Cách trở nên viral trên TikTok với các chiến lược đã được chứng minh

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số video TikTok có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, thu hút hàng triệu lượt xem, trong khi những video khác lại hầu như không được chú ý? 🤔

Đó không chỉ là may mắn — có một phương pháp đằng sau sự điên rồ đó. Cho dù bạn là một thương hiệu đang cố gắng mở rộng phạm vi tiếp cận hay một người tạo nội dung muốn tạo dấu ấn, trở nên viral trên TikTok là hoàn toàn khả thi với các chiến lược phù hợp.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích bí mật đằng sau sự lan truyền của TikTok. Bạn sẽ học cách tận dụng các xu hướng mới nhất, thu hút khán giả và sử dụng các công cụ như ClickUp để lập kế hoạch, tạo và theo dõi nội dung của bạn như một chuyên gia. Sẵn sàng đưa TikTok của bạn lên một tầm cao mới? Hãy bắt đầu và biến video tiếp theo của bạn trở nên viral! 🚀

Trở nên viral trên TikTok: Điều gì thực sự xảy ra?

Chúng tôi đã tìm ra cách để trở nên viral trên TikTok. 🔑

Hoặc ít nhất, các nhóm tiếp thị và nhân sự của chúng tôi đã làm được điều đó, sau khi nhận được 19 triệu lượt xem, 1,8 triệu lượt thích và 188.000 lượt lưu video này.

Muốn thấy điều kỳ diệu? 😉👇🏻

Cuộc họp nhân sự mà tôi không thể nào quên #corporatehumor #officehumor

Cuộc họp nhân sự mà tôi không thể nào quên #corporatehumor #officehumor

Trở nên viral trên TikTok không chỉ là vấn đề may mắn. Nếu bạn có thể sắp xếp mọi thứ đúng đắn, thuật toán của TikTok sẽ lo phần còn lại. Nhưng trước tiên, bạn cần hiểu cách thức hoạt động của thuật toán TikTok.

Hiểu về thuật toán TikTok

TikTok được xây dựng dựa trên các thuật toán xác định những gì bạn thấy trên trang "For You" hoặc " FYP"

Đó là lý do tại sao việc hiểu rõ cách thức hoạt động của TikTok là rất quan trọng đối với những người tạo nội dung và doanh nghiệp muốn trở nên nổi tiếng.

Mức độ tương tác của người dùng: Đo lường số lượt thích, bình luận, chia sẻ và thời gian xem để đánh giá mức độ tương tác. Các video thu hút sự chú ý của người xem lâu hơn thường được quảng bá đến đối tượng khán giả rộng hơn.

Mức độ liên quan của video: Đánh giá các yếu tố như thẻ bắt đầu bằng #, âm thanh, chú thích và mô tả video để xác định mức độ liên quan của nội dung và báo hiệu video có liên quan đến lãi suất của người dùng hay không

Hoạt động tài khoản: Phân tích hành vi của người dùng trong quá khứ, chẳng hạn như video đã xem, thích và chia sẻ, để cá nhân hóa các đề xuất.

Chất lượng video: Xem xét các yếu tố như độ phân giải video, độ rõ ràng của âm thanh và giá trị sản xuất, mặc dù chất lượng cao không phải là yêu cầu bắt buộc để thuật toán thành công

Yếu tố bổ sung:

Thời gian sử dụng ứng dụng: Ảnh hưởng đến các đề xuất của TikTok dựa trên thời gian người dùng tương tác với từng bài đăng. Một Ảnh hưởng đến các đề xuất của TikTok dựa trên thời gian người dùng tương tác với từng bài đăng. Một video gần đây của Washington Post cho biết thời lượng người dùng tương tác với từng bài đăng có thể ảnh hưởng đáng kể đến các đề xuất của thuật toán trên TikTok

Thiết bị và địa điểm: Các yếu tố về loại thiết bị và địa điểm để đề xuất nội dung phù hợp với khu vực.

Khi bạn đăng video kết hợp tất cả các yếu tố khóa này, thuật toán của TikTok sẽ tăng cường hiển thị của chúng, quảng bá chúng đến nhiều người dùng hơn. Khi mức độ tương tác tăng lên, chu kỳ này sẽ tiếp tục, tăng mức độ hiển thị cho đến khi nội dung của bạn đạt được trạng thái "viral" rất được săn đón.

Dưới đây là sơ đồ nhanh thể hiện cách thức hoạt động của thuật toán TikTok. 📍

Chiến lược tạo nội dung lan truyền

Video viral trên TikTok là kết quả của 1% may mắn và 99% chiến lược. 🧠

Chúng tôi đã tổng hợp các chiến lược tốt nhất để trở nên viral trên TikTok. Một số trong số đó tương tự như các chiến lược quản lý dự án truyền thông xã hội hiệu quả, nhưng rất cần thiết để hợp lý hóa quá trình tạo/lập nội dung TikTok và tăng cơ hội thành công viral.

