Най-добрите подкасти за съдържателен маркетинг за вас и вашия екип

Опитът ви в съдържателния маркетинг би ви научил, че иновациите са един от ключовете към успеха.

А иновациите са резултат от много учене и изследвания. При постоянно променящото се поведение и тенденции на потребителите, как да се държите в крак с новостите и да останете актуални?

Подкастите за съдържателен маркетинг са чудесен начин да сте в течение с актуалните събития в областта на маркетинга.

Такива подкасти обикновено включват експерти, професионалисти от бранша и лидери на мнение, които споделят идеи, практически съвети, казуси и най-добри практики, за да помогнат на маркетолозите и бизнеса да използват ефективно съдържанието като инструмент за постигане на своите маркетингови цели.

Подкастите могат да ви помогнат да сте в крак с най-новите тенденции, да се учите от успешни кампании за съдържателен маркетинг и да използвате придобитите знания, за да подобрите собствените си усилия в създаването и маркетинга на съдържание. Най-хубавото на подкастите е, че можете да се абонирате за тях и да слушате всеки епизод по всяко време, независимо дали пътувате или вършите домакинската работа.

Но тук има един проблем – при толкова много подкасти за дигитален маркетинг, как да изберете тези, които не трябва да пропускате?

Съставихме списък с най-добрите подкасти за маркетинг за маркетолози на съдържание, за да ви помогнем да се учите от експерти и да бъдете една крачка пред конкурентите си.

Най-добрите подкасти за съдържателен маркетинг за маркетинг специалисти

Пригответе слушалките си! Ето 10 от най-добрите подкасти за съдържателен маркетинг, които всеки маркетолог трябва да добави към своя плейлист.

1. Всички мразят маркетолозите

чрез Everyone Hates Marketers

Водещ: Луис Грение

Everyone Hates Marketers е практичен подкаст за маркетинг, насочен към онези, които са уморени от натрапчивите стратегии за дигитален маркетинг.

Грениер интервюира маркетинг специалисти и предприемачи, ангажирани с етични маркетингови практики. Той се фокусира върху това да помогне на слушателите да научат как да увеличат трафика и потенциалните клиенти на уебсайта си, да привлекат повече клиенти и да генерират устойчива печалба чрез ефективен маркетинг.

Подкастът разглежда различни маркетингови теми, с особен акцент върху съдържателния маркетинг.

Защо ни харесва?

Грениер има над десет години опит в маркетинга за компании като Hotjar и Dropbox, като постига успешни маркетингови резултати. Той е интервюирал известни професионалисти като Сет Годин, Бенджи Хаям и Джоана Уибе.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Този подкаст си заслужава 100% времето, което отнема да го изслушате!

2. Онлайн маркетингът стана лесен

чрез Ейми Портърфилд

Водещ: Ейми Портърфилд

Ейми Портърфилд е онлайн бизнес ментор с над десет години опит в онлайн маркетинга. Тя е главен изпълнителен директор на онлайн бизнес за милиони долари и автор на бестселъри на NY Times.

В „Online Marketing Made Easy“ Ейми разбива големите идеи и стратегии на практически стъпка по стъпка процеси, за да ви помогне да подобрите съдържанието, маркетинга в социалните медии, процента на конверсия и стратегиите за автоматизация на маркетинга.

Нейните съвети помагат на слушателите да постигнат по-бързо своите маркетингови цели.

Защо ни харесва?

Ангажираността, експертните познания и искреното желание на Ейми да подпомага другите правят Online Marketing Made Easy ценен ресурс за всеки, който иска да подобри своето онлайн присъствие и да постигне растеж и успех в бизнеса.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Епизодите на Ейми не само помагат за създаването на нови идеи, но и ви дават стъпка по стъпка рецепти за успех.

3. Аудио преживяването GaryVee

чрез Гари Вайнерчук

Водещ: Гари Вайнерчук

Гари Вайнерчук е един от най-влиятелните създатели на съдържание в областта на маркетинга, който носи много шапки като предприемач, главен изпълнителен директор, инвеститор и оратор.

Слушайте подкаста „The GaryVee Audio Experience“ за ключови речи по маркетинг и бизнес, откъси от видео сериала „DAILYVEE“, интересни интервюта и други ексклузивни материали, подбрани от него.

