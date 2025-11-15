Rezervasyonlarınızın güvenliğini sağlamak için Ücretsiz Makyaj Sanatçısı Sözleşme Şablonları

Hiç bir müşteriniz büyük gününden hemen önce iptal etti mi? Ya da saatlerce süren makyaj işinin ardından ödeme yapmadan ayrılan biri oldu mu?

Sözleşme olmadığında, şartlarınızı desteklemek veya zamanınızın ve çabalarınızın değerini korumak neredeyse imkansız hale gelir.

Çoğu serbest makyaj sanatçısı bir noktada bununla karşılaşmıştır. Müşterileri yönetme ve programlama baskısı nedeniyle, evrak işleri genellikle bir kenara itilir. Ancak bu küçük gecikme, bir anlaşmazlık veya gelmeme durumu gelir kaybına ve çok fazla strese yol açtığında gerçek bir soruna dönüşebilir.

İşte bu yüzden bu makaleyi hazırladık. Burada, size yardımcı olabilecek ücretsiz, kullanıma hazır ClickUp makyaj sanatçısı sözleşme şablonları bulacaksınız:

Rezervasyonlarınızı kesinleştirin

Net beklentiler belirleyin

Güzellik işinizi güvenle yürütün

Öyleyse, daha fazla uzatmadan başlayalım!

👀 Biliyor muydunuz? Makyaj sanatçısı hizmet pazarı dünya çapında hızla büyüyor. 2025 yılında 6,93 milyar ABD dolarından 2035 yılına kadar yaklaşık 12 milyar ABD dolarına çıkması ve %5,6'lık istikrarlı bir CAGR kaydetmesi proje kapsamında öngörülüyor. Bu artış, dünya çapında etkinlik talebinin ne kadar hızlı arttığını ve influencerların çağında insanların profesyonel güzellik hizmetlerine ne kadar değer verdiğini gösteriyor.

Makyaj Sanatçısı Sözleşme Şablonları nedir?

Makyaj sanatçısı sözleşme şablonu, makyaj sanatçısı ile müşterisi arasındaki hizmet şartlarını özetleyen, kullanıma hazır bir yasal belgedir. Aşağıdaki gibi ayrıntıları açıkça tanımlar:

İşin kapsamı

Fiyatlandırma

Depozito ve iptal politikaları

Etkinlik tarihleri

Sorumluluk maddeleri

Bu sözleşme, her iki tarafı (bu durumda serbest makyaj sanatçıları ve müşteriler) koruyan, yanlış anlaşılmaları önleyen ve aralarında sorunsuz bir işbirliği sağlayan yazılı bir anlaşma görevi görür.

İş kurulumunuza bağlı olarak, makyaj sanatçılarının her türlü müşteri ilişkisiyle uyumlu olacak şekilde kullanabileceği hizmet sözleşmeleri, iş sözleşmeleri veya mutabakat mektupları gibi farklı sözleşme türleri vardır.

Ücretsiz Makyaj Sanatçısı Sözleşme Şablonlarına Genel Bakış

İyi bir makyaj sanatçısı sözleşme şablonu nedir?

İyi bir makyaj sanatçısı sözleşme şablonu açık, ayrıntılı ve yasal olarak geçerli olmalıdır. Daha sonra karışıklık veya anlaşmazlıkları önlemek için hizmetinizin her yönünü kapsamalıdır. Seçim yapmadan önce dikkat etmeniz gerekenler şunlardır 👇

Hizmet kapsamı ve teslim edilecekler : Şablonun, makyaj türü (gelin, editoryal, parti), sayı vb. gibi sözleşmede yer alan hususları açıkça belirtmesini sağlayın.

Rezervasyon ayrıntıları ve program : Etkinlik tarihi, başlangıç ve bitiş saatleri ile etkinliğin konumunu, varsa seyahat süresini de belirterek bir şablon seçin. Bu, takviminizi düzenli tutar ve çakışan rezervasyonları veya zamanlama sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Fiyatlandırma, depozito ve ödeme koşulları: Şeffaf bir ödeme maddesi, gelirinizi korur ve profesyonel sınırlar belirler. Sözleşme şablonunuzda toplam maliyet, peşinat yüzdesi, kabul edilen ödeme yöntemleri, son teslim tarihi ve seyahat, otopark veya diğer etkinlikle ilgili masraflar için geri ödeme politikası yer almalıdır.

İptal ve İade Politikası : Müşterinin iptal veya yeniden planlama durumunda ne olacağını ve depozitoların iade edilip edilmeyeceğini belirten şablonları kullanın. Bu, engellenen tarihler veya son dakika iptalleri için harcadığınız zaman ve kaynaklardan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Geç gelme ve gelmeme maddeleri : Seçtiğiniz şablon, müsaade dönemi ve müşteri kaynaklı gecikmeler için ek ücretleri belirlediğinden emin olun.

