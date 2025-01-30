10-те най-добри инструмента за управление, риск и съответствие (GRC) през 2025 г.

Управлението, рискът и съответствието (GRC) е система от проверки и баланси, която позволява на бизнеса да подобри стандартите за сигурност, да минимизира рисковете от нарушаване на данните и да отговори на регулаторните изисквания.

Организациите трябва да спазват многобройни регулации, включително GDPR, PCI-DSS, CCPA и SOX. Софтуерът за GRC съгласува ИТ инфраструктурата с бизнес целите, като същевременно управлява риска и отговаря на стандартите за съответствие.

Днес дори малките предприятия имат глобално присъствие. В такъв сценарий те трябва да спазват международните регулации и да се подготвят да се справят с заплахи, които биха могли да навредят на дейността им, освен ако не са в съответствие с GRC.

Софтуерът за GRC ви позволява да създавате, координирате и наблюдавате политики и контроли, както и да планирате регулаторните и вътрешните изисквания за съответствие. Тези решения предлагат SaaS на базата на абонамент, автоматизират процесите и повишават ефективността на вашия екип за управление, като същевременно намаляват сложността.

В тази статия се разглеждат 10-те най-добри инструмента за управление, риск и съответствие (GRC) за 2024 г., заедно с техните характеристики, недостатъци и цени.

Какво трябва да търсите в софтуера за GRC?

Когато търсите софтуер за съответствие, изберете GRC инструменти, които опростяват отнемащия време одит за оценка на риска, управление на съответствието и вътрешни одити за стандарти за съответствие и риск. Освен това, те трябва да съответстват на съществуващите ви работни процеси, бизнес процеси и култура.

Управление и автоматизация на работния процес: Избраният от вас GRC инструмент трябва да може да автоматизира обичайните работни процеси, като например отчитане в реално време на рискове и контроли. Той трябва да позволява непрекъснато наблюдение на контрола (CCM), събиране на доказателства и извличане на информация от други системи по график, избран от вас.

Непрекъснато наблюдение на контрола (CCM): CCM позволява непрекъснато или често наблюдение на вашите контроли, за да потвърдите ефективността на вашата GRC рамка за намаляване на рисковете.

Сигурност на корпоративно ниво и лекота на използване: Тъй като съхранявате всички свои уязвимости на платформата GRC, се нуждаете от инструмент, който да пази данните ви в безопасност и същевременно да ви позволява да работите ефективно. Изберете инструменти с вградени функции, подобни на тези в Excel, за да не губите време в разгадаване на GRC решението. Потърсете инструменти за сътрудничество, с които да създавате задачи, управлявате екипи и да оставате в безопасност.

Мащабируемост: Мащабирането на съответствието е сложен и отнемащ време процес. Използването на електронни таблици за управление на корпоративната GRC програма затруднява добавянето на допълнителни GRC рамки, събирането на доказателства и поддържането на процесите за съответствие. Изберете GRC софтуер, който се мащабира с растежа на вашия бизнес, за да останете в съответствие и да сте сигурни, независимо от размера на организацията.

Отчитане: С отчитането в инструментите за GRC можете да видите важните контроли, основните рискове и управлението на инциденти в единна среда за данни. Платформата за GRC трябва да опростява и да събира всички тези данни в табла, които служат като единен източник на информация в цялата организация.

Интеграции с трети страни: За интегрирано управление на риска във вашата програма за риск и съответствие, вашият GRC софтуер трябва да комуникира с другите инструменти във вашия технологичен стек, като За интегрирано управление на риска във вашата програма за риск и съответствие, вашият GRC софтуер трябва да комуникира с другите инструменти във вашия технологичен стек, като софтуер за правно управление софтуер за управление на риска . Платформата трябва да се интегрира с вашите мобилни приложения, управление на проекти и други инструменти за съответствие и отчитане , за да се осигури точен и навременен поток на информация.

