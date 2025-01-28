Топ 20 инструмента за тестване на производителността за оптимизиране на вашите системи

Прекарал съм безброй часове в отстраняване на проблеми с производителността, опитвайки се да установя какво забавя системата или защо дадено приложение изведнъж се срива под натоварване.

Разочароващо е да се намираш в такава ситуация, нали? Но едно нещо, което съм научил, е, че наличието на подходящи инструменти за тестване на производителността прави голяма разлика.

В този блог споделям 20 от най-добрите инструмента за тестване на производителността, които според мен са изключително ефективни.

Независимо дали сте опитен професионалист или току-що започвате, тези популярни инструменти за тестване на производителността могат да ви помогнат да идентифицирате пречките, да осигурите оптимална отзивчивост на системата и да предоставите висококачествено потребителско преживяване.

Да започнем! 👇

Когато става въпрос за избора на подходящи инструменти за тестване на производителността, трябва да се имат предвид няколко ключови фактора:

Леснота на използване: Намерете инструмент, който е интуитивен и лесен за използване, дори и за хора, които за първи път се занимават с тестване на производителността. Дайте предимство на инструменти с ясен интерфейс и ясна документация.

Мащабируемост: Уверете се, че инструментът може да се справи с вашата тестова среда, независимо дали работите с малък уебсайт или с мащабно приложение. Той трябва да се мащабира според нуждите ви, за да отговаря на вашите изисквания.

Възможности за интеграция: Изберете инструмент, който работи безпроблемно с вашите съществуващи работни процеси за разработка и тестване, като например непрекъсната интеграция (CI) и непрекъсната доставка (CD).

Функции за отчитане: Изберете инструмент, който предоставя изчерпателни, персонализирани отчети, позволяващи ви да анализирате резултатите от тестовете и да идентифицирате ефективно пречките.

Цени: Претеглете разходите спрямо бюджета си, тъй като има както безплатни, така и платени опции. Изберете инструмент, който отговаря на вашите нужди, без да натоварвате финансите си.

Аз свърших работата и съставих списък с 20 популярни инструмента за тестване на производителността при натоварване, за да ви помогна да се справите с проблемите. Започваме!

1. ClickUp (Най-добър за интегрирано управление на проекти и тестване на производителността)

Оптимизирайте разработката на софтуер с пакета ClickUp Software Team Management.

Вероятно знаете, че ClickUp Software Team Management е един от най-популярните инструменти за управление на производителността, но знаете ли, че той може да ви бъде съюзник и при тестването на производителността?

Това не е просто мениджър на задачи, а цялостна платформа, която оптимизира всеки аспект от разработката на софтуер. От планиране на проекти и управление на задачи до сътрудничество и отчитане, ClickUp прави всичко това с лекота. Той е и един от най-добрите инструменти за гъвкаво тестване.

С многофункционалните си характеристики и интеграции, ClickUp може да оптимизира процеса на тестване и да ви помогне да идентифицирате пречките пред производителността. Но това не е всичко. Той предлага и готови шаблони, с които да започнете тестването на производителността. Нека ги разгледаме заедно.

Шаблон за управление на тестове ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на тестове на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате целия процес на тестване.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp предлага предварително проектирана рамка за оптимизиране на вашите усилия за тестване на производителността. Той организира вашите тестови случаи, проследява напредъка и гарантира, че процесът на тестване протича гладко.

Този шаблон ви позволява да:

Централизирайте тестовите случаи: Съхранявайте всички тестови случаи на едно място, за да имате лесен достъп до тях и да ги управлявате по-лесно.

Проследявайте напредъка: Следете напредъка на всеки тестов случай с персонализирани статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Успешен/Неуспешен“.

Назначете тестери: Назначете конкретни тестови случаи на членовете на екипа за ефективно изпълнение.

Ефективно сътрудничество: Улеснете комуникацията и сътрудничеството между тестиращите, като добавяте коментари и споделяте документи директно в тестовите случаи.

Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте, докладвайте и отстранявайте бъгове ефективно с помощта на шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp прави откриването, управлението и отстраняването на грешки във вашите проекти по-лесно от всякога. Той обединява екипите за поддръжка, инженеринг и продукти, така че всички да са в синхрон, когато става въпрос за проследяване на грешки в кода.

