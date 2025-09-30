Zorlu Hedeflerinize İlerleme İzleme İçin En İyi 75 Hard Notion Şablonu

75 Hard challenge'a başlamak heyecan vericidir, ancak günün ikinci antrenmanı ile gece yarısı son yudum suyu içtiğiniz an arasında, kaslarınızda değil, rutininizde yanmayı hissetmeye başlarsınız.

Hafızanıza (veya telefonunuzdaki dağınık notlara) güvenmek yerine, sağlam bir çerçeve ilerlemenizin görünürlüğünü sağlar ve günlerinizi yapılandırır. 💪🏼

Bu blog yazısında, alışkanlıklarınızı izlemenize ve hesaplarınızı yerine getirmenize yardımcı olacak Notion'un 75 hard şablonunu inceleyeceğiz. Ve bitirmeden önce, daha akıllı alternatifler olarak ClickUp şablonlarına da bakacağız. Hadi başlayalım! 🎯

🧠 Eğlenceli Bilgi: James Clear'ın en çok satan kitabı Atomic Habits, küçük, kademeli değişikliklerin gücünü vurgulamaktadır. Yazar, her gün sadece %1 oranında iyileşmeyle zamanla önemli sonuçlar elde edilebileceğini açıklamaktadır.

İyi bir 75 Hard Notion şablon nedir?

İyi bir 75 Hard Notion şablonu, zorluğunuzu basit, yapılandırılmış ve motive edici tutar. Aramanız gerekenler şunlardır:

Modüler bloklarla net günlük yapı: 1. günden 75. güne kadar tutarlı başlıklar, her kontrol listesi öğesi için anahtar bölümleri ve farklı günlükler için geniş boşluklar kullanır

esnek ve özelleştirilebilir alışkanlık izleme: *Su tüketimi, iki egzersiz, okuma ve resim gibi her görev için onay kutuları veya ilerleme çubukları içerir, böylece izlemeyi anında uyarlayabilirsiniz

Gömülü ilerleme görselleştirme: Takvimler veya ilerleme sayacı (ör. 10/75 gün tamamlandı) gibi görsel öğeleri entegre eder, böylece tutarlılığı hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz

Düşünme ve motivasyon için alan: Zihinsel olarak nasıl hissettiğinizi not alabileceğiniz, motivasyonel alıntılar yazabileceğiniz veya anahtar içgörüleri belgeleyebileceğiniz günlük veya haftalık günlük blokları veya çağrıları içerir

Hafif ancak genişletilebilir tasarım: Basit bir şekilde başlar, böylece hızlı yüklenir ve düzenli kalır. Ardından, isterseniz açabileceğiniz isteğe bağlı bölümler (ör. tarifler, motivasyon panosu veya öncesi/sonrası galerisi) sunar

💡 Profesyonel İpucu: Tartışmaya açık olmayan konularla başlayın. Her ne olursa olsun, her gün yapacağınız 2-3 iş alışkanlığı seçin, örneğin gelen kutunuzu boşaltmak, 20 dakika yoğun çalışmak veya toplantı yapmamak gibi. Bunları kutsal sayın.

75 Hard Şablonlarına Genel Bakış

İşte tüm Notion ve ClickUp 75 Hard challenge şablonlarının özet tablosu:

Ücretsiz Notion 75 Hard Şablonları

Bunlar, fitness meraklıları, verimlilik severler ve kendini geliştirme meraklılarının tutarlı kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bazı Notion 75 Hard şablonlarıdır. 👇

1. Notion 75 Hard Challenge Tracker Şablonu

notion aracılığıyla

Egzersizleri izlemeekten yemekleri kaydetmeye kadar, bu şablon dönüşümünüzün her yönünü tek bir yerde düzenli tutar. Şık arayüzü, günlük ve takvim görünümleri ve öncesi ve sonrası fotoğraflar için özel bölümleri ile ilerlemenizi bir bakışta görebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Yerleşik su sayacı ile su alımınızı tutarlı bir şekilde izlemeyin

Günde iki antrenmanınızı kaydedin ve yemeklerinizi tek bir yerde planlayın

Günlük okumalarınızı kaydetmek için bir kitap notları bölümü oluşturun

Resmi 75 Hard Challenge kurallarına uyumunuzu gözden geçirin

📌 İdeal kullanım alanı: 75 Hard Challenge'a başlayan ve tüm günlük görevleri için akıcı, görsel olarak temiz bir takip aracı isteyen kişiler.

