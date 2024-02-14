10 най-добри шаблони за попълване в Excel за задачи и проекти

Шаблонът за Excel формуляр е огромна помощ за заетите проектни мениджъри и професионалисти.

Подходящ попълваем Excel формуляр улеснява събирането на информация в стандартизиран формат и споделянето й с вашите заинтересовани страни и колеги.

Независимо дали искате да събирате обратна връзка от клиенти, да провеждате проучвания сред клиенти или да оптимизирате кандидатстването за работа, започнете веднага с Excel Forms.

Събрахме най-добрите Excel шаблони, за да ви спестим време и пари. А ако сте напреднал потребител, който иска да направи повече, имаме алтернативни Excel шаблони за формуляри, които ще ви отведат на следващото ниво.

Да започнем.

Какво е Excel формуляр?

Шаблонът за Excel формуляр е инструмент за събиране на данни със структуриран формат за въвеждане и организиране на данни в Microsoft Excel. Дизайнът ви позволява да опростите въвеждането на данни и да гарантирате последователност във формата на информацията.

Като проектен мениджър, лесно можете да адаптирате предварително създадения формуляр, за да отговаря на вашите специфични изисквания, и да използвате предварително създадени шаблони за Excel формуляри, за да координирате членовете на екипа по проекта и да споделяте напредъка с заинтересованите страни.

Създавайте персонализирани бюджети, фактури, графици, планиращи инструменти за управление на парите, инструменти за проследяване на проекти и календари с персонализирани Excel шаблони. Вградените формули, валидиране на данни и форматиране улесняват потребителите при въвеждането на информация и анализа на данни.

Персонализирайте и споделяйте шаблоните за Excel формуляри според вашите нужди, без да се налага да започвате от нулата всеки път. Всичко, което трябва да направите, е да въведете данните си в шаблона и да го изпратите на подходящите хора.

5 шаблона за Excel формуляри

Ето безплатните Excel шаблони, които ще ви помогнат да започнете работата си, когато трябва да обработвате цифри или данни.

1. Безплатен прост шаблон за поръчка

Форматът за поръчки, подходящ за начинаещи, оптимизира процеса на създаване на поръчки въз основа на вашите специфични нужди, независимо дали става въпрос за поръчка на продукти или изпълнение на изисквания на клиенти.

Автоматизирайте събирането на данни с този персонализиран формуляр за въвеждане на данни, за да можете да отделяте повече време за увеличаване на приходите си и привличане на повече поръчки.

2. Проучване за нов продукт

Получете ценна информация от потенциалните си купувачи и съществуващите си клиенти, като използвате този шаблон за Excel таблица.

Препоръчителните въпроси са чудесна отправна точка, когато сте заети. Добавете вашите въпроси за анкетата, персонализирайте текста и изображенията и публикувайте шаблона за анкета за нов продукт навсякъде за минути.

3. Шаблон за формуляр за разходи

Отчитането на разходите е неразделна част от всеки бизнес, тъй като то балансира перфектно вашите сметки. Ръчното създаване на тези отчети обаче отнема много време.

С шаблона за управление на разходите на MS Forms проследяването и подаването на разходи става без усилие. Опростете отчитането на разходите за вашите служители с този безплатен Excel шаблон с изчистен дизайн и лесен за четене формат.

Бонус: Как да създадете попълваема форма в Google Docs!

4. Анкета за планиране на екипни събития

Имате нужда от огромно количество данни и показатели, за да създадете незабравимо преживяване, независимо дали организирате извънредно събитие за екипа си или конференция за вашите CXO.

Съберете цялата необходима информация за лекторите и участниците, като използвате анкетата „Шаблон за планиране на екипни събития“. Задайте различни въпроси, като например въпроси с множествен избор, оценки и скала на Ликерт, за да не се отегчават респондентите от отговарянето на въпросите.

5. Шаблон за формуляр за поръчка

Подходящ шаблон за поръчка за покупка оптимизира вашите операции по снабдяване, намалява грешките и ви спестява тежкия труд по ръчното въвеждане на данни.

Независимо дали сте собственик на малък бизнес, който се бори за успех, или утвърден доставчик, който се стреми да подобри производителността си, този безплатен Excel шаблон помага за управлението на покупките, проследяването на разходите и поддържането на ясна комуникация между купувача и доставчика.

Ограничения при използването на шаблони за Excel формуляри

В свят, в който бизнес транзакциите стават все по-дигитални с всеки изминал ден, Excel формулярите бавно се приспособяват към промените.

Макар че те правят събирането и въвеждането на данни лесен и удобен процес, ако досега сте правили всичко ръчно, те имат значителни ограничения.

Ограничения на полетата

Формулярите за въвеждане на данни в Excel позволяват само 32 полета. Ще ви е необходима алтернатива на Excel, ако имате големи количества сложни данни, които трябва да бъдат разделени на няколко категории и подкатегории.

