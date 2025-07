10 phần mềm bộ ứng dụng năng suất văn phòng tốt nhất năm 2025 (Đánh giá và giá cả)

Cho dù bạn là chủ một doanh nghiệp nhỏ hay một nhà quản lý muốn cải thiện năng suất, bạn cần một phần mềm văn phòng đáng tin cậy giúp bạn làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.

Hãy tưởng tượng: một bộ phần mềm văn phòng phù hợp với nhu cầu của bạn, tăng cường sự hợp tác và nâng cao năng suất.

Với các tính năng mạnh mẽ như xử lý tài liệu, tương thích đa nền tảng và lưu trữ, phần mềm và ứng dụng bộ công cụ văn phòng phù hợp sẽ thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao hiệu quả tổ chức.

Hiểu rõ ưu và nhược điểm của các phần mềm bộ ứng dụng văn phòng hiện có trên thị trường sẽ giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Danh sách được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng bao gồm 10 bộ phần mềm năng suất tốt nhất để định hình cách bạn làm việc, tạo và chia sẻ nội dung kỹ thuật số, đồng thời tăng năng suất.

Bạn nên tìm kiếm điều gì trong phần mềm bộ ứng dụng năng suất văn phòng?

Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm trong một bộ phần mềm năng suất văn phòng.

Các bộ phần mềm năng suất Microsoft Office tốt nhất cung cấp các tính năng tạo/lập tài liệu và bản trình bày mạnh mẽ, công cụ chỉnh sửa cho người dùng, quản lý công việc và tương thích với các định dạng tệp phổ biến

Cộng tác và giao tiếp giữa các nhóm: Một bộ ứng dụng văn phòng hiệu quả cho phép các nhóm của bạn làm việc trên nhiều dự án cùng lúc để cộng tác trong thời gian thực với các tính năng chỉnh sửa, bình luận và thêm ghi chú đồng thời. Bộ phần mềm văn phòng nên cung cấp các ứng dụng giao tiếp như email và nhắn tin để thúc đẩy tinh thần đồng đội và hoàn thành nhiều việc hơn cùng nhau

Bạn muốn các nhóm của mình dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc thay vì tìm hiểu cách thức hoạt động của phần mềm bộ ứng dụng văn phòng. Chọn bộ ứng dụng văn phòng có giao diện thân thiện với người dùng để thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng, giảm thời gian đào tạo, tăng năng suất và tăng sự tập trung

Khả năng tích hợp: Giải pháp có tích hợp với công nghệ hiện có của bạn không? Tích hợp với hệ thống backend, hệ điều hành và nền tảng lưu trữ đám mây của bạn giúp hợp lý hóa việc quản lý dữ liệu

Bảo mật dữ liệu : Chọn bộ phần mềm năng suất có mã hóa nâng cao, bảo mật dữ liệu, kiểm soát truy cập và chia sẻ an toàn để bảo vệ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm

Khả năng mở rộng và tương thích: Chọn một phần mềm bộ ứng dụng văn phòng có thể phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn và đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi. Tương thích với nhiều thiết bị và có thể truy cập qua ứng dụng di động là điều bắt buộc để nhân viên của bạn có thể làm việc hiệu quả khi đang di chuyển

10 phần mềm bộ ứng dụng năng suất văn phòng tốt nhất để sử dụng

1. ClickUp

Khám phá ClickUp để quản lý dự án và tăng năng suất với sức mạnh của AI, hơn 15 chế độ xem và tự động hóa công việc

Là một nhà quản lý xử lý nhiều dự án và hợp tác giữa các nhóm, bạn cần giải pháp phù hợp để quản lý tất cả các khía cạnh công việc của mình. Công cụ năng suất dựa trên đám mây của ClickUp cho phép bạn tùy chỉnh quy trình làm việc và nhiệm vụ của mình. Các mẫu mà ClickUp cung cấp giúp nhóm của bạn tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ ưu tiên và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Cùng với nhiều mẫu có sẵn, các tính năng như ClickUp AI cho phép bạn tạo tài liệu từ đầu theo yêu cầu của mình. Sắp xếp tài liệu của bạn để tìm thấy chúng nhanh chóng và lưu trữ trong không gian làm việc để truy cập nhanh.

Sử dụng ClickUp AI để viết nhanh hơn, tóm tắt và chỉnh sửa văn bản, tạo email trả lời và hơn thế nữa

Giải pháp của ClickUp giúp bạn hiểu trình tự các công việc mà nhóm của bạn phải hoàn thành và lập bản đồ các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau để đảm bảo thực thi liền mạch. Với chế độ xem toàn diện, việc quản lý tài nguyên để đảm bảo năng suất tối đa và sự trùng lặp tối thiểu trở nên dễ dàng.

Quản lý dự án của bạn trở nên đơn giản và dễ dàng với giao diện thân thiện và có thể tùy chỉnh. Phiên bản mới nhất của ClickUp đơn giản hóa việc chia sẻ tệp và cộng tác thời gian thực bằng cách kết nối mọi người trong quy trình làm việc của bạn để nhận ý kiến đóng góp từ nhóm của bạn.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc văn phòng của bạn với khả năng hiển thị tất cả các chi tiết dự án và cách bạn muốn điều chỉnh chúng cho phù hợp với mục tiêu của công ty

Sử dụng ClickUp Docs để truy cập mọi thứ ở một nơi bằng cách liên kết Tài liệu và nhiệm vụ. Thêm tiện ích để cập nhật quy trình làm việc, cập nhật trạng thái dự án, phân công nhiệm vụ, chia sẻ tệp và hơn thế nữa

ClickUp Bảng trắng là một khung vẽ hoàn hảo để hình dung ý tưởng của bạn, tạo quy trình làm việc nhóm để động não, lập chiến lược và lập bản đồ, đồng thời thêm bối cảnh cho công việc của bạn bằng cách liên kết các nhiệm vụ, tài liệu và tệp tin

ClickUp Whiteboards là trung tâm trực quan tập trung để hợp tác biến ý tưởng của nhóm thành hành động phối hợp

Tạo các mục hành động và công việc con dựa trên bối cảnh của nhiệm vụ và tài liệu bằng ClickUp AI và thổi hồn sáng tạo vào quy trình nội dung của bạn

Tạo mẫu công việc cho các công việc thường xuyên và thêm các tính năng như chỉnh sửa phong phú, thẻ công việc và danh sách kiểm tra công việc để bạn không phải lo lắng về việc bỏ sót công việc

Chỉnh sửa tài liệu đồng thời để dễ dàng hợp tác trong nhóm và phân công công việc và bình luận cho các thành viên trong nhóm của bạn

Tự động hóa việc theo dõi nhóm với ClickUp Goals, duy trì tiến độ để đạt được các mốc thời gian với các mục tiêu rõ ràng và đặt mục tiêu để theo dõi thành quả đạt được

Theo dõi tiến độ liên quan đến mục tiêu với bảng điều khiển ClickUp Goals

ClickUp cho phép di chuyển liên nền tảng liền mạch, ví dụ như từ Google Workspace, Asana, Microsoft Excel hoặc Monday.com, và tích hợp trơn tru với các công cụ giao tiếp như Zoom và Slack

Giới hạn của ClickUp

Có một quá trình học tập để làm quen với các tính năng mới

Phiên bản miễn phí không cho phép truy cập các tính năng nâng cao như phân tích hoặc dòng thời gian dự án

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: 7 USD/tháng/người dùng

Kinh doanh: 12 USD/tháng/người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

: 4.7/5 (9.200+ đánh giá) G2: 4.7/5 (9.200+ đánh giá)

: 4.7/5 (3.900+ đánh giá) Capterra: 4.7/5 (3.900+ đánh giá)

2. Microsoft 365

qua Microsoft 365

Một nền tảng trực quan tất cả trong một cho phép bạn tạo, chia sẻ và cộng tác tại một nơi, giúp công việc nhóm diễn ra suôn sẻ. Microsoft Office 365 là phần mềm quản lý văn phòng dựa trên đám mây giúp các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức lớn cộng tác tại một nơi với tất cả các ứng dụng yêu thích của họ.