Този шаблон предоставя централизирана платформа за управление на всички бъгове и проблеми. Той ви позволява да:

Събирайте доклади за грешки от всеки член на екипа на едно място.

Проследявайте напредъка на всеки бъг чрез персонализирани статуси и организация на списъци.

Създавайте изчерпателни доклади с подходяща информация като екранни снимки, видеоклипове и нива на приоритет, за да гарантирате ефективно разрешаване на проблемите.

Улеснете комуникацията между лицата, които съобщават за грешки, и разработчиците чрез коментари и споменавания в докладите за грешки.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани табла: Създайте Създайте табла в ClickUp , за да визуализирате данните за производителността и да проследявате напредъка към целите си. Това може да ви даде ценна информация за производителността на вашите приложения и да ви помогне да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Превърнете данните си в полезни информации с ClickUp Dashboards

Потребителски полета: Добавете Добавете потребителски полета в ClickUp , за да записвате конкретни показатели за производителност, като време за отговор, процент на грешки и време за зареждане. Това ви позволява да проследявате и анализирате ключови показатели за производителност (KPI), съобразени с вашите нужди при тестването.

Персонализирайте показателите си за производителност с ClickUp Custom Fields, което ви позволява да улавяте спецификите, които са най-важни за вашия процес на тестване.

Зависимости между задачите: Дефинирайте Дефинирайте зависимости между задачите в ClickUp , за да се уверите, че тестовите дейности се изпълняват в правилната последователност. Например, можете да настроите зависимост, така че тестът за производителност да не може да бъде изпълнен, докато съответният функционален тест не бъде завършен.

Уверете се, че всяка стъпка се изпълнява в точното време с ClickUp Dependencies.

Проследяване на времето: Проследявайте времето, прекарано за всяка тестова дейност, за да оцените ефективността на екипа си с Проследявайте времето, прекарано за всяка тестова дейност, за да оцените ефективността на екипа си с ClickUp Project Time Tracking . Това може да ви помогне да идентифицирате области, в които могат да бъдат направени подобрения, и да оптимизирате тестовите си процеси.

Получете информация за производителността на вашия екип с ClickUp Project Time Tracking.

Коментари и дискусии: Използвайте Използвайте ClickUp Assign Comments and discussions, за да си сътрудничите с екипа си, да споделяте идеи и да разрешавате проблеми. Това гарантира, че всички са на една и съща страница и че тестовите дейности се извършват ефективно.

Подобрете сътрудничеството с ClickUp Assign Comments, за да поддържате гладкото протичане на тестовите дейности.

Автоматизация на задачите: Настройте тригери, за да присвоявате автоматично задачи, свързани с проблеми с производителността, на подходящите членове на екипа, веднага след като бъдат докладвани с Настройте тригери, за да присвоявате автоматично задачи, свързани с проблеми с производителността, на подходящите членове на екипа, веднага след като бъдат докладвани с ClickUp Automations . Това гарантира, че всеки бъг се отстранява незабавно.

Оптимизирайте работния си процес с ClickUp Automations, което позволява бързи и ефективни решения.

Ограничения на ClickUp

За организации с комплексни нужди от тестване на производителността, специален инструмент може да бъде по-подходящ.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. BrowserStack (най-подходящ за тестване в различни браузъри, операционни системи и устройства)

BrowserStack е модерен инструмент за тестване на качеството. Той предлага впечатляващ набор от функции, специално разработени за тестване на производителността, които ви позволяват да измервате и оптимизирате скоростта, отзивчивостта и мащабируемостта на вашите уеб приложения.

Благодарение на широкото покритие на устройства и браузъри, можете да тествате различни конфигурации, за да идентифицирате пречките пред производителността и да осигурите безпроблемно потребителско изживяване.

Най-добрите функции на BrowserStack

Проверете производителността на вашето приложение на различни хардуерни и софтуерни конфигурации.

Извършвайте тестове на няколко устройства и браузъра едновременно, за да ускорите цикъла на тестване.

