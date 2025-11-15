Verimlilik için en iyi yaşam planlayıcı Notion şablonları

Netflix'te The Good Place dizisini izlediyseniz, eylemlerinizi iyi liste ve kötü listeye ayıran ilginç puan sistemini biliyorsunuzdur. Üzgün bir arkadaşınıza sarılırsanız 4,98 puan kazanırsınız. Motosiklete binerken 64,88 puan kaybedersiniz.

İnternette, Reddit'te bu eylemlerin bir tablosu bile dolaşıyor.

Şimdi, hayatın gerçekten bu şekilde işlediğini hayal edin: her eylem düzgün bir şekilde izlenir, her karar dikkatlice dengelenir. Her şeye puan veremesek de, yapabileceğimiz şey daha büyük şeyleri planlamaktır. Ve işte burada hayat planlayıcı Notion şablon devreye girer.

Sitcom'daki hayali puan sisteminden farklı olarak, bu şablonlar size hedeflerinizi harita yapmak, günlük hayatınızı dengelemek ve yolculuğunuzu gerçekten şekillendiren kişisel ve profesyonel yönleri yönetmek için gerçek bir çerçeve sunar.

Bu makalede, hem iyi seçimlerinize hem de ara sıra yaptığınız hatalara alan açan bir sistem oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi Notion yaşam planlayıcı şablonlarını inceleyeceğiz.

İyi bir yaşam planlayıcı Notion şablonudur?

İyi bir yaşam planlayıcı Notion şablonu, Notion çalışma alanınızda hedefler belirlemenize, günlerinizi ve haftalarınızı planlamanıza, alışkanlıklarınızı izlemenize ve ilerlemenizi gözden geçirmenize yardımcı olur.

İdeal yaşam planlayıcı Notion şablonu aşağıdakileri içermelidir:

Hedefler, günlük planlayıcı, yapılacaklar listesi ve projeler için bağlantılı veritabanları , böylece günlük görevler sonuçlara dönüşür.

Rutinleri sürdürmek için haftalık ve aylık görünümler, seriler ve hızlı kontroller ile alışkanlık izleme .

Günlük programlar ve bir hafta öncesinden planlama için takvim ve gelecek görünümleri , kolay erişilebilir filtreler

Yansıtmanıza, ilerlemenizi ölçmenize ve kişisel gelişiminiz için planlarınızı ayarlamanıza yardımcı olan hatırlatıcıları ve günlükleri inceleyin.

Galeri, pano ve takvim görünümlerine sahip temiz düzenler sayesinde bilgiler kolayca taranabilir ve kişisel ve profesyonel hayatınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Yaşam Planlayıcı Şablonlarına Genel Bakış

İşte tüm Notion ve ClickUp plan şablonlarının özet tablosu:

İşte SOP'unuza göre biçimlendirilmiş en iyi Notion ve ClickUp yaşam planlayıcı şablonlarının özet tablosu:

En iyi 20 ücretsiz Notion Yaşam Planlayıcı Şablonları

Öğrenciler ödevler için netlik ister, profesyoneller iş ve kişisel yaşam arasında dengeye ihtiyaç duyar ve verimlilik peşinde olanlar tek bir görünümde alışkanlık izleme ve hedef ayarı arzu eder.

Aşağıdaki ücretsiz Notion yaşam planlayıcı şablonları, bu zorlukları doğrudan ele alıyor. Hem ilerlemeyi hem de kişisel gelişimi destekleyen uzun vadeli sistemler oluşturalım!

1. Notion'dan Yaşam Planlayıcı

via Notion

Everything Everywhere All at Once filminde Evelyn'in hayatının farklı sürümlerini yaşadığı bir sahne vardır. Birinde, bir sokakta kavga etmektedir. Bir diğerinde ise bir film yıldızıdır.

İzlemesi baş döndürücü çünkü sanki aynı anda çok fazla hayat yaşıyor gibi geliyor. Aynı bulanıklık, dersler, sağlık hedefleri ve kişisel rutinlerin hepsinin dikkatimizi çekmek için rekabet ettiği günlerimizde de yaşanıyor.

Notion'un Yaşam Planlayıcısı, bu kaosun daha yumuşak bir sürümünü yaratır. Zihniyetinizi yükselten olumlu düşüncelerden yemek planlaması için bir köşeye kadar, hayatınızın her parçasına bir yer sağlar. Üniversite işleri, sağlık alışkanlıkları ve kişisel hedefler için alan vardır, böylece paralel zaman çizelgeleri arasında dönüp duruyormuş gibi hissetmezsiniz. Bunun yerine, her şey sakin ve net bir görünümde bir araya gelir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kişisel hedeflerin yanı sıra üniversite son başvuru tarihlerini de izlemeyi sürdürün.

Zihniyet ve zindelik için basit takip araçlarıyla daha sağlıklı alışkanlıklar oluşturun.

Gününüzü karmaşıklaştırmadan yemeklerinizi ve egzersizlerinizi planlayın.

Gösterge paneli'ni, size uygun olumlu ifadeler, resimler ve renklerle kişiselleştirin.

✨ İdeal olanlar: Dersleri ve sağlığını dengeleyen öğrenciler, hedefleri ve rutinleri için sakin bir ortam isteyen meşgul profesyoneller ve dağınık listeleri tek bir merkezle değiştirmek isteyen herkes.

Bu video eğitimiyle hayat planı oluşturmayı öğrenin:

2. Notion tarafından sunulan Life Wiki

via Notion

Notion'daki Life Wiki şablonu, hayat yolculuğunuz için bir harita gibi hissettirir ve size nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi tam olarak gösterir.

Bu şablon, günlük planlayıcıdan daha fazlasını isteyen kişiler için oluşturulmuştur. Hedefleri, alışkanlıkları, okuma günlüklerini ve hatta seyahat planlarını tek bir merkezde birleştirir, böylece hayatınızın bütününü görebilirsiniz. Not alabileceğiniz, kişisel gelişiminizi izleyebileceğiniz ve düzenli bir günlük tutabileceğiniz alanlar vardır, böylece eylemlerin yanı sıra düşünceleriniz de yer alır.

Tasarım, bir hafta öncesinin planlaması, günlük rutinlerinizi kontrol etme ve düşüncelerinizi kaydetme arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayarak dengeyi teşvik eder.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Hedeflerinizi, günlük alışkanlıklarınızı ve önemli görevlerinizi net bir görünürlükle görebileceğiniz şekilde haftanızı planlayın.

Okuduklarınızı izlemeyin ve istediğiniz zaman tekrar göz atabileceğiniz kişisel bir günlük oluşturun.

Araçlar arasında geçiş yapmadan seyahat planlarınızı, notlarınızı ve düşüncelerinizi kaydedin.

Günlük alanını kullanarak ilerlemenizi değerlendirin ve kişisel gelişim ritminizi oluşturun.

✨ İdeal olanlar: Her şeyi harita yapmak isteyen yaşam kütüphanecileri, hedeflerini, alışkanlıklarını, seyahatlerini ve notlarını tek bir yerde izleyen çok yönlü kişiler ve sık sık günlük tutan ve gözden geçiren düşünceli planlayıcılar.

3. Notion'dan Movie Tracker

via Not ion

Sinema, çerçeve içinde olan ve olmayan şeylerin meselesidir.

Sinema, çerçeve içinde olan ve olmayan şeylerin meselesidir.

Bu çerçeve bugün hala bizi büyülemektedir. Pandemi tiyatroları neredeyse tamamen kapatmasına rağmen, küresel gişe hasılatı yeniden ayağa kalktı ve 2022'de 26 milyar dolara ulaştı.

Bu nedenle Letterboxd gibi platformlar popülerlik açısından patlama yaşadı ve film severlere izlediklerini kaydetme, kısa yorumlar yazma ve "en iyi dört film" listelerini oluşturma imkanı sundu.

Notion'un Movie Tracker uygulaması, aynı ruhu kendi çalışma alanınıza taşır. Başka bir uygulama indirmek yerine, Notion'un içinde kişisel arşivinizi oluşturabilirsiniz.

