10 софтуера за правни работни процеси, които ще поддържат организацията на адвокатските кантори през 2025 г.

Юристите изпълняват много функции, от въвеждане на данни и подготовка на правни документи до приемане на клиенти. Това не е лесен живот – освен ако не разполагате с първокласен софтуер за правни работни процеси, който да поддържа гладкото протичане на операциите.

Софтуерът за управление на правния работен процес подобрява правните процеси с инструменти за автоматизация на документи и други функции, така че вашият екип да може да се съсредоточи върху важните неща.

Това ръководство представя 10-те най-добри софтуера за правни работни процеси за адвокатски кантори и правни отдели. Сравнете основните функции, цени, ограничения, отзиви и други, за да намерите инструмента за правни работни процеси, който най-добре отговаря на вашите нужди и изисквания.

Какво е софтуер за правни работни процеси?

Първо, нека подчертаем какво може да направи софтуерът за правни работни процеси за вашия правен екип. Можете да прескочите напред към интересната част, ако вече сте запознати с инструментите за правни работни процеси.

Софтуерът за управление на правния работен процес ви позволява да оптимизирате ежедневието си с функции като:

Автоматизация на фактурирането, отчитането на разходите и проследяването на времето

Управление и автоматизация на правни документи

Управление на задачите и автоматизация

С други думи, всичко се свежда до тази прекрасна автоматизация на процесите.

Софтуерът за правни работни процеси може да прави и други неща, като улесняване на сигурната комуникация с клиенти и сътрудничество в реално време. Но поставянето на рутинните задачи на автопилот и минимизирането на човешките грешки обикновено е основният фокус.

Какво трябва да търсите в софтуера за правни работни процеси?

Трябва да знаете какво искате, за да изберете подходящите решения за правния работен процес за вашия екип. Ето някои неща, които трябва да имате предвид:

Автоматизация: Намерете инструмент, който автоматизира повтарящите се задачи и отнемащите време бизнес процеси.

Управление на клиенти: Ще ви е необходим инструмент, който помага за Ще ви е необходим инструмент, който помага за управлението на клиенти , процесите по приемане, въвеждането и обслужването на клиенти с директна и сигурна комуникация.

Сътрудничество: Изберете инструмент, който ви свързва с вашия екип за сътрудничество в реално време, известия, автоматизирано възлагане на задачи и управление на проекти.

Управление на бази данни: Потърсете софтуер, който съхранява всички данни, свързани с вашите клиенти, правната практика, делата и контактите ви, на едно сигурно място.

Интеграция : Изберете софтуер, който се интегрира с другите ви инструменти, за да обедините данните си в единен контролен панел.

Отчитане: Изберете инструмент, който ще подобри управлението на вашата практика и рентабилността с анализ на данни, проследяване на KPI и мониторинг на производителността.

Пропуснали ли сме нещо? Може би търсите софтуер за управление на служителите във вашата фирма или автоматизирано фактуриране. Каквото и да е, то също е важно! Запишете го, преди да се впуснете в интересните неща.

10-те най-добри софтуера за правни работни процеси

Добре, вече официално знаете какво да търсите в софтуера за автоматизация на правния работен процес! Сега сте готови да намерите инструмент, който ви харесва, и да се насладите на свободата на автоматизираните работни процеси и подобрените правни процедури.

Автоматизацията автоматично задейства резултати, когато се извърши действие в ClickUp, ускорявайки работния ви процес за всички видове правни задачи.

ClickUp е всеобхватно решение за управление на проекти, създадено да помага на екипи от различни индустрии да планират, организират и изпълняват работните си процеси по най-ефективния възможен начин. Това е единственият инструмент, който е достатъчно мощен, за да обедини цялата ви работа – в различни приложения – в една единствена сигурна платформа.

С стотици функции за сътрудничество, включени във всеки ценови план, ClickUp е идеалното място за връзка с клиенти, други юридически специалисти и други.

Персонализираните или предварително създадени автоматизации в ClickUp също играят важна роля в създаването на организирани правни работни процеси. Независимо дали оптимизирате предаването на проекти, процеса на приемане на клиенти или търсите по-ефективен начин за разпределяне на задачи, автоматизацията на работния процес в ClickUp е вашият отговор. Автоматизацията на правния работен процес помага да се елиминират ненужните административни задачи, които затрудняват деня ви, оставяйки повече ценно време, за да се съсредоточите върху правни проучвания, консултации и други.