Наблюдавайте ключови показатели за ефективност, като време за зареждане на страници, време за отговор и използване на процесора, за да идентифицирате пречките пред производителността.

Записвайте тестовите си сесии, за да анализирате проблеми с производителността и да идентифицирате области за подобрение.

Ограничения на BrowserStack

Това може да се окаже скъпо, особено за мащабни проекти за тестване.

Макар BrowserStack да предлага широк набор от функции, той може да не е толкова адаптивен, колкото някои други инструменти за тестване на натоварването и производителността.

Цени на BrowserStack

Индивидуални цени (в зависимост от устройството, употребата и API)

Оценки и рецензии за BrowserStack

G2: 4,5/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 350 отзива)

3. Apache JMeter (най-подходящ за тестване на натоварването на уеб приложения и API)

Apache JMeter е инструмент за тестване на производителността с отворен код. Той се използва широко за измерване на производителността на уеб приложения и API при голямо натоварване.

Чрез симулиране на голям брой едновременни потребители JMeter оценява как приложението ви се справя със натоварването и идентифицира пречките за производителността. Това ви позволява да се уверите, че приложението ви работи ефективно при различни условия.

Най-добрите функции на Apache JMeter

Създавайте сложни тестови сценарии и анализирайте данните за производителността, за да адаптирате инструмента към вашите специфични нужди за тестване.

Тествайте голямо разнообразие от приложения с поддръжка на множество протоколи, включително HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP и JMS.

Симулирайте голям брой едновременни потребители, като разпределите тестовете на няколко машини.

Подобрете функционалността с разнообразни плъгини и разширения, които улесняват интегрирането с други инструменти и разширяват възможностите за тестване.

Ограничения на Apache JMeter

Това изисква стръмна крива на обучение за потребители, които са нови в тестването на производителността.

Той не е подходящ за екстремни сценарии за тестване на производителността в голям мащаб поради ограниченията си при обработката на голям брой едновременни потребители.

Цени на Apache JMeter

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Apache JMeter

G2: 4. 3/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Допълнителна информация: Тестването на софтуер е съществена част от разработката на софтуер. Научете повече за различните видове методи за тестване на софтуер, които можете да използвате, за да подобрите процеса на разработка на софтуер.

4. PFLB (Най-добър за тестване на натоварването и стреса на уеб приложения)

PFLB (Performance Functional Load Balancer) е инструмент за тестване на натоварването, предназначен за измерване на производителността на уеб приложения при голямо натоварване. Той е особено ефективен при идентифицирането на пречки и оптимизирането на производителността в сложни уеб архитектури.

Най-добрите функции на PFLB

Наблюдавайте ключови показатели за ефективност като време за отговор, пропускателна способност и процент на грешки в реално време, за да сте в течение с производителността на вашето приложение.

Разпределете натоварването между няколко сървъра, за да осигурите оптимална производителност и да предотвратите затруднения по време на тестването.

Използвайте разширени възможности за анализ, включително корелационен анализ и идентифициране на пречки, за да откриете ефективно проблемите с производителността.

Мащабирайте без усилие, за да се справите с мащабни сценарии за тестване на натоварването, като гарантирате, че приложението ви работи добре при различни условия.

Ограничения на PFLB

Ограничена достъпност и гъвкавост в сравнение с алтернативите с отворен код

Скъп вариант, особено за тестване на мащабируемостта

Цени на PFLB

Безплатно завинаги

Стандартен: 50 $/месец

Pro: 400 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на PFLB

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. SOAPUI (най-подходящ за тестване на API на SOAP и REST услуги)

SOAPUI е популярен инструмент за тестване на API, който може да тества и производителността на SOAP и REST услугите. Той предлага лесен за използване интерфейс и широк набор от функции за създаване и изпълнение на тестове за производителност.

Най-добрите функции на SOAPUI

Създайте тестове за натоварване и стрес, за да измерите производителността на вашите API при различни условия на натоварване.

Използвайте тестване на базата на данни, за да изпълните едно и също тестване с различни набори от данни, симулирайки реални сценарии на употреба.

