Karmaşıklıkla Aşırı Yükleme Yapmayan En İyi 3 PM Yazılımı

Karmaşıklık abartılıyor. Hepimiz bu gelişmiş özellikleri arzuluyoruz, ancak bunları kullanmak asıl işten daha fazla enerji gerektiriyorsa, gerçekten buna değer mi? Verimlilik doğal hissettirmeli. 🌟

Örnek, küçük bir tasarım stüdyosunu ele alalım. Gantt grafiğini güncellemek, projenin kendisini bitirmekten daha zor geliyorsa, yazılım zaten başarısız olmuştur.

Çoğu takım için gerçek çok basit. Karmaşık proje yönetimi özellikleriyle dolu ağır bir sisteme ihtiyacınız yok. Hafif, kolay ve destek olan ve büyüdükçe ölçeklenebilen bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

Bu makalede, basit PM yazılımı ve araçlarının neden en iyi iş çıkardığını ve doğru proje yönetimi yazılımını seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele alacağız.

En Kullanıcı Dostu 3 PM Yazılımına Genel Bakış

İşte kullanımı kolay en iyi proje yönetimi yazılımlarının hızlı bir karşılaştırması. Size en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için, bu yazılımların anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve kullanıcı değerlendirmelerini bir araya getirdik.

Araç Adı En uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* birden fazla önceliği yönetmek için neden harika?* ClickUp Yapay zeka destekli proje yönetimi ve işbirliği için her boyutlu takım ClickUp Brain for AI yardım; İşbirliğine dayalı, görevlerle bağlantılı belgeler; esnek görev görünümleri; entegre sohbet; ş Akışı otomasyonu Artıları:🌟 Herhangi bir iş akışına uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir 🌟 Birden fazla uygulamanın özelliklerini tek bir uygulamada birleştirir 🌟 AI araçları manuel işi azaltırEksileri:🧐 Geniş özellik seti, özelleştirilmezse bunaltıcı gelebilir 🧐 Mobil uygulama, masaüstü uygulamaya göre daha az akıcıdır Ücretsiz planlar; kurumsal için özelleştirmeler ClickUp sizinle birlikte büyür. Bu iş için her şeyi içeren uygulama, tüm görevlerinizi, dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve konuşmalarınızı Birleştirilmiş AI Çalışma Alanında bir araya getirir, böylece bağlam değiştirmeden birden fazla önceliği yönetebilirsiniz. Basecamp Freelancerlar ve müşteri ile çalışan takımlar için basit, müşteri dostu proje yönetimi Birleştirilmiş ana ekran; Yapılacaklar, mesaj panoları, sohbet ve dosya paylaşımı; Hill Grafikleri, Mission Control, ilerleme izleme için LineUp; Otomatik check-in'ler; Müşteri işbirliği Artıları:🌟 Basit arayüz 🌟 Kolay kullanım 🌟 Görevler ve iletişim için net yapıEksileri:🧐 Gantt ve bağımlılıklar gibi gelişmiş özelliklerin eksikliği 🧐 Sınırlı özelleştirme🧐 Yerleşik AI veya yerel zaman takibi yok Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Basecamp, iletişimi, görevleri ve dosyaları tek bir yerde tutarak dağınık güncellemeleri azaltır ve birden fazla önceliği aynı anda idare etmeyi daha az stresli hale getirir. Nifty Birçok hareketli parçaya sahip projeleri yöneten işlevler arası takımlar için yol haritalarını, görevleri ve işbirliğini tek bir yerde birleştirin Otomatik güncellenen zaman çizelgeleri içeren yol haritaları; kilometre taşları, bağımlılıklar ve özel alanlar içeren görev yönetimi; sohbet ve tartışmalar; ortak belgeler; raporlama gösterge paneli; ş akışı otomasyonu Artıları:🌟 Güçlü işbirliği araçları içeren temiz arayüz🌟 Kolay geçiş için sorunsuz içe aktarma🌟 Yerleşik AI yardımı Eksileri:🧐 Raporlama daha az özelleştirilebilir🧐 Mobil uygulama masaüstü uygulamasına göre daha az fonksiyoneldir🧐 Büyük projelerde yavaşlayabilir Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlar Nifty, yol haritalarını, görevleri ve konuşmaları tek bir yerde bir araya getirir. Araç yükünü önlemek, büyük hedeflerin görünürlüğünü korumak ve günlük görevlerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için özellikle yararlıdır.

