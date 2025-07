10 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh của Microsoft To Do vào năm 2025

Bạn là người tối ưu hóa công việc dựa trên nhiệm vụ và đang tìm kiếm một công cụ quản lý công việc mới? Microsoft To Do là một lựa chọn quen thuộc, nhưng nhiều ứng dụng ghi chú khác có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Trong thế giới năng suất, không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người, và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn công cụ khác. Danh sách này bao gồm các lựa chọn thay thế Microsoft To Do hàng đầu, mỗi lựa chọn đều mang đến những tính năng độc đáo riêng.

Sẵn sàng tìm đối thủ cạnh tranh phù hợp với Microsoft To Do để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn? Hãy bắt đầu ngay.

Bạn nên tìm kiếm điều gì ở các lựa chọn thay thế Microsoft To Do?

Khi bạn dấn thân vào thế giới của các mẹo tăng năng suất, ứng dụng danh sách công việc cần làm và công cụ quản lý công việc, đừng chỉ chú ý đến vẻ ngoài thẩm mỹ. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần lưu ý:

Tích hợp mượt mà: Trong thời đại kỹ thuật số kết nối của chúng ta, sức mạnh của một công cụ thường nằm ở khả năng hoạt động hài hòa với các công cụ khác. Một trình quản lý công việc hàng đầu sẽ tích hợp liền mạch với các ứng dụng yêu thích của bạn, tập trung dữ liệu và giúp bạn tránh phải chuyển đổi giữa các nền tảng một cách tẻ nhạt. Khả năng tích hợp này biến một phần mềm tốt thành một công cụ năng suất tuyệt vời, được cá nhân hóa để bạn có thể làm việc nhanh hơn

Giao diện thân thiện với người dùng: Đơn giản là sự tinh tế tối thượng, đặc biệt là đối với các công cụ công nghệ. Giao diện người dùng gọn gàng, trực quan có thể mang lại trải nghiệm quản lý dự án thành công hơn thay vì là một công việc nhàm chán. Điều quan trọng là chọn một ứng dụng danh sách việc cần làm cho phép bạn ghi lại ý tưởng, tạo và quản lý công việc, đồng thời sắp xếp tất cả dữ liệu của mình một cách dễ dàng mà không cần phải tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu kỹ thuật trước

Khả năng cộng tác: Công việc ngày nay thường đòi hỏi nỗ lực tập thể. Một ứng dụng danh sách việc cần làm lý tưởng cho phép bạn chia sẻ và cộng tác công việc một cách liền mạch với các thành viên khác trong nhóm. Các tính năng cộng tác giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và tránh bỏ sót nhiệm vụ. Khả năng giao tiếp, phân công và theo dõi tiến độ trong cùng một nền tảng có thể tăng năng suất của nhóm và tạo ra nhịp điệu làm việc lành mạnh

Cộng tác với khách hàng hoặc các nhóm nội bộ hiệu quả hơn với Bảng trắng ảo để khơi dậy sự sáng tạo

Hãy nhớ rằng, công cụ quản lý công việc tốt nhất là công cụ phù hợp với quy trình làm việc của bạn và giúp bạn duy trì sự tổ chức và hiệu quả một cách thoải mái nhất có thể.

10 đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Microsoft To Do

Dưới đây là các công cụ quản lý danh sách công việc và nhiệm vụ yêu thích của chúng tôi để ghi chép, quản lý và (phần yêu thích nhất của chúng tôi!) gạch bỏ danh sách công việc phiền phức đó.

Xem hơn 15 chế độ xem trong ClickUp để tùy chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu của bạn

Không thể nói về công cụ năng suất mà không nhắc đến ClickUp.

Hơn cả một ứng dụng danh sách việc cần làm, ClickUp là một nền tảng thống nhất cho tất cả công việc của bạn. Nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn biến những dự án khó khăn thành các công việc nhỏ hơn, hoàn hảo cho những người đam mê năng suất làm việc một mình và nhiều người dùng.

