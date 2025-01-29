7 най-добри софтуерни инструмента за съответствие със SOC 2 през 2025 г.

Съответствието с рамките за сигурност, като System and Organization Controls 2 (SOC 2), действа като защитен щит за чувствителните данни. Заплахите за киберсигурността стават все по-сложни с всеки изминал ден, а подходящите мерки за сигурност са най-добрият начин да се предпазите от тях.

Това не е само етично задължение към клиентите, но и критично бизнес задължение. Нарушаването на сигурността на данните може да доведе до загуба на поверителна информация и загуба на доверие сред клиентите. В някои области дори съществуват законови изисквания за защита на данните в съответствие със стандартите на конкретна рамка.

Днешните технологични стекове обработват големи количества данни от много различни източници. Да следите всичко и да го правите по начин, който ви позволява да спазвате изискванията, може да бъде задача от херкулесов мащаб. За щастие, на пазара има софтуерни продукти, които могат да автоматизират много от тези задачи и да направят спазването на изискванията за данни много по-постижима цел.

В тази статия ще говорим за най-добрите продукти за защита на вашите данни съгласно стандарта SOC 2. Някои от тези инструменти поддържат и други стандарти за сигурност на данните, които може да се наложи да спазвате!

Какво е съответствие с SOC 2?

SOC 2 е рамка, която определя критерии за управление на клиентски данни съгласно пет принципа за доверие в услугите. Тези принципи са сигурност, достъпност, цялостност на обработката, поверителност и неприкосновеност на личния живот.

Съответствието с SOC 2 е необходимо за всички фирми, които съхраняват данни на клиенти в облака. То гарантира сигурността и целостта на информацията. Постигането и поддържането на съответствие с SOC 2 показва на клиентите и заинтересованите страни, че организацията разполага с надеждни контролни механизми за сигурност, които защитават техните данни.

Какво трябва да търсите в софтуера за съответствие с SOC 2?

Когато търсите инструменти за съответствие с SOC 2 за вашата компания, вашият приоритет ще бъде да опростите отнемащия време процес на одит по начин, който се вписва добре в съществуващия ви работен процес и култура. Но има и други важни характеристики, които трябва да търсите, като например:

Автоматизирано събиране на доказателства: Чрез намаляване на ръчното събиране на доказателства, софтуерът ще ви спести време и ще оптимизира одитите.

Инструменти за оценка на риска: Редовните оценки на риска са един от най-важните аспекти на киберсигурността, затова е полезно да разполагате с пълен набор от инструменти за тази цел.

Управление на доставчици: Външните доставчици могат да бъдат източник на уязвимости в сигурността. Софтуерът, който изберете, трябва да ви помогне да оцените сигурността на доставчиците.

Модули за обучение по сигурност: Обучението е първата стъпка към солидна основа за сигурност, независимо дали става въпрос за първоначално въвеждане на служители или продължаващо обучение по сигурност.

Автоматизирано наблюдение: Автоматизацията намалява необходимостта от ръчна работа и осигурява непрекъснато съответствие, като предоставя 24/7 преглед на вашето съответствие.

Персонализирани контроли: Възможността да адаптирате контролите към конкретните нужди на вашия бизнес ще ви помогне да гарантирате, че софтуерът ще се развива заедно с вашия бизнес.

Интеграция с технологичния стек: Гарантирането, че софтуерът ви за съответствие работи с другите инструменти във вашия стек, ви позволява да извличате данни от множество източници.

Бързи възможности за одит: Добрите инструменти за съответствие с SOC 2 позволяват по-бързи одити чрез ефективно обработване на исканията за доказателства и намаляване на комуникацията с одиторите.

7-те най-добри софтуера за съответствие със SOC 2, които можете да използвате

Изборът на подходящ софтуер за съответствие с SOC 2 може да даде на вашия бизнес преднина в разработването на успешна програма за съответствие, която следва развиващите се стандарти. За да ви помогнем да намерите подходящия софтуер за сигурност и съответствие за вашата компания, съставихме този списък с най-добрите опции на пазара.

