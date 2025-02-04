10-те най-добри инструмента за съвместно писане за 2025 г.

Пишете ли или редактирате ли документи заедно с членовете на екипа си?

Днес писането рядко е индивидуална дейност—независимо дали става дума за среща по проект, преподавател, който проверява задачите на студентите, екип, който работи съвместно по бизнес предложение, или техническа документация. Дори писателите и редакторите работят в тясно сътрудничество по черновите, за да създадат страхотното съдържание във вашия фийд.

Вероятно използвате едно от многото популярни приложения за писане за управлението на вашите документи. Но ако работата ви изисква много сътрудничество, трябва да използвате инструмент, създаден специално за това.

Чудите се кой инструмент за съвместно писане е подходящ за вас? Ние сме ви подготвили отговор.

В тази статия сме съставили списък с 10-те най-добри инструмента за съвместно писане за 2024 г., които ще ви помогнат да работите ефективно с вашите екипи. Нека да разберем какво ги прави толкова добри и кой инструмент е най-подходящ за вас.

Когато избирате между инструменти за съвместно писане, дайте приоритет на функциите, които подобряват екипната работа и производителността. Например, освен обичайните опции за писане, форматиране и оформление, потърсете функции като:

Сътрудничество в реално време: Изберете инструмент, който позволява на няколко потребители да редактират документ едновременно. Това елиминира забавянията и недоразуменията и насърчава безпроблемната работа в екип, което го прави идеален за разпръснати екипи.

Контрол на версиите: Уверете се, че инструментът запазва историята на версиите, така че потребителите да имат достъп до предишни версии, да сравняват промените и да проследяват редакциите. По този начин можете да предотвратите грешки и да насърчите отчетността.

Коментиране: Коментирането в текста е задължителна функция за ефективно сътрудничество, защото позволява обратна връзка в контекста, без да е необходимо да превключвате между каналите за комуникация.

Задаване на задачи и известия: Ако работите съвместно с няколко души върху един и същ документ, тази функция е безценна. Чрез задаването на задачи и изпращането на известия, за да бъдат информирани конкретни сътрудници, можете да завършите проектите си бързо.

Контрол на разрешенията: Може да се наложи да ограничите достъпа до определени документи само до оторизирани лица, докато други файлове остават отворени за всички. Затова изберете инструмент, който ви позволява да управлявате кой може да преглежда, редактира или изтегля даден документ.

Съвместимост с различни платформи: Изберете инструмент, който е съвместим с PC, Mac, таблети и телефони, защото това вече е стандарт в нашия начин на живот, в който използваме различни устройства.

Интеграции и джаджи : Изберете инструмент, който може да се интегрира безпроблемно във вашия работен процес, особено ако работите с голям брой инструменти. Например, интеграциите с електронна поща, бележници и канбан табла ви помагат да спестите време и да бъдете по-продуктивни.

Възможности за писане с помощта на изкуствен интелект: Вече не можете да игнорирате изкуствения интелект – с мощен и способен модел на изкуствен интелект можете да пишете по-бързо, да намалите грешките и да направите писането си по-впечатляващо.

Сега, когато знаете какви функции да търсите, прегледайте нашия списък с инструменти за съвместно писане, за да намерите този, който ви привлича.

Нека разгледаме 10 страхотни инструмента за писане, които улесняват създаването на съдържание и сътрудничеството.

1. ClickUp

Създавайте убедителни документи и сътрудничество с колегите си чрез коментари, етикети, синхронизирано редактиране и вграден чат

ClickUp е повече от обикновен инструмент за писане. Накратко, това е мощен инструмент за продуктивност с надеждни функции за управление на проекти.

ClickUp Docs е облачен инструмент за управление на документи, който позволява на потребителите да създават документи, вложени страници и подробни уикита. Така вашият екип може да сътрудничи и да работи заедно по документи от начало до край.

Освен това, с възможности за сътрудничество в реално време като коментари, етикети, редактиране в реално време и дори вградена чат конзола, ClickUp улеснява сътрудничеството и тясното екипно взаимодействие.

Освен това, ClickUp предлага редица интеграции, които подобряват вашата продуктивност. Така можете да свържете множество инструменти с Docs, от вашите имейл инструменти до CRM и системи за управление на бази данни.

С ClickUp AI можете да създавате, редактирате и обобщавате съдържание за броени секунди.

И после има и изкуственият интелект.

AI асистентът за писане на ClickUp е идеалният партньор за мозъчна атака, редактиране и обобщаване на съдържание. Можете също да превеждате чернови на други езици.

Освен това, с разширени функции като съвместни бели дъски и мисловни карти, вие не просто превръщате текст в визуални формати – вие превръщате идеите в практически планове.