Với ClickUp, cộng tác thời gian thực trở nên dễ dàng, đảm bảo bạn và nhóm của bạn luôn đồng bộ. Ngoài ra, các tùy chọn tùy chỉnh cho phép bạn điều chỉnh không gian làm việc theo nhu cầu của mình.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Áp dụng bản đồ quy trình với danh sách công việc có thể lồng nhau, giúp dễ dàng chia nhỏ một công việc thành các hành động nhỏ hơn

Đồng bộ danh sách công việc cần làm trên máy tính để bàn, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Định dạng các công việc khác nhau để dễ dàng nhìn thấy những việc cần hoàn thành trong nháy mắt

Phân công công việc cho người khác để biến danh sách công việc cần làm thành quy trình làm việc của nhóm

Kiểm tra hàng tá mẫu danh sách công việc cần làm như mẫu kế hoạch công việc và hơn thế nữa!

Kéo và thả công việc để nhanh chóng sắp xếp lại danh sách công việc của bạn ngay lập tức

Trạng thái tùy chỉnh cho phép bạn xác định các giai đoạn tiến độ công việc phù hợp với quy trình làm việc của bạn

Sử dụng tính năng theo dõi thời gian tích hợp để hiểu công việc mất bao lâu

Lập kế hoạch cho ngày của bạn một cách hiệu quả với lịch tích hợp

Giới hạn của ClickUp

Tất cả các tính năng có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp

Các tùy chọn tùy chỉnh cần một chút thời gian để làm quen trước khi có thể sử dụng hết các tính năng

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn : 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus : 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ để biết giá

Xếp hạng và đánh giá ClickUp:

G2 : 4.7/5 (3.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ đánh giá)

2. Google Tasks

qua Google Tasks

Google Tasks nổi bật là một ứng dụng danh sách việc cần làm đơn giản. Ứng dụng này tích hợp vào Gmail và Lịch Google như một trình quản lý công việc đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Với Google Tasks, bạn có thể dễ dàng tạo dự án, ghi chép quy trình kinh doanh, đặt nhắc nhở và theo dõi các công việc quan trọng cũng như ngày đáo hạn, khiến nó trở thành công cụ hoàn hảo cho những người dùng ưa thích sự đơn giản.

Các tính năng tốt nhất của Google Tasks

Chuyển đổi email thành công việc trực tiếp từ hộp thư đến Gmail của bạn

Chế độ xem công việc và quản lý dễ dàng trong Lịch Google và Tài liệu Google

Chia nhỏ công việc mới thành các phần dễ quản lý

Truy cập công việc của bạn mọi lúc mọi nơi từ nhiều nền tảng, bao gồm cả điện thoại thông minh

Giới hạn của Google Tasks

Thiếu các tính năng nâng cao như theo dõi thời gian và hiển thị tiến độ

Các tính năng cộng tác tối thiểu khiến ứng dụng này ít phù hợp với các dự án nhóm không sử dụng Lịch Google, Tài liệu Google hoặc Trang tính Google (hãy thử các lựa chọn thay thế Google Tasks này!)

Giá của Google Tasks

Miễn phí

Xếp hạng và đánh giá Google Tasks:

G2 : 4.2/5 (10+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.000+ đánh giá)

3. Any. do

Any. do là một ứng dụng năng suất đa năng và phần mềm quản lý công việc được biết đến với thiết kế đẹp mắt và giao diện thân thiện với người dùng. Ứng dụng thay thế Microsoft To Do này cung cấp các tính năng khóa như lịch tích hợp, danh sách mua sắm và kế hoạch hàng ngày giúp quản lý công việc của bạn hiệu quả hơn.