Yönetmen, tür, etiketler, çıkış tarihi, derecelendirme ve özet için alanlar sunar, böylece sadece bir film izlediğinizi hatırlamakla kalmaz, aynı zamanda neden bu filmin aklınızda kaldığını da hatırlarsınız. Tüm bunları tek bir düzenli gösterge panoda bulundurmak, film geçmişinizi yeniden gözden geçirmek, düşünmek veya hatta bir arkadaşınıza tavsiye etmek istediğinizde daha az çaba sarf etmenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Yönetmenleri, türleri, çıkış tarihlerini ve puanları kaydederek canlı bir film kütüphanesi oluşturun.

Her hikayenin o anda size nasıl hissettirdiğini özetlemek için kısa özetler yazın.

Filmleri temalara veya ruh hallerine göre etiketleyin, böylece "rahatlatıcı filmler" veya "ciddi dramalar"ı kolayca bulabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: İzledikleri filmleri ve puanlarını kaydeden film severler, daha ayrıntılı notlar almak isteyen Letterboxd hayranları ve ruh hallerine göre izleme listeleri oluşturan oluşturucular.

4. Notion'dan Kamp Planlayıcı

via Notion

KOA'nın 2024 Kamp ve Açık Hava Konaklama Raporu'na göre, 2024 yılında 2019'a kıyasla yaklaşık 11 milyon daha fazla hane kamp yapmaya gitti. Bu, açık hava seyahatlerinin modern yaşamın önemli bir parçası haline geldiğinin açık bir işaretidir.

Ancak, ormanda durup fazladan bir çift çorap getirmeyi unutmuş olmanıza pişmanlık duyduğunuzda, şehir hayatını özlemeye başlarsınız.

Notion'un Camping Planner uygulaması, her ayrıntıyı tek bir yerde düzenlemenizi sağlayarak bu sıfırlamayı kolaylaştırır. Temel ihtiyaçları asla unutmamanız için bir ekipman veritabanı, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her şeyi düzenlemeniz için bir yemek planlama bölümü ve hatta çevrimdışı haritalar ve acil durum irtibat bilgileri için alanlar içerir.

Çevrimdışı kullanım düşünülerek tasarlandığından, hizmet kesildiğinde de önemli listelerinize erişmeye devam edebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Önemli hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için tamamlanan ekipman kontrol listeleri oluşturun.

Yemekleri önceden planlayın ve açık havada yemek pişirmeyi kolaylaştırın

Yolda güvenliğiniz için çevrimdışı haritaları ve acil durum iletişim bilgilerini saklayın.

Aynı kurulumunu hem hafta sonu gezileri hem de daha uzun seyahatler için uyarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Hafta sonu kampçıları ve karavan hayatı yaşayanlar, ekipman ve yemek planı yapan aileler ve çevrimdışı kullanılabilen kontrol listelerine ihtiyaç duyan doğa severler.

5. Notion tarafından yapılan Yıl Ortası Değerlendirmesi

via Notion

Yılın ortası, zaman dolmadan durup, durumu kontrol edip, rotayı ayarlamak için mükemmel bir zamandır. Bu, sadece şimdiye kadar tamamlananlar değil, önümüzdeki aylarda nelere odaklanmanız gerektiğini de sorgulamanın tam zamanıdır.

Notion'un Yıl Ortası Değerlendirmesi, net bir şekilde ara vermenize yardımcı olur. Yansımayı, kişisel hayatınızı kapsayan beş basit bölüme ayırarak, geri adım atıp günlük koşuşturmada gözden kaçırabileceğiniz kalıpları görmenizi kolaylaştırır.

Sadece 20 ila 30 dakika içinde, neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve nerede değişiklik yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. ⚙️

Gücü, sadeliğinde yatmaktadır. Karmaşık düzenlerle sizi boğmak yerine, düşüncelerinizi düzenlemeniz için yeterli yapıyı sunarken, dürüst bir şekilde düşünmeniz için alan bırakır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Beş odaklanmış alanda kişisel hayatınızı izlemeyi kaybetmeden gözden geçirin.

Önümüzdeki altı ay için yapmak istediğiniz güçlü yönleri, zayıf yönleri ve değişiklikleri belirleyin.

Aşırı zorlayıcı değil, ulaşılabilir hissettiren pratik hedefler belirleyin.

Şablonu yıllık bir ritüel olarak kullanarak düşünün, sıfırlayın ve dengeyi yeniden kazanın.

✨ İdeal olanlar: Yıl ortasında yeniden başlamak için ara verenler, kısa rehberli yansıtmalar seven hedef belirleyenler, takımlar veya hızlı kişisel geriye dönük değerlendirmeler yapan öğrenciler.

6. Notion'dan Ticaret Takvimi

via Notion

İşlemlerinizi kaydetmek ve net bir bakış açısıyla geriye dönüp bakmak için basit bir yer, bazen ticaret rutininizde gerçek bir fark yaratabilir.

Notion'un Ticaret Takvimi size bu istikrarlı ortamı sağlar. Her bir ticareti kaydedebilir, günlük takvimde kar ve zararları görebilir ve zaman içindeki performansınızın grafiğinin görünümünü görüntüleyebilirsiniz. Notlarınızı ve sayılarınızı yan yana görmek, tahminlerde bulunmak yerine kararlarınızdan ders almanıza yardımcı olur.

Aynı çalışma alanında kişisel finanslarınızı veya rutinlerinizi izlemeyi planlıyorsanız, daha geniş bir yaşam planlayıcı Notion şablon olarak da kullanılabilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Disiplin oluşturmak için her işlemi tarih, araç, girdi ve çıkış notları ve sonuçlarla birlikte kaydedin.

Takvimde günlük kar ve zararların görünümünü alarak zamanlama, risk ve piyasa koşullarındaki kalıpları tespit edin.

Yerleşik grafiği kullanarak ilerlemeyi izlemeyin ve kanıtlarla pozisyon boyutunu ayarlayın.

Haftalık inceleme kontrol listesi ekleyin, böylece gelecek haftanın planı bu hafta öğrendiklerinizi yansıtabilir.

✨ İdeal kullanım alanları: Disiplin geliştiren yeni yatırımcılar, P&L ve notları izlemeyen swing veya günlük yatırımcılar ve zaman içindeki eğilimleri inceleyen finans öğrencileri.

7. Notion tarafından hazırlanan My Food Planner

via Notion

Bu şablon, yeni bir şey çıkmasını umarak buzdolabını on kez açtığınız günler için. Hiçbir şey değişmez ve akşam yemeği saat 8'de hala bir bilmece gibi gelir.

Notion'un My Food Planner uygulaması, yemeklerinizi son dakikada değil, önceden planlayarak günlük hayatınızı biraz daha düzenli hale getirmenizi sağlar.

Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve atıştırmalıklar için net bir haftalık görünümün yanı sıra tarifler, market listesi ve hızlı hazırlık notları için bir alan elde edersiniz. Su ve sebzeler için hafif alışkanlık izleme desteği bulunur ve bitmiş bir haftayı kopyalayarak, sıfırdan başlamadan favorilerinizi ve tekrarlanan yemeklerinizi yeniden kullanabilirsiniz.

Ayrıca, yoğun günler için hızlı yemekleri etiketleyebilir ve alışveriş yaparken telefonunuzdan görüntüleyebilirsiniz, böylece planlama ve yapılacak tek bir akışta kalır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Programınıza uygun esnek yemek zamanları ile haftayı önceden planlayın.

Kaydettiğiniz tariflerden bir alışveriş listesi oluşturun, böylece alışverişiniz daha hızlı olsun.

Sağlıklı yaşamı desteklemek için su, meyve, sebze ve protein gibi alışkanlıkları izleme.

Hazırlık notlarını ve artıkları kaydedin, böylece yarının yemeği yarısı tamamlandı.

✨ İdeal kullanım alanları: Yemek hazırlayanlar, bütçesi kısıtlı öğrenciler ve basit haftalık menülere bağlı market listeleri isteyen yoğun haneler.

8. Notion'dan Taşınma Planlayıcı

via Notion

Box, sözleşmeler, anahtar, temizlikçiler ve adres değişiklikleri. Taşınmak heyecan verici ve yorucu olabilir.

Amerikalıların üçte ikisi taşınmanın stresli olduğunu söylüyor ve çoğu paketleme ve bütçe gibi zorluklardan bahsediyor, bu nedenle net bir plan gerçekten yardımcı oluyor.