1. Cập nhật xu hướng mới nhất

Xu hướng là yếu tố thúc đẩy TikTok, và đây là cách bạn có thể tận dụng chúng một cách hiệu quả:

Cập nhật thông tin mới nhất: Thường xuyên kiểm tra trang ' Khám phá ' để xem những gì đang thịnh hành. Đó là một bài hát hay một bộ lọc cụ thể? Hay một thử thách điên rồ trên mạng?

Hãy làm cho nội dung phù hợp: Hãy kết hợp các xu hướng TikTok phù hợp với thương hiệu của bạn một cách sáng tạo. Nhưng hãy nhớ làm cho nội dung phù hợp. Ví dụ: nếu một thử thách nhảy đang thịnh hành, bạn có thể thực hiện thử thách đó trong khi giới thiệu sản phẩm của mình không?

Tạo xu hướng của riêng bạn: Khởi xướng xu hướng hoặc thử thách của riêng bạn nếu bạn cảm thấy sáng tạo. Nếu nó trở nên phổ biến, nó có thể giúp hiển thị của bạn tăng vọt

Biết khi nào nên bỏ qua một xu hướng: Tránh nhảy vào các xu hướng không phù hợp với giá trị thương hiệu hoặc đối tượng của bạn. 🚫Ví dụ, khi "cơn sốt NFT" đạt đỉnh, nhiều thương hiệu đã vội vàng tạo và bán NFT mà không hiểu ý nghĩa của công nghệ này. Các thương hiệu như Taco Bell đã vấp phải phản ứng dữ dội khi ra mắt nghệ thuật NFT, mà một số người cho là thiếu nhạy cảm, đặc biệt là khi NFT liên quan đến các vấn đề môi trường. Tham gia vào những xu hướng như vậy có thể phản tác dụng nếu chúng không phù hợp với đối tượng của bạn hoặc mâu thuẫn với giá trị thương hiệu của bạn, điều này nhấn mạnh sự cần thiết của sự tham gia có suy nghĩ.

Khi sử dụng hashtag, hãy nhớ cân bằng giữa các hashtag đang hot và những hashtag liên quan đến ngành nghề hoặc thương hiệu của bạn. Tuy nhiên, bạn nên tránh sử dụng quá nhiều hashtag trong phần mô tả để tránh làm rối mắt người xem.

Mặc dù TikTok cho phép thêm nhiều hashtag, nhưng hãy sử dụng từ ba đến năm hashtag cho mỗi bài đăng. 🔖

Bằng cách chọn các thẻ bắt đầu bằng # phù hợp, bạn có thể thu hút khán giả có khả năng quan tâm đến ngành, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, đảm bảo nội dung của bạn nhận được sự chú ý xứng đáng!

Chúng tôi đã sử dụng chiến lược tương tự trong video viral của mình, 'The Scrum Master' (2,8 triệu lượt xem).

Chúng tôi chỉ sử dụng 4-5 hashtag thịnh hành — #corporate, #corporatelife và #9to5, trong khi #scrum và #projectmanager rất phù hợp với thương hiệu và nội dung video của chúng tôi.

3. Kích thích sự tò mò

Bạn đã bao giờ lướt qua một video chỉ để quay lại vì câu mở đầu quá hấp dẫn? Đó chính là mục tiêu. 🎯Bắt đầu bằng một câu hỏi, sự hồi hộp hoặc một tình huống bất ngờ. Hãy tham khảo Legendaryshots, một tài khoản TikTok nổi tiếng với những thử nghiệm táo bạo khiến người xem không thể rời mắt cho đến cuối video.

4. Sử dụng nhạc hot trend để tận dụng lợi thế

Âm nhạc đóng vai trò rất lớn trên TikTok — gần 90% người tham gia một cuộc khảo sát cho biết âm thanh là yếu tố quan trọng trong trải nghiệm của họ. 🎶

Sử dụng âm thanh thịnh hành sẽ giúp nội dung của bạn được chú ý. Chọn nhạc hoặc hiệu ứng âm thanh thịnh hành phù hợp với video của bạn và thu hút sự chú ý. Âm thanh phù hợp có thể nâng cao tâm trạng và làm cho video của bạn trở nên đáng nhớ hơn.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng một bài hát sôi động, đầy động lực cho một video thể hiện thói quen buổi sáng hàng ngày của bạn.

Bạn cũng có thể tạo âm thanh hoặc đoạn âm thanh của riêng mình để bổ sung cho video. Việc này cũng giúp âm nhạc của bạn có cơ hội trở nên viral.

Ví dụ, bài hát "Anti-Hero" của Taylor Swift đã trở nên viral khi được kết hợp với mọi thứ, từ câu chuyện chia tay đến câu chuyện về thú cưng, thu hút hàng triệu lượt xem.

Nói về nhạc, bạn đã nghe bản nhạc TikTok hit của chúng tôi — Choices? 😉

Bộ phận nhân sự vừa tung ra một bản hit 🔥 #corporatehumor Parody của @E-40 "Choices" @ClickUp

Bộ phận nhân sự vừa tung ra một bản hit 🔥 #corporatehumor Parody của @E-40 "Choices" @ClickUp

5. Đăng bài đều đặn và vào thời điểm thích hợp

Sự nhất quán cho thuật toán của TikTok biết rằng bạn đang tích cực đăng tải nội dung mới cho người dùng.

