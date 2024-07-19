Как да приложите OKR: ефективни методи за поставяне на цели

Каква е следващата ви голяма цел? 🎯

Независимо дали става дума за стартиране на бизнеса на вашите мечти или разширяване на потребителската ви база, всички ние имаме предвид следващата голяма цел.

Но когато планирате тези големи цели, е важно да се уверите, че екипът ви е на една и съща вълна. Тук на помощ идват целите и ключовите резултати (OKR). Помислете за тях като за удобен инструмент за поставяне на цели и действително постигането им.

Рамката OKR може да ви помогне да поставите ясни, амбициозни цели – целите – и след това да проследите напредъка си с конкретни неща, които можете да измерите – ключовите резултати.

Но как точно се прилагат OKR? Как да се уверите, че всички в екипа ви знаят към какво се стремят и могат ефективно да проследяват напредъка си?

В този блог ще обсъдим всичко, което трябва да знаете за успешното внедряване на OKR, включително планиране на целите, проследяване на напредъка и повтаряне по пътя, за да постигнете тези цели.

Какво са OKR и защо са важни?

Връщайки се към големите мечти, може би искате да станете водещ стартъп в своята област през следващите пет години. За да постигнете това, се нуждаете от постепенен подход, основан на концепцията за непрекъснато усъвършенстване. Точно това са OKR.

Рамката OKR може да действа като мост между вас и вашия екип, превръщайки тази стратегическа визия в тримесечни или годишни цели, споделени и припознати от всички в компанията.

„OKR са ясни носители на приоритетите и прозренията на лидерите.“

OKR могат да помогнат на вашия бизнес да се движи в правилната посока, като улесняват:

Съгласуваност: Всички в компанията знаят какви са общите цели и как тяхната работа допринася за постигането им.

Прозрачност: Напредъкът се проследява открито, често в цялата компания, така че всеки може да види как се справя.

Фокус: Чрез поставянето на ясни цели, OKR помагат на екипите да останат фокусирани върху най-важното.

Амбициозни цели: OKR насърчават екипите да се стремят към високи постижения и да постигат повече, отколкото са смятали за възможно.

Знаете ли, че... Въз основа на управленските идеи на Питър Дракър, бившият главен изпълнителен директор на Intel Андрю Гроув създаде рамката OKR през 70-те години на миналия век. Рамката добави измерими резултати към поставянето на цели и придоби популярност, когато Джон Доър, бивш служител на Intel, я въведе в Google през 1999 г.

Ключови компоненти на методологията OKR

Сега знаем какво могат да направят OKR. Но какво точно включват те? OKR се състоят от два основни компонента: цели и ключови резултати.

Целта е ясно дефинирана задача , която има за цел да доведе до конкретни резултати. Тя трябва да бъде конкретна, значима и достатъчно вдъхновяваща, за да мотивира и ангажира екипа.

От друга страна, ключовите резултати са измерими резултати, които проследяват напредъка към целта.

Заедно, тези две неща ще ви помогнат да определите „Как изглежда успехът в края на моя проект?“.

За да се постигне това, целите и ключовите резултати трябва да бъдат измерими, като се използват показатели, които ясно определят успеха или завършеността. Тази структура гарантира, че всеки член на екипа разбира точно какво трябва да направи , за да реализира целите, и как неговите усилия ще допринесат за конкретни подобрения в бизнеса.

Ето един пример за процес на определяне на OKR: Цел: Подобряване на потребителското преживяване (UX) на мобилното ни приложение и увеличаване на ангажираността на потребителите. Ключови резултати: Постигнете Net Promoter Score (NPS) от 70 (показател за висока удовлетвореност на клиентите) през следващото тримесечие.

Намалете деинсталирането на приложенията с 15% в рамките на 6 месеца

Увеличете средния брой активни потребители на ден (DAU) с 2 милиона в рамките на една година Ето разбивка на значението на всеки ключов резултат: Net Promoter Score (NPS): Измерва лоялността и удовлетвореността на клиентите

Деинсталиране на приложения: Намаляването на деинсталирането показва, че потребителите намират приложението за ценно и го запазват на своите устройства.

Дневно активни потребители (DAU): Показва колко потребители активно използват приложението всеки ден.

Чрез внедряването на OKR можете да съгласувате усилията на екипа, да подобрите стратегическото изпълнение и да насърчите култура на отговорност и непрекъснато усъвършенстване. Освен това те са изключително гъвкави, така че можете да ги адаптирате и повтаряте по всяко време в зависимост от вашите уникални нужди.