Ще имате достъп и до над 1000 готови за употреба шаблона, включително шаблона за управление на правни проекти на ClickUp. Той ще проследява напредъка и ще подобри сътрудничеството в екипа при проучвания, съдебни спорове, договори и всичко друго, с което се занимавате.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Може да е необходимо известно време, за да се приспособите към богатия набор от функции на ClickUp.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Smokeball

чрез Smokeball

Smokeball е софтуер за управление на правната практика, който помага на малките адвокатски кантори и самостоятелно практикуващите адвокати да управляват дела, документи, сътрудничество и комуникация с клиенти. Използвайте функции като софтуер за проследяване на работното време на адвокатите, автоматизация на документи и управление на имейли, за да поддържате организация и да увеличите производителността.

Най-добрите функции на Smokeball

Функции за автоматизация на задачи като създаване на документи, имейли и планиране на задачи

Първокласната система за управление на документи ви позволява да организирате и търсите файловете си отвсякъде.

Инструментите за финансово управление ви позволяват да управлявате разходите, да проследявате отработените часове и да автоматизирате създаването на фактури.

Над 15 интеграции със софтуер като Microsoft Word, Zoom и QuickBooks Online

Ограничения на Smokeball

Някои потребителски отзиви споменават проблеми с това, че услугата не е изцяло базирана в облака.

Според някои отзиви може да доведе до проблеми в комуникацията с клиенти поради несъвместимост на браузъра.

Цени на Smokeball

Сметка: 39 $/месец на потребител

Boost: 89 $/месец на потребител

Grow: 179 $/месец на потребител

Prosper+: 219 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Smokeball

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

3. MyCase

чрез MyCase

MyCase е цялостен софтуер за управление на правни услуги, предназначен за практики от всякакъв мащаб, от независими правни асистенти до корпоративни правни отдели. Той предлага инструменти за подобряване на процесите, автоматизация на документи, управление на фактуриране и др.

Най-добрите функции на MyCase

Инструментите ви позволяват да създавате персонализирани работни процеси за рутинни задачи, за да можете да сведете до минимум човешките грешки.

Функциите включват формуляри за регистрация на клиенти, електронен подпис и вградени клиентски портали за вашите правни услуги.

Разширените аналитични инструменти предлагат информация за финансите, работните процеси и управлението на делата във вашата фирма.

Интеграция с Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks и други популярни инструменти

Ограничения на MyCase

Някои отзиви от адвокатски кантори споменават проблеми при управлението на клиенти, които имат няколко дела.

Изтеглянето на данни може да бъде ограничено, според отзивите на потребителите.

Цени на MyCase

Базов пакет: 49 $/месец на потребител

Предимство: 79 $/месец на потребител

Разширена версия: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MyCase

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

4. Clio

чрез Clio

Clio е софтуер за управление на правни работни процеси, който оптимизира начина, по който работите и управлявате делата си. Той е базиран в облака и предлага функции като проследяване на времето, фактуриране, управление на документи и комуникационни инструменти за подобряване на производителността и организацията във вашия правен отдел.

Най-добрите функции на Clio

Съхранението в облак ви позволява да имате достъп и да споделяте информация по дела и важни документи навсякъде и по всяко време.

Функциите за привличане на клиенти осигуряват висококачествено преживяване с автоматизирани имейли за проследяване и напомняния за кореспонденция, за да се гарантира навременна комуникация и добро впечатление.

Функциите за фактуриране и издаване на фактури позволяват на потребителите да създават и изпращат фактури, да изискват плащания , да ги проследяват и да автоматизират финансовите отчети.

Над 200 интеграции с популярни инструменти за управление на практиката

Ограничения на Clio

Някои потребители съобщават за затруднения при приемането на плащания от клиенти, които предпочитат да плащат с чек или ACH.

Няма функции за възстановяване на файлове, които са били случайно изтрити, което е причинило проблеми на някои потребители.

