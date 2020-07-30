Преглед на Shortcut 2025 (характеристики, предимства, недостатъци и цени)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво е Shortcut?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Shortcut е инструмент за управление на проекти, специално разработен за екипи за разработка на софтуер. "}},{"@type":"Question","name":"Кой може да използва Shortcut?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Shortcut е предназначен предимно за софтуерни разработчици, особено за тези, които използват методологиите за разработка на софтуер Agile, Scrum или Kanban. "}}]}

Обмисляте да използвате Shortcut за вашата компания?

Shortcut е инструмент за сътрудничество за съвременни софтуерни екипи, който ще им помогне да завършат проектите си.

Но разполага ли софтуерът Shortcut с подходящите функции, за да подкрепи вашия екип?

За да отговорим на този въпрос, ще използваме примери от супер амбициозния (и изключително зает) екип от разработчици на приложения от Силициевата долина.

В този преглед на Shortcut ще говорим за неговите функции, предимства, недостатъци и цени, за да ви помогнем да определите дали това е подходящият софтуер за управление на проекти за вас!

Какво е Shortcut?

Shortcut е инструмент за управление на проекти, специално разработен за екипи за разработка на софтуер. С прост интерфейс в стил Kanban, той предлага изчистено изживяване за по-добра екипна работа.

И това е в общи линии философията на Shortcut – да предостави платформа, на която софтуерните екипи да работят заедно и да създават продукти. Тя ви помага да:

Планирайте забавяния и спринтове по проекти

Автоматизирайте и управлявайте работните процеси

Визуализирайте напредъка на проекта

Оптимизирайте проектите си в различни платформи за разработка на софтуер

По същество, всичко, от което се нуждаете, за да „покориш“ софтуерното разработване. Ами, поне така смятат някои хора!

С опростено потребителско изживяване, софтуерът Shortcut помага както на основните инженерни, така и на продуктовите мениджърски екипи да управляват проектите си лесно.

Кой може да използва Shortcut?

Shortcut е предназначен предимно за софтуерни разработчици, особено за тези, които използват методологиите за разработка на софтуер Agile, Scrum или Kanban.

Искам да кажа, че ако не сте екип за разработка на софтуер, все пак можете да използвате Shortcut, но защо да използвате инструмент, който не е създаден за вас?

Той е подходящ и за отдалечени софтуерни екипи и се предлага като:

Уеб приложение

Десктоп приложение за Windows и Mac

Мобилно приложение за Android и iOS

Сигурни сме, че преди да купите софтуера, се чудите какви са функциите на Shortcut.

Нека да разгледаме основните характеристики на софтуера Shortcut.

4 основни характеристики на Shortcut

Shortcut е създаден, за да се бори със силовия ефект или ограничения поток на информация, който забавя проектите за разработка на софтуер.

В резултат на това той е изграден на принципа на прозрачност и лекота на употреба.

Така че, без да губим повече време, нека се впуснем в тях!

А. Проекти

В платформата Shortcut проектите са основни функционални области, които обхващат всички истории на даден проект. (Повече за историите след малко. )

Мислете за тях като отдели, бизнес вертикали или отворени области на фокус, които могат да бъдат маркирани с цветове за лесно разпознаване.

Нека разгледаме например как екипът на Pied Piper може да дефинира своите проекти в Shortcut.

Членовете на екипа като Ричард, Динеш и Гилфойл се грижат за основната технология на приложението, която може да бъде разделена на проекти като:

Frontend

Бакенд

Междувременно, техният приятел Ерлих Бахман се фокусира върху...

Б. Истории

Историите са вашите стандартни, ежедневни задачи, които са възложени на всеки.

Shortcut ви позволява да категоризирате задачите в 3 типа истории:

Характеристики : задачи, свързани с функционалността на софтуера

Бъгове : проблеми, които трябва да бъдат отстранени

Домашни задължения: задачи, които не са нито едно от горните, но трябва да бъдат възложени

„Нито едно от горните?“

Да.

Това е доста широка категоризация за домакинските задачи.

Но това е, с което трябва да се справите в този софтуерен инструмент за управление на проекти.

Ако не сте софтуерен екип, буквално ще имате тон натрупани задачи.

Освен това можете да създадете шаблон за тези типове истории и да добавите задачи в рамките на всяка история; обаче всяка история трябва да бъде вградена в проект.

Потребителите работят по истории в зависимост от работния процес на проекта, който е персонализиран, поетапен процес за завършване на проекта.

