20 ý tưởng tiếp thị xây dựng mạnh mẽ để tiếp thị doanh nghiệp của bạn và giành được khách hàng

Ngành xây dựng đang thay đổi, và để duy trì sự cạnh tranh, không chỉ dựa vào sự giới thiệu từ miệng đến miệng.

Một chiến lược tiếp thị mạnh mẽ có thể giúp bạn thu hút nhiều khách hàng hơn, xây dựng nhận thức về thương hiệu và duy trì dự án của bạn luôn đầy ắp.

Để giúp bạn nổi bật và thu hút nhiều khách hàng hơn, chúng tôi đã tổng hợp 20 chiến lược tiếp thị đã được chứng minh hiệu quả, được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp xây dựng. Hãy cùng khám phá! 🚀

Thời kỳ mà chỉ cần giới thiệu tự nhiên là đủ để duy trì hoạt động kinh doanh đã qua rồi. Nếu doanh nghiệp của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, bạn đang trao cơ hội cho đối thủ cạnh tranh.

Một chiến lược tiếp thị được thực hiện tốt không chỉ tăng khả năng hiển thị mà còn thúc đẩy khách hàng tiềm năng và xây dựng lòng tin lâu dài.

Dưới đây là lý do tại sao đầu tư vào tiếp thị là điều không thể thương lượng đối với các doanh nghiệp xây dựng:

Một chiến lược vững chắc kết hợp các công cụ kỹ thuật số, mạng lưới và sự tương tác với khách hàng để tạo ra các khách hàng tiềm năng ổn định.

Dưới đây là một số ý tưởng tiếp thị nâng cao cho các công ty xây dựng có thể giúp bạn thu hút nhiều khách hàng hơn và xây dựng sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ:

Trang web của bạn thường mang đến ấn tượng đầu tiên về doanh nghiệp của bạn cho khách hàng tiềm năng. Trong ngành xây dựng, uy tín là chìa khóa thành công — một trang web có cấu trúc tốt có thể là yếu tố quyết định giữa việc giành được dự án hay mất khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh.

Hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đều phụ thuộc vào khách hàng địa phương, do đó Google Business Profile (GBP) và SEO địa phương trở nên rất quan trọng. GBP được tối ưu hóa tốt sẽ đảm bảo công ty của bạn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm "nhà thầu gần tôi" và Google Maps, từ đó thu hút nhiều khách hàng tiềm năng địa phương hơn mà không cần chi tiêu quảng cáo.

ClickUp, ứng dụng đa năng cho công việc, cung cấp thư viện hơn 1000 mẫu để bạn lựa chọn.

Ví dụ: bạn có thể hợp lý hóa và theo dõi các nỗ lực SEO của mình với Mẫu quản lý dự án SEO của ClickUp. Mẫu này giúp các doanh nghiệp xây dựng tổ chức các chiến lược từ khóa, theo dõi tiến độ SEO và đảm bảo các nhiệm vụ tối ưu hóa được thực hiện đúng tiến độ.

Cho dù là cập nhật danh sách GBP, theo dõi xếp hạng địa phương hay quản lý nhiều địa điểm, quy trình SEO tập trung sẽ giúp các nỗ lực của bạn luôn thống nhất, hiệu quả và có thể đo lường được. ⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC) có thể mang lại khách hàng tiềm năng ngay lập tức, nhưng một chiến dịch được lên kế hoạch kém có thể làm cạn kiệt ngân sách của bạn nhanh chóng.

Chiến lược PPC nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý đảm bảo quảng cáo của bạn chỉ tiếp cận khách hàng tiềm năng trong khu vực dịch vụ của bạn thay vì lãng phí tiền vào các lần nhấp chuột không liên quan.