PM Yazılımında Aranması Gereken Anahtar Özellikler Karmaşıklıkla Aşırı Yükleme Yapmayın

Bir Reddit kullanıcısı bunu şöyle özetlemiştir:

Basit bir proje/planlama yazılımı arıyorum. Birkaç tanesini denedim, ancak kullanışsız ve benim ihtiyacım için gereksiz buldum. Derinlemesine araştırma yapacak vaktim yok, bu yüzden önerilerinizi bekliyorum.

Giderek daha fazla proje yöneticisi, özel ihtiyaçlarını karşılayan basit proje yönetimi yazılımlarına ihtiyaç duyuyor. Peki, karmaşık olmayan ancak yine de çeşitli takımları destekleyen kapsamlı bir araçta ne ararsınız?

Aramanız gereken birkaç özellik şunlardır:

Temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir, böylece takım üyeleri zorlu bir öğrenme süreci olmadan kullanabilirler

Görev yönetimi, yapay zeka destekli proje yürütme , son teslim tarihi ve görev bağımlılıkları gibi temel özellikleri içerir, ancak sizi seçeneklerle boğmaz

Takım iletişimi ve işlevler arası işbirliğini destekleyerek herkesin bağlantıda kalmasını ve takım üyelerinin bilgilendirilmesini sağlar

Kaynak tahsisini yeniden elektronik tablolara dönüştürmeden netleştiren basit kaynak yönetimi özellikleri sunar

Mevcut araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak tüm verilerinizi tek bir yerde güncel tutun

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si, görev yönetimi ve organizasyon için esas olarak yapay zekaya güvendiklerini söylüyor. Bunun bir nedeni, çoğu aracın yalnızca takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta gibi dar alanları kapsaması olabilir. ClickUp ile yapay zeka daha da ileriye gidiyor. E-postalarınızı, iletişiminizi, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi tek bir yerde birleştirir. Hatta "Bugün önceliklerim nelerdir?" diye sorabilirsiniz ve ClickUp Brain çalışma alanınızı tarayarak size aciliyetine göre sıralanmış net bir liste sunar. Böylece ClickUp, beş veya daha fazla uygulamanın gücünü tek bir basit süper uygulamada bir araya getirir.

Karmaşıklıkla Aşırı Yükleme Yapmayan En İyi 3 PM Yazılımı

Hiç bir proje yönetimi aracını açıp sekmeler arasında kaybolduğunuzu hissettiyseniz, bu yazı tam size göre. İşte takımınızın gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri kesintiye uğratmadan işleri basit tutan üç proje yönetimi aracı.

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Engelleri tespit edin ve görevleri yeniden atayın, böylece ClickUp Brain kullanarak sürekli kontrol etmenize gerek kalmadan projeleriniz ilerlemeye devam etsin

Birçok kişi proje yönetimi yazılımını dener ve hayal kırıklığına uğrar. Jira'nın ayarı ve bakımı çok karmaşık gelebilir, Trello ise basit olmasına rağmen iş yoğunlaştığında yetersiz kalabilir.

Bu da yöneticileri ve serbest çalışanları, projeleri yönetmek için yeterince güçlü ancak karmaşıklıkla aşırı yüklenmemiş bir araç isteyen bir durumda bırakır. İşte ClickUp bu noktada öne çıkar.

Görevleri yönetmek, proje ekibinizle işbirliği yapmak ve proje ilerlemesini izleme için gerekli olan temel özellikleri sunarken, hazır olduğunuzda ölçeği büyütebilmenizi sağlar. Proje yönetimi takımlarının ClickUp'ı kullanarak nasıl faydalandığını birlikte inceleyelim.

clickUp Brain ile takımınıza ekstra bir beyin sunun*

ClickUp Brain ile güncellemeleri tek tek incelemeden ilerleme hakkında hızlı güncellemeler alın

ClickUp Brain, çalışma alanınıza entegre edilmiş bir yapay zeka sistemidir. Sadece komutları okumakla kalmaz, ortamı da okur. Engelleri tespit eder, yeniden atamalar önerir, öncelikleri günceller ve sürekli durum toplantıları yapmaya gerek kalmadan projeleri planlanan takvimde tutar.