Sağlık, hijyen ve sorumluluk maddesi : Tüm ürünlerin steril ve güvenli olduğunu açıkça belirten bir şablon seçin ve alerjik reaksiyonlar durumunda sorumluluğu belirtin. Bu, sizi yasal olarak korur ve müşterilerinize güvenlik ve profesyonellik konusunda güvence verir.

Fotoğraf ve portföy kullanım hakları : Sahiplik hakkını netleştirmek için, sözleşme şablonunuzda müşteri fotoğraflarını sosyal medya, portföy veya tanıtım amaçlı kullanıp kullanamayacağınızı bahsetmeli ve bunun için yazılı onay almalısınız.

İmzalar ve sözleşme onayı: Her iki tarafın da şartları anladığını ve kabul ettiğini onaylayarak dijital veya fiziksel olarak imzalamasını sağlayan bir şablon seçin.

ClickUp Insight: Çalışanların %74'ü ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için iki veya daha fazla araç kullanıyor ve e-postalar, sohbetler, notlar, proje yönetimi araçları ve belgeler arasında geçiş yapıyor. Bu sürekli bağlam değişikliği zaman kaybına neden oluyor ve verimliliği yavaşlatıyor. * İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tüm işlerinizi (e-posta, sohbet, belgeler, görevler ve notlar) tek bir aranabilir çalışma alanında birleştirir, böylece her şey tam olarak ihtiyacınız olan yerde olur.

Makyaj Sanatçısı Sözleşme Şablonları

Makyaj işini yönetmek, rezervasyonlarınızı, müşterilerinizi ve ödemelerinizi düzenli tutmak anlamına gelir. Arka arkaya gelen etkinlikler ve son dakika değişiklikleri arasında, önemli ayrıntıları gözden kaçırmak sık sık mümkündür.

İşte burada ClickUp, hepsi bir arada çalışma alanı olarak adımı atar. Freelance makyaj sanatçıları ve güzellik uzmanlarının, müşteri programlarını yönetmekten faturaları ve sözleşmeleri izlemeye kadar her şeyi düzenli tutmalarına yardımcı olur.

İşleri daha da kolaylaştırmak için ClickUp, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz ücretsiz Makyaj Sanatçısı Sözleşme Şablonları sunar. Her biri, sözleşmeleri sıfırdan yazma stresine girmeden net anlaşmalar oluşturmanıza ve rezervasyonlarınızı korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

1. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonunu kullanarak makyaj rezervasyon hizmeti sözleşmelerinizi oluşturun ve yönetin.

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, makyaj rezervasyonlarınızı anında artırıp müşteri kazanım sürecini kolaylaştıran, temiz ve markalı bir sözleşme merkezi gibi çalışır. İşinizin adını ekleyip logonuzu ekleyerek, ilk sayfadan itibaren profesyonel bir iş ilişkisi için uygun ortamı yaratabilirsiniz. Ayrıca, kiminle çalıştığınızı ve sözleşmenin neleri kapsadığını veya her iki tarafın temel beklentilerini de belirtir.

Gelin makyajı, parti makyajı, bakım, rötuşlar, denemeler veya editoryal stil gibi o rezervasyon için sunduğunuz hizmetleri tam olarak özetleyebilirsiniz, böylece daha sonra hiçbir karışıklık olmaz. Ayrıca, ön ödemeler, deneme maliyetleri, seyahat ücretleri, fazla mesai ücretleri veya son dakikada eklenen ekstra görünümleri belirterek, para konusunu tamamen net bir şekilde açıklayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sözleşmenin süresini belirtin ve taraflardan biri sözleşmeyi iptal ederse veya yeniden planlarsa ne olacağını özetleyin.

Yerleşik komut istemini kullanarak hizmetlerinizi ve teslimatlarınızı hızlı bir şekilde özetleyin, onayları ve teslimatları özetleyin.

Uzun vadeli stüdyo veya marka işbirlikleri için aylık veya dönüm noktası bazlı ödeme planlarını kolaylıkla belirleyin.

Aynı şık, özelleştirilebilir sözleşme biçimini yeniden kullanarak her müşteri için saatlerce süren yönetici işlerini azaltın.

✅ İdeal kullanım alanları: İşlerini düzenli ve profesyonel bir şekilde yürütürken, aynı zamanda işlerini korumak isteyen serbest makyaj sanatçıları ve güzellik girişimcileri

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri sözleşmelerini sıfırdan yazmak saatler sürebilir, ancak ClickUp Brain yanınızda olduğunda bu mümkün değildir. Bu yerleşik AI asistanı, kendi ayrıntılarınızı, üslubunuzu ve ş Akışınızı kullanarak dakikalar içinde özel hizmet sözleşmeleri hazırlamanıza yardımcı olur. ClickUp Brain'e sunduğunuz makyaj hizmetinin türünü belirtmeniz yeterlidir; ClickUp Brain, düzenlemeleriniz için hazır, özenle hazırlanmış bir sözleşme taslağı oluşturur. Fiyatlandırma ve zaman çizelgelerinden iptal politikalarına kadar, ihtiyacınız olan tüm temel unsurları kapsar. ClickUp Brain'e "Fiyatlandırma, depozito, iptal koşulları, seyahat ücretleri ve sorumluluk maddelerini içeren profesyonel bir gelin makyaj hizmeti sözleşmesi oluşturun. " komutunu verin.

