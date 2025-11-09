Daha Akıllı Randevu Planlaması için En İyi Setmore Alternatifleri (2025)

Toplantı rezervasyonu yapmak, dünya barışını müzakere etmek gibi hissettirmemelidir. Mevcut sisteminiz bir fırlatma rampasından çok bir engel gibi hissettiriyorsa, değişiklik zamanı gelmiş olabilir. Setmore bir süredir sınırsız sayıda kullanıcı için güvenilir bir iş gücü olmuştur, ancak işiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınız da artar. Belki de müşterileriniz için daha fazla kontrol, daha akıllı entegrasyonlar veya daha sorunsuz bir deneyim arıyorsunuz. Bazı alternatifler, takımlar arasında birden fazla takvimi senkronizasyon etmenize izin verirken, diğer platformlar hatırlatıcıları ve onayları otomatikleştirir. Hatta bazıları rezervasyonları takip görevlerine dönüştürebilir veya ödeme sistemleriyle doğrudan entegre olabilir.

Gerçekten akıllı bir planlama yazılımının size neler yapabileceklerini deneyimlemeye hazırsanız, rezervasyonları kolaylaştıran ve takviminizi düzenli tutan en iyi araçları size tanıtacağız.

Setmore Alternatiflerine Genel Bakış

Özellikleri, en uygun senaryoları ve fiyatları karşılaştırmak için bu en iyi Setmore alternatiflerine hızlıca göz atın.

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli Takvim, Hepsi bir arada proje yönetimi ve planlama, görev otomasyonu, belgeler ve onaylar, Tek bir yerde planlama ve proje yönetimine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal için özel fiyatlandırma Calendly Akıllı rezervasyon bağlantıları, Google/Outlook entegrasyonlar, grup planlama ve round-robin Kolay, bağlantı tabanlı planlama ihtiyacı olan profesyoneller ve takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar; Kurumsal için özel fiyatlandırma Acuity Scheduling Özel kayıt formları, takvim senkronizasyonu, müşteri kendi kendine rezervasyon ve ödeme işleme Hizmet sağlayıcılar, koçlar, danışmanlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar; Kurumsal için özel fiyatlandırma Vagaro Rezervasyon ve POS, üyelik yönetimi, pazarlama araçları ve bordro Salonlar, spalar, sağlık işleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 23,99 $'dan başlar. Square Randevular Çevrimiçi rezervasyon, ödeme entegrasyonları, POS, otomasyonlu hatırlatıcılar Planlama ve ödeme ihtiyacı olan küçük işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. Doodle Toplantı zamanları, uygunluk izleme ve takvim senkronizasyonu için grup anketleri Takımlar grup toplantılarını hızlı bir şekilde planlıyor Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,95 $'dan başlar. vCita Müşteri portalı, CRM, faturalar, ödeme tahsilatı, çevrimiçi planlama Küçük işler ve serbest çalışanlar için müşteri yönetimi ve rezervasyon sistemi gereklidir. Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar. Microsoft Bookings Outlook ve Teams entegrasyonları, personel planlaması ve özelleştirilebilir rezervasyon sayfa Microsoft 365 ekosistemini kullanan işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan aylık 6 $'dan başlar. Mindbody Sınıf ve randevu rezervasyonu, üyelik yönetimi, pazarlama paketi Fitness stüdyoları, spor salonları, yoga merkezleri Özel fiyatlandırma Appointlet Sınırsız randevu, entegrasyonlar (Zoom, Stripe, Google Meet) ve özel markalama Basit planlama ihtiyacı olan küçük takımlar ve serbest çalışanlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar. YouCanBookMe Özel rezervasyon sayfaları, saat dilimi algılama, bildirimler ve takım planlaması Çeşitli randevu türlerine sahip iş tabanlı işletmeler Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

📚 Daha Fazla Bilgi: Şık Bir Şekilde Düzenli Kalmak İçin Ücretsiz Sevimli Takvim Şablonları

Neden Setmore Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

İşiniz büyüdükçe, sağlam bir planlama yazılımı bile bir engel gibi hissedilmeye başlayabilir. Randevu almak için basit bir yol olarak başlayan şey, kısa sürede kaçırılan hatırlatıcılar, çakışan rezervasyonlar veya sıkıcı manuel işlere dönüşebilir.

İşte temel randevu planlamadan daha fazlasını sunan gelişmiş bir araca ihtiyacınız olan nedenler:

Özel: Rezervasyon sayfaları, bildirimler ve ş Akışı, benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre bunları özelleştirme esnekliği sağlamalıdır.

Takım ve konum yönetimi: Birden fazla konumunu, personeli veya grup oturumunu yönetmek, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri olmadan hızla karmaşık hale gelebilir.

Ödeme ve faturalandırma: Entegre ödemeler, yinelenen faturalandırma ve faturalandırma için ek adımlar veya üçüncü taraf araçlar gerekmemelidir.

Entegrasyon: Takvimler, CRM sistemleri veya video araçlarının senkronizasyonu entegre edilmeli ve parçalanmış ş Akışlarının ek yükü azaltılmalıdır.

