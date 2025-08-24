13 công cụ triển khai phần mềm tốt nhất cho các nhóm DevOps (2025)

Bạn đã viết mã, vượt qua tất cả các bài kiểm tra và giờ là lúc triển khai. Nhưng, đáng tiếc, mọi việc không đơn giản như vậy.

Một cấu hình sai, và ngày thứ Sáu của bạn có thể biến thành một cuộc khủng hoảng. Đó là lý do tại sao công cụ triển khai phù hợp có thể là mạng lưới an toàn của bạn và, đôi khi, cứu cánh cho cuối tuần.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp một số công cụ triển khai phần mềm hàng đầu giúp các nhóm DevOps triển khai phần mềm một cách tự tin. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách các nhóm có thể tận dụng ClickUp để tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả. 🎯

Dưới đây là so sánh nhanh các công cụ triển khai phần mềm hàng đầu:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* Jenkins Các đường ống CI/CD có khả năng tùy chỉnh cao với tính linh hoạt của plugin, phù hợp cho các nhóm phát triển nhỏ đến các thiết lập CI quy mô Enterprise Hệ sinh thái plugin phong phú, quy trình làm việc theo mẫu và kịch bản, tích hợp với hàng trăm công cụ miễn phí Miễn phí *gitLab CI/CD Nền tảng DevOps duy nhất kết hợp quản lý mã nguồn và CI/CD cho các trình chỉnh sửa mã và doanh nghiệp lớn sử dụng repo GitLab Tích hợp sẵn CI/CD với hệ thống kiểm soát phiên bản Git, đường ống DevOps tự động và quy trình làm việc dựa trên yêu cầu Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng CircleCI Xây dựng phần mềm tập trung vào hiệu suất với khả năng thực thi song song nhanh chóng, dành cho các nhóm Agile chú trọng vào tốc độ và hiệu quả Hỗ trợ bộ nhớ đệm và song song, các mô-đun (orbs) cho cấu hình có thể tái sử dụng, hỗ trợ Docker gốc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Azure DevOps Quản lý vòng đời phát triển end-to-end cho các nhóm phát triển doanh nghiệp sử dụng bộ công nghệ Microsoft Azure Pipelines, quản lý phát hành, tích hợp bản địa với các dịch vụ Azure và Microsoft Configuration Manager Giá cả tùy chỉnh AWS CodeDeploy Triển khai tự động hóa lên Amazon EC2, Lambda và máy chủ tại chỗ cho các nhóm hạ tầng AWS bản địa và hybrid Triển khai tại chỗ và triển khai xanh/xanh, tích hợp dịch vụ AWS gốc, móc sự kiện vòng đời Giá cả tùy chỉnh Octopus Deploy Tự động hóa quy trình phát hành và phối hợp hạ tầng cho các nhóm cần các bản phát hành có kiểm soát và có thể lặp lại Sổ tay triển khai tự động hóa cho DevOps, triển khai đa người dùng, gói ứng dụng có phiên bản Không có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $360/năm cho 10 dự án Argo CD Triển khai Kubernetes dựa trên GitOps với đồng bộ khai báo cho các nhóm kỹ thuật nền tảng và DevOps sử dụng K8s Mô hình ứng dụng-ứng dụng, đồng bộ Git theo cách khai báo, phát hiện sự thay đổi tự động Miễn phí Ansible Tự động hóa không cần cài đặt cho việc cung cấp, triển khai và quản lý cấu hình dành cho quản trị viên hệ thống và nhóm hạ tầng quản lý các hệ thống quy mô lớn Tự động hóa dựa trên playbook, cấu hình khai báo dựa trên YAML, thực thi SSH không cần agent Giá cả tùy chỉnh TeamCity Tích hợp liên tục với tùy chỉnh sâu cho quá trình xây dựng và song song hóa, dành cho các nhóm kỹ thuật cần sự linh hoạt và kiểm soát Xây dựng chuỗi triển khai và chụp ảnh phụ thuộc, quản lý nhóm đại lý, cấu hình đường ống dựa trên Kotlin Không có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/tháng cho ba người dùng Atlassian Bamboo Tích hợp CI/CD với Jira và Bitbucket cho các nhóm đã sử dụng các công cụ Atlassian Lập kế hoạch nhánh cho các bản dựng tính năng, tích hợp chặt chẽ với Jira/Bitbucket, và quản lý dự án triển khai Không có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $1,200/năm cho mỗi người dùng Chef Tự động hóa hạ tầng dựa trên chính sách cho các nhóm vận hành quản lý hạ tầng dưới dạng mã Sách hướng dẫn và công thức, Chef Infra và Chef tự động hóa, kiểm toán tuân thủ Không có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $59/năm Puppet Áp dụng cấu hình hệ thống trên các môi trường hybrid cho các tổ chức IT quy mô lớn quản lý hạ tầng phức tạp Ngôn ngữ cấu hình idempotent, mô-đun Puppet Forge, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò Giá cả tùy chỉnh Spinnaker Triển khai liên tục trên đa đám mây với các chiến lược triển khai nâng cao cho các nhóm triển khai trên AWS, GCP, Azure hoặc K8s Triển khai Blue/Green và Canary, giai đoạn đánh giá thủ công, tính năng triển khai liên tục, kiểm soát đa đám mây tập trung Miễn phí

Khi đánh giá các công cụ DevOps, hãy ưu tiên các tính năng có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát hành, tính ổn định và khả năng hiển thị trong các môi trường đa dạng. Hãy tìm kiếm:

tính linh hoạt của pipeline: *Hỗ trợ quy trình làm việc đa giai đoạn, bước điều kiện và các kích hoạt tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu triển khai đa dạng

Hỗ trợ đa đám mây: Cho phép triển khai nhất quán trên AWS, Azure, Google Cloud hoặc Kubernetes mà không cần viết lại quy trình làm việc