Cho dù bạn là người dùng cá nhân hay thành viên của một nhóm bao gồm các bên liên quan bên ngoài, Any. do đều cung cấp một cách liền mạch để sắp xếp và quản lý công việc của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Any.do

Sắp xếp danh sách mua sắm của bạn với các danh mục được tự động phân loại

Bắt đầu ngày mới với kế hoạch rõ ràng, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên để đạt năng suất tối đa

Thêm công việc nhanh chóng bằng lệnh thoại

Quản lý danh sách công việc và phân công nhiệm vụ cho bất kỳ ai

Bất kỳ. giới hạn việc cần làm

Một số người dùng có thể thấy hệ thống nhắc nhở hơi phức tạp để quản lý

Phiên bản miễn phí có chức năng hơi giới hạn so với các ứng dụng danh sách việc cần làm khác

Bất kỳ. giá Any.do

Cá nhân: Miễn phí

Premium : 3 USD/tháng cho mỗi người dùng

Teams: 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Bất kỳ. đánh giá và nhận xét về việc cần làm:

G2 : 4.1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

4. Evernote

qua Evernote

Evernote không chỉ là ứng dụng quản lý công việc và danh sách việc cần làm, mà còn là ứng dụng ghi chú toàn diện có thể quản lý hiệu quả tất cả các công việc của bạn. Evernote là một trong những lựa chọn thay thế mạnh mẽ nhất cho Microsoft To Do.

Ứng dụng này xuất sắc trong việc lưu trữ tất cả các loại thông tin, từ ghi chú văn bản đơn giản đến trang web và tệp PDF, và có thể là một công cụ mạnh mẽ cho cá nhân và nhóm.

Các tính năng tốt nhất của Evernote

Thêm công việc, tệp đính kèm, bản ghi âm và hộp kiểm trực tiếp vào ghi chú hoặc danh sách công việc của bạn

Lưu bài viết, nghiên cứu và các trang web hữu ích trực tiếp từ trình duyệt của bạn

Sử dụng hoặc tùy chỉnh các mẫu để ghi chú và quản lý công việc hiệu quả

Tìm kiếm văn bản trong hình ảnh hoặc ghi chú viết tay

Giới hạn của Evernote

Không có tính năng quản lý dự án chuyên dụng như biểu đồ Gantt hoặc theo dõi thời gian

Bộ tính năng phong phú của nó có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp

Giá cả của Evernote

Miễn phí

Cá nhân : 10,83 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: 14,17 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Evernote

G2 : 4.4/5 (1.000+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ đánh giá)

5. Các tác vụ

qua Things

Things là ứng dụng quản lý công việc và danh sách việc cần làm được thiết kế dành riêng cho người dùng Apple. Ứng dụng này cung cấp giao diện gọn gàng, trực quan, cho phép bạn quản lý công việc một cách dễ dàng. Điểm đặc biệt của ứng dụng này nằm ở sự đơn giản, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ, những người coi trọng tính dễ sử dụng hơn tính năng phong phú.

Các tính năng tốt nhất của Things

Các danh mục riêng biệt giúp bạn tập trung vào các công việc cần làm ngay lập tức

Sắp xếp công việc theo thứ tự hoặc theo mức độ ưu tiên

Chuyển ngay đến các dự án hoặc lĩnh vực của bạn chỉ với vài phím bấm

Xem các sự kiện trong lịch cùng với danh sách việc cần làm

Giới hạn của Things

Chỉ có sẵn cho thiết bị macOS và iOS, giới hạn khả năng truy cập đa nền tảng, đặc biệt là những thiết bị quản lý công việc Outlook

Không có công cụ cộng tác hiệu quả, có thể là nhược điểm đối với các nhóm

Giá cả của Things

Mac : $49.99 - Mua một lần

iPad : $19.99 - Mua một lần

iPhone: $9.99 mua một lần

Đánh giá và nhận xét về các ứng dụng

G2 : 4.4/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (100+ đánh giá)