Görünürlük ve içgörüler: Rezervasyon izleme, personel performansı veya müşteri geçmişi gibi verileri izlemek, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak için kolay olmalıdır.

Müşteri deneyimi: Sorunsuz rezervasyon sistemleri veya otomasyonlu güncellemeler olmadan, müşteriler memnuniyeti etkileyen karışıklıklar, iptaller veya gecikmelerle karşılaşabilirler.

Manuel güncellemeler: Programları ayarlamak, iptalleri yönetmek veya rezervasyonları taşımak genellikle tüm takımın işini yavaşlatan ekstra yöneticilik anlamına gelir.

📚 Daha Fazla Bilgi: Takvim Yönetimi: Düzenli Kalmak İçin En İyi Stratejiler ve Araçlar

Kullanabileceğiniz En İyi Setmore Alternatifleri

Rezervasyon sisteminizi yönetmenin daha akıllı bir yolunu mu arıyorsunuz? Planlamayı daha kolay, daha hızlı ve daha esnek hale getiren en iyi Setmore alternatiflerinin bir listesini hazırladık.

ClickUp (Projeler, görevler ve müşteri ş akışlarının yanı sıra programları yönetmek için en iyisi)

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliği ile anahtar görevlerin tamamlanması sağlanırken esnek bir program oluşturun.

Randevuları yönetmek genellikle başlı başına bir iş gibi gelir. Kimin zamanınıza ihtiyacı olduğunu, ne zaman müsait olduğunuzu ve bu taahhütlerin işinizin genel resmine nasıl uyduğunu izlersiniz. Randevuları izlemek genellikle, toplantının tüm içeriğini anlamak için yapışkan notlar veya belgeler kullanmak, dağınık takvimleri idare etmek veya birbiriyle entegrasyonlar olmayan araçlar arasında geçiş yapmak anlamına gelir.

Bu, Work Sprawl'ın işley işidir ve takımlar ve şirketler genelinde verimliliği öldürüyor.

ClickUp farklı bir yaklaşım benimser. Tüm iş uygulamalarınızı, verilerinizi, sohbetinizi ve ş akışlarınızı dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirerek, her etkileşimde %100 bağlam sağlar ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sunar. Sizi katı bir sisteme zorlamak yerine, bu araç görevleri ve takvimleri istediğiniz şekilde şekillendirmenize olanak tanır.

Önemli ayrıntıları (müşteri bilgi, hazırlık not, ek dosya veya takip adımları) katmanlara ayırabilirsiniz. Nasıl yapıldığını inceleyelim:

ClickUp'ın Takvimi'nin Setmore'a göre daha iyi bir alternatif olmasının nedenleri

ClickUp Calendar, not, müşteri bilgileri ve durum etiketleri dahil olmak üzere tüm randevu ayrıntılarınızı tek bir yerde toplar. Planınıza bağlı olarak, etkinlikleri renklerle kodlayabilir, tekrarlayan randevular ayarlayabilir veya görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim ile tüm programınızın görünümü alın.

ClickUp Calendar, önceliklerinize göre görevleri otomatik olarak planlar, odaklanma zamanını blok eder ve işleri yeniden düzenleyerek son teslim tarihleri ile kişisel verimlilik arasında denge sağlar.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams vb. ile entegre olur, toplantı bilgilerini alır ve takvimden doğrudan aramalara katılmanıza olanak tanır.

Google Takvim'i ClickUp Takvim ile zahmetsizce bağlayın

Aynı uygulama içinde günlük/haftalık/aylık görünümler, paylaşılabilir takvimler, takvimler arasında senkronizasyon (Google, Outlook), hatırlatıcılar, zaman takibi ve takım programlarını karşılaştırma araçları sunar.

🎥 İzleyin: Akıllı planlamanın randevu yönetimini nasıl basitleştirebileceğini anlatan bir video.

ClickUp, ClickUp Formları ile planlamayı kolaylaştırmanın başka bir yolunu sunar. Dağınık e-posta hatırlatıcıları veya cevapsız aramalarla müşteri taleplerini bir araya getirmek yerine, rezervasyon ayrıntılarını kaydetmek için bir form ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Formları ile görev taleplerini basitleştirin

Her gönderi, tercih edilen zaman aralıkları, notlar veya özel gereksinimler gibi istediğiniz bilgilerle birlikte anında çalışma alanınızda bir görev haline gelir. Bu, randevu alımını kolay ve güvenilir hale getirirken, hiçbir talebin gözden kaçmamasını sağlar.

ClickUp otomasyonları ile tekrarlayan görevleri akıllı eylemlere dönüştürün.

ClickUp, ClickUp Otomasyonları ile takip ve görev güncellemelerini yönetmeyi kolaylaştırır. Her görevi manuel olarak izlemek yerine, müşteri randevuyu yeniden planladığında, iptal ettiğinde veya yeni bir randevu talebi gönderdiğinde gibi koşullar karşılandığında görevleri otomatik olarak taşımak, durumları değiştirmek veya bildirimleri tetiklemek için kurallar belirleyebilirsiniz.