Tài khoản của bạn càng nhận được nhiều tương tác nhất quán, thuật toán sẽ càng ưu tiên tài khoản của bạn. Nhưng thời điểm cũng rất quan trọng!

Tạo lịch đăng bài nhất quán và tuân thủ lịch đó. Đăng bài thường xuyên để nội dung của bạn luôn mới mẻ và phù hợp, đồng thời sử dụng các công cụ phân tích TikTok để xác định thời điểm tối ưu mà khán giả của bạn tương tác nhiều nhất. Đăng bài khi khán giả của bạn đang trực tuyến là một trong những mẹo nổi tiếng trên TikTok.

Nghiên cứu của SocialPilot đã tiết lộ thời điểm tốt nhất để đăng bài trên TikTok vào năm 2024.

Mẹo chuyên nghiệp: Muốn hợp lý hóa quy trình này? Các công cụ như Chế độ xem Lịch của ClickUp có thể giúp bạn dễ dàng quản lý lịch đăng bài. 📅

6. Kể một câu chuyện

Mọi người đều yêu thích câu chuyện, và khán giả TikTok cũng không ngoại lệ. 💬

Đúng, âm nhạc là yếu tố thiết yếu để thu hút sự tham gia; chúng tôi đã đề cập đến điều này. Nhưng bạn có biết rằng 80% video TikTok hàng đầu có sử dụng âm nhạc? Điều này đặc biệt có tác động mạnh mẽ khi kết hợp với cách kể chuyện dễ đồng cảm, như có thể thấy trong các chiến dịch thành công sử dụng âm thanh thịnh hành hoặc tạo ra âm thanh tùy chỉnh để thu hút sự chú ý.

Một câu chuyện được kể hay có thể kết nối với người xem ở mức độ sâu sắc hơn và khuyến khích họ chia sẻ. Một cốt truyện mạnh mẽ cũng có thể thu hút người xem ngay từ đầu và giữ họ xem lâu hơn.

🌟Ví dụ: Nếu bạn làm trong ngành thể dục thể hình, bạn có thể tạo một video story về những ngày đầu tiên tập luyện tại phòng tập thể dục. Ban đầu bạn cảm thấy thế nào? Điều gì đã thúc đẩy bạn thay đổi thói quen của mình?

7. Đa dạng hóa độ dài video

Thử nghiệm với các video có độ dài khác nhau để xem nội dung nào phù hợp nhất với khán giả của bạn.

📌 Theo Social Insider, các video ngắn từ 0 đến 15 giây nhận được trung bình 9,40% lượt xem video, trong khi các video dài hơn nhận được 7% tỷ lệ xem.

Điều này có nghĩa là các video ngắn thường có hiệu suất tốt hơn về số lượt xem. Nhưng điều đó không có nghĩa là video dài hơn không hiệu quả! Quan trọng là tìm ra điểm cân bằng phù hợp với nội dung và khán giả của bạn.

🍃 Lời khuyên thân thiện: Thử nghiệm với các độ dài khác nhau để xem gì phù hợp. Nhưng hãy nhớ: Nếu bạn có một câu chuyện mạnh mẽ để kể, đừng ngần ngại làm dài!

8. Giải trí và tạo sự gần gũi

TikTok rất thú vị và hài hước là chìa khóa. Sử dụng nó để tạo ra những tình huống mà người xem có thể kết nối. Một video thú vị và hấp dẫn sẽ có nhiều khả năng trở nên viral. Vì vậy, đừng ngại thêm cá tính và hài hước vào video của bạn.

📌 Theo TikTok: 7 trong 10 người xem cho biết 'khiến người khác cười' là yếu tố thú vị nhất khi xem quảng cáo TikTok 30% người dùng TikTok cho biết nội dung hài hước của người tạo là động lực hàng đầu thúc đẩy ý định mua hàng "Hài hước" là thể loại video hàng đầu mà người xem muốn xem từ những người tạo nội dung

Oh, trông như chúng ta vừa trở nên viral vì cùng một lý do!!! 😉

Bạn có thể báo cáo nhân sự cho bộ phận nhân sự không? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Bạn có thể báo cáo nhân sự cho bộ phận nhân sự không? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Hoàn hảo không phải là điều cần thiết: Hãy tận hưởng những khoảnh khắc độc đáo của bạn! 💜 Đừng lo lắng về việc phải làm cho mọi video TikTok của bạn phải hoàn hảo. Đôi khi, những khoảnh khắc kỳ quặc, chân thực lại gây được sự đồng cảm nhất với khán giả của bạn. Vì vậy, hãy để sự sáng tạo của bạn tuôn trào — kể cả những sai lầm!

9. Tăng giá trị và giáo dục bằng nội dung

Cung cấp giá trị cho người xem bằng cách cung cấp thông tin hữu ích hoặc giáo dục họ về một chủ đề. Điều này có thể giúp bạn trở thành một chuyên gia và thu hút những người theo dõi trung thành.