Достъп до различни типове твърдения, за да проверите правилността на отговорите на API и бързо да идентифицирате проблеми с производителността.

Ограничения на SOAPUI

Това изисква известно свикване, особено за потребители, които са нови в тестването на API.

Цени на SOAPUI

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за SOAPUI

G2: 4,5/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

6. LoadView (Най-доброто за тестване на производителността в облака)

LoadView е платформа за тестване на производителността, базирана в облака, която ви позволява да симулирате реалния трафик на потребителите и да измервате производителността на вашите уеб приложения и API. Тя предлага интуитивен интерфейс и широка гама от функции за създаване и изпълнение на тестове за производителност.

Най-добрите функции на LoadView

Симулирайте трафик от различни географски местоположения, за да тествате производителността на приложението си при различни условия.

Създавайте сложни тестови сценарии и възпроизвеждайте поведението на реални потребители с динамични скриптови възможности.

Получете достъп до подробни анализи на производителността, включително време за отговор, пропускателна способност и процент на грешки.

Ограничения на LoadView

Ограничена достъпност и гъвкавост в сравнение с алтернативите с отворен код

Цени на LoadView

По заявка: 0 $/месец

Абонамент: Стартово ниво: 129 $/месец Професионално ниво: 454 $/месец Разширено ниво: 899 $/месец

Стартово ниво: 129 $/месец

Професионална версия: 454 $/месец

Разширено: 899 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Стартово ниво: 129 $/месец

Професионална версия: 454 $/месец

Разширено: 899 $/месец

Оценки и рецензии за LoadView

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (25+ отзива)

7. Keysight Eggplant (Най-добър за автоматизирано функционално тестване и тестване на производителността)

Keysight Eggplant е инструмент за функционално тестване, който може да се използва и за тестване на производителността. Той е особено подходящ за тестване на сложни уеб приложения и API, с акцент върху автоматизацията.

Най-добрите характеристики на Keysight Eggplant

Създавайте тестове за натоварване и стрес тестове, за да измервате производителността на вашите уеб приложения и API.

Използвайте възможностите за автоматизация, за да създадете тестови скриптове за многократна употреба и да автоматизирате повтарящи се задачи, като по този начин подобрите общата ефективност.

Използвайте тестване на базата на изображения, за да оцените приложенията с динамични интерфейси, като гарантирате точни резултати.

Интегрирайте Eggplant с други инструменти, като CI/CD пипалини и системи за мониторинг, за да оптимизирате тестването.

Ограничения на Keysight Eggplant

Функциите не отговарят на цената

Цени на Keysight Eggplant

Бързо стартиране: 9999 долара за три месеца

Други планове: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Keysight Eggplant

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. OpenText LoadRunner Cloud (Най-доброто решение за тестване на производителността в облака за предприятия)

OpenText LoadRunner Cloud е мощна платформа за тестване на производителността, базирана в облака. Тя предоставя широка гама от функции за измерване на производителността на уеб приложения и API при голямо натоварване.

OpenText LoadRunner Cloud е специално проектиран да се справя с мащабни сценарии за тестване и предоставя надеждни резултати, на които потребителите могат да се доверят.

Най-добрите функции на OpenText LoadRunner Cloud

Управлявайте множество проекти в рамките на един наемател, за да организирате разпределението и управлението на ресурсите в различни инициативи за тестване на производителността.

Добавете виртуални потребители по време на теста, за да коригирате натоварването въз основа на наблюдения в реално време, без да рестартирате теста, като по този начин гарантирате точна оценка на производителността.

Спазвайте индустриалните стандарти за практики за сигурност, като гарантирате, че потребителските данни са защитени по време на тестовите сценарии.

Интегрирайте безпроблемно с различни CI/CD пипалини и инструменти за мониторинг, включително Jenkins, Azure DevOps и New Relic.

Ограничения на OpenText LoadRunner Cloud

UI/UX не се равнява на това на други инструменти за тестване на производителността.

Цени на OpenText LoadRunner Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OpenText LoadRunner Cloud

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Gatling (Най-подходящ за тестване на висока производителност, особено за разработчици, запознати със Scala)

Gatling е мощен инструмент с отворен код, проектиран специално за тестване на висока производителност при натоварване. Той се отличава с възможността да симулира интензивен потребителски трафик и да идентифицира пречките за производителността в уеб приложенията и API-та.