💡 Profesyonel İpucu: Kendi yaşam tarzınıza uygun bir 75 Hard Challenge kişisel gelişim planı mı istiyorsunuz? ClickUp Brain'den programınıza ve tercihlerinize göre egzersizlerinizi, diyetinizi ve okuma listenizi özel yapmasını isteyin. Hedeflerinizi ve kısıtlamalarınızı paylaşın, Brain size 75 Hard yolculuğunuzda başarılı olmanıza yardımcı olacak özel bir günlük rutin ve öneriler oluştursun.

2. Notion 75 Hard Kadın Sürümü Şablonu

notion aracılığıyla

Özellikle kadınlar için tasarlanan bu şablon, aşırı efor veya hormonal dengesizlik olmadan 75 Hard Challenge'ı tamamlamaya odaklanıyor. Egzersizler için döngü senkronizasyonunu vurgularken, aşırı yüklenmeyi önlemek için basit ve estetik bir kontrol listesi sunuyor.

Su tüketimi, egzersizler, diyet, okuma ve ilerleme fotoğrafları gibi günlük her görevi, vücudunuzun ritmine göre kolayca izleme ve ayarlayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Sürdürülebilir enerji için egzersizlerinizi adet döngünüze göre uyarlayın

Günlük su tüketiminizi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı zahmetsizce izleyin

Özel bir sayfa sayacı ile okuma ilerlemesini ve hedef türlerini izleyin

İlerleme fotoğraflarınızı tek bir yerde görsel bir günlükte saklayın

📌 İdeal kullanım alanı: 75 Hard Challenge'ı tamamlandıktan sonra özel ve bilinçli bir yaklaşım arayan kadınlar.

💡 Profesyonel İpucu: İş gününüzü bir egzersiz gibi düşünün. Isınma hareketleriyle başlayın (kolay kazançlar), odaklanmış "setler" ile devam edin (yoğun çalışma sprintleri) ve soğuma hareketleriyle bitirin (hafif yöneticilik veya yarın için planlama).

3. Notion 75 Hard İlerleme Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Haftalık odaklı bir takip aracı olarak tasarlanan bu şablon, günlük yoğunluktan ziyade istikrarlı ilerlemeyi vurgular. Yemek planlamasını basitleştirmek için ayrı bir tarifler sayfa ve motivasyonel içerikleri depolamak için bir kaynaklar bölümü içerir.

Günlük takvim, programınızı takip etmenizi sağlarken, haftalık notlar ve ilham verici alıntılar ivmenizi korumaya yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Meydan okuma süresince tutarlı eylemleri teşvik etmek için motive edici alıntılar ekleyin

Uzun vadeli iyileştirme için haftalık yansımaları ve içgörüleri yakalayın

Sezgisel takvim düzeniyle günlük uyumu görselleştirin

📌 İdeal kullanım alanı: Tarifleri ve motivasyonel içeriği entegre ederken ilerlemeyi haftalık olarak izlemeyi tercih eden kişiler.

4. Notion 75 Hard Challenge Tracker Şablonu

notion aracılığıyla

Bu şablon, sorumluluk ile motivasyonu birleştirerek, motivasyonunuzu kaybetmeden zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu alışkanlık takip şablonu, motivasyonunuzu korumak için gösterge panelleri ve yerleşik bir motivasyon panosu sunar. 75 günlük yolculuk boyunca hem yapı hem de teşviki değer verenler için idealdir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Benzersiz alışkanlıklarınıza odaklanmak için özel gösterge panelleri oluşturun

Günlük egzersizleri, öğünleri ve su alımını verimli bir şekilde izleme

Kitap takipçisi içinde ilerleme fotoğraflarını ve günlük okuma girdilerini sorunsuz bir şekilde kaydedin

Tutarlılığı güçlendiren dinamik, etkileşimli öğelerle ilham alın

📌 İdeal kullanım alanı: Pratik bir izleme sisteminin yanı sıra motivasyon desteğine ihtiyaç duyan kişiler.