Cơ chế hoàn nguyên: Cung cấp các tùy chọn hoàn nguyên tự động hóa hoặc thủ công trong trường hợp triển khai thất bại

hỗ trợ Infrastructure-as-Code (IaC): *Cho phép cấu hình và logic triển khai được quản lý phiên bản

tích hợp với công cụ giám sát: *Kết nối với Prometheus, Datadog hoặc New Relic để theo dõi tác động của việc triển khai trong thời gian thực

Kiểm soát truy cập và phê duyệt: Áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, các bước phê duyệt thủ công và khung thời gian triển khai hạn chế để giảm thiểu rủi ro

quản lý artifact: *Quản lý đóng gói và đang theo dõi các thành phần có thể triển khai, đảm bảo khả năng tái tạo trên các môi trường khác nhau

Cuộc sống của một nhà phát triển phần mềm đầy biến động. Một lúc bạn đang hợp nhất mã nguồn sạch sẽ, và ngay sau đó bạn phải thức đến 2 giờ sáng để khắc phục sự cố triển khai thất bại.

Để giúp bạn giải quyết những vấn đề này, dưới đây là những công cụ triển khai phần mềm tốt nhất mà chúng tôi đã lựa chọn. 👇

1. Jenkins (Phù hợp nhất cho các quy trình CI/CD có khả năng tùy chỉnh cao với tính linh hoạt của plugin)

qua Jenkins

Jenkins là một máy chủ tự động hóa mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng một cách nhất quán.

Nó đóng vai trò là động cơ đằng sau các quy trình tích hợp liên tục (CI) và triển khai liên tục (CD), tự động hóa các công việc phát triển lặp đi lặp lại.

Khả năng mở rộng cho phép các nhóm tích hợp Jenkins với hầu hết các công cụ trong vòng đời phát triển phần mềm. Bạn cũng có thể định nghĩa các quy trình triển khai tùy chỉnh bằng cách sử dụng các đường ống kịch bản hoặc khai báo, quản lý nhiều môi trường và tích hợp với các công cụ như Docker, Kubernetes và nhà cung cấp đám mây.

Các tính năng nổi bật của Jenkins

Xác định quy trình CI/CD dưới dạng mã bằng Jenkins Pipelines , cho phép kiểm soát phiên bản và triển khai lặp lại

Mở rộng hàm thông qua hơn 1.800 plugin kết nối với dịch vụ đám mây, kiểm soát phiên bản, công cụ container, khung thử nghiệm tự động hóa và nhiều hơn nữa

Chạy tác vụ trên nhiều máy (agent), giảm thời gian chờ đợi cho các dự án quy mô lớn

Triển khai bằng cách sử dụng quy trình làm việc GitOps với Jenkins X và tự động nâng cấp ứng dụng giữa các môi trường

Giới hạn của Jenkins

Thiết lập ban đầu và cấu hình có thể phức tạp

Do là phần mềm mã nguồn mở, nó không có hỗ trợ chính thức từ hỗ trợ khách hàng

Giá cả của Jenkins

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Jenkins

G2: 4.4/5 (500+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Jenkins?

Trích dẫn trực tiếp từ đánh giá trên G2:

Jenkins là mã nguồn mở và việc triển khai nó trong hệ sinh thái của chúng ta không tốn nhiều chi phí… Tuy nhiên, quá trình thiết lập ban đầu đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực. Sẽ có những trường hợp chúng ta phải gỡ lỗi các đường ống (pipelines) và giải quyết vấn đề một cách thủ công.

2. GitLab CI/CD (Tốt nhất để kết hợp quản lý mã nguồn và CI/CD)

qua GitLab

GitLab CI/CD được tích hợp chặt chẽ vào nền tảng GitLab, cho phép các nhóm định nghĩa, chạy và quản lý các đường ống triển khai tự động trực tiếp bên cạnh mã của họ.

Nhà phát triển cấu hình các đường ống (pipelines) thông qua tệp .gitlab-ci.yml, nơi họ định nghĩa các tác vụ, giai đoạn và điều kiện thực thi. Hệ thống cũng hỗ trợ thực thi tác vụ song song và tuần tự. Ngoài ra, GitLab Duo tích hợp các tính năng AI như đề xuất mã và giải thích lỗ hổng bảo mật trực tiếp vào quy trình làm việc của nhà phát triển để nâng cao năng suất và bảo mật.

Các tính năng nổi bật của GitLab CI/CD

Gán tác vụ cho các runner được lưu trữ trên GitLab hoặc tùy chỉnh trên nhiều nền tảng, hỗ trợ container, shell và máy ảo

Thực thi các quy trình tự động trên các lần đẩy mã, yêu cầu hợp nhất hoặc theo lịch trình, vượt qua các thách thức trong phát triển phần mềm

Chèn biến môi trường và thông tin đăng nhập được bảo vệ vào các tác vụ mà không lộ chúng trong nhật ký hoặc cấu hình

Theo dõi tiến độ của các commit qua các giai đoạn xây dựng, kiểm thử và triển khai

Giới hạn của GitLab CI/CD

Không phù hợp cho hợp tác nguồn mở công khai hoặc tăng cường hiển thị trong cộng đồng

Mặc dù gói miễn phí khá phong phú, một số tính năng bảo mật và triển khai nâng cao chỉ có sẵn trong các gói có chi phí cao hơn

Một số tính năng mới (như biến CI/CD) được ẩn trong cài đặt, khiến chúng khó tìm thấy đối với người dùng mới

Giá dịch vụ GitLab CI/CD

Miễn phí

Premium: Giá tùy chỉnh

Ultimate: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về GitLab CI/CD

G2: 4.5/5 (840+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.100+ đánh giá)

3. CircleCI (Phù hợp nhất cho các bản dựng tập trung vào hiệu suất với khả năng thực thi song song nhanh chóng)

qua CircleCI

CircleCI hỗ trợ các đường ống (pipelines) trong môi trường tự lưu trữ hoặc đám mây, sử dụng cấu hình YAML đơn giản. Bạn có thể chạy các tác vụ trong container Docker, máy ảo Linux hoặc máy macOS mà không cần thiết lập thủ công.