Hướng dẫn, mẹo và thủ thuật là cách hấp dẫn nhất để giáo dục khán giả trong lĩnh vực của bạn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang tạo ra nội dung độc đáo và có thẩm quyền.

10. Tương tác với khán giả TikTok của bạn

Tương tác với người theo dõi là chìa khóa để xây dựng cộng đồng. Tăng tương tác của người dùng bằng cách tạo nội dung kích thích hành động ngay lập tức! Hãy thử thêm lời kêu gọi hành động (CTA) dưới dạng câu hỏi hoặc phát triển các chủ đề dựa trên đề xuất của người dùng và lãi suất thịnh hành.

Sau khi bài đăng được xuất bản, hãy tìm kiếm cơ hội tương tác với mạng lưới của bạn. Trả lời bình luận và khuyến khích người theo dõi tham gia cuộc hội thoại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trả lời bình luận trong vòng một giờ sau khi video của bạn được phát trực tiếp. TikTok thưởng cho nội dung kích thích tương tác, vì vậy việc trả lời người xem nhanh chóng sẽ tăng cơ hội video của bạn được đẩy lên nhiều nguồn cấp dữ liệu hơn. ⏳.

11. Tham gia vào các meme và thách thức

Tham gia vào các meme và thử thách phổ biến có thể giúp bạn tiếp cận một lượng khán giả rộng lớn hơn. Cập nhật xu hướng mới nhất và tạo ra phong cách độc đáo của riêng bạn để nổi bật.

Cập nhật xu hướng: Theo dõi trang "Khám phá" và theo dõi những người tạo nội dung có liên quan để cập nhật những xu hướng mới nhất. Thời điểm là chìa khóa — tham gia thử thách sớm có thể giúp bạn nổi bật trước khi nó trở nên bão hòa.

Thêm một nét độc đáo: Tham gia một xu hướng là điều tuyệt vời, nhưng thêm vào đó một nét riêng của bạn sẽ khiến nội dung của bạn trở nên đáng nhớ. Cho dù là thêm một yếu tố đặc trưng của thương hiệu, một chi tiết hài hước hay một biến thể sáng tạo, một nét độc đáo sẽ giúp video của bạn nổi bật.

🌟Ví dụ: Giả sử có một thử thách TikTok phổ biến, trong đó người dùng thể hiện sự biến đổi ngoạn mục theo một bài hát cụ thể. Bạn có thể tham gia bằng cách tiết lộ hình ảnh trước và sau khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Nếu bạn điều hành một thương hiệu chăm sóc da, hãy cho thấy sự chuyển đổi thú vị từ khi thức dậy với mái tóc rối bù đến làn da sáng mịn sau khi sử dụng sản phẩm của bạn. Điều này khai thác định dạng đang thịnh hành và nêu bật những gì thương hiệu của bạn cung cấp một cách thú vị. Bằng cách kết hợp thị trường ngách của bạn với xu hướng lan truyền, bạn kết nối với đối tượng rộng hơn trong khi vẫn giữ nội dung của mình phù hợp và hấp dẫn.

12. Hợp tác với những người tạo nội dung khác

Hợp tác với những người tạo nội dung khác trong lĩnh vực của bạn để tiếp cận nhiều khán giả hơn. Hợp tác trong các video song ca, ghép video hoặc video chung để tăng hiển thị và tiếp cận.

Khi chọn influencer để hợp tác, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét:

Kích thước người theo dõi

Định hướng đối tượng

Phong cách nội dung

Sử dụng các công cụ tiếp thị người ảnh hưởng để theo dõi các hoạt động hợp tác, chiến dịch tiếp thị, người ảnh hưởng trong lĩnh vực của bạn, v.v.

🌟 Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn điều hành một kênh nấu ăn lành mạnh và hợp tác với một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thể dục thể hình. Bạn có thể tạo một video chung trong đó hai người cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn bổ dưỡng, giới thiệu quá trình nấu nướng và những lợi ích của nó đối với lối sống lành mạnh.

Sự hợp tác này kết hợp khán giả của bạn và cung cấp nội dung có giá trị, thu hút những người xem quan tâm đến nấu ăn và thể dục.

13. Tận dụng nội dung do người dùng tạo

Khuyến khích người theo dõi của bạn tạo nội dung liên quan đến thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn. Giới thiệu những bài nộp/gửi hay nhất trên kênh TikTok của bạn để thu hút cộng đồng và giới thiệu nội dung do người dùng tạo.

Crocs đã làm được điều đó! Tất cả chỉ nhờ một chiến dịch TikTok lan truyền rộng rãi dựa trên nội dung do người dùng tạo ra.