5. Notion 75 HARD şablonu

notion aracılığıyla

Basitlik ve hesap verebilirlik için tasarlanan bu şablon, 75 Hard Challenge'ın beş temel kuralına odaklanmaktadır. Her gün bir tabloya kaydedilir, böylece tamamlanan görevleri işaretleyebilir ve tutarlılığı izleyebilirsiniz. Bu tasarım, minimalizm ve netlikten hoşlanan kullanıcılar için en uygun olan disiplini ön plana çıkarır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Günlük su, egzersiz, diyet, okuma ve ilerleme fotoğrafları görevlerini işaretleyin

Açık ve net bir tablo düzeniyle, meydan okumada tamamlandı günleri gözden geçirin

Daha iyi öz hesap için tutarlılığı bir bakışta izleme

📌 İdeal kullanım alanı: Disiplinli kalmak için basit, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış bir sistem isteyen meydan okuyucular.

💡 Profesyonel İpucu: Yapılacaklar listenizi yüksek sesle okurken dişlerinizi dominant olmayan elinizle fırçalayın. Bu garip kombinasyon, beyninizi yeni yollar açmaya zorlar (motor kontrol + dil hatırlama + sıralama) ve sıkıcı bir rutini odaklanma, hafıza ve uyum yeteneğini keskinleştiren bir mikro nöroplastisite egzersizine dönüştürür.

6. Notion Ultimate 75 Hard Gösterge Paneli Şablonu

notion aracılığıyla

Bu kapsamlı gösterge paneli, 75 Hard Challenge'ın her yönünü izlemek isteyen detay odaklı kullanıcılar için tasarlanmıştır. Oyunlaştırılmış yaşam çubukları ve grafikleri ile, ilerleme hesap verebilirliği için analitiklere güvenmek isteyenler içindir.

Özel giriş sayfa, başarılar ve SOS uyarıları hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayarak süreci ilgi çekici ve etkileşimli hale getirir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Ayrıntılı istatistikleri kaydedin: fotoğraflar, ağırlık, makrolar, VO₂ max ve daha fazlası

Başarılar ve ilerleme grafikleriyle dönüm noktalarını kutlayın

Görsel motivasyon ve hesap için oyunlaştırılmış yaşam çubuğu kullanın

📌 İdeal kullanım alanı: Son derece ayrıntılı, oyunlaştırılmış ve etkileşimli bir izleme deneyimi arayan deneyimli Notion kullanıcıları.

👀 Dostça bir ipucu: Joker gün ekleyin. Haftada bir esnek zaman aralığı planlayarak beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. Böylelikle, hayatınızda beklenmedik bir durum olsa bile, seriniz sona ermez; esnek bir şekilde yeniden başlar.

7. Notion 75 Hard Challenge şablonu

notion aracılığıyla

Bu şablon, özenle seçilmiş kaynaklarla rehberli bir deneyim sunmaya odaklanmaktadır. Önceden yüklenmiş kitap önerileri, tarif fikirleri ve egzersiz yapıları karar verme yorgunluğunu azaltır ve izleme sürecinde kalmanıza yardımcı olur. Esnek bölümleri, egzersizleri ve okuma seçeneklerini ayarlamanıza olanak tanıyarak kişiselleştirmeyi destekler.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kapak, durum ve derecelendirme sistemi ile günlük ilerlemeyi kaydedin

Önceden tasarlanmış egzersiz yapılarını takip edin veya kendinize özel özelleştirin

Planlamayı basitleştirmek için malzemeler ve adımlar içeren başlangıç tariflerine erişin

Her zorlu gün için kişisel düşüncelerinizi ve notlarınızı saklayın

📌 İdeal kullanım alanı: Tam esneklikle birlikte özenle hazırlanmış rehberlik isteyen yeni başlayanlar veya yapılandırılmış planlayıcılar.