Гари предлага освежаващо честни идеи, които резонират с слушателите и ги вдъхновяват да се справят с целите си.

Защо ни харесва?

Гари Вайнерчук има дългогодишен опит в маркетинга, през който успешно е изградил множество бизнеси и е сътрудничил с марки от Fortune 1000, за да привлече вниманието на потребителите чрез своята рекламна агенция, предлагаща пълна гама от услуги.

В своя подкаст той щедро споделя опита си и редовно представя мненията на опитни експерти в областта.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Независимо дали сте начинаещ или вече сте предприемач от известно време, този подкаст е точно за вас.

4. Подкаст „Social Pros“

Водещи: Даниел Лемин и Хана Тукер

Social Pros е най-дълго излъчваният подкаст за маркетинг в социалните медии, който се гордее с впечатляващ архив от над 600 епизода. Подкастът извлича ценни идеи от водещи експерти в областта на социалните медии и ги предоставя на хора, които желаят да развиват кариерата си в тази сфера.

Слушайте, за да разкриете ексклузивни подробности от кулисите за вътрешната работа на екипите за социални медии в известни организации като Google, Reddit, Glossier, Lyft и други.

Научете как тези екипи се справят с наемането на персонал, операциите, платформите за социални медии и измерването на програмите за социални медии.

Защо ни харесва?

Подкастът „The Social Pros” подчертава човешката страна на социалните медии, като ви представя практични маркетингови съвети и стратегии, които са задълбочени и готови за незабавно прилагане.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Това е абсолютно страхотно слушане за всеки, който се занимава с комуникации или социални медии!!

5. Подкаст ProBlogger

чрез ProBlogger

Водещ: Дарън Роуз

Създаването на привлекателно съдържание, което наистина превръща посетителите в клиенти, не е лесна задача, а блогърите знаят добре това предизвикателство.

И тук на помощ идва подкастът ProBlogger!

Този подкаст предлага чудесна комбинация от епизоди, пълни с най-добрите маркетингови съвети, поучителни казуси и практически предизвикателства.

Подкастът служи като ваша виртуална класна стая, в която се учите на изкуството да създавате забележително съдържание, да привличате лоялни читатели към блога си, да повишавате ангажираността и да превръщате страстта си в печалба. Въпреки че Дарън не е пускал нови епизоди след 2020 г., по-старите епизоди на подкаста съдържат богатство от знания и мъдрост, които все още са актуални.

Списъкът с гости е впечатляващ и включва лидери в бранша като Сет Годин, Нир Еял, Ранд Фишкин и Суджан Пател.

Защо ни харесва?

Дарън, опитен блогър от 2002 г., не само се издържа изцяло от блогването, но и достига над 5 милиона читатели на своите блогове всеки месец.

Тази уникална гледна точка му е позволила да бъде свидетел на еволюцията на блоговете и да разбере как можете да печелите пари от своя блог, дори и в условията на постоянни промени. В подкаста той щедро споделя тези безценни познания.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Това беше идеалният подкаст за човек като мен, който обича да прави списъци. Наистина ми даде много увереност.

6. Съдържание и разговор

чрез Apple Podcasts

Водещ: Рос Хъдженс

Content and Conversation е подкаст на Siege Media, водеща агенция за съдържателен маркетинг, фокусирана върху SEO, в Сан Диего. Този подкаст е вашият източник на информация за това как да интегрирате стратегията си за съдържателен маркетинг с SEO.

Този нововъзникващ подкаст привлича внимание, тъй като разглежда в дълбочина сложностите на изпълнението, което е довело до значителен ръст на посещенията на уебсайта.

Слушайте този подкаст, за да разберете какво определя рейтинга на съдържанието и да откриете ефективни стратегии за споделяне на вашето съдържание.

Защо ни харесва?

Подкастът обхваща много теми, включително съдържателен маркетинг, SEO, имейл маркетинг и Reddit маркетинг. С техники, доказали, че дават осезаеми резултати, този подкаст е безценен наръчник, ако целта ви е да подобрите видимостта и въздействието на вашето съдържание.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Отлични съвети за SEO и съдържание, с които да подобрите стратегията си за съдържателен маркетинг.