Một tính năng khóa của CircleCI là Orbs, đây là các gói cấu hình CircleCI có thể chia sẻ, giúp đơn giản hóa các tích hợp phức tạp và giảm mã lặp lại trong định nghĩa pipeline.

Nền tảng này hỗ trợ thực thi song song, mở rộng tài nguyên và quy trình làm việc tùy chỉnh, giúp bạn xử lý mọi thứ từ ứng dụng di động đến mã nguồn hạ tầng.

Các tính năng nổi bật của CircleCI

Sử dụng tính năng chia nhỏ thử nghiệm tự động để tăng tốc các bộ thử nghiệm lớn trên nhiều máy tính

Sử dụng các đoạn mã cấu hình có thể tái sử dụng và được phiên bản hóa cho các công việc hàng ngày và tích hợp công cụ

Sử dụng bảng điều khiển Insights để theo dõi thời lượng công việc, xu hướng thất bại và tỷ lệ thành công

Gán các lớp tính toán cụ thể cho từng bước để tối ưu hóa chi phí hoặc các chỉ số hiệu suất

Khắc phục sự cố công việc thất bại một cách hiệu quả với quyền truy cập SSH trực tiếp vào môi trường xây dựng

Giới hạn của CircleCI

Việc triển khai các quy trình triển khai phức tạp, cấp Enterprise với nhiều bước thủ công có thể gặp nhiều thách thức

Các tác vụ đòi hỏi hiệu suất cao có thể gặp phải thời gian thực thi chậm hơn hoặc trễ trong hàng đợi

Giá cả của CircleCI

Miễn phí

Hiệu suất: $15/tháng mỗi người dùng

quy mô: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CircleCI

G2: 4.4/5 (500+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về CircleCI?

Dưới đây là đánh giá từ một người dùng trên G2:

Giao diện người dùng (UI) của chúng rất tuyệt vời. Việc cài đặt đường ống CI, cùng với các tính năng Docker và các tùy chọn đa dạng, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tích hợp vào đường ống CI của bạn… Đôi khi việc cài đặt CI yêu cầu cập nhật (một số phiên bản cũ ngừng được hỗ trợ, v.v.)

4. Azure DevOps (Tốt nhất cho quản lý vòng đời phát triển trong môi trường Microsoft)

qua Azure DevOps

Là một phần của hệ sinh thái Microsoft, Azure DevOps kết hợp kiểm soát phiên bản, ống dẫn CI/CD, kế hoạch kiểm thử và quản lý tài liệu. Nó cho phép các nhóm định nghĩa và quản lý quy trình triển khai phần mềm tự động hóa trên cùng một nền tảng mà họ sử dụng cho hợp tác.

azure Pipelines* hỗ trợ cả việc tạo/lập pipeline truyền thống dựa trên giao diện người dùng (GUI) và định nghĩa pipeline hiện đại dựa trên YAML (‘pipeline-as-code’). Sự linh hoạt này giúp Azure Pipelines phù hợp với các nhóm có trình độ kỹ thuật đa dạng.

Với các tính năng tích hợp như cổng phát hành, bạn có toàn quyền kiểm soát cách phần mềm được xây dựng và phát hành.

Các tính năng nổi bật của Azure DevOps

Phát hành lên Azure, AWS, GCP hoặc máy chủ tại chỗ từ một đường ống duy nhất

Quản lý toàn bộ vòng đời ứng dụng từ kế hoạch đến triển khai trong một bộ công cụ duy nhất

Phát hành và sử dụng các gói phần mềm như NuGet, npm và Maven trực tiếp từ Azure Artifacts

Theo dõi các quá trình triển khai thủ công trong Bảng để duy trì tính truy vết từ yêu cầu tính năng đến phiên bản sản xuất

Giới hạn của Azure DevOps

Người dùng báo cáo gặp khó khăn trong việc ước tính chi phí và các khoản phí không mong đợi

Một số người dùng đã gặp phải vấn đề về hiệu suất hoặc thời gian ngừng hoạt động

Mặc dù hỗ trợ đa đám mây rất mạnh mẽ, trải nghiệm mượt mà và đầy đủ tính năng nhất thường đạt được khi triển khai lên Azure

Giá dịch vụ Azure DevOps

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Azure DevOps

G2: 4.3/5 (580+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (140+ đánh giá)

5. AWS CodeDeploy (Phù hợp nhất cho việc triển khai tự động hóa trên EC2, Lambda và môi trường on-prem)

qua AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy là một dịch vụ tự động hóa triển khai được quản lý thuộc bộ công cụ phát triển của AWS. Nó quản lý việc triển khai trên EC2, Lambda và máy chủ tại chỗ mà không cần can thiệp thủ công.

Đây không phải là một nền tảng CI/CD hoàn thành mà là một công cụ chuyên biệt tập trung vào giai đoạn triển khai. Nó sử dụng các tệp cấu hình để kiểm soát cách mã được cài đặt, thời điểm các hook được thực thi và cách lưu lượng truy cập được chuyển hướng.

Công cụ này hỗ trợ triển khai tại chỗ và triển khai xanh/xanh, tích hợp với AWS CodePipeline và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, tự động hóa quá trình quay lại phiên bản cũ.