Архитектурата на инструмента, базирана на Scala, и асинхронните I/O възможности го правят най-добрият избор за разработчици, които търсят ефективни и мащабируеми решения за тестване на производителността.

Най-добрите функции на Gatling

Напишете тестове за производителност като изходен код, за да активирате контрол на версиите и сътрудничество между членовете на екипа.

Използвайте протокол-независимата природа на Gatling, за да поддържате различни протоколи, включително HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT и други.

Използвайте вградения рекордер, за да записвате взаимодействията на потребителите с уеб приложенията и да ги преобразувате в скриптове за тестване на натоварването.

Ограничения на Gatling

Разработчиците, които са нови в Scala или тестването на производителността, може да се сблъскат с по-стръмна крива на обучение.

Графичният интерфейс на Gatling не е толкова обширен, колкото някои други инструменти за тестване на производителността.

Цени на Gatling

Основен: 110,46 долара

Екип: 441,85 долара

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Gatling

G2: 4. 3/5 (55+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: За ефективна комуникация и документиране на вашите тестови дейности, създайте подробни бележки за версията, в които описвате направените промени, извършените тестове и всички известни проблеми или ограничения. Прегледайте съществуващите примери за бележки за версията, за да се вдъхновите.

10. Mabl (Най-добър за непрекъснато тестване, включително тестване на производителността)

Mabl е облачна платформа за непрекъснато тестване, която предлага широка гама от възможности за тестване, включително тестване на производителността.

Макар че е известен предимно с функциите си за функционално тестване, mabl може да се използва и за оценка на производителността на уеб приложения и API. Подходът му без кодиране го прави достъпен за широк кръг от потребители, включително и за тези без обширни технически познания.

Най-добрите функции на mabl

Оптимизирайте изпълнението на тестовете с интелигентно изчакване, което използва исторически данни за производителността на приложенията, за да коригира динамично времето.

Получете достъп до надеждни функции за тестване на API, включително поддръжка на удостоверения за сигурни среди и гъвкави настройки за тестване, които позволяват бързо стартиране на тестовете.

Използвайте подобренията в машинно обучението, за да идентифицирате нови области за тестване и да гарантирате, че тестовете се изпълняват само когато приложенията са в правилно състояние.

Ограничения на mabl

Ограничени възможности за персонализиране на тестовете

Не поддържа напълно традиционните конструкции с цикли

Цени на mabl

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на mabl

G2: 4,5/5 (над 35 отзива)

Capterra: 4/5 (над 65 отзива)

11. Loadmill (Най-добър за тестване на производителността в облака с тестване на реални браузъри и динамични скриптове)

Loadmill е платформа за тестване на производителността, базирана в облака, която предлага широка гама от функции за измерване на производителността на уеб приложения и API при голямо натоварване. Тя е особено подходяща за тестване на приложения, които разчитат на реалното поведение на потребителите, като например сайтове за електронна търговия и платформи за игри.

Най-добрите функции на Loadmill

Автоматично генерирайте тестови сценарии въз основа на реалното поведение на потребителите с помощта на AI-базирано генериране на тестове.

Получете ценна информация чрез задълбочен анализ на резултатите от тестовете, като идентифицирате основните причини и предложите подобрения за по-висока производителност.

Интегрирайте ги безпроблемно в работния си процес за разработка за непрекъснато тестване, което позволява бързото идентифициране и разрешаване на възникналите проблеми.

Ограничения на Loadmill

Някои от разширените функции са сложни за използване.

Цени на Loadmill

Екип: Персонализирани цени

Бизнес: Индивидуални цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Loadmill

G2: 4. 6/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. BlazeMeter (Най-добър за тестване на производителността на корпоративно ниво)

BlazeMeter е платформа за непрекъснато тестване, която помага на екипите за тестване и разработка да извършват тестове за натоварване и производителност на уеб и мобилни приложения. Тя позволява на потребителите да възпроизвеждат трафика и да анализират ефективно производителността на приложенията.