Notion'un Moving Out Planner uygulaması, tüm görevleri tek bir sakin kontrol listesinde toplar. İşleri paketleme, iptaller ve güncellemeler gibi kategorilere ayırabilir, ardından son teslim tarihlerini bir zaman çizelgesine veya takvime harita edebilirsiniz. Belgeler, basit bir bütçe ve yeni ev kurulum listesi için düzenli bölümler bulunmaktadır.

Kullanım onaylarını, kira sözleşmelerinin taramalarını ve ölçümleri tek bir yerde saklayın, ardından durumlar ve onay kutuları ile ilerlemeyi işaretleyin. Her akşam kısa bir gözden geçirme, haftanın ilerlemesini sağlar ve taşınma gününe geldiğinizde acele etmek yerine hazır hissedersiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Taşınmayı paketleme, iptal etme ve güncelleme gibi kategorilere ayırın ve net son teslim tarihleri belirleyin.

Kira sözleşmelerini, ID'lerini ve makbuzlarını saklayarak önemli bilgilere telefonunuzdan kolayca erişin.

Taşınma masraflarını, depozitoları ve temel ihtiyaçları izleterek bütçenizi aşmayın.

Yeni evinizde ilk haftayı temizlik, internet kurulum ve oda düzen gibi görevlerle planlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: İlk kez taşınan kişiler, şehirler arası seyahat eden ve kamu hizmetleri ile kiralamalarla uğraşan kişiler ve paketleme, bütçe ve zaman çizelgelerini koordine eden ev arkadaşları.

9. Notion tarafından sunulan İş Başvuru Takipçisi

via Notion

İş portalları ve sosyal medyanın yükselişiyle iş başvurusu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı, bu yüzden artık kalabalığın arasından sıyrılmak için daha fazla özen ve yapılandırma gerekiyor.

LinkedIn, iş başvurularının bir önceki yıla göre %45'ten fazla artarak her dakika yaklaşık 11.000 başvuru yapıldığını bildirerek hacimde bir artış olduğunu açıkladı.

Birçok şirket, bu yoğunluğu yönetmek için başvuru izleme sistemlerine daha fazla güveniyor, bu da küçük ayrıntılar ve takiplerin her zamankinden daha önemli olduğu anlamına geliyor.

Notion'un İş Başvuru Takipçisi, arama işlemlerinizi sakin bir ortamda ve amaçlı bir şekilde yürütmenizi sağlar. Her bir iş rolünü kaydedebilir, başvurudan teklif aşamasına kadar durumunu izleme ve bir sonraki adımınızı net bir şekilde belirleyerek her zaman bir sonraki adımınızı bilebilirsiniz.

Her girdi, işe alım görevlisinin ayrıntılarını, iletişim bilgilerini, maaş notlarını ve kişisel notları içerir, böylece görüşmeler aceleye getirilmiş değil, hazırlıklı hissettirir. Bu Notion şablonu, dağınık sekmeleri gerçekten kullanacağınız basit bir sisteme dönüştürür.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

"Başvuruldu", "mülakat", "teklif", "reddedildi" ve "sonraki adım" gibi durumlarla başvuruları izleme yaparak ivmeyi koruyun.

İşe alım uzmanlarının isimlerini, iletişim bilgilerini ve notları kaydedin, böylece takip işlemleri zamanında ve kişisel olarak yapılabilir.

Maaş aralığı, konum, ekip ve olmazsa olmazlar ile rolleri karşılaştırarak net bir şekilde karar verin.

Teşekkür e-postaları, tavsiye ve check-in'ler için nazik hatırlatıcılar ekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Aktif iş arayanlar, kariyer değişikliği yapanlar, iş fırsatlarını ve takip işlemlerini yönetenler ve işe alım uzmanlarıyla iletişimlerini ve sonraki adımlarını organize eden mezunlar.

10. Notion tarafından sunulan Daire Arama Planlayıcı ve Takipçisi

via Notion

Bir yer bulmak bir haftanızı alabilir. Bağlantılar birikir, fotoğraflar birbirine karışır ve hangi görünümün en iyi ışığa sahip olduğunu ve hangisinin gürültülü bir yolun yanında olduğunu unutursunuz.

Notion'un Flat Hunting Planner & Tracker uygulaması, küçük ama önemli bilgileri kaybetmeden listeleri toplamak, seçenekleri karşılaştırmak ve görünümleri planlamak için sakin bir alan sunar.

Her bir mülkü fotoğraflar, notlar ve anahtar ayrıntılarla kaydedebilir, ardından olmazsa olmazlarınız ve anlaşmayı bozacak unsurlar açısından puanlayabilirsiniz. Ulaşım, mağazalar, güvenlik ve genel atmosfer için bir bölge araştırma veritabanı ve ayrıca görünümlerin ve takiplerin doğru güne denk gelmesi için basit bir takvim bulunmaktadır.

Yan yana karşılaştırma görünümü, eski sohbetleri kaydırmak yerine net bir şekilde seçim yapmanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Fotoğraflar, bağlantılar, maliyetler ve iletişim bilgileriyle merkezi bir liste merkezi oluşturun.

Hayatınıza uygun daireleri filtrelemek için olmazsa olmazları, anlaşmayı bozacak unsurları ve olması iyi olanları tanımlayın.

Her ziyaretten sonra hatırlatıcılar ve notlarla temiz bir takvimde görünümleri planlayın ve izleme.

Kısa listeye alınan özellikleri yan yana karşılaştırın ve güvenle nihai seçiminizi yapın.

✨ İdeal kullanım alanları: Listeleri ve mahalleleri karşılaştıran kiracılar, ev görünümü planlayan taşınanlar ve olmazsa olmazları ve anlaşmayı bozacak unsurları belirleyen çiftler.

11. Notion'dan Kişisel Finans Takipçisi

via Notion

Para ile ilgili görevler sessizce birikir. Buradaki bir kahve, oradaki bir yolculuk ve vergi ayrılması gereken bir serbest ödeme.

Notion'un Kişisel Finans Takipçisi, günlük karmaşayı güvenebileceğiniz basit bir kayda dönüştürür, böylece sıfırdan bir hesap tablosu oluşturmadan düzenli kalabilirsiniz.

Her yeni gelir veya gider girişi otomatik olarak tarih damgası ile işaretlenir, böylece günlüğünüz temiz ve doğru kalır. Kategorilere göre sıralayabilir, not ekleyebilir ve ilgili gelirler için nazik vergi hatırlatıcıları kullanabilirsiniz, böylece aklınızdan çıkmadan önce parayı bir kenara ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, aylık görünümler trendleri kolayca görmenizi, hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemeyi ve gerçekten kalıcı olan küçük değişiklikler yapmanızı sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Aylık bütçenizi planlayın ve planlanan harcamalar ile gerçek harcamaları karşılaştırın.

Tekrarlayan faturaları, abonelikleri ve son teslim tarihlerini izleterek sürprizlerle karşılaşmayın.

Temiz kayıtlar ve otomatik vergi ayırma ayarlarıyla vergilere hazırlanın.

Kategori özetlerini inceleyerek kalıpları belirleyin ve daha sağlıklı bir finansal durum için alışkanlıklarınızı ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Gelir ve vergilerini izlemeyen serbest çalışanlar, bütçe öğrenen öğrenciler ve elektronik tabloları basit bir para günlüğüyle değiştiren herkes.

👀 İlginç Bilgi: Psikologlar buna planlama yanılgısı diyor: neredeyse her zaman görevlerin gerçekte harcadığımız zamandan daha az süreceğini düşünürüz. Bu etki ilk olarak Daniel Kahneman ve Amos Tversky tarafından tanımlanmıştır. Basit bir çözüm, benzer bir görevi geçen sefer ne kadar sürede tamamladığınızı kontrol etmek ve bir tampon süre eklemektir.

12. Notion tarafından sunulan Cozy Coffee Habit Tracker

via Notion

Gilmore Girls dizisindeki sabahları düşünün: Lorelai ve Rory, Luke'un tezgahına oturur, kahve fincanları ellerini ısıtır, günün planları şekillenir.

Notion'un Cozy Coffee Habit Tracker uygulaması bu hissi yakalamaya çalışır. Durup önemli şeyleri not alabileceğiniz ve gününüze biraz daha sakin bir adım atabileceğiniz küçük, samimi bir alan.