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz Hizmet Sözleşmesi Şablonları

2. ClickUp Ana Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Müşteri-hizmet sağlayıcı şartlarını tanımlayın ve ClickUp Master Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile ödeme ve sorumluluklar konusunda netlik sağlayın.

Tekrar eden müşteriler, salonlar, prodüksiyon şirketleri veya ajanslarla iş yapıyorsanız, ClickUp Ana Hizmet Sözleşmesi Şablonu sizin için mükemmeldir. İşletmenizin adı, müşterinin bilgileri, projenin başlangıç tarihi, sunduğunuz hizmetler ve ödeme şekli gibi tüm temel bilgileri içerir. Deneme geri bildirimlerinin ne zaman paylaşılması gerektiği, nihai görünüm onaylarının ne zaman yapılacağı veya mood board'ların, referans sayfalarının veya set desteğinin ne zaman teslim edilmesi gerektiği gibi görevler için zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz.

Bu şablonu özellikle güven verici kılan şey, işinizi ne kadar iyi koruduğudur. Beklenmedik cilt reaksiyonları veya ekipmanla ilgili talihsizlikler durumunda sizi güvende tutmak için sorumluluk beklentilerini açıkça belirtir. Gizlilik bölümü de sizi korur ve gizli konuşmaların, görüntülerin, özetlerin ve yayınlanmamış konseptlerin proje bittikten uzun süre sonra bile sizinle müşteri arasında kalmasını sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir gelin rezervasyonundan birkaç günlük prodüksiyon çekimine kadar her şeye uyacak şekilde saatlik, sabit ücret, komisyon bazlı veya özel ödeme biçimlerinden ideal olanı seçin.

Makyaj setlerini, aydınlatma ekipmanlarını, hijyen araçlarını veya set malzemelerini kimin sağlayıcı olduğunu netleştirin, böylece mekana veya stüdyoya vardığınızda karışıklık yaşanmasın.

Proje sırasında paylaşılan veya geliştirilen fotoğrafların, özel görünümlerin, konseptlerin ve görsel materyallerin sahipliğini belirleyerek yaratıcı işinizi koruyun.

Büyük etkinliklerde asistanların veya ikinci sanatçıların size katılabileceğini onaylayın ve çoklu sanatçı kurulumları için gerektiğinde müşteri onayı alın.

✅İdeal kullanım alanları: Tekrarlayan veya uzun vadeli müşteri ilişkilerini yöneten gelin makyaj sanatçıları ve prodüksiyon tabanlı makyaj takımları

💡 Profesyonel İpucu: Ana hizmet sözleşmesi şablonu ClickUp Docs kullanılarak oluşturulduğundan, dağınık mesajlar veya sözlü vaatlerle uğraşmanıza gerek kalmaz. İş saatlerini, aylık veya etkinlik başına ödeme yapılarını, müşteri listeleri ile ilgili gizlilik kurallarını ve hatta ürün kullanım politikalarını tek bir düzenli, düzenleme hazır belgedeki özetleyebilirsiniz. ClickUp Belgesinde makyaj sanatçısı sözleşme şablonu oluşturun Ayrıca, ClickUp AI ile anında sözleşme maddeleri oluşturabilir, profesyonel anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırabilir ve tüm güzellik takımınızın karışıklık yaşamadan uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz İş Tanımı Şablonları

3. ClickUp Danışmanlık Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile işin kapsamını ve ödeme koşullarını net bir şekilde tanımlayın.

Bire bir rehberlik veya marka danışmanlığı oturumları sunan bir makyaj sanatçısıysanız, ClickUp Danışmanlık Anlaşması Şablonu size destek olur. Gelin makyajı, fotoğraf çekimi, sahne arkası hazırlığı veya net ve tanımlanmış bir görev için işe alındığınız herhangi bir proje gibi tekil görevler için idealdir. Her şey bu belirli iş etrafında odaklanır: ne yapacağınız, maliyeti, teslim tarihi ve müşterinin sizden bekleyebileceği şeyler.

Ücretlendirme kurulumları, her MUA fiyatlandırma stiline mükemmel şekilde uyar. Görünüm başına, saat başına, gelin başına, tüm proje için sabit bir ücret veya marka ile ilgili danışmanlık yapıyorsanız komisyon talep edip etmediğinizi belirtebilirsiniz. Düğün paketleri veya destinasyon etkinlikleri gibi daha büyük günler için ön ödeme alıyorsanız, avans bölümü önceden ne kadar ödeme yapılması gerektiğini ve bu tutarın iade edilebilir olup olmadığını çok net bir şekilde belirtir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Müşterilerin rezervasyonlarına nelerin dahil olduğunu tam olarak bilmeleri için, görünüm ve deneme sayısından rötuşlara ve zamanlamalara kadar her etkinliğin ayrıntılarını özel olarak özelleştirin.