Ето нашият списък с GRC софтуер, който позволява на вашия екип да поддържа съответствие без тежките ръчни процеси или негъвкавите стари решения.

1. ClickUp

ClickUp е вашето цялостно решение за управление на съответствието и управление на проекти. С персонализирани и функционални характеристики и вградени шаблони, ClickUp координира всички ваши програми за риск и съответствие на едно място. Независимо от големината на вашия екип, използвайте този GRC инструмент, за да следите актуализациите по проектите, да управлявате рисковете и да си сътрудничите на едно място.

Спестете на екипа си неудобството да използвате няколко инструмента за оценка на риска, одит на вътрешни процеси и управление на проекти, тъй като ClickUp комбинира всичко това. Всеки се възползва от безпроблемното управление на работата, независимо дали става дума за малък екип или по-голяма организация.

Работното пространство на ClickUp предлага много повече от обичайните GRC решения.

Анализът на работния процес на ClickUp, над 100 интеграции, цифрови бели дъски и документи за съвместна работа ви помагат да поддържате организация и да намалите риска в програмата за управление на риска в предприятието. Ето как.

Най-добрите функции на ClickUp

Табла: Получете обща представа за всеки аспект от процеса на управление на одитите, изискванията за съответствие и рамката за GRC в едно персонализирано табло ClickUp . С над 50 джаджи, проектирани да бъдат персонализирани според вашия работен процес, изберете информацията, която искате да видите, и как искате да я визуализирате.

Следете състоянието на проекта, като използвате разширени аналитични функции в ClickUp.

Шаблон за план за съответствие : Използвайте този шаблон, за да координирате всичките си усилия за съответствие на едно място. От идентифициране и оценяване на изискванията за съответствие до измерване на програмата ви за съответствие и предприемане на коригиращи действия, този шаблон ви позволява да направите всичко това.

Използвайте този шаблон на ClickUp за планиране и управление на съответствието, включително оценка на изискванията, измерване на напредъка и коригиращи действия.

Документи: Избройте всички регламенти и рамки, които трябва да спазвате, в ClickUp Docs . Разпределете роли и отговорности, за да гарантирате, че всяка GRC рамка се спазва, член на екипа следи промените и проблемите се разрешават.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

Изглед на диаграма на Гант: Изгледът на диаграма на Гант в ClickUp ви позволява да създавате времеви график за всеки проект за управление на риска. Задавайте времеви график, разпределяйте задачи на отделни членове на екипа и маркирайте други екипи в коментари, свързани с допълнителни въпроси, като правни и финансови.

Гант диаграма на ClickUp за наблюдение на графиците на проектите

Недостатъци на ClickUp

Бавно време за реакция

Разширени функции като ClickUp AI са достъпни в платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 USD/потребител/месец

Бизнес: 12 USD/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

2. Pathlock

чрез Pathlock

Както повечето инструменти за GRC, Pathlock предоставя пълна картина на нарушенията на правителствените регулации и управлението на съответствието. Оптимизирайте програмите си за съответствие с автоматизирано отчитане, за да минимизирате и намалите рисковете.

Добавете нови приложения към вашите системи за управление на риска и съответствие, за да идентифицирате навреме нарушенията на достъпа.

Решението за риск и съответствие на Pathlock изисква минимална настройка или поддръжка. Подобрете своята сигурност, максимизирайте производителността и разберете как да спазвате индустриалните и правителствените регулации.

Най-добрите характеристики на Pathlock

Непрекъснат, мащабируем и автоматизиран контрол за управление на рисковете и рисковете за сигурността в различни приложения

Автоматизирайте вътрешния одит, за да намалите скочилите разходи за одити и контрол чрез автоматизация, богати данни и по-добро съгласуване между заинтересованите страни и приложенията.

Пълен набор от приложения за управление на достъпа с анализ на риска при достъпа, осигуряване на съответствие, разширено управление на достъпа и управление на роли.