Стъпки за планиране и внедряване на OKR

Макар OKR да предлагат мощна рамка за поставяне на цели, те лесно могат да се отклонят от пътя без внимателно планиране. Обмислете цялостната стратегия на вашата компания и как можете да разпределите OKR от ръководството към отделните екипи, създавайки съгласуван път към по-голямата визия.

И бъдете креативни! Подходящите OKR трябва да могат да вдъхновят екипа ви и да им помогнат да се фокусират изцяло върху постигането на тези амбициозни цели!

Ето някои общи насоки, които ще ви помогнат да планирате вашите OKR:

1. Определете ясна визия и цели

Когато планирате OKR, дългосрочната ви визия е фар, който насочва всички последващи цели и ключови резултати. Погледнете назад към първоначалните си цели. Какъв е крайният резултат, към който се стремите? Още по-добре, какъв проблем се опитвате да решите с вашия продукт или услуги?

Ако вземем за пример X (по-рано Twitter), знаем, че цялата организация претърпя значителни промени под ръководството на Илон Мъск. Въпреки че компанията може да е коригирала своите непосредствени цели за приходи и OKR, за да се приспособи към тези промени, X все още служи на по-голямата цел да бъде „градският площад на света”.

Туит на Илон Мъск от 2022 г. по време на придобиването на X (по-рано Twitter)

Когато работите в постоянно променяща се среда, създаването на OKR, основани на основната ви визия, може да ви помогне да преодолеете най-бурните времена, включително придобивания!

2. Определете ключови показатели за ефективност (KPI)

Ключовите показатели за ефективност (KPI) и целите са донякъде неразделна част от рамката на OKR.

Можете да използвате KPI, за да разберете къде са необходими подобрения и да зададете съответните OKR. Или започнете с OKR и ги свържете с конкретни KPI, за да проследите тяхното влияние върху бизнеса.

Ето някои насоки:

Използвайте съществуващите си KPI, за да определите целите си: Разгледайте подробно историческите данни, включително финансовите резултати, таблата с информация за клиентите и проучванията сред служителите, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение или растеж. Потърсете KPI, които са свързани с вашите стратегически цели, за да сте сигурни, че се движите в правилната посока.

Изберете KPI, които предоставят полезна информация: Уверете се, че те измерват директно успеха на вашите цели. KPI трябва да показват ясно как постигането на целта ще се отрази на бизнеса. Не се задоволявайте с празни показатели! Например, ако се опитвате да подобрите текучеството на персонала, проследявайте показатели като процент на напускане, вместо да се задоволявате с резултатите от анкети.

Следете вашите KPI заедно с OKR: Внедряването на OKR е динамичен процес. Като следите вашите KPI данни, можете да идентифицирате тенденции и потенциални препятствия в планирането на OKR на ранен етап. Бъдете готови обаче да коригирате вашите OKR или стратегии, ако е необходимо.

3. Определете и комуникирайте целите

Целите са качествени описания на това, което искате да постигнете. Въпреки това, въпреки качествения си характер, те трябва да бъдат ориентирани към действие и вдъхновяващи:

Поставете си две или три цели , вместо дълъг списък с цели, които да решат всеки един проблем на вашия бизнес.

свързана с поне два до пет SMART ключови резултата , т.е. конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето резултати, които ще покажат успеха. Уверете се, че всяка цел е, т.е. конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето резултати, които ще покажат успеха.

създайте табло за представянето на OKR , което да е видимо за всички в компанията. Документирайте ясно вашите OKR и, което да е видимо за всички в компанията.

Комуникиране на OKR на екипа ви Използвайте формат на среща All-Hands или Ask Me Anything , за да разкриете OKR на вашата компания пред екипа. По време на срещата обяснете ясно визията и стратегическите цели на компанията и покажете как OKR се свързват с по-голямата картина. Включете визуални елементи и примери от реалния живот, за да направите OKR-ите си разбираеми и интересни за целия екип. Оставете достатъчно време за въпроси и отворена дискусия. Това изяснява съмненията и насърчава чувството за принадлежност и споделена отговорност за постигането на тези цели. Като направите OKR прозрачни и предизвикате разговор в цялата компания, ще подготвите почвата за по-фокусиран и мотивиран екип, който да върви напред.