Bir ürün lansmanı için hazırlık yaptığınızı, ancak birkaç günlüğüne uzaklarda olduğunuzu hayal edin. Sonsuz güncellemeleri kaydırmak yerine, Brain'e "Bu hafta neler oldu?" diye sorun. Saniyeler içinde, ilerleme kaydedilenler, takılanlar ve dikkatinizi gerektirenler hakkında bir özet alırsınız.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX, gününüze fazladan bir saat eklemiş gibi hissettirebilir. Konuşmak, metin yazmaktan yaklaşık dört kat daha hızlıdır. Bu da, Talk to Metin özelliğini kullanarak kısa sesli notlar almak bile haftada neredeyse bir gün kadar zaman kazanmanızı sağlar. Ayrıca Brain MAX, GPT-5, Claude ve Gemini gibi modellerle bağlantı kurar, böylece AI Sprawl'dan kurtulmak için yapılacak iş, tüm işlerinizi tek bir ekranda birleştirebilirsiniz.

clickUp Brain'in birkaç adımda proje yönetimi süreçlerini nasıl sorunsuz hale getirdiğini gösteren bir YouTube videosu:*

🧠 Biliyor muydunuz: JLL, pazarlama projelerine rehberlik etmek için 16 KPI kullanan bir ölçüm sistemi getirdi. Bu, daha az kaynak kullanarak, boru hattı sonuçlarının üç katına çıkmasına, gelir etkisinin dört katına çıkmasına ve genel etkinliğin %20'den fazla artmasına yol açtı.

*clickUp belgeleri ve görevlerle fikirlerinizi hayata geçirin

Tek bir tıklama ile geri bildirimleri görevlere dönüştürün ve ClickUp Belge ile tüm projeyi tek bir alanda ilerletin

ClickUp Docs, belgeleri iş akışlarına bağlantılar kurar. Gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, yorumları görevlere dönüştürebilir, dosyaları gömebilir ve mini bileşenler ekleyerek belgeyi terk etmeden görev durumunu değiştirebilir veya iş atayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Docs Hub'da doğrulanmış bir wiki oluşturun, özetler ve devirler için şablonlar saklayın ve yeni ekip üyelerinin tek bir yerden cevapları aramasına olanak tanıyın. Bu, proje verilerinizi düzenli tutar ve proje yöneticinizin bağlantıları aramak yerine proje planlamasına odaklanmasını sağlar.

Bugün basit listelerle işlerinizi düzenleyin ve daha fazla yapıya ihtiyaç duyduğunuzda ClickUp görevi ile panolara, takvimlere veya Gantt grafiklerine geçin

ClickUp görevleri, son teslim tarihi, proje önceliklendirme ve kontrol listeleri gibi temel unsurlarla başlamanıza yardımcı olur.

Daha gelişmiş özelliklere ihtiyacınız olduğunda, sıfırdan yeni bir sistem kurmadan proje performansını izlemek için özel alanlar, otomasyon ve gösterge panelleri ekleyin.

📌 Örnek: Yaratıcı bir stüdyo, müşteri teslimatlarını Liste Görünümü'nde yönetir, akış için Pano'ya geçer ve son teslim tarihleri yaklaştıkça Takvim'e geçer. Basit bir gösterge paneli, hangi görevlerin geciktiğini ve kaynak tahsisinin nerede sıkışık olduğunu gösterir. Proje yöneticisi, Excel veya Google E-Tablolar ile kaynak yönetimi araçları arasında geçiş yapmadan kapasiteyi dengeleyebilir.

ClickUp Chat ile işinizin yanında yer alan konuşmalar

ClickUp Chat ile iş akışını kesintiye uğratmadan hızlı bir sohbet mesajını eylem öğesine dönüştürün

Hepimiz Slack sohbetlerinde veya e-posta zincirlerinde kararları kaybettiğimiz olmuştur. ClickUp Chat, konuşmaların eldeki görevle bağlantılı kalmasını sağlar.

Takımınızın bir müşteri teklifi üzerinde işlediğini hayal edin. Sohbet uygulamaları ve proje panoları arasında gidip gelmek yerine, geri bildirimler teklif belgesinin hemen yanında yapılır. Bir kullanıcı bir değişiklik önerir, bunu anında bir göreve dönüştürür ve bağlamı otomatik olarak kaydeder.