Düzen, işleri kolaylaştırır. Onay kutuları içeren basit bir haftalık görünüm, rutinlerinizin yanında küçük bir yapılacak liste ve ruh hali veya enerji notları için bir alan elde edersiniz. Oluşturmak istediğiniz alışkanlıkları ekleyin, küçük hedefler belirleyin ve nasıl gittiğine dair kısa bir satır yazın.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Hızlı onay kutuları ve basit ilerleme göstergeleriyle temiz bir haftalık düzen içinde alışkanlıkları izleme.

Küçük bir yapılacak listesini rutinlerinizle eşleştirin, böylece günlük görevleriniz hedeflerinize yakın kalır.

Odaklanmanıza yardımcı olan alışkanlıkları belirlemek için ruh hali veya enerji notları ekleyin.

Nazik yansımalarla tutarlılığı kutlayın ve günlük rutinlerinize sadık kalın.

✨ İdeal olanlar: Nazik alışkanlık geliştiriciler, sabah rutini hayranları ve küçük bir yapılacak listesinin yanında rahat bir haftalık kontrol isteyenler.

13. Notion tarafından sunulan Yürüyüş Planlayıcı

via Notion

Yollar hızla iş buluyor. Ulusal Park Servisi, 2024 yılında 331,9 milyon rekor sayıda rekreasyon ziyareti olduğunu bildirdi. Önceden plan yapmak, daha fazla zamanınızı yürüyerek geçirmek ve neyi unuttuğunuzu düşünerek daha az zaman harcamak anlamına gelir.

Notion'un Hiking Planner uygulaması, gezileri planlamak ve işe yarayan şeyleri hatırlamak için basit bir yer sunar. Yürüyüş rotasının ayrıntılarını, zorluk derecesini ve kişisel notlarınızı kaydedebilir, gitmeden önce kontrol edeceğiniz küçük bir ekipman listesi tutabilir ve sinyalin zayıf olduğu yerler için çevrimdışı bilgiyi kaydedebilirsiniz.

Şablon ayrıca yürüyüşleri bölgeye veya mevsime göre gruplandırmanıza ve mesafeye veya rakıma göre sıralamanıza olanak tanır, böylece o gün için doğru rotayı seçmek çok kolay hale gelir. Tek bir tıklama ile geçmiş bir geziyi kopyalayarak, bir sonraki sefer daha hızlı başlamak için paketleme listelerini, haritaları ve zamanlamayı yeniden kullanabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Mesafe, rakım, harita ve not içeren bir parkur veritabanı oluşturun, böylece gelecekteki yürüyüşlerinizi daha kolay seçebilirsiniz.

Erken başlangıçlardan önce düzenli kalmak için gerekli ekipman ve paket listelerini takip edin.

İçinizin rahat olması için parkur başlangıç noktaları, koordinatlar ve acil durum irtibat bilgileri gibi ayrıntıları çevrimdışı olarak kaydedin.

Koşulları, hızı ve önemli noktaları kaydedin, böylece bir dahaki sefere daha iyi yansıtabilir ve plan yapabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Rota ve ekipman planlayan günlük yürüyüşçüler, çevrimdışı ayrıntıları kaydeden sırt çantalı gezginler ve doğa severler için yürüyüş notları ve mevsim bilgileri kaydetmek.

14. Öğrenci Akademik Planlayıcı – Clean by Notion

via Notion

Üç profesör aynı gün içinde son teslim tarihlerini yayınlayana kadar ders programı haftası hafif geçer. Sayfanızda çok fazla şey varken, önce neyin önemli olduğunu ve neyin bekleyebileceğini gösteren tek bir sayfa ihtiyacınız vardır.

Student Academic Planner – Clean by Notion, nefes alabileceğiniz, neyin zamanı geldiğini görebileceğiniz ve neyin önce yapılacağına karar verebileceğiniz tek bir sakin sayfa sunar. Düzenli, kullanıcı dostu ve haftanız kafanızı meşgul etmeye başladığında takip etmesi kolaydır.

Otomasyonlar, yeni işleri hızlı bir şekilde kaydetmenize ve durumları güncel tutmanıza yardımcı olur, böylece listeleri düzeltmek için daha az zaman harcayıp, daha fazla zamanınızı gerçekten çalışmaya ayırabilirsiniz. Rutininizi destekleyen alışkanlıkları takip edebilir, odaklanmak için küçük bir çalışma merkezi açabilir ve yaklaşan sınavları ve ödevleri net bir takvimde görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Görevleri ve sınavları hazır durumları ve son teslim tarihleri ile birlikte kaydedin, böylece planlama sadece birkaç dakika sürsün.

Alışkanlık takipçisini ve sessiz bir çalışma merkezini kullanarak istikrarlı günlük rutinler oluşturun.

Önümüzdeki hafta için basit bir takvim görünümü alın ve her dersin ardından hızlı notlar ekleyin.

Konuları, öncelikleri ve hatırlatıcıları özel hale getirin, böylece yapılacaklar listeniz gerçek çalışma şeklinize uyum sağlasın.

✨ İdeal kullanım alanları: Ödevlerini ve sınavlarını yöneten öğrenciler, alışkanlıklarını ve programlarını tek bir düzenli sayfa görmek isteyen öğrenciler ve çalışma rutini oluşturmak isteyenler.

15. Notion'dan Haftalık Planlayıcı

via Notion

Nature dergisinde yayınlanan altı ülkeyi kapsayan bir araştırma, dört günlük çalışma programının performans düşüşüne yol açmadan tükenmişliği azalttığını ve zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda, Microsoft gibi şirketler ofise dönüşü haftada üç güne indiriyor, bu da sınır ofis ve yoğun iş zamanınızı planlamayı daha da önemli hale getiriyor.

Notion'ın Haftalık Planlayıcısı, önünüzdeki haftayı görebileceğiniz, görevleri kategoriye göre gruplandırabileceğiniz ve bugün gerçekten odaklanmanız gerekenleri seçebileceğiniz net bir sayfa sunar. Basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu için planlama, bir angarya olmaktan çıkıp hızlı bir kontrol haline gelir.

Görünümleri değiştirerek günlük programlarınızı, temiz bir Kanban'ı veya aylık genel bakışı görebilirsiniz ve renkler, durumları bir bakışta kolayca okunabilir hale getirir. Hızlı düğmeler, günlük yapılacakları saniyeler içinde kaydetmenize ve ardından doğru yere sıralamanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Bugün, bu hafta ve bu ay için birden fazla görünümle önümüzdeki haftayı planlayın.

Hızlı eylemlerle yapılacak liste anında kaydedin, ardından günlük görevlerinizi öncelik sırasına koyun.

Görevleri sınıf, proje veya yaşam alanına göre gruplandırın, böylece iş ve özel hayatınız arasında dengeyi koruyun.

En önemli konulara odaklanmanızı sağlayan basit durum özetleriyle ilerlemeyi izleme.

✨ İdeal kullanım alanları: Haftayı bir bakışta planlayan profesyoneller, projeler ve yaşam yöneticisi arasında dengede durmaya çalışan oluşturucular ve Kanban ile takvimi seven herkes.

16. Notion'dan Seyahat Planlayıcı

via Notion

Seyahatler yeniden renkli bir hal aldı. BM Turizm Örgütü, 2024 yılında yaklaşık 1,4 milyar uluslararası ziyaretçi olduğunu ve neredeyse tam bir toparlanma yaşandığını bildirirken, IATA ise uluslararası hava trafiğinin o yıl yeni bir rekor kırdığını açıkladı.

Uçuşlar ve seyahat programları yoğun ve hızlı değiştiği için iyi planlama yine önem kazanıyor. Notion'un Seyahat Planlayıcısı, seyahatinizi tek bir sakin sayfa üzerinde toplar.

Uçuşları, konaklamaları, onay sayılarını ve yerel ulaşımı düzenli bölümlerde kaydedebilir, ardından biletler ve harita için bağlantılar ekleyerek her şeye tek dokunuşla ulaşabilirsiniz. Paketleme listeleri günlük planların yanında, restoranlar veya müzeler için notlar ise saatler ve adreslerin hemen yanında yer alır.

