10 най-добри алтернативи на 17Hats за управление на клиенти през 2025 г.

Отдавна сте се ангажирали с 17Hats като софтуер за управление на бизнес процесите, но сте готови за промяна.

Вероятно искате сравним инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти, за да оптимизирате комуникацията с клиенти, фактурирането и задачите по управление на проекти.

На пазара има няколко алтернативи на 17Hats, но коя да изберете? Кой CRM инструмент ще ви спести най-много време и пари? Не се притеснявайте. Вече направихме проучването. ✅

В тази статия са представени 10-те най-добри алтернативи на 17Hats за управление на взаимоотношенията с клиенти през 2024 г. Просто разгледайте списъка и изберете инструмента, който отговаря на вашите нужди. Готови ли сте?

Какво е алтернатива на 17Hats?

17Hats е софтуер за управление на бизнес процеси за по-малки екипи и предприемачи. Идеалната алтернатива трябва да предлага практически всичко, което 17Hats може да предостави, плюс допълнителни инструменти, интеграции и автоматизации, от които вашият бизнес се нуждае.

Управлявайте проекти, данни за клиенти, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

Ето някои от най-добрите му функции:

Какво да търсите в алтернативите на 17Hats?

Най-добрата алтернатива на 17Hats за вашия бизнес може да се различава от подходящия вариант за друг бизнес. Важното е да намерите нещо, което отговаря на всички ваши нужди, на цена, която отговаря на вашия бюджет.

Ето някои от ключовите точки, които търсихме при проучването на най-добрите алтернативи на 17Hats:

Шаблони : CRM шаблони , които ще ви помогнат да усъвършенствате CRM стратегията си, както и множество шаблони за други бизнес функции, които ще ви улеснят живота ?

Комуникация: Качествената Качествената комуникация с клиенти и функциите за вътрешна комуникация са задължителни за CRM софтуерните решения.

Управление на операциите: Най-добрите инструменти предоставят Най-добрите инструменти предоставят софтуер за управление на операциите , който може да намали разходите и да оптимизира вашите бизнес процеси.

Интеграции: Инструменти за управление на бизнеса, които се интегрират с другия софтуер, който използвате, за да обедините всичко на едно място и да улесните живота си.

Финансово управление: Функциите за фактуриране, проследяване на разходите и бюджетиране са задължителни.

Не забравяйте, че това не е изчерпателен списък. Може би искате и инструмент за отчитане на работното време или съвместимост с PayPal. Каквото и да е, запомнете го и се пригответе да намерите решението на мечтите си.

10-те най-добри алтернативи на 17Hats, които можете да използвате

Готови ли сте да промените нещата и да намерите нова платформа за управление на бизнеса? Ето 10-те най-добри алтернативи на 17Hats, които можете да използвате през 2024 г.

Цялостното CRM решение на ClickUp автоматизира задачите, оптимизира растежа и поддръжката на клиентите и се интегрира с над 1000 инструмента.

Като победител в класацията на G2 за най-добър инструмент за управление на проекти през 2024 г., системата за управление на бизнеса на ClickUp предлага хиляди функции и интеграции за фрийлансъри и фирми. Помислете какво бихте могли да направите, ако имате всичко необходимо на една ръка разстояние. ✨

CRM инструментите на ClickUp могат да ускорят растежа на клиентската база, да повишат удовлетвореността на клиентите и да оптимизират обслужването им. Това е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, който ще ви помогне да оптимизирате работните процеси, да управлявате множество проекти, да визуализирате вашата тръбопроводна система и да сътрудничите в реално време както никога досега.

Ще разполагате и с лесен за използване софтуер за клиентски портал, както и с всичко необходимо за управление на контактите с функциите за обслужване на клиенти на ClickUp – всичко това е част от цялостно решение за управление на бизнеса.

Става дума за клиентски въпросници, сигурно споделяне на документи с ClickUp Docs, шаблони за оптимизиране на работните процеси, интеграции и персонализирани изгледи.

Има и MindMaps и Whiteboards за обмен на идеи и сътрудничество, коментари, за да всички да са в течение с задачите, и (моля, барабанна дрънкалка) плана Free Forever, който ви дава всичко това безплатно. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Инструментите за делегиране ви позволяват да добавите няколко изпълнители, за да получите бърза помощ и да обсъждате билетите в реално време.

Над 50 джаджи за табло за визуализиране и обединяване на всички ваши клиентски данни за по-добра поддръжка и управление на потенциалните клиенти.