7. Тайните на печалбата от имейл списъците (по-рано „Тайните на разказването на истории“)

чрез Apple Podcasts

Водещ: Jules Dan

Ако сте треньор, консултант или маркетинг специалист, който иска да увеличи продажбите чрез имейл маркетинг, Email List Profit Secrets е вашият източник на информация. Този подкаст ще ви помогне да:

Привлечете повече клиенти

Увеличете приходите на клиент

Подобряване на задържането на клиенти

Дан ви учи как да създавате поредици от имейли, които да резонират с вашата аудитория, да разказват истории и да стимулират конверсиите.

Защо ни харесва?

Джулс Дан има впечатляващи резултати, като е донесъл 15 милиона долара печалба на клиентите си. Неговият подкаст се фокусира върху превръщането на имейл списъците в печеливши активи, като дава приоритет на ключовия елемент на доверието.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Кой не обича една добра история? Този подкаст не прави изключение – страхотна енергия, страхотна информация.

8. This Old Marketing с Джо Пулици и Робърт Роуз

чрез This Old Marketing

Водещи: Джо Пулици и Робърт Роуз

Content Marketing Institute (CMI) е надежден източник на информация за съдържателния маркетинг, а This Old Marketing е техният подкаст за съдържателен маркетинг.

Воден от двама известни експерти по съдържателен маркетинг, седмичният подкаст разглежда най-новите тенденции, новини и съвети в областта на съдържателния маркетинг.

Първоначално стартирал през 2013 г., подкастът бе временно преустановен в края на 2017 г., но се завърна триумфално през 2019 г. Оттогава Пулици и Роуз активно подкрепят възраждането на подкаста.

Защо ни харесва?

Известен като „Кръстникът на съдържателния маркетинг“, Джо Пулици е признат от мнозина за създател на термина „съдържателен маркетинг“. В сътрудничество с ко-водещия, той дава изчерпателна представа за най-важните тенденции в маркетинга, стратегията за съдържание и публикуването.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Джо и Робърт ми помогнаха да разбера постоянно променящия се свят на маркетинга, бизнеса и съдържанието.

9. Дългата игра

чрез Apple Podcasts

Водещи: Алекс Биркет, Али Декер и Дейвид Ким

Подкастът „The Long Game“ предлага по-устойчив подход към съдържателния маркетинг. Водещите провеждат задълбочени интервюта с практици в областта на съдържателния маркетинг.

Те обхващат теми, вариращи от писане на свободна практика до изграждане на екип и оптимизация на конверсията.

Освен това водещите разнообразяват нещата с периодични епизоди „от кухнята“, в които се включват в оживени дебати помежду си по различни идеи за съдържателен маркетинг.

Защо ни харесва?

Това, което отличава този подкаст, е, че той изследва основните ментални модели, рамки и принципи, които формират мисленето на гостите. Интервютата имат за цел да надхвърлят текущите тактики и да изследват дългосрочните стратегии на експертите в областта.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Отличен ресурс за маркетолози, които искат да подобрят уменията си.

10. The Marketing Companion

чрез Businesses Grow

Водещ: Марк Шефер

The Marketing Companion е забавен подкаст, който разглежда тенденциите, стратегиите и тактиките в дигиталния маркетинг. Той постоянно се нарежда сред първите 1% от подкастите в iTunes!

Епизодите представят интересни разговори и интервюта с експерти, които предоставят безценни познания за динамичния и постоянно развиващ се свят на съдържателния маркетинг. Можете да разчитате на хумора на Шефер, който оживява сложните маркетингови теми.

Всяка серия на The Marketing Companion е пълна с практични и полезни съвети, стратегии и реални примери, които можете да приложите веднага в маркетинговите си усилия.

Защо ни харесва?

Подкастът ви гарантира, че сте добре подготвени да се справите с предизвикателствата и възможностите в индустрията на съдържателния маркетинг. Понякога той включва и леки разговори с анекдоти, препратки към поп културата и лични преживявания.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

The Marketing Companion бързо се превърна в любим в моя фийд!