Son dakika karışıklıklarını veya gecikmeleri önlemek için, faturaların ne zaman ödeneceğini ve nasıl ödeneceğini belirterek ödeme beklentilerini önceden netleştirin.

Onayları hızlandıran ve rezervasyonlarınızı garantileyen dijital veya fiziksel imza seçenekleriyle sözleşmeleri anında resmi hale getirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Özel makyaj danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sunan serbest makyaj danışmanları veya profesyoneller

⚡ Şablon Arşivi: Güzellik danışmanlığı projelerinizi yapılandırma, fiyatlandırma ve sunma süreçlerinizi kolaylaştırmak için Danışmanlık Anlaşmaları ve Hizmetleri için Ücretsiz Danışmanlık Şablonlarını keşfedin.

4. ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonunu kullanarak proje şartlarınızı net bir şekilde tanımlayın.

ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu, yalnızca pratik makyaj sanatçısı olarak işe alındığınızda çok işe yarar. Bu şablon, işinizin pratik yönüne odaklanır, yani işe gelme, görünüm oluşturma, rötuşları yapma ve konum veya sette hizmet sunma gibi konulara odaklanır.

Kendi ekipmanını getirenler, seyahat düzenlemeleri veya son dakika iptallerinin nasıl ele alınacağı gibi iş sınırlarınızı belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, iş ilişkisinin ne kadar süreceğini de harita edebilirsiniz. Anlaşma, biri sonlandırmadıkça her yıl otomatik olarak yenilenir. Ödeme kurulumları da basittir ve esnektir; aylık, haftalık, çekim başına veya tercih edilen sanatçı olarak sabit ücretle ödeme alabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Çalışan olmadığınızı ve diğer müşterileri özgürce kabul edebileceğinizi açıkça belirterek bağımsızlığınızı güçlendirin.

Vergi sorumluluklarınızı netleştirin, böylece işinizin finansmanı temiz ve uyumlu kalır.

Hassas fikirleri ve kişisel bilgileri tamamen güvenlik altında tutan sıkı gizlilik şartları kullanarak müşteri gizliliğini koruyun.

Görev izleme ve paylaşım ClickUp gösterge paneli kullanarak işbirliğini basitleştirin ve her rezervasyonu sorunsuz bir şekilde yönetin.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla iş ortağıyla iş yapan, her projenin profesyonel bir şekilde yürütülmesi için düzenli ve adil ortaklıklar kurmayı hedefleyen makyaj sanatçıları

💡Profesyonel İpucu: Önemli çekimler veya marka kampanyaları üzerinde mi çalışıyorsunuz? Yaratıcı profesyoneller için hazırlanmış NDA Şablonları ile işinizi ve müşteri bilgilerinizi koruyun. Bu şablonlarla yapılacaklarınız şunlardır: Proje görüşmelerinden önce gizli müşteri veya marka bilgilerini koruyun.

Tüm makyaj fikirlerinizi ve plan plan materyallerinizi güçlü NDA koruması altına alarak yaratıcı işinizi koruyun.

Her türlü iletişimi profesyonel ve gizli tutarak işbirliği yaptığınız kişilerle güven ilişkisi kurun.

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz Basit İş Sözleşmesi Şablonları ve Anlaşmaları

5. ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile basit, özelleştirilebilir hizmet sözleşmeleri oluşturun.

ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu, işleri karmaşıklaştırmadan makyaj hizmetlerinizi özetlemenin bir başka basit ve profesyonel yoludur. Hizmetlerinizi, çantanızı açmadan önce zamanınızı ve çabayı koruyan net taahhütlere dönüştürür. Üstlendiğiniz işe göre, ister bir günlük çekim ister tüm düğün sezonu olsun, sözleşmenin süresini belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, kaç farklı görünüm hazırlayacağınız, bakım veya saç şekillendirme hizmetlerinin dahil olup olmadığı, rötuşlar için ne kadar süre kalacağınız veya deneme ve etkinlik öncesi hazırlıkların pakete dahil olup olmadığı gibi, işe alındığınız işi tam olarak açıklayabileceğiniz bir alan da sunar. Ayrıca, takip edeceğiniz stüdyo kurallarını veya müşteri yönergelerini de kabul edebilirsiniz, bu da sete veya mekana vardığınızda karışıklığı önlemeye yardımcı olur. Profesyonellik, yaratıcılık kadar önemli olduğu için, sözleşmede işin hem sizin itibarınızı hem de müşterinin çalışma ortamını korumak için ayık ve sorumlu bir şekilde yapılacağı açıkça belirtilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ödeme öncesinde müşterilerinize nihai işinizi inceleterek her iki tarafı da koruyun.

ClickUp Hatırlatıcılarını kullanarak ş akışınızı merkezileştirin, böylece her adım (seyahat, arama zamanları, rötuşlar) mükemmel bir şekilde koordine edilir.

