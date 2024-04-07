Copy.ai срещу ChatGPT: кой AI инструмент е по-добър?

Въпреки че технологията, която стои зад тях, не е точно нова, AI инструментите завладяха света през последните няколко години и изглежда, че са тук, за да останат. Според проучване на Forbes сред потребителите, повече от половината от анкетираните заявиха, че AI решенията ще подобрят качеството и креативността на съдържанието в различни контексти.

Двата AI инструмента, за които често чувате, са Copy.ai и ChatGPT. И двата могат да генерират съдържание, подобно на човешкото, лесни са за използване и могат да ви спестят много време!

Въпреки това, двата инструмента се различават в много аспекти и предлагат отличителни набори от функции, което им осигурява уникални позиции в областта на изкуствения интелект.

В тази статия ще се впуснем в дебата Copy. ai срещу ChatGPT, ще обсъдим подробно и двамата съперници и ще ви помогнем да изберете своя фаворит. Ще представим и трета опция, която ви позволява да постигнете несравнима продуктивност и ефективност, задвижвани от изкуствен интелект. 🏃

Какво е Copy.ai?

Copy.ai е AI-базиран копирайтър, чатбот и инструмент за премахване на празни страници, базиран на големия езиков модел (LLM) GPT-3. Той е ориентиран главно към маркетингови и продажбени екипи, писатели, мениджъри на социални медии и всеки, който може да се възползва от тласък на креативността. 💪

Една от причините за бързото нарастване на популярността на Copy.ai са неговите функции за персонализиране. Инструментът ви позволява да създавате персонализирано съдържание, което отговаря на вашите цели до най-малката подробност!

Функции на Copy.ai

Какво прави Copy.ai толкова специален? Нека разгледаме основните му функции! 🎖️

2. Гласът на марката

Много професионалисти се страхуват да използват AI инструменти, защото се опасяват, че генерираното съдържание ще „убие“ уникалния глас и идентичност на тяхната компания. За да разсее тези страхове, Copy.ai предлага опция, наречена Brand Voice (Глас на марката) – с нея можете да запазите автентичността и да подобрите последователността на всички платформи.

Тази удобна функция ви позволява да „обучите“ алгоритмите на Copy.ai на уникалния стил на вашата марка, като споделите няколко откъса от оригиналното си съдържание. Инструментът ги анализира, за да разбере точно какво търсите, и използва тази информация като основа за генериране на бъдещо съдържание. 😎

1. Подобряване

Можете да се възползвате от предимствата на Copy.ai само ако му шепнете правилните неща в ухото на изкуствения интелект. С други думи, трябва да въведете правилните команди, за да помогнете на инструмента да даде правилните отговори.

С функцията „Подобрение“ на Copy.ai не е нужно да се притеснявате за точността на вашите команди, тъй като инструментът ще се погрижи за това вместо вас.

Тази фантастична опция се намира в Copy. ai Chat, чрез която можете да генерирате всякакъв вид съдържание, което пожелаете. Основната цел на функцията „Подобри“ е да направи вашите команди по-прецизни и да ви гарантира персонализирани резултати.

Използването на тази опция е лесно. Всичко, което трябва да направите, е да отворите чата на Copy.ai и да въведете вашата заявка, без да се притеснявате да я направите красива. След това натиснете бутона „Подобри“ в долния ляв ъгъл на текстовото поле и наблюдавайте как инструментът прави своята магия. Добавете малко контекст, ако е необходимо, изпратете заявката си и се насладете на точно и персонализирано съдържание.

3. Инфобаза

Друга опция, която прави Copy.ai подходящ за работа в екип, е Infobase – централно хранилище, където можете да съхранявате информация за вашата компания, продукти, маркетингови кампании, ценностни предложения, указания за бранда, документация по проекти и др.

Защо да го направите? Когато искате да създадете висококачествено съдържание, което е релевантно за Copy.ai, можете да извлечете информация от вашата Infobase. По този начин добавяте контекст към вашите подсказки, без да пишете едно и също нещо отново и отново.