ClickUp Hatırlatıcıları ile planlama yaparak verimliliği artırın

ClickUp Hatırlatıcıları ile kendiniz, takımınız veya belirli görevler için hatırlatıcılar planlayabilirsiniz. ClickUp Bildirimleri ile bir görev ne zaman güncellenir, durumunun ne zaman değiştiği veya birinin dikkatini çekmesi gerektiği tam olarak bileceksiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Benzer türdeki randevuları bir araya getirin (örneğin, sabahları müşteri görüşmeleri, öğleden sonraları şirket içi senkronizasyonlar). Bağlam değiştirme, enerjiyi tüketen bir işlemdir.

ClickUp Brain, iletişiminizi düzenli tutar ve görev oluşturmayı hızlandırır. Brain'den müşteri toplantısı planlamasını, müşteri mesajları taslağı hazırlamasını, toplantı notlarını özetlemesini ve hatta girdilerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesini isteyebilirsiniz.

Brain'den çalışma alanınızda bir toplantı planlamasını, fikirleri kaydetmesini veya notları özetlemesini isteyin.

ClickUp Entegrasyonları, halihazırda kullandığınız uygulamalarla kolayca bağlantı kurabilir. Google Takvim, Outlook ve Zoom ile entegrasyonlar, toplantılarınızı, aramalarınızı ve son teslim tarihlerinizi platformlar arasında mükemmel bir şekilde senkronizasyon sağlar. ClickUp'ta yapılan tüm güncellemeler, diğer takvimlerinizde otomatik olarak yansıtılır. Sanal toplantılar için Zoom entegrasyonu, ClickUp Görevlerinizden doğrudan aramaları planlamanıza, aramalara katılmanıza veya aramaları izlemenize olanak tanır.

ClickUp Entegrasyonları ile kullanışlı entegrasyonları keşfedin.

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp Randevu Defteri Şablonu, tarih ve saatlerin ötesinde müşteri ayrıntılarını yönetmenize yardımcı olur. Notlar ekleyebilir, özel durum etiketleriyle yeniden planlamaları veya iptalleri takip edebilir ve rezervasyon sayfasında telefon numaraları ve şehir gibi ayrıntıları girebilirsiniz. Ayrıca, takvim görünümünden süreç haritasına veya gönderileri toplamak için formlara kadar farklı görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş yüklerini takip edin: ClickUp Dashboards'u kullanarak takımın uygunluk durumu, rezervasyonlar ve proje zaman çizelgelerine ilişkin gerçek zamanlı genel bakış elde edin.

Belgelerde işbirliği yapın: Müşteri sözleşmelerini, yönergeleri veya notları, rezervasyon sisteminize doğrudan bağlı Müşteri sözleşmelerini, yönergeleri veya notları, rezervasyon sisteminize doğrudan bağlı ClickUp Belge'de saklayın ve paylaşım yapın.

İş akışlarını görselleştirin: ClickUp Beyaz Tahtalarında iş akışlarını veya müşteri yolculuklarını görsel olarak harita olarak oluşturun.

İletişimi basitleştirin: ClickUp Chat ile randevu güncellemelerini ve müşteri görüşmelerini tek bir yerde tutun.

Müşteri bilgilerini toplayın: ClickUp Formları aracılığıyla rezervasyon ayrıntılarını veya müşteri tercihlerini kaydedin; bu bilgiler anında görevlerle senkronizasyon sağlar.

ClickUp sınırları

ClickUp Gösterge Paneli, takımın iş yükü ve performansı hakkında iyi bir genel bakış sunar, ancak karmaşık raporlar oluşturmak ekstra zaman ve çaba gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.490+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte TrustRadius'un incelemesi:

Tüm organizasyonun görevlerini yönetmek için harika bir araç. Ayrıca, tekrarlayan görevler için de çok uygun, çünkü oluşumları planlayabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay ve çok kullanışlı olan özel alanlar ekleyebiliyorsunuz. Farklı görünümleri çok seviyorum. *

Tüm organizasyonun görevlerini yönetmek için harika bir araç. Ayrıca, tekrarlayan görevler için de çok uygun, çünkü oluşumları planlayabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay ve çok kullanışlı olan özel alanlar ekleyebiliyorsunuz. Farklı görünümleri çok seviyorum. *

💡 Bonus: Sadece planlama ötesinde bir Setmore alternatifi arıyorsanız, ClickUp Brain MAX bir göz atmaya değer . ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızı + web'i anında arayarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun.

Talk to Metin özelli ğini kullanarak programınız hakkında bilgi alın ve ellerinizi kullanmadan, istediğiniz yerden sesinizle toplantı rezervasyonu yapın.

Düzinelerce bağlantısız AI aracını değiştirin ve ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI modellerini tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle kullanın. Brain MAX, işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan bir masaüstü AI süper uygulamasıdır. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak işler tamamlandı, toplantılar oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın. Brain MAX ile toplantılar planlayın, arama notlarını izleme, ve daha fazlasını yapın.