Đây là câu chuyện:

Năm 2018, Crocs đã khởi xướng một trào lưu kêu gọi mọi người tùy chỉnh đôi giày Crocs của mình. Chiến dịch này mang thông điệp mạnh mẽ "IM GONNA BE whatever I want" (Tôi sẽ là bất cứ ai tôi muốn)

"Hãy cho chúng tôi thấy đôi Crocs trị giá 1.000 đô la của BẠN trông như thế nào bằng cách tùy chỉnh, cải tiến hoặc chỉ đơn giản là thể hiện tinh thần Come As You Are và cho cả thế giới biết rằng TÔI SẼ LÀ bất cứ điều gì tôi muốn. "

Trong khi người dùng tạo ra các phiên bản Crocs cao cấp của riêng mình, Post Malone cũng tạo ra một phiên bản. Giày phiên bản giới hạn đã bán hết trong vòng 10 phút! 👀

Tất cả điều này xảy ra mà Crocs không tạo ra một nội dung nào.

Vậy, tại sao không học hỏi từ Crocs? Truyền cảm hứng cho khán giả thể hiện sự sáng tạo của họ và chứng kiến thương hiệu của bạn phát triển mạnh mẽ nhờ những kết nối chân thực!

14. Quảng bá chéo nội dung TikTok của bạn trên các nền tảng khác

Đừng giữ nội dung TikTok của bạn trong một kho riêng. Chia sẻ video TikTok của bạn trên các nền tảng mạng xã hội khác để thúc đẩy lưu lượng truy cập và tăng hiển thị. Khuyến khích những người theo dõi bạn trên các nền tảng khác theo dõi bạn trên TikTok.

Tích hợp nội dung TikTok vào chiến lược truyền thông xã hội rộng lớn hơn sẽ giúp bạn mở rộng đối tượng khán giả và tạo ra một câu chuyện thương hiệu gắn kết hơn. Nổi bật những khía cạnh độc đáo trong video TikTok của bạn có thể khơi dậy sự tò mò và thu hút những người theo dõi mong muốn tham gia vào hành trình sáng tạo của bạn trên các nền tảng.

🌟 Ví dụ: Tạo một đoạn giới thiệu hoặc đoạn video nổi bật về nội dung TikTok của bạn để chia sẻ trên Instagram Stories hoặc feed, thu hút người xem bằng những đoạn trích ngắn về những gì họ có thể mong đợi. Nếu bạn đang giới thiệu một dự án DIY trên TikTok, hãy đăng một clip ngắn trước và sau khi hoàn thành lên Instagram, kêu gọi người xem xem sự biến đổi hoàn toàn trên TikTok của bạn. Ngoài ra, hãy cân nhắc ghim một video TikTok lên đầu trang Facebook của bạn hoặc giới thiệu video đó trong bản tin để thu hút sự chú ý của những người đăng ký email của bạn.

Cách tiếp cận đa kênh này giúp tăng hiển thị TikTok của bạn và thúc đẩy cộng đồng tương tác nhiều hơn trên các nền tảng.

15. Cải thiện kỹ năng chỉnh sửa

Nâng cao chất lượng video của bạn với các kỹ thuật chỉnh sửa hiệu quả. TikTok cung cấp một phạm vi hiệu ứng, từ bộ lọc đến màn hình xanh, để làm cho video của bạn hấp dẫn và thú vị hơn. Hãy thoải mái thử nghiệm và xem điều gì phù hợp với nội dung của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phần mềm tiếp thị video để thêm hiệu ứng chuyển cảnh, lớp phủ văn bản và nhạc. Một video được chỉnh sửa tốt có thể cải thiện đáng kể chất lượng tổng thể của video.

Không có kỹ năng chỉnh sửa? Không thành vấn đề! 🎬 Đừng lo lắng nếu bạn không phải là chuyên gia chỉnh sửa — các công cụ tích hợp sẵn của TikTok giúp bạn thực hiện việc này một cách cực kỳ dễ dàng. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt: thêm vào một vài văn bản vui nhộn, thử các hiệu ứng chuyển cảnh và chơi đùa với các hiệu ứng. Nhưng có một điều cần lưu ý — đôi khi, giữ cho mọi thứ đơn giản là cách hiệu quả nhất khi bạn mới bắt đầu làm quen. Hãy vui vẻ và thể hiện cá tính của bạn!

Bonus: Các nền tảng thay thế TikTok!

Tạo và lập kế hoạch nội dung hấp dẫn

Bước đầu tiên để trở nên nổi tiếng trên TikTok? Lập kế hoạch. 🖍️

ClickUp cung cấp các tính năng mạnh mẽ để giúp bạn brainstorming, tổ chức và tinh chỉnh ý tưởng nội dung của mình. ✨

Phiên brainstorming với Bảng trắng ClickUp

Sử dụng Bảng trắng ClickUp để cộng tác, động não và hình dung ý tưởng

Bảng trắng ClickUp là những khung vẽ kỹ thuật số nơi bạn và nhóm của bạn có thể brainstorm ý tưởng nội dung một cách trực quan. Hãy tưởng tượng một bảng trắng ảo nơi bạn có thể thêm ghi chú, hình ảnh, bản đồ tư duy và liên kết đến Nhiệm vụ hoặc Tài liệu ClickUp.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng Bảng trắng ClickUp để:

Tạo ý tưởng chủ đề cho bài đăng trên blog, nội dung mạng xã hội hoặc kịch bản video của bạn

Phác thảo nội dung và kịch bản cho nội dung của bạn

Hệ thống hóa kết quả nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh

🍃 Lời khuyên hữu ích: Bạn đã bao giờ có một ý tưởng thiên tài cho một video TikTok vào lúc 2 giờ sáng nhưng lại hoàn toàn quên mất khi thức dậy? Vâng, chúng tôi cũng vậy. Đó là lý do tại sao ứng dụng di động ClickUp là sự lựa chọn hoàn hảo — chỉ cần ghi lại những ý tưởng bất chợt vào lúc nửa đêm ngay khi chúng xuất hiện!