Không phải tất cả khách hàng trong lĩnh vực xây dựng đều giống nhau. Phân khúc đối tượng mục tiêu cho phép bạn thực hiện tiếp thị cá nhân hóa, tiếp cận trực tiếp các loại khách hàng khác nhau, như chủ nhà, nhà phát triển bất động sản và nhà thầu thương mại. Gửi thông điệp phù hợp đến đúng đối tượng sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng lòng tin.

Với Trường Tùy chỉnh của ClickUp, các doanh nghiệp có thể phân loại khách hàng tiềm năng theo loại dự án, ngân sách, địa điểm và nhu cầu dịch vụ. Điều này giúp điều chỉnh email marketing, quảng cáo trên mạng xã hội và nội dung cho phù hợp với từng nhóm. Ngoài ra, nó còn cho phép các doanh nghiệp theo dõi tương tác của khách hàng tiềm năng, ưu tiên các khách hàng tiềm năng có giá trị cao và tinh chỉnh chiến lược marketing để đạt tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.

Nhiều khách hàng tiềm năng đọc các đánh giá trực tuyến trước khi thuê nhà thầu, do đó quản lý danh tiếng trở thành ưu tiên hàng đầu.

Chiến lược giới thiệu và đánh giá mạnh mẽ đảm bảo rằng những khách hàng hài lòng của bạn sẽ giúp tạo ra cơ hội kinh doanh mới. Thay vì thụ động chờ đợi đánh giá, hãy tự động hóa các yêu cầu và đưa ra các ưu đãi để khuyến khích nhiều giới thiệu hơn.

Tiếp thị nội dung giúp xây dựng lòng tin, giáo dục khách hàng tiềm năng và tạo ra các khách hàng tiềm năng chất lượng cao bằng cách thể hiện chuyên môn và giải pháp cho nhu cầu của khách hàng. Các công ty xây dựng liên tục xuất bản nội dung có giá trị sẽ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn và khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành.

Ví dụ: một nhà thầu chuyên về cải tạo nhà có thể xuất bản một hướng dẫn về "Cách tiết kiệm chi phí cải tạo nhà bếp mà không ảnh hưởng đến chất lượng". Loại nội dung này giúp xây dựng lòng tin, định vị doanh nghiệp của bạn là chuyên gia hàng đầu và giữ chân khách truy cập đủ lâu để chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng.

Với hàng ngàn công ty xây dựng trên LinkedIn, đây là một nền tảng mạnh mẽ để kết nối B2B, thu hút nhân tài hàng đầu và đảm bảo các hợp đồng thương mại có giá trị cao. Không giống như Facebook hay Instagram, LinkedIn là nơi các nhà ra quyết định, nhà đầu tư và quản lý dự án tích cực tìm kiếm các nhà thầu uy tín.

Tiếp thị qua email vẫn là một trong những ý tưởng tiếp thị xây dựng hiệu quả nhất về chi phí để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng cũ. Vì các dự án xây dựng không phải là những giao dịch mua thường xuyên, nên việc duy trì sự chú ý của khách hàng tiềm năng cho đến khi họ sẵn sàng commit là rất quan trọng.

Ví dụ: với tư cách là nhà thầu lợp mái, bạn có thể gửi nhắc nhở bảo trì theo mùa kèm theo ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết.

Mặt khác, nếu bạn tập trung hơn vào xây dựng thương mại, bạn có thể chia sẻ các nghiên cứu điển hình, thông tin chi tiết về ngành hoặc cập nhật về những thay đổi trong quy định để thiết lập uy tín và duy trì sự tham gia của khách hàng.

Quảng cáo dịch vụ địa phương của Google (LSA) ưu tiên các doanh nghiệp đáng tin cậy ở đầu trang tìm kiếm, hiển thị huy hiệu "Google Guaranteed" để tạo uy tín ngay lập tức.

Khác với PPC, bạn chỉ trả tiền cho các khách hàng tiềm năng hợp lệ, giúp đây trở thành một lựa chọn tiếp thị hiệu quả về chi phí.