Şablonu tek seferlik rezervasyonlar veya tekrar eden çekimler için özel olarak ayarlayın ve gelecekteki müşteriler için zahmetsizce çoğaltın.

Ayrılabilirlik özelliği ile sözleşmenin istikrarını koruyun ve bir madde uygulanamaz hale gelse bile sözleşmenin geçerliliğini sürdürmesini sağlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Herhangi bir müşteri veya proje için kullanabilecekleri esnek, düzenleme hazır bir sözleşme isteyen makyaj sanatçıları, kuaförler, salon sahipleri ve güzellik sektöründe serbest çalışanlar.

💡 Profesyonel İpucu: Randevu öncesinde ve sonrasında müşterilerle bağlantı kurmak sadece iyi bir davranış değil, aynı zamanda akıllı bir iş stratejisidir. Araştırmalar, müşterilerin %75'inin hizmet süresince tutarlı bir iletişim kuran güzellik uzmanlarına sadık kaldığını göstermektedir. Bunu deneyin: Müşterileri doğru zamanda bilgilendiren ve takdir eden küçük otomasyon mesajları ayarlayarak ş akışınıza tutarlılık katın. Birkaç düşünceli metin, tek seferlik müşterileri tekrar rezervasyon yapan ve tavsiye eden müşterilere dönüştürebilir!

6. ClickUp İş Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Anlaşması Şablonunu kullanarak, herkesin nasıl katkıda bulunacağını ve işbirliği yapacağını netleştirerek takımınızı aynı sayfa getirin.

Herkes aynı sayfada olduğunda takım çalışması daha sorunsuz olur ve ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu tam da bunu başarmanıza yardımcı olur. Siz ve ekibiniz için işbirliğine dayalı bir kopya kağıdı görevi görür ve kuaförler, asistanlar veya fotoğrafçılarla ya da düğünlerde veya büyük prodüksiyonlarda tüm glamour ekibiyle çalışanlar için mükemmeldir.

Şablon, herkesin gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabileceği dijital bir stüdyo tablosu gibi hissettiren beyaz tahta tarzı bir düzen kullanır. Bazı üyeler uzaktan veya stüdyodan çalışıyor olsa bile, gelin partisi görünümlerini planlayabilir, ruh hali panoları oluşturabilir, çekim zaman çizelgelerini planlayabilir veya çok günlük etkinlikler için devamlılık ayrıntılarını not alabilirsiniz. Her şeyi, iş akışınızı sakin ve işbirliğine dayalı tutan üç etkileşimli panoda düzenler:

Kişilik: Her bir takım üyesinin nasıl iş yaptığını anlayın. Sabahları erken kalkan, hızlı çalışan, sessiz yaratıcılar mı yoksa yüksek enerjili çoklu görevciler mi olduklarını öğrenin, böylece düğün sabahları ve çekimler sorunsuz geçsin.

Hedefler: Herkese hedeflerini paylaşım alanı verin, örneğin daha fazla editoryal iş yapmayı, gelin takımlarını yönetmeyi, etkinlikler için seyahat etmeyi veya sadece yoğun sezonda dengeli bir program sürdürmeyi tercih ediyorlarsa.

Konu Çözümleri: Konuları (hijyen standartları, asistan ücretleri, iletişim akışı veya kit paylaşımı gibi) tekliflere ve takım tarafından onaylanan nihai kararlara dönüştürerek tartışmaları net anlaşmalara dönüştürün.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takımınızın hiyerarşisini tanımlayın, böylece herkes sorumlulukların akışını ve bir proje sırasında genel glamour kurulumunun nasıl işlediğini anlayabilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak, takımınızın herkesin ş akışına nasıl uyum sağladığını ve program ile çalışma tarzının nasıl bir araya geldiğini görebileceği net bir görsel alan oluşturun.

Proje sırasında müşteri geri bildirimlerinin veya değişikliklerin paylaşımının doğru zamanlarını ve doğru yollarını açıklayan basit iletişim kuralları belirleyin.

Yapışkan notlarınızı panolar arasında birbirine bağlayarak çekimlerin akışını veya onay zaman çizelgelerini net ve görsel bir şekilde haritalayabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Küçük yaratıcı takımları yöneten makyaj sanatçıları veya daha net ve şeffaf bir iş yöntemi isteyen serbest çalışanlar.

🎥 Bonus İzleme: Makyaj sanatçılarının ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak işlerini planlamalarını ve görünüm fikirlerinden genel zaman çizelgelerine ve takım uyumuna kadar her şeyi görsel olarak düzenlemelerini öğrenin.

⚡ Şablon Arşivi: Kuaförler, fotoğrafçılar veya moda markalarıyla ortaklık mı yapıyorsunuz? Yaratıcı profesyoneller için özel olarak tasarlanmış İşbirliği Anlaşması Şablonları ile her projeyi adil ve şeffaf tutun. Bu şablonlarla yapılacaklarınız şunlardır: İş ve zamanlama konusundaki beklentilerinizi herkesin güvenebileceği açık ve yazılı şartlarla belirtin, böylece karışıklığı azaltın.