Các tính năng nổi bật của AWS CodeDeploy

Kiểm soát các điểm móc chu kỳ đời sản phẩm và xác định các skript cho từng giai đoạn triển khai thông qua tệp AppSpec

Chọn phương pháp triển khai như blue/green hoặc canary, được tùy chỉnh theo thời gian hoạt động và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn

Theo dõi trạng thái hệ thống với các kiểm tra sức khỏe tích hợp và thực hiện các hành động khắc phục

Tự động kích hoạt việc quay lại phiên bản trước bằng cách sử dụng CloudWatch Alarms để quay lại phiên bản ổn định gần nhất nếu các chỉ số vượt quá ngưỡng đã định

Giới hạn của AWS CodeDeploy

Thiếu khả năng báo cáo chi tiết, gỡ lỗi và giám sát

Được thiết kế chủ yếu cho môi trường AWS; không phù hợp cho triển khai hybrid hoặc đa đám mây

Giá dịch vụ AWS CodeDeploy

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AWS CodeDeploy

G2: 4.2/5 (60+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về AWS CodeDeploy?

Theo đánh giá của G2:

AWS CodeDeploy đã vượt xa mong đợi của chúng tôi. Nó đã đơn giản hóa quy trình triển khai, giảm thiểu lỗi thủ công và nâng cao độ tin cậy của các ứng dụng. Với tính linh hoạt, khả năng mở rộng và tích hợp với các dịch vụ AWS khác, CodeDeploy đã trở thành công cụ không thể thiếu trong quy trình triển khai liên tục của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ công cụ này cho bất kỳ ai đang tìm kiếm giải pháp triển khai mạnh mẽ và tự động hóa.

6. Octopus Deploy (Tốt nhất cho việc điều phối phát hành và phối hợp hạ tầng)

qua Octopus Deploy

Octopus Deploy tập trung vào việc đơn giản hóa quá trình triển khai phần mềm liên tục quy mô lớn. Nó tiếp tục công việc mà các công cụ CI của bạn để lại, tự động hóa việc triển khai lên Kubernetes, môi trường đa đám mây và môi trường tại chỗ.

Nền tảng này sử dụng phương pháp dựa trên mô hình, trong đó bạn định nghĩa quy trình triển khai, hạ tầng và vòng đời phát hành một lần, sau đó sử dụng mô hình đó cho tất cả các lần triển khai sau này. Ngoài ra, nó hỗ trợ quản lý dự án phần mềm bằng cách thay thế các skript tùy chỉnh bằng các quy trình có thể tái sử dụng, mô hình hóa môi trường và quản lý phát hành tích hợp sẵn.

Các tính năng nổi bật của Octopus Deploy

Mô phỏng các quy trình triển khai phức tạp với Môi trường và Người dùng trên nhiều khu vực, tùy chỉnh hoặc cấu hình khác nhau

Tự động hóa quá trình triển khai với Lifecycle và Channels bằng cách sử dụng quy tắc nhất quán, phê duyệt và lịch trình

Đảm bảo bảo mật và tuân thủ với quyền truy cập chi tiết và nhật ký kiểm tra chi tiết

Phân tích các sự cố triển khai bằng Octopus AI Assistant để chẩn đoán lỗi dựa trên ngữ cảnh và đề xuất giải pháp sửa chữa

Giới hạn của Octopus Deploy

Đây là một công cụ triển khai chuyên dụng, bổ sung thêm một phần mềm vào chuỗi công cụ DevOps thay vì cung cấp giải pháp tất cả trong một

Một số cấu hình, như triển khai đa người dùng, có thể gây ra sự bất tiện

Giá cả của Octopus Deploy

gói cơ bản: *$360/năm cho 10 dự án

Chuyên nghiệp: $4,170/năm cho 20 dự án

Doanh nghiệp: $23.400/năm cho 100+ dự án

Đánh giá và nhận xét về Octopus Deploy

G2: 4.4/5 (50+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (50+ đánh giá)

7. Argo CD (Tốt nhất cho triển khai Kubernetes dựa trên GitOps với đồng bộ hóa theo tuyên bố)

qua Argo CD

Argo CD là một bộ điều khiển triển khai bản phát hành gốc Kubernetes, liên tục đồng bộ hóa trạng thái ứng dụng mong muốn từ kho lưu trữ Git của bạn sang các cụm máy chủ. Nó coi Git là nguồn dữ liệu duy nhất và tự động hóa đồng bộ hóa khi phát hiện sự chênh lệch.

Giao diện người dùng trực quan cung cấp chế độ xem tổng quan về trạng thái ứng dụng, lịch sử triển khai và bất kỳ sự thay đổi cấu hình nào. Với hỗ trợ cho Helm, Kustomize và các công cụ triển khai cấu hình khác, nó hoạt động theo cách khai báo, đang theo dõi mọi thay đổi trong manifest và cập nhật khối lượng công việc.

Các tính năng nổi bật của Argo CD

Tự động đồng bộ trạng thái ứng dụng để đảm bảo trạng thái Kubernetes trực tiếp luôn khớp với trạng thái mong muốn được định nghĩa trong Git

Quản lý việc triển khai trên nhiều môi trường thông qua ứng dụng dự án và nhóm các ứng dụng dưới các ranh giới logic

Hiển thị và gỡ lỗi sự chênh lệch cấu hình bằng chế độ xem Diff , so sánh trực tiếp trạng thái Git với trạng thái cụm

Sử dụng các hook PreSync, đồng bộ và PostSync để kích hoạt logic triển khai canary, blue/green hoặc tùy chỉnh

Giới hạn của Argo CD

Đây là một công cụ chuyên biệt được thiết kế riêng cho Kubernetes và không phù hợp để triển khai trên máy ảo hoặc các môi trường khác

Khi quá trình đồng bộ thất bại hoặc ứng dụng gặp sự cố, các thông báo lỗi thường mơ hồ và yêu cầu gỡ lỗi thủ công

Khả năng quay lại phiên bản trước có sẵn, nhưng không thân thiện với người dùng

Giá cả của Argo CD

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Argo CD

G2: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Argo CD?