Ngoài ra, hãy đảm bảo hồ sơ kinh doanh của bạn đầy đủ, với thông tin liên hệ chính xác, khu vực dịch vụ và các đánh giá tích cực để tăng hiển thị và niềm tin. Tối ưu hóa hồ sơ LSA đảm bảo thứ hạng cao hơn và khách hàng tiềm năng chất lượng hơn từ các tìm kiếm địa phương.

Quảng cáo video và giới thiệu dự án thu hút sự tương tác nhiều hơn so với các bài đăng tĩnh, khiến chúng trở thành công cụ mạnh mẽ cho tiếp thị xây dựng.

Video giúp tăng 157% lưu lượng truy cập SERP tự nhiên cho các doanh nghiệp. Vì vậy, kết hợp nội dung video với các bài đăng trên blog có thể tối đa hóa tác động bằng cách nêu bật chuyên môn và các dự án đã hoàn thành. Lời chứng thực của khách hàng, quá trình xây dựng thời gian thực và cảnh hậu trường giúp khách hàng tiềm năng hình dung công việc với bạn và xây dựng niềm tin vào thương hiệu của bạn.

Chiếm được khách hàng mới là điều quan trọng, nhưng kinh doanh lặp lại từ những khách hàng hài lòng còn quý giá hơn.

Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) đảm bảo sự tương tác liên tục với các khách hàng cũ, biến họ thành các hợp đồng trong tương lai.

Về vấn đề này, ClickUp CRM cho phép các công ty xây dựng hình dung các kênh bán hàng, theo dõi tương tác của khách hàng và tự động hóa quy trình làm việc để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Bằng cách tập trung tất cả dữ liệu khách hàng, các doanh nghiệp có thể tăng hiệu quả, tự động hóa việc theo dõi và tăng cường sự hợp tác giữa các nhóm.

Sử dụng hệ thống CRM của ClickUp, các doanh nghiệp xây dựng có thể hợp lý hóa các tương tác với khách hàng, theo dõi mọi giai đoạn của vòng đời dự án và cải thiện thời gian phản hồi, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng tỷ lệ khách hàng quay lại.

ClickUp đã chuyển tất cả các thông tin liên lạc từ các kênh khác nhau như email, trò chuyện, whatsapp sang một nơi. Vì vậy, bạn biết nơi để tìm thông tin mình cần.

Tham gia các hiệp hội xây dựng được công nhận giúp thiết lập uy tín và mở ra cơ hội ký kết các hợp đồng và quan hệ đối tác có giá trị cao.

Nhiều dự án của chính phủ và hợp đồng thương mại quy mô lớn yêu cầu nhà thầu phải là thành viên của hiệp hội ngành. Tư cách thành viên cũng mang lại cơ hội kết nối, nguồn lực đào tạo và cơ hội tham gia đấu thầu độc quyền.

Bạn có biết : Associated General Contractors of America (AGC) là hiệp hội hàng đầu trong ngành xây dựng, đại diện cho hơn 27.000 công ty, bao gồm các nhà thầu tổng hợp, nhà thầu chuyên ngành và nhà cung cấp dịch vụ.

Các sự kiện trong ngành giúp bạn tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm năng, những người có ảnh hưởng trong ngành và các cơ hội kinh doanh.

Tham dự các triển lãm xây dựng, các buổi gặp gỡ kết nối và hội chợ thương mại giúp tăng cường nhận diện thương hiệu và cho phép bạn kết nối với các nhà phát triển, kiến trúc sư và nhà thầu đang tìm kiếm đối tác. Tài trợ cho các sự kiện địa phương cũng giúp thiết lập uy tín và giữ cho doanh nghiệp của bạn luôn được nhớ đến.

Phần thưởng: Cân nhắc tham dự các triển lãm thương mại như NAHB International Builders' Show (IBS), World of Concrete và AIA Conference on Architecture. ConExpo-CON/AGG và hội nghị Associated Builders and Contractors cũng là những sự kiện quan trọng.