10 OKR за стартиращи компании за разрастване на вашия бизнес

Всеки стартиращ бизнес започва с идея – мечта на предприемача да промени нещо в света. Мечтите обаче могат да бъдат сложни, предизвикателни и дори неясни.

Единственото нещо, което отличава успешния стартъп от останалите, са добре дефинираните цели и планът за тяхното постигане. В тази статия в блога разглеждаме поставянето на цели чрез рамката на целите и ключовите резултати (OKR).

Включваме и десет примера, които можете да адаптирате и персонализирате според нуждите си, независимо в какъв етап от стартирането на бизнеса си се намирате!

Основни принципи на OKR за стартиращи компании

През 70-те години на миналия век Андрю Гроув от Intel популяризира концепцията за цели и ключови резултати. По това време тя се наричаше Intel Management By Objectives (iMBO). Оттогава насам тази рамка се използва широко както в малките, така и в големите предприятия.

Какво е OKR?

OKR е популярна стратегия за поставяне на цели, която помага на организациите да определят и проследяват целите и измеримите ключови резултати.

Целта е ясно дефинирана задача.

Ключовите резултати са 3-5 критерия за успех, използвани за измерване на постигането на тази цел.

Това е един от най-добрите инструменти за стартиращи компании, за да оптимизират и организират пътя си към мащабност и успех.

С какво OKR се различават от KPI?

Бизнесът често се обърква между OKR и KPI. Това са две различни концепции: първата се фокусира върху процеса, а втората (ключови показатели за ефективност) – върху резултатите.

Как фирмите определят OKR?

Най-добрата практика при използването на OKR рамката е да се създадат организационни цели, от които да се изведат целите на екипа, а след това и индивидуалните цели.

Например, ако организационната цел е да се разраства бизнеса, целта на екипа по продажбите ще бъде да увеличи приходите, а целта на всеки търговец ще бъде да прави повече обаждания или да постига по-добри резултати.

Как фирмите следят OKR?

Всяка компания създава бизнес табло, което проследява всяка цел и съответните ключови резултати. Това може да бъде таблото за продажбите в CRM или финансовото табло в електронни таблици.

По същество, един добър табло предлага централизирано, визуално представяне в реално време и напредък към целите.

Сега, когато вече имате основите, нека видим десет от най-популярните и ефективни OKR, които стартиращите компании могат да използват.

10 примера за OKR за стартиращи компании

Добрите OKR трябва да се управляват отгоре. Затова, като организация, съберете ръководството и определете визията за бизнеса. Това може да бъде растеж, мащаб или стабилност. В зависимост от пътя, по който върви организацията, можете да дефинирате гъвкави OKR за всеки екип. Нека видим няколко.

1. Подобряване на качеството на продуктите

Ако сте стартиращ продукт, това е най-основната цел, която можете да си поставите. Тя помага за подобряване на приемането, ангажираността, репутацията и удовлетвореността на клиентите. Висококачествените продукти водят до по-малко оплаквания и връщания от страна на клиентите, което намалява разходите и увеличава приходите.

Ако целта ви е да подобрите качеството на продукта, ключовите ви резултати могат да бъдат:

Увеличете обхвата на единичните тестове до 80%.

Намалете с 70% броя на бъговете, докладвани от клиенти

Постигнете 90% положителни отзиви за новата функция

2. Подобряване на сигурността на данните

Всеки клиент ще попита за показателите за сигурност на данните от стартиращите компании, от които обмисля да купи. Това е особено вярно, ако те въвеждат чувствителна информация във вашия продукт.

Така че, сигурността на данните е ключов показател за продукта. Можете да измервате ключовите резултати по следните начини:

Получете сертификат ISO 27001 преди 2025 г.

Намалете инцидентите, свързани със сигурността, с 50%

Провеждайте два пъти годишно одити за сигурност

Постигнете 100% съответствие с нормативните изисквания

3. Подобрете клиентското преживяване

От другата страна на качеството на продукта е клиентското преживяване (CX), което е функция както на добрия продукт, така и на стандарта на взаимодействие с продажбите, маркетинга и успеха на клиентите.

Като стартиращ бизнес, CX може да бъде вашият ключов диференциатор. Например, клиентите могат да изберат продукт, за който могат да получат незабавна поддръжка, вместо подобен продукт със самообслужване.

За подобряване на клиентското преживяване, вашите ключови резултати могат да бъдат:

Постигнете и поддържайте Net Promoter Score (NPS) от 75

Намалете средното време за отговор на клиентска поддръжка до под 3 часа

Увеличете процента на задържане на клиентите с 20%

4. Увеличете приходите

Както казва Елияху М. Голдрат, основната цел на всеки бизнес е да печели пари. Приходите оказват пряко влияние върху финансовото ви състояние и способността ви да реинвестирате в растеж.