Най-добрите функции на BlazeMeter

Комбинирайте тестването в облака с локалната инфраструктура, като използвате хибридните възможности за тестване на BlazeMeter за оптимална производителност и мащабируемост.

Използвайте разширени аналитични възможности, включително детайлен анализ и анализ на основните причини, за да идентифицирате пречките пред производителността.

Наблюдавайте ключовите показатели за ефективност в реално време, включително времето за отговор, пропускателната способност и честотата на грешките, за да сте информирани за производителността на приложенията.

Ограничения на BlazeMeter

Някои потребители срещат проблеми при изтеглянето на записаното действие във файла JMX.

Цени на BlazeMeter

Основен: 149 $/месец

Pro: 649 $/месец

Unleashed: Персонализирани цени

AWS: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BlazeMeter

G2: 3,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. NeoLoad (Най-добър за тестване на производителността на сложни уеб приложения и API)

NeoLoad е автоматизирана платформа за тестване на производителността, предназначена за корпоративни организации за оценка на производителността на уеб и мобилни приложения.

Той позволява непрекъснато тестване на производителността от API до пълни приложения, като предлага функции, които поддържат тестване на натоварването, тестване на стреса и мониторинг на производителността.

Най-добрите функции на NeoLoad

Управлявайте автоматично динамичното съдържание и сесиите с усъвършенствания корелационен механизъм на NeoLoad.

Спестете време и усилия, като автоматично генерирате тестови сценарии въз основа на реалното поведение на потребителите.

Интегрирайте без усилие с популярни инструменти, опростявайки процеса на включване на NeoLoad във вашия CI/CD пайплайн.

Справяйте се с лекота с мащабни сценарии за тестване, като симулирате огромен брой едновременни потребители, за да оцените производителността на вашето приложение.

Ограничения на NeoLoad

Това може да бъде скъпо за мащабни проекти за тестване.

Някои потребители смятат, че докладите, генерирани от NeoLoad Web, пропускат няколко важни детайла и показатели.

Цени на NeoLoad

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за NeoLoad

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Допълнителна информация: Открийте тези примери за тестване на използваемостта, за да подобрите подхода си и да повишите потребителското преживяване.

14. WebLOAD (Най-добър за тестване на производителността на корпоративно ниво)

WebLOAD е инструмент за тестване на натоварването, разработен от RadView, за оценка на производителността и мащабируемостта на уеб приложенията. Той позволява на организациите да симулират реалния трафик и да оценят как се държат техните системи при различни условия на натоварване, което го прави подходящ за малки и големи предприятия.

Най-добрите функции на WebLOAD

Изберете между SaaS или локални опции за внедряване, за да отговарят на нуждите на вашата инфраструктура.

Използвайте интелигентни скриптове с нативен JavaScript за разширена корелация, параметризация и валидиране.

Определете целите за производителност и оставете WebLOAD да коригира броя на виртуалните потребители, за да постигнете тези цели.

Анализирайте подробно показателите за производителност с над 80 конфигурируеми отчета, включително табла в реално време и сравнения на сесии, за да оцените производителността на тестовете.

Ограничения на WebLOAD

Някои потребители са съобщили, че са необходими по-добри учебни материали и база от знания.

Цени на WebLOAD

Стартово ниво: Персонализирано ценообразуване

Професионална версия: Индивидуални цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за WebLOAD

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. HeadSpin (Най-добър за тестване на мобилна производителност, тестване на реални устройства и глобално покритие)

HeadSpin е платформа за тестване на цифровото преживяване, която се фокусира върху оптимизирането на производителността на мобилни и уеб приложения. Тя предоставя на организациите изчерпателен набор от инструменти, предназначени да осигурят оптимална производителност на приложенията чрез тестване, мониторинг и анализи в реално време.

Най-добрите функции на HeadSpin

Оптимизирайте процесите на тестване с автоматизирани тестови скриптове, които се изпълняват на различни устройства за получаване на последователни резултати.

Получете информация за времето за зареждане на приложенията, отзивчивостта и използването на ресурсите с изчерпателните показатели за производителност на HeadSpin.