8. Notion 75 Hard Challenge Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Bu hedef belirleme şablonu, Notion'un grafiklerini, düğmelerini ve düzen araçlarını kullanarak gelişmiş bir izleme sistemi oluşturur. Kullanıcıların ilerlemeyi görselleştirmelerine olanak tanırken, tam bir öz hesap ve temel kurallara tutarlı bir şekilde bağlı kalmayı vurgular.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Etkileşimli düğmelerle su tüketimi, egzersizler, diyet, okuma ve ilerleme fotoğraflarını izleme

Tamamlanma pasta grafikleriyle ve çok değişkenli çizgi grafiklerle yolculuğunuzu görselleştirin

Yapılandırılmış kayıt tutma yoluyla zihinsel dayanıklılık ve direnç üzerine odaklanın

📌 İdeal kullanım alanı: Yüksek teknolojili, görsel olarak dinamik ve disiplinli bir 75 Hard izleme ortamı arayan kişiler.

💡 Profesyonel İpucu: Bir hype bankası oluşturun. Övgüleri, referansları veya gelişmekte olduğunuzu hatırlatan bir hatırlatıcı olarak ekran görüntüsü kaydedin. Takıldığınızda veya yavaşladığınızda bunları tekrar gözden geçirin.

Notion Sınırları

Notion güçlü özellikler sunsa da, günlük kullanıcılar verimliliği etkileyebilecek birkaç sorunlu noktaya dikkat çekiyor:

zor öğrenme eğrisi: *Kullanıcılar, gerçek verimliliği elde etmeden önce genellikle şablonları, formülleri ve ş Akışlarını ayarlamak için haftalarca zaman harcarlar

Zayıf çevrimdışı deneyim: Çevrimdışı düzenleme, önceden açılmış sayfalarla sınırlıdır; yeni içerik oluşturmak veya ziyaret edilmemiş sayfalara erişmek güvenilir değildir

Yavaş performans: Çalışma alanları büyüdükçe, rapor gecikmeleri, daha yavaş yükleme süreleri ve genel olarak azalan yanıt hızı yaygın olarak görülür

Dışa aktarma ve biçim sorunları: PDF dışa aktarmaları genellikle düzenleri yanlış hizalar veya iç içe geçmiş içeriği kaldırır

*mobil kullanıcı arayüzü sınırlamaları: Mobil uygulama, masaüstü sürümünün fonksiyonelliğine ve akıcılığına sahip değildir, bu da hareket halindeyken düzenlemeyi daha az sezgisel hale getirir

Alternatif Notion 75 Hard şablonları

ClickUp, iş (ve yaşam) için her şeyi içeren uygulama, size çok daha fazla esneklik sağlar. Günlük kontrol listeleri ayarlayabilir, ilerlemenizi kaydedebilir ve hatta 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile yolculuğunuzu görselleştirebilirsiniz.

Bir kullanıcı paylaşım yapıyor:

Bu konuda yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil.

Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değildir.

İşte denemeniz gereken en iyi Notion alternatif şablonlarından bazıları. 🎯

1. ClickUp 75 Hard Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp 75 Hard Şablonu ile disiplini güçlendirmek için özel bir çerçeve edinin

ClickUp 75 Hard Şablonu, her görev, yansımayı ve ilerleme güncellemesini tek bir etkileşimli çalışma alanına getirerek, zorluğun takip edilmesini kolaylaştırıp bırakmayı zorlaştıran yapılandırılmış bir sistemdir.

Günlük plan, hedef ayar ve haftalık ilerleme değerlendirmeleri için yerleşik araçlarla, zorluklarınızın izlenmesini ve motivasyonunuzu korumanızı sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Yaptım , ilerleme ve yapılacak gibi vegibi ClickUp Özel Durumları ile her görevi takip edin

İlerlemeyi net bir şekilde görselleştirmek için ClickUp Özel Alanlarını kullanarak alışkanlıkları kategorilere ayırın

Challenge Gantt ve Challenge Summary dahil olmak üzere beş özel Görünüm arasında gezin

Alt görevler atayın, tekrarlayan hatırlatıcı ayarlayın ve günlük disiplin için öncelik etiketleri kullanın

📌 İdeal kullanım alanı: İlerleme görselleştirme, yinelenen hatırlatıcılar ve hesap verebilirlik araçları içeren, tamamen organize bir günlük planlayıcı uygulaması isteyen zorlu kullanıcılar.