Nghiên cứu và ý tưởng với ClickUp Brain

Nhận câu trả lời ngay lập tức, tạo ra ý tưởng sáng tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

ClickUp Brain là trợ lý nội dung tất cả trong một được hỗ trợ bởi AI. Nó có thể phân tích nội dung của bạn và đề xuất các chủ đề và ý tưởng phù hợp để tạo/lập nội dung trong tương lai.

Nếu bạn từng cảm thấy bế tắc trong sáng tạo, cố gắng nghĩ ra những ý tưởng nội dung mới mẻ và hấp dẫn, thì bạn không phải là người duy nhất. Đó là lúc ClickUp Brain ra tay cứu nguy! Nó ở đây để giúp bạn:

Xác định các chủ đề hot liên quan đến lĩnh vực của bạn

Phân tích hiệu suất nội dung của bạn để xem điều gì thu hút khán giả của bạn

Tạo ý tưởng nội dung mới dựa trên nội dung hiện có và dữ liệu khán giả của bạn

ClickUp Brain có thể giúp bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung một cách đáng kể.

Tạo lịch trình

Sau khi đã brainstorming và hoàn thiện ý tưởng nội dung, hãy sử dụng Chế độ xem Lịch của ClickUp để lập kế hoạch và lên lịch cho nội dung của bạn.

Dễ dàng kéo và thả các nhiệm vụ để điều chỉnh lịch trình của bạn trong Chế độ xem Lịch ClickUp

Dưới đây là cách nó có thể giúp bạn:

Tạo và hình dung lịch trình nội dung của bạn: Hình dung tất cả các công việc đã lên kế hoạch, bao gồm nội dung mạng xã hội, video và hơn thế nữa, được hiển thị trên lịch

Lên lịch bằng cách kéo và thả: Lên lại lịch nội dung bằng cách kéo và thả các công việc trên lịch. Điều chỉnh lịch của bạn dựa trên những tình huống bất ngờ hoặc thay đổi ưu tiên

Phân công công việc và đặt thời hạn: Phân công công việc tạo/lập nội dung cho các thành viên cụ thể trong nhóm và đặt thời hạn. Đảm bảo mọi người đều có cùng chế độ xem với bạn và chịu trách nhiệm về khối lượng công việc tạo nội dung được phân công

Tích hợp với các công cụ hiện có: Tích hợp với các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, YouTube, Instagram và hơn thế nữa, cho phép bạn lên lịch nội dung mạng xã hội trực tiếp trong ứng dụng

ClickUp cung cấp nhiều mẫu lịch nội dung miễn phí để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng, chẳng hạn như 👇

Mẫu lịch truyền thông xã hội hiện đại của ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu Lịch truyền thông xã hội hiện đại của ClickUp được thiết kế để giúp bạn quản lý và theo dõi nội dung truyền thông xã hội của mình.

Bạn cần một khuôn khổ để sắp xếp nội dung của mình? Mẫu Lịch truyền thông xã hội hiện đại của ClickUp giúp bạn quản lý và lên lịch nội dung truyền thông xã hội của mình trên các nền tảng khác nhau. Mẫu này cung cấp những tính năng sau:

Quản lý công việc nâng cao: Tạo, phân công và theo dõi các công việc chi tiết cho nội dung mạng xã hội của bạn

Lập lịch nội dung: Lập lịch đăng bài cho các nền tảng và thời gian khác nhau dựa trên ngày tháng

Công cụ cộng tác: Làm việc với nhóm của bạn để cùng nhau brainstorm, sáng tạo và quản lý nội dung

Đang theo dõi hiệu suất: Theo dõi mức độ tương tác và hiệu suất của các bài đăng trên mạng xã hội của bạn

Tích hợp: Kết nối với bất kỳ nền tảng mạng xã hội phổ biến nào và các công cụ khác để có quy trình làm việc liền mạch

Tương tự, Mẫu mạng xã hội ClickUp cung cấp một phương pháp hợp lý để quản lý nội dung mạng xã hội. Nó cung cấp một khung cơ bản để lên lịch bài đăng, phân công công việc và theo dõi tiến độ.

Lên lịch đăng bài

Sau khi nội dung của bạn đã được tạo và lên kế hoạch, bước tiếp theo là lên lịch đăng bài. Chế độ xem Lịch của ClickUp giúp quá trình này trở nên đơn giản và hiệu quả.