Theo đánh giá của G2:

Một trong những tính năng nổi bật của Argo CD là khả năng giám sát liên tục các ứng dụng đang chạy và so sánh trạng thái hiện tại với trạng thái mong muốn. Điều này giúp việc triển khai và quản lý các ứng dụng Kubernetes trở nên vô cùng dễ dàng với ít nỗ lực. Ngoài ra, giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, cho phép quản lý các quá trình triển khai ứng dụng phức tạp một cách liền mạch.

8. Ansible (Tốt nhất cho việc triển khai, cấu hình và cung cấp dịch vụ mà không cần cài đặt agent ở quy mô lớn)

qua Ansible

Ansible của Red Hat là một công cụ tự động hóa IT mã nguồn mở mạnh mẽ được sử dụng cho quản lý cấu hình, triển khai ứng dụng và tự động hóa công việc.

Nó cho phép triển khai ứng dụng nhất quán trên các môi trường hybrid bằng cách sử dụng các playbook YAML đơn giản, dễ đọc. Nó không phụ thuộc vào các agent như SSH hoặc WinRM, giúp nó nhẹ nhàng và linh hoạt.

Công cụ này cũng thúc đẩy tự động hóa hợp tác, cho phép bạn chia sẻ các playbook, vai trò và bộ sưu tập thông qua Ansible Automation Hub và Galaxy.

Các tính năng nổi bật của Ansible

Viết và chạy Playbooks để định nghĩa trạng thái mong muốn của ứng dụng bằng cú pháp YAML khai báo

Cho phép cập nhật liên tục và điều phối logic trên nhiều môi trường mà không gây gián đoạn dịch vụ

Sử dụng các mô-đun tự động hóa đã được xây dựng sẵn và được hỗ trợ đầy đủ từ Red Hat và các đối tác thông qua Certified Content Collections

Quản lý tự động hóa quy mô lớn với Automation Controller và Automation Mesh để có hiển thị tổng quan và thực thi phân phối

Giới hạn của Ansible

Trong các môi trường quy mô rất lớn với hàng nghìn nút, mô hình không cần cài đặt agent và dựa trên đẩy (push-based) của nó có thể chậm hơn so với các công cụ quản lý cấu hình dựa trên agent

Giới hạn các quy trình nhận diện danh tính và tích hợp bí mật một cách liền mạch

Thực thi công việc đơn chủ đề mặc định có thể làm chậm các hoạt động

Giá cả của Ansible

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Ansible

G2: 4.6/5 (300+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (40+ đánh giá)

9. TeamCity (Tốt nhất cho tích hợp liên tục linh hoạt với tùy chỉnh xây dựng sâu)

qua TeamCity

JetBrains’ TeamCity là một công cụ triển khai phần mềm có khả năng quản lý quá trình triển khai ở mọi quy mô, từ các dự án đơn lẻ đến các quy trình triển khai cấp Enterprise. Nó hỗ trợ xây dựng từ nhiều kho lưu trữ, kiểm thử tự động song song và các trình kích hoạt quy trình động.

TeamCity cung cấp báo cáo xây dựng và kiểm thử xuất sắc, cung cấp thông tin chi tiết và phân tích giúp các nhóm nhanh chóng xác định lỗi và điểm nghẽn hiệu suất. Dù được triển khai trên đám mây hay tại chỗ, nền tảng này tích hợp với tất cả các hệ thống kiểm soát phiên bản (VCS) chính và cung cấp phản hồi trực tiếp.

Các tính năng nổi bật của TeamCity

Kích hoạt quá trình xây dựng một cách có điều kiện bằng cách sử dụng Adaptable Build Triggers và lọc theo tác giả commit, đường dẫn tệp hoặc nhánh

Tối ưu hóa chu kỳ kiểm thử với trí tuệ kiểm thử và phân chia song song thông minh, chia nhỏ quá trình xem xét mã nguồn giữa các agent dựa trên lịch sử thực thi

Cấu hình các đường ống (pipeline) dưới dạng mã với Kotlin DSL, cho phép logic đường ống được phiên bản hóa và mô-đun hóa

Tích hợp mượt mà với các IDE của JetBrains, hệ thống kiểm soát phiên bản và công cụ theo dõi vấn đề

Giới hạn của TeamCity

Số lượng plugin có sẵn ít hơn so với các công cụ triển khai liên tục khác

Chi phí cấp phép có thể trở thành một khoản chi phí đáng kể đối với các nhóm lớn hoặc đang phát triển

Hướng dẫn API và thiết lập thiếu rõ ràng, gây khó khăn cho việc tích hợp

Giá cả của TeamCity

TeamCity Pipelines: $18/tháng cho ba người dùng

teamCity Đám Mây Doanh Nghiệp: *$54/tháng cho ba người dùng

Đánh giá và nhận xét về TeamCity

G2: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TeamCity?

Phản hồi từ một đánh giá trên G2 cho biết:

Tích hợp dễ dàng với các công cụ và dịch vụ khác, tốc độ phản hồi nhanh, khả năng truy cập nhật ký chi tiết để khắc phục vấn đề và kết quả xây dựng chi tiết với email và thông báo tự động hóa là những tính năng tiện lợi… Thiếu tài liệu hướng dẫn đầy đủ gây khó khăn cho quá trình thiết lập ban đầu.

10. Atlassian Bamboo (Tốt nhất cho CI/CD tích hợp chặt chẽ với Jira và Bitbucket)

qua Atlassian

Bamboo là giải pháp CI/CD của Atlassian, tự động hóa quy trình triển khai với khả năng theo dõi đầy đủ qua mã, quá trình xây dựng, kiểm thử và phát hành. Nó hỗ trợ các dự án triển khai chuyên dụng, quy trình làm việc cụ thể cho từng nhánh và khả năng phục hồi thảm họa ngay từ Box.