🚀 Kullanıcı Dostu İpucu: İlerlemenizi analitik olarak değerlendirmek ister misiniz? ClickUp Gösterge Panelleri ile her şeyi tek bir görünümde toplayabilirsiniz. AI Kartları kullanarak egzersiz günlüklerinizi, su tüketiminizi ve okuma serilerinizi otomatik olarak özetleyin, böylece manuel izleme yapmadan anında içgörüler elde edin. Ayrıca, su alımı, egzersiz tamamlama ve günlük kontrol için özel kart ayarları yapabilirsiniz. ClickUp Gösterge Paneli'ndeki AI Kartları ile zaman içinde tutarlılığınızı izleyin

2. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu ile antrenmanlarınız için veri odaklı bir alan oluşturun

ClickUp'ın Egzersiz Günlüğü Şablonu, her antrenmanı hassas bir şekilde izlemeyi isteyen fitness tutkunları için tasarlanmıştır. Antrenman geçmişinizi tek bir alanda merkezileştirerek, ilerlemenizi net bir şekilde görebilmenizi sağlar.

Bu şablonu farklı kılan şey esnekliğidir. Setleri, tekrarları, süreyi, yoğunluğu ve hatta açık hava oturumları için hava durumu gibi dış koşulları kaydedebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Tamamlandı , Kaçırıldı veya Yapılacaklar gibi Özel Durumlarla oturumları takip edin

Eğitmen , Kuvvet Egzersizi , Esneklik Egzersizi ve Seans Süresi gibi Özel Alanları kullanarak ayrıntıları kaydedin

Egzersiz Programı , Pano Görünümü , Egzersiz Günlüğü ve Başlangıç Kılavuzu gibi Görünümler'e erişin

ClickUp'ta yerleşik Zaman Takibi özelliğini kullanarak egzersiz süresini tam olarak kaydedin

📌 İdeal kullanım alanları: Fitness meraklıları, kişisel antrenörler ve egzersizlerini kaydetmek ve analiz etmek için organize bir sisteme ihtiyaç duyan diğer kişiler.

3. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Günlük Eylem Planı Şablonu ile 75 Hard Challenge süresince günlük önceliklerinizi yeniden sıralayın

Görevleri yönlendirmek yerine onlara tepki vermekle gününüzün geçtiğini hissettiğiniz oldu mu? Bu, özellikle günlük işlerinizde 75 Hard Challenge'ı uygularken geçerlidir. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu bunu ortadan kaldırır.

Hedefleri öncelikli, zaman sınırlı adımlara böler, böylece yüksek etkili işlere odaklanabilir, egzersiz veya okuma gibi sabah ritüelleri ekleyebilir ve yine de ayarlamalar için alan bırakabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Tamamlandı , Devam Ediyor ve Yapılacaklar gibi Özel Durumlarla ilerlemeyi takip edin

Günlük görevleri kategorize etmek için Görev Karmaşıklığı , Hedef İlerleme , Departman ve Görev Türü gibi Özel Alanları kullanın

Hedefler , Zaman Çizelgesi , Eylem Adımları ve Başlangıç Kılavuzu Görünümleri ile gününüzü görselleştirin

İş hedeflerini gözden kaçırmadan 75 temel Hard aktivitesi için blok zaman ayırın

📌 İdeal kullanım alanı: Yoğun profesyoneller veya 75 Hard zorluğunu yoğun programlarla dengeleyen, günlük planlamada netlik ve odaklanma ihtiyacı olan iş katılımcıları.

4. ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu ile dengeli yaşam tarzı değişiklikleri oluşturun

75 Hard mücadelesi sırasında, disipline ve verime o kadar odaklanmak kolaydır ki, kişisel bakım ikinci plana atılır. Ancak uygun bir iş-yaşam dengesi olmadan, bu mücadele güçlendirici olmak yerine yorucu hissettirebilir.