Ето един пример за типичен работен процес:

Непланирано -> Планирано -> В процес -> В преглед -> Завършено

Можете също да го персонализирате, за да отговаря на нуждите на вашия проект.

По този начин можете да персонализирате процеса на създаване на всяка история от замисъла до завършването, което може да ви донесе рядко оценяване от мрежовия инженер Гилфойл:

Освен това, ако продуктовият мениджър иска да прегледа напредъка на проекта си, просто трябва да отиде на страницата „Истории“. Тази страница прилича на табло Kanban, където всяка задача е представена като карта, а тези с най-висок приоритет се появяват в горната част на всяка колона.

Тук можете да плъзгате и пускате всяка карта, за да актуализирате нейния напредък, или да ги сортирате по тип история за бързо сътрудничество.

Това е чудесно за хора като Джаред, който обича всичко, свързано със Scrum и Agile !

C. Епични задачи и етапи

Вероятно имате стотици задачи, които членовете на вашия екип трябва да изпълнят.

Но как да се справите с всички тях?

Тук на сцената се появяват Epics .

За съжаление, не е толкова вълнуващо, колкото звучи.

Епиците са по същество просто категории.

За лесно управление на задачите можете да обедините няколко истории (дори от различни проекти) в една епична история.

В края на краищата, историите правят Epic! Разбрахте ли?

Какъв вид „епично“ приключение може да предприеме този екип?

Тъй като Epics се занимава с междуотраслово сътрудничество, екипът може да класифицира въвеждането на продукта като Epic.

Тя включва истории от проекти като съдържание, кодиране, потребителски интерфейс и др.

Ето как изглежда страницата на Shortcut Epic:

След като имате достатъчно епични задачи, можете да ги групирате като етапи за по-добро планиране на проекта.

Епични истории, истории, важни събития – знаем, че е много информация, дори и да сте инженерни екип.

Но ако сте фен на жонглирането с множество объркващи термини в главата си, това е идеалният избор!

За останалите от нас, ето кратко резюме на йерархията на тези характеристики:

Проектите са основни функции, отдели или вертикали.

Историите са ежедневни задачи, свързани с даден проект.

Епиците са компилации от няколко истории от различни проекти.

Етапите съдържат епични задачи

Забележка: Потребителят не може да добави персонализирано поле към някоя от тези характеристики.

D. Интеграции

Не може да се създаде софтуер за разработка без множество опции за интеграция, нали?

В идеалния случай не би трябвало да се налага да интегрирате нищо в перфектния инструмент, но това е друга история.

Shortcut предлага редица интеграции, които ви помагат да комуникирате, съхранявате данни, планирате събития и да правите много други неща на различни платформи.

Можете да го интегрирате с множество инструменти и софтуер, като:

Bugsnag: софтуер за наблюдение и отчитане на грешки

Google Calendar: онлайн приложение за планиране

Slack: инструмент за комуникация между отдалечени екипи

GitHub: платформа за разработка на софтуер

Zendesk: приложение за обслужване и управление на клиенти

Освен това всеки разработчик може да използва Shortcut API, за да създаде персонализирана интеграция или да автоматизира процеси за подобрена функционалност.

Предимствата на Shortcut

С всички тези характеристики е ясно, че софтуерният инструмент за разработка Shortcut има няколко полезни функции.

Ето кратък поглед върху някои от предимствата на използването му:

A. Удобен за ползване интерфейс

Екипът на Shortcut създаде Shortcut, за да оптимизира процеса на разработване на софтуер.

Защо?

Повечето софтуерни разработчици имат неприятния опит да работят с тромав, остарял софтуер, който забавя работния им процес.

Ето защо Shortcut е разработен като софтуер, който е лесен за използване от повечето инженери.

За лесен достъп до функциите, повечето от тях могат да бъдат намерени в лявата странична лента на началния екран на Shortcut.

Но не забравяйте, че това е инструмент, създаден за софтуерни екипи.

За тях това е лесно.

Ако не сте свикнали с него, всички епични истории, важни събития и разкази могат да ви докарат до объркващо приключение .

Б. Лесна функция за търсене

След като проектът ви започне, вашите истории ще се натрупват.

Ето защо Shortcut предлага лесно филтриране и търсене на вашите истории, епоси, работни процеси и проекти.

Освен това има глобална лента за търсене на Stories и Epics.

Тук резултатите от търсенето ви ще се показват в два различни раздела (озаглавени Stories и Epics) и ще бъдат кодирани с цветове според проекта, към който са присвоени.