Прочетете повече: Разгледайте тези шаблони за определяне на цели, за да структурирате големите си идеи.

Внедряване на OKR стъпка по стъпка с ClickUp

Планирането е чудесно, но изпълнението е мястото, където мнозина се провалят. Поетапен подход към внедряването на OKR може да помогне за осигуряване на яснота и съгласуваност през целия процес.

Наред с основния си план, ви е необходим мощен софтуер за управление на проекти, с който да дефинирате и документирате ясно OKR и да проследявате всеки аспект от напредъка. ClickUp може да бъде вашият Уотсън в ролята на Шерлок.

Като платформа за управление на проекти „всичко в едно“, ClickUp може да ви помогне да изградите и поддържате цялостна видимост на планираните OKR – от поставянето на цели и разпределянето на задачи до измерването на въздействието. Нека разгледаме стъпка по стъпка процеса на внедряване на OKR с ClickUp.

1. Създаване на вашите OKR

Рамката на OKR може да изглежда като подход отгоре-надолу към поставянето на цели. Колкото по-съвместни са вашите OKR, толкова по-големи са шансовете за успех. За да постигнете това, ангажирайте екипа си в обсъждане на OKR съобщенията, ключовите резултати и KPI.

Това ще ви позволи да се възползвате от специализираните знания на членовете на екипа си и да идентифицирате потенциалните препятствия на ранен етап. Използвайте инструменти като ClickUp Whiteboards, за да визуализирате общите си цели и да ги разделите на по-малки, постижими цели.

Поставете си за цел да проучите задълбочено всички възможни идеи – от фазата на изпълнение до фазата на резултатите – и да оцените как те се вписват в по-голямата ви визия, като използвате ClickUp Mind Maps.

Сътрудничество с екипа ви и изготвяне на планове за действие с помощта на ClickUp Whiteboards

А най-хубавото? Можете да създавате задачи и работни процеси от бялата дъска, което улеснява по-бързото преминаване в режим на изпълнение.

Имате затруднения с формулирането на OKR? Ако не можете да постигнете баланс между вдъхновяващ и официален тон, потърсете помощта на ClickUp Brain, AI асистента на ClickUp. AI писателят на ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате идеи, да експериментирате с формулировки и да усъвършенствате тона си.

Лесно коригирайте гласа и тона на текста си с AI Writer на ClickUp Brain

2. Присвояване и проследяване на OKR

След като сте определили OKR, е време да ги разделите на изпълними цели и да ги възложите на вашите вътрешни експерти. Не знаете откъде да започнете? Въведете ClickUp Goals.

ClickUp Goals ви позволява да изградите подробна йерархия на целите, което улеснява проследяването на вашите OKR. С него можете да зададете по-голяма цел, да я разделите на по-малки подзадачи и да ги възложите на конкретни членове на екипа, с подробности като крайни срокове, етапи, проследяване на напредъка и др.

Планирайте и визуализирайте годишните и тримесечните си OKR с ClickUp Goals

Ето стъпка по стъпка как да започнете:

Създайте цел на най-високо ниво за вашите общи OKR. След това създайте подцели за всяка отделна цел.

Персонализирайте полето „Цели“ като „Ключови резултати“. Изберете подходящия тип цел (например, Число, Вярно/Невярно, Валута и т.н.) въз основа на вашите конкретни показатели.

Проследявайте визуално напредъка както по отношение на целите, така и по отношение на задачите (ключови резултати) въз основа на графици, обобщение на напредъка и др.

С гъвкавите изгледи на ClickUp Goal различните екипи могат да филтрират и персонализират изгледа си, за да се фокусират върху частите, които са най-релевантни за тях.

Например, вашият проектен мениджър може да се интересува повече от конкретни крайни срокове, докато отделните сътрудници може да се възползват от подробни описания на задачите.

Съвет от професионалист: Не забравяйте да споделите ресурса с екипа си и да осигурите отворен достъп, за да гарантирате прозрачност.

Дори и с подробно ръководство, процесът на внедряване на OKR понякога може да бъде доста труден. Ако не искате да започвате от нулата, ние сме тук, за да ви помогнем!

Шаблон за папка OKR на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за папка OKR на ClickUp може да ви помогне да преодолеете първоначалните затруднения при определянето и проследяването на вашите OKR.