Записвайте и преигравайте потребителски сесии, за да анализирате взаимодействията на потребителите и да идентифицирате по-ефективно проблемите с производителността.

Ограничения на HeadSpin

Потребителите смятат, че липсва табло за отчитане на тестовите случаи.

Цени на HeadSpin

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на HeadSpin

G2: 4,8/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

⚙️ Допълнителен ресурс: Ако търсите вдъхновение за създаване на ефективни тестови случаи, ще харесате нашия подбрани списък с шаблони за тестови случаи.

16. Locust (Най-подходящ за прости тестове за натоварване на базата на Python)

Locust е лек инструмент с отворен код за тестване на натоварването, написан на Python. Той е проектиран да бъде лесен за използване и високо мащабируем, което го прави популярен избор за разработчици и организации от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Locust

Написвайте и поддържайте тестове за производителност директно в Python, което ги прави по-гъвкави и по-лесни за управление от инструментите, базирани на потребителски интерфейс.

Извършвайте мащабни, разпределени тестове на няколко машини с мащабируемия дизайн на Locust.

Интегрирайте тестовете си с други Python библиотеки, за да обхванете широк спектър от протоколи и системи.

Проследявайте показателите в реално време и регулирайте натоварването чрез уеб-базирания потребителски интерфейс на Locust.

Ограничения на Locust

Графичният интерфейс на Locust е сравнително основен в сравнение с някои други инструменти за тестване на производителността.

Изисква познания по програмиране на Python за създаване и персонализиране на тестови сценарии.

Цени на Locust

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии на Locust

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

17. Tricentis Tosca (Най-добър за автоматизация на тестове на корпоративно ниво и тестване на производителността)

Tricentis Tosca е изчерпателен инструмент за тестване на производителността, разработен от Tricentis. Той е проектиран да автоматизира цялостното тестване на софтуерни приложения. Инструментът използва подход за тестване, базиран на модели, който позволява на тестващите да създават и изпълняват тестове без необходимост от обширно писане на скриптове.

Най-добрите функции на Tricentis Tosca

Приоритизирайте тестовите случаи въз основа на потенциалното въздействие върху производителността, като използвате подхода на Tosca за тестване, основан на риска.

Извършвайте тестове с реалистични данни чрез интелигентното управление на тестовите данни на Tosca, което повишава точността на резултатите.

Намалете времето и усилията за създаване и поддържане на тестови скриптове с помощта на AI-базираните възможности за автоматизация на Tosca.

Ограничения на Tricentis Tosca

Разширените функции изискват време за усвояване

Някои потребители смятат, че инструментът работи бавно.

Цени на Tricentis Tosca

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Tricentis Tosca

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

18. LoadNinja (Най-добър за тестване на натоварването на реални браузъри)

LoadNinja е платформа за тестване на натоварването и производителността на уеб приложения и уеб услуги, базирана в облака. Тя ви позволява да създавате както тестове, базирани на потребителски интерфейс (които възпроизвеждат действията на потребителя в тестваното уеб приложение), така и API тестове (които работят по подобен начин, както клиент, който достига до сървъра чрез API).

Най-добрите функции на LoadNinja

Извършвайте независими от платформата тестове за натоварване от всеки компютър с достъп до интернет, което улеснява създаването и изпълнението на тестове.

Създавайте тестове, като записвате действия на потребителския интерфейс във вградения браузър и генерирате API тестове с вградения редактор на заявки, без да се налага да пишете код или да инсталирате плъгини.

Мащабирайте тестовете за натоварване, като изберете броя на виртуалните потребители, които да симулирате.

Записвайте тестове на популярни екранни разделителни способности, за да възпроизведете потребителското преживяване на лаптопи, iPad-и и мобилни телефони.

Ограничения на LoadNinja

Скъп за стойността, която предоставя

Някои потребители срещнаха проблеми с функционалността и интеграцията.

