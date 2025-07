Tối ưu hóa ngày của bạn với tư cách là một người du mục kỹ thuật số: Làm chủ công việc và du lịch

Hãy tưởng tượng: Bạn thức dậy với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ biển. Trong giây lát, bạn cảm thấy bối rối. Rồi bạn nhận ra. Bạn đang ở Bali, và căn hộ Airbnb xinh xắn này chính là văn phòng của bạn trong tuần này.

Khi bạn mở laptop, bạn nhận ra: đây không phải là kỳ nghỉ. Đây chỉ là một ngày thứ Ba bình thường trong cuộc sống của một người làm việc tự do. Bãi biển nắng ấm ngoài cửa sổ là phông nền của bạn, quán cà phê địa phương ở cuối phố là phòng họp của bạn, và cả thế giới là nơi làm việc tiềm năng của bạn.

Đây là thực tế của một số lượng ngày càng tăng các chuyên gia, những người đã từ bỏ văn phòng để có một cuộc sống du lịch liên miên, làm việc từ xa và tự do không bị ràng buộc bởi giờ làm việc 9-5. Nhưng thực sự thì trở thành một người du mục kỹ thuật số có nghĩa là gì? Có phải chỉ là võng và piña coladas, hay lối sống này còn hơn những gì ta thấy — những khó khăn về năng suất, thiếu cộng đồng, những thách thức về thích nghi văn hóa?

Hãy cùng chúng tôi vén màn bí mật về một ngày trong cuộc sống của một người du mục kỹ thuật số. Chúng ta sẽ khám phá những tự do và thách thức, phá bỏ những lầm tưởng phổ biến và khám phá sự thật về lối sống ngày càng phổ biến này. Cho dù bạn đang cân nhắc thực hiện bước nhảy vọt hay chỉ tò mò về cách thức hoạt động của nó, bài viết này sẽ cho bạn cái nhìn sơ lược về lối sống không phụ thuộc vào địa điểm này.

Những người du mục kỹ thuật số làm việc từ xa bằng công nghệ và internet, du lịch và sống ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới.

Họ thường có rất ít tài sản vật chất và làm việc tại các quán cà phê, cộng đồng du mục kỹ thuật số, không gian làm việc chung, thư viện công cộng hoặc xe giải trí, theo lịch trình của riêng họ.

Thuật ngữ "du mục kỹ thuật số" bắt đầu xuất hiện vào đầu những năm 2000, được thúc đẩy bởi sự phát triển của công nghệ và sự ra đời của công việc từ xa. Khi ngày càng nhiều người nhận ra rằng tất cả những gì họ cần để kiếm sống là một bộ kỹ năng có thể kiếm tiền, một máy tính xách tay và kết nối Wi-Fi, phong trào du mục kỹ thuật số bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Ngày nay, du mục kỹ thuật số không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một cuộc cách mạng toàn diện. Cả những người làm việc từ xa toàn thời gian và các chuyên gia tự do đều đang đón nhận công việc di động.

Cuộc sống của một người du mục kỹ thuật số là sự pha trộn giữa phiêu lưu, sự linh hoạt và sự thỏa mãn trong công việc. Nó mang lại sự tự do làm việc từ xa ở bất kỳ đâu trên thế giới trong khi khám phá những nền văn hóa mới và trải nghiệm những lối sống đa dạng.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Những người du mục kỹ thuật số có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kết nối internet ổn định, đặc biệt là ở những địa điểm xa xôi hoặc kém phát triển. Rào cản ngôn ngữ có thể là một thách thức lớn trong cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm tiền và xử lý nhiều loại tiền tệ, giao dịch ngân hàng quốc tế và thuế ở các quốc gia khác nhau cũng có thể rất phức tạp.

Dưới đây là một câu chuyện giả định để giúp bạn hiểu cách một người làm việc tự do sẽ sống trong một khách sạn ở Thái Lan.

Sarah vươn vai, lưng hơi đau vì giường không được thoải mái. Cô với tay lấy điện thoại, nhăn mặt khi thấy hàng loạt thông báo. Mới 6:30 sáng ở Chiang Mai, nhưng khách hàng lớn nhất của cô ở New York đang kết thúc ngày làm việc và cần một báo cáo khẩn cấp.

"Thế là hết buổi sáng rồi", Sarah lẩm bẩm, gạt bỏ kế hoạch tập yoga và thiền sớm của mình.