ClickUp Automations ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи, за да спестите време и пари.

Библиотека с шаблони с над 1000 опции за подобряване на оптимизацията на работния процес, оптимизацията на социалните медии, управлението на проекти, мозъчната атака, бюджетирането и др. ?

Налични са над 1000 интеграции с популярни инструменти, а ако някой липсва, можете да използвате Zapier, за да добавите интеграциите си, без да се занимавате с технически API документи.

Съвместими с Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome и други, така че всеки клиент и екип да има достъп.

Ограничения на ClickUp

Някои потребителски отзиви споменават, че има период на обучение, когато започвате да го използвате за първи път.

Някои рецензенти отбелязаха необходимостта от промяна на настройките за известия, за да се избегне претоварване при голям обем работа.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 рецензии)

2. HoneyBook

чрез HoneyBook

HoneyBook е софтуер за управление на бизнеса, предназначен за собственици на малки фирми и творчески предприемачи. Неговите функции включват управление на задачи, планиране на срещи, създаване на фактури, проследяване на разходи и подобряване на управлението на проекти. HoneyBook улеснява и оптимизира комуникацията с клиенти и управлението на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на HoneyBook

Функциите за цялостно управление на клиенти съхраняват цялата информация, свързана с потенциалните клиенти, на едно място.

Автоматизацията на работния процес може да се справи с последващите имейли, планирането на срещи и създаването на фактури.

Шаблоните и формулярите помагат при създаването на предложения и генерирането на потенциални клиенти.

Функцията за анализи предоставя информация за бизнес резултатите, приходите, удовлетвореността на клиентите и управлението на проекти.

Ограничения на HoneyBook

Някои потребители съобщават за объркващ интерфейс на електронната поща, който пречи на ефективната работа при първоначалното преминаване към HoneyBook.

В рецензиите се споменава липсата на опции за персонализиране на фактурирането (например добавяне на такси за кредитни карти).

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Essentials: 39 $/месец на потребител

Премиум: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (500+ отзива)

3. Bloom

чрез Bloom

Bloom е платформа за генериране на лийдове и имейл маркетинг, която помага на бизнеса да ангажира клиенти и да управлява лийдове. Платформата е специализирана в това да позволява на клиентите да правят резервации незабавно през вашия уебсайт по всяко време на деня.

Най-добрите функции на Bloom

Маркетинговите формуляри и функцията за улавяне на потенциални клиенти се отличават с естетичен дизайн и персонализирани шаблони.

Вградените функции ви позволяват да добавите формуляри за събиране на потенциални клиенти към вашия уебсайт и социални страници за по-голямо ангажиране на аудиторията.

Включени са десетки интеграции, а с Zapier можете да добавите всяка, която ви липсва (не се изисква API).

A/B тестването ви позволява да анализирате и сравнявате ефективността на имейл кампаниите и привличането на потенциални клиенти.

Ограничения на Bloom

Някои потребителски отзиви споменават липсата на опции за шаблони и функции за галерия.

В рецензиите се споменава необходимостта от допълнителни теми и настройки за персонализиране.

Цени на Bloom

Стартово ниво: 13 USD/месец на потребител

Стандартен: 29 $/месец на потребител

Пълно обслужване: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Bloom

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

4. FreshBooks

чрез FreshBooks

FreshBooks е софтуер за счетоводство в облака за предприемачи и малки предприятия. Това е система за бизнес и финансово управление без CRM функции. Използвайте я за управление на финансите, разходите, фактурирането, отчитането на работното време и управлението на проекти от една лесна за използване платформа.

Най-добрите функции на FreshBooks

Опциите за отчитане предоставят полезна информация за финансовите резултати и управлението на времето, за да подобрите крайния си резултат.

Инструментите за управление на проекти помагат за проследяване и организиране на задачите, като същевременно подобряват сътрудничеството.

Включени са шаблони за фактуриране, отчитане на работното време и финансово управление, повечето от които са съвместими с Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets и Adobe PDF.

Има интеграции с бизнес софтуерни инструменти като Stripe, Shopify и Zapier.

Ограничения на FreshBooks

В рецензиите се споменават затруднения с опцията за електронно плащане, която работи само с някои банки.

Някои потребители съобщават за проблеми при използването на вградената функция за четене на приложението.