Така че, OKR за продажбите са критична част от целите на всеки стартиращ бизнес. Целта за увеличаване на продажбите/приходите е дадена. Вие бихте измервали ключови резултати, като например:

Увеличете месечните си приходи с 40%

Сключете сделки с 10 нови корпоративни клиенти до края на това тримесечие.

Повишете дела на стойността от съществуващите клиенти с 20%.

Ускорете растежа на приходите с 3% месечно

5. Спечелете пазарен дял

Стартиращите компании по дефиниция нямат пазарен дял. От друга страна, вярно е, че много стартиращи компании работят в области, в които може да не съществува пазар. iPhone създаде пазара на смартфони. Salesforce създаде пазара на SaaS.

Като стартиращ бизнес, може да се наложи да създадете свой собствен пазар и да го разширите сами. Това означава, че трябва да разширите аудиторията си, да увеличите клиентската си база, да се разширите в нови географски райони и т.н.

За да направите това, ключовите резултати, които измервате, могат да бъдат:

Увеличете месечните активни потребители с 25%

Стартирайте в три нови географски пазара до края на тази година.

Постигнете 30% увеличение на трафика към уебсайта от органично търсене

6. Оптимизирайте оперативната ефективност

В началото на пътя на всеки стартиращ бизнес е вероятно да работите усилено, да полагате извънредни часове и да правите всичко възможно, за да постигнете целите си. С разрастването на бизнеса обаче това поведение може да доведе до изчерпване, недоволство и общо намаляване на производителността.

Така че, важен OKR, на който всеки стартиращ бизнес трябва да се фокусира, е оперативната ефективност. За да подобрите ефективността, можете да наемете повече хора, да закупите инструменти за управление на проекти като ClickUp или да автоматизирате определени процеси.

За да измерите въздействието на такива инициативи, използвайте ключови резултати като:

Увеличете гъвкавостта с 15%

Намалете оперативните разходи с 10%

Постигнете 50% ефективност в процесите на тестване с автоматизация

7. Разширете стратегическите партньорства

Стартиращите компании не съществуват на изолиран остров. Те работят в тясно сътрудничество с редица доставчици, партньори и сътрудници. Например, ако разработвате инструмент за отчитане на времето, може да искате да изградите стратегически партньорства със стартиращи компании за софтуер за управление на проекти с цел интеграция или пакетиране на продукти.

Добрите партньорства имат потенциал да ускорят растежа, да осигурят достъп до нови пазари, да намалят разходите, да повишат доверието в марката и да дадат тласък на бъдещето. За да ги използвате като стратегически лост, вашите ключови резултати трябва да бъдат:

Създавайте по едно ново стратегическо партньорство всеки месец

Увеличете приходите от партньорства с 30%

Намалете разходите за привличане на клиенти с 15% чрез маркетингови партньорства.

8. Укрепете присъствието на марката

Като стартиращ бизнес, вие искате всички да знаят, че съществувате, т.е. да укрепите присъствието на вашата марка. За да направите това, се нуждаете от ефективни маркетингови OKR, които обхващат всички канали, включително търсене, социални медии, преса, събития на място и др.

По-доброто присъствие на марката създава интерес и осведоменост, което ще увеличи трафика на уебсайта, конверсиите и в крайна сметка приходите.

Ключовите области на резултатите за присъствието на вашата марка могат да бъдат:

Увеличете последователите си в социалните медии с 30%

Осигурете си 20 споменавания в медиите в водещи публикации в бранша.

Постигнете 35% увеличение на обема на търсенията, свързани с марката

Публикувайте 4 нови истории за успех всяка година

9. Повишете ангажираността на служителите

Щастливите служители гарантират щастливи клиенти. Ангажираната и вдъхновена работна сила помага за създаването на по-добри продукти, създава положителна среда за колегите и насърчава иновациите.

Особено за стартиращ бизнес, ангажираността на служителите може да бъде разликата между диференциран продукт и поредния продукт от същия тип. Проследявайте целите за ангажираност на служителите с ключови резултати, като например:

Постигнете 75% удовлетвореност на служителите

Намалете процента на текучеството на персонала до под 15%.

Провеждайте тримесечни дейности за изграждане на екип с 100% участие.

10. Насърчавайте иновациите

Стартъпът се ражда, защото някой има иновативна идея. За да останат уникални и търсени, стартъпите трябва да иновативни постоянно. Това може да бъде нещо толкова просто като нов начин на изпълнение на даден процес или нещо фундаментално трансформиращо като автоматизиране на критична функция.