6. Google Keep

Qua Google Keep

Google Keep nổi bật nhờ sự đơn giản. Là một ứng dụng ghi chú đơn giản, nó cho phép bạn ghi lại ý tưởng, tạo danh sách việc cần làm và đặt nhắc nhở. Nếu bạn đã sử dụng bộ sản phẩm của Google, Google Keep sẽ tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Google Keep

Sắp xếp ghi chú và nhóm công việc để dễ dàng truy xuất bằng thư mục và nhãn màu sắc

Nhanh chóng ghi lại ý tưởng của bạn và chuyển thành văn bản với Google Assistant

Nhận nhắc nhở về công việc khi bạn ở một địa điểm cụ thể

Chia sẻ công việc và cộng tác trên ghi chú với người khác trong thời gian thực

Giới hạn của Google Keep

Không có tính năng quản lý công việc nâng cao như công việc con hoặc theo dõi thời gian

Tùy chọn định dạng giới hạn so với các ứng dụng khác

Bạn sẽ phải tìm nơi khác để quản lý các công việc Outlook với Microsoft To Do

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Google Keep

G2 : Chưa có đánh giá

Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)

7. Toodledo

qua Toodledo

Toodledo là một công cụ năng suất mạnh mẽ được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Nó bao gồm một số khía cạnh của năng suất, từ công việc và ghi chú dán đến thói quen và lịch. Các tính năng linh hoạt của nó làm cho nó phù hợp cho cá nhân, nhóm và doanh nghiệp thuộc mọi kích thước.

Các tính năng tốt nhất của Toodledo

Theo dõi và phát triển thói quen của bạn cùng với các công việc hàng ngày

Chia sẻ và chỉnh sửa công việc với đồng nghiệp hoặc thành viên gia đình

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn để phù hợp với quy trình làm việc ưa thích của bạn

Hoàn hảo cho việc lập kế hoạch dự án phức tạp và động não

Giới hạn của Toodledo

Giao diện có thể cảm thấy hơi cũ so với Microsoft To Do và các ứng dụng khác

Độ khó học cao hơn do tính năng phong phú và khả năng tùy chỉnh

Giá cả của Toodledo

Miễn phí

Tiêu chuẩn : 3,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Plus : 5,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: Liên hệ Toodledo để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Toodledo

G2 : Chưa có đánh giá

Capterra: 4.6/5 (70+ đánh giá)

8. Công việc Hubstaff

qua Hubstaff

Hubstaff Tasks là giải pháp phần mềm quản lý dự án được tối ưu hóa, lý tưởng cho các nhóm có kích thước khác nhau. Được xây dựng dựa trên triết lý Agile, Hubstaff là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho Microsoft vì nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ như bảng Kanban và các cuộc họp đứng tự động, giúp thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm và đảm bảo quy trình làm việc suôn sẻ.

Các tính năng tốt nhất của Hubstaff Tasks

Sử dụng sprint để chia nhỏ dự án thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn

Đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết công việc nào với danh sách kiểm tra chi tiết

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ và theo dõi tiến độ với các cuộc họp hàng ngày tự động

Hình dung lịch trình dự án của bạn và điều chỉnh khi cần thiết với chế độ xem dòng thời gian

Giới hạn công việc của Hubstaff

Phiên bản miễn phí thiếu các tính năng báo cáo nâng cao

Mặc dù tích hợp với Hubstaff, nhưng tính năng theo dõi thời gian không được tích hợp trực tiếp vào Tasks

Giá của Hubstaff Tasks

Miễn phí

Gói Starter : 5,83 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 8,33 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ Hubstaff để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Hubstaff Tasks

G2 : 4.3/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (10+ đánh giá)

9. Quire

qua Quire

Quire là một công cụ quản lý công việc hấp dẫn về mặt thị giác, được thiết kế cho các nhóm sáng tạo. Cấu trúc cây độc đáo của nó cho phép bạn chia nhỏ nhiều công việc thành các công việc con, giúp quản lý các dự án phức tạp trở nên đơn giản hơn. Giao diện đơn giản và trực quan của nó khiến nó trở nên thú vị khi sử dụng.