Шаблонът на ClickUp OKR Folder може да ви помогне да планирате и изпълните лесно процеса на внедряване на OKR. Този подходящ за начинаещи шаблон на OKR включва предварително дефиниран ритъм на планиране, който очертава основната структура за разработване на OKR и списъци с OKR, за да ви помогне да разделите целите си и да следите напредъка през цялата година.

Той предоставя персонализирани изгледи, включително Списък, Табло, Календар, Активност и седем персонализирани статуса, за да изградите перфектния работен поток за проследяване на проекти за процеса на внедряване на OKR.

Шаблон за OKR рамка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът на ClickUp OKR Framework ви позволява да създадете цялостен поглед върху вашите OKR цикли.

Ако се нуждаете от шаблон с повече функции, за да зададете и управлявате очакванията за OKR в по-голям екип, използвайте шаблона ClickUp OKR Framework. Например, Global OKR View позволява създаването и проследяването на напредъка по общите цели и задачи.

OKR Progress Board View предлага ясен поглед върху напредъка на всеки екип към зададените цели, за да подобри видимостта на екипа. Други полезни функции, като Timeline View и персонализирани статуси на задачите, ви позволяват да следите процеса с гъвкавост за настройка според нуждите.

Съвет от професионалист: Консултирайте се с членовете на екипа си, когато разпределяте задачите. Това ще ви помогне да разпределите задачите на подходящите хора и да осигурите двупосочна комуникация и съгласуваност.

OKR срещите са кратки, структурирани срещи, на които екипите преглеждат напредъка, обсъждат предизвикателствата и коригират приоритетите за предстоящия период. В зависимост от сложността на проекта, те могат да се провеждат седмично или на две седмици.

ClickUp Dashboards може да ви бъде от полза тук, като ви дава бърз преглед на напредъка и идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение. В идеалния случай, вашите OKR срещи за проверка трябва да завършват с ясни стъпки за действие и разпределени отговорности за справяне с всякакви предизвикателства или промени в приоритетите.

Използвайте таблата на ClickUp, за да централизирате и проследявате целите си спрямо ключовите резултати

Не забравяйте, че за да гарантирате успешното изпълнение на OKR, трябва активно да ги управлявате и преразглеждате, за да се адаптирате към промените и да осигурите непрекъснато съгласуване с целите на организацията.

Тези проверки обаче не винаги трябва да бъдат лични срещи. Можете да използвате и AI stand-up на ClickUp Brain, за да видите къде се намира екипът ви.

Помолете ClickUp Brain да ви помогне да напишете кратко резюме въз основа на статуса на задачите ви

Ето как се вижда това за останалите членове на екипа ви.

AI standup view

Поддържане и мащабиране на вашите OKR

След като сте измислили как да ги приложите, следващата стъпка в процеса на OKR е непрекъснатото наблюдение и мащабиране на целите – въз основа на нуждите на вашия бизнес.

Сега, тази част може да бъде трудна. Поддържането на фокуса и съгласуваността между екипите може да се превърне в предизвикателство, особено ако екипите станат конкурентни. Но с щедра доза отворена комуникация и гъвкавост можете да избегнете повечето от тези препятствия.

Нека разгледаме как.

1. Оценяване на ключовите резултати

Успехът е прост в рамката на OKR. Постигнахте ли ключовите резултати или не? Но за да поддържате и мащабирате ефективно OKR, трябва да прецените дали тези резултати наистина са подобрили свързаните с тях KPI.

Например, успешно сте внедрили нова система за възнаграждения като част от OKR, за да намалите процента на напускане. Програмата е голям успех и получава висока оценка в анкетата, но процентът на напускане остава същият или подобен. Ако това се случи, е време да преосмислите стъпките си и да научите как да постигнете измерим ефект, а не само повърхностни победи.

Задавайте и проследявайте целите с екипа си, използвайки ClickUp Goals

Ето някои допълнителни аспекти, които трябва да имате предвид, когато оценявате успеха на процеса на внедряване на OKR:

Графици: Сравнете очакваното време с действителното време, необходимо за постигане на целите, като използвате Сравнете очакваното време с действителното време, необходимо за постигане на целите, като използвате ClickUp Time Tracking

Зависимости: Запишете зависимостите, които са ускорили резултатите или са забавили екипа ви, с помощта на Запишете зависимостите, които са ускорили резултатите или са забавили екипа ви, с помощта на функцията „Зависимости“ на ClickUp.

Важни етапи: Документирайте ключовите моменти по време на проекта с Документирайте ключовите моменти по време на проекта с ClickUp Milestones , т.е. 50% близо до първоначалната цел.