В идеалния случай не би трябвало да разчитате на функцията за търсене, за да навигирате в процесите си, но поне има някакъв вид решение...

C. Създаден за гъвкави екипи

Софтуерен инструмент за управление на проекти без Agile функции е безсмислен, нали?

Но с Shortcut можете да управлявате Scrum, Kanban и всичко между тях.

Всъщност дори имената на основните му функции (като Stories и Epics) приличат на концепциите на Agile!

Съдържа и множество диаграми, които ще ви помогнат да създавате по-добри продукти по-бързо.

Например, получавате диаграми, които ви помагат да следите напредъка на проекта, като диаграми на кумулативния поток, диаграми на изразходването и диаграми, които ви помагат да изчислите инженерната скорост на цялата компания.

6 ограничения на Shortcut (с решения)

Разбира се, Shortcut е софтуер, който би могъл да направи Гилфойл щастлив:

Но той има и някои ограничения.

Макар Shortcut да не е „лош инструмент“, той има 6 сериозни недостатъка:

(кликнете върху връзките, за да прескочите към конкретен недостатък)

Забележка: Това ревю на Shortcut подчертава как една мощна алтернатива на Shortcut като ClickUp може да реши всички проблеми, с които може да се сблъскате с Shortcut.

Но какво е ClickUp?

ClickUp е водещият в света инструмент за дистанционно управление на проекти, който се използва от екипи в различни компании – от стартиращи фирми до гиганти. С широка гама от функции за гъвкаво управление на проекти и сътрудничество, той предлага всичко , от което се нуждае всеки вътрешен или виртуален екип във всяка индустрия!

Продължете да четете, за да научите за някои основни ограничения на Shortcut и как ClickUp може да ги реши:

Недостатък № 1 на Shortcut: Таблото не може да се персонализира

Разбира се, таблото на Shortcut е лесно за забелязване в колоната отляво.

Тя ще ви покаже информация за историите или задачите, които са ви възложени.

Но това е всичко!

Освен това, таблото за управление е доста ограничено.

Например, той не може да бъде персонализиран, а това може да бъде огромен проблем.

Помислете си.

Всяка сутрин, когато влизате в работа, първото нещо, което проверявате, е таблото ви.

Но без богат, персонализируем табло, ще бъдете принудени да претърсвате много раздели и данни, за да намерите това, което искате!

Това не само ще забави напредъка ви, но и ще ви остави изключително разочаровани.

Решението на ClickUp: множество изгледи , които се адаптират към различни стилове на проекти

Multiple Views на ClickUp предлага различни изгледи на работната среда, за да помогне на виртуалните екипи да използват този, който отразява точно нуждите на техния проект.

Най-добрата част?

За максимална гъвкавост можете да превключвате между тези изгледи в рамките на един и същ проект!

Ето какво ви предлага тази платформа за управление на проекти:

Недостатък № 2 на Shortcut: Липса на мощни функции за създаване на документи

Качественото разработване на софтуер не се състои само от кодиране.

Включва и малко старомодно писане!

Ще трябва да документирате проектите си, да правите предложения за нови или просто да обмисляте концепции.

Shortcut се опитва да ви помогне в това чрез функцията си Write.

Той предлага обичайните основни функции за писане, като:

Автоматични списъци с булети

Форматиране на заглавия и текст

Функции за сътрудничество, като споделяне и коментиране

Но това е всичко.

Без нищо, което да го отличава от другите приложения за писане, единственото предимство на Write е, че не е нужно да напускате прозореца на Shortcut, за да напишете нещо.

И това не прави много за подобряване на вашето преживяване.

Можете също така да отворите нов документ в Word или Google, за да се насладите на пълноценното писане, с което сте свикнали!

Ако наистина искате да създавате документи с лекота в рамките на вашия инструмент за управление на проекти, обмислете ClickUp Docs.

Решението на ClickUp: Документирайте всичко с ClickUp Docs

С ClickUp Docs той може да запази цялата тази полезна информация, за да я използва по-късно.

Той ви позволява да създавате подробни документи във всеки проектен пространство.

Той ви предлага и множество уникални функции, като например:

Богато форматиране на текст за създаване на подробни документи

Вграждане на страници в документи за по-нататъшна категоризация

Настройваеми права за достъп

Създаване на шаблон на документ за бъдеща употреба

Маркиране на членове в документи

Присвояване на различни хора

Експортирайте документи като HTML, PDF и Markdown файлове

Позволете на Google да индексира тези документи, за да се показват в резултатите от търсенето!