Цени на Clio

EasyStart: 39 $/месец на потребител

Essentials: 69 $/месец на потребител

Разширена версия: 99 $/месец на потребител

Пълен пакет: 129 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clio

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

5. Filestage

чрез Filestage

Filestage е мощна платформа за сътрудничество по проекти между екипи от всякакъв размер. Тя не е проектирана специално за юридически екипи, но разполага с всичко необходимо, за да оптимизирате работния си процес и да поддържате проектите си в правилната посока.

Най-добрите функции на Filestage

Коментарите в реално време ви позволяват да давате незабавна обратна връзка и подобряват сътрудничеството с членовете на екипа.

Контролът на версиите гарантира, че вашият екип винаги работи с актуални версии на всеки файл, което означава по-малко грешки и по-малко объркване.

Функцията за сигурно споделяне на файлове гарантира, че чувствителната информация и документите по делата са достъпни само за оторизирани потребители.

Цената на платените планове покрива неограничен брой членове на екипа, вместо да се начисляват допълнителни такси за всеки потребител.

Ограничения на Filestage

Липсват някои специфични функции, свързани с правото, които са налични в други софтуери за управление на правни въпроси.

Безплатната версия е ограничена до два активни проекта и 2 GB памет.

Цени на Filestage

Безплатно

Базов: 59 $/месец

Професионална версия: 299 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Filestage

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

6. Onit

чрез Onit

Onit е специализирана в създаването на софтуерни решения за оптимизиране на бизнес операциите. Марката предлага няколко специализирани продукта, включително OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

OnitX ELM ви позволява да опростите работния си процес, да проследявате важни показатели, да подобрите сътрудничеството и да максимизирате вътрешните и външните икономии. Това е софтуер за правни работни процеси, който може да се персонализира, с нискокодов двигател, идеален за корпоративни правни отдели и големи адвокатски кантори.

Най-добрите функции на Onit

Персонализирани табла и лесни за употреба интерфейси, които правят вашата правна дейност по-ефективна.

Цялостни инструменти за отчитане и анализ предоставят информация за рентабилността, управлението на делата и областите на практика.

Инструментите за автоматизация на правния работен процес се занимават с въвеждането на данни, създаването на документи, фактурирането и др.

Платените планове обхващат неограничен брой служители, вместо да се начисляват такси за всеки потребител.

Ограничения на Onit

Липсата на обратна връзка от потребителите на популярните платформи за ревюта затруднява преценката на стандартното преживяване с продукта.

Отзивите от някои правни операции сочат, че месечната цена е твърде висока за техния бюджет.

Цени на Onit

Стандартен: 700 $/месец

Професионална версия: 900 $/месец

Премиум: 2000 долара на месец

Оценки и рецензии за Onit

G2: 3,8/5 (2+ отзива)

Capterra: Н/Д

7. Отметка

чрез Checkbox

Checkbox е платформа за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект, предназначена за фирми от различни сектори, включително юридически кантори. Тя предоставя софтуер за вътрешни юридически услуги, който не изисква програмиране и може да подобри стойността и скоростта на вашите услуги, като направи по-добро впечатление на клиентите.

Най-добрите функции на Checkbox

Разпределяйте работата в своя вътрешен правен екип въз основа на капацитет или специализация.

Създавайте и актуализирайте решения за работни процеси без кодиране с визуален интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който всеки може да използва.

Интеграцията с инструменти като Slack, Microsoft Teams, Google Drive и DocuSign позволява на екипите да обработват комуникации и заявки от различни източници.

Аналитичните данни предоставят информация за състоянието на задачите, обема на работата, типа на проекта и средното време за изпълнение на заявките.

Ограничения на отметката

Липсата на обратна връзка в популярните платформи за рецензии затруднява оценката на типичното потребителско преживяване.

Checkbox не предоставя на заинтересованите клиенти достъп до информация за цените на своя уебсайт или на популярни сайтове за ревюта.

Цени на Checkbox

Потребителите трябва да се свържат с Checkbox за демонстрация, за да получат информация за цените.

Оценки и рецензии с отметки

G2: Н/Д

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

8. Kissflow

чрез Kissflow

Kissflow е платформа, базирана в облака, която автоматизира работните процеси с двигател без код. Правните екипи могат да създават персонализирани решения без да се нуждаят от технически познания, като автоматизират повтарящи се задачи и оптимизират производителността само с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Kissflow

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” ви позволява бързо да създавате формуляри, правни документи и работни процеси, без да са ви необходими познания по програмиране.