Bộ phần mềm Microsoft Office 365 bao gồm Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web và Microsoft Skype for Business Online. Bộ phần mềm văn phòng trực tuyến cho phép người dùng làm việc hiệu quả hơn từ mọi nơi thông qua Internet.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft 365

Khả năng thiết kế mọi thứ từ ngân sách, bài đăng trên mạng xã hội, video và hơn thế nữa mà không cần bất kỳ kinh nghiệm thiết kế đồ họa nào

Giao diện thống nhất của Microsoft Office để tạo tài liệu, bài thuyết trình và bảng tính

OneDrive tổ chức và lưu trữ tất cả các tệp quan trọng của bạn trong Office 365

Các tính năng cộng tác cho nhóm và khách hàng của bạn để làm việc cùng nhau từ mọi nơi trên tất cả các thiết bị của bạn

Giới hạn của Microsoft 365

Bạn không thể mua các sản phẩm riêng lẻ của Office 365

Băng thông thấp có thể khiến bộ phần mềm Office hoạt động chậm

Giá cả của Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/người dùng/tháng

Microsoft 365 Business Standard: 10,62 USD/người dùng/tháng

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/người dùng/tháng

Ứng dụng Microsoft 365 cho doanh nghiệp: 8,25 USD/người dùng/tháng

Microsoft 365 E3: 36,00 USD/người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Microsoft 365 E5: 57,00 USD/người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Microsoft 365 F3: 8,00 USD/người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Microsoft 365 Family : $99.99/năm

Microsoft 365 Personal: $69.99/năm

Đánh giá và nhận xét về Microsoft 365

G2: 4.7/5 (4.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (13.400+ đánh giá)

3. Google Workspace

qua Google Workspace

Google Workspace là bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến dựa trên web, tích hợp trơn tru các mục tiêu kinh doanh của bạn với nhu cầu của nhóm. Duet AI mới nhất của họ là một công cụ tăng năng suất lớn, giúp thúc đẩy năng suất của công ty bạn với AI tạo ra nội dung.

Bạn có thể kết nối, tạo và cộng tác với sự trợ giúp của email, trò chuyện, tệp và cuộc họp trong phần mềm thay thế Microsoft Office này. Phiên bản mới nhất của Gmail phù hợp cho các tổ chức và công ty cấp doanh nghiệp và đi kèm với bảng điều khiển phân tích và cấu hình bảo mật dữ liệu.

Các tính năng tốt nhất của Google Workspace

Khả năng tương thích giữa các thiết bị cho phép nhân viên hợp tác từ văn phòng hoặc nhà trên nhiều thiết bị, bao gồm cả ứng dụng di động

Cơ sở hạ tầng đám mây giữ an toàn và bảo vệ thông tin, danh tính, các ứng dụng như Tài liệu Google và các thiết bị

Tích hợp các trang có thể chia sẻ của bạn với Lịch Google để lưu trữ tất cả các tài liệu cuộc họp của bạn ở một nơi

dùng thử 14 ngày để trải nghiệm bộ phần mềm năng suất của Google

Giới hạn của Google Workspace

Không tương thích với các nền tảng chia sẻ tài liệu khác

Phần mềm dựa trên web không cho phép làm việc ở chế độ ngoại tuyến

Giá Google Workspace

Phiên bản miễn phí : Trong 14 ngày

Kế hoạch cá nhân: 9,99 USD/tháng (giảm giá khi cam kết sử dụng 1 năm)

Business Starter : 6 USD/tháng/người dùng (cam kết hàng năm)

Tiêu chuẩn kinh doanh : 12 USD/tháng/người dùng (cam kết hàng năm)

Business Plus : 18 USD/tháng/người dùng (cam kết hàng năm)

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Workspace

G2: 4.6/5 (42.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (15.200+ đánh giá)

4. Apple iWork

Qua Apple iWork

Nếu bạn muốn tạo tài liệu, bảng tính và bản trình bày trong hệ sinh thái của Apple, Apple iWork là lựa chọn phù hợp. Sử dụng các công cụ năng suất văn phòng trên iCloud.com để mở, chỉnh sửa và xuất tài liệu với các định dạng tệp như Word, Excel và Presentation.

Các bộ phần mềm văn phòng có nhiều mẫu khác nhau hỗ trợ tạo tài liệu chuyên nghiệp tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Cộng tác với các thành viên trong nhóm của bạn bằng các tính năng như theo dõi thay đổi, đánh dấu và trò chuyện tích hợp.

Các tính năng tốt nhất của Apple iWork

Tập hợp các tài liệu và thêm hình ảnh, biểu đồ và hơn thế nữa với các mẫu có sẵn

Tạo bảng tính với biểu đồ, bảng, hình ảnh, Danh mục thông minh và bảng xoay

Tạo và trình bày bản thuyết trình một mình hoặc cùng nhóm bằng Keynotes

Giới hạn của Apple iWork

Người dùng gặp phải sự không nhất quán về định dạng khi mở tài liệu iWork trong MS Office và các phần mềm văn phòng khác

Vấn đề tương thích giữa các phiên bản iOS khác nhau

Giá cả của Apple iWork

Phiên bản miễn phí cho bất kỳ ai có tài khoản iCloud

Đánh giá và nhận xét về Apple iWork

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

5. WordPerfect

qua WordPerfect

WordPerfect là một bộ phần mềm hoàn chỉnh với nhiều tính năng, từ công cụ xử lý văn bản đến công cụ chỉnh sửa hình ảnh dễ sử dụng để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Corel WordPerfect Office còn cung cấp các tính năng nâng cao như từ điển Oxford tích hợp, trình xuất bản sách điện tử và một số mẫu để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Các tính năng tốt nhất của WordPerfect

Bộ ứng dụng văn phòng tất cả trong một với ứng dụng xử lý văn bản (WordPerfect), ứng dụng bảng tính (Quattro Pro), ứng dụng trình chiếu, WordPerfect Lightning và công cụ chỉnh sửa hình ảnh AfterShot

Mở, chỉnh sửa và lưu phiên bản mới nhất của các định dạng Microsoft Office trong ứng dụng WordPerfect Office

WordPerfect Lightning cho phép người dùng thu thập văn bản và hình ảnh từ các nguồn khác nhau và tái sử dụng chúng dưới dạng tài liệu hoặc email

Giới hạn của WordPerfect

Việc chuyển đổi bảng và các thành phần khác sang một công cụ khác, chẳng hạn như Word, không hoạt động hoàn hảo

So với Microsoft, redlining cần nhiều công việc hơn

Giá cả của WordPerfect

Giấy phép một lần: $249.99

Đánh giá và nhận xét về WordPerfect

G2: 4.1/5 (73 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (190 đánh giá)

6. LibreOffice

qua LibreOffice

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ năng suất văn phòng dễ sử dụng, gần như hoàn chỉnh và tiết kiệm chi phí, LibreOffice, một sản phẩm của Document Foundation, sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn.

LibreOffice, một bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở, là phiên bản kế thừa của OpenOffice. Phần mềm bộ ứng dụng văn phòng miễn phí này giúp công việc của bạn trông thật tuyệt vời bất kể định dạng và mục đích của tài liệu, từ thư, luận văn, báo cáo tài chính, bản trình bày đến bản vẽ kỹ thuật.

Các tính năng tốt nhất của LibreOffice

Công cụ năng suất văn phòng miễn phí với trình xử lý văn bản, trình chỉnh sửa bảng tính và phần mềm trình chiếu, có sẵn bằng 110 ngôn ngữ

Tương thích với nhiều định dạng tài liệu, bao gồm Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) và Publisher

Mở rộng chức năng và tự động hóa công việc với các phần mở rộng từ Trung tâm phần mở rộng LibreOffice và các mẫu sẵn sàng sử dụng

Hạn chế của LibreOffice

Thiếu các tùy chọn lưu, chia sẻ, tự động hóa và tích hợp trực tuyến với các phần mềm khác

Giao diện lỗi thời so với các bộ phần mềm năng suất khác

Giá cả của LibreOffice

Miễn phí vĩnh viễn

Đánh giá và nhận xét về LibreOffice

G2: 4.3/5 (257 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (2.151 đánh giá)

7. Apache OpenOffice

qua Apache OpenOffice

Nếu CFO của bạn yêu cầu cắt giảm ngân sách nhưng vẫn cần một bộ phần mềm văn phòng mã nguồn mở, chúng tôi có giải pháp cho bạn.

Apache OpenOffice là phần mềm bộ ứng dụng năng suất mã nguồn mở miễn phí giúp các tổ chức chuẩn bị Excel, bản trình bày, đồ họa và quản lý dữ liệu nhanh hơn.

Các tính năng tốt nhất của Apache OpenOffice

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và tương thích với tất cả các máy tính tiêu chuẩn

Dữ liệu được lưu trữ ở định dạng tiêu chuẩn mở quốc tế, có thể đọc và ghi các tệp được tạo bằng các bộ phần mềm văn phòng tiêu chuẩn khác

Apache OpenOffice Base cho phép bạn tạo và sửa đổi bảng, biểu mẫu và báo cáo trong bộ phần mềm này

Giới hạn của Apache OpenOffice

Giao diện người dùng nhàm chán và lỗi thời

Một số định dạng từ các ứng dụng MS Office không tương thích với Oneoffice

Giá cả của Apache OpenOffice

Miễn phí vĩnh viễn

Đánh giá và nhận xét về Apache OpenOffice

G2: 4.3/5 (300+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (480+ đánh giá)

8. Zoho Workplace

qua Zoho Workplace

Bạn thấy nhóm của mình phải xoay xở giữa nhiều ứng dụng và làm việc riêng lẻ?

Các doanh nghiệp có thể loại bỏ công việc nặng nhọc với bảng điều khiển thống nhất tích hợp các ứng dụng và nguồn kinh doanh của bạn vào một nơi với Zoho Workplace, một bộ ứng dụng và công cụ năng suất tích hợp.

Zoho Workplace có dịch vụ email, công cụ quản lý tệp và bộ ứng dụng văn phòng và cộng tác. Phần mềm bộ ứng dụng năng suất này cung cấp tính năng cộng tác theo phong cách mạng xã hội cho hộp thư của bạn. Trong Streams của Zoho Mail, bạn có thể đăng ý tưởng, tổ chức các phiên brainstorming với nhóm của mình và lên kế hoạch cho các mục hành động đồng thời.

Các tính năng tốt nhất của Zoho Workplace

Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh cho phép bạn thay đổi chủ đề và chọn ngôn ngữ ưa thích

Với các ứng dụng di động Workplace, bạn có thể kết nối và cộng tác với nhóm của mình từ mọi nơi

Connect là giải pháp mạng nội bộ xã hội cho sự hợp tác trong toàn công ty

Tạo và trình bày các bản trình bày chuyên nghiệp cho khán giả trên toàn cầu với Zoho Show và chọn từ nhiều mẫu và tùy chọn hoạt hình nâng cao

Giới hạn của Zoho Workplace

Độ khó học cao đối với người dùng lần đầu tiên

Thách thức tích hợp với các ứng dụng không phải của Zoho

Giá cả của Zoho Workplace

Tiêu chuẩn : 3 USD/tháng/người dùng

Chuyên nghiệp : 6 USD/tháng/người dùng

Chỉ email : 1 USD/tháng/người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Workplace

G2: 4.4/5 (2.300+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

9. SoftMaker Office

qua SoftMaker Office

SoftMaker Office là một giải pháp thay thế Google Workspace với tính năng dịch tự động, hợp nhất PDF, chữ ký số và so sánh tài liệu cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Bộ phần mềm năng suất tuân thủ GDPR này tương thích với Microsoft Office, cho phép bạn chỉnh sửa tài liệu trong hệ sinh thái Microsoft.