2. Calendly (Otomasyon takvim senkronizasyonu ve hatırlatıcıların yanı sıra basit programları yönetmek için en iyisi)

Calendly aracılığıyla

Calendly, takviminize doğrudan bağlanan ve başkalarına yalnızca müsait olduğunuz zamanları gösteren bir planlama yazılımıdır. Platform, Google, Outlook, Office 365 veya iCloud takviminizi kontrol eder ve zaten dolu olan zamanları bloker.

Calendly, aramalar arasına kısa molalar ekleme, bir günde alacağınız toplantı sayısına sınır koyma ve hatta odaklanarak iş için tüm günü blok etme seçenekleri sunar. Toplantılarınız faturalandırılabilir ise, Stripe veya PayPal aracılığıyla rezervasyon yapıldığında ödeme kabul edebilirsiniz.

Ayrıca otomatik e-posta veya metin hatırlatıcıları da gönderir. Notlar veya hazırlık talimatları ile onayları kişiselleştirebilirsiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

15 dakikalık hızlı check-in, 30 dakikalık danışmanlık veya 60 dakikalık tam toplantı gibi farklı etkinlik türleri sunun.

Ekstra koordinasyon gerektirmeden, rezervasyonları destek ekibi arasında eşit olarak dağıtmak için round-robin planlamayı kullanın.

Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot ve daha fazlasıyla sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonları sağlayın.

Calendly sınırları

Yerleşik görev veya proje yönetimi özellikleri bulunmadığından, sınırlı ş Akışı otomasyonuna sahiptir.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Müşterilerim, kendilerine uygun bir zamanda benimle kolayca toplantı ayarlayabiliyor. Bağlantımı paylaşımım çok kolay, onlar da bunu yapabiliyor. E-postalarımdaki ve mesajlarımdaki bağlantıyı da kullanıyorlar.

Müşterilerim, kendilerine uygun bir zamanda benimle kolayca toplantı ayarlayabiliyorlar. Bağlantımı paylaşım çok kolay, onlar da bunu yapabiliyorlar. E-postalarımdaki ve mesajlarımdaki bağlantıyı da kullanıyorlar.

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Calendly Alternatifleri ve Rakipleri

3. Acuity Scheduling (Ödemeler, faturalandırma ve HIPAA uyumlu müşteri rezervasyonlarının yanı sıra programları yönetmek için en iyisi)

Acuity Scheduling aracılığıyla

Acuity Scheduling, takvimde bir zaman seçmekten daha fazlasını gerektiren işler için bir araçtır. Platform, kullanıcı dostudur ve ödemeler, formlar ve hatırlatıcılar gibi müşteri odaklı randevuların ayrıntılarını yönetmek için tasarlanmıştır.

Acuity Scheduling ile farklı süreler, fiyatlar ve müşteri kayıt formları içeren farklı hizmetler oluşturabilirsiniz. Her rezervasyon otomatik randevu onayları ile birlikte gelir ve müşterilerden toplantı öncesinde formları doldurmalarını isteyebilirsiniz.

Acuity Scheduling ayrıca, birden fazla hizmet sunuyorsanız, tekrarlayan programlar düzenliyorsanız veya birden fazla sağlayıcıyı yönetiyorsanız yararlı olan paketleri, üyelikleri ve hediye sertifikalarını da destekler.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Sağlık ve terapi uygulamalarında güvenli planlama için HIPAA uyumluluğunu (seçim planlarda) etkinleştirin.

Her takım için ayrı takvimler ile tek bir gösterge paneli üzerinden birden fazla personeli ve konumları yönetin.

Farklı saat dilimlerini otomatik olarak yönetin, böylece müşteriler konumlarına uygun uygunluk durumunu görebilsinler.

Acuity Scheduling sınırları

HIPAA uyumluluğu, çoklu personel planlaması ve gelişmiş markalaşma, daha pahalı profesyonel planlar gerektirir.

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 34 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 61 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Acuity Scheduling hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

E-posta bildirimiyle temel bir web sitesine entegrasyonlar çok kolay olmuştur.

E-posta bildirimiyle temel bir web sitesine entegrasyonlar çok kolay olmuştur.

📚 Daha fazla bilgi: Denemeniz gereken en iyi Acuity Scheduling alternatifleri

4. Vagaro (POS ve pazarlama gibi salon, spa ve wellness ş akışlarının yanı sıra programları yönetmek için en iyisi)

Vagaro aracılığıyla

Vagaro, sağlık, güzellik ve fitness işletmeleri için geliştirilmiş bir araçtır. Sadece bir planlama yazılımı olmak yerine, tam bir iş yönetim sistemi olarak da işlev görür. Platform, ödemeleri, üyelikleri, dersleri ve pazarlama kampanyalarını yönetmenizi sağlar.

Bir salon, spa veya fitness stüdyosu işletiyorsanız, Vagaro size hem bire bir randevu planlamasını hem de grup derslerini yönetmek için profesyonel bir yol sunar. Vagaro, planlamayı satış noktasıyla bağlantılı hale getirir, böylece randevu rezervasyonları için kullandığınız sistemde üyelikleri yönetebilir ve ödemeleri işleyebilirsiniz. Bu, işiniz aylık yüz bakımı veya haftalık yoga dersleri gibi tekrarlayan hizmetleri içeriyorsa kullanışlıdır.