Geriye dönüp baktığınızda, her konuşma, dosya ve karar zaten projeye bağlıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

*clickUp Brain'in anlık özetleri, görev oluşturma ve atama, AI Doc Writer ve daha fazlası ile zaman kazanın

ClickUp Belge ile tek bir yerde işbirliğine dayalı bilgi tabanı oluşturun; burada beyin fırtınası, geri bildirim ve görev atamaları arasındaki bağlantı korunur

Görevlere doğrudan yorum yapın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve dosyaları paylaşım — hepsi tek bir yerde. Sonsuz e-posta konularına veya uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek yok

Liste, Pano, Takvim ve Gantt şeması gibi esnek görünümler ile görevleri yönetin, böylece her takım üyesi tercih ettiği şekilde iş yapabilir

Konuşmaların görevler ve belgelerle bağlantılı kaldığı ClickUp Chat ile bağlam değiştirme ihtiyacını azaltın

AI destekli ClickUp Takvim ile planlama sorunlarını önleyin

Durum güncelleme veya hatırlatıcı gönderme gibi tekrarlayan ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirin, manuel iş yükünü azaltın

Hemen başlamak için yaygın ş akışları (içerik takvimleri, sprint veya toplantı gündemleri gibi) için hazır şablonlar uygulayın. Büyüdükçe özelleştirin

ClickUp Gelen Kutusu ile tüm önemli iletişimlerinizi, görevlerinizi ve dosyalarınızı tek bir yerde bulun

ClickUp sınırları

Özel ayar yapılmazsa geniş özellik yelpazesi nedeniyle ilk başta biraz zor gelebilir

Bazı kullanıcılara göre, mobil uygulama deneyimi masaüstü sürümünün sürümü kadar sorunsuz değil

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

ClickUp, ihtiyacımız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiriyor: görev yönetimi, dokümantasyon, sohbet ve proje planlama. Asana, Slack ve Notion gibi araçların yerini aldı ve ş akışımızı büyük ölçüde basitleştirdi.

ClickUp, ihtiyacımız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiriyor: görev yönetimi, dokümantasyon, sohbet ve proje planlama. Asana, Slack ve Notion gibi araçların yerini aldı ve ş akışımızı büyük ölçüde basitleştirdi.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Çoklu Proje İzleme Şablonları

2. Basecamp (Basit, müşteri dostu proje yönetimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Bazı görev yönetimi yazılımları, sonsuz onay katmanları olan dev şirketler için geliştirilmiş gibi hissettirir.

Küçük bir takım veya serbest çalışan biriyseniz, tüm bunlara ihtiyacınız yoktur. Tek ihtiyacınız olan, görevlerin, dosyaların ve konuşmaların bir arada bulunduğu, hiçbir şeyin kaybolmayacağı bir alandır. Basecamp size bunu vaat ediyor.

Bu platform, zorlu bir öğrenme süreci olmadan projeleri organize etmek isteyenler için mantıklı bir seçimdir.

Basecamp incelemelerine göre, ister bir web sitesinin yeniden tasarımını planlıyor, ister bir müşteriyle koordinasyon sağlıyor, ister sadece takımınızın odaklanmasını sağlıyor olun, Basecamp işleri basit tutar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Görevleri, son teslim tarihlerini ve etkinlikleri tek bir yerde gösteren düzenli bir ana ekranda projeleri organize edin

Görevleri, mesaj panolarını, sohbetleri, dosyaları ve programları bir araya getirin, böylece hiçbir şey uygulamalar arasında dağınık kalmasın

*lineup, Mission Control ve Hill Charts ile proje ilerlemesini görselleştirin ve gerçekliği bir bakışta görün

Hey! menüsündeki Otomatik Kontrol ve net bildirimleri kullanarak durum toplantılarını azaltın

Geri bildirimlerin, onayların ve dosyaların kayıt altında tutulduğu güvenli ve şeffaf bir alanda müşterilerle işbirliği yapın

Basecamp sınırları

Karmaşık projeler için ayrıntılı raporlama, Gantt zaman çizelgeleri ve görev bağımlılıkları gibi gelişmiş özellikler sunmaz

Ekstra yükseltme veya entegrasyonlar olmadan yerleşik zaman takibi özelliği yoktur

Sınırlı özel seçeneklerle büyük ölçekli ş akışı için temel özellikleri hissedin

Yerel AI araçları sunmaz, bunun yerine otomasyon veya zeka için entegrasyonlara güvenir

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 299 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Basecamp hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Basecamp, proje yönetimini basit ve düzenli hale getirir. Görevler, belgeler, tartışmalar ve son tarihler gibi her şeyin tek bir yerde toplanmasını ve böylece dağınık iletişimin azalmasını seviyorum.