Cô nhanh chóng pha một tách cà phê hòa tan, nhăn mặt vì vị đắng. "Ghi chú cho bản thân: hôm nay phải tìm một quán cà phê ngon", cô nghĩ, đã nhớ những ly cà phê thủ công ở Melbourne.

Khi Sarah ngồi vào bàn làm việc tạm thời của mình để làm việc trực tuyến — một chiếc bàn cà phê được tận dụng lại, đặt giữa giường và cửa sổ — cô có thể nghe thấy tiếng tụng kinh của các nhà sư từ một ngôi chùa gần đó. Âm thanh thanh bình rất nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một sự tương phản khá kỳ lạ với tiếng gõ phím điên cuồng của cô khi cô cố gắng hoàn thành báo cáo.

Một giờ sau, ngay khi cô nhấn nút gửi, Wi-Fi của nhà trọ bị ngắt. Sarah than thở, nhận ra rằng cô sẽ phải đến không gian làm việc chung sớm hơn kế hoạch để đảm bảo tệp tin được gửi đi.

Đến trưa, công việc của Sarah đang vào guồng tại một không gian làm việc chung nhộn nhịp. Máy lạnh kêu êm ái, mang lại cảm giác mát mẻ trong cái nóng ẩm của Thái Lan. Cô đang tập trung vào mã khi một thông báo lịch xuất hiện — một cuộc gọi không có trong lịch của khách hàng trong 15 phút nữa.

Sarah vội vàng tìm một góc yên tĩnh để gọi video, cuối cùng cô quyết định vào một buồng điện thoại. Khi cuộc gọi bắt đầu, cô nở một nụ cười tươi tắn, hy vọng khách hàng của cô sẽ không nhận thấy những giọt mồ hôi đang hình thành trên trán cô trong buồng điện thoại ngột ngạt.

"Xin lỗi vì tiếng ồn nền," cô xin lỗi khi tiếng nhạc pop Thái Lan vang lên từ quán cà phê bên cạnh. "Văn hóa địa phương ở đây rất sôi động!"

Sau cuộc gọi, bụng Sarah réo lên, nhắc nhở cô rằng cô đã bỏ bữa sáng. Cô mạo hiểm ra đường phố nhộn nhịp của Chiang Mai, mùi thơm của đồ ăn đường phố cám dỗ cô ở mỗi ngã rẽ. Cô quyết định chọn một bát khao soi từ một người bán hàng có hàng dài người dân địa phương xếp hàng chờ đợi — luôn là một dấu hiệu tốt.

Trong khi thưởng thức món mì cà ri dừa ngon tuyệt, mua với giá chưa bằng một phần ba so với giá ở nhà hàng Thái Lan ở quê nhà, Sarah lấy máy tính xách tay ra để kiểm tra ngân sách. Khuôn mặt cô hơi ủ rũ khi nhận ra tỷ giá hối đoái gần đây đã làm giảm số tiền tiết kiệm của cô. "Có lẽ cần phải nhận thêm một dự án trong tháng này", cô suy nghĩ và ghi chú trong đầu rằng phải cập nhật hồ sơ freelancer của mình sau.

Khi mặt trời lặn xuống, phủ một ánh hoàng hôn vàng rực rỡ lên những ngôi đền cổ kính của Chiang Mai, Sarah dọn dẹp không gian làm việc của mình. Cô muốn tiếp tục làm việc vì còn nhiều việc cần làm, nhưng cô nhắc nhở bản thân rằng trải nghiệm văn hóa địa phương và tận hưởng sự linh hoạt trong công việc là một phần lý do cô chọn lối sống này.

Cô đến một quán bar trên tầng thượng nổi tiếng, nơi đang diễn ra một buổi gặp gỡ của những người du mục kỹ thuật số. Chế độ xem thành phố thật ngoạn mục, và Sarah cảm thấy phấn khích khi giới thiệu mình với một nhóm những người du mục khác.

Tuy nhiên, khi đêm dần khuya và cuộc trò chuyện chuyển sang kế hoạch tương lai, Sarah lại cảm thấy một cảm giác bất an quen thuộc. Trong khi những người bạn mới của cô trò chuyện về điểm đến tiếp theo của họ — Bali, Lisbon, Medellín — cô nhận ra rằng mình không chắc chắn sẽ ở đâu trong một tháng nữa.

Trở về phòng trọ, Sarah mở máy tính xách tay lần cuối. Cô chuyển đổi giữa các trang web của hãng hàng không và bảng tính ngân sách, cố gắng lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Sự hào hứng với điểm đến mới hòa lẫn với lo lắng về các dự án đang thực hiện và khoản tiết kiệm đang cạn dần.