Các tính năng tốt nhất của SoftMaker Office

Đi kèm với tính năng dịch tự động, hợp nhất PDF, chữ ký số và so sánh tài liệu

Phông chữ OpenType và TrueType chất lượng cao cho hệ điều hành Windows, Mac và Linux

Tuân thủ GDPR và có sẵn trên ứng dụng di động cho iOS và Android

Giới hạn của SoftMaker Office

Không dễ dàng đồng bộ với lưu trữ đám mây

Người dùng phàn nàn rằng các bản cập nhật có lỗi và chậm

Giá cả của SoftMaker Office

Professional 2024 : $129.95

Giá tiêu chuẩn 2024: $99.95

Đánh giá và nhận xét về SoftMaker Office

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không có đủ đánh giá

10. OnlyOffice

Giả sử bạn là quản lý bộ phận CNTT tại một cơ sở giáo dục và muốn tích hợp bộ ứng dụng văn phòng với môi trường đám mây để lưu trữ tài liệu an toàn trên đám mây. Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế MS Office với dịch vụ lưu trữ tại chỗ, và OnlyOffice là lựa chọn lý tưởng.

Bộ phần mềm năng suất OnlyOffice cho phép giáo viên và học sinh hợp lý hóa công việc trong các dự án của mình, cộng tác trực tuyến, tạo và chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dạy và học.

Các tính năng tốt nhất của OnlyOffice

Bảng điều khiển trực quan để quản lý không gian làm việc kỹ thuật số của bạn và tùy chỉnh nó với các bảng màu tích hợp sẵn, thay thế logo, tiêu đề và liên kết, cũng như thay đổi chủ đề giao diện

Phòng cộng tác cho phép đồng tác giả tài liệu, theo dõi thay đổi và giao tiếp trong thời gian thực với tính năng trò chuyện, gọi âm thanh và video tích hợp sẵn

Sử dụng Không gian Làm việc để lưu trữ tài liệu dự án , mã hóa tài liệu hợp tác để bảo mật cho doanh nghiệp và phân tích năng suất của nhóm bằng biểu đồ Gantt

Giới hạn của OnlyOffice

Không dễ tùy chỉnh giao diện người dùng

Nó không tự động đồng bộ với Google Drive

Giá cả của OnlyOffice

Enterprise : 2.200 USD/máy chủ cho 50 người dùng

Enterprise Plus: 3.300 USD/máy chủ cho 50 người dùng

Enterprise Premium: 4.450 USD/máy chủ cho 50 người dùng

Đánh giá và nhận xét về OnlyOffice

G2: 4.4/5 (63 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (324 đánh giá)

Sẵn sàng cách mạng hóa năng suất của tổ chức bạn?

Lựa chọn phần mềm bộ ứng dụng văn phòng là la bàn hướng dẫn bạn đến sự hợp tác hiệu quả, xử lý tài liệu hiệu quả và nâng cao hiệu quả tổ chức. Chọn một bộ ứng dụng năng suất phù hợp với quy trình làm việc của tổ chức, cung cấp môi trường liền mạch, hiệu quả và an toàn để các nhóm đạt được mục tiêu của mình.

ClickUp là một trong những bộ phần mềm văn phòng tốt nhất hiện có cho các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục và bất kỳ ai muốn tạo và chia sẻ nội dung kỹ thuật số.

Quản lý quy trình làm việc chia nhỏ các dự án phức tạp thành các công việc có thể quản lý được và cho phép bạn phân công trách nhiệm, theo dõi tiến độ và tự động hóa các bước quy trình làm việc thủ công.

Tự động hóa của ClickUp tích hợp với các phần mềm văn phòng khác để đảm bảo luồng thông tin trơn tru giữa các phần mềm và bộ phận khác nhau. Bảo mật cấp doanh nghiệp khiến nó trở thành bộ phần mềm văn phòng trực tuyến được lựa chọn, ngay cả đối với các ngành như cơ sở giáo dục.

Các tính năng nâng cao như mẫu bảng tính, công cụ cộng tác nhóm, di chuyển đa nền tảng và khả năng tích hợp với các ứng dụng truyền thông khác khiến ClickUp trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các chuyên gia bận rộn muốn tạo và chia sẻ nội dung kỹ thuật số với khách hàng và nhóm của họ.

Hãy dùng thử phần mềm năng suất văn phòng ClickUp ngay hôm nay.