С ClickUp Docs ще имате суперсили, за да създадете своя собствена вътрешна Wiki!

Недостатък № 3 на Shortcut: Недостатъчни функции за (дистанционно) управление на екипа

Разбира се, Shortcut има някои прилични функции за разработка на софтуер и управление на проекти.

Но не е подходящ, когато става въпрос за управление на екип.

За да работи Shortcut, се нуждаете от мотивирани и целенасочени служители, които ръчно ще:

Редовно актуализирайте историите

Дължително информирайте своите ръководители за закъсненията

Изчистете натрупаните задачи

По същество, вие търсите служители с ниво на ангажираност като това на софтуерния дизайнер Динеш:

За съжаление, малцина от нас работят по този начин.

Дори в добрите дни някои неща ще ви убягнат.

Освен това, тъй като все повече хора работят дистанционно, търсенето на функции за дистанционно управление на софтуерни екипи се увеличава.

Без тези характеристики няма да знаете:

Кой работи по коя задача в момента

Ако вашите служители са преуморени или не

Какви задачи ще изпълнява членът на екипа след това

A. Получете обща представа за вашия софтуерен екип с Box view

Чудите се кои от вашите служители се справят отлично със задачите си и кои се нуждаят от допълнителна подкрепа?

Просто отидете в Box View на ClickUp, приложете филтри като „очаквано време“ или „брой задачи“ и ще получите отговора.

Независимо дали управлявате голям или малък екип, изгледът Box ще ви помогне да следите напредъка на задачите на всеки изпълнител и дори ще ви помогне да разберете дали е необходимо да преразпределите задачите.

Освен това можете да си направите представа за тяхната продуктивност, като разгледате процента на изпълнени задачи, приблизителното общо изразходвано време, техните Agile и Scrum точки и много други!

Б. Анализирайте задачите на всеки член на екипа с Profiles и Pulse

Създадена за проектни мениджъри и Scrum майстори, функцията Профили на ClickUp ви дава подробен преглед на задачите на вашия екип.

Тя ви показва:

Над какво са работили

Над какво работят в момента

Над какво планират да работят

Можете да получите достъп до профила на дадено лице от всяка точка на платформата, като кликнете върху името му. И веднъж щом сте там, можете също да добавяте напомняния и да делегирате задачи за тях.

Независимо дали работите с големи или малки екипи, тази функция ще помогне на всеки проектен мениджър да бъде в крак с задачите на своя екип.

Но това не е всичко!

Тази платформа за управление на проекти разполага и с функция Pulse, която използва машинно обучение, за да генерира автоматично отчети за дейността. Това ще подчертае върху какво се фокусира най-много вашият софтуерен екип в момента.

Можете да го използвате, за да проверите:

Нивата на активност на вашия екип през деня

Кой е онлайн и офлайн

Кой работи активно по нещо, за да сътрудничи в реално време

Последните задачи, в които всеки човек е бил най-активен

Недостатък на Shortcut № 4: Липса на вградена функция за проследяване на времето

Това е още един страничен ефект от философията на Shortcut за подредена платформа.

Софтуерът е интегриран с приложение за управление на времето: Clockify.

Но това е единственият избор, който имате!

Да ви се предлага само една интеграция за проследяване на времето е объркващо, тъй като управлението на времето е изключително важно за Agile процесите.

Не забравяйте, че дейностите в софтуера Agile или Scrum винаги са обвързани с време и са взаимозависими. От спринтове до ежедневни срещи, всичко е обвързано с време!

Но ако не използвате Clockify, ще трябва да изтеглите приложението (и вероятно да закупите друг абонамент), за да проследявате времето за проекти в Shortcut.

Решението на ClickUp: Следете използването на времето с разширение за Chrome и интеграции

С помощта на удобното разширение за Chrome на ClickUp можете да записвате точно времето, прекарано за всяка задача, без да се налага да изтегляте допълнително приложение.

Но ако вече използвате софтуер на трета страна за отчитане на времето, можете да го интегрирате с ClickUp. Той разполага с мощни интеграции с популярни програми за отчитане на времето като Everhour, Time Doctor, Toggl и други!

Това ще позволи на членовете на вашия екип да постигнат перфектния баланс между „работно време“ и „лично време“.

Недостатък № 5 на Shortcut: Липса на диаграми на Гант или изглед на времевата линия на проекта

Shortcut може да помогне на софтуерните екипи, които са фокусирани върху резултатите.