Цени на LoadNinja

По заявка Стартово ниво: 301 $ Професионално ниво: 881 $ Премиум ниво: 1133 $

Стартово ниво: 301 долара

Pro: 881 долара

Премиум: 1133 долара

Абонамент Starter: 250 $/месец Pro: 735 $/месец Premium: 945 $/месец

Стартово ниво: 250 $/месец

Pro: 735 $/месец

Премиум: 945 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Стартово ниво: 301 долара

Pro: 881 долара

Премиум: 1133 долара

Стартово ниво: 250 $/месец

Pro: 735 $/месец

Премиум: 945 $/месец

Оценки и рецензии за LoadNinja

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

19. Artillery (най-подходящ за тестване на натоварването чрез командния ред)

Artillery е лек инструмент за тестване на производителността с отворен код, предназначен за разработчици, които предпочитат интерфейс с командна линия. Той е особено подходящ за прости сценарии за тестване на натоварването и може лесно да се интегрира в CI/CD пипалините.

Най-добрите функции на Artillery

Тествайте ефективно различни бек-енд услуги с широката поддръжка на протоколи на Artillery, включително HTTP, WebSocket, Socket. IO и AWS Kinesis.

Лесно създавайте сложни тестови сценарии с множество фази и условия, симулиращи разнообразни потребителски поведения и модели на натоварване за различни тестови нужди.

Разширете функционалността, като пишете персонализирани скриптове или използвате плъгини от npm утилити, което позволява създаването на персонализирани сценарии за тестване, отговарящи на конкретните изисквания на проекта.

Ограничения на артилерията

Artillery няма графичен потребителски интерфейс, което го прави по-малко удобен за тези, които предпочитат визуален интерфейс.

За потребители, които са нови в работата с инструменти от командния ред или тестване на производителността, Artillery може да има стръмна крива на обучение.

Цени на Artillery

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии на Artillery

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Използвайте гъвкави практики за тестване, за да подобрите усилията си за тестване на производителността. Работете в тясно сътрудничество с екипа си и събирайте обратна връзка, за да идентифицирате проблемите с производителността на ранен етап.

20. TestComplete (Най-добър за автоматизирано тестване на потребителски интерфейс на различни платформи)

TestComplete е мощно решение за екипи, които търсят автоматизирано тестване на производителността, като предлага гъвкави инструменти за тестване на натоварването, за да оцени как приложенията работят при различни нива на трафик.

Най-добрите функции на TestComplete

Записвайте автоматизирани тестове лесно с помощта на функциите за запис и възпроизвеждане, без да се налага да пишете код.

Намалете поддръжката на тестовете, като използвате самовъзстановяване, задвижвано от изкуствен интелект, за да откривате промени в потребителския интерфейс и да предлагате алтернативи автоматично.

Организирайте и управлявайте ефективно над 500 контрола с интелигентно хранилище на обекти за мащабируеми и лесни за поддръжка тестове.

Опростете създаването на тестове, като използвате тестване на базата на ключови думи с интерфейс за плъзгане и пускане за потребители без технически познания.

Ограничения на TestComplete

Той работи изключително на платформа Windows, така че организациите, които използват macOS или Linux, не могат да го използват.

Ограничения за многонишковост, особено по отношение на регистрирането и издаването на натискания на клавиши от вторични нишки

Цени на TestComplete

Базова лицензия за TestComplete

Фиксирана цена: 1940 долара

Плаваща цена: 3875 долара

Лиценз за TestComplete Pro

Фиксирана цена: 3015 долара

Плаваща: 6029 долара

TestComplete Advanced License: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за TestComplete

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Изберете подходящия инструмент за тестване на производителността за вашия работен процес

Изборът на идеалния инструмент за тестване на производителността изисква внимателно обмисляне на няколко фактора.

Сложността на вашето приложение, конкретните ви цели за тестване, техническата експертиза на вашия екип и бюджетът ви играят важна роля. Трябва да потърсите инструмент, който се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи инструменти и може да отговори на вашите нужди за тестване в голям мащаб.

Обмислете използването на гъвкава платформа като ClickUp, за да оптимизирате процеса на тестване и да идентифицирате пречките пред производителността.

Въпреки че е известен предимно с управлението на проекти, ClickUp предлага надеждни функции за тестване на производителността, включително проследяване на грешки, проследяване на проекти и автоматизация на задачи.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!