Маркетинг на съдържание с ClickUp

Всеки екип за съдържателен маркетинг се нуждае от надеждни инструменти за ефективно управление на вътрешните процеси – от създаването на съдържание до разпространението и измерването на резултатите.

ClickUp е цялостна софтуерна платформа за съдържателен маркетинг с множество инструменти и функции, предназначени да опростят работните процеси в съдържателния маркетинг и да подобрят общата ефективност. Ето основните функции, които могат да бъдат от голяма полза за всеки дигитален маркетолог:

Създайте по-добри работни процеси за екипа си за съдържателен маркетинг, като използвате маркетинговите функции на ClickUp.

Управление на проекти

Екипите за съдържание се занимават с множество проекти, заинтересовани страни и маркетингови OKR. Тук е мястото, където инструментът за управление на проекти се оказва полезен.

Платформата за управление на маркетингови проекти на ClickUp помага на екипите да работят по-добре заедно, като свързва работните процеси, документите и таблата в реално време. Тя позволява на всички да работят по-бързо, по-умно и да спестяват време.

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

Използвайте бели дъски на ClickUp, за да си сътрудничите с целия екип и да се възползвате от творческия потенциал на всеки член. Създайте пътни карти и работни процеси с вашия екип, за да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Свържете вашите маркетингови планове с плановете за пускане на пазара и ги разделите на задачи с ясни отговорници и срокове. По този начин всеки член на вашия маркетингов екип ще знае къде се намира в проекта и какъв напредък постига.

Можете също да използвате ClickUp Dashboards, за да подобрите визуализацията на работния процес на вашия екип. Прегледайте статуса на задачите и проектите си чрез графики и диаграми за бърз анализ. Например, получите визуален преглед на ефективността на различни кампании въз основа на демографските данни.

Друга мощна стратегия за оптимизиране на вашите маркетингови дейности е използването на шаблони за задачи. Шаблонът за задачи е предварително проектирана рамка, създадена за ефективно изброяване, приоритизиране, организиране и проследяване на задачи или дейности.

Шаблоните за задачи на ClickUp са мощен инструмент за оптимизиране на работния ви процес. Тези шаблони могат да бъдат персонализирани за различни задачи, от доклади за грешки до публикации в блогове и целеви страници. Използването на тези шаблони може да автоматизира много излишни задачи, спестявайки време и осигурявайки последователност в работата ви.

ClickUp предлага различни изгледи за визуализиране и взаимодействие със задачи и проекти. Независимо дали става дума за изглед на списък, изглед на календар, табло Kanban или изглед на диаграма на Гант, можете да изберете формата, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Търсете, задавайте или сортирайте статуса на задачите в изгледа на списъка в ClickUp, за да видите напредъка по всички задачи.

Това позволява на екипите за съдържателен маркетинг ефективно да организират своите кампании и графици, подобрявайки производителността и сътрудничеството в екипа.

Редакционен календар

Всеки екип за съдържание се нуждае от календар, за да проследява всички дейности по създаване и маркетинг на съдържание. Можете да изтеглите няколко шаблона за календар за съдържание, да направите няколко редакции според вашите изисквания и да ги използвате веднага!

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона „Редакционен календар“ на ClickUp, за да планирате графика за публикуване на съдържание.

Планирайте какво съдържание да публикувате, кога и колко често с помощта на шаблона за редакционен календар на ClickUp. Той ви помага да визуализирате ежедневните, седмичните и месечните си планове за публикуване, за да подготвите ресурсите си и да не пропускате крайните срокове.

AI помощ

Писането е най-важната част от всяка дейност, свързана с маркетинга на съдържание. Създаването на качествено съдържание обаче отнема много време и усилия.

Използвайте AI-базирания Writing Assistant на ClickUp Brain, за да генерирате идеи и да създавате съдържание за секунди.

Когато имате нужда от допълнителна помощ с маркетинговите текстове, използвайте AI Writing Assistant на ClickUp Brain. Той ще ви помогне във всяка задача, свързана със създаването на съдържание, ще намали времето, прекарано в проучвания, и дори ще предотврати блокирането на писателя с подсказки и конспекти, подкрепени с проучвания.