Ограничени възможности за сътрудничество

След като създадете Excel формуляр, ако искате да си сътрудничите с членовете на екипа си, съвместното създаване има някои ограничения. Например, форматите .xlsm, .xlsx и .xlsb поддържат съвместно създаване, но ако работите с формат .csv или .xls, първо трябва да актуализирате файла до съвместим тип.

В идеалния случай, добър шаблон за електронна таблица трябва да ви позволява да виждате в реално време кога член на екипа ви го редактира, което е възможно с алтернативи на Excel като Google Sheets. По този начин не е нужно да питате „Готово ли е?“

Липса на интеграции

Шаблоните на Microsoft Excel са ефективни, ако използвате пакета продукти Microsoft 365. Интеграцията с други системи, като CRM, управление на акаунти или управление на проекти, обаче е сложна и скъпа, като изисква време и финансови ресурси.

10 алтернативни шаблони за Excel формуляри

Търсенето ви на мощна алтернатива на попълваемите шаблони за Excel формуляри приключва тук, в ClickUp.

Шаблоните на ClickUp ви помагат да преодолеете няколко ограничения на Excel формулярите, включително следните.

Персонализиране на изгледа на таблиците и колоните

Сътрудничество по формулярите с членовете на екипа в работната среда на ClickUp

Вграждането на шаблона за формуляр в различни канали води до високи проценти на отговори в анкетите

Ето нашите любими безплатни шаблони за формуляри ClickUp, които ще отговорят на вашите нужди, независимо от отрасъла, в който работите.

1. Шаблон за формуляр ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр ClickUp

Добре проектираният шаблон за формуляр улеснява събирането на информация от клиенти, служители и други заинтересовани страни. За мениджъра, който изпълнява много задачи, той подобрява точността и последователността на данните, като предоставя единен формат за събиране на данни за всички потребители. Това ви спестява усилията да събирате различни формати данни от множество източници.

Да предположим, че сте проектен мениджър в софтуерна компания и искате да оптимизирате процеса на докладване на бъгове. Шаблонът за формуляр на ClickUp има набор от предварително дефинирани полета и опции, които предотвратяват дублирането на записи и гарантират, че ще съберете цялата важна информация в стандартен формат.

За разлика от шаблоните за Excel таблици с ограничени функции за вграждане, споделете шаблоните за формуляри на ClickUp на вашия уебсайт, в софтуера си и в други канали за комуникация.

След това проектните мениджъри преглеждат отговорите и ги разпределят на съответните членове на екипа за разрешаване, което го прави мощна алтернатива на Excel.

2. Формуляр за творчески запитвания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Формуляр за творчески запитвания на ClickUp

Формулярът за творчески запитвания на ClickUp е спасител за дизайнери, маркетинг екипи, проектни мениджъри и заинтересовани страни, защото помага на всички да управляват по-добре работата си, да комуникират ефективно и да знаят всички подробности по проекта.

Креативните проекти са сложни – трябва да се уверите, че са на прав път, но не искате да ги структурирате така, че да станат шаблони. С еднакъв фокус върху креативността и структурата, шаблоните за креативни заявки осигуряват отчетност и последователност през целия проект.

Безплатният шаблон, който може да се персонализира, има персонализирани статуси като „Завършено“, „Доставено“, „Одобрено“, „За преразглеждане“ и „В процес“, за да проследява напредъка на всяка творческа заявка.

ClickUp разполага и с библиотека от шаблони за дизайнери и творчески екипи, с които да създавате работни процеси, персонализирани според вашия дизайн процес.

Споделете вашата дизайнерска задача публично или частно чрез прост линк в ClickUp Docs

Що се отнася до функциите, ClickUp Docs е идеалният редактор на документи за създаване на творчески шаблони за заявки, които заинтересованите страни разбират, без да се налага обяснение от страна на проектния мениджър.

За агенциите, интегрирайте този шаблон със софтуера за клиентски портал, така че вашите клиенти да могат да намират статуса на своите заявки.

3. Шаблон за формуляр за заявка ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за заявка ClickUp

Формулярите за заявки установяват формален процес за събиране на точна информация от служителите и организиране на заявките от всички отдели на едно място.

Шаблонът за формуляр за заявка на ClickUp точно проследява заявките и намалява времето и разходите за обработка, така че да получите правилната информация.

Да предположим, че сте проектен мениджър в строителна компания. Използвайте този безплатен шаблон за формуляр за заявка, за да организирате информацията, да запишете важни подробности за проекта, датите на начало и край, условията на споразумението, необходимите материали и контактната информация на доставчиците.

В сектори като строителството, където пропуснатите срокове могат да доведат до надхвърляне на разходите по проекта, Gantt Chart и Kanban View ви позволяват да проследявате напредъка на всяка заявка и да визуализирате работния процес.