ClickUp'ın Kişisel Bakım Planı Şablonu, hem bedeninizi hem de zihninizi destekleyen iyileşme, yansıma ve alışkanlıklar için zaman ayırmanıza yardımcı olur. Zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlık için özel alanlar sayesinde, egzersiz ve okumadan öte bir rutin tasarlayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Başarılı , Zorlu , Yoldan Saptı ve daha fazlası gibi Özel Durumlar ile refah hedeflerini izleme

Wellness Türü , Notlar , Referanslar ve Kişisel Bakım Türü için Özel Alanlar ile rutinlerinizi düzenleyin

Disiplin ile gerçek öz beslenmeyi dengeleyen bütünsel bir plan oluşturun

📌 İdeal olanlar: Tükenmişliği önlemek, dengeyi korumak ve hem verimliliği hem de refahı besleyen sabah rutinleri oluşturmak isteyen bireyler.

5. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yemek Planlama Şablonunu kullanarak günlük diyetinizde tutarlı kalın

75 Hard'ın en zor kısımlarından biri, diyet planınıza sadık kalarak her gün ne yiyeceğinize karar vermektir. ClickUp Yemek Planlama Şablonu bu konuda size yardımcı olabilir. Akşam yemeğinde ne yiyeceğinizi bulmak için uğraşmak veya yanlışlıkla protein hedefini kaçırmak yerine, yemeklerinizi düzenleyebilir, beslenmenizi izleyebilir ve önceden net bir şekilde plan yapabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Net Kalori, Karbonhidrat, Protein ve Yemek Türü gibi Özel Alanlarla makroları izleme

Sürükle ve bırak liste kullanarak saniyeler içinde yemek plan yapın

Haftalık Özet, Takvim ve Yemek Türü ClickUp Pano Görünümleri'nde planları görselleştirin

Malzeme kontrol listeleri ve birleştirilmiş alışveriş listeleriyle market gezilerini azaltın

📌 İdeal olanlar: 75 Hard challenge'a katılırken yemek seçimlerinin stresinden kurtulmak isteyen kişiler.

6. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleme Şablonu ile tüm 75 Hard alışkanlıklarınızı izleme

75 Hard'ı tamamlamanın sırrı tutarlılıktır. ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, ivmenizi kaybetmeden her günlük görevleri kaydetmek, izlemek ve bunlara sadık kalmak için basit bir yol sunar. Egzersizlerinizi işaretlemekten okuduğunuz sayfaları veya içtiğiniz su miktarını izlemeye kadar, her gün ilerleme kaydettiğinizi görecek ve küçük başarıları kalıcı iyi alışkanlıklara dönüştüreceksiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

İlerleme , 15 Sayfa Oku , 10.000 Adım ve 64 oz İç gibi Özel Alanlar ile yolunuzdan sapmayın

Alışkanlıkları alt görevlere ayırın, öncelik etiketleri ekleyin veya sorumluluk ortakları atayın

Motivasyonu yüksek tutmak için serileri ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görselleştirin

📌 İdeal kullanım alanı: Her gün hesaplarını tutmak için bir alışkanlık takip uygulamasına ihtiyaç duyan kişisel gelişim meraklıları.

7. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile 75 günü aşarak sürdürülebilir büyüme yaratın

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu, uzaklaşarak uzun vadeli hedeflerinizi haritalamanıza ve kariyeriniz, becerileriniz ve kişisel yaşamınızda kaydettiğiniz gelişimi izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, aylar ve yıllar boyunca gerçek ilerlemenizi ölçebilmeniz için yansıtma, planlama ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Hedef Ulaşıldı , Yolda , Yoldan Saptı ve Beklemede gibi Özel Durumlarla ilerlemeyi takip edin

Minimum Günlük Hedef , Başarılar ve Kazanımlar ve Öğrenme Hedefleri gibi Özel Alanları kullanın

Hedefleri zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirmek için Çeyrek Başına PD , İlerleme Takibi , Eylem Planı ve Başlangıç Kılavuzu gibi özel Görünümler'e erişin

Başarıları kutlayarak ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyerek büyüme yolculuğunuzda bir geri bildirim döngüsü oluşturun

📌 İdeal kullanım alanı: Alışkanlık izlemesinin ötesine geçmek ve uzun vadeli kişisel ve profesyonel gelişim için yapılandırılmış bir yol haritası oluşturmak isteyen verimlilik severler.