Най-добрите функции на ClickUp

Давайте обратна връзка в документа чрез коментари и етикети, а след това управлявайте версиите с няколко лесни кликвания.

Работете в тясно сътрудничество с членовете на екипа, докато работите върху документ. Цветните курсори улесняват визуализирането на местоположението на всеки сътрудник и дейността, която извършва.

Поддържайте връзка с екипа си чрез индивидуални чат низове във всеки документ и предоставете достъп на всички свои сътрудници за задълбочени дискусии.

Използвайте функциите на ClickUp genAI, за да ускорите и направите по-точно създаването и редактирането на съдържание. Можете също да проверите съдържанието си спрямо вашите стилови указания.

Управлявайте разрешенията за преглед и редактиране за отделни лица, екипи и гости, за да можете да запазите данните си в безопасност.

Ограничения на ClickUp

Използването на инструмента в пълния му потенциал може да бъде предизвикателство за новите потребители.

Не всички функции са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени на ClickUp

Безплатни

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за работно пространство.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Google Docs

чрез Google Docs

Google Docs е облачно приложение за обработка на текст, разработено от Google. То е част от пакета инструменти за продуктивност Google Workspace и е предназначено за създаване, редактиране и съхранение на документи онлайн.

Google Docs поддържа съвместна работа в реално време, така че потребителите могат да имат достъп до своите документи от всяко устройство с интернет достъп. Поради това той е популярен инструмент сред индивидуални потребители, екипи и дори предприятия.

Освен това, той предлага история на версиите, коментари, опции за споделяне и функции за писане, поддържани от изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Google Docs

Сътрудничество в реално време и използване на коментари, етикети и индикатори за въвеждане на текст, за да споделяте обратна връзка и да работите заедно с екипа си.

Пишете по-бързо и избягвайте граматически грешки с помощните функции на Google, като Smart Compose.

Работете ефективно, като отговаряте на коментари от Gmail, вграждате диаграми от Slides и др.

Импортирайте файлове от няколко популярни формата и експортирайте документи в PDF формат.

Ограничения на Google Docs

Потребителите изразяват загриженост относно потенциалните рискове за сигурността

Липса на поддръжка за сложни колони и документи с много дизайн

Ограничен избор от шаблони

Цени на Google Docs

Безплатни

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител

Business Standard: 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Docs

G2 (Google Workspace): 4,6/5 (над 42 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 28 000 рецензии)

3. Dropbox Paper

чрез Dropbox

Dropbox нарича Paper „инструмент за съвместно редактиране за екипи“ – нещо, което преодолява различията между създаването и координацията. Той е проектиран да улеснява сътрудничеството в реално време между членовете на екипа, които работят по даден документ, като им позволява да създават, редактират и споделят съдържание без усилие.

Dropbox Paper поддържа и обичайни функции за съвместна работа с текст, като коментари в текста, проследяване на промени и маркиране на потребители. За изображения и други медийни файлове можете да оставяте обратна връзка чрез бележки.

Най-добрите функции на Dropbox Paper

Използвайте коментари, етикети и задачи, за да сътрудничите и да предоставяте обратна връзка на екипа по даден документ.

Разграничавайте потребителите, като присвоите цвят на всеки от тях, който ще се отразява както в коментарите, така и в редакциите.

Проследявайте активността на потребителите, за да наблюдавате промените

Ограничения на Dropbox Paper

Няма вградена функция за проверка на правописа или помощни функции за писане

Предлага ограничен офлайн достъп

Ограничени опции за шаблони, форматиране и оформление

Цени на Dropbox Paper

Плюс: 11,99 $/месец на потребител

Essentials: 22 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Business Plus: 32 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Dropbox Paper

G2: 4. 1/5 (4400+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

4. Microsoft Word

чрез Microsoft

Един от най-старите текстови процесори и сред най-популярните инструменти за съвместно писане, Microsoft Word е почти синоним на редактиране на документи. За разлика от повечето съвременни текстови редактори, Word се развива често, за да бъде в крак с времето, и все още е толкова актуален, колкото и мощен и способен текстов редактор.

Microsoft Word предлага както онлайн (безплатно), така и настолно (платено) приложение. То предоставя и всички основни функции за писане и съвместна работа, които можете да намерите в повечето подобни инструменти за писане, включително коментари и проследяване на промените за едновременно редактиране.

Това, което обаче наистина отличава Microsoft Word, е Copilot – неговата genAI функция, която позволява на потребителите да създават ново съдържание, да преобразуват таблици в текст и дори да обменят идеи.

Въпреки това, той може да се окаже скъп за индивидуални потребители, тъй като Word се предлага само като пакет за потребители. Ако търсите само инструменти за съвместно писане и не се нуждаете от целия пакет Office, той може да не е най-добрият избор за вас.