Các tính năng tốt nhất của Quire

Sử dụng công việc con để sắp xếp công việc một cách gọn gàng

Sử dụng bảng trực quan như Kanban để hiểu quy trình làm việc của bạn và xác định các điểm nghẽn

Chia sẻ, phân công và thảo luận về các bình luận công việc với nhóm của bạn

Tiếp tục công việc của bạn ngay cả khi không có kết nối internet

Giới hạn của Quire

Tích hợp giới hạn với các công cụ và dịch vụ bên ngoài

Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn

Giá cả của Quire

Miễn phí

Chuyên nghiệp: 7,65 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 13,95 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 19,95 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xem đánh giá và nhận xét

G2 : 4.6/5 (60+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)

10. Checkvist

qua Checkvist

Checkvist là trình quản lý công việc tối giản, tập trung vào danh sách việc cần làm bằng bàn phím. Ứng dụng này thu hút những người dùng cao cấp, những người thích văn bản và phím tắt hơn giao diện đồ họa để quản lý dự án và sắp xếp công việc. Sự đơn giản và tốc độ của Checkvist giúp danh sách việc cần làm và các công cụ cộng tác của bạn hiệu quả và gọn gàng, giúp quản lý dự án tốt hơn.

Các tính năng tốt nhất của Checkvist

Điều hướng và quản lý công việc của bạn hoàn toàn qua bàn phím

Sắp xếp công việc và công việc con trong cấu trúc lồng nhau

Định dạng ghi chú và nhận xét công việc của bạn một cách dễ dàng

Chia sẻ và phân công công việc với nhóm của bạn

Giới hạn của Checkvist

Giao diện tối giản, dựa trên văn bản cho ứng dụng danh sách công việc có thể không hấp dẫn tất cả người dùng

Thiếu các công cụ hỗ trợ trực quan như bảng Kanban hoặc biểu đồ Gantt

Giá cả của Checkvist

Miễn phí

Pro : $39/năm

Pro Team: 69 USD/năm

Đánh giá và nhận xét về Checkvist

G2 : 4.2/5 (3+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (50+ đánh giá)

Chọn đối tác năng suất để chuyển từ Microsoft To Do

Không có gì có thể thay thế kinh nghiệm thực tế khi lựa chọn giải pháp thay thế Microsoft To Do tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Vì vậy, hãy thử các công cụ khác và xem công cụ nào phù hợp với phong cách làm việc độc đáo của bạn.

Bắt đầu bằng cách khám phá tính năng Nhiệm vụ của ClickUp. Chúng tôi thiết kế tính năng Nhiệm vụ sáng tạo để thích ứng với nhu cầu cụ thể của bạn, thay đổi cách bạn quản lý danh sách công việc cần làm. ClickUp không chỉ là một ứng dụng danh sách công việc cần làm — nó là một nền tảng toàn diện mà chúng tôi xây dựng để giúp bạn làm việc thông minh hơn, không cần làm việc nhiều hơn.

Ngoài ra, nếu bạn đang bắt đầu hành trình năng suất của mình hoặc đang tìm kiếm một phương pháp mới để quản lý dự án, mẫu Danh sách công việc hàng ngày của chúng tôi rất đáng để tham khảo. Đây là tài nguyên được thiết kế để sắp xếp ngày của bạn, đáp ứng nhiều nhu cầu.

Hãy nhớ rằng, chìa khóa để nâng cao năng suất nằm ở việc lựa chọn công cụ phù hợp với phong cách và yêu cầu công việc của bạn. Với ClickUp, bạn không chỉ chọn một công cụ thay thế tuyệt vời, mà còn chọn một đối tác cam kết nâng cao năng suất của bạn. Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo!