Tóm tắt "Measure What Matters Most": Giải mã OKRs

Mục tiêu đối với kinh doanh cũng giống như bản đồ đối với thuyền trưởng — chúng dẫn đường cho hành trình hướng tới những thành tựu ý nghĩa. Và còn cách nào tốt hơn để học về cách đặt mục tiêu hơn là từ những câu chuyện thành công trong đời thực? 💸

Cuốn sách Measure What Matters được viết bởi một nhà đầu tư nổi tiếng với thành tích xuất sắc. Khi ông cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về bí mật đằng sau thành công của mình, chúng ta sẽ học được về các mục tiêu và kết quả chính (OKR) và nhận được những lời khuyên thiết thực về quản lý.

Những hiểu biết quý giá này được đan xen với các ví dụ từ sự nghiệp phong phú của tác giả, bao gồm hợp tác với những gã khổng lồ như Google và Intel.

Nếu bạn muốn làm quen với khái niệm hệ thống OKR và tìm hiểu cách nó có thể cách mạng hóa kế hoạch chiến lược của bạn, hãy xem bản tóm tắt Measure What Matters Most (Đo lường những gì quan trọng nhất) của chúng tôi. Chúng tôi đã tóm tắt những quan sát quan trọng từ tác phẩm quản lý kinh điển này và đưa vào một số mẹo để giúp bạn áp dụng những kiến thức này vào nơi làm việc của mình.

Measure What Matters Tóm tắt sách trong nháy mắt

Tác giả: John Doerr

Số trang: 320

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs là cuốn sách không thể bỏ qua nếu bạn quan tâm đến lập kế hoạch chiến lược. Mặc dù chứa đựng nhiều kiến thức quý giá, cuốn sách này rất dễ đọc.

Cuốn sách được viết bởi John Doerr, một kỹ sư điện và nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, người đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của các công ty nổi tiếng thế giới như Amazon, Google và Intuit.

Khái niệm chính mà cuốn sách này khám phá là hệ thống OKR — Mục tiêu và Kết quả Khóa, cung cấp một chiến lược đặt mục tiêu đơn giản nhưng mạnh mẽ để điều chỉnh công việc của công ty phù hợp với sứ mệnh cuối cùng của công ty. Cuốn sách giải thích cách các quy trình thành công cần có cả hai yếu tố sau:

Mục tiêu: Hướng dẫn bạn từ đầu đến cuối bằng cách khẳng định những thành tựu mong muốn Kết quả chính: Chúng đại diện cho kết quả có thể đo lường được, những con số thực tế biểu thị việc đạt được mục tiêu 🧮

Doerr cấu trúc cuốn sách theo cách kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Ông cung cấp hướng dẫn chi tiết cho toàn bộ quá trình đặt mục tiêu và theo dõi — từ hình thành mục tiêu và sắp xếp thứ tự ưu tiên đến tổng kết cuối cùng và cải thiện hiệu suất. Ông cũng chia sẻ các mẹo để duy trì văn hóa nơi làm việc mạnh mẽ và lành mạnh. Để truyền tải ý của mình, Doerr minh họa bằng các ví dụ OKR từ các công ty thành công thực tế.

Ở phần đầu cuốn sách, tác giả trình bày tóm tắt về cách OKRs ra đời – hãy đọc câu chuyện dưới đây.

Lịch sử của OKRs

Khái niệm Mục tiêu và Kết quả chính được tạo ra bởi Andy Grove, một doanh nhân và cựu Giám đốc điều hành của Intel, nơi Doerr đã làm việc vào đầu sự nghiệp của mình. Doerr là người ủng hộ nhiệt tình cho ý tưởng của Grove, coi ông là nhà quản lý vĩ đại nhất của thời đại mình. Trong cuốn sách, Doerr chia sẻ rằng hệ thống của Grove là trụ cột sức mạnh của ông trong suốt quá trình phát triển nghề nghiệp.

Trong khi Grove nghĩ ra OKR, Doerr đã tạo ra từ viết tắt này và phổ biến rộng rãi khái niệm này, đưa nó vào Google vào năm 1999.

Grove dựa hệ thống của mình trên cuốn sách Quản lý theo mục tiêu (MBO) của Peter Drucker. Mô hình này rất tiên tiến vào thời điểm đó, giới thiệu ý tưởng rằng quản lý nên dựa trên sự tin tưởng và hướng đến kết quả. Trước đó, cấu trúc quản lý phân cấp truyền thống do Henry Ford và Frederick Winslow Taylor thử nghiệm đã thống trị lĩnh vực này. Mặc dù mang tính cách mạng, lý thuyết MBO vẫn có những hạn chế, mà OKR đã cố gắng khắc phục.

Những điểm chính từ cuốn sách Measure What Matters của John Doerr

Trong nhiều năm, Doerr đã tích lũy được kiến thức phong phú về quản lý và biến nhiều công ty khởi nghiệp thành doanh nghiệp lớn bằng cách áp dụng phương pháp OKR. 💼

Các phần sau đây sẽ giới thiệu một số khái niệm nổi bật mà tác giả đề cập trong Measure What Matters. Hãy cùng tìm hiểu!

1. Các nguyên tắc cơ bản về OKR của Tiến sĩ Grove

Doerr giải thích rằng sự trung thực, vô私, và cam kết đối với nhóm và sứ mệnh của nhóm là cốt lõi của triết lý OKR của Grove. Tuy nhiên, cách tiếp cận kỹ thuật có hệ thống của Grove là yếu tố cuối cùng dẫn đến thành công của Intel và các công ty khác mà ông quản lý.

Đây là bảy bài học quý giá nhất mà Doerr đã học được từ Grove, và chúng构thành nền tảng của toàn bộ cuốn sách:

Ít hơn là nhiều: Chọn mục tiêu cẩn thận là rất quan trọng — không quá năm mục tiêu cùng một lúc Đặt mục tiêu công ty từ dưới lên: Khi tất cả các mục tiêu của nhóm đều đến từ cấp trên, động lực thường rất thấp. Khoảng một nửa số mục tiêu nên đến từ tuyến đầu của doanh nghiệp, tức là từ các nhân viên Không áp đặt: OKR phải là nỗ lực hợp tác và sự đồng thuận tập thể là điều bắt buộc để đảm bảo mục tiêu đạt được Hãy linh hoạt: Trước những thay đổi, bạn nên loại bỏ những mục tiêu của bản thân không còn phù hợp nữa Dám thất bại: Bạn sẽ đạt được thành công to lớn khi dám mạo hiểm và thúc đẩy bản thân Một công cụ, không phải vũ khí: Đừng sử dụng OKR để đánh giá hiệu suất công việc của ai đó hoặc xác định thu nhập của họ Hãy kiên nhẫn: Thay đổi thực sự cần thời gian và nhiều lần dùng thử và mắc lỗi. Các công ty cần khoảng bốn đến năm chu kỳ OKR hàng quý để thích nghi với hệ thống mới và thậm chí còn hơn thế nữa để thành thạo hệ thống này

2. Siêu năng lực OKR #1: Tập trung và cam kết thực hiện các ưu tiên

Bước đầu tiên để đặt mục tiêu là tự hỏi bản thân những tham vọng chính của bạn trong ba, sáu hoặc mười hai tháng tới là gì. Chỉ tập trung vào những mục tiêu cấp bách, có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong công ty của bạn.

Sau khi xác định Cái gì, đã đến lúc chuyển sang Cách thức — kết quả chính của bạn. Đây là những thước đo cho thấy bạn đã đạt được mục tiêu của mình. Theo Doerr, bạn không nên có quá năm kết quả chính (KR) cho mỗi mục tiêu. Ông khuyên bạn nên kết hợp các thước đo KR định lượng và định tính để đảm bảo đánh giá và cải tiến toàn diện.

Điều quan trọng không kém là làm rõ các lý do và minh bạch với nhân viên. Họ sẽ cảm thấy hào hứng hơn nếu biết:

Họ đang làm việc để đạt được điều gì

Những nỗ lực này đóng góp như thế nào vào sự phát triển cá nhân và của công ty

Điều duy nhất còn lại là xác định Thời điểm. Doerr khuyên bạn không nên đặt quá năm mục tiêu cam kết cho mỗi chu kỳ. Cân nhắc nhu cầu và khả năng của tổ chức, bạn cũng nên xác định tần suất. Hầu hết các công ty theo dõi KR hàng năm hoặc hàng quý hoặc sử dụng mô hình kết hợp. 📆

Sử dụng Chế độ xem Lịch của ClickUp để xác định "thời gian" thực hiện các mục tiêu của bạn

3. Siêu năng lực OKR #2: Điều chỉnh và kết nối để làm việc nhóm

OKR phải minh bạch. Bằng cách hiển thị OKR cho tất cả mọi người, bạn sẽ đảm bảo mọi người đều hiểu rõ công việc và tránh được công việc trùng lặp. Đồng thời, bạn cũng cần cởi mở với những lời phê bình — mọi người nên có thể đưa ra và nhận phản hồi khách quan vì lợi ích chung.

Cách tiếp cận OKR có thể đặc biệt hữu ích cho các công ty có nhiều địa điểm và nhân viên làm việc từ xa. Nó giúp gắn kết các nhóm và thúc đẩy sự hợp tác. 🤝

Phần này của cuốn sách cũng thảo luận về sự kém hiệu quả của mô hình quản lý theo kiểu truyền thống. Trong mô hình từ trên xuống này, ban lãnh đạo cấp cao đặt ra các mục tiêu và truyền đạt chúng xuống các cấp dưới trong hệ thống phân cấp, công việc của những người này được quyết định hoàn toàn bởi ban giám đốc. Mô hình này có vấn đề vì một số lý do đáng chú ý:

Tốn thời gian : Mất rất nhiều thời gian để các quyết định được truyền xuống các cấp phân cấp, ngay cả khi công ty không lớn

Không linh hoạt: Một khi công việc đã được bắt đầu, gần như không thể sửa đổi các mục tiêu đã cam kết

Nó làm suy yếu đóng góp của nhân viên tuyến đầu : Những nhân viên này thường có mối liên hệ trực tiếp hơn với sản phẩm và khách hàng so với cấp trên

Nó ngăn chặn sự hợp tác ngang, chức năng chéo : Nó không cho phép các nhóm khác nhau kết hợp thế mạnh của mình để tạo ra điều gì đó đặc biệt

Trong một số tình huống khẩn cấp, mô hình từ trên xuống có thể là cần thiết, nhưng nói chung, nhân viên nên đóng góp khoảng một nửa các OKR đã cam kết, dưới sự hướng dẫn của người quản lý.

Với Chế độ xem trò chuyện của ClickUp, bạn có thể truyền đạt OKR của mình cho nhân viên và yêu cầu họ đóng góp ý kiến

4. Siêu năng lực OKR #3: Theo dõi để đảm bảo trách nhiệm

Một chu kỳ OKR có ba giai đoạn: thiết lập ban đầu, theo dõi giữa kỳ có hệ thống và tổng kết cuối cùng.

Trong giai đoạn thiết lập, Doerr khuyên bạn nên sử dụng phần mềm quản lý OKR để thuận tiện hơn. Loại công cụ này cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, đo lường và chấm điểm các OKR đầy tham vọng. Nó có thể giúp thông tin sẵn sàng, thúc đẩy sự tham gia của nhân viên và giúp những người có cùng sở thích kết nối với nhau. Nó cũng tiết kiệm thời gian và chi phí, loại bỏ sự cần thiết của các cuộc họp và tài liệu về trạng thái không cần thiết.

Trong giai đoạn theo dõi giữa kỳ, tác giả thảo luận về cách tiến độ thúc đẩy nhân viên. Theo ông, tỷ lệ phần trăm là cách trực quan nhất để thể hiện điều này. Tốt nhất, bạn nên tổ chức các cuộc họp trong suốt quý để phân tích OKR và phát hiện bất kỳ trở ngại nào. Chia sẻ các mục tiêu đã cam kết với những người khác trong công ty cũng có thể tăng động lực.

Tổng kết bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng sau khi hoàn thành công việc OKR của bạn. Bạn nên sử dụng chấm điểm khách quan, tự đánh giá và phản ánh để rút ra những bài học quý giá cho các OKR trong tương lai. Trong trường hợp bạn không đạt được mục tiêu, hãy thử lại trong quý tiếp theo với một điểm chuẩn kết quả khóa mới hoặc đánh giá lại sự cần thiết của nó.

Ghi lại và sắp xếp tất cả các bài học bạn đã học được từ các OKR trước đây với ClickUp Docs

5. Siêu năng lực OKR #4: Vươn xa để đạt được điều tuyệt vời

OKR thúc đẩy chúng ta thử thách giới hạn và vươn xa hơn vùng an toàn của bản thân. Theo cuốn sách, các công ty nên đặt ra hai loại mục tiêu:

Committed (Cam kết): Các mục tiêu bạn phải đạt được trong một khung thời gian cụ thể để duy trì hoạt động của công ty, chẳng hạn như tuyển dụng và phát hành tính năng Mục tiêu tham vọng: Còn được gọi là Còn được gọi là mục tiêu mở rộng , những mục tiêu này rủi ro và đầy thách thức nhưng có tiềm năng thúc đẩy công ty phát triển thông qua đổi mới sáng tạo

Cùng quan điểm này, tác giả Steven Levy đã đặt ra cụm từ the gospel of 10x (phúc âm 10x) để mô tả những mục tiêu táo bạo giúp phân biệt các công ty xuất sắc với phần còn lại. Một trong những công ty như vậy là Google, công ty đã cung cấp 100 MB dung lượng lưu trữ email trong khi các đối thủ chỉ cung cấp 2–4 MB. 📧

6. Quản lý hiệu suất liên tục: OKRs và CFRs

Mặc dù phổ biến, các đánh giá hiệu suất hàng năm đơn thuần không hiệu quả. Thay vì tập trung vào điểm số, bạn nên chú trọng vào quá trình, điểm mạnh và huấn luyện.

Cách tiếp cận tối ưu là hệ thống quản lý hiệu suất liên tục, được triển khai thông qua CFR, viết tắt của:

Cuộc hội thoại: Bạn nên tổ chức các cuộc họp riêng thường xuyên và để nhân viên dẫn dắt cuộc thảo luận. Mục đích của các cuộc họp này là Bạn nên tổ chức các cuộc họp riêng thường xuyên và để nhân viên dẫn dắt cuộc thảo luận. Mục đích của các cuộc họp này là cải thiện hiệu suất lẫn nhau, đánh giá tiến độ và đề cập đến các chủ đề như OKR của nhân viên, các lĩnh vực cần cải thiện, mục tiêu nghề nghiệp và thành tích đạt được Phản hồi: Tất cả nhân viên nên đưa ra và nhận phản hồi. Nhờ đó, bạn có thể phát hiện vấn đề, giải quyết nhanh chóng và tiến bộ cùng nhau Công nhận: Công nhận công việc xuất sắc có thể là động lực lớn để tiếp tục phấn đấu. Bạn nên thường xuyên khen ngợi nhân viên, khuyến khích đồng nghiệp khen ngợi lẫn nhau và nêu rõ những điểm đáng khen ngợi

OKR đầy tham vọng tạo điều kiện cho hệ thống quản lý hiệu suất liên tục bằng cách chỉ ra chính xác những gì cần thảo luận và ăn mừng.

7. Nuôi dưỡng các giá trị lành mạnh

Văn hóa tổ chức có thể quyết định hiệu quả và thành công của tổ chức đó. Khi một công ty nuôi dưỡng những giá trị lành mạnh, việc khiến mọi người đồng lòng với các mục tiêu và đưa ra quyết định sẽ trở nên dễ dàng hơn. Văn hóa như vậy cũng thúc đẩy công việc độc lập, ít cần sự giám sát.

Để thực hiện được điều này, toàn bộ tổ chức cần có các mục tiêu chung và rõ ràng, được hỗ trợ bởi các cấp lãnh đạo cao hơn, những người dẫn dắt bằng ví dụ. OKR cũng có thể giúp mang lại sự nhất quán và hài hòa, thống nhất tất cả các hoạt động.

Những trích dẫn ý nghĩa từ "Measure What Matters"

Hãy để những trích dẫn sau đây từ "Measure What Matters" hướng dẫn bạn trên hành trình OKR của mình:

Ý tưởng thì dễ. Thực thi mới là tất cả.

Mặc dù mục tiêu rất quan trọng, nhưng chúng sẽ mất đi ý nghĩa nếu bạn không hành động để đạt được chúng. Đặt mục tiêu chỉ là bước đầu tiên. Bạn cần tiếp tục nỗ lực và làm việc cẩn thận để đạt được thành công rõ rệt.

"Các công ty tồi tệ", Andy viết, "bị hủy hoại bởi khủng hoảng. Các công ty tốt vượt qua chúng. Các công ty vĩ đại được cải thiện nhờ chúng."

Hãy thử minh họa khái niệm này. Chúng ta sẽ lấy đầu bếp làm ví dụ. Trong trường hợp thiếu nguyên liệu, một đầu bếp tồi sẽ bỏ cuộc, một đầu bếp giỏi sẽ cố gắng chế biến một món ăn ngon, còn một đầu bếp xuất sắc sẽ tận dụng cơ hội này để tạo ra một món ăn đặc biệt và nổi bật. 🧑‍🍳

Các mục tiêu quá cao có thể khiến mọi người nản lòng nếu họ không tin rằng mình có thể đạt được.

Mục tiêu phải thách thức và vượt qua giới hạn của khả năng — nhưng không phải là không thể. Quan trọng hơn, bạn nên đặt ra các mục tiêu cao một cách hợp lý để chúng có vẻ khả thi và khơi dậy động lực. Nếu không, chúng sẽ phản tác dụng — áp lực sẽ quá cao và dẫn đến lo lắng. Hãy cài đặt các ưu tiên cẩn thận và dũng cảm loại bỏ một số mục tiêu.

Chế độ dựa trên thành tích phát triển mạnh mẽ trong môi trường minh bạch.

Chế độ trọng dụng nhân tài là hệ thống trong đó thành công và phần thưởng được phân phối dựa trên thành tích và nỗ lực. Loại hệ thống này chỉ có thể hoạt động hiệu quả trong các công ty nếu nó minh bạch. Mọi người nên tham gia vào quá trình đặt mục tiêu và theo dõi OKR, đồng thời được phép phê bình hệ thống này.

Áp dụng những kiến thức học được từ Measure What Matters với ClickUp

Sử dụng ClickUp để áp dụng phương pháp OKR và thiết lập công ty hoặc nhóm của bạn để đạt được thành công

Nếu chúng ta nghĩ về hệ thống OKR như một bản thiết kế cho một tòa nhà, thì một công cụ quản lý dự án như ClickUp sẽ là công trường xây dựng. Bản thiết kế hướng dẫn công việc xây dựng, trong khi công trường cung cấp các công cụ và không gian cần thiết để hoàn thành công việc thành công. Cùng nhau, chúng giúp hiện thực hóa tầm nhìn của kiến trúc sư. 🏛️

ClickUp là một nền tảng năng suất trực quan, tích hợp nhiều tính năng để hợp lý hóa việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, hợp tác nhóm và các hoạt động kinh doanh quan trọng khác.

Bắt đầu luôn là điều khó nhất, vì vậy ClickUp đã chuẩn bị hơn 1.000 mẫu để bạn dễ dàng sử dụng, bao gồm các mẫu đặt mục tiêu và OKR.

Trong các phần sau, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng ClickUp để triển khai hệ thống OKR của Doerr trong tổ chức của mình:

Bước 1: Tập trung và cam kết thực hiện các ưu tiên

Sử dụng ClickUp Goals để xác định mục tiêu và kết quả khóa của bạn, tức là các mục tiêu có thể đo lường được

Hãy nghĩ về mục tiêu đầy tham vọng mà bạn muốn đạt được nhất trong kỳ tiếp theo và ghi lại chúng bằng ClickUp Goals. Khi chúng tích lũy theo thời gian, bạn có thể sắp xếp chúng vào các thư mục dựa trên chu kỳ hoặc theo cách bạn thấy phù hợp.

Doerr khuyên bạn nên theo dõi mục tiêu bán hàng và doanh thu hàng quý hoặc hàng năm, nhưng bạn có thể làm việc này thường xuyên hơn và đặt mục tiêu hàng tháng hoặc hàng tuần nếu điều đó phù hợp hơn với nhóm hoặc công ty của bạn. 🥅

Bước tiếp theo là xác định các kết quả khóa, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng các mục tiêu trong ClickUp. Nền tảng này sẽ tự động đo lường các mục tiêu dựa trên các tiêu chí bạn chọn:

Số liệu Tiền tệ Đúng/Sai

Bạn cũng có thể thêm mô tả để đảm bảo nhân viên hiểu lý do đằng sau các OKR. Nếu cần đi vào chi tiết, hãy cân nhắc sử dụng ClickUp Docs, một trình chỉnh sửa văn bản phong phú với khả năng AI.

Để cụ thể hóa kế hoạch của mình, hãy sử dụng Nhiệm vụ ClickUp. Bạn có thể:

Đặt ngày

Giao nhiệm vụ cho từng cá nhân

Chỉ định nhãn và thẻ ưu tiên

Chia nhỏ thành các công việc con và danh sách kiểm tra

Giới thiệu các công việc phụ thuộc để thúc đẩy sự hợp tác ngang, liên chức năng

Để xem lại và chỉnh sửa công việc, hãy sử dụng một trong nhiều chế độ xem, chẳng hạn như chế độ xem Bảng ClickUp hoặc chế độ xem Danh sách cổ điển. Khi đã sẵn sàng, hãy liên kết các công việc với mục tiêu tương ứng.

Bước 2: Điều chỉnh và kết nối để làm việc nhóm

Sử dụng Bảng trắng ClickUp và nhiều kênh giao tiếp khác để brainstorming và kết nối với đồng nghiệp

Theo Measure What Matters, việc bao gồm nhân viên khi thiết lập hoặc sửa đổi mục tiêu là rất quan trọng. Có nhiều cách để bạn thực hiện việc này trong ClickUp:

Giống như hệ thống OKR, ClickUp có thể mang lại nhiều lợi ích cho các nhóm làm việc từ xa. Nó hiển thị tất cả các kế hoạch và công việc của bạn, đồng bộ hóa các thay đổi và thông báo cho những người đóng góp về những thay đổi đó, đảm bảo mọi người luôn cập nhật thông tin mới nhất.

Bước 3: Theo dõi để đảm bảo trách nhiệm

Với tính năng theo dõi tiến độ tự động và Bảng điều khiển của ClickUp, bạn có thể đánh giá hiệu suất của mình trong nháy mắt

Khi bạn và nhóm của bạn hoàn thành công việc đã đặt ra với OKR, bạn có thể đánh dấu tiến độ của mình trong ClickUp. Nền tảng này sẽ tính toán tất cả điểm mục tiêu cho bạn, thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm theo cách của Doerr. Bạn có thể xem tất cả chúng trong chế độ xem tổng hợp tiến độ.

Để có cái nhìn tổng quan hơn về hiệu suất thời gian thực của nhóm hoặc công ty, hãy sử dụng Bảng điều khiển ClickUp. Bạn có hơn 50 thẻ khác nhau để tùy chỉnh bảng điều khiển lý tưởng.

Để đánh giá và ghi nhận tiến độ của từng cá nhân, hãy sử dụng Trường Tùy chỉnh trong mẫu quản lý công việc yêu thích của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ ý kiến của mình theo nhiều cách độc đáo:

Trong phần bình luận công việc

Như các chú thích

Trong chế độ xem Trò chuyện

Đừng quên ghi nhận những đóng góp nổi bật nhất và nổi bật thành tích của họ để mọi người cùng thấy! 🏅

Khai thác sức mạnh của OKR với ClickUp

Bất kể mục tiêu của công ty hoặc nhóm của bạn lớn đến đâu, hệ thống OKR có thể giúp bạn quản lý chúng một cách dễ dàng. Với kế hoạch chu đáo, sự hợp tác hài hòa và các kỹ thuật đo lường phù hợp, thành công sẽ đến trong tầm tay.

ClickUp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn bằng cách cung cấp các công cụ để lập kế hoạch, thực hiện và đo lường hiệu quả hơn.

Đăng ký ClickUp và tham gia cùng hơn 800.000 nhóm đang tiến bước hiệu quả trên con đường dẫn đến thành công! 🏃