Her bir kişinin katkısını ve yaratıcı ve finansal hakların kimde olduğunu belirleyin, böylece tüm proje başından itibaren net bir anlayışla yürür.

Proje sırasında oluşturulan görseller veya tanıtım materyalleri için izinleri belirleyerek içeriğinizin nasıl kullanılabileceğini netleştirin.

Koordinasyonu ve verimliliği artırmak odak noktanızsa, iş veya şirket verimliliğini artırma konusunda bu hızlı kılavuzu da çok seveceksiniz.

7. ClickUp İstihdam Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İstihdam Sözleşmesi Şablonunu kullanarak iş sorumluluklarının ve işyeri beklentilerinin açık ve düzenli bir biçimle paylaşımını gerçekleştirin.

Güzellik işiniz büyümeye başladığında, evrak işleri fırçalarınız kadar önemli hale gelir. ClickUp İstihdam Sözleşmesi Şablonu, güzellik işinize dahil ettiğiniz herkesle, örneğin sizin altında eğitim gören genç bir makyaj sanatçısı veya yoğun düğün aylarında size destek olan bir stüdyo asistanı ile çalışma ilişkisini resmileştirmek için kullanabileceğiniz bir araçtır.

Şablon, isimleri, adresleri, şirket bilgilerini ve işe giriş tarihini ekleyebileceğiniz basit bir boşluk doldurma girişiyle açılır. Ardından, işe alım sürecinin nasıl işlediğini, işe alım sürecinin nasıl olduğunu ve markanızı temsil eden herkesin uyması gereken profesyonel standartları tanımlamak için özel bir alan elde edersiniz. En iyi yanı nedir? Farklı iş türlerinde çalışanlara nasıl ve ne zaman ödeme yapılacağını kapsayan tam bir ödeme yapısını da özetleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takımınızın zamanı nasıl yönetmesi gerektiğini ve müşterilerle profesyonel bir şekilde nasıl davranması gerektiğini açıklayarak stüdyo beklentilerini net bir şekilde belirleyin.

Saygılı davranış, hijyen standartları, güvenlik uygulamaları, müşteri etkileşimleri ve çekimler veya ünlülerle iş yaparken gizlilik kuralları belirleyerek marka kültürünüzü koruyun.

Gerekli belgeleri ve imzaları ClickUp ek dosyaları aracılığıyla doğrudan sözleşmenin içine yerleştirerek tüm önemli kayıtlarınızı düzenli tutun.

Yorumları ve hatırlatıcıları kullanarak sözleşme güncellemelerini veya politika değişikliklerini yöneterek takım iletişimini kolaylaştırın.

✅ İdeal kullanım alanları: Farklı müşteri projeleri için destek personeli çalıştıran ve bu çalışma ilişkilerini net bir şekilde yönetmek isteyen serbest makyaj sanatçıları ve salon sahipleri

⭐ Bonus: ClickUp Brain Max – Metin'e Konuş'u kullanarak makyaj fikirlerinizi sadece sesinizle kaydedin. Harika bir fikir aklınıza geldiğinde, yoğun bir şekilde makyaj veya stil yaparken miydiniz? Yazmak için durmak yerine, sadece yüksek sesle söyleyin. ClickUp Brain Max'teki Talk to Metin özelliği ile şunları yapabilirsiniz: Deneme sürümleri sırasında müşteri notlarını ellerinizi kullanmadan kaydedin.

Unutmadan önce ürün adlarını, tonları, renkleri veya teknikleri kaydedin.

Hareket halindeyken son dakika görünüm değişikliklerini kaydedin Söylediğiniz her şey anında ClickUp içinde metin olur. Her zaman hareket halinde olan makyaj sanatçıları için mükemmel!

8. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonunu kullanarak projenin başından sonuna kadar nasıl işleyeceğini açıklayın ve herkesin şartları net bir şekilde anlamasını sağlayın.

Her makyaj sanatçısı, müşterinin "Etkinlikten sonra ödeyeceğim" dediği ve sonra ortadan kaybolduğu o garip anı bilir. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu, finansal taahhütlere odaklanır: ne kadar borçlu olunduğu, nasıl ödeneceği, gecikme ücretleri ve ödemeler gecikirse ne olacağı.

Düğün müşterileri için, avans, deneme ücreti, son görünüm onayı sonrası ödenecek bakiye veya seyahat, saç şekillendirme eklentileri veya erken çağrı ücreti gibi ek ücretleri düzgün bir şekilde not edebilirsiniz. Üretim işi için ise günlük ücretleri ve ödeme tarihlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca, ödemelerin nasıl yapılacağını da belirtebilirsiniz: UPI, banka havalesi, nakit veya hatta WhatsApp İş ve kişisel iletişim için ayrı ayrı kullandığınız özel bir sayı. Bununla kalmaz, müşteri ödemede gecikme olursa küçük bir gecikme ücreti veya faiz yüzdesi uygulayabileceğinizi belirten bir faiz maddesi de ekleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Anlaşma imzalandıktan sonra müşterilerin eski borçları veya geçmiş sorunları yeniden gündeme getirmelerini önlemek için Tazminat'ı kullanarak kendinizi koruyun.