А ето и най-хубавата част: Milestones в ClickUp поддържа всички в синхрон с ключовите цели. Членовете на екипа виждат как зависимите задачи се свързват с по-големите цели на проекта.

Превърнете най-важните си задачи в етапи, за да създадете визуално представяне на напредъка, постигнат в проектите ви

Макар че шаблоните за Excel формуляри ви позволяват да създавате персонализирани полета, те не разполагат с широката интеграция, която ClickUp предлага за безпроблемен поток на данни между бизнес системи на трети страни, като софтуер за управление на операциите, софтуер за управление на служителите и вашите инструменти за управление на проекти.

Изтеглете този шаблон Шаблон за контактна форма на ClickUp

С шаблона за контактна форма на ClickUp можете да създавате и персонализирате вашите контактни форми за минути. Всички запитвания на вашите клиенти се съхраняват на едно централно място, което ви улеснява да проследявате тяхното развитие.

Предварително създаденият шаблон за формуляр събира данни за клиентите и ги съхранява в централна база данни за бърз достъп, когато искате да съберете ценна обратна връзка от клиентите чрез анкети и проучвания.

Да предположим, че вашият продуктов мениджър проучва мнението на потребителите за функциите на freemium. След като определите целите на проекта (подобряване на потребителското преживяване или внедряване на функции), изпратете този шаблон на формуляр по имейл на респондентите.

Най-хубавото е, че безплатният шаблон на ClickUp се синхронизира с функцията за автоматично попълване на браузъра на посетителя, което им позволява да попълнят формуляра с минимални усилия.

След това продуктовите мениджъри анализират и наблюдават отговорите и актуализират статуса, за да информират заинтересованите страни за напредъка.

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp

Били ли сте някога в ситуация, в която сте пропуснали важно проследяване на клиент, защото не сте могли да намерите неговата контактна информация в неорганизирани таблици или дълги имейл кореспонденции?

Ако отговорът ви е „да“, обърнете внимание.

Шаблонът за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp ви позволява да създадете свой собствен формуляр за контакт за минути. Управлявайте всички важни контакти, запитвания от клиенти и свързана информация на едно централно място, за да им предоставите възможно най-доброто обслужване – всичко това от ClickUp.

Освен това, той позволява на вашите клиенти да подават чувствителна информация по безопасен и сигурен начин, което укрепва доверието им във вашия бизнес.

След като интегрирате шаблона на формуляра в уебсайта си или други канали, над 100-те опции за автоматизация на ClickUp позволяват да изпратите автоматичен отговор на хората, които попълнят формуляра. Какво по-добро от това да им съобщите, че скоро ще се свържете с тях?

MS Forms не разполага с широки възможности за интеграция, така че не можете да изпращате автоматични отговори, потвърждаващи, че сте получили контактната информация.

6. Шаблон за формуляр за кандидатстване за работа в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за кандидатстване за работа в ClickUp

Процесът на кандидатстване за работа е изтощителен за служителите и кандидатите. Събирането на цялата необходима информация за потенциалните служители с помощта на шаблон за кандидатстване за работа е практика, която спестява време.

Шаблонът за формуляр за кандидатстване за работа на ClickUp улеснява събирането на цялата необходима информация от кандидатите за работа, включително лични данни, образование и трудов стаж.

Шаблонът има две функции: отделът по подбор на персонал проследява и съхранява данните на кандидатите на едно място, а потенциалните кандидати получават лесна за използване онлайн платформа за подаване на информацията си.

Създавайте и актуализирайте статуси в реално време за многоетапни процеси като набиране на персонал с помощта на Board View на ClickUp. За да коригирате приоритетите, просто плъзнете и пуснете задачите в персонализираните си статуси или ги преместете нагоре или надолу.

Допълнение към използването на шаблона за кандидатстване за работа на ClickUp е, че той се интегрира с други шаблони, като например шаблони за заплати. Това улеснява отдела по човешки ресурси да добавя избраните кандидати в системата си по-бързо.

7. Шаблон за отчетна форма ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за отчетна форма на ClickUp

Независимо дали става дума за отдела за обслужване на клиенти, който проследява обратната връзка от потребителите, или за маркетинговия екип, който наблюдава ефективността на кампаниите, отчетите са от решаващо значение за организациите. Представете си колко време ще спести вашият екип с предварително създадени, лесни за попълване шаблони за събиране на необходимите данни.

Шаблонът за отчети на ClickUp позволява на всички отдели да събират данни по единен начин и да организират отчетите в персонализирани полета за бързо сортиране и анализ. За напредналите потребители персонализираните полета проследяват важни данни, извеждат заключения и ги визуализират в лесен за разбиране формат.