Ayrıca, yola çıkmadan önce de yardımcı olur. Vize kontrolleri, pasaport hatırlatıcıları ve bütçe notları ekleyebilir, ardından planları şehre veya güne göre sıralayabilir, böylece önünüzdeki haftayı kolayca görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Uçuşları, otelleri ve rezervasyonları tarihler, sayılar ve hızlı bağlantılarla toplayarak kolay erişim sağlayın.

Zaman, haritalar ve notlarla günlük seyahat programları oluşturun, böylece seyahate odaklanabilirsiniz.

Paketleme listelerini, acil durum iletişim bilgilerini ve çevrimdışı bilgiyi bir arada tutarak içiniz rahat olsun.

Basit bir seyahat bütçesini izlemeyin ve döndükten sonra incelemek üzere makbuzları veya ekran görüntüsünü kaydedin.

✨ İdeal olanlar: Yalnız seyahat edenler ve aileler, rezervasyonlarını ve valizlerini tek bir yerde tutan seyahat planı severler ve bütçeye önem veren seyahat planlayıcıları.

17. Notion'dan Günlük

via Notion

Bazı günler bulanık geçer. Hatırlamak istediğiniz bir konuşma, işte küçük bir başarı, trende önemli olduğunu hissettiğiniz ama eve varmadan önce aklınızdan kaçan bir düşünce.

Journal by Notion, bu anları yakalamak ve düşünmek için size sakin bir ortam sunar, böylece günlük hayatınız daha bilinçli hale gelir ve kişisel gelişiminizi daha kolay görebilirsiniz.

Girdiler otomatik olarak tarih damgası ile işaretlenir ve daha sonra kolay erişim için ruh halinize, konuya veya projeye göre etiketleyebilirsiniz. Kısa bir satır veya daha uzun bir not ekleyin, fotoğraflar veya sesli notlar ekleyin ve günün sonunda basit komutları kullanarak kontrol edin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Geri dönmek istediğiniz ruh halleri, temalar ve dönüm noktaları için etiketler içeren günlük bir günlük tutun.

Özel anları, fikirleri ve öğrenilen dersleri kaybolmamaları için kaydedin.

Fotoğraflar, klipler veya hızlı düşünceler ekleyerek hayatınızın daha zengin bir kaydını oluşturun.

Haftalık olarak girdileri gözden geçirerek kalıpları fark edin, odaklanın ve planlarınızı dikkatlice ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük yansıma hayranları, fikirleri ve anları yakalayan oluşturucular ve düşünceli incelemeler için ruh halleri ve temalar etiketleyen herkes.

18. Notion'dan Alışkanlık Takipçisi

via Notion

Değişim nadiren tek bir kahramanca anla gerçekleşir. Sessiz tekrarlarla, zihninize kim olduğunuzu öğreten küçük seçimlerle ortaya çıkar.

Notion'ın Alışkanlık Takipçisi, günlük niyetlerinizi işaretlemekten keyif alacağınız basit onay işaretlerine dönüştürerek bu seçimlerinizi yerine getirmenize yardımcı olur. Düğme blokuna tek bir tıklama ile bugünkü çabalarınızı kaydedin ve sakin düzeni sayesinde yarın kolayca geri dönün.

Önem verdiğiniz alışkanlıkları ekleyebilir, küçük hedefler ayarlayabilir ve hafta ve ay boyunca bu alışkanlıkların nasıl geliştiğini izleyebilirsiniz. Her alışkanlığın yanında hızlı notlar yazabileceğiniz bir alan vardır, böylece neyin yardımcı olduğunu ve neyin engel olduğunu hatırlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir ioclick ile günlük alışkanlıklarınızı takip edin ve bir bakışta serileri görün.

Öncelikleri net tutmak için alışkanlıkları sağlık, çalışma veya odaklanma gibi temalara göre gruplandırın.

Kısa notlar veya düşünceler ekleyerek tutarlılığı destekleyen unsurları anlayın.

✨ İdeal olanlar: Tutarlılık arayanlar, küçük başarıları izleyen sağlık meraklıları ve basit düğmeler ve seri görünümleri tercih edenler.

19. Notion'dan Yaşam Gösterge Paneli

via Notion

Anahtar, programınıza öncelik vermek değil, önceliklerinizi programlamaktır.

Anahtar, programınıza öncelik vermek değil, önceliklerinizi programlamaktır

Stephen Covey'in alıntısı, bir sonraki şablonumuz için daha uygun olamazdı.

Notion'ın Life Dashboard özelliği, güne amaçlarınızla başlamanız, programınızı görmeniz ve birkaç anlamlı hedefi göz önünde bulundurmanız için size sakin bir sayfa sunar.

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan günlük yazabilir, alışkanlıklarınızı ve sağlığınızı izleme, ders veya iş notlarınızı tutabilirsiniz. Okuma, finans ve yaratıcı fikirler için bölümler, küçük bir yapılacaklar listesinin yanında yer alır ve kullanımı kolay bileşenler ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir görünümde temiz bir program, hedefler ve yapılacak listesi ile gününüzü ve haftanızı planlayın.

Günlük rutinlerin uzun vadeli büyümeye destek olması için alışkanlıkları, ruh halini ve sağlığı izleme.

Günlük girdilerini, okuma kayıtlarını ve ders veya proje notlarını düzenli bir şekilde organize edin.

Hızlı bileşenleri kullanarak ilerlemeyi görün ve en önemli konulara odaklanın.

✨ İdeal olanlar: Tek bir sabah evi isteyen minimalistler, hedefleri, alışkanlıkları ve notları birlikte izleyen denge peşinde koşanlar ve günlük kontrol yapanlar.

👀 İlginç Bilgi: "Priority" (öncelik) kelimesi yaklaşık 500 yıl boyunca İngilizcede tekil olarak kullanıldı. "Priorities" (öncelikler) kelimesini kullanmaya ancak 1900'lü yıllarda işlerin çoğalmasıyla başladık. Planlama, kısmen on tane "öncelikli" şey olamayacağını kabul etme sanatıdır.

20. Notion'dan Aesthetic That Girl Yaşam Planlayıcı

via Notion

Feed'inizde sabah rutini videoları paylaşılıyorsa, bu atmosferi bilirsiniz. Güneş ışığı, düzenli bir masa, buzlu kahve, hızlı bir esneme ve ardından günün tonunu ayarlayan temiz bir liste.

Notion'un Aesthetic That Girl Yaşam Planlayıcısı, TikTok enerjisini, gerçekten kullanabileceğiniz sakin ve pratik bir sabah rutini kontrol listesine dönüştürüyor.

İçinde, gününüz, haftanız ve ayınız için basit görünümler, ayrıca alışkanlıklar, beyin fırtınaları, istek listeleri ve okumalar için uygun alanlar bulabilirsiniz. Bu şablon, hedef belirlemenize, küçük rutinleri izlemenize ve kendinize verdiğiniz sözleri tutmanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gününüzü, haftanızı ve ayınızı net öncelikler ve kolay kontrol noktaları ile planlayın.

Alışkanlıkları ve rutinleri izleterek, ilerlemenizin stresli değil, istikrarlı olduğunu hissedin.

Fikirlerinizi, kaybolmadan önce beyin fırtınası ve istek listesi sayfalarda yakalayın.

Projeleri ve kitap listesini tek bir yerden yönetin, ardından sakin ve estetik düzenlerle ilerlemeyi gözden geçirin.

✨ İdeal olanlar: Sabah rutinlerinden ilham alan rutin severler, alışkanlıklar geliştiren öğrenciler ve genç profesyoneller ve estetik odaklı planlayıcılar.

Notion Sınırları

Çoğu Notion şablonu kullanımı kolaydır ve kullanışlı özelliklere sahiptir, ancak dezavantajları da yoktur değil.

Notion AI, veritabanının özelliklerini doğrudan düzenleme özelliğine sahip değildir.

Notion AI, veritabanının özelliklerini doğrudan düzenleme özelliğine sahip değildir.

Bu Reddit konudaki kullanıcılar ayrıca uzun sohbetlerde donmalar, yanlış AI özetleri ve diğer araçların gerisinde kalan model kalitesinden bahsetme. Bu, herhangi bir yaşam planlayıcı Notion şablonunu ayarlarken akılda tutulması gereken birkaç pratik sınırlamaya yol açar.

AI, veritabanı alanlarına yazamaz, bu nedenle toplu güncellemeler için hala manuel iş veya geçici çözümler gerekir.