В резултат на това Copy.ai може да генерира персонализирано съдържание. Без ограничения за броя на елементите в Infobase, които можете да съхранявате, тази фантастична функция ви позволява да спестите време и да гарантирате последователност на съдържанието.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Pro : 36 $/месец за пет места

Екип : 186 $/месец за 20 места

Растеж : 1000 долара на месец за 75 места

Мащаб: 3000 долара на месец за 200 места

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Какво е ChatGPT?

ChatGPT (съкращение от Chat Generative Pretrained Transformer) е чатбот, базиран на изкуствен интелект, пуснат от OpenAI през ноември 2022 г. Оттогава новината за този фантастичен инструмент се разпространи като пожар и му спечели статута на икона в областта на изкуствения интелект.

Не се подвеждайте от простия му интерфейс – ChatGPT е невероятно мощен инструмент за генериране на съдържание с изкуствен интелект. Той се базира на революционните модели GPT-3. 5 и GPT-4, като последният е достъпен само за Pro потребители.

Надежната технология, която стои зад чатбота, му позволява да дава точни и прецизни отговори на подсказки и въпроси в разговорна форма. Независимо дали търсите инструмент, който да генерира съдържание, да помага с обслужването на клиенти или да отговаря на въпроси, ChatGPT може да бъде вашият ценен съюзник.

Характеристики на ChatGPT

Защо светът е полудял по ChatGPT? Нека видим какво предлага този популярен инструмент.

1. Памет за разговори

Една от основните характеристики на ChatGPT и причината милиони потребители да го обичат е неговата памет за разговори. Да предположим, че искате ChatGPT да ви даде пример за известен певец и той отговаря: Тейлър Суифт. Ако искате да получите още един пример, всичко, което трябва да направите, е да напишете нещо основно, като „още един“, и инструментът ще попълни празното място и ще покаже името на друг певец. 💃

Просто казано, ChatGPT има памет, която му позволява да разбира и запомня контекста от предишни съобщения, без да се налага да го повтаряте постоянно. Това ви позволява да получавате бързи и точни отговори.

Можете също да използвате функцията, за да прецизирате вашите подсказки. Например, ако сте използвали подсказката „дайте ми пример за популярен певец“, по-късно можете да напишете нещо като „Не, имах предвид популярен рок певец“, за да сте сигурни, че ChatGPT ще се обърне към архивите на рок жанра.

2. Гласови разговори

През септември 2023 г. OpenAI започна да внедрява нова функция в ChatGPT, наречена „гласови разговори“. Благодарение на това революционно допълнение вече не сте ограничени само до писане на разговорите си с ChatGPT – можете да провеждате гласови чатове!

Говорите с ChatGPT и той ви отговаря с гласа, който сте избрали. Слушайте приказка за лека нощ, научете нещо за забележителност или го оставете да състави и диктува рецепта.

Тази функция се захранва от нов модел преобразуване на текст в реч, който може да генерира човекоподобен звук от текстове само за няколко секунди. OpenAI сътрудничи с професионални актьори за озвучаване по тази функция, така че гласовете са с високо качество.

3. Възможности за работа с изображения

Тази удобна нова функция ви позволява да пропуснете частта с писането, като изпратите на ChatGPT снимка и го помолите да предостави повече контекст и подробности. 📸

Например, можете да снимате забележителност и да помолите ChatGPT да ви даде няколко интересни факта за нея. Или можете да снимате хладилника си и да помолите инструмента да ви предложи рецепти с наличните съставки.

OpenAI въвежда тази функция постепенно от края на септември 2023 г., за да може да я усъвършенства постоянно и да предлага още по-добро потребителско изживяване.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

+ множество гъвкави опции, които можете да включите в плана си; за повече информация посетете уебсайта на OpenAI.

Copy.ai срещу ChatGPT: сравнение на функциите

Copy.ai и ChatGPT са водещи AI инструменти, пълни с функции, предназначени да подобрят производителността, да оптимизират работните процеси и да повишат качеството на съдържанието ви. Ето защо изборът на победител в дуела между Copy.ai и ChatGPT може да бъде доста предизвикателство. Нека видим как двата инструмента се сравняват по три важни аспекта – интерфейс, възможност за персонализиране и шаблони.