Với tích hợp sâu vào Jira và Bitbucket, công cụ này cho phép bạn kiểm soát môi trường, quyền truy cập và các sự kiện kích hoạt. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các tổ chức đã đầu tư mạnh vào hệ sinh thái Atlassian và cần một công cụ CI/CD hoạt động mượt mà trong môi trường đó.

Các tính năng nổi bật của Atlassian Bamboo

Cho phép phát hành theo nhánh cụ thể bằng cách sử dụng Branch Deployment để tách biệt các luồng phát triển

Tự động hóa tích hợp mã nguồn giữa các nhánh với Automatic Merging , giảm thiểu việc giải quyết xung đột thủ công

Quản lý sức chứa của các agent bằng Elastic và Remote Agents , mở rộng quy mô triển khai dựa trên tải hoặc môi trường

Khôi phục nhanh chóng trong trường hợp sự cố với tính năng Phục hồi thảm họa tích hợp sẵn, đảm bảo thời gian hoạt động liên tục trong quá trình gặp vấn đề triển khai

Giới hạn của Atlassian Bamboo

Một số người dùng đã gặp phải tình trạng chậm trễ trong quy trình triển khai hoặc thời gian thực thi chậm

Người dùng đang bị buộc phải chuyển đổi do phiên bản on-prem đã hết vòng đời

Giá cả của Atlassian Bamboo

Dùng thử miễn phí

trung tâm dữ liệu: *$1200 (không giới hạn công việc, một đại lý từ xa)

Đánh giá và nhận xét về Atlassian Bamboo

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

11. Chef (Tốt nhất cho tự động hóa hạ tầng dựa trên chính sách bằng mã)

qua Chef

Chef là một công cụ tự động hóa cấu hình và triển khai, quản lý hạ tầng và quá trình giao hàng ứng dụng trên các môi trường đám mây, hybrid và edge.

Nền tảng hoạt động trên mô hình khai báo, dựa trên đại lý, với Chef Infra Client được cài đặt trên mỗi máy chủ được quản lý.

Sử dụng phương pháp dựa trên mã nguồn, nó định nghĩa trạng thái hệ thống bằng các "công thức" dựa trên Ruby hoặc các kế hoạch mô-đun, giúp ghép nối tất cả các phụ thuộc của ứng dụng thành các thành phần di động và không thể thay đổi.

Các tính năng nổi bật của Chef

Tạo bản dựng di động bằng cách sử dụng Chef Ứng dụng Delivery để gói tất cả các phụ thuộc runtime vào một tệp tin duy nhất

Áp dụng các chính sách nhất quán thông qua Policy as Code để tự động hóa các thay đổi cấu hình trên các môi trường khác nhau

Triển khai bảo mật trên quy mô lớn với Edge Management Agent , quản lý việc phân phối ứng dụng, giám sát và hoàn nguyên trên các thiết bị biên

Áp dụng các quy tắc tuân thủ thông qua Chef InSpec để kiểm tra, phát hiện và khắc phục các cấu hình sai trong thời gian thực

Giai đoạn giới hạn của Chef

Việc cài đặt môi trường để kiểm thử các cookbook (ví dụ: sử dụng Test Kitchen) đòi hỏi thêm nỗ lực

Đường cong học tập có thể khá dốc, đặc biệt đối với những người chưa quen với Ruby và các nguyên tắc mã

Người dùng cho biết việc cài đặt và sử dụng bảng điều khiển Automate không trực quan

Giá cả của Chef

kinh doanh: *$59/năm cho mỗi nút

enterprise: *$189/năm cho mỗi nút

doanh nghiệp Plus: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Chef

G2: 4.2/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Chef?

Một đánh giá từ G2 chia sẻ:

Tiến độ Chef rất dễ sử dụng trong quá trình triển khai. Nó có số tính năng nổi bật bao gồm Quản lý Hạ tầng, Tự động hóa Phát hành, Quản lý Công việc, Bảng điều khiển và Trực quan hóa, v.v… Tài liệu hướng dẫn của Tiến độ Chef có thể được đơn giản hóa và dễ tiếp cận hơn.

12. Puppet (Phù hợp nhất để đảm bảo cấu hình hệ thống nhất quán trên các môi trường hỗn hợp)

qua Puppet

Puppet chuyên về việc định nghĩa triển khai hạ tầng và ứng dụng dưới dạng mã, cho phép phát triển phần mềm hợp tác thông qua quy trình nhất quán và có thể lặp lại. Nó sử dụng mô hình khai báo (declarative model) để mô tả trạng thái hệ thống, giúp hạ tầng của bạn luôn nhất quán.

Mô hình này đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì tính ổn định và tuân thủ quy định ở quy mô lớn. Bạn cũng có thể áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật để đảm bảo tuân thủ các khung quy định như CIS Benchmarks và DISA STIGs.

Các tính năng nổi bật của Puppet

Sử dụng ngôn ngữ đặc thù lĩnh vực (DSL) mang tính khai báo để mô tả trạng thái mục tiêu mà không cần mã hóa cứng các quy trình

Áp dụng cấu hình idempotent và đảm bảo các hệ thống quan trọng luôn đồng bộ với trạng thái mong muốn

Sử dụng một 'Puppet master' trung tâm để quản lý cấu hình nút trên các hệ thống phân tán

Mở rộng quản lý hạ tầng từ vài máy chủ lên hàng chục nghìn máy chủ

Hiển thị và báo cáo về hạ tầng bằng cách sử dụng Trợ lý AI

Giới hạn của Puppet

Người dùng báo cáo tình trạng chậm trễ khi các công việc được xếp hàng, ảnh hưởng đến hiệu suất

Phụ thuộc nặng vào Puppet Master; nếu Puppet Master bị ngừng hoạt động, các nút con không thể được quản lý

Giá cả của Puppet

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Puppet

G2: 4.2/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (20+ đánh giá)

13. Spinnaker (Tốt nhất cho triển khai liên tục trên nhiều đám mây với tính năng triển khai nâng cao)

qua Spinnaker

Spinnaker là một nền tảng triển khai mã nguồn mở dành cho các nhóm quản lý ứng dụng trên nhiều nhà cung cấp đám mây. Ban đầu được phát triển và thử nghiệm thực tế bởi Netflix, Spinnaker cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết đối với quy trình triển khai, cùng với hỗ trợ tích hợp cho các chiến lược triển khai nâng cao.