Büyük sayfalar yavaşlar. Alışkanlık takipçilerini, günlükleri ve yapılacak listelerini daha küçük bağlantılı görünümlere bölün.

Ücretsiz planın sınırları çabuk doluyor: 5 MB dosya yükleme, kısa sürüm geçmişi ve küçük bir AI deneme sürümü.

Mobil düzenlemeler kısıtlıdır ve çevrimdışı kullanım sınırlıdır, bu nedenle derin değişiklikler en iyi masaüstü bilgisayarda yapılır.

Şablonlar esnektir ancak tak ve çalıştır özelliği yoktur. Görevleri, hedefleri ve girdileri senkronizasyon içinde tutmak için ilişkiler, rollup ve izinlerin kurulumuna dikkatlice ihtiyaç duyulur.

Alternatif Notion Şablonları

Basit bir güncellemenin bir hazine avına dönüştüğü anları bilirsiniz. Görevler farklı platformlara dağılmıştır: biri bir uygulamada, notlar başka bir uygulamada, özet bir e-postada ve yarısı yazılmış bir belge başka bir yerde açıktır. Bu iş dağınıklığı dır ve sessizce zamanınızı ve enerjinizi tüketir.

ClickUp, birleştirilmiş AI çalışma alanı ile toplantı noktasında.

Görevleri, belgeleri, gösterge panellerini ve Work AI'yı tek bir alana toplar, böylece bağlantıları takip etmekten vazgeçip ilerleme kaydetmeye başlayabilirsiniz. Bağlam ve süreç dağınıklığını ortadan kaldırır, hatta aynı alanda yazma, plan ve içgörüler sunarak AI dağınıklığını da giderir.

Yaşam planlayıcı Notion şablonu başlangıç sisteminizse, ClickUp yoğun haftalar ve gerçek takımlarla ölçeklenebilen bir yükseltmedir.

ClickUp Yaşam Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yaşam Planı Şablonu ile hayatınız yoğunlaştığında küçük rota düzeltmeleri yapın.

Yaşam planlayıcı Notion şablonunu denediniz ve hala birçok yönden çekildiğinizi hissediyorsanız, ClickUp'ın Yaşam Planı Şablonu size her şeyi bir araya getirebileceğiniz sakin bir yer sunar.

Bu şablon, önemli olan şeyleri belirlemenize, birkaç dönüm noktası ayarlamanıza ve gerçek haftanıza uygun küçük sonraki adımları seçmenize yardımcı olur. İlerlemenizi açıkça görebilirsiniz, bu da tutarlı kalmanızı, planlar değiştiğinde ayarlamalar yapmanızı ve hedeflerinize sadık kalmanızı kolaylaştırır.

Plan Listesi'nde uzun vadeli hedeflerinizi planlayabilir, Yaşam Panosu'nda fikirlerinizi kaydedebilir ve kısa bir "Başlangıç" kılavuzunu takip ederek hiçbir zaman boş bir sayfayla karşılaşmazsınız. Alan ve Sorumluluk Ortağı gibi Özel Alanlar bağlamı yakın tutarken, Yapılacak, İlerleme ve Tamamlandı gibi basit durumlar bir sonraki adımı netleştirir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net hedefler belirleyin, dönüm noktaları ekleyin ve bunları gerçekten tamamlayacağınız günlük yapılacaklar listesine dönüştürün.

Sakin durumlar ve basit bir gösterge paneli ile ilerlemeyi bir bakışta görün.

Sağlık, kariyer ve finans gibi yaşam alanlarını tek bir yerde tutun, böylece seçimleriniz değerlerinizle uyumlu olsun.

Bir arkadaşınızı veya mentorunuzu hesap ortağı olarak davet edin ve haftayı birlikte gözden geçirin.

✨ İdeal olanlar: Büyük resme odaklanan hedef belirleyiciler, dönüm noktalarını haftalık eylemlere dönüştürenler ve hayatın her alanında görünürlük isteyenler.

2. ClickUp Ücretsiz Yaşam Sonu Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Basit bir şekilde başlayın ve ClickUp Ücretsiz Yaşam Sonu Planlama Şablonu ile zamanla biraz daha ekleyin.

Hayatınızın sonunu planlamak hassas bir iştir. Durup, isteklerinizi düşünmenizi ve sevdiğiniz insanlar için işleri kolaylaştırmanızı gerektirir.

ClickUp Ücretsiz Yaşam Sonu Planlama Şablonu, her şeyi tek bir yerde toplayabileceğiniz rahat bir ortam sunar, böylece aileniz zor anlarda arama yapmak veya tahminlerde bulunmak zorunda kalmaz.

Önemli belgeleri, kişileri ve talimatları bir arada tutabilir, ardından kontrol listelerini kullanarak neyin tamamlandı ve neyin hala dikkat edilmesi gerektiğini not edebilirsiniz.

Hesaplar ve politikalar gibi pratik ayrıntılar için de yer vardır, ayrıca ailenizin önem vereceği insani unsurlar, örneğin müzik, mektuplar ve gününüzün nasıl geçmesini istediğiniz gibi. Yılda bir kez gözden geçirebilir, küçük güncellemeler yapabilir ve önemli olanların yazıldığını bilebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Anahtar belgeleri, politikaları ve ID'leri, orijinallerinin bulunduğu yer ve ilk olarak kimi aramak gerektiği ile ilgili notlarla birlikte kaydedin.

Tıbbi isteklerinizi, tercih ettiğiniz bakımı ve pratik talimatları kaydedin, böylece kararlar netleşsin.

Cenaze veya anma töreni tercihlerini, müzikleri, okumaları ve kişisel mesajları tek bir yerde saklayın.

Basit durumlar ve sessiz bir kontrol listesi ile ilerlemeyi izlemeyin, böylece sevdikleriniz ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilirler.

✨ İdeal kullanım alanları: Dileklerini ve belgelerini düzenlemek isteyen aileler, netliğe ihtiyaç duyan bakıcılar ve hassas planlarını yazılı hale getirmek isteyen herkes.

3. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Basit bir şekilde başlayın ve ClickUp Ücretsiz Yaşam Sonu Planlama Şablonu ile zamanla biraz daha ekleyin.

The Bear'ın üçüncü sezonunda Carmy'nin her gün menüyü değiştirip durduğunu hatırlıyor musunuz? Yemekler cesurcaydı, ancak servis dağınık hale geldi. Siparişler birikti.

Planınız olmadan bir gününüz böyle geçebilir. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, işlerin akış içinde ilerlemesi ve hiçbir şeyin aksaklığa uğramaması için ihtiyacınız olan temiz bir pano sunar.

Görevleri "Kişisel", "İş" veya "Hedef" kategorilerine ayırabilir ve ardından büyük öğelerin en üste çıkması için hafif öncelik ayarları belirleyebilirsiniz. Temiz bir takvim görünümü, işi uygun yere yerleştirmenize yardımcı olur ve "Açık" ve "Tamamlandı" gibi basit durumlar, ilerlemeyi kolayca görmenizi sağlar.

Hızlı bir sıfırlama istiyorsanız, Start Here (Buradan Başlayın) görünümü planınızı düzenler, böylece asla boş bir ekranla karşılaşmazsınız.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gününüzü dakikalar içinde harita, ardından yapılacak listeyi tamamladıkça işaretleyin ve düzenli kalın.

Sınırları net tutmak ve dikkati odaklamak için grup işi, okul işi ve kişisel görevleri gruplandırın.

Takvimi kullanarak görevleri gerçek zamanlı olarak yerleştirin, böylece günlük programlarınız enerjinize uygun hale gelsin.

Hızlı notlar ve küçük takip notları alın, böylece toplantılar veya dersler arasında hiçbir şey gözden kaçmasın.

✨ İdeal olanlar: Takvim odaklı günleri sevenler, iş ve kişisel görevlerini ayıran öğrenciler ve profesyoneller ve kontrol listesi sevenler.

4. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonunu kullanarak niyetlerinizi günlük yapılacaklar listesine dönüştürün.

Modern iş günleri giderek uzuyor. Microsoft'un en son İş Eğilimleri Indeksi, saat 20:00'den sonra yapılan toplantıların bir önceki yıla göre %16 arttığını ve insanların mesai saatleri dışında da düzinelerce mesajlaştığını ortaya koydu.