Mở chế độ xem lịch: Điều hướng đến Chế độ xem Lịch trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn Kéo và thả công việc: Nhấp vào một công việc và kéo nó đến ngày mong muốn để tự động gán công việc đó vào ngày cụ thể đó Đặt ngày đáo hạn: Đặt ngày đáo hạn bằng cách nhấp vào công việc và chọn tùy chọn "Ngày đáo hạn" cho các công việc có thời hạn cụ thể Điều chỉnh múi giờ: Nếu nhóm của bạn làm việc ở các múi giờ khác nhau, hãy đảm bảo rằng múi giờ chính xác được cài đặt cho từng công việc để tránh xung đột lịch trình

Lên lịch đăng bài định kỳ

Nếu bạn có nội dung định kỳ, chẳng hạn như bản tin hàng tuần hoặc hàng tháng, bạn có thể sử dụng nhiệm vụ định kỳ của ClickUp để lên lịch tự động.

Tạo công việc định kỳ: Tạo công việc mới và chọn tùy chọn 'Định kỳ' Đặt mẫu lặp lại: Chọn mẫu lặp lại mong muốn và đặt lịch trình — hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm Xác định ngày kết thúc: Chỉ định thời điểm bạn muốn công việc định kỳ kết thúc

Đang theo dõi hiệu suất

Hiểu rõ hiệu suất nội dung của bạn là điều quan trọng để nâng cao chiến lược truyền thông xã hội của bạn! Khi bạn xác định được điều gì gây được sự đồng cảm, bạn có thể tinh chỉnh cách tiếp cận và tạo ra nội dung thu hút khán giả.

Bảng điều khiển ClickUp

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để trực quan hóa các chỉ số khóa của bạn với ClickUp Dashboards

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp các công cụ mạnh mẽ để theo dõi các chỉ số khóa và thu thập thông tin chi tiết có giá trị.

Bảng điều khiển ClickUp hoạt động như trung tâm phân tích mạng xã hội của bạn:

Giám sát tập trung: Tập hợp tất cả các chỉ số mạng xã hội của bạn vào một bảng điều khiển với ClickUp để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về hiệu suất

Biểu diễn dữ liệu bằng hình ảnh: Sử dụng biểu đồ và đồ thị có thể tùy chỉnh để phát hiện xu hướng và theo dõi mức độ tương tác một cách dễ dàng

Theo dõi hiệu suất so với mục tiêu: Đặt mục tiêu chiến dịch truyền thông xã hội và theo dõi tiến độ thực hiện trong Bảng điều khiển ClickUp. Điều này giúp bạn đo lường thành công và xác định các lĩnh vực cần cải thiện

Mẫu chỉ số mạng xã hội ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu chỉ số mạng xã hội của ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi và đo lường hiệu suất mạng xã hội của mình.

Cần trợ giúp theo dõi các chỉ số mạng xã hội của bạn? Mẫu Chỉ số Mạng xã hội ClickUp đơn giản hóa quy trình và giúp bạn phân tích hiệu suất mạng xã hội của mình. Nó cung cấp bảng điều khiển chuyên dụng với các chỉ số chính để giúp bạn hiểu hiệu suất nội dung của mình.

Bảng điều khiển được tạo sẵn: Theo dõi các chỉ số mạng xã hội quan trọng như số lượng người theo dõi, tỷ lệ tương tác và lưu lượng truy cập trang web

Tùy chỉnh: Tùy chỉnh bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số phù hợp nhất với mục tiêu truyền thông xã hội của bạn

Tự động hóa dân số dữ liệu: Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động lấy dữ liệu từ các tài khoản mạng xã hội của bạn

Tiếp thị dựa trên dữ liệu: Giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa chiến lược truyền thông xã hội dựa trên dữ liệu hiệu suất thực tế

ClickUp Marketing

Quản lý các chiến dịch tiếp thị, theo dõi hiệu suất và cộng tác với nhóm của bạn bằng ClickUp Marketing

ClickUp Marketing là phần mềm lập kế hoạch tiếp thị mạnh mẽ được thiết kế để hợp lý hóa toàn bộ quy trình tiếp thị của bạn.

Nó cung cấp cho bạn tất cả các công cụ để dễ dàng điều phối tất cả các dự án và chiến dịch tiếp thị của bạn trên nhiều kênh. Ngoài ra, quản lý nội dung TikTok của bạn với:

Tổ chức dễ dàng: Bỏ bảng tính và tổ chức nội dung TikTok của bạn một cách hiệu quả trong ClickUp

Quy trình làm việc hợp tác: Động não ý tưởng, phân công công việc và hợp tác với nhóm của bạn để tạo/lập video — tất cả chỉ trong một nền tảng

Quy trình làm việc được tối ưu hóa: Sử dụng nhiều chế độ xem của ClickUp ( Sử dụng nhiều chế độ xem của ClickUp ( Danh sách , Lịch, Kanban ) để tạo lịch nội dung tùy chỉnh cho chiến lược TikTok của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chế độ xem Kanban để quản lý các giai đoạn sản xuất video khác nhau, từ brainstorming ý tưởng đến chỉnh sửa và phê duyệt cuối cùng

Vượt ra ngoài TikTok: Điều phối tiếp thị trên các kênh với ClickUp

ClickUp không chỉ dành cho TikTok. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn quản lý tất cả các sáng kiến tiếp thị của mình, bất kể kênh nào.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch email, quản lý nội dung mạng xã hội cho các nền tảng khác nhau bằng các mẫu mạng xã hội và theo dõi lưu lượng truy cập trang web — tất cả trong một trung tâm tập trung.