Vagaro'nun en iyi özellikleri

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sayfalardan müşteri rezervasyonunu etkinleştirin.

Yerleşik raporlama araçlarıyla satışları, envanteri ve performansı izleme.

Farklı personel üyelerine veya konumlara özel takvimler ve hizmetler atayın.

Vagaro sınırları

Vagaro, sağlık, güzellik ve fitness işlerine özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle bu alanların dışında iseniz, birçok gelişmiş özellik gereksiz gelebilir.

Vagaro fiyatlandırması

Ücretsiz

Tek Konum: Kullanıcı başına aylık 23,99 $

Birden fazla konum: Özel fiyatlandırma

Vagaro

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Vagaro hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Rezervasyon yazılımı olarak kabul edilebilir, zaman kazanmak için rezervasyon programı ve ödeme alma işlemlerini kesinlikle kolaylaştırır.

Rezervasyon yazılımı olarak kabul edilebilir, zaman kazanmak için rezervasyon programı ve ödeme alma işlemlerini kesinlikle kolaylaştırır.

📚 Daha fazla bilgi: Programınızı Kolaylaştırmak için En İyi Paylaşım Takvim Uygulamaları

5. Square Appointments (Entegre ödemeler ve küçük iş operasyonlarının yanı sıra programları yönetmek için en iyisi)

Square Appointments aracılığıyla

Square Appointments, hem randevu planlamasını hem de ödemeleri aynı yerden yönetmek isteyenler için tasarlanmıştır. Kuaför, berber, manikürcü veya danışman gibi tek başına çalışan bir profesyonelseniz, bu uygulamanın kurulumunun son derece basit olduğunu göreceksiniz. Bu araç, birden fazla personel takvimi olan daha büyük takımlar için de uygun bir ölçeklenebilirliğe sahiptir. Platform, Square Reader veya Tap-to-Pay gibi Square'in ödeme işleme sistemleriyle entegre olarak kredi kartı ve mobil ödemeleri kabul etmenizi, hatta ön ödemeler veya iptal ücretleri ayarlamanızı sağlar. Bu yerleşik POS bağlantısı, istikrarlı nakit akışına bağlı olan işler için ek bir avantajdır. Square Appointments ayrıca, müşterilerin tercih ettikleri takım üyesiyle doğrudan randevu alabilmeleri için benzersiz rezervasyon URL'leri sağlar.

Square Appointments'ın en iyi özellikleri

Square Assistant'ı kullanarak müşterilere 7/24 yanıt verin, onayları yönetin veya yeniden planlama yapın.

Hizmetleri belirli kaynaklara (odalar, istasyonlar, sandalyeler) atayın, böylece rezervasyonlar gerekli her şeyi otomatik olarak ayırsın.

Kişiselleştirilmiş bir deneyim için alerjileri, tercihleri veya geçmiş ziyaret notlarını doğrudan müşteri profiline ekleyin.

Square Appointments sınırları

Rezervasyon sayfa temiz görünüyor, ancak gelişmiş özellikler konusunda sınır özel imkanı sunuyor.

Square Appointments fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Square Appointments puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (230+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Square Appointments hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Çevrimiçi randevuların iptal edilmesini önlemek için çevrimiçi müşterilerle randevu planlamanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum.

Çevrimiçi randevuların iptal edilmesini önlemek için çevrimiçi müşterilerle randevu planlamanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum.

👀 Biliyor muydunuz? 2022 tatil sezonunda Southwest Airlines, eski mürettebat planlama sistemi ve katı operasyonlar nedeniyle 15.000'den fazla uçuşu, yani yoğun günlerdeki uçuş planının %60'ından fazlasını iptal etti. Haber medyası bunu Southwest Airlines tatil seyahati krizi olarak nitelendirdi. Bu durum, verimsiz planlama araçlarının baskı altında tam anlamıyla bir krize nasıl yol açabileceğini ortaya koymaktadır.

6. Doodle (Grup anketleri ve işbirliğine dayalı toplantı koordinasyonu ile birlikte programları yönetmek için en iyisi)

Doodle aracılığıyla

Birkaç kişi için iş bir zaman bulmak, genellikle toplantının kendisinden daha büyük bir iş haline gelir. Öneriler istersiniz, farklı kanallardan dağınık cevaplar alırsınız ve bir şekilde yine de birinin cevabını kaçırırsınız. Doodle, planlamayı basit bir grup anketine dönüştürerek bu sorunu çözer.