1. Drata

Чрез Drata

Drata автоматизира съответствието за бизнеса, улеснявайки постигането и поддържането на съответствие с SOC 2. Тази платформа поставя силен акцент върху способността си да събира автоматично доказателства от технологичния стак на дадена компания.

За много организации това е процес, който отнема много време. Автоматизирането му ускорява процеса на съответствие, като същевременно гарантира, че събраните доказателства са точни и актуални. За бързоразвиващите се компании това е задължително, тъй като им позволява да демонстрират на своите клиенти колко сериозно приемат сигурността и съответствието, без да се налага да полагат значителни ръчни усилия.

Най-добрите функции на Drata

Автоматизира събирането и тестването на доказателства с експертно проектирани инструменти за автоматизация на съответствието.

Управлява SOC 2 и други рамки, като ISO 27001, HIPAA, GDPR и други, чрез централизирано местоположение.

Осигурява постоянна съвместимост и повишена сигурност на данните чрез непрекъснато наблюдение.

Предлага опции за персонализиране, които се адаптират към вашите нужди в зависимост от разрастването на вашата компания, включително персонализиране на рамката и контрола.

Екипът от експерти по сигурност и съответствие на Drata ви предоставя бърза помощ, от която се нуждаете.

Интегрира се с друг софтуер, за да автоматизира още повече събирането на доказателства и да поддържа съответствие

Ограничения на Drata

Някои потребители смятат, че цената е висока за фирми с прости нужди.

Някои клиенти търсят по-добри инструменти за сътрудничество

Цени на Drata

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Рейтинги и рецензии на Drata

G2: 4,9/5 (над 500 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

2. JupiterOne

Чрез JupiterOne

Този софтуер също така използва цялостен подход към изграждането на програма за сигурност. Чрез интегриране с цялата технологична база на даден бизнес, JupiterOne предлага по-добро управление на риска.

Тези интеграции позволяват на софтуера автоматично да събира доказателства за одити за съответствие. Това улеснява управлението на съответствието и осигурява спокойствие. Софтуерът разполага и с инструменти за управление на доставчици, които помагат за намаляване на рисковете, свързани с привличането на външни доставчици.

Най-добрите функции на JupiterOne

Автоматично открива и проследява всички активи в различни източници на данни, като предоставя едно място за съхранение на данните за съответствие.

Осигурява мощно търсене чрез езика за заявки JupiterOne Query Language, за да позволи по-бързо търсене и анализ на информацията за съответствие.

Улеснява разпознаването на връзките между активите с визуализация на базата на графики.

Позволява детайлна сегментация на данните за сигурност чрез използването на персонализирани и изчерпателни етикети.

Насърчава непрекъснато съответствие, като съпоставя активите със стандарт за сигурност и позволява персонализиране на стандартите и съпоставянията.

Позволява на потребителите да създават табла за отчитане на състоянието на сигурността и да настройват предупреждения за различни събития, свързани със сигурността.

Ограничения на JupiterOne

Потребителите смятат, че началната крива на обучение е малко стръмна.

Някои клиенти изразиха желание за повече опции за интеграция.

Цени на JupiterOne

Безплатно завинаги за един потребител

Базова цена: от 1000 USD/месец за неограничен брой потребители

Плюс: от 1250 USD/месец за неограничен брой потребители

Enterprise: от 1600 USD/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии на JupiterOne

G2: 4,9/5 (5 отзива)

Capterra: 5/5 (5 отзива)

3. Vanta

Via Vanta

Този продукт опростява процеса на съответствие за компаниите с автоматизирани решения за съответствие. Vanta помага на бизнеса да се подготви за одити за съответствие с SOC 2 или с една от другите популярни рамки за сигурност.

Софтуерът изготвя оценки на готовността, които позволяват на компаниите да разберат настоящото си положение и да намерят проактивни начини за подобрение. Следенето на оценките на риска позволява на бизнеса да се подготви по-добре за евентуални одити.

Най-добрите функции на Vanta

Предлага тестове на всеки час, за да следи състоянието на вашата сигурност, и предоставя предупреждения за всякакви несъответствия.