Шаблонът включва персонализирани изгледи, което е особено полезно за мениджъри, които наблюдават множество проекти и искат да виждат напредъка с един поглед. Той включва диаграми на Гант, изглед на списък, натоварване и проследяване на отчети. Визуалният характер позволява да се предаде обща представа за текущата работа.

Например, шаблонът за използване на ресурсите предоставя изчерпателна информация за ресурсите, разпределени между всички проекти и екипи. Ако се нуждаете от повече ресурси за важен проект, изпратете тези данни като попълним шаблон на заинтересованите страни за одобрение по всяко време.

8. Шаблон за формуляр за членство в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за членство в ClickUp

Ако управлявате частна общност, в която членовете се присъединяват, за да учат, да създават контакти и да споделят знания, формулярът за членство събира заявленията и управлява процеса на регистрация.

Дизайнът на шаблона за членска форма на ClickUp улеснява въвеждането на нови членове в организациите, базирани на общности. Този предварително създаден шаблон с едно кликване елиминира необходимостта от ръчно създаване на форми за всеки нов потребител. Спестете време и ресурси, за да се съсредоточите върху управлението на взаимоотношенията с всички ваши членове.

И това е само началото. За платени членства включете подробности за това как да се плати за членството. Включете линка към вашия портал за онлайн плащания във формуляра.

Създайте база данни без код на членовете, за да установите връзки между задачи, документи и зависимости и да свържете клиентите с поръчките с помощта на Table View.

Накрая, изгледът „Процес на членство“ позволява на екипите да планират стъпките в процеса на кандидатстване и да следят напредъка.

9. Шаблон за регистрационна форма на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за регистрационна форма на ClickUp

Да предположим, че сте организатор на събития за стартираща компания, която организира конференция в края на годината за лидери в бранша. Управлението на цялата информация за участниците в електронни таблици отнема много време и е податливо на грешки, а данните не се актуализират автоматично. Прекарвате повече време в попълване на подробности в колоните, което оставя малко време за други важни задачи.

Тук на помощ идва шаблона за регистрационна форма на ClickUp, който помага на всички да са на една и съща страница, да събират информация от гости и да оптимизират въвеждането на данни.

Шаблонът има полета за броя на участниците, тяхната контактна информация и подробности за резервацията, като дати на настаняване и напускане и хотели. Други членове на екипа ще сътрудничат, ще добавят бележки и списъци със задачи, ще преглеждат задачите според приоритета им и ще добавят подзадачи, за да персонализират шаблона.

За анализ след събитието, шаблонът за присъствена листа ви позволява да проследите гостите, които са присъствали на събитието.

Опциите за автоматизация на ClickUp правят още една крачка напред, като ви позволяват да настроите автоматично изпращане на известия по имейл, когато някой попълни формуляра. Бързо отговорете с допълнителни въпроси или предоставете информация, свързана със събитието.

10. Шаблон за формуляр за оценка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за оценка на ClickUp

Трябва да събирате полезна обратна връзка, за да поставяте постижими цели и да поддържате ангажираността и проактивността на вашите служители. Това показва, че обръщате внимание и се интересувате от развитието на служителите си. По-важното е, че им помага да разберат областите, които се нуждаят от подобрение, и техните силни страни.

Но ние разбираме – провеждането на оценки е прекалено обременяващо. Не се притеснявайте, имаме решение за вас. Дизайнът на шаблона за оценка на ClickUp позволява на мениджърите да измерват производителността и да предоставят обратна връзка на служителите.

Защо да използвате този шаблон за събиране на данни? Той осигурява последователност между отделите, като използва едни и същи критерии и въпроси за всички оценки. Най-доброто е, че оценявате служителите въз основа на обективни критерии, а не на субективни преценки.

Хубавото е, че не е нужно да разчитате на годишни оценки, за да оцените служителите си подробно. Периодът на оценяване може да варира в зависимост от организацията – тримесечен, полугодишен или въз основа на длъжността. Проследявайте и наблюдавайте напредъка на служителите, за да извлечете най-доброто от тях.

С данни като награди и постижения, технически умения, общ брой отработени часове, задачи в процес на изпълнение и завършени задачи, както и области за подобрение, този шаблон улеснява ефективната комуникация между мениджърите и техните пряко подчинени.

Кажете сбогом на шаблоните за попълване на Excel формуляри, базирани на електронни таблици

Шаблоните за формуляри на ClickUp са мощна алтернатива на Excel за проектните мениджъри от ново поколение. Те надхвърлят основните формуляри за електронни таблици, за да ви предоставят цифров център за всички ваши шаблони.

Настройте предварително създадените шаблони за формуляри за минути, за да започнете да събирате обратна връзка вътрешно от служители или външно от клиенти и доставчици. Вижте и проследявайте отговорите в различни изгледи и анализирайте данните визуално за ефективно вземане на решения.

За да създадете първия си шаблон за анкетна форма, регистрирайте се безплатно в ClickUp.