Недостатъци на Pathlock

Стръмна крива на обучение за начинаещи потребители

Нуждаете се от техническа поддръжка, за да започнете да използвате Pathlock

Цени на Pathlock

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Pathlock

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Система Fusion Framework

чрез Fusion Framework System

Софтуерът Fusion Framework System за управление на риска, съответствието и управлението, базиран в облака, ви позволява да създавате динамични програми за непрекъснатост на бизнеса чрез интегриране на данни, услуги, системи и процедури.

Софтуерът за управление на риска Fusion се интегрира с различни бизнес източници, за да се приведе в съответствие със стратегическите цели на вашата организация и да гарантира съответствие.

Съгласувайте стратегическите цели на вашата организация, гарантирайте съответствие и постигнете оптимална видимост чрез предсказуеми анализи. Той е специално създаден за поддържане на управление, оценка на риска и управление на инциденти.

Най-добрите характеристики на Fusion Framework System

Софтуерът за управление на риска поддържа всички ваши данни свързани и подобрява междуфункционалната съгласуваност.

Използвайте технологичната оперативна устойчивост, за да отговорите на променящите се регулаторни изисквания.

Системата за управление на кризи и инциденти на Fusion предоставя на потребителите полезна информация, която им помага да се адаптират към промените, да избягват прекъсвания и да подобряват бизнес резултатите си.

Недостатъци на Fusion Framework System

Използва се предимно за непрекъснатост на бизнеса и намаляване на риска, но липсват инструменти за GRC стратегия.

Изпълнителите биха отделили много време за конфигуриране на функциите за управление на риска.

Липсва прозрачна ценова структура

Цени на Fusion Framework System

Персонализирани цени

Fusion Framework Системни оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (101 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (45 отзива)

4. Riskonnect

чрез Riskonnect

Услугата и инструментът GRC на Riskonnect улесняват спазването на нормативните изисквания в секторите на търговията на дребно, здравеопазването, застраховането и производството. Можете да използвате тази софтуерна платформа за съответствие за управление на риска, мониторинг на рискови събития, управление на управлението, управление на регламентите за поверителност на данните и намаляване на рисковете с вътрешни и външни одити.

Подобно на други GRC инструменти, Riskonnect помага при управлението на документи, като съхранява документи, които са от критично значение за бизнеса, за да оптимизира процесите по управление на риска.

Най-добрите характеристики на Riskonnect

Можете да следите корпоративните и правните си политики, за да избегнете глоби и други щети.

Премахнете бариерите и общувайте безпроблемно от първа линия до висшето ръководство, за да гарантирате, че действията на всички нива отговарят на очакванията.

Записвайте проблеми, инциденти и промени в документите с ясна одитна следа.

Недостатъци на Riskonnect

Резултатите от количествения анализ изглеждат тромави и се нуждаят от подобрение.

Този инструмент работи само с Internet Explorer, а не с iPad.

Цени на Riskonnect

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Riskonnect

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. IBM OpenPages

чрез IBM OpenPages

IBM OpenPages е унифицирана GRC платформа, която опростява проактивното управление на риска и спазването на нормативните изисквания.

IBM OpenPages опростява управлението на данни, оценката на риска и спазването на нормативните изисквания за програмата за управление на риска във вашата компания.

IBM OpenPages® е мащабируемо и задвижвано от изкуствен интелект решение за съответствие, което работи на всеки облак с IBM Cloud Pak® for Data. Централизирайте вашите изолирани функции за управление на риска в една среда, за да идентифицирате, наблюдавате, докладвате и намалявате риска в настоящата динамична обстановка.

Управлявайте съответствието в настоящето и се подгответе за бъдещето с напълно разширяема корпоративна GRC платформа, която може да обслужва хиляди потребители.

Най-добрите характеристики на IBM OpenPages

Фокусираният върху задачите потребителски интерфейс опростява сложните процеси и действия с минимално обучение.

Можете да използвате функцията за GRC работния процес, за да изпълнявате готови за употреба сценарии на планирана основа и при поискване.