8. ClickUp SMART Hedefleri Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile karmaşık 75 Hard hedeflerini ulaşılabilir görevlere bölün

Antoine de Saint-Exupéry'nin ünlü sözüyle, "Net bir planı olmayan bir hedef, sadece bir dilektir." Bu nedenle SMART çerçevesi (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı) çok etkilidir. Bu çerçeve, belirsiz hedefleri eyleme geçirilebilir, takip edilebilir hedeflere dönüştürmenizi sağlar.

ClickUp SMART Hedefler Şablonu, bu çerçeveyi gerçek hayatta uygulamanıza yardımcı olur, büyük hedefleri yönetilebilir adımlara böler ve bunları izleme, ölçme ve gerçekten gerçekleştirmek için bir sistem sunar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Crushing , On Track , Off Track , On Hold ve Tamamlandı gibi Özel Durumlar ile hedef ilerlemesini takip edin

12 Özel Alan kullanarak netlik katın, örneğin " Neden şu anda bu hedefi ayarlıyorum? ve " Gerekli becerilere sahip miyim? "

Her hedefe sayısal bir ölçü atayan ve çabayı daha somut hale getiren puan tabanlı bir sistem olan Gerekli Çaba Miktarı Alanı 'ndan yararlanın

Hedef Çaba, SMART Hedef Çalışma Sayfası ve Şirket Hedefleri gibi özel Görünümleri keşfedin Kişisel ve takım çapındaki hedefler için SMART Hedefleri, vegibi özel Görünümleri keşfedin

📌 İdeal kullanım alanları: Belirsiz kişisel hedeflerin peşinden koşmayı bırakıp, bunun yerine takip edebilecekleri ölçülebilir, gerçekçi hedefler belirlemek isteyen bireyler ve takımlar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %78'i hedef belirleme süreçlerinin bir parçası olarak ayrıntılı planlar yapıyor. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde %50'si bu planları özel araçlarla izleme yapmıyor. 👀 ClickUp ile hedeflerinizi sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek adım adım başarabilirsiniz. Ayrıca, kod gerektirmeyen Gösterge Panellerimiz ilerlemenizi net bir şekilde görselleştirerek size işiniz üzerinde daha fazla kontrol ve görünürlük sağlar. Çünkü "en iyisini ummak" güvenilir bir strateji değildir. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, yorulmadan ~%10 daha fazla iş yapabildiklerini söylüyor.

9. ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu ile haftanız boyunca 75 Hard görevlerini planlayın

Haftanızı planlamak katı bir süreç olmak zorunda değildir; en iyi sistem, değişen programınıza uyum sağlayan sistemdir. ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, haftanızı kuşbakışı görünümde gösterirken, hayatın akışına göre görevlerinizi yeniden düzenlemenize olanak tanır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Planınızı yeniden yazmadan öncelikleri hızlı bir şekilde yeniden düzenlemek için günlük sütunların içine yapışkan notları sürükleyip bırakın

Son teslim tarihlerini, etkinlikleri veya spontane fikirleri, planlamadan çok beyin fırtınası yapıyormuş gibi hissettiren bir şekilde harita olarak belirleyin

Önemli görevleri "yapılması iyi olur" görevlerinden ayıran görsel pano görünümüyle haftanızı düzenli tutun

Tamamlanan görevleri "tamamlandı" alana sürükleyerek her haftayı bitirin, anında ilerleme kontrolü sağlayın ve motivasyonunuzu artırın

📌 İdeal kullanım alanı: Haftalık oyun planıyla 75 Hard Challenge'ı (veya herhangi bir yapılandırılmış rutini) gerçekleştiren kişiler.

💡 Profesyonel İpucu: 75. günün sonrasını görselleştirin. Çoğu insan bitiş çizgisini geçtikten sonra çöker. Nasıl bir geçiş yapacağınızı planlayın: hangi alışkanlıkları sürdüreceksiniz, hangi yeni alışkanlıkları deneyeceksiniz ve yapı olmadan nasıl zinde kalacaksınız.