Цени на FreshBooks

Lite: 17 $/месец на потребител

Плюс: 30 $/месец за ползване

Премиум: 55 $/месец на потребител

Изберете: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2: 4,5/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4200 отзива)

5. Insightly

чрез Insightly

Insightly е облачен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти, който проследява проекти, продажби и комуникация с клиенти. Фрийлансъри, предприемачи, стартиращи компании и малки предприятия могат да го използват за управление на имейл маркетинг, проекти, индивидуални задачи, контакти и потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Insightly

Функциите за управление на контактите и потенциалните клиенти ви помагат да централизирате информацията си и да следите възможностите за продажби и взаимодействията с клиентите.

Библиотеката с шаблони включва опции за управление на проекти, маркетингови кампании, информация за продажбите, управление на контакти, бизнес отчети и др.

Интеграциите обхващат популярни бизнес инструменти като QuickBooks, Gmail и Outlook.

Разширените функции за отчитане предоставят информация за данните по проектите, маркетинга и продажбите.

Ограничения на Insightly

Някои потребители съобщават за затруднения при използването на интерфейса и достъпа до проследяване на имейли в мобилното приложение.

Достъпът до пълния пакет Insightly може да бъде твърде скъп за стартиращи компании, малки предприятия и свободни професионалисти.

Цени на Insightly

CRM Plus: 29 $/месец на потребител

CRM Professional: 49 $/месец на потребител

CRM Enterprise: 99 $/месец на потребител

All-in-One Plus: 349 $/месец

All-in-One Professional: 899 $/месец

All-in-One Enterprise: 2599 $/месец

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (над 600 отзива)

6. HubSpot CRM

чрез HubSpot CRM

HubSpot CRM е проектиран да управлява взаимодействията с клиенти и да оптимизира вашия процес на продажби, и е фантастична алтернатива на 17Hats. Използвайте го за проследяване на сделки, управление на контакти, анализ на продажбите и имейл маркетинг, и се наслаждавайте на достъп от облака от всеки таблет, мобилно устройство или компютър с интернет връзка.

HubSpot ви позволява да добавите и други полезни софтуерни инструменти за управление на бизнеса. ?

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Цялостната система за управление на контакти проследява контактната информация, позволява ви да добавяте подробни бележки и подобрява взаимодействието с клиентите.

Библиотеката с шаблони включва безплатни, персонализирани опции за неща като имейл маркетинг, комуникация с клиенти, проследяване на потенциални клиенти, целеви страници и формуляри за контакт.

Възможни са интеграции с други инструменти, включително Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics и друг софтуер на HubSpot.

Автоматизацията на маркетинговите кампании и проследяването на потенциални клиенти помагат за оптимизиране на процеса на продажбите.

Ограничения на HubSpot CRM

Някои отзиви от малки предприятия споменават проблеми, свързани с достъпността на подобрени планове, маркетингови добавки и други допълнителни такси.

Потребителските отзиви споменават за трудности при използването и разбирането на функциите на работния процес.

Цени на HubSpot CRM

Безплатни инструменти: 0 $

CRM Suite за физически лица и малки предприятия —Starter: 30 $/месец на потребител

CRM Suite за физически лица и малки предприятия —Professional: 1781 USD/месец на потребител

CRM Suite за бизнеса и предприятията — Professional: 1781 $/месец на потребител

CRM Suite за бизнеса и предприятията — Enterprise: 5000 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3800 отзива)

7. Dubsado

чрез Dubsado

Dubsado е платформа за управление на бизнеса за малки предприятия и предприемачи с функции, предназначени да автоматизират процесите и да оптимизират работния ви поток. Потребителите могат да създават договори и персонализирани формуляри, да автоматизират комуникацията по имейл с клиенти и да обработват фактури от един пакет.

Най-добрите функции на Dubsado

Функциите за управление на клиенти организират подробностите по проектите, контактната информация, историята на комуникацията и др.

Библиотеката с шаблони включва предварително проектирани формуляри, договори, фактури, маркетингови имейли и предложения за проекти.

Функциите за автоматизация на работния процес ви позволяват да настроите тригери и действия за комуникация с клиенти и създаване на проекти.

Интеграциите включват популярни приложения и услуги като QuickBooks, Zapier и Xero.

Ограничения на Dubsado

Някои отзиви споменават проблеми при създаването на различни видове фактури и необходимостта от допълнителна персонализация.

Потребителите съобщават за крива на обучение при използването на работните процеси, като грешките водят до проблеми като случайно изпращане на автоматизирани имейли в неподходящо време.