Създаването на ефективна GRC стратегия с информация за рисковете в цялата организация с динамични диаграми, отчети и табла е лесно.

Недостатъци на IBM OpenPages

Потребителите се оплакват, че прекарват огромно количество време в създаването на отчети, за което са необходими MS Excel и PowerPoint.

Интегрирането с други инструменти, като инструменти за одит, управление на проучвания и софтуер за съответствие с SOC-2 , е предизвикателство.

Цени на IBM OpenPages

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM OpenPages

G2: 4/5 (51 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. LogicManager

чрез LogicManager

Софтуерът за управление на риска в предприятията на LogicManager свързва всички области на управлението в предприятието и служи като единствен източник на информация за организацията. Можете да идентифицирате областите с висок оперативен риск и зоните на измама, като свържете данните от различните отдели, включително вътрешния одит, информационната сигурност, GRC и финансите.

Освен това, интегрираният софтуер за управление на риска на LogicManager премахва междуотделните бариери, за да ви помогне да създадете ефективна GRC програма. Софтуерът е проектиран да ви помогне да съгласувате стратегическите цели с оперативните задачи и ви предоставя пълна картина на рисковете за сигурността.

Най-добрите функции на LogicManager

Интегрираният софтуер за управление на риска ви помага да откривате уязвимости в различните силози и да възлагате контролни дейности с предварително създадени библиотеки за рискове.

Идентифицирайте критичните рискове в цялата организация с редактируеми и обективни критерии за оценка на риска.

Предоставяйте значими отчети на заинтересованите страни с обобщения на най-големите рискове и персонализирани табла, за да вземат решения, съобразени с рисковете.

Недостатъци на LogicManager

Ограничени възможности за самоотчитане след вътрешен одит

Тъй като инструментът предлага само три нива за риск и контрол, получаването на подробни данни е трудно.

Цени на LogicManager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на LogicManager

G2: 4,4/5 (51 отзива)

Capterra: 4,6/5 (22 отзива)

7. Standard Fusion

чрез Standard Fusion

Инструментът за управление на съответствието GRC StandardFusion помага на компании в областта на технологиите, здравеопазването, финансовите услуги, производството, държавната администрация и търговията на дребно да поддържат съответствие.

Опростете всеки аспект от процеса на вътрешен одит, независимо дали проверявате контроли или изисквания. Управлявайте статуса на вътрешния и външния одит и изискванията за документиране чрез централизирана платформа.

Това, което го отличава от другите инструменти за GRC, е, че можете бързо да стартирате и управлявате множество одити в StandardFusion и да проследявате едновременно тяхното изпълнение.

Най-добрите характеристики на StandardFusion

Съберете всички необходими доказателства за управлението на одитите си на една платформа.

Проследявайте всички свои одити в реално време, получавайте пълни регистри на събитията и история на версиите, за да проследявате историческите одити.

Дефинирайте, документирайте, преглеждайте и докладвайте за програми за съответствие и управлявайте контроли, специфични за организацията.

Недостатъци на StandardFusion

Възможност за по-широка интеграция с други инструменти за съответствие и сигурност

Липсват достатъчно опции за отчитане

Цени на StandardFusion

Стартово ниво: 1500 USD/месец

Професионална версия: 2500 USD/месец

Enterprise: 4500 USD/месец

Enterprise+: 8000 долара/месец

Оценки и рецензии на StandardFusion

G2: 4,6/5 (40 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. ServiceNow Управление на риска и съответствието

чрез ServiceNow

Програмата за управление на риска на ServiceNow подпомага устойчивите предприятия с решения, съобразени с риска, които са част от ежедневната работа. Този софтуер за GRC свързва вашия бизнес, сигурността и ИТ чрез централна платформа.

Най-хубавото е, че ServiceNow се интегрира с вашия съществуващ софтуер, включително консолидатори на съдържание, доставчици на оценки за сигурност и решения за бизнес процеси.