Инструментите за картографиране на процеси ви позволяват лесно да визуализирате сложни процеси и да ги картографирате в диаграми и процеси.

Инструментите за анализ и отчитане ви позволяват да вземате информирани решения, да създавате персонализирани отчети и да проследявате бизнес резултатите.

Интеграция с приложения като Google Drive и Slack за оптимизиране на бизнес процесите и подобряване на производителността

Ограничения на Kissflow

Не е специално проектиран за правния сектор и може да липсват функции, които са налични в специализирания софтуер за правни работни процеси.

Базовият план не предлага достъп до разширени функции като външни потребители и възможност за създаване на частен клъстер.

Цени на Kissflow

Базов: 1500+ долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)

9. Подходът на Osprey

чрез Osprey Approach

Osprey Approach е комплексна правна услуга, която предоставя инструменти за всичко – от управление на работния график и работния процес до финансова отчетност. Тя включва проследяване на времето, автоматизирано фактуриране, управление на документи в облака, гладко въвеждане на клиенти и сигурна комуникация.

Най-добрите функции на Osprey Approach

Автоматизираното създаване на правни формуляри и управление на документи ви позволява да спестите време, да намалите човешките грешки и да поддържате файловете организирани в достъпна библиотека.

Функциите за управление на практиката, делата и клиентите помагат да свържете всички области на вашата правна практика, за да подобрите ефективността и успеха си.

Финансовите инструменти оптимизират процесите в края на месеца и централизират финансовите операции на една платформа за по-добра видимост.

Инструментите за управление на клиенти модернизират процеса на регистрация и улесняват управлението на делата.

Ограничения на Osprey Approach

Някои потребителски отзиви съобщават за проблеми с навигацията в интерфейса и използването на добавки.

Osprey Approach не предоставя на потенциалните клиенти достъп до информация за цените на своя уебсайт или на популярни сайтове за рецензии.

Цени на Osprey Approach

Потребителите трябва да резервират консултация с екипа на Osprey Approach, за да получат информация за цените.

Оценки и рецензии за Osprey Approach

G2: 4,7/5 (над 8800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

10. TeamConnect

чрез Mitratech

TeamConnect е ELM платформа на Mitratech, предназначена за правни операции от всякакъв мащаб. Тя предоставя инструменти за фактуриране, финансово управление, управление на документи, автоматизация на правния работен процес и няколко други области на управление на дела.

Най-добрите функции на TeamConnect

Централизираната платформа за управление на данни съхранява всички ваши документи на едно място, до което имате достъп отвсякъде и по всяко време.

Автоматизацията на работния процес в юридическата сфера ви позволява да оптимизирате процесите и да намалите вероятността от грешки.

Персонализираните отчети позволяват на вашите екипи да генерират отчети въз основа на конкретни критерии за информацията, от която се нуждаете, когато ви е необходима.

Инструментите за сътрудничество и комуникацията в реално време позволяват на членовете на екипа да работят заедно по-ефективно.

Ограничения на TeamConnect

Някои рецензии посочват необходимостта от по-бърз и интуитивен потребителски интерфейс.

TeamConnect не предоставя достъп до информация за цените на своя уебсайт или на популярни сайтове за рецензии.

Цени на TeamConnect

Потенциалните клиенти трябва да поискат демонстрация на TeamConnect, за да получат достъп до информация за цените.

Оценки и рецензии за TeamConnect

G2: 4,7/5 (10+ отзива)

Capterra: 5/5 (1+ рецензия)

Подобрете работния процес на вашата адвокатска кантора

Ако конкурентите ви имат достъп до автоматизирано управление на задачите, проследяване на крайните срокове и управление на документи, защо вие да нямате?

Софтуерът за правни работни процеси ви освобождава време и ресурси, за да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре – обслужването на вашите клиенти.

Изпреварете конкуренцията с най-гъвкавия и богат на функции софтуер за управление на правния работен процес. Регистрирайте се в ClickUp още днес (безплатно)!