Цени на Dubsado

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Premier: 40 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Dubsado

G2: 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

8. HelloLeads

чрез HelloLeads

HelloLeads е платформа за управление на потенциални клиенти, предназначена да подобри комуникацията с клиентите за бизнеса от всякакъв мащаб. Използвайте я за генериране на потенциални клиенти, поддържане на връзки, анализи и други, като ускорите работния си процес, за да спестите време и да продавате повече.

Най-добрите функции на HelloLeads

Библиотеката с шаблони предлага десетки опции за имейл маркетинг и кампании.

Опциите за интеграция включват популярни платформи за генериране на лийдове от трети страни, SMS доставчици и услуги за облачни разговори.

Инструментите за управление на контакти и потенциални клиенти ви помагат да проследявате всичките си потенциални клиенти и контакти на едно място, за да подобрите продажбите си.

Анализите на продажбите предоставят подробни отчети, предназначени да помогнат за идентифициране на потенциални области за подобрение.

Ограничения на HelloLeads

Някои отзиви от собственици на малки фирми посочват необходимостта от подобрени аналитични функции и по-удобен за ползване интерфейс на мобилното приложение.

Безплатният план е ограничен до 250 потенциални клиенти или записи на клиенти и 10 списъка.

Цени на HelloLeads

Безплатно

Essential: 5 $/месец на потребител

Enterprise: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HelloLeads

G2: Н/Д

Capterra: 4/5 (3+ отзива)

9. Agiled

чрез Agiled

Agiled е платформа за управление на бизнеса, предназначена за свободни професионалисти и малки предприятия. Това е отлична алтернатива на 17Hats с инструменти за фактуриране, проследяване на времето, управление на проекти, сътрудничество в екип и подобряване на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Agiled

Цялостните функции за управление на проекти ви позволяват да създавате задачи, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка на задачите за отделните членове на екипа.

Десетки персонализирани шаблони за фактуриране, оферти, договори, проектни прогнози, поръчки за покупка и отчети за продажбите.

Над две дузини интеграции с популярни инструменти като Wise, TimeCamp, ZohoBooks и Asana.

Инструментите за сътрудничество позволяват на потребителите да създават списъци със задачи, да споделят файлове и да комуникират в реално време, за да оптимизират работния процес на вашия екип.

Ограничения на Agiled

Някои отзиви споменават необходимостта от подобрено визуално персонализиране, проследяване на разходите и интеграция на плащанията.

Безплатният план е ограничен до двама клиенти и 100 потенциални клиенти.

Агилизирано ценообразуване

Основно: Безплатно

Про: 9,99 $/месец на потребител

Премиум: 14,99 $/месец на потребител

Agiled оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (330+ отзива)

10. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce CRM е популярен софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, базиран в облака. Той предоставя пълен набор от инструменти, които оптимизират бизнес процесите, подобряват продажбите и поддържат печеливши взаимоотношения с клиентите. Потребителите имат и възможност да добавят няколко други полезни софтуерни опции за управление на бизнеса.

Най-добрите функции на Salesforce

Множество интеграции с инструменти като Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira и Dropbox

Инструментите за анализ и отчитане предоставят ценна информация за продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.

Инструментите за автоматизация на маркетинга ви позволяват да поставите управлението на социалните медии и имейл маркетинга на автопилот.

Цялостна система за управление на обслужването на клиенти, която ефективно обработва заявки за поддръжка, запитвания от клиенти и комуникации.

Ограничения на Salesforce

Някои отзиви от собственици на малки фирми съобщават за годишни увеличения на таксите, които са прекалено високи за техните бюджети.

Някои потребители споменават такси за допълнителни функции, които увеличават цената над обявената цена.

Цени на Salesforce

Малък бизнес CRM Starter: 25 $/месец на потребител

Малък бизнес CRM Професионалист в продажбите: 80 $/месец на потребител

Малък бизнес CRM Service Professional: 80 $/месец на потребител

Малък бизнес CRM Marketing Cloud Account Engagement: 1250 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Готови ли сте за промяна?

С толкова много алтернативи на 17Hats, няма съмнение, че вашият екип ще намери идеалния инструмент за управление на бизнеса, който отговаря на всички ваши основни нужди.

Все още не сте сигурни откъде да започнете? Какво ще кажете за най-доброто в нашия списък, с най-добрия софтуер „всичко в едно“ за управление на проекти, изпълнение на задачи и спестяване на време – ClickUp.

С стотици гъвкави функции за ефективно управление на проекти, клиенти и работни процеси, това е идеалната алтернатива на 17hats за практически всеки екип. Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как производителността ви достига нови висоти. ?