Във всеки случай иновациите са критична цел за стартиращите компании. Проследявайте иновационните способности на вашата организация с ключови резултати, като например:

Отделете 25% от бюджета за научноизследователска и развойна дейност за експериментални проекти.

Увеличете броя на подадените патенти с 30%.

Стартиращите компании често имат амбициозни цели и дори определят ключови области на резултати, за да измерват напредъка си. Въпреки това, те губят инерция в течение на годината и се отклоняват от пътя си. За да избегнете това и да останете на курса, трябва да приложите ефективно OKR. Ето как.

Прилагане на OKR в стартиращи компании

За да приложите ефективно OKR в стартиращия си бизнес, трябва да ги документирате ясно, да ги направите лесно достъпни и автоматично измерими. Някои от най-добрите OKR софтуери могат да ви помогнат в това. Същото важи и за надеждни инструменти за управление на проекти като ClickUp. Ето как.

1. Обяснете целите на вашите екипи

След като определите целите и ключовите резултати, ги покажете на всички в организацията. Запишете целите на компанията, включително целта и мотивите, в документ в софтуер за OKR за стартиращи компании. Уверете се, че екипите ви могат да се позовават на него, когато им е необходимо.

ClickUp Docs е чудесно място за това. Можете да включите и бележки и цитати от дискусиите за определяне на цели, за да добавите повече контекст.

ClickUp Docs за споделяне на организационни цели

2. Задайте ключови резултати в проследима форма

За всяка цел трябва да определите 3-5 конкретни, измерими и обвързани с време ключови резултати, които ще служат като ориентири за постигането на целта. Настройте ги в инструмента си за проследяване, за да може всеки да измерва напредъка.

ClickUp Goals ви позволява да задавате цели като числови, парични, верни/неверни или задачи. Например, ако вашият ключов резултат е „сключване на три нови партньорства“, можете да ги зададете като три задачи. Когато ги изпълните, задачите ви автоматично ще бъдат актуализирани с вашия напредък.

Проследяване на напредъка с ClickUp Goals

Ако сте нови в OKR или ги настройвате за първи път за вашия стартъп, опитайте шаблона OKR Framework Template на ClickUp. С този шаблон можете:

Създайте конкретни SMART цели, които са в съответствие с основната цел на вашия екип.

Проследявайте напредъка по отношение на тези цели в реално време.

Лесно идентифицирайте препятствията, преди да се превърнат в критични проблеми.

3. Разпределете отговорностите между членовете на екипа

Насърчавайте членовете на екипа да създават OKR, които подкрепят по-широките цели на компанията. Те могат да бъдат зададени като цели, списъци за проверка или задачи в зависимост от тяхното естество.

Помага също, когато проектните мениджъри могат да седнат с членовете на екипа и да прегледат целите, за да се уверят, че всички са на едно мнение.

4. Създайте табла

Като проектен мениджър в стартираща компания е полезно да следите редовно напредъка. Например, ако целта ви е да доставяте проектите навреме или да използвате 100% от ресурсите, може да искате да проверявате състоянието всеки ден.

ClickUp Dashboards позволява всичко това да се отчита автоматично. С таблото за управление на проекти можете да проследявате състоянието на натоварването, изпълнените задачи, показателите за производителност и ефективност и много други.

Табло за управление на проекти в ClickUp

С маркетинговия табло можете да проследявате импресии, харесвания, публикувано съдържание, запитвания, конверсии и др.

Маркетингов табло в ClickUp

5. Проверявайте редовно, преглеждайте и коригирайте

Планирайте седмични или двуседмични срещи, за да прегледате напредъка по OKR. Тези срещи предоставят възможност да обсъдите постиженията, да се справите с предизвикателствата и да обсъдите необходимостта от промени, ако има такива. След това,

Коригирайте ключовите резултати въз основа на представянето и обратната връзка.

Поставете нови цели за следващия OKR цикъл въз основа на наученото.

Съгласувайте индивидуалните цели с визията на компанията

Празнувайте успехите и анализирайте неуспехите, за да разберете какво е проработило и какво не. Този подход на непрекъснато учене помага за подобряване на бъдещото планиране и изпълнение на OKR.

Задайте и постигнете OKR за вашия стартиращ бизнес с ClickUp

Пътят на един стартиращ бизнес от идеята до IPO зависи от способността му да изпълнява. За да изпълнявате ефективно, се нуждаете от цели, контролни точки, видимост и гъвкавост.

ClickUp за стартиращи компании предлага точно това. С софтуера за управление на проекти можете да задавате, споделяте, проследявате и постигате своите OKR на едно място. Няколко шаблона за OKR, включени в ClickUp, също ви помагат да започнете с насоки.

Използвайте ClickUp, за да оптимизирате пътя на вашия стартиращ бизнес. Опитайте ClickUp безплатно още днес!