1. Интерфейс

Един инструмент може да има всички възможни екстри, но нищо от това няма значение, ако интерфейсът му не е интуитивен.

Въпреки че се отличават с впечатляващи функции и цяла гама от практични приложения, базирани на съвременни технологии, и Copy.ai, и ChatGPT имат прости интерфейси. Няма проблеми като претрупани дизайни, лоша навигация или прекалено много изскачащи реклами.

Който и инструмент да изберете, няма да имате проблеми с използването му благодарение на ясно видимите опции. Това всъщност е една от причините, поради които и двата инструмента са толкова популярни – те може и да се базират на най-модерна технология, но са лесни за използване от всеки, дори и от тези, които не са технически подготвени.

2. Опции за персонализиране на подсказките

Във втория кръг от мача между ChatGPT и Copy.ai разгледахме техните функции за персонализиране на подсказките. Позволяват ли тези инструменти да усъвършенствате подсказките си, за да получите по-добри резултати? Да, абсолютно!

ChatGPT има памет за разговори и позволява корекции от страна на потребителя. Това означава, че той запомня предишните ви команди и използва тази информация, за да даде информирани отговори. Освен това ви позволява да усъвършенствате командите си с повече подробности.

Макар ChatGPT да е наистина впечатляващ, Copy.ai има предимство в този кръг. Благодарение на функцията „Подобрение“, инструментът автоматично подобрява вашите подсказки, без да се налага да правите нищо. Освен това ви позволява да персонализирате гласа на вашата марка за автентични съобщения.

Copy.ai ви предлага още една интересна функция, наречена More Like This (Подобни). Можете да запазите любимите си идеи, генерирани от инструмента, и след това да ги използвате като основа за създаване на нови.

3. Шаблони

Шаблоните с готови подсказки ви помагат да комуникирате с AI инструментите и гарантират, че ще уцелите точния тон и ще получите желания резултат.

Copy.ai разполага с библиотека от над 100 персонализирани шаблона за подсказки и работни процеси за всякакви цели, от създаване на блог публикации до адаптиране на Facebook реклами и Instagram надписи за вашата целева аудитория. Тези шаблони са достъпни за всички планове (включително безплатната версия, но може да се прилагат определени ограничения).

Тъй като Copy.ai е фокусиран предимно върху създаването на AI съдържание за маркетинг, продажби и социални медии, неговите шаблони отговарят на нуждите на тези конкретни екипи.

ChatGPT предлага шаблони за подсказки само в плана Enterprise, които можете да намерите в директорията с шаблони. Можете също да създадете свои собствени шаблони за подсказки в директорията и да ги споделите с членовете на екипа.

Copy. ai печели в този кръг благодарение на обширната си библиотека с шаблони, която не е достъпна само за най-високия абонаментен план, както е случаят с ChatGPT.

Copy.ai срещу ChatGPT в Reddit

Нека видим какво казват потребителите на Reddit за Copy.ai и ChatGPT.

Един потребител даде своя глас за ChatGPT заради неговата всеобхватност:

„Въпреки периодичните прекъсвания по време на пиковите часове в САЩ, особено когато работя по лични проекти след работно време, където се намирам, все още считам ChatGPT за най-изчерпателния инструмент за писане с изкуствен интелект, който се предлага. Макар че би било идеално да се оптимизира всичко в една платформа, разбирам необходимостта от гъвкавост. Като потребител не искам да хабя парите си, ако не използвам платформата и не получавам стойност за парите си.“

Друг потребител спомена, че предпочита Copy.ai, но не даде подробно обяснение:

„100% copy.ai е по-добър от chatgpt. Смея се всеки път, когато някой използва ChatGPT.”