Basecamp, proje yönetimini basit ve düzenli hale getirir. Görevler, belgeler, tartışmalar ve son tarihler gibi her şeyin tek bir yerde toplanmasını ve böylece dağınık iletişimin azalmasını seviyorum.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Basecamp Alternatifleri

3. Nifty (Yol haritasını, görevleri ve işbirliğini tek bir yerde birleştirmek için en iyisi)

via Nifty

Liderliğin gerçek testlerinden biri, bir sorun acil bir durum haline gelmeden önce onu fark etme becerisidir.

Arnold Glasow'un bu sözleri, proje dünyasında özellikle doğru geliyor.

Doğru sistem olmadan, küçük sorunlar hızla daha büyük sorunlara dönüşür. Nifty, takımların bu sarmalı önlemesine yardımcı olur.

Çalışmanızı çok sayıda proje yönetimi çözümüne dağıtmak yerine, her şeyi tek bir yerde bir araya getirir.

Görevler, yol haritaları, konuşma ve belgeler yan yana yer alırken, küçük otomasyonlar arka planda yoğun işleri sessizce halleder. Orbit AI asistanı, proje belgeleri oluşturarak, görevler oluşturarak ve daha fazlasını yaparak manuel çabayı azaltır.

En iyi özellikler

Görevler tamamlandı otomatik olarak güncellenen görsel zaman çizelgeleri ile net proje yol haritaları oluşturun

Özel alanlar, bağımlılıklar ve kilometre taşları ile görevleri yönetin ve projelerinizi planlandığı gibi izleme altında tutun

Dışarıdan mesajlaşma uygulamalarına olan ihtiyacı azaltan yerleşik tartışma ve sohbet özellikleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Nifty içinde belgeleri birlikte düzenleme ve sorunsuz bir şekilde yürütmek için bunları doğrudan görevlere bağlantı verin

Projelerin durumunu gösteren raporlama gösterge paneli ve dönüm noktası görünümleriyle ilerlemeyi takip edin

Tekrarlayan süreçleri kolaylaştırmak için if/then kuralları ile ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Google Drive, Figma ve Slack gibi popüler araçlara yerel entegrasyonlarla bağlantı kurun

Kullanışlı sınırlar

Daha gelişmiş proje yönetimi platformlarına kıyasla sınırlı raporlama özel seçenekleri sunar

Mobil uygulamanın masaüstü sürümünün tüm fonksiyonlarına sahip olmadığı söylenebilir

Çok büyük veya karmaşık projelerle çalışırken yavaş yüklenir

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 49 $

İş : Kullanıcı başına aylık 149 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 499 $

Nifty puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (430'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (430+ yorum)

Kullanıcıların Nifty hakkında söyledikleri

Capterra'nın incelemesinde şöyle deniyor:

Nifty bizim için oyunun kurallarını değiştiren bir araç oldu. İletişimi kolaylaştırma ve belge yönetimini düzene sokma konusundaki yararlılıklarının sonucu olarak, Collaborative Docs kısa sürede proje ş akışlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Nifty bizim için bir dönüm noktası oldu. İletişimi kolaylaştırma ve belge yönetimini düzene sokma konusundaki yararlılıklarının sonucu olarak, Collaborative Docs kısa sürede proje ş akışlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

📖 Ayrıca okuyun: Nifty Proje Yönetimi İncelemesi

Bu üç seçeneğin ötesinde hala seçenekleri araştırıyorsanız, dikkate almaya değer birkaç başka proje yönetimi yazılımı aracı bulunmaktadır.

1. Monday. com

Projeyi ve satış işlerini tek bir yerden görsel ve esnek bir şekilde yönetmek istiyorsanız, Monday size çok doğal gelecektir. Panolar kolay okunur, otomasyonlar küçük işleri halleder ve yeni AI yardımcıları, ş akışlarını daha hızlı ayar etmenizi ve ekstra uğraşmadan herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Görevlerinizi Düzenlemek için Ücretsiz Proje Önceliklendirme Şablonları

2. Wrike

Wrike, yaratıcı takımlar ve ajansların ş akışlarını kolaylaştırmalarına ve tüm projelerinde daha iyi görünürlük elde etmelerine yardımcı olan güçlü bir proje yönetimi aracıdır.

Talepler net bir şekilde gelir, işler doğru kişilere yönlendirilir ve raporlar zamanın nereye gittiğini gösterir, böylece proje yöneticisi iş bittikten sonra değil, erken aşamada ayarlamalar yapabilir.