Bu size tanıdık geliyorsa, ClickUp Günlük Eylem Planı şablonu her sabah size yeni bir başlangıç sunar. Net bir hedef belirler, onu küçük eylemlere böler ve bunları basit bir zaman çizelgesine yerleştirirsiniz.

İçinde, kişisel ve iş görevlerini gruplandırabilir, hızlı bir öncelik ekleyebilir ve ilerlemeyi bir bakışta görebilirsiniz. Hedefler, zaman çizelgesi ve eylem adımları için görünümler, günü planlamayı kolaylaştırır, ardından hayatın akışına göre ayarlamalar yapmanızı sağlar.

Ayrıca ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak ilerlemenizi izlemeyi ve hedeflerinizle uyumlu olarak sonuçlarınızı izleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

İş ve kişisel görevleriniz için gerçekçi bir gün planlayın, böylece düzenli kalabilir ve mesai sonrası da enerjinizi koruyabilirsiniz.

Büyük bir teslimatı eylem adımlarına bölün, sahiplerini atayın ve günlük planlayıcınızdan ayrılmadan ilerlemeyi izleme.

Tekrarlanabilir bir sabah başlangıcı ve akşam kapanışı oluşturun, böylece günlük rutinleriniz sabit kalır ve odaklanmanızı korursunuz.

Öncelikler değiştiğinde fikirlerden uygulamaya hızla geçin, ivmeyi koruyun ve bağlamın genişlemesini önleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Her gün bir hedef belirleyen yaratıcılar, işi net adımlara ayıran takımlar ve hızlı yeniden planlama gerektiren hareketli günler.

5. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile biriken küçük adımları kutlayın.

Telefonunuzu açtığınızda aynı anda üç şey görürsünüz: yaşam desteğinde olan bir Duolingo serisi, iki kez ertelediğiniz spor salonu hatırlatıcısı ve portföyünüzü güncellemeyle ilgili kaydedilmiş bir makale.

Hepsini önemsiyorsunuz, ancak planlarınız beş farklı yerde duruyor ve hiçbiri birbiriyle iletişim halinde değil. ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu, kişisel gelişiminiz için tek bir merkez sunar.

İşte nasıl işler: Bir veya iki net üç aylık hedef ayarlayın, küçük haftalık hedefler ekleyin ve başarılarınızı kaydedin, böylece ivmeyi gerçekten görebilirsiniz. Planlama, eylem ve izleme görünümleri yan yana yer alır, bu da odaklanmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Ayrıca gerçek hayata da uyum sağlar. Kariyer becerileri, sağlık rutinleri ve tutkulu projeleriniz için aynı alanda kullanabilirsiniz.

Bir adım daha ileri gitmek için, Kişisel Gelişim Planınızı ClickUp Docs ile bağlayabilirsiniz. ClickUp Docs, hedefleriniz ve görevlerinizle bağlantılı kalıcı dinamik belgeler, wiki'ler ve notlar oluşturmanıza olanak tanır. Makaleleri kaydetmek, düşüncelerinizi yazmak veya öğrenme günlüğü tutmak gibi her şey, planlarınızın bulunduğu aynı çalışma alanında kalır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kariyer hedefinizi öğrenilecek beceriler, pratik görevler ve değerlendirmelere sunabileceğiniz kanıtlar olarak harita.

Alışkanlıklar, haftalık kontroller ve ruh halinizi ve enerjinizi izleme imkanı sunan sakin bir ortam ile sağlıklı bir rutin oluşturun.

Kitaplar ve kurslar için bir öğrenme yolu oluşturun, böylece çalışma zamanı günlük görevlerin gerisinde kalmasın.

Uzun vadeli hedefleri günlük yapılacaklar listesine dönüştürün ve ilerlemeyi bir bakışta gözden geçirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Kariyerini geliştirmek isteyenler için beceri haritalama, sağlıklı yaşamı benimseyenler için rutinleri izleme ve hedeflerini hayata geçirmek isteyenler için yaşam boyu öğrenme.

6. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile ilerlemenizi kolayca fark edin ve kutlayın.

Alışkanlıklar şu anda çok popüler. James Clear'ın Atomic Habits kitabı dünya çapında 20 milyondan fazla sattı, bu da kaçımızın daha iyi rutinler oluşturmaya ve bunlara sadık kalmaya çalıştığını gösteriyor.

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, kendinize verdiğiniz sözleri tutmanızı sağlayan nazik ve görsel bir yöntem sunar. Bu ay için önemli olan birkaç alışkanlığı belirleyebilir, ilerlemenizi görebilir ve sıfırlamanız gereken günleri tespit edebilirsiniz.

Bu alışkanlık biriktirme şablonu, pratik ve kullanıcı dostudur. Sayıları seviyorsanız, özel alanlar hedeflerinizi izleme konusunda size yardımcı olur ve kısa bir "başlangıç" görünüm, kurulumun zorlu değil, kolay hissettirmesini sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Küçük bir günlük alışkanlıklar seti oluşturun ve bunları tek bir düzenli yerde izlemeyin.

Yoğun iş haftalarında motivasyonunuzu korumak için serileri ve basit ilerlemeleri görün.

Adımlar, okunan sayfalar veya su içme hedefleri gibi şeyler için özel alanlar ekleyin.

Ayınızı gözden geçirerek kalıpları fark edin ve bir sonraki adımda geliştirmek için bir alışkanlık seçin.

✨ İdeal olanlar: Alışkanlıklarını biriktirenler, hedefleri ve serileri seven, verilere meraklı kişiler ve küçük adımlarla başlayıp tutarlılık gösteren herkes.

👀Eğlenceli Bilgi: "Deadline" kelimesi bir zamanlar İç Savaş sırasında esir kamplarında kullanılan, geçilmemesi gereken gerçek bir çizgi anlamına geliyordu. Daha sonra, matbaacılar basılabilir alanın kenarları için "deadline" kelimesini kullanmaya başladı. Bugün ise takvimdeki bir tarih anlamına geliyor, ancak aciliyeti hala devam ediyor.

7. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile ani yapılacak işlerinizi kaçırmayın.

Feed'iniz "Pazar sıfırlama" videolarıyla doluysa, yalnız değilsiniz. Bu trend, basit bir haftalık sıfırlamanın insanların haftaya hazır hissetmelerine yardımcı olması nedeniyle büyüdü ve hatta büyük medya kuruluşları bile bunu sadece bir moda olarak değil, yararlı bir rutin olarak ele alıyor.

ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, size bugün gerçekten dikkatinizi çeken şeyleri belirlemek için basit bir yer sunar.

İçinde her şey kullanıcı dostu ve net bir şekilde düzenlenmiştir. Görevleri kategoriye göre sıralayabilir, hafif öncelik ayarlayabilir ve kendinizi mikro yönetmeden ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Takvim ve pano görünümleri, önümüzdeki haftayı planlamayı kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gününüzü dakikalar içinde harita, görevleri iş, kişisel veya okul olarak gruplandırın ve düzenli kalın.

Dağınık fikirleri günlük yapılacaklar listesine dönüştürün, son teslim tarihi ekleyin ve haftalık iş yükünüzü bir bakışta görün.

Uzun vadeli hedeflerdeki küçük başarıları izleme yaparak odaklanmanızı koruyun ve önemli hedeflerinize gerçekten ulaşın.

Notion yaşam planlayıcı şablonundan geçiş yapıyorsanız veya yeni bir sistemi deniyorsanız, favori planlayıcı şablonlarıyla birlikte kullanın.

✨ İdeal kullanım alanları: Pazar günü sıfırlayan planlayıcılar, fikirlerini not alıp öncelik sırasına koyan oluşturucular ve liste ve pano görünümlerini bir arada görmek isteyenler.

ClickUp Avantajı: Verimlilik şablonları, ClickUp Brain ile birlikte kullanıldığında daha da keskin hale gelir. Bir takım toplantısını bitirip, notlar, eylem öğeleri ve atanan görevlerle dolu bir belge bulduğunuzu hayal edin. ClickUp Brain, çalışma alanınızın bağlamını bilir, sonraki adımları önerir ve ayrıntıları doldurur. Kullanıcılar ortalama olarak her hafta 1,1 gün zaman kazanır ve size önemli işlere odaklanmak için zaman kazandırır. ClickUp Brain'i ücretsiz kullanın ClickUp Brain ile her hafta bir günden fazla zaman kazanın.