Khi cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ, âm thanh của cuộc sống về đêm ở Chiang Mai lọt qua cửa sổ, giấc mơ của Sarah là một mớ hỗn độn của mã, cà ri và những chân trời xa xôi. Ngày mai sẽ mang đến những thách thức và cơ hội mới — điều duy nhất không thay đổi trong cuộc sống của một người du mục kỹ thuật số.

Mặc dù có một số yếu tố chung xác định thói quen của họ, một ngày bình thường trong cuộc sống của một người du mục kỹ thuật số có thể rất khác nhau tùy thuộc vào địa điểm, vai trò và sở thích cá nhân của họ.

Ví dụ, cài đặt đô thị có thể bao gồm nhiều không gian làm việc chung và sự kiện kết nối hơn so với ở nông thôn. Những người ưu tiên trải nghiệm văn hóa có thể làm việc intensively trong vài ngày để dành trọn vẹn thời gian cho khám phá, trái ngược với những người thích kết hợp công việc và thư giãn vào thói quen hàng ngày.

Nhân viên làm việc từ xa có thể thích lịch làm việc truyền thống hơn, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, phù hợp với múi giờ của công ty. Trong khi đó, những người làm việc tự do có thể có lịch làm việc linh hoạt hơn, nhưng phải dành thời gian để tìm kiếm khách hàng.

Hãy cùng đọc cách một số người du mục kỹ thuật số trong đời thực thực hiện thói quen hàng ngày của họ. Dưới đây là một số tài khoản cá nhân để bạn có cái nhìn sơ lược về cuộc sống của họ.

Một digital nomad, Angelicism trên Reddit, chia sẻ

Đôi khi, nó gần giống như đang ở trong chính đất nước của mình, được bao quanh bởi gia đình và bạn bè. Nếu tôi ở châu Mỹ và múi giờ phù hợp để làm việc vào các ngày trong tuần, tôi sẽ thức dậy, pha trà hoặc ăn nhẹ, rồi bắt đầu công việc, thường là nấu bữa trưa tại nhà, tiếp tục làm việc, hoàn thành công việc, rồi quyết định ăn tối ở nhà hay đi cùng bạn bè. Nếu tôi ở múi giờ châu Âu (múi giờ tôi thích), tôi thức dậy, ra quán cà phê ăn sáng, sau đó đi biển, dạo phố hoặc lặn biển; rồi về nhà và làm việc cả buổi tối. Cuối tuần, tôi có thể đi lặn/đi biển hoặc đi du lịch ngắn ngày/cuối tuần.

Dưới đây là một tài khoản cá nhân khác của Kinkachou trên Reddit, người cho biết

Tôi sống ở châu Á và hầu hết khách hàng của tôi ở Mỹ, vì vậy tôi thức trong giờ làm việc của Mỹ ở châu Á. Tôi là người thích thức khuya, vì vậy trong khi đối với hầu hết mọi người đó là "giờ điên rồ", tôi không có vấn đề gì với điều đó. Tôi thường thức dậy vào buổi tối và đi chợ đêm, sau đó làm việc trong phòng khách sạn suốt đêm khi mọi thứ đã yên tĩnh. Ngay cả những ngày tôi muốn đi du lịch nhiều hơn, đến những nơi thật sớm vào buổi sáng thường có ít người hơn. Tôi đã đến bảo tàng và vườn thú khi chúng mới mở cửa và không có ai khác ở đó, đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với khi chúng đông đúc.

Tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và giải trí là một thách thức cơ bản đối với những người du mục kỹ thuật số. Sự hấp dẫn của việc khám phá những điểm đến mới đôi khi có thể làm lu mờ nhu cầu duy trì năng suất và hoàn thành nghĩa vụ nghề nghiệp.

Đó là lý do tại sao các công cụ làm việc từ xa như ClickUp rất hữu ích. Chúng mang lại cảm giác trật tự cho sự bất ổn trong cuộc sống hàng ngày của một người du mục kỹ thuật số. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nền tảng này để tạo và duy trì lịch trình khi làm việc trong khi đi du lịch:

Một thói quen nhất quán giúp bạn duy trì năng suất và sự cân bằng khi là một người du mục kỹ thuật số. Và không có gì thúc đẩy bạn cam kết thực hiện những công việc thường ngày nhưng thiết yếu như việc đặt ra những mục tiêu tham vọng nhưng có thể đạt được. Với ClickUp Goals, bạn có thể đặt ra những mục tiêu như vậy trong thời gian thực và theo dõi tiến độ thực hiện chúng.