Potansiyel zaman aralıklarını içeren bir anket oluşturup paylaşın. Herkes kendisine iş olanı işaretler ve siz de çakışmaları hızlıca görebilirsiniz. Hesap oluşturmaları veya uygulama indirmeleri gerekmez; sadece tıklayın, oy verin, tamamlandı. Planlar değişirse, anketi güncelleyebilir veya birkaç dakika içinde yeni bir anket oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, kısıtlama olmaksızın birden fazla etkinlik veya toplantı türünü yönetmek için birden fazla rezervasyon sayfa oluşturabilirsiniz. Doodle sadece ofis toplantıları için de değildir. İnsanlar, çalışma grupları, veli-öğretmen toplantıları ve hatta gündelik etkinlikleri organize etmek için bu güçlü planlama aracını kullanıyor.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Katılımcıların karar verme sürecini geciktirmemeleri için yanıtlar için son tarihler ayarlayın.

Gizli veya müşteri ile ilgili toplantılar planlarken hassas anketleri şifre ile koruyun.

Katılımcıların kafa karışıklığı yaşamadan esneklik gösterebilmeleri için "evet", "hayır" veya "gerekirse" yanıtları sunun.

Doodle sınırları

Kayıt formları, ödeme tahsilatı veya tekrarlayan randevu planlama gibi gelişmiş yönetim araçları yoktur.

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodle hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Kullanımı çok kolay, basit bir uygulamadır. Her konuda karar vermemize yardımcı olur. Anket oluşturma özelliği de karar veremeyen kişiler için çok kullanışlıdır.

Kullanımı çok kolay, basit bir uygulamadır. Her konuda karar vermemize yardımcı olur. Anket oluşturma özelliği de karar veremeyen kişiler için çok kullanışlıdır.

📚 Daha fazla bilgi: Profesyonel planlama için en iyi Doodle alternatifleri ve rakipleri

7. vCita (Müşteri iletişimi, faturalandırma ve CRM benzeri ş akışlarının yanı sıra programları yönetmek için en iyisi)

vCita aracılığıyla

Hizmet tabanlı bir iş yürütüyorsanız, sadece bir planlama uygulamasına ihtiyacınız yoktur. Ayrıca rezervasyonları onaylamanız, ödemeleri tahsil etmeniz, müşteri bilgilerini izlemeniz ve takip planlamaları yapmanız gerekir. vCita ile müşteriler randevuları için kendi planlama seçeneklerine sahip olurken, siz arka planda diğer her şeyi kontrol altında tutarsınız.

Bir müşteri sizinle bir oturum rezervasyonu yaptığında, vCita otomatik olarak onlara bir onay, fatura ve toplantı öncesinde bir hatırlatıcı gönderir. Randevuyu yeniden planlamaları gerekiyorsa, size e-posta göndermeden bunu kendileri halledebilirler.

Ayrıca, rezervasyon ve potansiyel müşteri yakalama için web sitesi bileşenleri ekleyebilir ve yerleşik AI asistanını kullanarak müşteri yanıtlarını taslak haline getirebilir ve verilerinize dayalı iş tavsiyeleri alabilirsiniz.

vCita'nın en iyi özellikleri

Müşterilerin geçmiş randevularını, faturalarını ve iletişim geçmişini kontrol edebilecekleri bir self servis müşteri portalı sağlayın.

Hizmet paketleri oluşturun (örneğin 5 oturumluk paket) ve manuel güncellemeler yapmadan müşteri kullanımını izleme.

Çevrimiçi belge paylaşımını etkinleştirerek sözleşmelerin, formların veya kılavuzların doğrudan portal üzerinden teslim edilmesini sağlayın.

vCita sınırları

Basit bir planlama yazılımına ihtiyacınız varsa vCita karmaşık gelebilir, çünkü ekstra CRM ve faturalandırma araçları gereksiz görünebilir.

vCita fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 65 $

Platinum: Kullanıcı başına aylık 110 $

vCita puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (270+ yorum)

Gerçek kullanıcılar vCita hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Arka uç ile entegre edilmiş web sitesi için planlama bileşeni, müşteri kaydı sürecini kolaylaştırır. Müşterilere çok profesyonel görünür ve benim açımdan kullanımı çok kolaydır.

Arka uç ile entegre edilmiş web sitesi için planlama bileşeni, müşteri kaydı sürecini kolaylaştırır. Müşterilere çok profesyonel bir görünüm sunar ve benim açımdan kullanımı çok kolaydır.

📚 Daha fazla bilgi: Takviminizi Nasıl Düzenlersiniz: Bilgi Çalışanları için Verimlilik Kılavuzu

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u belirli çalışma saatlerine sadık kalırken, %27'si düzenli olarak fazla mesai yapıyor ve %19'u hiç belirli bir çalışma programı yok. İşler öngörülemez olduğunda, nasıl gerçekten mesaiyi bitirebilirsiniz? 🕰️ ClickUp Takvim'deki otomatik görev planlama, en öngörülemez programlara bile daha fazla yapı kazandırmanıza yardımcı olabilir. Haftanızı planlayın, sabit iş saatleri belirleyin ve oturumu kapatmak için hatırlatıcıları otomatikleştirin, çünkü zamanınızı kontrol etmek size kalmalıdır! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Microsoft Bookings aracılığıyla

Ekibiniz Microsoft 365 içinde iş yapıyorsa, Outlook, Teams ve rezervasyon sayfanızı birbirine bağlayan Microsoft Bookings iyi bir seçenektir. Randevu ayarladığınızda, bu randevu Outlook'ta doğrudan güncellenir ve sanal bir toplantı ise Teams otomatik olarak bağlantıyı oluşturur.