Nó được thiết kế đặc biệt cho việc triển khai phần mềm với tốc độ cao và độ tin cậy cao ở quy mô doanh nghiệp. Với quyền truy cập dựa trên vai trò, thực thi có giới hạn thời gian và các điểm giám sát tích hợp sẵn, nó là lựa chọn lý tưởng để quản lý các triển khai ở mức sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Spinnaker

Tạo và quản lý các quy trình triển khai phức tạp, đa giai đoạn cho môi trường đa đám mây

Sử dụng các tùy chọn như Highlander, Blue/Green và Canary để phù hợp với kế hoạch triển khai theo mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu lưu lượng truy cập của bạn

Giới hạn thời gian chạy của các giai đoạn cụ thể trong pipeline để tránh giờ cao điểm hoặc đảm bảo giám sát

Cài đặt, cấu hình và duy trì đối tượng/kỳ/phiên bản Spinnaker của bạn bằng Spinnaker’s Halyard CLI

Tích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ xác thực như LDAP, OAuth, SAML hoặc GitHub Teams để quản lý quyền truy cập người dùng và khả năng hiển thị dự án

Giới hạn của Spinnaker

Không có tính năng cảnh báo hoặc giám sát tích hợp cho các pod hoặc dịch vụ bị lỗi

Tài liệu chính thức và tài liệu cộng đồng bị phân tán, khiến việc khắc phục sự cố hoặc triển khai các quy trình làm việc cụ thể trở nên khó khăn

Đây là một nền tảng CD chuyên dụng, do đó nó phải được kết hợp với một công cụ CI riêng biệt (như Jenkins hoặc GitLab CI) để quản lý các giai đoạn xây dựng và kiểm thử trong vòng đời phần mềm

Giá cả của Spinnaker

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Spinnaker

G2: 3.9/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Nếu các công cụ triển khai phần mềm này chưa phù hợp với nhu cầu của bạn, đây là một lựa chọn khác để xem xét. 🤩

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công nghệ tìm kiếm tiên tiến.

Mặc dù ClickUp không triển khai phần mềm, nhưng nó hỗ trợ toàn bộ quy trình xung quanh việc triển khai với độ chính xác và tốc độ cao. Hơn nữa, ClickUp tích hợp với các công cụ Git hoặc CI/CD của bạn để cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực trên toàn bộ quy trình thông qua các tích hợp ClickUp.

gitHub, GitLab và Bitbucket: *Kết nối commit, nhánh và yêu cầu kéo với công việc và chế độ xem trạng thái hợp nhất trực tiếp trong ClickUp

jenkins và CircleCI: *Chuyển đổi cảnh báo trong quy trình thành công việc có thể thực hiện và tự động cập nhật trạng thái khi quá trình xây dựng thành công hoặc thất bại

Sentry và các công cụ giám sát lỗi khác: Tự động tạo phiếu lỗi từ các cảnh báo lỗi

Từ lập kế hoạch sprint và quản lý backlog đến phối hợp nhóm, tài liệu hóa và theo dõi tự động hóa, Giải pháp Quản lý Dự án Phần Mềm của ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần cho quy trình triển khai của mình.

Hãy xem điều đó trong hành động. 👇

🌀 Quản lý chu kỳ phát triển linh hoạt

ClickUp cho các nhóm Agile mang đến sự linh hoạt để làm công việc theo cách của bạn, dù bạn đang áp dụng Scrum, Kanban hay phương pháp kết hợp.

Với nhiệm vụ ClickUp, chia nhỏ công việc phát triển thành các đơn vị nhỏ gọn, có thể theo dõi và bản đồ trực tiếp với mục tiêu triển khai của bạn.

Tạo công việc đầu tiên của bạn trong ClickUp Phân chia các dự án phát triển thành các nhiệm vụ ClickUp

📌 Ví dụ: Bạn đang phát triển một microservice mới. Bạn có thể tạo một công việc có tên ‘Xây dựng dịch vụ xác thực’, sau đó chia nhỏ thành các công việc con như ‘Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu’, ‘Viết API đăng nhập’, ‘Chạy kiểm thử đơn vị’ và ‘Kiểm tra mã nguồn đồng nghiệp’. Gán từng công việc cho nhà phát triển phù hợp, đặt hạn chót sprint và đang theo dõi các phụ thuộc nhiệm vụ ClickUp.

Kéo và thả công việc qua các trạng thái với chế độ xem ClickUp

Sau khi các công việc đã được cài đặt, mọi thứ đều tập trung vào hiển thị.

Với ClickUp Views, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ xem Xem dạng danh sách để quản lý danh sách công việc, chế độ xem Bảng Kanban cho các cuộc họp hàng ngày và chế độ xem Gantt để đồng bộ hóa dòng thời gian phát triển với các cột mốc triển khai.

Và nếu bạn cần cái nhìn tổng quan về các bản phát hành sắp tới, hãy sử dụng chế độ xem Lịch hoặc chế độ xem Dòng thời gian để phát hiện các rào cản tiềm ẩn trước khi chúng ảnh hưởng đến sản xuất.

Dưới đây là chia sẻ của Sam Morgan, Giám đốc Vận hành Web tại The Nine, về trải nghiệm của anh với nền tảng này:

Chúng tôi sử dụng ClickUp để đang theo dõi các dự án phát triển phần mềm nội bộ; việc quản lý nhiều dự án và nhóm giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, đây là một trong những công cụ tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay để quản lý các dự án Scrum và Agile hiện đại.