Net rezervasyon vardiyalarını ayarlayın, böylece gelin randevusunu değiştirirse veya marka yeni bir koordinatör atarsa ne olacağı herkes tarafından bilinir.

Ek görünümler, daha uzun çalışma saatleri veya ekstra nedimeler için her değişikliği belgelendirerek resmi olarak onaylandığından emin olun.

Çatışmaları profesyonelce çözün, böylece herhangi bir anlaşmazlık, varış noktası veya şehir dışı rezervasyonlar için bile net bir yasal süreç izlesin.

✅ İdeal kullanım alanları: Düğün öncesi çekim veya daha geniş kapsamlı bir işbirliği olsun, net hizmet ve ödeme koşullarıyla müşteri işlerini garantilemek isteyen serbest makyaj sanatçıları ve güzellik uzmanları.

⚡ Şablon Arşivi: Makyaj hizmetlerinizi tanıtmak veya influencer'larla profesyonel bir şekilde işbirliği yapmak mı istiyorsunuz? Pazarlama Sözleşmesi Şablonlarını kullanarak kampanyanızın veya kişisel hedeflerinizin, teslim edileceklerin, zaman çizelgelerinin ve ödeme koşullarının ana hatlarını belirleyin, böylece her promosyon sorunsuz ve şeffaf bir şekilde yürüsün. Bu şablonlarla yapılacaklarınız şunlardır: Beklentilerin net kalması için içerik hakları veya revizyonlarla ilgili kuralları özetleyin.

Reels, hikayeler, öncesi-sonrası gönderileri veya marka bahsetmeleri gibi sosyal medya çıktılarını tanımlayın.

Müşterileriniz veya ortaklarınızla net zaman çizelgeleri ve onay kontrol noktaları belirleyin.

9. ClickUp İşletme Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu ClickUp İşletme Anlaşması Şablonunu kullanarak sahiplik rollerini ve kâr paylaşımı koşullarını net bir şekilde tanımlayın.

Birden fazla makyaj sanatçısı bir stüdyo kurmak veya bir güzellik markası oluşturmak için bir araya geldiğinde, netlik ortaklığın temelini oluşturur. ClickUp İşletme Anlaşması Şablonu, işinizin varsayımlara dayalı çalışmaması için, sahiplikten ödemelere kadar her önemli kararı temiz ve basit bir şekilde belgelemenize yardımcı olur.

Bu şablon, iş ortaklarınızı, iş detaylarını ve rollerini net bir şekilde listelemenizi sağlar. Ayrıca, her bir kişinin ne gibi katkılar sağladığını ve işin ne kadarlık bir kısmına sahip olduğunu da özetler. Güzellik işiniz adına sözleşmeleri imzalamaya yetkili kişileri de netleştirebilirsiniz. Şablon, tüm masraflar dikkate alındıktan sonra kârın nasıl paylaşımının yapılacağını da ayrıntılı olarak açıklar. Paranın ötesinde, takımınızın birlikte çalışma ritmini de ayarlar. Ne sıklıkta toplantı yapacağınızı, finansmanı nasıl gözden geçireceğinizi ve gelecekteki hizmetleri, atölyeleri veya genişlemeleri nasıl planlayacağınızı belirleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ani ortak ayrılmalarının gelin rezervasyonlarını veya stüdyo taahhütlerini aksatmaması için net bir çıkış süreci tanımlayın.

Nakit akışını ve giderleri şeffaf tutmak için hangi mali kayıtların ve belgelerin paylaşımının yapılması gerektiğini belirtin.

Ortaklarınızın aynı müşterileri hedefleyen rakip bir stüdyo veya gelin takım kurmasını engelleyerek güzellik markanızı koruyun.

Hangi eyalet veya bölgenin yasalarının geçerli olduğunu açıkça belirtin, böylece şehirler veya düğün konumları arasında iş yaparken bile anlaşmazlıklar basit kalır.

✅ İdeal kullanım alanları: Makyaj sanatçıları veya markalarını netlik ve güvenle büyütmek için resmi bir iş ortaklığı veya LLC kuran güzellik girişimcileri

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir etkinlikten öte, müşterilerinizle tutarlı bir iş birliği sürdürmek istiyorsanız, uzun vadeli düşünmenin zamanı gelmiştir. İşte bu noktada Retainer Anlaşma Şablonları devreye girer. Bu şablonlar, düzenli müşterileri olan veya markalar ve stüdyolarla devam eden projeleri yöneten makyaj sanatçıları için mükemmeldir. İşinizi tek başına serbest çalışmanın ötesine taşımayı planlıyorsanız, şirketin nasıl çalışacağını ve büyüyeceğini tanımlamak için İş Anlaşması Şablonları ile tamamlayın ve herkese ilk günden itibaren net bir anlayış sağlayın.