Ví dụ, khi đi du lịch, bạn có thể muốn thư giãn thay vì cập nhật hồ sơ LinkedIn với vị trí mới của mình. Tuy nhiên, việc cập nhật hồ sơ là rất quan trọng để bạn có thể tìm được khách hàng với tư cách là một nhà văn tự do.

Vì vậy, bạn có thể đặt mục tiêu tổng thể là "Cập nhật hồ sơ LinkedIn" và chia nhỏ thành các nhiệm vụ có thể quản lý được trong ClickUp để bạn có thể đánh dấu từng nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Các nhiệm vụ này có thể bao gồm "Làm mới ảnh hồ sơ", "Cập nhật băng rôn và URL hồ sơ", "Sửa lại vị trí mới", "Viết lại phần Giới thiệu", v.v.

Theo dõi tiến độ của từng nhiệm vụ trong thời gian thực. Trong ClickUp, bạn có thể đo lường tiến độ của mình so với các mục tiêu tiến độ khác nhau, bao gồm mục tiêu số và mục tiêu phần trăm.

Chế độ xem ClickUp cung cấp một cách hiệu quả để sắp xếp công việc và kế hoạch du lịch của bạn, cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các nhiệm vụ, dự án, hoạt động phiêu lưu và cam kết của bạn.

Dưới đây là một số ý tưởng: Chế độ xem công việc:

Chế độ xem du lịch:

Nếu bạn làm việc với một nhóm, hãy sử dụng ClickUp cho Nhóm làm việc từ xa để xem bạn đang dành thời gian cho việc gì, các lĩnh vực cần cải thiện và cách tái cấu trúc quản lý công việc để nhóm đạt được thành công.

dưới đây là một số tính năng khóa có thể giúp bạn:

Đừng quên sử dụng ứng dụng di động ClickUp để truy cập các nhiệm vụ, dự án và tài liệu của bạn mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể cập nhật nhiệm vụ, để lại nhận xét và kết nối với nhóm của mình từ mọi nơi.

Để giúp bạn quản lý công việc từ xa hiệu quả hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Mẫu kế hoạch làm việc từ xa của ClickUp.

Là một người du mục kỹ thuật số, việc duy trì sự tổ chức và năng suất khi làm việc từ xa có thể là một thách thức. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn hợp lý hóa quy trình làm việc, theo dõi tiến độ và hợp tác hiệu quả với nhóm của mình:

Nếu bạn không muốn thỏa hiệp trong việc duy trì giao tiếp hiệu quả, xây dựng mối quan hệ và đảm bảo sự thống nhất về mục tiêu, bạn không thể bỏ qua sự hợp tác trong công việc từ xa. thống nhất về mục tiêu và nhiệm vụ. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng các tính năng của ClickUp để giao tiếp từ xa một cách hiệu quả.

Khi làm việc không đồng bộ, có thể khó để nhận được câu trả lời cần thiết từ khách hàng và đồng nghiệp kịp thời. Tại sao không xây dựng một kho lưu trữ kiến thức tập trung để bạn có thể tham khảo trong những tình huống như vậy?

Lấy tất cả thông tin bạn cần từ khách hàng và nhóm của mình và lưu trữ bằng ClickUp Docs. Nó đóng vai trò như một trung tâm dễ dàng truy cập và là một công cụ tuyệt vời cho những người du mục kỹ thuật số. Phần hay nhất? Tính năng chỉnh sửa cộng tác và kiểm soát phiên bản. Sử dụng nó để tạo và cộng tác trên các tài liệu, bảng tính và bản trình bày trong thời gian thực, ngay cả khi ở các múi giờ khác nhau.

ClickUp Chat là công cụ hữu ích cho bạn để nhắn tin tức thời, thúc đẩy giao tiếp và hợp tác thời gian thực giữa các thành viên trong nhóm. Bạn có thể tham gia vào các cuộc hội thoại sôi nổi, chia sẻ ý tưởng và cung cấp phản hồi kịp thời bằng cách @đề cập đến người khác.

Ngoài tính năng nhắn tin cơ bản, bạn có thể chia sẻ tệp, tài liệu và các tài nguyên khác trực tiếp trong trò chuyện, loại bỏ nhu cầu sử dụng các nền tảng chia sẻ tệp bên ngoài. Bạn cũng có thể tạo phòng trò chuyện riêng tư hoặc công khai cho các dự án hoặc nhóm cụ thể, cung cấp không gian dành riêng cho các cuộc thảo luận tập trung.