Bu platform, birden fazla departmanı veya hizmeti yönetiyorsanız kullanışlıdır. Her biri için ayrı rezervasyon sayfaları ayarlayabilirsiniz, böylece müşteriler doğru hizmeti ve zamanı seçebilirler. Özelleştirilebilir rezervasyon ile her sayfa, müşterilerin tam olarak ihtiyaç duydukları yere ulaşmaları için uyarlanabilir.

Microsoft Bookings'in en iyi özellikleri

Müşterilerin doğru destek ekibi veya personel ile doğrudan randevu alabilmeleri için departmana özel rezervasyon sayfa oluşturun.

Personel uygunluğunu merkezi olarak yönetin, böylece her takım üyesinin takvimi gerçek zamanlı değişiklikleri yansıtsın.

Microsoft 365 veri politikaları altında çalıştığı için kurumsal güvenlik ve uyumluluk kullanın.

Microsoft Bookings sınırları

Yalnızca kuruluşunuz zaten Microsoft 365 kullanıyorsa en iyi şekilde işler; tek başına kullanımı kısıtlayıcı olabilir.

Microsoft Bookings fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Microsoft Bookings puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (140'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Bookings hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Genel olarak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın bir e-postanın imzasındaki bağlantıyı takip ederek kilit personelle kolayca randevu alabilmelerini sağlayan bu uygulama, kuruluşumuz için çok büyük bir değer oluşturmaktadır.

Genel olarak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın bir e-postanın imzasındaki bağlantıyı takip ederek kilit personelle kolayca randevu alabilmelerini sağlayan bu uygulama, kuruluşumuz için çok büyük bir değer oluşturmaktadır.

9. Mindbody (Fitness, sağlık ve sınıf üyelik yönetiminin yanı sıra programları yönetmek için en iyisi)

Mindbody aracılığıyla

Birçok yoga stüdyosu, spa, spor salonu ve fitness merkezi, ders kayıtlarını, ödemeleri ve programları yönetmek için Mindbody'yi kullanıyor. Sağlık, zindelik ve güzellik gibi sektörler için özel olarak tasarlanmış, kullanıcı dostu bir platformdur. Burada ders paketleri satabilir ve hatta düzenli müşteriler için sadakat programları yürütebilirsiniz.

Mobil uygulama, müşterilerin ders programlarını kolayca görüntülemelerini, yer ayırtmalarını veya dersler dolu olduğunda bekleme listelerine katılmalarını sağlar. Programınızı personel yönetiminizle bağlantılandırarak, eğitmenleri atayabilir, çalışma saatlerini izleyebilir ve maaş bordrosunu tek bir platformda senkronizasyon sağlayabilirsiniz.

Mindbody'nin en iyi özellikleri

Yoga müşterisinin seviyesini veya masaj müşterisinin tercih ettiği terapisti not etmek gibi, hizmetleri kişiselleştirmek için müşterilerin ilerlemelerini ve tercihlerini takip edin.

Kiosk ve mobil seçeneklerle kendi kendine check-in özelliğini etkinleştirin, böylece müşteriler ön bürodaki yoğunluğu atlayabilirler.

Mindbody uygulama pazarını kullanarak fitness veya wellness hizmetleri arayan yeni müşteriler tarafından keşfedilin.

Mindbody sınırları

Ders programları sabit bir düzen izler ve stüdyonuzun tarzına göre rezervasyon akışını özelleştirmek için daha az seçenek sunar.

Mindbody fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mindbody puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (420+ yorum)

Capterra: 4/5 (2900+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Mindbody hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Mindbody'nin raporlama paketi rakipsizdir. Geçtiğimiz yıl içinde büyük ölçüde geliştirilmiştir. Sistem, özel müşteriler için de kullanımı kolaydır ve çok istikrarlıdır.

Mindbody'nin raporlama paketi rakipsizdir. Geçtiğimiz yıl içinde büyük ölçüde geliştirilmiştir. Sistem, özel müşteriler için de kullanımı kolaydır ve çok kararlıdır.

10. Appointlet (Serbest çalışanlar ve küçük işler için esnek rezervasyon sayfalarıyla birlikte programları yönetmek için en iyisi)

Appointlet aracılığıyla

Appointlet, Google Takvim, Office 365 vb. ile senkronizasyon sağlayan güvenilir bir toplantı aracıdır. Mevcut dolu zaman dilimlerini kontrol ederek yeni rezervasyonların programınızla çakışmamasını sağlar. Randevular arasına tampon süreler ekleyebilir, son dakika rezervasyonlarını önlemek için kurallar ayarlayabilir, katılımcı sayısını sınırlayabilir ve rezervasyonları takım üyeleri arasında dağıtım yapabilirsiniz.

