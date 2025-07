Cách thiết kế và triển khai lịch làm việc kết hợp hiệu quả

Bạn có biết rằng tính linh hoạt đã trở thành yếu tố quan trọng thứ hai đối với nhân viên khi lựa chọn nơi làm việc?

Lịch làm việc kết hợp là hiện thân của sự linh hoạt này, cho phép các thành viên trong nhóm cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc văn phòng một cách hoàn hảo.

Mô hình này cho phép nhân viên dành thời gian cho những hoạt động bên ngoài nơi làm việc – từ việc tăng cường hoạt động thể chất trong ngày đến dành thời gian chất lượng cho gia đình – điều mà 73% người trưởng thành ở Mỹ cho là quan trọng.

Với lịch làm việc kết hợp, các công ty thu hút được nhiều đối tượng nhân sự hơn, bao gồm phụ nữ và thế hệ trẻ, những người coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, khi một số tổ chức áp dụng lại quy định làm việc tại văn phòng, việc đối phó với sự phức tạp của lịch làm việc kết hợp trở thành một nhu cầu chiến lược và một nguồn gây tranh cãi tiềm ẩn.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách thiết kế và triển khai lịch làm việc kết hợp phù hợp với cả sức khỏe của nhân viên và mục tiêu của tổ chức.

Lịch làm việc kết hợp là một sự sắp xếp linh hoạt, kết hợp làm việc từ xa và làm việc tại văn phòng theo một mô hình cố định trong suốt tuần. Nhân viên có thể chuyển đổi giữa làm việc tại nhà và làm việc tại văn phòng, tận dụng những lợi ích của cả hai môi trường. Cài đặt này cho phép nhân viên hợp tác và tương tác trực tiếp vào một số ngày và làm việc từ xa vào những ngày khác.

Cách tiếp cận kép này thúc đẩy văn hóa làm việc năng động, giúp tăng năng suất của nhân viên, cân bằng cuộc sống và công việc, đồng thời mang lại nhiều lợi ích đáng kể.

Sự linh hoạt trong nơi làm việc này đặc biệt hấp dẫn đối với lực lượng lao động đa dạng ngày nay, thu hút phạm vi ứng viên rộng hơn.

Lịch làm việc kết hợp được thiết kế để mang lại sự linh hoạt và đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm. Mỗi loại lịch làm việc kết hợp có những ưu điểm và thách thức riêng. Dưới đây là phân tích chi tiết về các loại mô hình làm việc kết hợp phổ biến nhất:

Trong mô hình kết hợp tập trung vào văn phòng, mặc định là làm việc tại văn phòng, với tùy chọn làm việc từ xa theo lịch trình hoặc trong một số điều kiện nhất định. Mô hình này giúp duy trì văn hóa văn phòng truyền thống đồng thời mang lại sự linh hoạt cho nhân viên.

Các công ty công nghệ lớn như Microsoft và Google đang áp dụng mô hình này.

Cách tiếp cận ưu tiên làm việc từ xa đã đảo ngược mô hình tập trung vào văn phòng. Ở đây, mặc định là làm việc từ xa, nhưng nhân viên có thể đến văn phòng để thực hiện các công việc cụ thể cần sự tương tác trực tiếp. Mô hình này lý tưởng cho các công ty muốn giảm chi phí bất động sản trong khi vẫn duy trì không gian văn phòng cho các cuộc họp kết hợp quan trọng.

Bạn có biết rằng công ty truyền thông xã hội Buffer ban đầu là một tổ chức ưu tiên làm việc từ xa, với nhân viên làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau? Sự linh hoạt này là do nhu cầu thực tế, vì các nhà sáng lập đang làm việc với thị thực và cần tiếp tục hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ.

3. Phương pháp do công ty khởi xướng/từ trên xuống

Tổ chức đặt ra những ngày hoặc giờ cụ thể cho công việc từ xa hoặc tại văn phòng trong một lịch làm việc kết hợp do công ty quyết định. Cách tiếp cận từ trên xuống này mang lại một cấu trúc rõ ràng nhưng có thể cần điều chỉnh dựa trên phản hồi của nhân viên để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Ví dụ, Spotify đã triển khai chính sách " làm việc từ mọi nơi ", cho phép nhân viên chọn cách sắp xếp công việc ưa thích trong phạm vi các nguyên tắc nhất định do công ty đặt ra ở mỗi quốc gia (hoặc khu vực). Trong khi một số vai trò có chế độ làm việc quy định, đối với những vai trò khác, nhân viên có thể "chọn làm việc chủ yếu tại văn phòng hoặc chủ yếu tại nhà, hoặc thậm chí tại không gian làm việc chung".

Mô hình do nhóm thúc đẩy cho phép các nhóm riêng lẻ hoặc lãnh đạo nhóm thiết kế lịch làm việc kết hợp dựa trên nhu cầu cụ thể. Điều này có thể nâng cao sự hài lòng và năng suất của nhóm vì họ có quyền kiểm soát môi trường làm việc của mình, mặc dù nó có thể làm phức tạp việc phối hợp giữa các nhóm khác nhau.

Lịch làm việc linh hoạt cho phép nhân viên chọn thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc trong phạm vi giờ làm việc chính. Sự linh hoạt này phù hợp với các cuộc hẹn cá nhân, cam kết gia đình và sở thích về năng suất.

Ví dụ, công ty kế toán, thuế và tư vấn PwC cung cấp cho nhân viên ba lựa chọn trong Chương trình Work-life Plus (WLPP): sắp xếp công việc linh hoạt, trong đó nhân viên làm việc 2,5 ngày mỗi tuần (mỗi ngày nửa ngày), 3 ngày hoặc 4 ngày mỗi tuần; nghỉ phép không lương nâng cao theo tùy chọn "Time Out"; hoặc "nghỉ việc tạm thời 5 ngày (nửa ngày mỗi ngày), 3 ngày hoặc 4 ngày mỗi tuần; nghỉ phép không lương kéo dài theo tùy chọn 'Time Out'; hoặc 'nghỉ việc tạm thời' bao gồm nghỉ phép liên tục trong một tháng (hoặc tối đa ba tháng trong một năm) để phát triển cá nhân và nghề nghiệp.