Trước khi có ClickUp, các cuộc họp và trao đổi email qua lại dẫn đến một lỗ hổng lớn, nơi các mục bị bỏ sót và không được xử lý. Do đó, các công việc không được xem xét kịp thời và không ai biết quá trình phát triển sáng tạo đang diễn ra như thế nào.

Giờ đây, mọi thành viên trong nhóm đều có thể thấy rõ thời hạn hoàn thành các mục hành động, trò chuyện và cộng tác trong các công việc.

Đối với giao tiếp trực quan, ClickUp Clips cho phép bạn tạo và chia sẻ bản ghi màn hình kèm theo giọng nói. Truyền đạt những ý tưởng phức tạp, cung cấp bối cảnh rộng hơn hoặc chia sẻ những ví dụ mà bạn không thể truyền đạt qua tin nhắn văn bản đơn giản. Sắp xếp các clip của bạn vào các thư mục để dễ dàng truy cập và nhúng chúng vào các nhiệm vụ, tài liệu hoặc bình luận. Tính năng này giúp bạn tránh áp lực và mất thời gian cho các cuộc họp; thay vào đó, bạn có thể sử dụng thời gian đó để tích lũy kinh nghiệm mới.

Để có cái nhìn tổng quan về các thông tin liên lạc của bạn, hãy sử dụng Hộp thư đến ClickUp, nơi tập trung tất cả các thông báo và tin nhắn. Giữ mọi thứ ngăn nắp và cập nhật bằng cách lọc tin nhắn theo người gửi, loại hoặc trạng thái. Đánh dấu các mục đã đọc hoặc chưa đọc để quản lý hộp thư đến của bạn một cách hiệu quả.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ AI tích hợp của ClickUp, ClickUp Brain, để duy trì năng suất. Công cụ này hoạt động như một đối tác brainstorming, trợ lý viết lách và đồng hành quản lý dự án trong một. Cho dù bạn cần ý tưởng để khám phá địa điểm hiện tại hay cần tìm báo cáo từ không gian làm việc, Brain sẽ luôn ở bên bạn.

Vì vậy, nếu bạn muốn kết nối với các dự án, đồng nghiệp và khách hàng của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới, ClickUp là công cụ lý tưởng cho bạn. Nó giúp tập trung các công việc, thời hạn và sự hợp tác của bạn. Ngoài ra, nó có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn, trở thành một công cụ hoàn hảo cho lối sống du mục kỹ thuật số.

Mặc dù nhiều người lý tưởng hóa cuộc sống của một người du mục kỹ thuật số, nhưng cần nhớ rằng lối sống này cũng có những nhược điểm nghiêm trọng. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích và giới hạn của lối sống du mục này.

Bắt đầu hành trình du mục kỹ thuật số có thể là một cuộc phiêu lưu thú vị. Dưới đây là một số lời khuyên quan trọng để giúp bạn chuẩn bị và tận dụng tối đa trải nghiệm du mục của mình:

Các tài nguyên hỗ trợ bạn trong vai trò một digital nomad

Dưới đây là một số tài nguyên sẽ giúp bạn sống cuộc sống du mục kỹ thuật số một cách tự tin:

📚 Đọc sách như The Digital Nomad Handbook by LonelyPlanet, Remote: Office Not Required by Jason Fried and David Heinemeier Hansson, và How to Travel the World on $50 a Day by Matt Kepnes

📝 Tìm hiểu cách tìm và giữ việc làm từ xa với bài đăng trên blog của chúng tôi về cách các công ty duy trì sự tham gia và năng suất của nhân viên làm việc từ xa

🤝 Nghiên cứu và sử dụng các công cụ hợp tác từ xa như ClickUp, Slack, Zoom, v.v. để duy trì liên lạc với khách hàng tiềm năng khi làm việc tự do

🌍 Tham gia các cộng đồng du mục kỹ thuật số như WiFi Tribe, Nomad List, Digital Nomad Girls, Nomad Cruise, v.v. để gặp gỡ những người có cùng chí hướng, kết nối và nhận hỗ trợ từ những người đang sống theo lối sống đó

✈️ Nhận các mẹo từ chuyên gia và hướng dẫn đầy đủ trong bài đăng trên blog của chúng tôi về cách làm việc từ xa và du lịch