Най-добрите функции на Microsoft Word

Създавайте персонализирани документи в голям мащаб с функцията за сливане на писма. Това е особено полезно за имейли или покани.

Функции, подходящи за съвместна работа, като проследяване на промени, коментари и съвместно създаване на документи в реално време.

Защитете документите си с парола, за да не се притеснявате от неоторизиран достъп.

Ограничения на Microsoft Word

Инструментът може да се окаже много скъп за физически лица.

Потребителите също се борят с комплексния и неинтуитивен потребителски интерфейс.

Липса на поддръжка в реално време

Цени на Microsoft Word

Безплатна версия за ограничен период

Персонализирани лицензи за физически лица и фирми

Оценки и рецензии за Microsoft Word

G2: 4,7/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

5. Etherpad

чрез Etherpad

Etherpad е уеб-базиран инструмент, който позволява на няколко потребители да работят едновременно върху един документ. Това е инструмент за съвместно редактиране с отворен код за бърза съвместна работа в реално време.

Просто създайте бележник и споделете URL адреса с вашите съавтори или редактори, за да могат да редактират съдържанието. Тази функция е чудесна за групови дейности като мозъчна атака, срещи за преглед на проекти или съвместна работа по документи.

На всеки редактор ще бъде присвоен уникален цвят и те ще могат да редактират документа заедно.

Etherpad предлага и над 290 приставки, които можете да използвате, за да добавите още функции за съвместна работа към инструмента.

Най-добрите функции на Etherpad

Създавайте съдържание съвместно, тъй като няколко потребители могат да пишат и редактират съдържание заедно, като използват свои уникални цветове, за да проследяват индивидуалното съдържание.

Добавете повече функции за съвместна работа (например коментари и чат) с плъгини на трети страни.

Ограничения на Etherpad

Не предлага съхранение в облак или разширени опции за експортиране.

Някои потребители считат, че опциите за форматиране са ограничаващи.

Цени на Etherpad

Безплатни за използване

Оценки и рецензии за Etherpad

G2: 4. 3/5 (недостатъчно отзиви)

Capterra: 4/5 (недостатъчно отзиви)

6. Zotero

чрез Zotero

Zotero е безплатен инструмент с отворен код за събиране, цитиране и споделяне на изследвания. Той е достъпен за настолни компютри, а също и като разширение за популярни браузъри, включително Chrome, Safari и Firefox.

Въпреки това, Zotero не предлага функции за писане или съвместна работа в реално време, макар че Zotero Groups позволява на потребителите да създават споделени библиотеки за управление на научни статии и други ресурси.

Zotero обаче се отличава с възможностите си за цитиране. Поддържа над 10 000 стила на цитиране и автоматично запазва всичките ви проучвания, така че можете да ги използвате като референция по всяко време.

Освен това, благодарение на отворения си код, имате пълен контрол над данните си.

Най-добрите функции на Zotero

Създайте споделени библиотеки с изследвания и библиография за вашия екип

Създайте частна група с вашите съавтори, за да можете да сътрудничите и организирате вашите проучвания и цитати.

Ограничения на Zotero

Ограничени функции за съвместно писане и редактиране

Най-подходящ за изследвания, а не за писане и редактиране

Цени на Zotero

Безплатни за ползване

Оценки и рецензии за Zotero

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: Недостъпен

7. Perusall

чрез Perusall

Perusall е платформа, предназначена за преподаватели и създадена от преподаватели. Тя е предназначена предимно за учители и прави образованието по-съвместно преживяване за техните ученици.

Макар да не е типичен инструмент за писане, той е популярен сред студентите, тъй като помага за съвместното учене и създаването на общности от учащи.

Perusall направи ученето и писането по-интересни за студентите с функции като съвместни бележки и групов чат. Освен това, той ви позволява да правите и споделяте бележки от учебници.

Тези дейности обаче са ограничени до Perusall и не могат да бъдат споделяни извън платформата.

Най-добрите функции на Perusall

Добавяйте бележки към раздели в учебниците и отговаряйте на бележките, създадени от другите.

Създайте форум в социалната мрежа, където учениците могат да задават въпроси и да участват в дискусии.

Вземайте бележки от курсове, комбинирайте бележки и ги споделяйте с колеги

Ограничения на Perusall

Може да се използва само в академична среда.

Материалите от курса не могат да бъдат изтеглени или отпечатани.

Цени на Perusall

Безплатни за използване

Оценки и рецензии за Perusall

G2: Недостъпен

Capterra: Недостъпен

8. Evernote

чрез Evernote

Evernote е популярна приложение за водене на бележки, но може да се използва и като инструмент за писане на прости документи. Приложението беше популярно през 2010-те години и все още заема високи позиции в много класации за най-добри приложения за водене на бележки и писане.