Ако предпочитате да пишете текстовете си сами, препоръчваме да ги покажете на някой, който да ги прегледа. И кой по-добър партньор от AI асистента на ClickUp, който да редактира текстовете ви и да ви дава предложения за подобрения?

Сътрудничество

Маркетингът е отборен спорт; маркетолозите на съдържание трябва да си сътрудничат с много хора в реално време, за да постигнат резултати. Писатели, редактори, мениджъри на социални медии, стратези на съдържание и други трябва да са на една вълна, за да реализират успешни стратегии за съдържание и маркетингови кампании.

Сътрудничество с всички заинтересовани страни в реално време с ClickUp Docs

С ClickUp Docs можете да накарате няколко души да работят едновременно върху един и същ документ. Това помага на всички да са на една и съща страница и да си сътрудничат ефективно.

Персонализирайте документи с вложени страници, опции за стилизиране и инструменти за форматиране за подобрени маркетингови презентации. Вашите колеги могат да дават предложения чрез коментари и препоръки.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа, улесняващо безпроблемната работа в екип и обмена на идеи. Маркирайте се взаимно, когато е необходимо, за да свършите някаква работа или да изясните съмнения. Това е особено полезно, когато работите с кратки срокове.

Споделяйте документи по сигурен начин с контрол на поверителността и управлявайте разрешенията за ефективно сътрудничество. Това помага да се гарантира, че тайните или нововъзникващите маркетингови идеи остават само при съответните заинтересовани страни.

Давай, екип „Съдържание“!

Подкастите са чудесен начин да придобиете информация и знания, докато извършвате ежедневната си работа. Предизвикателството е да намерите подкасти, които отговарят на вашите нужди и могат да ви донесат най-голяма полза. Надяваме се, че нашият списък с най-добрите подкасти за съдържателен маркетинг ще ви бъде полезен.

След като сте натрупали знания от тези подкасти, обмислете инструменти, които могат да ви помогнат да ги приложите. ClickUp е мощен инструмент за управление на проекти, който много екипи използват за управление на своите усилия в областта на съдържателния маркетинг.

Независимо дали трябва да работите върху стратегия за навлизане на пазара или да планирате маркетинговите си дейности за клиенти, ClickUp разполага с множество функции и готови за употреба шаблони за маркетингово планиране, които ще помогнат на вас и вашия екип да направите процеса по-бърз, по-лесен и по-ефективен.

А ако планирате да стартирате подкаст, можете да се възползвате от шаблоните за подкасти, за да го планирате и управлявате по-добре.

Започнете да използвате ClickUp, като се регистрирате сега!

Често задавани въпроси

1. Какво представляват подкастите в съдържателния маркетинг?

Подкастите за съдържателен маркетинг са аудио програми, които предоставят ценна информация, идеи или забавление на целевата аудитория. Те са мощно средство за бизнеса да ангажира аудиторията си, да изгради познаваемост на марката и да сподели опит в удобен и достъпен формат.

2. Какъв тип маркетинг е подкастът?

Подкастът е форма на съдържателен маркетинг, която позволява на бизнеса или отделните лица да ангажират и привличат аудитория чрез аудио съдържание. Той служи за различни маркетингови цели, включително изграждане на авторитет, повишаване на познаваемостта на марката, генериране на потенциални клиенти и предлагане на SEO предимства чрез транскрипции.

Подкастите могат да интегрират и други стратегии, като маркетинг чрез влиятелни лица или спонсорство, в зависимост от целите на създателите.

3. Подкастите добър маркетингов инструмент ли са?

Подкастите могат да бъдат изключително ефективен маркетингов инструмент за бизнеса и частните лица. Те предоставят уникална платформа за изграждане на авторитет на марката, достигане до по-широка аудитория и поддържане на пряка връзка с слушателите.

Атрактивният характер на аудио съдържанието помага за предоставянето на ценна информация или забавление, създавайки силна връзка с аудиторията. Освен това подкастите допринасят за видимостта на марката и изграждането на общност и могат да бъдат монетизирани чрез спонсорство или промоции на продукти.

Като адаптивно и достъпно средство, подкастите предлагат гъвкав начин за подобряване на маркетинговите стратегии.