🧠 Biliyor muydunuz: ABD ordusu, komutların gemi ve uçak hareketlerini planlamasına yardımcı olan bir yapay zeka asistanı olan "Thunderforge"u oluşturmak için Scale AI, Microsoft ve Google ile bir anlaşma imzaladı. Yapay zeka özetler ve öneriler hazırlar, ancak nihai kararları insanlara bırakır.

3. Hive

Küçük bir kreatif ekibi olan ve bir ürün lansmanı planlayan bir ajansı düşünün. Hive, takımların bir kampanya çalışma alanı başlatmasına, teslim edilecekler ve anahtar metriklerin bir kontrol listesini eklemesine, her eylem kartının yanında sohbet etmesine ve hızlı onaylar için müşteriyi etiketlemesine yardımcı olur.

Karmaşık özellik setlerinden kaçınan Hive'ın basit otomasyonları, görevlerin ilerlemesiyle sahiplere rehberlik eder, kanıtlar incelenir ve paylaşılan bir görünümde neyin hazır olduğu ve neyin dikkat gerektirdiği gösterilir.

Birden Fazla Önceliği Etkili Bir Şekilde Yönetme (İpuçları + En İyi Uygulamalar)

Bazı günler, her şey önemli ve acilmiş gibi gelir. Bu sürekli çatışma, çabalarınızı dağıtır ve bir görev tamamlandı tamamlanmadan önce başka bir görev dikkatinizi çekerek sizi engeller.

Gerçek şu ki, birden fazla projeyi ve önceliği yönetmek, hepsini aynı anda yapmak değil, o anda en önemli olanı seçmekle ilgilidir. İşte birden fazla projeyi yönetmek için bazı ipuçları:

Güne, bugün gerçekten ilgilenmeniz gereken iki veya üç şeyi not ederek başlayın ve geri kalanları sırasını beklesin

sıralamayı deneyin; bu, zihninizdeki baskıyı azaltacaktır. Görevleri acil olanlar, önemli olanlar ve şimdilik bir kenara bırakılabilecekler olarakdeneyin; bu, zihninizdeki baskıyı azaltacaktır. Eisenhower Matrisi size yardımcı olabilir

zamanınızı* küçük bloklara bölün, bir görev üzerinde yoğun bir şekilde iş yaptıktan sonra kısa bir adım verin; birkaç dakikalık bir nefes molası bile fark yaratır. Pomodoro tekniğini deneyin!

İhtiyacınız olan her şeyi güvenilir bir yerde saklayın, böylece farklı uygulamalarda veya kağıtlarda notlar ve hatırlatıcılar aramak zorunda kalmazsınız

Yeni bir şeye evet demeden önce durun ve bunun şu anda gerçekten sizin göreviniz olup olmadığını sorun. Bazen en nazik cevap "daha sonra"dır

✨ Bonus: ClickUp'taki AI Fields ile görev yönetimi ve izleme daha da kolay hale getirin! Bu video bunun nasıl yapıldığını gösteriyor.

👀 İlginç Bilgi: 1950'lerde DuPont ve Remington Rand, çok fazla para kaybetmeden kimya fabrikalarını bakım için nasıl kapatacaklarını bulmaya çalışırken Kritik Yol Yöntemi'ni (CPM) geliştirdiler. Bu deney, bugün hala kullandığımız Gantt grafiklerini ve zamanlama uygulamalarını bize kazandırdı.

ClickUp: Basit Bir Çözüm Karmaşık Sorunlara

Proje yöneticileri, kullanımı basit ve güçlü özelliklere sahip bir görev yönetimi aracına ihtiyaç duyar.

İdeal yazılım çözümleri, görev yönetimi özelliklerini kaynak yönetimi, kapasite planlama, proje zamanlama ve takım işbirliği ile birleştirir.

Sonuçta, ideal PM aracı, takım iletişiminin net olmasını sağlamak, proje risklerini yönetmek ve diğer takım üyelerinin uyumlu çalışmasını sağlamaktır. Basecamp ve Nifty, kolaylığın önemini gösterir, ancak ClickUp size uyum sağladığı için sessizce öne çıkar.

Takımınızın ş Akışına uygun basit bir Liste veya Pano Görünümü ile başlayın ve hazır olduğunuzda daha fazlasını ekleyin. Ekibinizi zorlamak yerine, kendi hızınızda büyüyebilirsiniz.

İş günlerinizin biraz daha hafif, projelerinizin ise biraz daha az karmaşık olmasını dilediyseniz, ClickUp bu farkı yaratabilir. Hemen ClickUp'a kaydolarak kendiniz deneyin!