизация на оценката на риска за бързи прозрения)
AuditBoard е надежден инструмент за ERM, който опростява проследяването и управлението на рисковете в цялата организация. Функцията RiskOversight централизира управлението на риска, което означава, че мога да избегна пресяването на данни, да оптимизирам оценките и да идентифицирам рисковете бързо.
Най-добрите функции на AuditBoard
- Съхранявайте документи от одити и имайте лесен достъп до тях
- Получавайте сигнали за рискове и управлявайте съответствието проактивно
- Автоматизирайте оценките на риска и идентифицирайте рисковете бързо
Ограничения на AuditBoard
- По-бавно реагиране на клиентската поддръжка, което води до забавяне при разрешаването на критични проблеми
- Интерфейсът не е интуитивен за нови потребители, което забавя внедряването на софтуера.
Цени на AuditBoard
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на AuditBoard
- G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)
15. Fusion Risk Management (Най-добър за оптимизиране на процесите по възстановяване)
Fusion е друг мощен софтуер за управление на риска в предприятията, който помага за оценка на организационните рискове и създаване на ефективни програми за непрекъснатост на бизнеса.
Използвайки основните му функции, като оценка на риска и въздействието, възстановяване след ИТ бедствия и картографиране на зависимостите, можете да събирате данни в реално време от всички отдели и да приоритизирате усилията си за възстановяване.
Най-добрите функции на Fusion
- Картографирайте и анализирайте взаимозависимостите между вашите бизнес единици.
- Оптимизирайте реакцията при инциденти и усилията за възстановяване с автоматизирани процеси
- Достъп до данни и анализи в реално време за информирано вземане на решения
Ограничения на Fusion
- Интеграцията с други системи пречи на безпроблемния поток на данни между платформите.
- Сложен за начинаещи, изискващ дълъг процес на обучение
Цени на Fusion
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Fusion
- G2: 4. 4/5 (над 120 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 40 рецензии)
Оптимизирайте процесите си за управление на риска с ClickUp
Изборът на подходящ софтуер за управление на риска в предприятието може да се окаже труден и объркващ, като се има предвид голямото разнообразие от налични опции. С помощта на този специално подбран списък можете да оцените внимателно 15-те най-добри инструмента за вас, като вземете предвид техните характеристики и функционалности, значителните им недостатъци и отзивите на потребителите.
Ако имате съмнения относно процеса или смятате, че отнема много време, имайте доверие, следвайте съветите ни и изберете ClickUp. Като всеобхватна платформа за продуктивност, ClickUp предлага пълен набор от функции, които могат да оптимизират процесите ви за управление на риска.
Готови ли сте да направите следващата стъпка? Регистрирайте се в ClickUp още днес и открийте как той променя вашите усилия за управление на риска!