Appointlet ile uygunluk durumunuzun paylaşımı da esnektir. Rezervasyon bağlantınızı e-postalarınıza ekleyebilir, web sitenize yerleştirebilir veya SMS, sosyal medya vb. yoluyla gönderebilirsiniz. Otomasyonlu e-posta hatırlatıcıları, randevuya gelmeme durumlarını azaltmaya yardımcı olur ve birisi randevuyu iptal ettiğinde veya yeniden planladığında herkes bilgilendirilir.

Appointlet'in en iyi özellikleri

Sınırsız rezervasyon sayfası oluşturun, etkinlik türleri veya takım üyeleri konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın.

Web seminerleri veya eğitim oturumları gibi birden fazla kişinin aynı oturuma katılması gerektiğinde grup randevu planlaması sunun.

Uluslararası müşterilerin karışıklık yaşamadan rezervasyon yapabilmesi için birden fazla dil ve saat dilimini destekleyin.

Appointlet sınırları

Raporlama ve analizler minimum düzeyde olduğundan, rezervasyonlarla ilgili gelişmiş bilgiler elde edemezsiniz.

Appointlet fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Appointlet puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Appointlet hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Appointlet, birkaç kişiyle toplantı ayarlamam gerektiğinde bana çok zaman kazandırdı. Toplantılar arasına tampon süre ekleyebildim ve gerektiğinde insanların başka bir boş zaman dilimine randevularını yeniden ayarlamalarına izin verdim. Genel olarak, bu benim için bir dönüm noktası oldu!

Appointlet, birkaç kişiyle toplantı ayarlamam gerektiğinde bana çok zaman kazandırdı. Toplantılar arasına tampon süre ekleyebildim ve gerektiğinde insanların başka bir boş zaman dilimine randevularını yeniden ayarlamalarına izin verdim. Genel olarak, bu uygulama hayatımı değiştirdi!

📚 Daha fazla bilgi: Calendly İncelemesi, Fiyatlandırma ve Özellikler

11. YouCanBookMe (Kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfaları ve takvim entegrasyonları ile birlikte programları yönetmek için en iyisi)

YouCanBookMe aracılığıyla

YouCanBookMe ile rezervasyon sayfanızı tamamen kendi tarzınıza göre düzenleyebilir (renkleri değiştirebilir, logolar yükleyebilir, özel arka planlar ve altbilgiler kullanabilirsiniz) ve dili ve diğer öğeleri özelleştirebilirsiniz, böylece rezervasyon deneyimi markanızın bir parçası gibi hissedilir.

Saat dilimi algılama özellikleri, müşterilerin yerel saatlerine göre rezervasyon zamanlarını görmelerini sağlayarak, farklı coğrafi bölgelerdeki müşterilerinizle planlama karışıklıklarını önler. Gününüzün programı değişkenlik gösteriyorsa, takviminize etkinlik eklediğinizde, iptal ettiğinizde veya değiştirdiğinizde sistem gerçek zamanlı olarak güncellenir.

YouCanBookMe'nin en iyi özellikleri

Formlarda koşullu mantığı kullanarak, müşterinin seçimine göre takip soruları sorun.

Sadece iş hesaplarının sizinle rezervasyon yapabilmesi için belirli e-posta alanlarını şifre ile koruyun veya blokleyin.

Rezervasyon bağlantıları için QR kodları oluşturarak, uygunluk durumunuzun paylaşımını kolaylaştırın.

YouCanBookMe sınırları

Müşteri davranışları veya gelir izleme için daha derinlemesine analizler sunmamaktadır.

YouCanBookMe fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 $

YouCanBookMe puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (350'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar YouCanBookMe hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Bu sistem, birçok özelliğe ve daha fazla özel özelleştirmeye sahiptir. Yardım hizmeti hızlı ve etkilidir.

Bu sistem, birçok özelliğe ve daha fazla özel özelleştirmeye sahiptir. Yardım hizmeti hızlı ve etkilidir.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre, üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti. Bu kuruluşlar, ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

ClickUp ile Daha Akıllı İş Yapın, Daha İyi Planlayın

Doğru planlama yazılımı, randevuları, müşterileri ve takım ş akışlarını yönetme şeklinizi değiştirebilir. Doodle veya YouCanBookMe gibi araçlar basit rezervasyonlar için kullanılabilirken, Square Appointments veya vCita gibi platformlar ödeme ve müşteri yönetiminde yardımcı olur, ancak bunlar yine de sorunun sadece bir kısmını çözer.

Günümüzde çoğu takım, bir takvimden daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır; görevleri, projeleri, belgeleri ve planlamayı uyumlu hale getirecek bir yönteme ihtiyaç duymaktadır. ClickUp tam da bunu sunmaktadır. Proje yönetimi platformuna entegre edilmiş güçlü bir planlama aracıyla zamandan tasarruf edecek, araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltacak ve takım verimliliğini artıracaksınız.

Araçları bir araya getirmeyi bırakın. Bugün ClickUp'a kaydolun ve planlamanızı ve iş yönetiminizi mükemmel bir senkronizasyonda tutun.