Въпреки това, неговите функции са малко остарели за днешното работно място.

Например, Evernote поддържа само редактиране в реално време и споделяне на бележки. Освен това не предлага други функции като коментари или чат, което може да се окаже ограничаващо за повечето случаи на употреба.

Най-добрите функции на Evernote

Бъдете в крак с вашия списък със задачи с инструмента Task.

Достъп до Evernote отвсякъде с неговата офлайн функционалност

Интегрирайте го с календара си

Ограничения на Evernote

Трудно е да споделяте бележки с потребители, които не използват Evernote

Потребителите смятат, че безплатната версия е твърде основна, а платените планове не си струват разходите.

Цени на Evernote

Безплатни

Лично: 14,99 $ на месец

Професионална версия: 17,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8100+ отзива)

9. Authorea

чрез Authorea

Authorea е предназначен за изследователи и академични лица, които работят съвместно по научни статии. Нарича се Google Docs за учени, тъй като позволява на изследователите да пишат и редактират съдържание, да цитират източници, да хостват статии и др.

Authorea, част от движението за отворен код, е безплатен за индивидуални потребители и включва функции като публикуване с отворен достъп, неограничен брой публични документи и неограничен брой сътрудници на документ. Освен това, функциите му за съвместна работа включват редактиране в реално време, добавяне на съавтори, коментиране и чат на живо.

Най-добрите функции на Authorea

Редактирайте едновременно с други автори и получавайте обратна връзка чрез коментари по време на процеса на преглед.

Изпращайте статиите си директно до списанията от платформата Authorea, като по този начин спестявате време и усилия.

Лесно се връщайте към предишни версии на документи, тъй като документите в Authorea са създадени на базата на Git.

Използвайте функцията за чат на Authorea, за да изпращате съобщения на съавторите в реално време.

Работете в уеб-базирана LaTeX среда с поддръжка на богат текст и маркиране.

Ограничения на Authorea

Най-подходящ за академични среди

Има стръмна крива на обучение

Не е напълно персонализируем

Цени на Authorea

Безплатни

Общност: 1200 долара/година (5 подколекции)

Колекция: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Authorea

G2: Недостъпен

Capterra: Недостъпен

10. Scrivener

чрез Scrivener

Разработен от Literature and Latte, Scrivener е инструмент за обработка на текст, предназначен за автори, сценаристи и други професионалисти, работещи по дълги писмени проекти, като научни статии, книги и др.

Scrivener предлага и специализирани функции като Corkboard за организиране на конспекти, Snapshot за запазване на различни версии на даден раздел и Sketches за добавяне на бележки за герои или настройки.

Макар че повечето от тези функции правят Scrivener чудесен избор за писатели, той предлага само основни опции за съвместна работа, като коментиране и режим на редактиране с цветно маркиране на промените (подобно на проследяването на промените в други инструменти за писане).

Освен това, не можете да споделяте проект в Scrivener директно с колега. Трябва да го добавите към платформа за съхранение в облак, като Google Drive или Dropbox, и след това да предоставите достъп.

Най-добрите функции на Scrivener

Активирайте режим на редактиране, за да следите различните чернови

Използвайте вградени бележки и коментари, за да добавяте обратна връзка към документите.

Импортирайте и прегледайте стиловия си лист заедно с черновия си вариант в папката за проучвания на Scrivener за създаване на дълги текстове.

Ограничения на Scrivener

Не предлага онлайн или уеб приложение

Не можете да отговаряте на коментари

Не предоставя инструменти за сътрудничество в реално време

Трудно форматиране на таблици

Цени на Scrivener

Стандартен (Mac/Windows): 49 долара

iOS: 23,99 долара

Пакет (MacOS и Windows): 80 долара

Оценки и рецензии за Scrivener

G2: 4. 6/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 190 отзива)

Опростете работата си с перфектния инструмент за съвместно писане

Независимо дали пишете дипломна работа, технически документ, роман или бизнес предложение, не можете да се справите без подходящия инструмент. Добрите инструменти за съвместно писане могат значително да подобрят процеса на създаване и редактиране на документи.

Защо да не опитате ClickUp? Това е чудесен инструмент „всичко в едно“ за самостоятелни предприемачи, академични лица, студенти, както и за бизнеса.

Освен това, с неговите усъвършенствани функции като екипно пространство, автоматизация на работния процес и ClickUp AI, той е идеалният инструмент за писане, който отговаря на всички ваши нужди в тази област и за съвместна работа.

Освен това ClickUp предоставя и централизирана платформа за създаване, съхранение и организиране на всички ваши творчески произведения и документи на едно място. Също така ще имате безплатен достъп до библиотека с шаблони на ClickUp, с които да създавате документи за различни цели.

Започнете с ClickUp още днес!