Nhiều chế độ xem cho các nhu cầu khác nhau:

ClickUp nổi bật nhờ tính linh hoạt đáng chú ý. Chọn chế độ xem — Danh sách, Lịch hoặc Kanban — phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và dự án tiếp thị cụ thể mà bạn đang thực hiện. Cách tiếp cận được cá nhân hóa này đảm bảo quy trình làm việc rõ ràng và có tổ chức trên tất cả các kênh tiếp thị của bạn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các công cụ tiếp thị TikTok chuyên dụng để theo dõi hiệu suất chiến dịch một cách hiệu quả, tối ưu hóa chiến lược nội dung và tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn trên nền tảng này.

Những điều không nên làm để trở nên nổi tiếng trên TikTok

Mặc dù trở nên viral trên TikTok có thể rất thú vị, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không phải mọi xu hướng hay chiến lược đều hiệu quả với mọi thương hiệu. Dưới đây là một số điều cần tránh khi cố gắng trở nên viral:

1. Vi phạm bản sắc thương hiệu

Dễ dàng bị cuốn theo mọi xu hướng, nhưng điều quan trọng là phải giữ vững bản sắc thương hiệu của mình. Cố gắng trở thành điều gì đó không phải bản thân có thể khiến khán giả bối rối và làm mất lòng những người theo dõi tiềm năng.

2. Tạo xu hướng

Đừng ép buộc bản thân tham gia vào các xu hướng không phù hợp với thương hiệu hoặc phong cách nội dung của bạn. Nội dung chân thực sẽ dễ dàng thu hút khán giả hơn là những nỗ lực gượng gạo để theo đuổi xu hướng.

3. Bỏ qua đối tượng mục tiêu

Khi tạo nội dung, hãy luôn xem xét đối tượng khán giả TikTok của bạn. Họ thích loại nội dung nào? Họ có lãi suất nào? Nội dung phù hợp với khán giả của bạn sẽ có nhiều khả năng trở nên viral hơn.

Mặc dù hashtag rất quan trọng để tăng khả năng phát hiện, nhưng sử dụng quá nhiều hashtag không liên quan có thể làm giảm phạm vi tiếp cận của bạn. Hãy tập trung vào việc sử dụng các hashtag liên quan mà đối tượng người dùng TikTok của bạn thường sử dụng.

5. Không quảng bá nội dung của bạn

Sau khi tạo một video TikTok tuyệt vời, đừng chỉ ngồi chờ nó trở nên viral. Quảng bá nội dung của bạn trên các nền tảng mạng xã hội khác và khuyến khích người theo dõi chia sẻ nội dung đó.

Hãy nhớ rằng, trở nên viral trên TikTok không phải là theo đuổi mọi xu hướng hay chiến lược. Điều quan trọng là tạo ra nội dung chân thực, hấp dẫn, gây được sự đồng cảm với đối tượng mục tiêu của bạn. Bằng cách luôn trung thành với thương hiệu của mình và hiểu rõ đối tượng của mình, bạn sẽ trên đường đến thành công trên TikTok.

Reel It in: Trở nên nổi tiếng trên TikTok với ClickUp

TikTok mang đến cho các doanh nghiệp và cá nhân cơ hội duy nhất để tiếp cận lượng khán giả khổng lồ. Tuy nhiên, việc xây dựng lượng người theo dõi trên TikTok không thể diễn ra trong một sớm một chiều, và đó là điều hoàn toàn bình thường! Mỗi người theo dõi mới giống như một cái vỗ tay nhỏ từ một người yêu thích nội dung của bạn. Hãy tập trung vào việc tạo ra những video mà bạn tự hào, và người theo dõi sẽ đến. ⏰

Nhưng khi câu hỏi là làm thế nào để trở nên nổi tiếng trên TikTok và quản lý nội dung của bạn, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn.

Hãy nhớ duy trì bản sắc thương hiệu của bạn, phân tích hiệu suất và điều chỉnh chiến lược theo thời gian.

Các tính năng của ClickUp có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả và cuối cùng là đạt được mục tiêu TikTok của mình. Từ lập kế hoạch và lên lịch nội dung đến theo dõi hiệu suất, ClickUp cung cấp một bộ công cụ toàn diện để giúp bạn tạo và quản lý nội dung của mình một cách hiệu quả.

Hãy thử ClickUp ngay hôm nay và bắt đầu tạo nội dung viral một cách dễ dàng! 🎯