Включва предварително създадени интеграции и API за създаване на персонализирани връзки, които позволяват цялостен поглед върху съответствието на данните.

Оптимизира процеса на одит, опростява избора на одитор и позволява извършването на одити директно от платформата.

Автоматизира до 90% от работата, необходима за множество рамки, като осигурява ефективно съответствие и управление на риска.

Позволява създаването на персонализирани рамки за конкретни контроли и политики.

Позволява на бизнеса да споделя проактивно подробности за своята програма за сигурност и съответствие, за да изгради доверие сред заинтересованите страни.

Ограничения на Vanta

Цената е малко по-висока, отколкото някои хора биха искали.

Отнема известно време, за да се запознаете с всички опции.

Цени на Vanta

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Vanta

G2: 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,9/5 (16 отзива)

4. Thoropass

Чрез Thoropass

Този софтуер за съответствие с SOC2 поставя силен акцент върху управлението на достъпа. Thoropass гарантира, че само оторизирани лица имат достъп до чувствителни системи и данни. Например, можете да наблюдавате и отменяте достъпа на бивши служители, като по този начин гарантирате, че бизнес данните остават защитени след напускането на служителите.

Разбира се, Thoropass предлага и редица други функции (достатъчно, за да отговори на всички ваши нужди по отношение на съответствието). Обширният набор от интеграции осигурява пълна картина на вашата сигурност.

Най-добрите функции на Thoropass

Предлага решения за съответствие, специфични за индивидуалните предизвикателства, така че предприятията да получат подходяща подкрепа за съответствие навсякъде по пътя към съответствие.

Поддържа множество рамки, включително SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA и GDPR, всичко на една платформа.

Осигурява безпроблемно одитиране, като управлява 100% от одита в рамките на платформата и осигурява средно с 67% по-бързо одитиране.

Интегрира се с друг софтуер за събиране на данни и доказателства, които са важни за процеса на съответствие.

Предоставя вътрешни експерти, готови да предложат навременна поддръжка и стратегии, подготвени за бъдещето, за дългосрочни нужди от съответствие.

Ограничения на Thoropass

Някои потребители искат повече опции за автоматизация

Интерфейсът може да бъде тромав в някои области.

Цени на Thoropass

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Thoropass

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

5. Secureframe

Чрез Secureframe

Secureframe има за цел да помогне на бизнеса да постигне съответствие с някои от най-строгите стандарти за сигурност в света. Силата му се крие в автоматизираните възможности за съответствие, които намаляват отнемащата време задача по събиране на доказателства.

Мощни AI алгоритми, които подпомагат потребителите във всички аспекти на сигурността, разширяват възможностите на този софтуер. Освен това, инструментите за назначаване и напускане на служители ги държат в течение. Проследяването на приемането на политиките гарантира, че всички спазват политиките за сигурност на организацията.

Най-добрите функции на Secureframe

Предлага непрекъснато проследяване на активи и служители на едно място, като предоставя информация за това кой има достъп до чувствителни данни.

Повишава сигурността с инструменти за управление на неуспешни контроли, оценка на риска и подобряване на вашата сигурност.

Използва изкуствен интелект за автоматизиране на ръчните задачи, оптимизирайки управлението на сигурността, риска и съответствието.

Автоматизира и оптимизира целия процес на съответствие, позволявайки на бизнеса бързо да постигне съответствие

Поддържа редица стандарти за сигурност и поверителност, включително SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR и други.

Ограничения на Secureframe

Някои потребители искат повече опции за персонализиране

Липсват някои интеграции, които клиентите искат

Цени на Secureframe

Основни характеристики: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Растеж: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Премиум: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Secureframe

Capterra: 5/5 (4 отзива)

6. Scytale

Чрез Scytale

Scytale е друга платформа, в която изкуственият интелект играе важна роля в подхода към управлението на риска. Инструментите за изкуствен интелект на компанията могат да предсказват потенциалните рискове с голяма точност, което позволява по-проактивен подход към тяхното преодоляване.