10. ClickUp Makyaj Sanatçısı Teklif Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu ClickUp Makyaj Sanatçısı Teklif Formu Şablonunu kullanarak müşterilerin hizmet gereksinimlerini ve fiyat bilgilerini içeren ayrıntılı taleplerini toplayın.

Birden fazla etkinlik rezervasyonu veya takım tabanlı projeyi yöneten makyaj sanatçıları için ClickUp Makyaj Sanatçısı Teklif Formu Şablonu, sözleşme öncesi komuta merkeziniz haline gelir. Akıllı bir talep toplayıcı ve fiyatlandırma düzenleyicisi gibi tek bir yerde iş yapar ve sözleşme veya fatura düzenlemeden çok önce potansiyel müşterileri yönetmenize yardımcı olur. Hazır Hizmet Teklifi Talep Formu profesyonel bir görünüme sahiptir ve Instagram biyografiniz, web siteniz veya WhatsApp Business üzerinden kolayca paylaşım yapabilirsiniz.

Her gönderim otomatik olarak Yeni Teklif Talepleri Liste'sinde görünür ve burada acil veya yüksek değerlilikteki etkinlikleri hızlı bir şekilde sıralayabilir ve önceliklendirebilirsiniz. Buradan, her talep Teklif Oluşturma Süreci panosuna taşınır. Bu, her teklifin inceleme aşamasından gönderilmesine ve onaylanmasına kadar hangi aşamada olduğunu gösteren görsel bir süreçtir. Her kartta etkinlik tarihi, gerekli hizmetler, kişi sayısı ve tahmini proje değeri gibi önemli ayrıntılar görüntülenir, böylece hangi rezervasyonları kabul edeceğinize ve öncelikle hangilerini planlayacağınıza tamamen net bir şekilde karar verebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Liste Görünümü'nü kullanarak gelen tüm talepleri bir bakışta görüntüleyin ve kimin talepte bulunduğu, etkinlik tarihi, talep edilen hizmetler ve mevcut teklif durumu hakkında net bir fikir edinin.

Pano Görünüm ile tüm teklif sürecini görsel olarak izleme. Her bir talebi Yeni Talep, İnceleme Aşamasında, Teklif Hazır ve Teklif Verildi gibi aşamalara sürükleyerek izleme yapabilirsiniz.

Etkinlik tarihi, katılımcı sayısı, müşteri e-posta, referans fotoğrafları, hizmet kategorisi vb. için ClickUp Özel Alanlarını kullanarak tüm önemli rezervasyon ayrıntılarını kaydedin.

Saatler, ücretler ve süreye göre tahminleri hesaplayan alanlarla otomatik olarak doğru fiyatlandırma oluşturun.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşterileri etkileyen ve rezervasyon yönetimini basitleştiren şeffaf, iyi yapılandırılmış teklifler oluşturmak isteyen serbest makyaj sanatçıları ve güzellik uzmanları

⚡ Şablon Arşivi: Daha fazla kullanıma hazır fiyatlandırma düzeni mi istiyorsunuz? Ücretsiz İş Fiyat Teklifi Şablonlarını keşfederek dakikalar içinde net ve profesyonel tahminler oluşturun. Bu şablonlarla yapılacaklarınız şunlardır: Tüm müşteri tekliflerini düzenli tutun ve nihai onaydan önce kolayca güncelleyin.

Makyaj paketleri veya etkinlik rezervasyonları için ayrıntılı fiyat tekliflerini özel olarak özelleştirin.

Ekstra biçimlendirme yapmadan hizmet açıklamaları, indirimler ve vergileri ekleyin.

ClickUp ile her anlaşmayı akıllı bir şekilde sonuçlandırın!

Makyaj işini yürütmek zaten sürekli odaklanma ve yaratıcı enerji gerektirir, bu nedenle sözleşmeleriniz işleri daha da zorlaştırmamalıdır. ClickUp'ın kullanıma hazır makyaj sanatçısı sözleşme şablonları, hizmetlerinizi açıklamak ve her rezervasyonu netlik ve güvenle başlatmak için size basit bir yapı sunar.

Bu şablonlar, olağan gidip gelmeleri ortadan kaldırır ve sağlam bir yasal koruma sağlar, böylece ilk etkileşimden itibaren organize ve güvenilir görünmenizi sağlar. Hem sizin hem de müşterileriniz için her şey net ve tutarlı hale geldiği için tüm süreç daha kolay hissedilir.

İş, gelin makyajı, yaratıcı işbirlikleri, tek seferlik fotoğraf çekimleri veya düzenli salon randevuları olsun, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutar ve ilk tekliften son imzaya kadar sizi sorunsuz bir şekilde yönlendirir.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve güzellik işinizi yönetme şeklinizi basitleştirin!