8. ClickUp Kişisel Verimlilik Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Raporu Şablonu ile bir elektronik tabloyu sürekli kontrol etmek zorunda kalmadan ilerlemenizi takip edin.

Asana'nın İş Anatomisi Indeks, insanların günlerinin yaklaşık %60'ını "işle ilgili işler"e (güncellemeleri takip etmek ve belgeleri aramak gibi) harcadıklarını ve asıl işlerine değil, bu işlere zaman ayırdıklarını ortaya koydu!

ClickUp'ın Kişisel Verimlilik Raporu Şablonu, zamanınızın gerçekte nereye gittiğini net bir şekilde gösterir. İşinizi bir kez kaydedin, şablon bunu günlük, haftalık veya aylık olarak kontrol edebileceğiniz basit görünümler haline getirir.

Şablon, her zaman uzun süren görevler veya en iyi işlerinizi yaptığınız sakin saatler gibi, o anda gözden kaçırabileceğiniz kalıpları vurgular. Hedef, mümkün olduğunca az bakım gerektiren dürüst bir görünürlük sağlamaktır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Gününüzün veya haftanızın net bir zaman çizelgesini inceleyerek zaman kaybettiren unsurları tespit edin ve odaklanma bloklarınızı koruyun.

Planlanan süre ile gerçek süreyi karşılaştırarak, daha az tahminle gelecekteki tahminlerinizi doğru boyutlandırın.

Görev türüne veya müşteriye göre işleri gruplandırarak neyin karlı olduğunu ve neyin budanması gerektiğini görün.

İlerlemeyi paylaşım için veya faturaya zaman ek dosya eklemek istediğinizde basit özetleri dışa aktarın.

✨ İdeal kullanım alanları: Zaman takibi yapan serbest çalışanlar ve danışmanlar, zaman kaybını tespit eden bağımsız profesyoneller ve basit ilerleme özetleri isteyen herkes.

ClickUp Avantajı: "Bu hafta en çok zamanımı hangi projeler aldı?" diye sorduğunuzu ve tüm araçlarınızdan anında, bağlam açısından zengin bir yanıt aldığınızı hayal edin. ClickUp Brain MAX, uygulamalarınız, dosyalarınız ve verileriniz arasında bağlantı kurar, böylece yanıtları aramakla zaman kaybetmezsiniz. Konuşma-metin özelliğini kullanarak fikirlerinizi hızlıca not alın, hatırlatıcı ayarlayın veya kariyer, sağlık, finans, öğrenim veya kişisel gelişim gibi alanlardaki hedeflerinizi özetleyin. Brain MAX, birden fazla önde gelen AI modelini kullanarak büyük hedefleri uygulanabilir adımlara bölmenize, ilerlemenizi izlemenize ve bu süreçte akıllı ayarlamalar önermenize yardımcı olur. Rutinlerinizi düzenleyebilir, yineleyen görevleri otomasyon edebilir ve hatta motivasyonunuzu ve yolunuzdan sapmamanızı sağlamak için içgörüler veya hatırlatıcılar sunabilir. Günlük yapılacaklardan uzun vadeli vizyonlara kadar, Brain MAX hayat planlamanızı daha akıllı, daha düzenli ve size mükemmel şekilde uyarlanmış hale getirir.

9. ClickUp İşleri Halletme Çerçevesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu güçlü çerçeveyi kullanarak uygulanabilir bir yapılacak liste oluşturun!

Zihniniz fikir üretmek içindir, onları saklamak için değil.

Zihniniz fikir üretmek içindir, onları saklamak için değil.

David Allen bu cümleyi sık sık tekrarlar ve bu cümle GTD'nin ana fikrini özetler: kafanızdaki her şeyi boşaltın ki gerçekten düşünebilin.

ClickUp'ın Getting Things Done Framework şablonu, bir sonraki yapılacakınızı seçmeden önce not alabileceğiniz, netleştirebileceğiniz ve organize edebileceğiniz basit bir alan sunar.

Şablon, beş GTD adımını yansıtıyor, böylece zihninizi bir gelen kutusuna boşaltabilir, her bir öğeyi doğru listeye ayırabilir, düzenli aralıklarla gözden geçirebilir ve ardından temiz bir sayfa ile işe koyulabilirsiniz.

Notlarınızın ve görevlerinizin on farklı yerde dağınık olduğunu hissettiyseniz, bu şablon onları güvenebileceğiniz tek bir akışta bir araya getirir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Fikirlerden ayak işlerine kadar her şeyi tek bir gelen kutusu'nda toplayın, ardından her birini bir sonraki görünür eyleme dönüştürün.

Durum ve özel alanlar, dosyalama sonuçları, referanslar ve bekleyen öğelerle netleştirin ve düzenleyin, böylece listelerinizde yalnızca şu anda gerçekten yapabileceğiniz şeyler görünsün.

Haftalık İncelemeyi nazikçe ayarlayın, geri adım atın, projeleri inceleyin ve öncelikleri yeniden belirleyin, böylece hayatınız yoğunlaştığında sistem güvenilirliğini korusun.

✨ İdeal olanlar: Her şeyi kaydetmek isteyen GTD hayranları, güvenilir bir gelen kutusuna ihtiyaç duyan ve kafası karışık olanlar ve düzenli döngüleri seven haftalık gözden geçirenler.

10. ClickUp Günlük Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile güvenebileceğiniz sakin bir liste ve yönetilebilir hissettiren bir gün oluşturun.

Hiç bir günün sonunda zamanın nasıl geçtiğini merak ettiğiniz veya daha kötüsü, önemli bir şeyi unuttuğunuzu fark ettiğiniz oldu mu?

ClickUp'ın Günlük Yapılacak Liste Şablonu, bir gün içinde sizin için en önemli olan şeyleri tam olarak görmenize yardımcı olur, böylece yapılması gerekenler odak noktasında kalırken, yapılması iyi olanlar sırasını bekler.

Sabah açın, en önemli üçünü seçin ve günün geri kalanını bunlara göre düzenleyin. Kısa görevler tatmin edici birer onay işareti haline gelir. Daha büyük görevler, gerçekten tamamlandıları için birkaç küçük adıma bölünebilir.

Ayrıca günlük hayatınızla da uyumlu bir şekilde çalışır. Takipten düşmeden erteleme veya yeniden planlama yapın, son tarihlerden önce size hatırlatıcı olan sessiz hatırlatıcı ayarlayın ve sabah rutinleriniz için tekrarlanan görevleri kaydedin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

İş blokları, okul son teslim tarihleri, ayak işleri ve korumak istediğiniz bir veya iki uzun vadeli hedef için odaklanmış günlük liste.

Gün içinde yeni görevleri hızlıca kaydedin, ardından öncelik veya zamana göre sıralayın, böylece planınız gerçekçi kalır.

Manuel kurulum yapmaya gerek kalmadan belirli günlerde görünmesi gereken alışkanlıklar ve ev işleri için basit yinelenen öğeler

Günün sonunda, bitirilemeyen işleri ertesi güne aktarın ve neyin işe yaradığını ve neyin değiştirilmesi gerektiğini belirten kısa bir not ekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük odaklanma hayranları, öğrencileri ve işlerini ve görevlerini aynı anda yürütmek zorunda olan meşgul ebeveynler ve tekrarlayan rutinleri olan kişiler.

ClickUp ile En İyi Hayatınızı Yaşayın

Çok fazla sekme. Çok fazla liste. Yeterince netlik yok.

Şu anda plan böyle bir şey.

Gerçekten yardımcı olan planlayıcıları, takipçileri ve günlükleri inceledik ve iş ile özel hayatın ayrı köşelerde yaşandığı durumlarda insanları yavaşlatan sınırları da belirledik.

İşte ClickUp'ın bu tür bir yaşam için neden kazanan olduğu. ✨

ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbetleri, hedefleri ve raporlamayı gününüz için özelleştirilebilir tek bir yerde birleştirerek iş dağınıklığını ve bağlam aramayı basitleştirir. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan bir hafta planlayabilir, bir fikri not alabilir, bir kontrol listesi oluşturabilir ve ilerlemeyi görebilirsiniz.

ClickUp'a kaydolun, uygun bir şablon seçin ve bir sonraki küçük başarınızı ayarlayın!