Други потребители са съгласни, че комбинацията от двата инструмента е идеалното решение:

„Комбинацията от ChatGPT и Copy.ai е добра. Аз предпочитам Copy.ai за копирайтинг и социални медии.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Copy.ai срещу ChatGPT

Copy.ai и ChatGPT са фантастични инструменти, но служат за различни цели. Copy.ai помага при създаването на съдържание и се фокусира върху маркетинга и продажбите, докато ChatGPT се занимава с динамични разговори и предоставя отговори на въпроси.

Това означава, че изборът ви се свежда до компромис по отношение на определени функции. Ами ако ви кажем, че има алтернатива на Copy.ai и ChatGPT, която ви позволява да се възползвате от силата на изкуствения интелект, да управлявате проекти, задачи и документи и да работите безпроблемно с екипа си? Инструментът се нарича ClickUp!

Да си сложим детективските шапки и да разгледаме отличителните характеристики на тази изключителна платформа за продуктивност, за да разберем защо трябва да започнете да я използвате възможно най-скоро. 🕵️

1. ClickUp AI

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате вашите блог публикации, отговори на имейли и др.

ClickUp AI е мощен AI-базиран асистент за писане, който може да ви помогне да изпълните задачи, да подобрите производителността си и да спестите време! ⏰

Този AI инструмент за писане ви позволява да:

Създаване на имейли

Обобщаване и полиране на текст

Брайнсторминг на идеи за блог публикации и надписи в социалните медии

Създайте кратки описания на проекти

Генериране на текст за дневен ред на срещи

Това е само върхът на айсберга – ClickUp AI е на разположение винаги, когато ви липсва креативност или вдъхновение за писане или редактиране на съдържание.

Той помага на различни отдели, от маркетинг и продажби до човешки ресурси и управление на проекти. С ClickUp AI можете да повишите ефективността на целия си екип и да постигнете повече за по-малко време, без да правите компромиси с качеството.

2. ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да документирате процеса на писане при създаването на съдържание.

Независимо от сферата, в която работите, вероятно се занимавате с много документация. С ClickUp Docs можете да създавате, споделяте и редактирате документи, да ги свързвате с работни процеси и задачи и да ги категоризирате без усилие. 😏

Освен това, можете да използвате ClickUp Docs като цифров архив за съхранение на документи и достъп до тях, когато пожелаете.

ClickUp Docs предлага опции като коментиране и редактиране в реално време, които подпомагат комуникацията и сътрудничеството в екипа и ви помагат да следите напредъка с лекота.

Тази уникална функция за управление на документи с персонализирани разрешения за достъп и споделяне и лесна синхронизация на работния процес може да е точно това, от което се нуждае вашият екип, за да сведе до минимум риска от загуба на важни документи и да увеличи производителността.

3. Задачи в ClickUp

Организирайте YouTube видеоклипове, публикации в социални медии и други видове съдържание с над 15 изгледа на ClickUp.

Оптимизираното управление на задачите е от жизненоважно значение за екипите. Без него вашите колеги нямат представа какво трябва да правят в рамките на сроковете, което може да доведе само до проблеми.

Ето защо с ClickUp Tasks получавате набор от ключови функции, които улесняват управлението на задачите. Създавайте, управлявайте и наблюдавайте задачи за всеки проект, независимо дали става дума за строителство или разработка на софтуер.

Възползвайте се от над 35 ClickApps, за да персонализирате работните си процеси, да създадете автоматизации на задачи, да оставите допълнителни инструкции за няколко членове на екипа чрез коментари и да използвате персонализирани полета и зависимости между задачите, за да съобразите взаимосвързаните процеси в подходящ ред.

Насладете се на над 15 изгледа на ClickUp, за да наблюдавате задачите и проектите си от различни перспективи и, ако е необходимо, да направите промени, които да повишат производителността и да гарантират успеха.

ClickUp: комбинация от изкуствен интелект и управление на проекти

ClickUp е универсален инструмент, който предлага фантастичен AI-базиран асистент за писане и мощни функции за управление на проекти и задачи. Благодарение на възможността за персонализиране, ClickUp може да бъде ценен съюзник за всеки екип, който иска да постигне повече и да работи по-добре с минимални усилия.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и достигнете върховете на продуктивността за нула време! ⭐