Управлението на риска на ServiceNow работи в тясно сътрудничество с управлението на услугите и операциите по сигурността и предлага интегриран подход към управлението на риска.

Най-добрите функции на ServiceNow

Унифицирана среда за данни с подробни персонализирани анализи на данни

Мониторинг, автоматизация и анализ в реално време за по-бързи реакции

Непрекъснато управление на операционния риск за минимизиране на загубите

Недостатъци на ServiceNow

По-малко API интеграции в сравнение с други GRC инструменти

Стръмна крива на обучение

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2: 4,3/5 (782 отзива)

Capterra: 4,5/5 (227 отзива)

9. SAI360

чрез SAI360

Софтуерът GRC на SAI360 оптимизира процеса на управление на риска, така че да поемате подходящи рискове в подходящия момент с увереност и фокус. Съхранявайте, управлявайте и извличайте данни за риска в цялото предприятие чрез този мащабируем софтуер за риск, ESG и устойчивост.

Най-добрите характеристики на SAI360

Предварително конфигурираните GRC модули наблюдават, сканират и предотвратяват смущения

Визуализирайте пропуските в съответствието, вземайте бързи решения за оптимизиране на програмата си за риск и съответствие с персонализирани отчети.

Осигурете непрекъснатост на бизнеса, управлявайте критични дейности на доставчиците и намалете времето, прекарано в защита на личните данни и заплахи за сигурността с SAI360.

Недостатъци на SAI360

Остарял UX и UI

За разширени възможности за персонализиране може да се наложи да заплатите за професионални услуги.

Цени на SAI360

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SAI360

G2: 4/5 (121 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. SAP GRC

чрез SAP GRC

Получете ранни и прогнозни данни за аномалии и потенциални рискове и непрекъснато наблюдавайте субекти, киберзаплахи и съответствие с критични за мисията процеси, използвайки SAP GRC.

Използването на GRC инструментите на SAP за автоматизиране на повтарящи се задачи по одит и управление на съответствието ще ви предостави видимост в реално време върху контролния мониторинг.

SAP предлага гъвкави решения за мониторинг на киберзаплахи, контрол на данни, управление на идентичността и достъпа, както и контрол на поверителността, за да поддържат вашите системи в безопасност в постоянно променяща се регулаторна и бизнес среда.

Най-добрите функции на SAP GRC

Контролирайте ключовите процеси и управлявайте съответствието чрез документиране, оценяване, тестване и отстраняване на критични рискове в процесите.

Използвайте предсказуемите възможности, за да информирате бизнес процесите и операциите

Управлението на идентичността и достъпа защитава вашата интелектуална собственост и репутация в цялата организация.

Недостатъци на SAP GRC

Изпълнителите се нуждаят от специализирани знания и обучение в SAP

Бавна работа и забиване на системата при обработка на големи обеми данни

Цени на SAP GRC

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP GRC

G2: 4. 2/5 (62 отзива)

Capterra: 4,5/5 (32 отзива)

Макар че много GRC платформи управляват рисковете и регулаторното съответствие, вие се нуждаете от GRC софтуерно решение, което да го прави, без да нарушава съществуващата ви технологична инфраструктура.

ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята като инструмент за GRC, който оптимизира вашите рамки за управление, риск и съответствие, като същевременно открива оперативните рискове и рисковете, свързани със съответствието, на ранен етап.

Този GRC инструмент е подходящ за начинаещи, което позволява на всеки от вашия екип да го използва без предварителни технически познания. Направете процеса на управление на риска по-ефективен с персонализирани функции като табла и цели. Използвайте предварително създадени шаблони за съответствие и шаблони за проектна документация, за да следите редовно напредъка на вашата организация в управлението на риска.

Най-хубавото е, че намаляването на рисковете в ClickUp не струва нищо.

Регистрирайте се в ClickUp и започнете да проследявате процесите си по съответствие.