Цели: Проверете дали сте успели да постигнете всички цели, обърнете внимание на тези, които са изостанали или изостават с таблото за цели на ClickUp.

Освен това, разгледайте и индивидуалните резултати на ключовите OKR собственици , като използвате шаблона за преглед на резултатите на ClickUp. Можете да използвате този шаблон, за да създадете документи за преглед в съответните задачи по проекта и да използвате изгледа на таблото, за да оцените как е напредвала работата през периода на проекта. В зависимост от резултатите, можете също да зададете последващи задачи, за да останете в крак с всички действия, свързани с подобряване на резултатите.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за оценка на производителността на ClickUp може да активира 360-градусов процес на оценяване за членовете на вашия екип.

За да се уверите, че OKR остават актуални и ефективни, провеждайте редовни прегледи, най-добре на тримесечие, за да можете да правите корекции в отговор на променящите се бизнес нужди и пазарни условия.

2. Повтаряне и подобряване на OKR

Работата с OKR изисква да правите гъвкави корекции въз основа на обратна връзка, внезапни промени на пазара и наблюдавани резултати.

Например, ако нова функция в инструмента започне да дава грешки и повлияе на потребителското преживяване, може да не успеете да постигнете NPS резултата, планиран по-рано в процеса. Оставянето на място за такива внезапни промени може да ви помогне да направите OKR по-постижими в бизнес контекста.

Ето някои размисли за приключване на OKR цикъл: Постигнах ли всичките си цели? Ако да, какво допринесе за успеха ми? Ако не, с какви препятствия се сблъсках? Ако трябваше да пренапиша напълно постигнатата цел, какво бих променил? Какво научих, което може да промени подхода ми към OKR за следващия цикъл?

Приемането на култура на обратна връзка и адаптация допринася значително за устойчивия успех и релевантността на OKR. За да го постигнете, провеждайте редовни сесии за обратна връзка в края на всеки OKR проект, за да съберете ключови изводи и най-добри практики.

Използвайте ресурси като шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да съберете идеи и препоръки от членовете на екипа си.

Изтеглете този шаблон Събирайте по-добре знанията и най-добрите практики с шаблона за обратна връзка на ClickUp

Този шаблон ще ви помогне да създадете кратки анкети за събиране и съпоставяне на информация. Персонализираните изгледи като „Изглед на обратната връзка“, „Изглед на оценката на доставчика“ и „Изглед на общата препоръка“ ви позволяват да филтрирате и намирате входни данни въз основа на конкретни критерии.

3. Мащабиране на OKR в екипите

Прилагането на OKR в цялата компания може да бъде огромно предизвикателство. Последното, което искате, е екипите да постигат своите цели за сметка на другите. 🌚

Ето как можете да избегнете тази бъркотия:

Започнете с малки стъпки: Изберете пилотен екип, който да ви служи за опитно зайче, изгладете несъвършенствата в процесите и сътрудничеството, определете най-добрите практики и бавно включвайте все повече екипи, докато научите какво работи най-добре. По този начин ще забележите и отстраните всички препятствия в началото и ще изградите солидна, адаптивна система за всички.

Дръжте всички на една вълна: Уверете се, че всеки екип разбира общата цел и как неговата част се вписва в нея. Това помага да се избегне объркване и всички да вървят в една и съща посока.

Като се фокусирате върху тези най-добри практики, можете да поддържате инерцията на вашите OKR и да ги пренесете от един екип към цялата компания без прекалено много пречки.

Задайте и постигнете OKR по-бързо с ClickUp

Когато се прилагат правилно, OKR могат да преодолеят разликата между амбицията и постижението. Дори ако екипът ви не постигне всички тези големи цифри и цели, високите цели могат да ги мотивират да постигнат повече, отколкото са смятали за възможно в началото.

С OKR всъщност им казвате точно какво да преследват.

ClickUp може да ускори внедряването на OKR с уникални функции като ClickUp Goals и предварително създадени шаблони. Тези функции ви позволяват да създадете прозрачна, структурирана рамка за изработване на ясни OKR и проследяването им на всеки етап от пътя към успеха.

Приемайки култура на непрекъснато усъвършенстване – чрез комбинираната сила на OKR и функционалностите на ClickUp – можете да постигнете резултати по-бързо и да се подготвите за дългосрочен успех.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и започнете да работите по вашите OKR още днес!