Но в стремежа си да улесни работата на техническите специалисти, платформата пропуска възможността да обслужва цялата организация.

В края на краищата, екипи като бизнес развитие, продажби или маркетинг нямат голяма полза от Scrum точките, нали?

Вместо това тези екипи могат да използват интуитивен диаграма на Гант, която им помага при управлението на дългосрочни проекти.

За съжаление, Shortcut няма такъв.

Решението на ClickUp: проследявайте напредъка с диаграми на Гант

Ако сте проектен мениджър, просто трябва да погледнете диаграмата на Гант в ClickUp, за да разберете как напредва проектът ви и да проследите напредъка.

Освен това, диаграмата на Гант на ClickUp може да автоматизира различни процеси по проекта в реално време.

Ето какво може да прави:

Автоматично пренастройване на зависимостите между задачите след препланиране на някоя от тях

Изчислете незабавно процента на завършеност на проекта си въз основа на изпълнените задачи спрямо общия брой задачи.

Сравнете текущия и очаквания напредък в планирания график на проекта

Изчислете незабавно критичния път на проекта си, за да разберете кои задачи трябва да изпълните, за да спазите срока.

Но почакайте... Диаграмите на Гант не са единствените графики, които получавате с тази платформа за управление на проекти.

Мощните табла на ClickUp ви помагат да визуализирате данните от вашия проект с различни диаграми, като:

Освен това всички тези графики са цветни и изключително забавни за използване при проследяване на напредъка.

Недостатък № 6 на Shortcut: Скъпа цена

Знаем какво си мислите: колко струва софтуерът Shortcut?

Ето кратко резюме на това, което ще трябва да платите за Shortcut:

Ценови модел на Shortcut

Софтуерът за управление на проекти Shortcut предлага три стандартни плана:

A. Безплатен план

Предлага неограничени основни функции (като Stories, Projects и Epics) за 1-10 потребители, идеални за малък екип. Но можете да получите достъп до поддръжката на Shortcut единствено чрез неговата потребителска общност.

Б. Стандартен план (8,5 $/потребител на месец)

Поддържа над 11 потребители и включва функция „наблюдател“, която позволява на един гост потребител да наблюдава работното ви пространство, но не и да публикува или участва в проекта. Получавате и приоритетно обслужване на клиенти.

C. План за предприятия

Персонализирани цени с допълнителни функции за сигурност (като SAML Single-Sign-On) и специален мениджър за обслужване на клиенти.

Решение ClickUp: Достъпни цени

Не само че ценовите планове на Shortcut са много ограничени, но и цената скача малко прекалено рязко в стандартния план. В бързоразвиващ се, високофункционален инженерен екип това може да бъде проблем.

Ако сте компания, която държи на цената и качеството, може да искате да разгледате други по-добри софтуери на пазара, като ClickUp.

Той предлага неограничен брой потребители, задачи и 24/7 клиентска поддръжка в безплатната версия!

Освен това платените планове включват множество допълнителни функции, които могат да задоволят нуждите на организации от всякакъв размер – от стартиращи фирми до корпорации.

Най-добрата част?

В сравнение със софтуера Shortcut, ClickUp ви таксува по-малко от половината на потребител на всеки ниво!

Ето ценовите планове на ClickUp:

Безплатен план: неограничен брой задачи и неограничен брой потребители с 24/7 поддръжка на клиенти, завинаги

Неограничен (5 долара на потребител на месец) : предлага функциите на безплатния план + неограничено пространство за съхранение, интеграция с множество инструменти, табла за управление

Бизнес (9 долара на потребител на месец): предлага функциите на неограничения план + двуфакторна автентификация + папки с цели + допълнителни гости и др.

Заключение

Един добър софтуер за управление на проекти предлага място за съвместна работа на вашите продуктови екипи, като същевременно подобрява производителността на вашата компания в цялост.

Въпреки че Shortcut има някои добри характеристики, той има много недостатъци.

А когато сте бързоразвиващ се екип като Pied Piper, не можете да си позволите много недостатъци.

Това, от което вие се нуждаете, е мощен инструмент за управление на проекти като ClickUp.

Този страхотен софтуер разполага с подходящ набор от функции за всички видове съвременни софтуерни екипи и прави дистанционната работа в екип изключително лесна.

Запишете се в ClickUp още днес и празнувайте успеха на проекта с целия си екип – точно като Pied Pipers от Силициевата долина!