Chúng tôi sử dụng ClickUp để đang theo dõi các dự án phát triển phần mềm nội bộ; việc quản lý nhiều dự án và nhóm giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, đây là một trong những công cụ tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay để quản lý các dự án Scrum và Agile hiện đại.

🌀 Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

ClickUp Tự động hóa giúp bạn giảm thiểu công việc thủ công trên toàn bộ quy trình kỹ thuật với các kích hoạt "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia". Dưới đây là những gì bạn có thể tự động hóa:

Tự động phân công công việc xem xét PR khi thẻ chuyển sang trạng thái ‘Sẵn sàng để xem xét’

cập nhật trạng thái công việc* thành ‘Đã triển khai’ khi công cụ triển khai phần mềm xác nhận quá trình phát hành thành công

kích hoạt cảnh báo thời gian thực* khi một lỗi có nhãn là 'quan trọng' hoặc ngày đáo hạn của một công việc bị trễ

cài đặt nhắc nhở định kỳ* cho danh sách kiểm tra phát hành hàng tuần hoặc các buổi đánh giá sau dự án

Đặt các kích hoạt tùy chỉnh trong quy trình làm việc của bạn với ClickUp Tự động hóa

🌀 Tận dụng trợ lý AI tích hợp

Bạn đang thắc mắc về cách sử dụng AI trong phát triển phần mềm?

ClickUp Brain là một công cụ trí tuệ dự án tích hợp sẵn, được tích hợp mượt mà vào mọi phần của quy trình làm việc của bạn, từ tài liệu, công việc đến dòng thời gian dự án.

Yêu cầu ClickUp Brain chia sẻ cập nhật tác vụ từ không gian làm việc của bạn

Dưới đây là cách nó giúp giảm thiểu công việc phát triển:

lập kế hoạch nhanh chóng: Sử dụng AI Project Manager *để tạo lộ trình, kế hoạch kiểm thử và thông số kỹ thuật với các công cụ được thiết kế chuyên nghiệp dành cho các nhóm linh hoạt

nhận cập nhật ngay lập tức: *Tổng hợp tiến độ sprint, trạng thái lỗi và tài liệu thiết kế phần mềm mà không cần đọc thủ công từng phần

tự động hóa việc tinh chỉnh danh sách công việc: *Sử dụng đề xuất ưu tiên từ AI và dọn dẹp ticket, giúp bạn duy trì một danh sách công việc lành mạnh và được phân loại

tìm kiếm trong toàn bộ quy trình làm việc: *Tìm kiếm các yêu cầu Hợp nhất (pull requests) hoặc thông số kiểm thử (test specs) trong các tác vụ, tài liệu, commit Git và tệp Google Drive, tất cả cùng lúc với ClickUp Enterprise Search

tạo ghi chú cuộc họp tự động: *Hãy để ClickUp AI Notetaker ghi lại và tóm tắt ghi chú cuộc họp, xác định các mục cần thực hiện và thêm chúng vào quy trình làm việc của bạn

🌀 Sprint hiệu quả hơn, không cần cố gắng hơn

ClickUp Sprints cho phép bạn thực hiện các sprint tốc độ cao mà không cần thiết lập thủ công, đang theo dõi hoặc chuyển giao. Bắt đầu các sprint mới tự động, đóng các sprint đã hoàn thành và chuyển các công việc chưa hoàn thành sang sprint tiếp theo.

Tùy chỉnh hệ thống điểm để phù hợp với quy trình làm việc của bạn với ClickUp Sprints

Bạn cũng có thể tổng hợp ước tính từ các công việc con, tùy chỉnh điểm câu chuyện và gán mức độ nỗ lực phù hợp với quy trình làm việc của nhóm, đồng thời lọc theo điểm sprint hoặc khối lượng công việc để kiểm soát sức chứa.

Muốn biết tình hình đang diễn ra như thế nào? Biểu đồ burnup, burndown, velocity và biểu đồ luồng theo thời gian thực cung cấp hiển thị tức thì, giúp bạn xác định các rào cản hoặc sự mở rộng phạm vi trước khi chúng làm chậm tiến độ.

🌀 Sử dụng mẫu có sẵn

Tải miễn phí mẫu Sử dụng bảng kế hoạch sprint và triển khai trong mẫu phát triển phần mềm ClickUp

Tiết kiệm thời gian xây dựng thiết lập với mẫu phát triển phần mềm của ClickUp. Nó tạo ra một không gian có cấu trúc nơi các nhóm đa chức năng có thể quản lý mọi giai đoạn của chu kỳ phát triển.

Đang theo dõi các công việc đang được thực hiện với Danh sách công việc hàng tuần

Ghi lại ý tưởng và tính năng cho các quý tiếp theo với Master Backlog

Tối ưu hóa quy trình cho các nhóm QA ghi nhận lỗi, phân loại ưu tiên và chuyển tiếp chúng

Giá cả của ClickUp

Chu kỳ triển khai của bạn cần ClickUp

Mỗi công cụ triển khai phần mềm trong Danh sách công việc giải quyết một khía cạnh quan trọng của quy trình.

Nhưng triển khai phần mềm chỉ là một giai đoạn. Với ClickUp, bạn có thể quản lý mọi thứ xung quanh quá trình này trên một nền tảng linh hoạt, thích ứng với nhu cầu và quy trình của nhóm.

Phân chia yêu cầu phức tạp thành các công việc và công việc con, đang theo dõi tiến độ với chế độ xem tùy chỉnh và quản lý sprint với ClickUp Sprints. Tự động hóa giúp giảm bớt công việc nhàm chán nhưng cần thiết, trong khi ClickUp Brain ngay lập tức hiển thị câu trả lời từ khắp Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