Scytale също така предоставя на организациите регистър на рисковете, което им позволява да превърнат проследяването и управлението на потенциалните заплахи в основен елемент от програмата си за сигурност. Този подход е особено полезен за бързоразвиващите се компании, които може да не разполагат с ресурсите за постоянно наблюдение на технологичния си стак.

Най-добрите функции на Scytale

Предоставя контроли, които можете да адаптирате за вашата организация, като гарантирате точно съответствие с изискванията за съответствие.

Предлага инструменти за обучение по безопасност, за да подобрите готовността и да сведете до минимум потенциалните проблеми със съответствието.

Автоматизира процеса на събиране на доказателства, проверява го за ключови стандарти за одит и предлага 24/7 мониторинг на контролите.

Предоставя одобрени от одитори шаблони за политики за по-лесно настройване и съгласуване на политиките и протоколите за сигурност.

Позволява сътрудничество с одитори по сигурността за управление на целия процес от софтуера

Осигурява автоматизация, която гарантира, че няма пропуски в сигурността по време на процесите на назначаване и напускане на служители.

Ограничения на Scytale

Някои потребители искат повече опции за експортиране

Навигацията не е толкова интуитивна, колкото някои клиенти биха искали.

Цени на Scytale

Стартиращи компании: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Растеж: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Scytale

G2: 4,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 5/5 (5 отзива)

7. Apptega

Чрез Apptega

Apptega е цялостно решение за създаване на програма за сигурност. То предлага набор от инструменти за съответствие, които улесняват бизнеса да остане в съответствие с над 30 стандартни за индустрията рамки, включително SOC 2.

Една от основните цели на продукта е да намали сложността и разходите за управление на киберсигурността. За тази цел интуитивната платформа на компанията елиминира необходимостта от таблици или Word документи, като предлага цялостно решение за управление, риск и съответствие (GRC). Голяма част от проследяването на съответствието е автоматично и непрекъснато, като бързо идентифицира пропуските в сигурността и предоставя план за отстраняването им.

Най-добрите функции на Apptega

Поддържа над 30 стандартни за индустрията рамки, като SOC 2, CMMC, PCI и ISO27001.

Предоставя инструменти за бързо идентифициране на пропуски в сигурността и предлага план за действие за отстраняването им.

Предлага инструменти за преодоляване на заплахите за киберсигурността с готови за употреба функции за управление на риска, риска от доставчици и одит.

Предоставя интуитивна платформа за цялостно управление на риска и съответствието (GRC), която елиминира необходимостта от електронни таблици и Word документи.

Повишава ефективността с над 50% чрез кръстосано сравняване на всички рамки за съответствие за секунди.

Ограничения на Apptega

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс не е толкова интуитивен, колкото би могъл да бъде.

Няколко рецензенти искат по-голям набор от функции

Цени на Apptega

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Apptega

G2: 4,7/5 (54+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (21 отзива)

Защитете екипа си с надежден процес за съответствие

В горните рецензии видяхте няколко чудесни инструмента за съответствие с SOC 2. Видяхте също колко от тях наблягат на управлението на доставчиците. Когато използвате външни доставчици, трябва да се уверите, че те спазват подходящите стандарти за сигурност.

С ClickUp можете да преглеждате, организирате и следите всичките си задачи, свързани с данните и съответствието с изискванията за сигурност.

Който и софтуер за съответствие с SOC 2 да изберете, извлечете максимума от него, като го интегрирате в инструментите за управление на продукти и задачи в ClickUp.

Политиката за сигурност на ClickUp взема на сериозно съответствието с рамките за сигурност, така че можете да сте сигурни, че данните, които съхранявате в програмата, са в безопасност.

Докато мощните инструменти за продуктивност в безплатния софтуер за управление на проекти на ClickUp ще поддържат ефективното сътрудничество и гладкото съвместно работа на вашите екипи, нашите експерти по сигурност ще работят на заден план, за да ви осигурят необходимата спокойствие. Опитайте ClickUp безплатно още днес!